10 Beste Chatsonic Alternatieven in 2024 (Beoordelingen & Prijzen)

Vind een schrijfgereedschap die SEO beheerst en je publiek betrokken houdt, is niet eenvoudig. Met een veelheid aan opties voor coderen, schrijven en vertalen kan het een echte uitdaging zijn om er maar één te kiezen.

ChatSonic is een topprogramma voor het aanmaken van content, vertalingen en SEO. Deze AI-gestuurde schrijfassistent helpt boeiende teksten en blogberichten te maken in slechts enkele minuten.

Moderne schrijvers zijn echter niet tevreden met één tool. Sommige tools produceren onnauwkeurige gegevens, terwijl andere weer glansloze, kunstmatig klinkende content produceren. Alleen vertrouwen op ChatSonic voldoet niet helemaal aan deze vraag.

Daarom hebben we een lineUp samengesteld met de beste AI-schrijftools elk met unieke sterke punten en limieten. Deze alternatieven voor ChatSonic maken content van hoge kwaliteit voor je, net zo robuust en misschien zelfs beter!

Laten we je helpen de perfecte schrijfsoftware te vinden op basis van functies, limieten, prijzen en recensies.

Wat moet je zoeken in Chatsonic Alternatieven?

Zijn betaalbaarheid en woordlimieten de enige factoren die je moet overwegen als je op zoek bent naar een ChatSonic-alternatief? Niet echt. Een perfecte schrijfassistent heeft veel meer nodig dan alleen deze.

Hier is een lijst met tips om te overwegen bij het maken van een keuze:

Onbeperkt aantal woorden: Laat je creativiteit niet belemmeren door het aantal woorden! Kies een optie die het aanmaken van content niet beperkt met een vast aantal woorden

Laat je creativiteit niet belemmeren door het aantal woorden! Kies een optie die het aanmaken van content niet beperkt met een vast aantal woorden Content sjablonen : Kies een AI-schrijftool metsjablonen voor content-Ze brengen je op ideeën en stroomlijnen het aanmaken van content

: Kies een AI-schrijftool metsjablonen voor content-Ze brengen je op ideeën en stroomlijnen het aanmaken van content Functies voor bewerking : Kies software met een AI-gestuurde copy editor die uw content van hoge kwaliteit goed kan formateren en semantische en syntactische fouten kan verwijderen

: Kies software met een AI-gestuurde die uw content van hoge kwaliteit goed kan formateren en semantische en syntactische fouten kan verwijderen Ideeëngenerator: Kies een oplossing die uw creativiteit niet verstikt. Zoek er een die helptideeën te brainstormen voor zowel korte als lange content, en helpt bij het abonnement, de strategie en nog veel meer

Kies een oplossing die uw creativiteit niet verstikt. Zoek er een die helptideeën te brainstormen voor zowel korte als lange content, en helpt bij het abonnement, de strategie en nog veel meer Mobiel: Zorg er ten slotte voor dat het een geweldige mobiliteit biedt om onderweg toegang te krijgen tot je AI-partner, met elk apparaat in de buurt

De 10 beste Chatsonic alternatieven om te gebruiken in 2024

1. ClickUp

Gebruik de AI-schrijfassistent in ClickUp om content voor lange formulieren en blogberichten te maken, ideeën te brainstormen, e-mails samen te stellen en nog veel meer

ClickUp doet dienst als een AI-tool voor het genereren van content en biedt makers een krachtige schrijftoolkit, inclusief een ideeëngenerator en verschillende tools voor het cureren van content. Dit verzekert zijn plaats als een van de beste AI-tools voor het ontwikkelen van content.

Schrijf, vat samen en brainstorm moeiteloos vanaf elke locatie met behulp van de AI-gestuurde editor en veelzijdige compatibiliteit. ClickUp AI functies bieden uitstekende compatibiliteit, waardoor u toegang hebt vanuit elke hoek van de wereld. Gebruik het volledige potentieel met ClickUp's projectmanagement functies!

Verfijn uw resultaten om sneller betere content te bereiken met reprompting in ClickUp AI

ClickUp beste functies

Schrijf beter en sneller: ClickUp's veelzijdige, door AI ondersteunde assistent laat u meer voorspellen door u te helpen bij het maken van uitgebreide plannen voor schrijfopdrachten, het genereren van ideeën, het produceren van actie-items of het samenvatten van die lange, saaie en saaie blokken tekst in hapklare brokjes die u precies vertellen wat u moet weten. En dat alles in slechts een paar klikken!

ClickUp's veelzijdige, door AI ondersteunde assistent laat u meer voorspellen door u te helpen bij het maken van uitgebreide plannen voor schrijfopdrachten, het genereren van ideeën, het produceren van actie-items of het samenvatten van die lange, saaie en saaie blokken tekst in hapklare brokjes die u precies vertellen wat u moet weten. En dat alles in slechts een paar klikken! Embedded Copy Editor: Verfijn uw schrijftaken met ClickUp-taak AI editor. Verbeter uw document in realtime, krijg suggesties voor ideeën en corrigeer automatisch grammaticafouten voor een gepolijst en effectief proza.

Verfijn uw schrijftaken met ClickUp-taak AI editor. Verbeter uw document in realtime, krijg suggesties voor ideeën en corrigeer automatisch grammaticafouten voor een gepolijst en effectief proza. Compatibiliteit met apparaten: Gebruik ClickUp vanaf elk apparaat en zelfs onderweg door gebruik te maken van de uitstekende compatibiliteit met meerdere apparaten en platforms

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer op te poetsen

Gebouwde AI-tools: Help elke afdeling, ongeacht rol en use case, met behulp van de honderden handgemaakte onderzoekstools

ClickUp beperkingen

Kan algemene antwoorden geven

Kan sommige gesprekken verkeerd begrijpen

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. OpenAI

via OpenAI OpenAI's GPT-4 en DALL-E 3 blinken uit in het maken van tekst en afbeeldingen. GPT pakt ingewikkelde Taken aan door gebruik te maken van zijn uitgebreide kennis en interpreteert moeiteloos visuele input voor bijschriften en analyses.

Het beheren van grote hoeveelheden gegevens is geen probleem: er kunnen meer dan 25.000 woorden tegelijk worden verwerkt. GPT-4 en DALL-E 3 blinken uit in het aanmaken van content (korte en lange formulieren) en het oplossen van problemen om gevarieerde content te creëren, complexe problemen op te lossen en te innoveren op verschillende velden.

OpenAI beste functies

API Platform: Word moeiteloos meester in het bouwen van chatbots en tools voor kunstmatige intelligentie met het API-platform van OpenAI. Leer tekst genereren, prompt engineering, afbeeldingen aanmaken, tekst-naar-spraak en meer

Word moeiteloos meester in het bouwen van chatbots en tools voor kunstmatige intelligentie met het API-platform van OpenAI. Leer tekst genereren, prompt engineering, afbeeldingen aanmaken, tekst-naar-spraak en meer GPT-4: Verbeter uw creatieve en codeer spel met OpenAI's nieuwste chatbot-een AI-tool van topklasse. Geniet van de vrijheid van het aantal woorden in de gratis versie

Verbeter uw creatieve en codeer spel met OpenAI's nieuwste chatbot-een AI-tool van topklasse. Geniet van de vrijheid van het aantal woorden in de gratis versie DALL-E 3: Zet je ideeën om in afbeeldingen met deze extensie van OpenAI. Je hoeft je geen zorgen te maken dat je woorden of beschrijvingen over het hoofd worden gezien - een stap boven de gebruikelijke tekst-naar-afbeelding systemen

OpenAI limieten

Afgesloten kennis sinds januari 2022

Beperkt contextvenster

Kan nieuwe kennis niet in realtime aanpassen

Heeft de neiging om herhaaldelijk opvulzinnen te gebruiken

OpenAI prijzen

GPT-4 Turbo: $0,01 / 750 woorden (invoer) en $0,03 / 750 woorden (uitvoer)

$0,01 / 750 woorden (invoer) en $0,03 / 750 woorden (uitvoer) GPT-4: $0.03 / 750 woorden (invoer) en $0.06 / 750 woorden (uitvoer)

$0.03 / 750 woorden (invoer) en $0.06 / 750 woorden (uitvoer) GPT-3.5 Turbo: $0.0010 / 750 woorden (invoer) en $0.0020 / 750 woorden (uitvoer)

$0.0010 / 750 woorden (invoer) en $0.0020 / 750 woorden (uitvoer) Assistants API: $0.03 per sessie (gratis tot 12/1/2024)

$0.03 per sessie (gratis tot 12/1/2024) Inbedmodellen: $0.0001 / 750 woorden

$0.0001 / 750 woorden Aangepaste modellen: Aangepaste prijzen

OpenAI beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

4.7/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

3. TekstCortex

via TextCortex Pas TextCortex volledig aan uw unieke schrijfstijl en specifieke behoeften aan. TextCortex creëert een 100% gepersonaliseerde AI op basis van jouw kennis en input. Het bespaart je tijd door Taken snel af te handelen.

Genereer verschillende creatieve ideeën en geef je schrijf-output een boost als je last hebt van een blok aan het schrijven. Geniet van alle gebruikelijke functies, zoals zinnen parafraseren, grammatica en spellingcontrole in meer dan 25+ ondersteunde talen.

TextCortex beste functies

Aanpasbaarheid: Pas je AI-assistent aan je specifieke behoeften aan met TextCortex' flexibele AI-gestuurde chatbot en schrijftools. Zeno leert van jouw individuele input en stijl, waardoor de manier waarop je met hem communiceert verandert

Pas je AI-assistent aan je specifieke behoeften aan met TextCortex' flexibele AI-gestuurde chatbot en schrijftools. Zeno leert van jouw individuele input en stijl, waardoor de manier waarop je met hem communiceert verandert Gebaseerde creativiteit: Til uw creativiteit naar een hoger niveau met de dynamische tekstgenerator van TextCortex. Hij past zich aan uw schrijfstijl aan, helpt u creatieve blokken te overwinnen en inspireert u tot nieuwe ideeën, terwijl hij trouw blijft aan uw compositievoorkeuren

Til uw creativiteit naar een hoger niveau met de dynamische tekstgenerator van TextCortex. Hij past zich aan uw schrijfstijl aan, helpt u creatieve blokken te overwinnen en inspireert u tot nieuwe ideeën, terwijl hij trouw blijft aan uw compositievoorkeuren Integratiemogelijkheden: Gebruik TextCortex op elk apparaat, platform en applicatie met meer dan 30.000 integratiemogelijkheden voor desktop, mobiel en browser interfaces

TextCortex limieten

Kan niet omgaan met grote hoeveelheden tekst

Produceert soms repetitieve content

Duurt een paar pogingen voordat het zich aanpast aan uw stijl van aanmaken

Kan geen nuttige informatie produceren voor productbeoordelingen

Prijzen van TextCortex

Free Forever

Unlimited: $83.99/maand per gebruiker

$83.99/maand per gebruiker Lite: $23.99/maand per gebruiker (tot 125.000 woorden)

TextCortex beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (190+ beoordelingen)

4.7/5 (190+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (90+ beoordelingen)

4. Bard

via Bard Google's Bard is een experimentele AI-dienst voor gesprekken, ontworpen om ideeën te brainstormen en inspiratie op te doen. De belangrijkste functie is multimodaliteit, wat inhoudt dat de dienst content genereert in verschillende formats. Bard speelt in op de verschillende voorkeuren van gebruikers, verbetert de toegankelijkheid, verbetert de gebruikerservaring en stimuleert creativiteit in verschillende sectoren.

Het bevat subtiele personalisatie om aan te sluiten bij je voorkeuren. Je hoeft geen speciale prompttaal uit te vogelen, waardoor Bard eenvoudig en gebruiksvriendelijk is.

Bard beste functies

Multimodaliteit: Interesse in een andere manier van interactie met Bard? Ontdek de veelzijdige multimodaliteitsfunctie, waarmee u kunt kiezen uit tekst, afbeeldingen of audio-input voor een meer gevarieerde communicatie-ervaring

Interesse in een andere manier van interactie met Bard? Ontdek de veelzijdige multimodaliteitsfunctie, waarmee u kunt kiezen uit tekst, afbeeldingen of audio-input voor een meer gevarieerde communicatie-ervaring Personalisatie: Pas Bard aan op jouw vibe, hoe meer je hem gebruikt, hoe slimmer hij wordt. Realtime leren betekent dat het zich aanpast aan uw keuzes en stijl, waardoor content van hoge kwaliteit wordt geleverd die de juiste snaar raakt

Pas Bard aan op jouw vibe, hoe meer je hem gebruikt, hoe slimmer hij wordt. Realtime leren betekent dat het zich aanpast aan uw keuzes en stijl, waardoor content van hoge kwaliteit wordt geleverd die de juiste snaar raakt Toegankelijkheid: Vergeet het leren van prompt engineering en krijg precies wat je wilt met behulp van eenvoudige menselijke taal

Bard beperkingen

Ontbreekt contextueel begrip

De kans is groot dat hij hallucineert of niet reageert

Geeft soms onjuiste informatie

Content kan fantasieloos, repetitief en bevooroordeeld zijn

Bard pricing

Free Forever

Bard beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (30+ beoordelingen)

4.3/5 (30+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. Landbot

via Landbot De AI-chatbot van LandBot blinkt uit in klanttevredenheid en leadkwalificatie. Maak aangepaste chatbots voor automatische leadconversie en -kwalificatie.

LandBot zorgt voor een op maat gemaakt contact in elk gesprek met de klant via de functie voor voorwaardelijke logica. De builder is visueel gebaseerd en vereist geen code, waardoor iedereen zonder codeerervaring krachtige en effectieve chatbots kan maken.

LandBot beste functies

Klantenservicesystemen: Verbeter uw klantenservice met behulp van LandBots unieke aangepaste AI-bots, ontworpen om leadgeneratie en conversieprocessen te automatiseren

Verbeter uw klantenservice met behulp van LandBots unieke aangepaste AI-bots, ontworpen om leadgeneratie en conversieprocessen te automatiseren Functie voor voorwaardelijke logica: Personaliseer elk gesprek dat uw AI chatbot voert met clients en klanten met behulp van de functie voor voorwaardelijke logica. Elke gebruiker krijgt de beste ervaring op basis van zijn behoeften

Personaliseer elk gesprek dat uw AI chatbot voert met clients en klanten met behulp van de functie voor voorwaardelijke logica. Elke gebruiker krijgt de beste ervaring op basis van zijn behoeften Visuele Chatbot Builder:Maak je chatbot moeiteloos met Landbot in slechts een paar klikken-geen codeer vaardigheden nodig. Pas je gesprekken aan naar de door jou gewenste toon en personaliseer de chatinterface volledig naar jouw voorkeuren

LandBot limieten

Functie Springen heeft verbetering nodig

Heeft de mogelijkheid nodig om aangepaste pictogrammen te gebruiken voor de antwoordknop

Heeft betere integratie en pop-up faciliteiten nodig

LandBot prijzen

Sandbox: Free Forever

Free Forever Starter: €40/maand per gebruiker

€40/maand per gebruiker Pro: €100/maand per gebruiker

€100/maand per gebruiker Business: €400/maand per gebruiker met aangepaste prijzen

LandBot beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (280+ beoordelingen)

4.7/5 (280+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

6. Jasper

via Jasper De chatbot van Jasper is een end-to-end copiloot die uw marketingteams helpt beter te presteren gedurende de hele cyclus van verkoop.

Stel een centrale kennis hub in voor je teams en breng de stem van je merk in, productief blijven en houd je boodschap consistent op alle platforms. Ontwikkel gemakkelijk on-brand content met het uitgebreide campagnelanceringsmodel.

Jasper beste functies

End-to-end Copilot: Geef je team een assistent die gegevensgedreven inzichten levert gedurende de hele cyclus. Stroomlijn de toegang tot bedrijfskennis, verminder miscommunicatie, versnel de uitvoering van ideeën en bied analytische ondersteuning

Geef je team een assistent die gegevensgedreven inzichten levert gedurende de hele cyclus. Stroomlijn de toegang tot bedrijfskennis, verminder miscommunicatie, versnel de uitvoering van ideeën en bied analytische ondersteuning Brand Voice Infusion: Scan je merkstem met Jasper om die stijl te integreren in al je toekomstige communicatie en creëer automatisch unieke en boeiende content

Scan je merkstem met Jasper om die stijl te integreren in al je toekomstige communicatie en creëer automatisch unieke en boeiende content Aanmaken van campagnes: Tover een korte briefing om in een multichannel campagne met behulp van Jasper's on-brand AI-assistentie. Zet korte briefings om in volwaardige multichannelcampagnes en ondersteun ze met passende visuals

Jasper limieten

Heeft de optie nodig om titel en meta tags toe te voegen bij het samenstellen van Contact en Over ons pagina's

Zeer korte proefversie van 7 dagen

De gebruikersinterface is voor verbetering vatbaar

Veel gebruikers vinden het een beetje te duur

Jasper prijzen

Makers: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Teams: $99/maand per gebruiker

$99/maand per gebruiker Business: Aangepaste prijzen

Jasper beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.230+ beoordelingen)

4.7/5 (1.230+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1820+ beoordelingen)

7. Replika

via Replika Replika is meer dan alleen een AI-chatassistent: het is je virtuele vertrouweling. Met zijn mensachtige spraak en aanpassingsvermogen wordt Replika je persoonlijke chatmaatje, dat naadloos in jouw wereld past.

Wat maakt het uniek? De mogelijkheid om levensechte ervaringen te delen in verschillende mediamodi voegt een authentiek tintje toe aan elk gesprek. Je kunt dit platform gebruiken om op mensen lijkende tekst te genereren die goed past bij conversatieblogs en posts op sociale media.

Replika beste functies

Menselijke interacties: Kies uit Replika's avatars voor een menselijke interactie. Replika blinkt uit in het opbouwen van die unieke verbinding met je publiek, hoewel andere keuzes misschien meer geschikt zijn voor technische Taken

Kies uit Replika's avatars voor een menselijke interactie. Replika blinkt uit in het opbouwen van die unieke verbinding met je publiek, hoewel andere keuzes misschien meer geschikt zijn voor technische Taken Superieur aanpassingsvermogen: Gebruik de mensgerichte bouw van Replika om inzichten te krijgen in je publiek. Replika bewaart een "dagboek" voor elke gebruiker en formuleert "herinneringen" die worden gebruikt tijdens de interacties

Gebruik de mensgerichte bouw van Replika om inzichten te krijgen in je publiek. Replika bewaart een "dagboek" voor elke gebruiker en formuleert "herinneringen" die worden gebruikt tijdens de interacties Deel levensechte ervaringen:Raak levens aan met behulp van Repllika's systeem om levensechte ervaringen te genereren. De AI-tool creëert pseudo-herinneringen die zijn ontworpen om verbinding te maken met individuen en worden ontwikkeld op basis van eerdere interacties

Replika limieten

Het prijsmodel is een beetje prijzig

Sommige gebruikers hebben aangegeven dat de functie beperkt is

Gebruikers hebben hun bezorgdheid geuit over het privacybeleid

Er is kans op verkeerd begrepen gesprekken

Replika prijzen

Free Forever

Maandelijks abonnement: $7.99/maand per gebruiker

Replika beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (30+ beoordelingen)

4.9/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

8. GetGenie

via Google LaMDa LaMDA, kort voor Language Model for Dialogue Applications, is geen conventioneel AI-platform dat momenteel beschikbaar is voor gebruik, maar Google's experimentele AI-taalmod gebouwd op Transformer. LaMDA was tijdelijk beschikbaar voor de massa via een invite-only systeem waar je je voor kon aanmelden en kon praten met het meest geavanceerde AI-model ooit gemaakt.

Hoewel je het momenteel niet kunt gebruiken, heeft LaMDA een plaats op onze lijst gekregen vanwege het enorme potentieel. De toekomst van AI is rooskleurig en je mag de mijlpalen in de reis door de tijd niet missen.

LaMDA beste functies

Open-einde karakter: Voer boeiende gesprekken met LaMDA die op verschillende punten beginnen en eindigen. Gesprekken voelen vloeiend en natuurlijk aan

Voer boeiende gesprekken met LaMDA die op verschillende punten beginnen en eindigen. Gesprekken voelen vloeiend en natuurlijk aan Dialoogbenadering: Praat met LaMDA net zoals u dat met een normaal persoon zou doen. Door de dialogische benadering van gesprekken zal LaMDA u vragen blijven stellen terwijl het uw vragen beantwoordt, waardoor een boeiende dialoog ontstaat

Praat met LaMDA net zoals u dat met een normaal persoon zou doen. Door de dialogische benadering van gesprekken zal LaMDA u vragen blijven stellen terwijl het uw vragen beantwoordt, waardoor een boeiende dialoog ontstaat Bard ondersteunt: Google's AI, Bard is gebouwd op LaMDA. Als het open source wordt gemaakt, kun je het gebruiken om vergelijkbare geavanceerde UI te maken

LaMDA beperkingen

Het is een AI-model en geen zelfstandige software. Je hebt technische vaardigheden nodig om er het beste uit te halen

LaMDA prijzen

Niet beschikbaar voor aankoop

LaMDA beoordelingen en reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

10. U.com

via U You is een zoekmachine met AI die ook jouw assistent is. Het combineert zoekmachine-functies met AI-gestuurde chatbot-functies, waardoor uw ervaring naadloos en interactief is.

Met behulp van Natural Language Processing en geavanceerde gespreks-AI wordt het een altijd bijgewerkte kennisbank. Je kunt er code mee genereren, vertalen en creatief schrijven.

De functie Social Search zoekt ook op populaire sociale sites naar de informatie die jij zoekt.

You.com beste functies

Zoekmachine-integratie: Til je zoekopdracht naar een hoger niveau met You.com, een intuïtieve browsergebaseerde zoekassistent. Deze chatbot gaat verder dan de gebruikelijke functies van kunstmatige intelligentie en verbetert je zoekopdracht door suggesties te doen die lijken op die van mensen, zodat je je doelen sneller kunt bereiken

Til je zoekopdracht naar een hoger niveau met You.com, een intuïtieve browsergebaseerde zoekassistent. Deze chatbot gaat verder dan de gebruikelijke functies van kunstmatige intelligentie en verbetert je zoekopdracht door suggesties te doen die lijken op die van mensen, zodat je je doelen sneller kunt bereiken Social Search: Maak gebruik van de opmerkelijke sociale zoekfunctie om specifiekeberichten op sociale media en gegevens te verzamelen. Gebruik deze informatie om uw sociale aanwezigheid te vergroten, samen te werken met relevante persoonlijkheden en vele andere mogelijkheden te verkennen

Maak gebruik van de opmerkelijke sociale zoekfunctie om specifiekeberichten op sociale media en gegevens te verzamelen. Gebruik deze informatie om uw sociale aanwezigheid te vergroten, samen te werken met relevante persoonlijkheden en vele andere mogelijkheden te verkennen Integratie met YouCode: Maak binnen enkele seconden code met behulp van eenvoudige taalprompts. Functies als YouWrite en YouImagine zijn nuttig, maar de codeermogelijkheden van YouCode zijn uitzonderlijk en onderscheiden zich op een heel ander niveau

You.com limieten

Kan soms fouten maken bij het coderen

UI is een beetje onoverzichtelijk

Kan soms halverwege een zin afbreken

Kan vertragingen ondervinden bij het gelijktijdig laden van grotere hoeveelheden gegevens

You.com prijzen

Free Forever

YouPro: $9,99/maand per gebruiker

$9,99/maand per gebruiker Organisaties: Aangepaste prijzen

You.com beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Welk ChatSonic Alternatief Moet Je Kiezen?

Ook al vind je het leuk om zelf content te schrijven, als je geen AI-hulp inschakelt voor alledaagse taken zoals samenvatten, bewerking of het proeflezen van content, loop je veel gemak en efficiëntie mis. En wie wil daar nou nee tegen zeggen?

Deze lijst van de beste ChatSonic alternatieven bevat een aantal van de krachtigste en meest geavanceerde alternatieven AI-tools om je content nieuwe horizonten te laten verkennen.

ClickUp's geavanceerde schrijftool doet meer dan alleen voldoen aan SEO-eisen of code snippets maken. Het vat lange teksten samen en helpt moeiteloos bij het brainstormen over nieuwe blogideeën.

Gebruik het bovendien als vertaler om tussen talen te schakelen. Maximaliseer het potentieel van ClickUp's AI-technologie met geavanceerde functies zoals tekstbewerking, slimme contentsuggesties, opmaak en het benoemen van functies.= Alles wat u wilt dat uw schrijfassistent is!