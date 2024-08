10 beste Aha! Alternatieven voor productontwikkeling in 2024

Productideeën jongleren tussen stapels e-mails en sticky notes kan zeker een uitdaging zijn. En als je hele team in hetzelfde schuitje zit, beginnen deadlines aan te voelen als bewegende doelen.

Daarom hulpmiddelen voor productontwikkeling kunnen een spelbreker zijn om uw ideeën en team op één lijn te houden.

Aha! is zo'n tool, boordevol functies voor het beheren van productstrategieën roadmaps, teamsamenwerking en feedback van klanten. Maar het is geen pasklare oplossing. Er is geen gratis versie, de betaalde plannen zijn duur en het kan nieuwe gebruikers die op zoek zijn naar een eenvoudige tool overweldigen.

Dus, als Aha! voor jou niet de juiste oplossing is, hebben we de top 10 alternatieven voor Aha! op een rijtje gezet om het productontwikkelingsproces te vergemakkelijken en je ideeën van de grond te krijgen. Laten we ze eens bekijken om de juiste voor jou te vinden.

Wat moet je zoeken in Aha ! Alternatieven?

Bij het kiezen van het juiste Aha! alternatief voor het stroomlijnen van je productontwikkelingsprocessen evalueer hoe uw opties werken op de volgende gebieden:

Gebruiksvriendelijkheid: Je wilt een productmanagementplatform dat gemakkelijk op te pakken en te gebruiken is. Zo bespaart het iedereen in je team tijd en hoofdpijn

Je wilt een productmanagementplatform dat gemakkelijk op te pakken en te gebruiken is. Zo bespaart het iedereen in je team tijd en hoofdpijn Functies: De tool moet hebben wat je nodig hebt, zoals roadmapping, taakbeheer en gebruikersfeedbackbeheer

De tool moet hebben wat je nodig hebt, zoals roadmapping, taakbeheer en gebruikersfeedbackbeheer Aanpassing: Het leven is makkelijker als je een tool kunt aanpassen aan de workflow van je team. Kies dus voor een van de alternatieven waarmee je aangepaste velden, weergaven, sjablonen en dashboards kunt aanpassen aan jouw stijl 🤩

Het leven is makkelijker als je een tool kunt aanpassen aan de workflow van je team. Kies dus voor een van de alternatieven waarmee je aangepaste velden, weergaven, sjablonen en dashboards kunt aanpassen aan jouw stijl 🤩 Integraties: Je nieuwe tool moet naadloos aansluiten op je technische stack, zodat je minder tijd kwijt bent aan het schakelen tussen apps en het overzetten van gegevens

Je nieuwe tool moet naadloos aansluiten op je technische stack, zodat je minder tijd kwijt bent aan het schakelen tussen apps en het overzetten van gegevens Samenwerking: Een product bouwen doe je in teamverband, dus kies een tool die real-time bewerken, communiceren en brainstormen gemakkelijk maakt

Een product bouwen doe je in teamverband, dus kies een tool die real-time bewerken, communiceren en brainstormen gemakkelijk maakt Support: Kies een tool met uitgebreide documentatie en een snel supportteam voor hulp wanneer dat nodig is

Kies een tool met uitgebreide documentatie en een snel supportteam voor hulp wanneer dat nodig is Prijsstelling : De tool moet de belangrijkste functies bieden die je nodig hebt tegen een prijs die het waard is om voor te betalen 💰

De 10 beste Aha ! Alternatieven om te gebruiken in 2024

Er zijn een heleboel alternatieven voor Aha! beschikbaar, maar we hebben ze teruggebracht tot de top 10 om je besluitvorming te vereenvoudigen. Elk van deze alternatieven heeft unieke kenmerken die goed zouden kunnen passen bij jouw toepassing. Laten we ze eens van dichterbij bekijken.

1.

ClickUp

Plan meerdere projecten, beheer afhankelijkheden en prioriteer alles in uw aangepaste projecttijdlijn met de tijdlijnweergave in ClickUp

ClickUp is een van de beste projectmanagementtools voor het ontwerpen van uw productvisie en je team samen te brengen om het te realiseren. Geloof ons niet op ons woord, de lovende reacties gebruikersbeoordelingen zeggen genoeg.

Er zijn honderden sjablonen, zoals de ClickUp Product Strategie Sjabloon om u op weg te helpen. Gebruik het om een backlog van productfuncties op te bouwen om aan te werken. U kunt ook het formulier voor het indienen van productideeën aanpassen om productideeën van uw team, klanten en andere belanghebbenden te verzamelen. 📝

ClickUp heeft een look voor elke stemming. Ziet u liever functies op een routekaart? Met de Gantt-weergave zit je goed. Hou je meer van een visuele flow? Dan is de Kanban-weergave uw vriend. En als je van het goede oude spreadsheetformaat houdt, is de tabelweergave iets voor jou.

Wanneer het tijd is om het team samen te brengen, zijn ClickUp Docs en Whiteboards perfect voor real-time samenwerking. Om het gesprek gaande te houden, gebruikt u de chat en taakcommentaarsecties voor check-ins en updates.

Als u op zoek bent naar een Aha! vervanger die alles aankan, van de basis tot de complexere dingen, dan is ClickUp uw geest in een fles - klaar om al uw wensfuncties te vervullen in één pakket! 🧙‍♀️

De beste functies van ClickUp

Verbinding maken met 1000+ apps van derden

Gebruik ClickUp op uw web, desktop en mobiele apparaten

Maak gebruik van ClickUp AI om productonderzoek te versnellen, kwalitatieve feedback samen te vatten en notities van vergaderingen om te zetten in taken ✅

Automatiseringen instellen om terugkerende taken af te handelen, zoals het toevoegen van contactpersonen aan een taak, het bijwerken van taakstatussen en het versturen van herinneringen

Productdoelen, taakvoortgang en teamwerklast visualiseren met aangepaste dashboards

De beperkingen van ClickUp

Het gratis plan heeft geen formulieren en ClickUp AI

Het duurt even om alle functies te leren kennen (maar als je dat eenmaal hebt gedaan, gaat het van een leien dakje)

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Wegmunk

via Roadmunk Roadmunk is software voor wegenkaarten voor het ontwerpen en delen van prachtige roadmaps. Kies gewoon een sjabloon, bewerk de inhoud en geef roadmapitems een kleurcode per status. 🎨

Roadmunk rekent per redacteur per maand. Bovendien kun je met de plannen tot 10 gratis beoordelaars laten meekijken en commentaar geven op roadmaps. Als je op zoek bent naar een eenvoudig en betaalbaar alternatief voor Aha!, dan is Roadmunk misschien precies wat je nodig hebt.

Roadmunk beste eigenschappen

Gebruik de Value/Effort of RICE (Reach, Impact, Confidence, and Effort) frameworks om ideeën voor je roadmap te prioriteren

Roadmaps visualiseren met de weergaven Timeline en Swimlane

Roadmaps delen als interactieve HTML-bestanden, PNG-bestanden en URL's met wachtwoordbeveiliging

Integreer met negen apps van derden, waaronder Jira, Azure DevOps, GitHub en GitLab

Roadmunk beperkingen

Maandelijkse facturering is niet beschikbaar-prijs is per maand, maar facturering gebeurt jaarlijks

De mobiele app heeft beperkte functionaliteit

Gebruikers melden dat het erg traag wordt met grote en gedetailleerde roadmaps

Roadmunk prijzen

Starter: $19/maand (één redacteur)

$19/maand (één redacteur) Zakelijk: $49/maand per redacteur

$49/maand per redacteur Professioneel: $99/maand per redacteur

$99/maand per redacteur Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Roadmunk beoordelingen

G2: 4.0/5 (90+ beoordelingen)

4.0/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (80+ beoordelingen)

3. Productbord

via Productbord Productboard is een ander hulpmiddel voor het visualiseren van producttijdlijnen en het stroomlijnen van de uitvoering. Begin vanaf nul of kies uit sjablonen voor productlancering zoals het Sprintplan, Maandelijkse lancering, Releaseplan en Kanban-stappenplan.

Met Productboard betaal je per "roadmap maker" - gebruikers met deze rol kunnen roadmaps maken, bewerken en delen. Ondertussen kunnen "kijkers" alleen de roadmap zien en mogen "bijdragers" opmerkingen achterlaten. 💬

Productenbord beste eigenschappen

Toegang is gratis voor onbeperkte kijkers en medewerkers op alle plannen

Formules toevoegen om prioriteitsscores voor productideeën te berekenen

Roadmaps exporteren als PDF- of PNG-bestanden

Verbinden met populaire SaaS-apps zoals Slack, Microsoft Teams, Jira en Zapier

Productboard beperkingen

Er is geen gratis plan beschikbaar, alleen een proefversie van 15 dagen

Recensenten geven aan dat het platform soms vertragingen en synchronisatieproblemen ondervindt

Productboard prijsstelling

Essentials: $25/maand per maker

$25/maand per maker Pro: $60/maand per maker

$60/maand per maker Schaal: $100/maand per maker (alleen jaarlijkse facturering)

$100/maand per maker (alleen jaarlijkse facturering) Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Productboard beoordelingen

G2: 4.3/5 (230+ beoordelingen)

4.3/5 (230+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (140+ beoordelingen)

4. Miro

via Miro Miro is een whiteboardtool voor het beheren van productontwikkeling op een oneindig en collaboratief canvas. Het zit boordevol tekst, pen, vorm, sticky note en mindmap hulpmiddelen voor planning, het analyseren van klantbehoeften en het schetsen van productideeën. ✍️

Met Miro krijgt u toegang tot honderden ontwerp-, softwareontwikkelings- en sjablonen voor productmarketing uit de eigen bibliotheek en Miroverse, de community-gebaseerde sjabloonbibliotheek van Miro.

Bovendien, als je team houdt van hands-on creatief brainstormen sessies is Miro de perfecte speelplaats om uw productvisie tot leven te brengen. ✨

De beste eigenschappen van Miro

Afbeeldingen, video's en bestanden uploaden naar je canvas

Ontwerp product mockups met wireframes en pictogrammen

Samenwerken met je team met @mentions, stemmen en videochat

Groepeer canvasboards in projecten voor overzichtelijke organisatie en snelle toegang

Miro beperkingen

Gratis plan is beperkt tot drie bewerkbare borden

De tool mist uitgebreidetaakbeheer functies

Gebruikers melden dat het traag en hapert bij het navigeren door grote borden op de mobiele app

Miro prijzen

Gratis

Starter: $10/maand per lid

$10/maand per lid Zakelijk: $20/maand per lid

$20/maand per lid Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Miro beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (5.200+ beoordelingen)

4.8/5 (5.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.400+ beoordelingen)

5. Asana

via Asana Asana is een projectbeheertool voor het organiseren van en samenwerken aan productroadmaps. Deel projecten op in taken, creëer taakafhankelijkheden en visualiseer projecttijdlijnen met behulp van Gantt-diagrammen.

Naast Gantt-diagrammen kun je overschakelen naar de Lijst-, Kanban-, Tijdlijn- en Kalenderweergaven om je project te bekijken op een manier die voor jou het beste werkt. Hoewel Asana in vergelijking met andere Aha! alternatieven een heleboel coole functies in zijn intuïtieve interface verpakt, is het misschien niet zo geschikt voor teams met een krap budget. 💸

Asana beste functies

Sla je projectweergaven op als sjabloon voor toekomstig gebruik

Filter uw inbox op @mentions, toegewezen taken en berichten van een specifieke persoon

Toegang tot Asana via het web, Mac, Windows, iOS en Android-apparaten

Integreer met meer dan 270 apps, waaronder Dropbox, Outlook, Google Agenda en Zapier

Asana beperkingen

Gratis plan is beperkt tot drie weergaven: lijst, bord en agenda

Het is niet mogelijk om een taak aan meerdere teamleden toe te wijzen

Sommige gebruikers zeggen dat de klantenondersteuning niet betrouwbaar is

Asana prijzen

Gratis

Starter: $13.49/maand per gebruiker

$13.49/maand per gebruiker Gevorderd: $30.49/maand per gebruiker

$30.49/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Asana beoordelingen

G2: 4.3/5 (9.500+ beoordelingen)

4.3/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12.300+ beoordelingen)

6. Begrip

via Notie Notie is een productiviteitstool dat notities maken, taakbeheer en databases in één ruimte samenbrengt. Dit maakt het ideaal voor het vastleggen van productideeën, het opstellen van bedrijfswiki's en het bijhouden van uw product roadmaps.

Visualiseer roadmaps met de weergaven Tabel, Bord, Tijdlijn, Kalender en Galerij. En wanneer je aan documenten werkt, kun je afbeeldingen, video's en codefragmenten toevoegen.

Hoewel je even moet wennen aan Notion, zijn er meer dan 300 sjablonen voor productontwikkeling om je een voorsprong te geven. Dus als je een solo-productmanager bent of een klein productteam dat zijn projecten en documenten op één plek wil bewaren, probeer Notion dan eens. 💪

De beste functies van Notion

Toegang tot de belangrijkste functies op het royale gratis plan

Krijg voorrang bij ondersteuning voor alle betaalde plannen

Werk samen met uw team via realtime bewerken, opmerkingen en @mentions

Gebruik de filter-, sorteer- en groepsopties om aangepaste weergaven van product roadmaps te maken

Beperkingen

Nieuwelingen kunnen te maken krijgen met een steile leercurve

Sommige reviews zeggen dat het traag wordt bij het werken aan grote documenten en roadmaps

Notie prijs

**Gratis

Plus: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Zakelijk: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Notaties en beoordelingen

G2: 4.7/5 (5.000+ beoordelingen)

4.7/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (2.000+ beoordelingen)

7. ProductPlan

via ProductPlan ProductPlan is een hulpmiddel voor productbeheer om roadmaps op te stellen en toezicht te houden op de uitvoering ervan. Bewaar productideeën in de Parking Lot-ruimte, gebruik het baten-kosten scoringsmodel om de beste eruit te pikken en plaats die topideeën op uw roadmap.

Met ProductPlan kunt u onbeperkt roadmaps maken voor alle plannen en ze bekijken met de tijdlijn-, lijst- en tabelweergaven, afhankelijk van uw wensen. Bovendien kun je filters gebruiken om aangepaste weergaven te maken voor verschillende doelgroepen, zodat iedereen op de hoogte is.

ProductPlan beste eigenschappen

Werk samen met uw team via opmerkingen

Visualiseer meerdere roadmaps in één weergave

Roadmaps exporteren als PNG-, PDF- en XLS-bestanden

Deel roadmaps met een onbeperkt aantal viewers voor productfeedback (zonder extra kosten)

ProductPlan beperkingen

Er is geen gratis plan, alleen een proefversie van 14 dagen

Plannen worden jaarlijks gefactureerd

Startersplan vergrendelt toegang tot portfolio, API en Zapier

ProductPlan prijzen

Basis: $39/maand per redacteur

$39/maand per redacteur Professioneel: $79/maand per redacteur

$79/maand per redacteur Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ProductPlan beoordelingen

G2: 4.4/5 (140+ beoordelingen)

4.4/5 (140+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

8. Maandag.nl

via Maandag Monday is een werkbeheeroplossing voor het beheren van meerdere projecten en teamsamenwerking. Het heeft een intuïtieve en kleurrijke interface die het gemakkelijk maakt om in te stellen en meteen te gebruiken.

Je kunt gemakkelijk gegevens importeren uit tools zoals Excel, Google Sheets, Asana, Trello, Basecamp en Jira, waardoor de overstap naar Monday soepel verloopt. In tegenstelling tot de meeste Aha! alternatieven, moet je "seats" kopen voor je team in groepen van drie, vijf, tien, enzovoort.

Dus als je zes mensen in je team hebt, moet je voor 10 seats betalen. Hoewel dit misschien niet ideaal is voor startups en kleine bedrijven, kan het perfect zijn voor snel groeiende bedrijven en grote ondernemingen.

De beste functies van maandag.com

Visualiseer projecten met behulp van Tabel, Kanban-bord, Kaarten, Tijdlijn, Gantt-grafiek en Kalenderweergaven

Stel projectbasislijnen in de Gantt-weergave in om afwijkingen te volgen terwijl je projecten uitvoert

Deel je werkstatus om teamleden te informeren of je nu thuis, in je pauze of buiten kantoor werkt 🏖️

Toegang tot 24/7 klantenondersteuning via live chat en e-mail op de gratis en betaalde plannen

De beperkingen van maandag.com

Gratis plan is beperkt tot twee teamleden en drie projectboards

Tijdlijn-, kalender- en Gantt-weergaven zijn alleen beschikbaar in hogere plannen

Er is geen in-app chatfunctie

Prijzen voor maandag.com

Gratis

Basis: $10/maand per plaats

$10/maand per plaats Standaard: $12/maand per plaats

$12/maand per plaats Pro: $20/maand per plaats

$20/maand per plaats Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Monday.com beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.800+ beoordelingen)

4.7/5 (9.800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.400+ beoordelingen)

9. Hive

via Hive Hive is een gebruiksvriendelijke projectbeheertool voor het overzien van de volledige levenscyclus van een product, van begin tot eind. Het bundelt taakbeheer, resourceverwerking en tools voor teamsamenwerking in één.

Je kunt je projecten opdelen in taken en subtaken, ze toewijzen aan je team en deadlines instellen. Dit houdt het werk georganiseerd en zorgt ervoor dat iedereen weet wat hij moet doen. 🧑‍💻

Hoewel de prijsplannen van Hive op het eerste gezicht betaalbaar lijken, moeten belangrijke functies zoals doelen, analyses en automatiseringen als add-ons worden aangeschaft.

De beste functies van Hive

Geniet van 24/7 ondersteuning op gratis en betaalde plannen

Communiceer met je team via directe of groepsberichten

Schakel de focusmodus in om meldingen te dempen terwijl je aan het werk bent

In één oogopslag een overzicht van al je projecten en hun status

Hive beperkingen

Gratis plan beperkt toegang tot aangepaste velden, terugkerende taken en meerdere contactpersonen per taak

De mobiele app heeft beperkte functionaliteit

Hive prijzen

**Gratis

Team: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Waarderingen en beoordelingen

G2: 4.6/5 (490 beoordelingen)

4.6/5 (490 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (194 beoordelingen)

10. Wrike

via Wrike Wrike is een andere software voor projectbeheer die uw projecten georganiseerd houdt en de samenwerking soepeler laat verlopen. Het heeft meer dan 80 aanpasbare sjablonen voor het opstarten van je projecten met weergaveopties zoals Lijst, Bord, Tabel, Gantt-diagram en Kalender om de voortgang bij te houden. 📈

Net als Monday heeft Wrike een prijsmodel per groep. Als je team uit maximaal 30 mensen bestaat, koop je plaatsen in groepen van vijf. Voor teams van 30 tot 100 is het in groepen van 10, en voor grote teams boven de 100 zijn het groepen van 25 personen. Afhankelijk van de grootte van je team betaal je misschien voor zitplaatsen die je niet nodig hebt.

Wrike beste eigenschappen

Aanvraagformulieren delen om nieuwe functieaanvragen te verzamelen

Houd de tijd bij die aan taken is besteed, handmatig of met de in-app timer ⏰

Maak aangepaste dashboards om de voortgang van projecten en de werklast van het team bij te houden

Synchroniseer met meer dan 400 apps voor cloudopslag, videoconferenties, communicatie en relatiebeheer (CRM)

Wrike beperkingen

Gratis plan vergrendelt toegang tot aangepaste velden en statussen, kalender- en Gantt-weergaven, dashboards en automatiseringen

Wrike Business en hogere plannen worden jaarlijks gefactureerd

Er is geen ingebouwde chatfunctie

Wrike prijzen

**Gratis

Team: $9.80/maand per gebruiker

$9.80/maand per gebruiker Zakelijk: $24.80/maand per gebruiker

$24.80/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Pinnacle: Neem contact op voor prijzen

Wrike beoordelingen en recensies:

G2: 4.2/5 (3500+ beoordelingen)

4.2/5 (3500+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2.500+ beoordelingen)

Bouw betere producten zonder stress

Elk van deze tools heeft unieke sterke punten en prijsmodellen die misschien beter passen bij uw productontwikkelingsteam. De juiste keuze draagt er in hoge mate toe bij dat uw team georganiseerd blijft, uw productontwikkeling wordt verbeterd en uw productontwikkeling wordt gestroomlijnd vaardigheden op het gebied van productbeheer en ervoor zorgen dat projecten soepel verlopen.

Als je nog steeds niet zeker weet welke productmanagementsoftware het beste alternatief is, kun je nooit de fout ingaan met ClickUp. Het kan worden aangepast aan verschillende teamvereisten, projectmanagementstijlen en projectgroottes. Het maakt niet uit hoe u uw werk structureert, ClickUp kan het ondersteunen.

Wilt u ClickUp eens proberen? Meld u aan voor een gratis ClickUp account vandaag nog!