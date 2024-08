Low-code ontwikkeling: Meer flexibiliteit bij het maken van apps

Stel je dit eens voor. Je gebruikt aangepaste software voor projectmanagement waarmee je de status van een taak kunt instellen als 'te doen', 'in uitvoering' of 'Klaar' Om je werkstroom aan te passen, heb je een extra status nodig, bijvoorbeeld 'in afwachting van goedkeuring'

Traditioneel zou het toevoegen van iets simpels als dit technische inspanning vereisen, die een paar weken, zo niet maanden, in beslag zou nemen, afhankelijk van de roadmap.

Maar nu niet meer. Low-code ontwikkeling heeft de manier veranderd waarop software engineering teams vandaag de dag werken. In deze blogpost laten we zien hoe.

Wat is Low Code?

Low-code is een softwareontwikkelingsparadigma met minimale handmatige codering en grafische interfaces. Het is een alternatief voor traditionele ontwikkeling waarbij visuele ontwikkeling wordt gebruikt in plaats van een tekstuele aanpak voor het bouwen van apps.

Ontwikkelaars kunnen elementen slepen en neerzetten om toepassingen aan te passen. Het automatiseert repetitieve taken en verbetert de efficiëntie door het ondersteunen van lean principes van softwareontwikkeling .

Lage code moet niet worden verward met een opkomend concept dat 'geen code' heet Laten we de verschillen eens bekijken.

Low-code vs. No-code: Wat is het verschil?

Op het meest basale niveau vereist de ontwikkeling van toepassingen met een lage code enkele technische vaardigheden die apps zonder code nog te doen. Dit zorgt ook voor andere verschillen.

Verschil tussen low-code en no-code platforms

Waarom wordt low-code ontwikkeling steeds populairder?

Low-code applicatieplatforms zullen dit jaar naar verwachting met 20% groeien en een marktwaarde bereiken van meer dan $12 miljard, volgens Gartner . In de wereld van agile applicatieontwikkeling voegt lage code incrementele efficiëntie toe.

Grote en kleine ondernemingen maken gebruik van low-code ontwikkeling en plukken daar verschillende vruchten van. Dit is waarom.

Ontwikkelingssnelheid: Low-code app-ontwikkeling is 40-60% sneller . Het resultaat is dat u sneller op de markt kunt komen, meer kunt experimenteren, continu kunt verbeteren en kunt meegroeien met de behoeften van de markt.

Ontwikkelingskosten: Low-code ontwikkelplatforms werken door geprefabriceerde elementen zoals sjablonen te maken, die kunnen worden hergebruikt of opnieuw geconfigureerd om nieuwe apps te bouwen. Dit verlaagt de kosten van het ontwikkelen van nieuwe applicaties aanzienlijk.

Democratisering van app-ontwikkeling: Traditioneel konden alleen ontwikkelaars met codeerkennis in een bepaalde programmeertaal applicaties bouwen. Met de visuele benadering van lage code kunnen zelfs zakelijke gebruikers tegenwoordig robuuste en veilige apps bouwen.

Beschikbaarheid van middelen: IDC voorspelt een tekort van vier miljoen ontwikkelaars tegen 2025. Organisaties staan voor enorme uitdagingen bij het aannemen, opleiden en behouden van talent. Low code helpt deze uitdaging te overwinnen, zodat ontwikkelaars zich kunnen richten op het oplossen van complexere problemen.

Samenwerkingsmogelijkheden: Low code-platforms stellen business en technische gebruikers in staat om samen te werken en samen apps te bouwen. Ze kunnen werken aan feedback en incrementeel waarde creëren.

Aanpasbaarheid: Apps die gebouwd zijn met low-code platforms kunnen integreren met externe applicaties en gegevens met behulp van veilige connectoren en API's. Dit maakt het ook makkelijker om verbinding te maken met externe applicaties. Dit maakt het ook gemakkelijker om verbinding te maken met het technologische ecosysteem van verkopers en partners.

Onderhoudbaarheid: Low-code platforms ondersteunen alle fasen van de applicatieontwikkeling. Dit betekent dat u niet alleen apps kunt maken, maar ze ook kunt implementeren, versiebeheer kunt uitvoeren en nog veel meer.

Voordelen van het gebruik van Low Code-technologie

Low-code technologie is een van de krachtigste tools voor het ontwikkelen van apps, of je nu een kleine of grote onderneming bent, een service- of productbedrijf, een softwarebedrijf of iets anders. Ze kunnen transformerende voordelen opleveren, zoals de volgende.

Kostenbesparingen

De sleutelprincipes van lage code zijn herbruikbaarheid, herhaalbaarheid en automatisering. Low code bespaart ontwikkelingsinspanning door processen te herhalen, componenten te hergebruiken en repetitieve taken te automatiseren. Dit resulteert direct in kostenbesparingen. Het vermindert ook de noodzaak om grote ontwikkelingsteams in te huren, waardoor nog meer kosten worden bespaard.

Productiviteit van ontwikkelaars

Low-code platforms behoren tot de beste productiviteitstools voor ontwikkelaars . Met weinig code kunnen ontwikkelaars componenten slepen en neerzetten om snel apps te bouwen. Bovendien kunnen eenvoudige toepassingen worden ontwikkeld door zakelijke gebruikers zonder de inspanning van het engineering team.

Tijd die op deze manier wordt bespaard, kan worden gebruikt voor het oplossen van complexe problemen, waardoor de productiviteit en effectiviteit van ontwikkelaars verbetert.

Training en vaardigheidsontwikkeling

Low-code-platforms zijn geweldig voor nieuwe werknemers, burgerontwikkelaars en overgangswerkers. Het biedt hen de mogelijkheid om fouten te maken en te leren. Het versnelt het ontwikkelingsproces terwijl ze zich snel kunnen bijscholen zonder dat er handmatige training nodig is.

Functionele samenwerking

aangepaste weergaven om te vergemakkelijken functieoverschrijdende samenwerking_ _op ClickUp

Een low-code ontwikkelplatform brengt business en technische teams, die meestal met elkaar overhoop liggen, samen. Het geeft ze een gemeenschappelijke taal en woordenschat om effectiever samen te werken. Het stelt ze ook in staat om voort te bouwen op elkaars werk.

De zakelijke gebruiker kan bijvoorbeeld een app maken die de ontwikkelaar kan bijwerken/verbeteren op de ingebouwde code editor .

Organisatorische wendbaarheid

De mogelijkheid om apps snel en tegen lage kosten te bouwen, stelt organisaties in staat om sneller producten te maken en op de markt te brengen. Ze kunnen ook bestaande apps aanpassen en verbeteren op basis van feedback uit de markt.

Onderhoud en beheer

Low code stelt teams in staat om snel patches toe te voegen, verbeteringen door te voeren en de regelgeving na te leven. Het creëert ook structuren voor governance functies zoals verificatie, autorisatie, privacy van gegevens, enz. Het helpt DevOps en agile teams gaan efficiënter om met lopende operaties.

Werknemerservaring

Low code tools worden veel gebruikt voor het ontwikkelen van interne toepassingen zoals een HRMS-systeem. Dit elimineert wrijving in interne processen en verbetert de ervaring van werknemers.

Ondanks de vele voordelen is de invoering van low-code niet zonder uitdagingen. Laten we eens kijken welke dat zijn en hoe je ze kunt overwinnen.

Low Code gebruikscases

UI-ontwerp

Teams van ontwerpers maken gebruikersinterfaces met herbruikbare componenten zoals knoppen, achtergronden, kleuren, vormen, enz. met lage codeplatforms.

Portalen voor werknemers

Interne apps die zelfbedieningservaringen bieden, zoals het aanvragen van vergoedingen, het aanvragen van verlof, het boeken van reizen, etc., zijn perfecte use cases voor low-code.

Modernisering van verouderd erfgoed

Organisaties met verouderde applicaties hebben hun bedrijfslogica en gegevens al uitgedacht. Een low-code platform helpt de applicatie snel en efficiënt te moderniseren. Als het vervangen van verouderde apps niet mogelijk is, kan low-code ook worden gebruikt voor extensies en integraties.

API genereren

API-generatoren met lage code kunnen een van de meest tijdrovende taken bij softwareontwikkeling en veroudering automatiseren.

Prototyping

Voordat organisaties tijd en energie steken in de ontwikkeling van een productieklare applicatie, gebruiken ze een low-code platform voor snelle prototyping of het creëren van een minimum levensvatbaar product.

Rapportage

ClickUp's werklastweergave gebaseerd op gegevens van taken, gebruikers, tijdsinschattingen en tijdregistratie

Platformen met weinig code zijn perfect voor het integreren van databronnen en het bouwen van aangepaste dashboards zonder extra technische inspanning.

Aanpassingen op Business niveau

Wanneer zakelijke gebruikers een specifieke aanpassing nodig hebben, kunnen platformen met lage code helpen. Gebruikers kunnen toevoegen of bewerken wat ze nodig hebben zonder het engineering team erbij te betrekken.

Uitdagingen van de integratie van Low Code-ontwikkeling en technologie

Als een opkomende methodologie voor snelle applicatieontwikkeling zit low-code bij organisaties nog in de evaluatiefase omdat het nieuwe en unieke uitdagingen met zich meebrengt.

Beperkte vrijheid : Aangepaste code biedt oneindige vrijheid om alles te bouwen wat low-code apps niet kunnen

: Aangepaste code biedt oneindige vrijheid om alles te bouwen wat low-code apps niet kunnen Platformbeperkingen : Welk low-code platform je ook kiest, je bent beperkt door de functionaliteit. Dit betekent dat u slechts zoveel kunt doen als het platform u toestaat

: Welk low-code platform je ook kiest, je bent beperkt door de functionaliteit. Dit betekent dat u slechts zoveel kunt doen als het platform u toestaat Vendor lock-in : De meeste platformen met lage code zijn niet interoperabel met andere platformen, waardoor de kosten om over te stappen te hoog zijn

: De meeste platformen met lage code zijn niet interoperabel met andere platformen, waardoor de kosten om over te stappen te hoog zijn Integratiebeperkingen : Moderne platformen met lage code werken mogelijk niet goed samen met verouderde software, waardoor ontwikkelaars te maken krijgen met complexe situaties

: Moderne platformen met lage code werken mogelijk niet goed samen met verouderde software, waardoor ontwikkelaars te maken krijgen met complexe situaties Schaalbaarheid : Apps die gebouwd zijn met behulp van low-code platforms zijn mogelijk niet schaalbaar voor de eisen van de onderneming

: Apps die gebouwd zijn met behulp van low-code platforms zijn mogelijk niet schaalbaar voor de eisen van de onderneming Kosten: Low-code platforms kunnen complexe kostenstructuren hebben, waardoor u extra moet betalen voor extra functies die u nodig hebt

Gezien deze uitdagingen is het uiterst belangrijk om de juiste low-code tool voor uw behoeften te kiezen. Hier zijn enkele waardevolle tips.

Hoe kies je een low-code tool?

Voordat u op zoek gaat naar een low-code tool, moet u duidelijk uw eisen en wensen schetsen. Vraag jezelf af:

Waarvoor ben je van plan de tool te gebruiken?

Wie zijn de gebruikers van deze tool?

Welke toepassingen ben je van plan te bouwen?

Welke gebruikssituaties moet het dienen?

Hoeveel ben je bereid uit te geven?

Wat zijn uw maatstaven voor succes voor het low code hulpmiddel?

Laten we zeggen dat u wilt dat uw zakelijke gebruikers eenvoudige aanpassingen en uitbreidingen bouwen in uw tool voor projectmanagement . Je hebt de volgende functies nodig.

Werkstroom automatisering

aangepaste automatiseringen op ClickUp_

Elk team heeft zijn eigen unieke bedrijfsprocessen en werkstromen. Verschillende hiervan kunnen worden geautomatiseerd met eenvoudige if-this-then-that triggers. Kies een platform met weinig code waarmee je deze workflows zo kunt instellen dat ze automatisch worden uitgevoerd.

ClickUp Automations is een tool zonder code waarmee je triggers kunt instellen om workflows te automatiseren voor verschillende gebruikssituaties.

Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat ClickUp-taak van status verandert telkens als een subtaak is Voltooid. Of automatisch een taak toewijzen aan een gebruiker op basis van de statusverandering. Of een taak aanmaken wanneer iemand een verzoek invult formulier voor softwareteams .

Complexe relaties

relaties die u kunt beheren in ClickUp_

Hedendaagse projecten hebben complexe en onderling verbonden taken die elkaar beïnvloeden. Uw tool voor projectmanagement moet deze relaties aankunnen. Het moet u in staat stellen om taken of documenten te koppelen, afhankelijkheid aan taken toe te voegen, resources te koppelen en externe tools in te sluiten.

ClickUp biedt geen beheer van relaties tussen code en alle artefacten. Met ClickUp kunt u koppelingen maken tussen taken, documenten en afhankelijkheden om toegang te krijgen tot alles wat u op één plaats nodig hebt.

Integraties

Wanneer u meerdere tools gebruikt voor uw verschillende zakelijke behoeften, kunt u het zich niet veroorloven om technische hulp in te roepen wanneer u ze nodig hebt om samen te werken. Uw tool voor projectmanagement moet met weinig code kunnen integreren met externe toepassingen.

ClickUp integreert met meer dan 1000 applicaties zonder dat u code hoeft te schrijven. Van communicatietools zoals Gmail en Slack tot apps voor productiviteit zoals Harvest en business tools zoals HubSpot en GitHub, kan ClickUp aansluiten op bijna alles wat je maar kunt bedenken.

Voorbeelden van automatisering tussen ClickUp en HubSpot

Veel van deze integraties zijn tweerichtingsverkeer. Dit betekent dat je automatisering triggers kunt instellen om de externe tool bij te werken vanuit ClickUp of vice versa.

Dashboards

Projectmanagement software is zo goed als de zichtbaarheid die het biedt aan de verschillende belanghebbenden. Om een 360-graden weergave van hun project te krijgen, hebben managers aanpasbare dashboards nodig die de inzichten presenteren die voor hen van vitaal belang zijn.

clickUp dashboard met aangepaste grafieken_

Met de aangepaste grafieken van ClickUp kunt u uw werk op elke gewenste manier visualiseren zonder extra codeerwerk.

Met ClickUp kunt u kiezen uit meer dan 50 widgets die tijd, taken, voortgang, werklast, Sprint en meer bijhouden. U kunt uw dashboard ook omzetten in een rekenmachine voor sommen, gemiddelden en meer voor al uw taken.

Gebruik deze agile sjablonen als inspiratie voor de dashboards die je wilt bouwen.

Prestatieverhogers

De kwaliteit van het werk hangt af van de normen die teams voor zichzelf stellen. Ondanks hun beste inspanningen en een goed gemaakte checklist, vallen sommige items door de mazen van het net. Een goed projectmanagementsysteem kan dit voorkomen door slimme automatisering. ClickApps -ClickUp's vooraf gebouwde apps zonder code maken precies dat mogelijk. Hier zijn enkele voorbeelden.

Dewaarschuwing afhankelijkheid maakt het mogelijk om te worden gewaarschuwd voordat Taken worden gesloten die op anderen wachten

Deonvolledige waarschuwing voorkomt dat je taken kunt sluiten die onopgeloste subtaken, opmerkingen of checklists hebben

Met de Who's Online? app kun je zien wie er online is voor een snelle inhaalslag in real-time

Aanpasbaarheid

Elke app die je gebruikt heeft een aantal ingebouwde functies. Wat als je die functies nodig hebt, maar dan net iets meer? Een agentschap wil bijvoorbeeld een aangepast ID van een aangepaste taak voor elke client.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Custom-Fields-on-ClickUp.png Aangepaste velden op ClickUp /$$$img/

aangepaste velden op ClickUp_

Met ClickApps kunt u ID's van een aangepaste taak maken. En wat is er nog meer? U kunt aangepaste velden in verschillende formats toevoegen, zoals datums, contactinformatie, drop-downs, selectievakjes, links, formules, tags en meer.

Kunstmatige intelligentie

Generatieve AI is een van de meest transformerende technologieën van dit decennium. Het zou niet nodig moeten zijn om een groot team van ingenieurs in te huren om het voor u te laten werken.

ClickUp AI voor het genereren van ideeën ClickUp AI helpt bij het snel bijhouden van ontwikkelingsplannen en documentatie. Met een paar aanwijzingen kunt u productideeën, routekaarten en meer genereren met door experts opgestelde AI-tools voor softwareteams binnen ClickUp.

Geef uw projectmanagement een boost zonder code met ClickUp

Een groot deel van ons leven en werk wordt tegenwoordig door technologie bepaald. Zelfs bedrijven die we als niet-tech beschouwen, zoals kunst- of schoonheidsinstituten, gebruiken digitale tools om bestellingen op te nemen, activiteiten te beheren, marketing te bedrijven, enz.

Kant-en-klare tools voor projectmanagement werken niet voor alle doeleinden. Ze kunnen een beetje inflexibel zijn voor de eigenaardigheden van uw project. Dat is waar softwareontwikkeling zonder code om de hoek komt kijken!

Met de functies van ClickUp zonder code kunt u uw projectmanagement, samenwerking, resourcebeheer en productontwikkeling een boost geven.

Met de GUI-gebaseerde aanpassings-, automatiserings- en drag-and-drop functies van ClickUp kunt u uw activiteiten optimaliseren en uw productiviteit verhogen. Probeer het zelf. Registreer u gratis voor ClickUp .