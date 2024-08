10 Ondernemende besturingssysteemsoftware voor bedrijven

Elke ondernemer kan baat hebben bij het juiste raamwerk om het bedrijf te laten groeien en de activiteiten te standaardiseren. Veel softwaretools voor het Ondernemend Besturingssysteem, van projectmanagement tot scorecards, kunnen iedereen op dezelfde pagina krijgen binnen het EOS-raamwerk van het Ondernemend Besturingssysteem. Maar je moet eerst het juiste raamwerk hebben.

Dat is waar het EOS-model om de hoek komt kijken. Klaar om het goed te doen, brengt het verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering en strategie samen om een enkele structuur te creëren waarop al het andere kan worden gebouwd.

Plotseling is je software voor bedrijfsbeheer heeft een hoger doel en doelen die nodig zijn om een bewezen proces te volgen. Als eigenaar van een bedrijf kan het opbouwen van je EOS-toolbox van onschatbare waarde zijn.

Wat is EOS Software?

In business management is EOS een raamwerk dat uw business model begeleidt. Het raamwerk is erop gericht om de visie van je bedrijf om te zetten in een duidelijk begrip van wat er elke dag nog te doen is voor je organisatie.

Er is niet één tool die helpt met dat hele raamwerk. Zelfs de beste operations management software zal niet genoeg zijn, gezien de complexiteit ervan. In plaats daarvan moet u EOS implementeren met behulp van een paar basistools die een ander procesonderdeel van het uitgebreidere systeem aanpakken.

Door middel van ondernemende besturingssysteemsoftware zullen deze praktische hulpmiddelen dezelfde doelen nastreven en duidelijke verwachtingen instellen voor iedereen in het bedrijf. In deze blog delen we een aantal van de beste software voor ondernemende besturingssystemen, zodat je je EOS-toolbox kunt opbouwen en uitbreiden om de doelen van je bedrijf beter te bereiken.

Je hebt de juiste praktische hulpmiddelen nodig om het EOS-model te omarmen met software voor ondernemende besturingssystemen. Om dat punt te bereiken, moet je gebieden identificeren die de tools die je evalueert allemaal gemeen hebben. Het maakt niet uit of je procesbeheersoftware of software voor e-commerce .

Deze zes componenten blijven altijd belangrijk voor de juiste tools om grip te krijgen op uw bedrijfsprocessen:

Goal-focused: Ondernemende besturingssysteemsoftware moet u niet alleen helpen om uw zakelijke doelen te bereiken, maar moet ook de interne instelling van doelen integreren om ervoor te zorgen dat de tactische, dagelijkse doelen van uw bedrijf op één lijn liggen met het gebruik van de tool

Ondernemende besturingssysteemsoftware moet u niet alleen helpen om uw zakelijke doelen te bereiken, maar moet ook de interne instelling van doelen integreren om ervoor te zorgen dat de tactische, dagelijkse doelen van uw bedrijf op één lijn liggen met het gebruik van de tool Gebruiksvriendelijkheid: Idealiter zoekt u naar eenvoudige tools die het bedrijfsproces en het grotere doel van het implementeren van EOS vergemakkelijken - zowel voor uw management team als voor iedereen in het bedrijf

Idealiter zoekt u naar eenvoudige tools die het bedrijfsproces en het grotere doel van het implementeren van EOS vergemakkelijken - zowel voor uw management team als voor iedereen in het bedrijf Integraties: Omdat het EOS-proces een groter raamwerk is, moet elke tool die u implementeert goed met elkaar samenwerken, ondanks en in combinatie met hun specifieke focus

Omdat het EOS-proces een groter raamwerk is, moet elke tool die u implementeert goed met elkaar samenwerken, ondanks en in combinatie met hun specifieke focus Samenwerking: Een van de zes sleutelcomponenten van EOS zijn mensen. Het spreekt dus voor zich dat elke tool die je implementeert de juiste mensen in je team moet helpen om met elkaar samen te werken om problemen op te lossen en het bedrijf voordeel te bieden

Een van de zes sleutelcomponenten van EOS zijn mensen. Het spreekt dus voor zich dat elke tool die je implementeert de juiste mensen in je team moet helpen om met elkaar samen te werken om problemen op te lossen en het bedrijf voordeel te bieden Flexibiliteit: Elke bedrijfsoplossing moet flexibel genoeg zijn om de verschuivingen en schommelingen die gepaard gaan met het groeien van een organisatie te kunnen accounteren. Flexibiliteit betekent ook dat je naar behoefte kunt op- en afschalen

Elke bedrijfsoplossing moet flexibel genoeg zijn om de verschuivingen en schommelingen die gepaard gaan met het groeien van een organisatie te kunnen accounteren. Flexibiliteit betekent ook dat je naar behoefte kunt op- en afschalen Gebaseerd op gegevens: Met gegevens als een van de zes sleutelcomponenten van EOS, moet elke tool die u gebruikt gegevens omarmen in de vorm van het bijhouden van belangrijke prestatie-indicatoren, zodat bedrijfsleiders betere en objectievere beslissingen kunnen nemen

Veel bedrijven zullen natuurlijk op zoek gaan naar tools die op zijn minst een aantal van deze zes cruciale componenten van software voor ondernemende besturingssystemen functie. Als je ze allemaal omarmt, zorg je ervoor dat wanneer je je tools kiest, iedereen, van personeelszaken tot je managementteam, op dezelfde pagina kan komen en samen kan werken om het uitgebreidere besturingssysteem te implementeren.

De 10 beste EOS-software voor gebruik in 2024

Het is tijd om ons te verdiepen in de details van software voor besturingssystemen voor ondernemers.

Aantekening: Omdat er geen allesomvattende tool voor het hele besturingssysteem bestaat, zul je een menu van EOS-gerelateerde platforms moeten vinden om je te helpen het grotere kader op te bouwen. We hebben een lijst gemaakt van de uitgebreide oplossingen met prijzen en beoordelingen, maar deze informatie is niet beschikbaar of niet van toepassing op sommige.

Dit zijn onze favoriete opties voor software voor ondernemende besturingssystemen, bereikend van eenvoudige tools tot uitgebreide platforms - allemaal ontworpen om problemen op te lossen die relevant zijn voor je visie en succes op lange termijn te bereiken voor de organisatie.

1. EOS Implementer 360™

Via Raket software Elke poging om te praten over besturingssysteemsoftware voor bedrijven moet beginnen met een gegevensoplossing. Rocket EOS 360 is een aangepast platform voor het beheer van alle kwantitatieve output van je kleine bedrijf. Het neemt de administratieve taken over die je IT team anders zou moeten uitvoeren en stroomlijnt gegevensbronnen voor betere bedrijfsprestaties.

EOS Implementer 360™ sleutel functies

Intuïtieve gebruikersinterface waarmee ondernemers eenvoudig kunnen beginnen met het stroomlijnen van hun outputmanagement

Uitgebreide integraties met zakelijke tools zoals Outlook kunnen helpen bij de implementatie in de hele organisatie

Cross-device functionaliteit voor het leadership team en ondernemers om het systeem overal te beheren

EOS Implementer 360™ limieten

Functionaliteit kan beperkt zijn tot buiten de kernfunctie van de tool voor outputmanagement

Batchverwerking kan worden bemoeilijkt door beperkte bandbreedte per team en bedrijf

EOS Implementer 360™ prijzen

Neem contact op voor prijzen

EOS Implementer 360™ beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (10 beoordelingen)

4.1/5 (10 beoordelingen) Capterra: N/A

Via Bloei groei De tool die voorheen bekend stond als Traction Tools blijft een robuust "ecosysteem voor groei" voor zowel ondernemers als grotere bedrijven. Het helpt met bijna elk onderdeel van het beheren van je bedrijf, inclusief het beheren van productiviteit en vergaderingen, om te helpen met alles van bedrijfsmodellen tot het bijhouden van de algehele prestaties. Er is niet één besturingssysteem dat het hele EOS-framework kan accounteren, maar Bloom Growth komt zeker in de buurt.

Bloom Growth™ sleutel functies

Effectief beheer van vergaderingen kan uw bedrijf helpen zich te concentreren en zijn tijd te optimaliseren

Een eenvoudig, gestroomlijnd dashboard dat de focus houdt op de kernprocessen binnen het uitgebreidere besturingssysteem

Met de juiste mensen in het systeem kan iedereen in het team zijn taken en verantwoordelijkheden binnen de grotere organisatie bijhouden

Bloom Growth™ limieten

Kan gebaseerd zijn op tekst en spreadsheets, met weinig visualisatie om een proces of visie op te bouwen

Sommige gebruikers rapporteren frequente crashes die moeilijk te identificeren en op te lossen zijn

Bloom Growth™ prijzen

Basis: $149/maand voor maximaal 10 gebruikers

$149/maand voor maximaal 10 gebruikers Groei: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Bloom Growth™ beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (30+ beoordelingen)

4.3/5 (30+ beoordelingen) Capterra: N/A

3. EOS Scorecard™

Via EOS wereldwijd De Scorecard is ontwikkeld als hulpmiddel door EOS Worldwide en is essentieel geworden voor de implementatie van EOS. Het is een gratis hulpmiddel dat kan worden gedownload op de website van het bedrijf. Het houdt elke week de kernprocessen bij en wie er verantwoordelijk voor is binnen uw organisatie.

De sleutel tot het bijhouden van een goede EOS-scorecard is eenvoud. Concentreer u op de taken die het meest essentieel zijn voor uw bedrijfsvisie en kernwaarden en wijs alleen de hoofdverantwoordelijken aan. Maak het bespreken ervan vervolgens onderdeel van al uw vergaderingen om leiders en medewerkers op het juiste spoor te houden van wat de organisatie moet bereiken.

Hoe meetbaarder de Taken, hoe beter de scorekaart u kan helpen bij het uitvoeren van uw EOS-proces.

4. Visie/Tractie Organisator™

Via EOS wereldwijd Het grotere EOS raamwerk definieert business prioriteiten als rotsen. Het beheren van deze rotsen neemt een gestandaardiseerde aanpak aan waarvan bedrijven in verschillende sectoren kunnen profiteren.

Het idee is om projectmanagement op zijn kop te zetten. Het biedt bedrijven een nieuwe manier om hun doelen bij te houden.

Definieer elk kwartaal drie tot zeven rotsen binnen de software van uw ondernemende besturingssysteem. Stel vervolgens specifieke Taken en stappenplannen op om ze te volbrengen. Elke rots is direct verbonden met uw bedrijfsvisie en kan snel worden op- of afgeschaald, afhankelijk van de beschikbare middelen.

8. Delegeer en verhoog

Via EOS wereldwijd Het concept van Delegate and Elevate is een andere EOS-tool bedacht door EOS Worldwide. Het beschrijft dat uw bedrijf Taken kan uitvoeren als de juiste mensen op de juiste zetels zich concentreren op de juiste prioriteiten. Op die manier maximaliseert iedereen in het bedrijf zijn talenten en tijd om te helpen bij het grotere bedrijfsproces.

In de kern is dit een zelfevaluatieproces dat elke werknemer regelmatig zou moeten doorlopen. Maak een lijst van alle taken die je elke week moet uitvoeren. Beoordeel vervolgens of je al dan niet de beschikbare uren hebt om ze te voltooien.

Maak van daaruit vier kwadranten:

Ik vind het geweldig

Vind het leuk/goed erin

Vind het niet leuk/goed in

Niet leuk/Niet goed in

Delegeer Taken van onder naar boven. Op die manier kun je meer van je tijd besteden aan de dingen waar je goed in bent en die je ook motiveren, waardoor je uiteindelijk efficiënter wordt.

9. De lijst met problemen

Via EOS wereldwijd Het implementeren van EOS betekent ook het afdekken van een onderschat stukje van de puzzel dat veel bedrijven negeren - aandacht besteden aan de wegversperringen die je in de weg staan. Voer de lijst met problemen in, een hulpmiddel dat is ontworpen om deze problemen voor iedereen in de organisatie zichtbaar te maken.

Een probleem kan van alles zijn: een technisch probleem, een bedreiging voor de concurrentie, een kapot systeem of een klacht van een klant of ontevreden leden van het team.

Iedereen in het team moet een probleem kunnen melden. Vervolgens moet regelmatig worden besproken hoe deze problemen kunnen worden opgelost. Als je deze problemen boven aan je netvlies houdt, kan dat een grote bijdrage leveren aan de groei, de omvang en het succes van je bedrijf.

10. Feedbackhulpmiddelen voor klanten en werknemers

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUp-Employee-Feedback-Template.png ClickUp's sjabloon voor werknemersfeedback /%img/

Krijg echte, bruikbare feedback van uw werknemers in één sjabloon van ClickUp dat u kunt volgen en organiseren

Onderschat ten slotte niet de kracht van het krijgen van feedback van uw belangrijkste stakeholders, zowel intern als extern. Zoek naar tools voor feedback van klanten (en probeer diezelfde platforms te gebruiken voor uw werknemers) om die stemmen boven aan uw hoofd te houden terwijl u uw rotsen identificeert, uw problemen vindt en uw procesabonnementen opstelt.

Natuurlijk is niet elk hulpmiddel dat u helpt bij het implementeren van EOS direct verbonden met het EOS-concept. Neem als voorbeeld ClickUp, dat geen software voor een besturingssysteem voor ondernemers is, maar toch een grote bijdrage kan leveren aan uw succes.

Als software voor projectmanagement voor kleine bedrijven het is een veelzijdige manier om een gecentraliseerde en flexibele omgeving te bouwen voor het beheren van kritieke onderdelen van je EOS. Van het gebruik als onboarding software om gewoon uw taken bij te houden, hier leest u hoe ClickUp uw ondernemersbesturingssysteem kan ondersteunen:

ClickUp is een veelzijdig platform voor projectmanagement en samenwerking dat organisaties kan helpen bij de implementatie van EOS door een gecentraliseerde en flexibele omgeving te bieden voor het beheer van de sleutelcomponenten van EOS.

1. Beheer van rotsen

Via ClickUp's functies voor projectmanagement kunnen teams gemakkelijk lijsten met taken maken, een aantal van hun sleutelstenen prioriteren en deadlines instellen voor deze EOS prioriteiten. ClickUp Doelen kunnen ook helpen bij het proces. Het elk kwartaal bijwerken van deze sleutel prioriteiten zorgt ervoor dat iedereen in de organisatie op dezelfde pagina blijft.

2. Scorecard bijhouden

Met aangepaste dashboards in ClickUp's kunnen gebruikers hun EOS-scorecard weergeven door prestaties bij te houden ten opzichte van vooraf bepaalde targets. Deze visuele weergave van sleutelgegevens en doelstellingen strekt zich ook uit tot ClickUp weergaven waarmee u projecten en taken vanuit elke mogelijke hoek kunt bekijken.

3. Efficiëntie van vergaderingen

Een cruciaal onderdeel van EOS is het houden van efficiënte, doelgerichte vergaderingen. Door middel van lijsten met taken en documenten kan ClickUp gemakkelijk worden georganiseerd om agenda's voor vergaderingen te genereren, te organiseren en eraan samen te werken. Dit bevordert efficiëntere vergaderingen die in lijn zijn met het concept van Level 10 Meetings dat door EOS populair is gemaakt.

4. Duidelijke visie

ClickUp Docs is een sleutel functie voor het samenwerken aan belangrijke documenten, waardoor teams hun visie en andere strategische stukken kunnen verwoorden en delen. Documenten van sjablonen voor business-abonnementen aan Vision/Traction Organizers kunnen gemakkelijk aan individuele Taken worden gehecht.

5. Grafiek verantwoording

Via de aanpasbare functies van ClickUp kunnen teamleiders hun Accountability Chart op een natuurlijke en flexibele manier creëren en beheren. Dat helpt om rollen en verantwoordelijkheden binnen het platform beter te definiëren. Zo kunt u iedereen bijhouden op weg naar succes.

6. Problemen oplossen

Een sleutelcomponent van ClickUp is samenwerking, wat een grote bijdrage kan leveren aan het oplossen van problemen. Taakcommentaren kunnen discussies vergemakkelijken, waardoor uw team transparant binnen het platform kan communiceren om problemen binnen de organisatie op te lossen.

7. Delegeer en verhoog

Het toewijzen van taken in ClickUp maakt het voor leiders gemakkelijk om taken te delegeren, zodat de werklast gelijkmatig over de organisatie wordt verdeeld. Ondertussen kunnen ClickUp-taak afhankelijkheid helpen bij het beheren en automatiseren van workflows. Dit vermindert het handmatige werk en zorgt ervoor dat de Taken in de juiste volgorde worden voltooid.

8. Aanpassing voor EOS-processen

Tot slot kan uw team dankzij de hoge mate van aanpasbaarheid van ClickUp hun werkruimte precies afstemmen op de EOS-processen. Aangepaste velden, statussen en workflows kunnen allemaal worden geconfigureerd om aan te sluiten bij de EOS-eisen en uw processen te optimaliseren voor efficiëntie en productiviteit.

Verbeter uw EOS-beheer met ClickUp

EOS is een robuust kader om uw startup naar succes te leiden. Maar het kan ook ingewikkeld worden. ClickUp's vermogen om uw kleine business gratis te beheren is een goede manier om alles te stroomlijnen naar zakelijk succes.

Werken via EOS in ClickUp is een geheel nieuwe manier om een toch al innovatief platform aan te pakken.

Klaar om te beginnen? Maak vandaag nog uw gratis account aan!