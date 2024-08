Aha! vs. Productboard: Welke Product Management Tool is het beste?

Als productmanager hebben uw dagelijkse activiteiten waarschijnlijk te maken met het bouwen van productroadmaps, het definiëren van functies, het maken van PRD's, het prioriteren van Taken of het samenwerken met andere productmanagers multifunctionele teams om een product tot leven te brengen.

Maar om deze taken efficiënt uit te voeren, hebt u de juiste tools voor productbeheer om uw werkstromen te vereenvoudigen en de voortgang van uw project bij te houden.

En terwijl je collega's en teams nadenken over de opties die voor hen beschikbaar zijn, blijven twee namen opduiken in hun discussies-Productboard en Aha!

Laten we eens kijken waar deze tools allemaal over gaan. We zullen Aha! Vs. Productboard onderverdelen in functies, prijzen, ondersteunen en meer, zodat je alle informatie hebt om een weloverwogen keuze te maken.

We bespreken ook een krachtig nieuw alternatief. Aan het einde van deze vergelijking heb je een duidelijk idee welke productontwikkelingssoftware geschikt is voor jou en kun je weer doen waar je goed in bent: geweldige producten maken!

Wat is Productboard?

via Productbord Productboard is een tool voor projectmanagement dat een gecentraliseerde ruimte biedt voor het verzamelen van feedback en het organiseren van productideeën en functieverzoeken.

Het is een voltooide oplossing die productteams helpt de behoeften van gebruikers te begrijpen door middel van feedback, prioriteiten te stellen voor de te bouwen functies en iedereen op één lijn te krijgen.

Met Productboard kunnen projectmanagers een productroadmap maken en samenwerken met andere teams aan het ontwikkelingsproces. Het is ook een speciaal systeem om projecttaken, rollen en resultaten vast te leggen.

Productboard functies

Productboard biedt verschillende functies om uw productontwikkelingstraject van idee tot oplevering te verrijken. Hier is een selectie van de beste:

1. Feedbackportaal voor gebruikers

via Productbord Het feedbackportaal is een ruimte om alle feedback van klanten te verzamelen. Productteams kunnen systematisch inzichten van gebruikers verzamelen, analyseren en erop reageren. Het portaal haalt opmerkingen op uit verschillende bronnen, zoals Zendesk, Teams en Slack.

Deze functie helpt bij het identificeren van problemen, behoeften en verbeterpunten van klanten. Het zorgt ervoor dat je product gericht is op echte klantbehoeften.

2. Roadmap planning en samenwerking

via Productbord Het nut van Productboard is echter niet beperkt tot productteams. Met deze tool kunt u eenvoudig samenwerken met engineering- en ontwikkelingsteams met behulp van een visuele productroadmap.

Met het platform kun je weergaven van de roadmap aanpassen op basis van door jou gekozen parameters. Nu kun je product abonnementen, mijlpalen en tijdlijnen communiceren naar alle belanghebbenden van het project, zodat iedereen op dezelfde pagina zit en zich samen kan richten op gedeelde bedrijfsdoelstellingen.

3. Prioriteit toekennen aan functies en scorekaarten

via Productbord Met het Productboard-raamwerk voor gewogen scoreprioritering kunt u functies rangschikken en prioriteren en tijdlijnen voor functieontwikkeling instellen met behulp van aanpasbare scorekaarten. Stem eenvoudigweg af op uw productstrategie en identificeer items met een hoge impact om de besluitvorming voor productteams te stroomlijnen.

Het gewogen scoringsproces is zeer intuïtief, met een visuele interface om gewichten in te stellen en te definiëren. U kunt ook functies filteren op basis van hun prioriteitsscore.

Productboard prijzen

Essentials voor particulieren : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Pro voor kleine teams: $75/maand per gebruiker

$75/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Wat is Aha!

via Aha! Aha! is een uitgebreid en aanpasbaar platform voor softwareontwikkeling. Het helpt bij het bedenken van product abonnementen, het creëren en beheren van roadmaps en het uitvoeren van productstrategie.

Net als Productboard biedt Aha! een gecentraliseerde ruimte voor productteams om samen te werken, doelen op elkaar af te stemmen en de levenscyclus van productontwikkeling te stroomlijnen.

Professionals op het gebied van productmanagement hebben het op grote schaal toegepast vanwege de flexibiliteit, integratie en aangepaste opties.

Aha! functies

Aha! is niet voor niets een van de meest gewilde productmanagementsoftware op de markt. Het heeft een breed bereik aan functies om producten te bouwen en het succes ervan naadloos te beoordelen. Laten we eens kijken naar enkele van de grootste voordelen:

1. Strategische route in kaart brengen

via Aha! Aha! stelt je in staat om een duidelijke boodschap te ontwikkelen en te communiceren productstrategie met behulp van visuele roadmaps. U kunt uw team op één lijn brengen rond de belangrijkste doelen, initiatieven en releaseplannen, allemaal via de roadmap, die een gedeeld begrip van de richting van het product bevordert.

2. Ideeënvorming en ideeënbeheer

via Aha! Je kunt eenvoudig productideeën bedenken, vastleggen en verfijnen met de Ideeën functie van Aha! Hiermee kun je concepten prioriteren en veelbelovende ideeën omzetten in bruikbare items.

3. Release planning en afhankelijkheid

via Aha! Met Aha! kun je releases abonneren en afhankelijkheid tussen meerdere functies beheren. Dit zorgt voor een gecoördineerde en goed georganiseerde aanpak, minimaliseert knelpunten en optimaliseert tijdlijnen.

4. Integraties en aanpassingen

via Aha! Aha! kan integreren met vele andere tools voor je werk. Dit stelt productteams in staat om met vertrouwde tools te werken terwijl een gecentraliseerd platform voor samenwerking in teams behouden blijft.

Aha! prijzen

Aha! Roadmaps: Begint bij $59/maand per gebruiker

Begint bij $59/maand per gebruiker Aha! Ideeën : Begint bij $39/maand per gebruiker

: Begint bij $39/maand per gebruiker Aha! Notitieboeken : Begint bij $9/maand per gebruiker

: Begint bij $9/maand per gebruiker Aha! Ontwikkelen: Vanaf $9/maand per gebruiker

Ook lezen:_ De beste Aha! alternatieven

Aha! Vs. Productboard: Functies vergeleken

Laten we nu eens kijken hoe de vergelijking tussen Aha! en Productboard uitpakt.

Met zowel Productboard als Aha! kun je samenwerken met teams over de product roadmap, feedback van klanten verzamelen en beheren en prioriteit geven aan taken en functieverzoeken.

Beide platformen bieden klanten uitgebreide ondersteuningsmiddelen zoals documentatie, handleidingen en webinars. Daarnaast bieden ze klantenservice via e-mail, telefoon en live chatten.

Aha! onderscheidt zich door het strategisch in kaart brengen van de route, ideeënbeheer, flexibiliteit in integratie en aangepaste opties. De uitgebreide functieset kan echter te complex zijn voor kleine teams. Het hoge niveau van vereiste aanpassingen kan leiden tot beslissingsmoeheid, wat je beslissing over Aha! vs. Productboard kan beïnvloeden.

Aan de andere kant blinkt Productboard uit in gezamenlijke productontwikkeling met zijn scorecard prioritering en feedbackportalen voor gebruikers. Het wordt geprezen om zijn gebruiksvriendelijke en klantgerichte benadering van productontwikkeling.

1. Prijzen

Zowel Aha! als Productboard hebben maandelijkse en jaarlijkse abonnementen. Maar je loopt altijd het risico dat je veel meer betaalt dan waarvoor je je hebt aangemeld om al hun essentiële functies te kunnen gebruiken.

Aha!

Het abonnement van Aha! breekt de softwareontwikkeling proces opgedeeld in secties. Het biedt een beginnersvergoeding om Aha!'s Ideas te gebruiken. Als je Klaar bent met ideëren, moet je een extra bedrag betalen om verder te gaan met het maken van roadmaps.

Je moet ook meer betalen om Aha!'s platform voor productontwikkeling te gebruiken. Je totale rekening kan dus oplopen tot $100 per maand om je product end-to-end op te bouwen.

Productboard

Het abonnement van Productboard is traditioneler. Je hebt echter alleen toegang tot de basisfuncties voor ideatie en het in kaart brengen van de wegen in het Essentials-abonnement. U moet het Pro- of Enterprise-abonnement aanschaffen om de portal voor klantenfeedback te kunnen gebruiken.

2. Ideeën en feedback

Zowel Aha! als Productboard bieden robuuste mogelijkheden voor ideeënbeheer. Ze stellen je in staat ideeën te creëren, toe te wijzen, te prioriteren en bij te houden, maar er zijn enkele verschillen in de manier waarop ze dat doen.

Aha!

Met Aha! kun je ideeën en feedback van verschillende belanghebbenden vastleggen via aangepaste portals, e-mailintegraties en rechtstreeks verzenden. Je kunt taken en functies categoriseren, evalueren en prioriteren met behulp van hun aangepaste criteria en scoremechanismen.

Productboard

Met Productboard kun je input uit verschillende bronnen verzamelen, waaronder feedback van klanten, verhalen van gebruikers, interne teamdiscussies en marktonderzoek.

Door middel van de functies benadrukt Productboard het belang van het begrijpen van de behoeften van gebruikers en het prioriteren van functies op basis van feedback van gebruikers en strategische doelen. U kunt feedback van klanten consolideren en verzamelen, trends identificeren en feedback koppelen aan specifieke functies of initiatieven.

Dus als jouw organisatie waarde hecht aan de input van gebruikers vanaf de ideatiefase, dan is Productboard een duidelijke winnaar in de vergelijking tussen Aha en Productboard.

3. Visualisatie van roadmaps

Terwijl Aha! de ruimte biedt om zeer aanpasbare en interactieve productroadmaps te maken, is de functie voor het visualiseren van de roadmap van ProductBoard veel gestroomlijnder en intuïtiever.

Aha!

Met de robuuste functie voor het visualiseren van de roadmap van Aha! kunnen productmanagers visuele roadmaps maken en delen om strategische abonnementen en de richting van het product te communiceren.

Gebruikers kunnen meerdere weergaven van roadmaps maken, waaronder roadmaps op basis van tijdlijnen en lijsten. Je kunt roadmaps in Aha! zelfs aanpassen aan de behoeften van verschillende belanghebbenden en verschillende items opnemen, zoals functies, initiatieven en doelen.

Productboard

Productboard biedt ook dynamische mogelijkheden om roadmaps te visualiseren. Het benadrukt echter het belang van het maken van roadmaps op basis van feedback van gebruikers en strategische doelstellingen.

Roadmaps in Productboard zijn ontworpen om flexibel en aanpasbaar te zijn, zodat teams hun abonnementen kunnen bijstellen op basis van veranderende prioriteiten en marktdynamiek.

Beide tools hebben functies die verschillende mensen kunnen aanspreken, afhankelijk van hun werkstijl of behoeften. Het is dus moeilijk om hier een winnaar uit te kiezen.

Aha! Vs. Productboard op Reddit

Dus, welke software voor productontwikkeling beter is?

We hebben op Reddit gezocht naar antwoorden op het raadsel Aha! vs. Productboard. Al met al worden beide tools zeer gewaardeerd door hun gebruikers vanwege hun gevarieerde functies en mogelijkheden.

Dit is wat een gebruiker van Reddit te zeggen had toen hij werd gevraagd over het gebruik van Productboard als tool voor productbeheer:

"Productboard is behoorlijk uitgebreid voor een redelijke prijs. Voor kleinere organisaties die een feedbacklus nodig hebben en maar 1-15 leden in het productteam hebben (die controle nodig hebben over het beheer van de roadmap en weergaven), is het de beste prijs-kwaliteitsverhouding die je kunt vinden." "Productboard is behoorlijk uitgebreid voor een redelijke prijs

Gevraagd naar Productbord concurrenten schreven ze:

"Aha is waarschijnlijk de #1 tool voor grotere organisaties + waarde voor productmanagers. Het heeft uitgebreidere functies die je in staat stellen om je te verdiepen in prioriteiten en meerdere raamwerken (RICE, Value vs. Effort, etc.)."

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Aha! Vs. Productboard

krijg een alles-in-één weergave om beter te anticiperen op uw dagelijkse werk, herinneringen en gebeurtenissen in de kalender en deze beter te organiseren met ClickUp Home_

Productboard en Aha! hebben hun eigen voor- en nadelen. Idealiter heb je een tool nodig die al hun beste functies combineert onder één paraplu.

Vergaderen ClickUp !

Dit alles-in-één platform voor productiviteit en samenwerking consolideert uw technische stapel en biedt alle functies, integraties en aanpassingen die u nodig hebt om uw volledige productlevenscyclus te beheren.

Maar hoe kan ClickUp helpen bij productbeheer?

Ten eerste kunt u brainstormen en ideeën uitwisselen met uw team op ClickUp Whiteboards . Het helpt u bij het strategisch plannen en opbouwen van uw productroadmaps en het realtime bijhouden van updates en lanceerdata met alle belanghebbenden.

Dan, ClickUp Documenten kan u helpen uw abonnementen te documenteren en de doelstelling van uw product te bepalen. U kunt productabonnementen, checklists en aantekeningen aanpassen met intuïtieve styling- en aantekeningopties. U kunt zelfs afbeeldingen, grafieken en meer toevoegen, allemaal op één plek die toegankelijk is voor het hele team.

Je kunt ook real-time feedback uitwisselen met ClickUp's weergave van chatten . Het is een eenvoudige manier om de doelen van uw team op elkaar af te stemmen, ideeën in te dienen, problemen bij te houden en op te lossen op één platform.

Bekijk werklasten van teams met de tijdlijnweergave in ClickUp om voortgang bij te houden en vervaldata voor taken aan te passen

Maar is ClickUp het beste alternatief voor Aha! en Productboard? Hier zijn enkele functies waarmee ClickUp zich onderscheidt:

1. Productbeheer

ClickUp brengt projectmanagement en productontwikkeling samen in één tool. ClickUp Software voor productbeheer helpt u bij het effectief en op tijd plannen, prioriteren, ontwerpen, rapporteren en uitbrengen van producten.

Maak Gantt grafieken in ClickUp om uw product roadmap visueel te definiëren. Verzamel en beheer feedback, epics en Sprints in de gedeelde product roadmap: volg prestaties, voortgang van doelen en meer in real-time. Krijg ook een overzicht op hoog niveau van uw werk en deel het met uw team met ClickUp Dashboards .

Met de unieke integratiemogelijkheden van ClickUp kunt u feedbacklussen voor klanten creëren via Zendesk, Intercom en Zapier. Je kunt ook de voortgang bijhouden met native app-integraties voor GitHub, GitLab en Bitbucket.

dashboards in ClickUp 3.0 geven agile projectmanagers een snelle weergave van de resterende taken en prioriteiten van het team voor de week, evenals gedetailleerde burnup- en burndown-diagrammen_

2. Projectmanagement voor softwareteams ClickUp's platform voor projectmanagement stelt softwareteams in staat om eenvoudig productideeën te beheren, efficiënt te werken en verbinding te houden met alle relevante belanghebbenden in het project.

Aangezien softwareontwikkelaars hiermee de voortgang, afhankelijkheid en blokkades kunnen visualiseren, wordt het gemakkelijker om prioriteiten te stellen voor taken en doelen.

Het grote voordeel van ClickUp is echter de mogelijkheid om problemen met bugs te stroomlijnen. U kunt aanvragen voor bugproblemen verzamelen met behulp van intakeformulieren en deze eenvoudig omzetten in traceerbare taken die uw team kan prioriteren en oplossen.

U kunt ook gerelateerde problemen koppelen, tags toevoegen en uw achterstand beheren met aangepaste velden, statussen en rollups.

bekijk taken en projecten in één oogopslag en sleep moeiteloos taken, sorteer en filter met een volledig aanpasbare Kanban-bord weergave in ClickUp_

3. Sprint

Vergeleken met de populairste tools voor Sprint abonnementen beschikbaar op de markt, ClickUp Sprint vereenvoudigt het sprintbeheer aanzienlijk door je de mogelijkheid te bieden om sprintdata in te stellen, punten toe te wijzen en prioriteiten te markeren.

Dit alles-in-één productiviteitsplatform is ontworpen als een werkruimte waar productteams naadloos strategieën kunnen uitstippelen, toewijzen en uitvoeren.

En daar houdt het niet op! ClickUp biedt ook een groot aantal sjablonen voor Sprint planning om productontwikkelingsplannen snel te plannen en uit te voeren.

sprintpunten toevoegen binnen een ClickUp-taak om projecten in beweging te houden_

ClickUp prijzen

Free Forever: Gratis

Gratis Unlimited: $7/gebruiker per maand

$7/gebruiker per maand Business: $12/gebruiker per maand

$12/gebruiker per maand Business Plus: $19/gebruiker per maand

$19/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Productmanagement met ClickUp

Aha! en Productboard worden alom bewonderd voor productmanagement en roadmapping, waardoor de beslissing tussen Aha! en Productboard moeilijk is. Beide tools hebben echter ook nadelen. Ze kunnen duur zijn voor kleinere bedrijven en moeilijk te leren vanwege hun complexiteit en de behoefte aan aanpassingen.

Dit is waar ClickUp zich onderscheidt. Een rijk Free Forever-abonnement met veel functies combineert de beste functies voor Taakbeheer, Productontwikkeling en Samenwerking zonder een gat in uw zak te branden!

Bovendien kunt u met ClickUp AI kunt u uw product abonnementen en documentatie snel bijhouden, feedback van gebruikers stroomlijnen en meer met deskundige AI-tools vanuit het platform.

Dus waarom zou u het niet eens proberen? Aanmelden voor ClickUp's Forever Free service vandaag nog om te beginnen!