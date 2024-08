10 Beste MongoDB Alternatieven voor Software Teams in 2024

Ooit, nog niet zo lang geleden, werd elk aspect van het bedrijfsleven beheerd met behulp van handgeschreven kopieën - maar de wereld is veranderd. Nu er zoveel bedrijven online zijn, worden er elke dag enorme hoeveelheden gegevens gegenereerd. Gelukkig is de opslagruimte niet langer beperkt tot stoffige dossierkamers, maar al die gegevens moeten nog steeds veilig worden opgeslagen en beheerd in een database. 🗄️

Dat is waar MongoDB en de vele MongoDB alternatieven om de hoek komen kijken.

MongoDB Atlas is een veilig databasebeheersysteem dat gegevens opslaat in documenten in plaats van statische kolommen en rijen. Dit type database is flexibel, schaalbaar en overal snel toegankelijk, omdat het dataplatform verdeeld is over drie verschillende clouds: AWS, Google Cloud en Azure.

Klinkt geweldig, toch? Maar als MongoDB je niet de toolset biedt die je nodig hebt of als je budget het niet toelaat, zijn er genoeg andere opties.

Laten we eens uitleggen wat je moet zoeken in een MongoDB-alternatief en dan een aantal mogelijke concurrenten identificeren die misschien beter passen bij jouw bedrijf. Als bonus delen we ook een ander hulpmiddel dat softwareontwikkelingsprocessen vereenvoudigt, omdat procesverbetering is altijd de juiste weg. ✨

Wat moet je zoeken in een MongoDB-alternatief?

Dus je hebt besloten dat je enkele alternatieven voor MongoDB wilt onderzoeken. Waar moet je beginnen?

Uw specifieke behoeften op het gebied van datawarehouse en projectmanagement van software zullen afhangen van uw bedrijf, maar dit zijn enkele functies en functionaliteiten waar u op moet letten:

Veel waarde voor je geld - en als je kwaliteit kunt vinden,gratis databasesoftwareis dat nog beter

Uitstekendeveiligheid van gegevens om ervoor te zorgen dat al uw business- en klantgegevens veilig zijn 🔐

Schaalbaarheid zodat uw systeem gemakkelijk grotere en complexere datasets aankan naarmate uw bedrijf groeit

Een datacenter in de cloud om altijd een hoge beschikbaarheid te garanderen 🌥️

Opslagruimte in JSON-documenten (JavaScript Object Notation), dus gemakkelijk te lezen en te onderhouden en tegelijkertijd efficiënt voor API's en webtoepassingen

Ofwel een relationele database zoals Oracle's MySQL (gestructureerde querytaal), die een tabelvormig ontwerp heeft, of een niet-relationele database (NoSQL-database), die een documentgebaseerd ontwerp heeft, hoewel sommige MongoDB-alternatieven met beide overweg kunnen

Hulpmiddelen voor projectmanagement bij softwareontwikkeling die uw werkstromen stroomlijnen

AI-tools die zich ontfermen over repetitieve processen en uw werklast verlichten

Software voor kritieke paden die taken, tijdlijnen en afhankelijkheid voor u beheert

De 10 beste MongoDB alternatieven om te gebruiken in 2024

Nu je een idee hebt van enkele functies en functionaliteiten die je nodig hebt in een databasebeheersysteem, is het tijd om enkele MongoDB-alternatieven te verkennen. Elk van deze opties biedt een aantal geweldige functies, maar ook een aantal limieten, en het is de moeite waard om aandacht te besteden aan beide kanten van de medaille bij het maken van je keuze. ⚖️

1. Redis

via Redis Redis is een populaire, open-source, NoSQL database. De in-memory datastructuur ondersteunt een bereik van datatypes, waaronder hashes, gesorteerde sets, reeksen, reeksen en meer, en het flexibele datamodel kan omgaan met vrijwel elke use case. #️⃣

Dit krachtige alternatief voor MongoDB biedt snelle gegevenstoegang, waardoor je realtime toepassingen kunt bouwen met een hoge verwerkingscapaciteit en lage latentie. Het biedt ook lineaire schaalbaarheid, zodat u zoveel bronnen kunt gebruiken als u wilt.

Redis beste functies

Gebruik C, C++ of Rust om aangepaste extensies te bouwen die extra functionaliteit ondersteunen

Efficiënt query's uitvoeren op uw datastructuren en datamodellen

Gebruik een bereik van Redis tools om fraude te detecteren terwijl het gebeurt

Wees gerust in de wetenschap dat het automatische failover-systeem van Redis uw gegevens veilig houdt, zelfs als de primaire server uitvalt

Redis beperkingen

Het dataverbruik is hoog omdat Redis denormalisatie gebruikt om de leesprestaties te verbeteren

Gegevens worden opgeslagen in RAM, dus de opslagruimte kan worden beperkt door de beschikbaarheid van RAM

Prijzen van Redis

Gratis

Redis beoordelingen en reviews

G2: 4.5/5 (120+ beoordelingen)

4.5/5 (120+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (60+ beoordelingen)

2. MarkLogic

via RethinkDB Dit alternatief voor MongoDB is een open-source database die prioriteit geeft aan het bouwen van realtime apps. De geavanceerde opslagruimte, verdeelde architectuur en geoptimaliseerde buffer cache maken het een high-performance database.

Profiteer van RethinkDB's secundaire indexering om gegevens snel op te halen. Voer aggregatiefuncties uit op enorme datasets op meerdere servers. En schaal eenvoudig naar meerdere machines als uw business groeit.

Hoewel het bedrijf dat RethinkDB startte zijn deuren sloot in 2016, maakt de software nu deel uit van de Linux Stichting en wordt ontwikkeld door de gemeenschap. 👪

RethinkDB beste functies

Ga snel aan de slag met het intuïtieve en gebruiksvriendelijke platform

Krijg direct updates wanneer gegevens veranderen, omdat deze in real-time naar applicaties worden gepusht

Query's uitvoeren op JSON documenten met behulp van query talen naar keuze, waaronder Java, Python en Ruby

Gebruik de webgebaseerde beheerderconsole om het databasesysteem te controleren en te beheren

RethinkDB limieten

Omdat het niet langer door een Business wordt beheerd, krijgt RethinkDB niet regelmatig upgrades en updates

Er zijn niet veel recente reviews, waardoor het moeilijk is om de huidige effectiviteit van het systeem te beoordelen

RethinkDB prijzen

Gratis

RethinkDB beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (15+ beoordelingen)

4.3/5 (15+ beoordelingen) Capterra: Nog geen beoordelingen

6. PostGreSQL

via PostGreSQL PostGreSQL is een gevestigde relationele database. De ontwikkeling begon aan de Universiteit van Californië, Berkeley, in 1986 als onderdeel van het POSTGRES project en het platform is nu gratis en open source.

Dit MongoDB-alternatief is ontworpen voor ontwikkelaars en gegevensbeheerders en helpt bij het beheren van zowel gestructureerde als semigestructureerde gegevens in een fouttolerante omgeving. Het integreert met verschillende ETL-tools (extract, transform, load) zoals Panoply, Switch en Blendo om gegevens van en naar het PostGreSQL-systeem te verplaatsen.

PostGreSQL beste functies

Gebruik het brede bereik van SQL functies voor transacties, query's en ACID naleving ✅

Bouw gemakkelijk extensies om de database aan te passen aan uw behoeften

Wees er zeker van dat gegevensintegriteit altijd wordt afgedwongen via triggers, constraints en foreign keys

PostGreSQL draaien op de meeste grote besturingssystemen, waaronder Microsoft Windows, Linux, OpenBSD en MacOS

PostGreSQL beperkingen

Het installeren en configureren van het PostGreSQL systeem is behoorlijk ingewikkeld, dus je hebt waarschijnlijk wat expert vaardigheden nodig

Vanwege de verschillende structuren is het niet eenvoudig om te migreren van een NoSQL database naar PostgreSQL

PostGreSQL prijzen

Gratis

PostGreSQL beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5 (600+ beoordelingen)

4.4/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

7. DynamoDB

via DynamoDB Amazon DynamoDB is een volledig beheerde, serverloze, niet-relationele database die hoge prestaties op snelheid levert. Je data is altijd veilig omdat het versleuteld is, of het nu in rust is of in beweging, en het wordt continu geback-upt zodat het makkelijk te herstellen is als dat nodig is.

Vanwege de uitstekende mogelijkheden voor het afhandelen van verzoeken en de prijs is dit alternatief voor MongoDB zeer geschikt voor grootschalige, wereldwijd verdeelde gegevenstoepassingen. 🌎

DynamoDB beste functies

Krijg snel toegang tot data met in-memory caching

Monitor verkeer en je analyses om inzichten te krijgen die je helpen je applicaties te finetunen

Kies tussen de prijsmodellen On-Demand Capacity en Provisioned Capacity, en schaal automatisch op of neer afhankelijk van fluctuaties in je business behoeften

Integreer met andere AWS tools, zoals Amazon Redshift of Amazon S3 en Panoply

DynamoDB limieten

Er is een steile leercurve als je niet erg bekend bent met het gebruik van SQL

Omdat het een AWS product is, moet je op het AWS platform zijn om het te kunnen gebruiken

DynamoDB prijzen

Neem contact op voor prijzen of gebruik de AWS Prijscalculator

DynamoDB beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5 (580+ beoordelingen)

4.4/5 (580+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (19+ beoordelingen)

8. ArangoDB

via ArangoDB Dit MongoDB-alternatief is een open-source, NoSQL, grafiekdatabase. Het flexibele gegevensmodel ondersteunt gegevensintegratie tussen documenten, grafieken en sleutelwaarden op een enkele engine. Dit betekent dat u naadloos kunt werken met verschillende gegevenstypen, waardoor het aantal databasetechnologieën dat uw bedrijf moet beheren, wordt verminderd.

ArangoDB biedt hoge beschikbaarheid en een full-text zoekmachine voor efficiënte zoekopdrachten in documenten. Dankzij de uitstekende functies voor veiligheid zijn uw gegevens altijd veilig. 💯

ArangoDB beste functies

Werk met de uniforme SQL-achtige querytaal, AQL, voor alle geïntegreerde datamodellen

Gebruik de grafiekmogelijkheden om complexe, onderling verbonden gegevens van verschillende entiteiten te analyseren en beheren

GebruikDocker om eenvoudig Arango apps op verschillende platforms te leveren

Inzichten uit verschillende soorten gegevens halen om waarde aan uw business toe te voegen

ArangoDB beperkingen

U zult de AQL taal moeten leren, maar als u SQL kent, zal het niet lang duren

Sommige gebruikers vinden dat het toegangsbeheer niet zo granulair is als ze zouden willen

ArangoDB prijzen

Kies tussen On-Demand of het vooruitbetaalde Committed pakket, dat kortingen biedt

ArangoDB beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (80+ beoordelingen)

4.6/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (1 beoordeling)

9. OrientDB

via OrientDB OrientDB is een open-source, verdeelde grafiekdatabase met document- en objectgeoriënteerde functies. Het is ideaal voor het modelleren van complexe relaties tussen verschillende soorten gegevens, allemaal op één platform.

Dit NoSQL-alternatief voor MongoDB wordt nu ondersteund door SAP en is een krachtige en gemakkelijk schaalbare optie.

OrientDB beste functies

Gebruik SQL-achtige query's om gegevens op te halen en te beheren

Biedt geavanceerde zoekfunctionaliteit met behulp van OrientDB's full-text zoekmogelijkheden

Gegevensintegriteit garanderen met ACID transacties

Eenvoudig uw database schalen als uw verkeer en datasets groeien 📈

OrientDB limieten

Het kan enige tijd duren om grip te krijgen op de True Graph engine

Sommige gebruikers hebben problemen ondervonden met de compatibiliteit met andere tools

OrientDB prijzen

Gratis

OrientDB beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (50+ beoordelingen)

3.9/5 (50+ beoordelingen) Capterra: Nog geen beoordelingen

10. CouchDB

via CouchDB Apache CouchDB is ontworpen om databases van elke grootte te beheren, van klein tot enorm. Met het Couch Replication Protocol kunnen uw gegevens offline worden gebruikt en gemakkelijk worden overgedragen tussen wereldwijd verdeelde serverclusters, browsers en mobiele telefoons. 📱

Dit documentgeoriënteerde MongoDB-alternatief biedt betrouwbaarheid en hoge prestaties en ondersteunt veilige opslagruimte en het snel en efficiënt ophalen van gegevens. Het maakt gebruik van het JSON data format en HTTP protocol, wat compatibiliteit garandeert met andere software die deze ook gebruikt.

CouchDB beste functies

Verwerkt gemakkelijk grote hoeveelheden losjes gestructureerde gegevens

Sla uw gegevens op uw eigen servers op of bij de providers van uw keuze in de cloud, zodat u er overal toegang toe hebt

Bespaar bandbreedte en synchroniseer uw gegevens efficiënt door alleen wijzigingen over te brengen die sinds de laatste replicatie zijn aangebracht

Wees gerust in de wetenschap dat sessies en verificatie altijd de veiligheid van uw gegevens maximaliseren

CouchDB beperkingen

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface niet vriendelijk of intuïtief genoeg

Je kunt geen full-stack zoekopdracht doen, wat frustrerend kan zijn

CouchDB prijzen

Gratis

CouchDB beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (60+ beoordelingen)

3.9/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (3 beoordelingen)

Hoewel ze van cruciaal belang zijn, zijn applicatieontwikkeling en opslagruimte niet de enige elementen van softwareontwikkeling. U hebt ook uitstekende software voor projectmanagement - bij voorkeur gratis -om je hele project te plannen en te beheren.

Dat brengt ons bij ClickUp.

Verhoog de productiviteit door softwareontwikkelingstaken te stroomlijnen en gebruik de aanpasbare ClickUp-taaks om alle soorten werk te organiseren en te controleren

ClickUp is geen direct alternatief voor MongoDB, maar zorgt voor al het andere. ClickUp is een one-stop-shop productiviteitsplatform met een uitzonderlijke functionaliteit voor projectmanagement . Ideaal voor het beheren van softwareteams het stroomlijnt agile werkstromen en verbetert de samenwerking over de hele linie.

Ga direct aan de slag met de ClickUp ultieme sjabloongids voor softwareontwikkeling . Deze leidt u door elk aspect van uw softwareontwikkelingsproces, van het opstellen van uw stappenplan tot het bijhouden en beheren van bugs. 🛣️

Taken automatisch aanmaken en ze vervolgens bijhouden en beheren met verschillende formats naar keuze, zoals Gantt, Board of Lijstweergave. Houd je team op koers met een visuele roadmap die prioriteiten en afhankelijkheid duidelijk laat zien en herinner iedereen aan deadlines met geautomatiseerde notificaties. AI-schrijftools versnellen het aanmaken van elk type document, zoals projectbriefings, tijdlijnen of e-mails aan je team. Ze vatten ook aantekeningen van vergaderingen samen, identificeren automatisch actiepunten en helpen je namen te genereren voor de functies van de software die je aan het maken bent. 📝

ClickUp beste functies

GebruikClickUp Whiteboards enClickUp Mindmaps om te brainstormen en uw abonnement te starten

Kies uit een groot aantal aanpasbareClickUp sjablonen die u uren denk- en formatteertijd besparen

Sla al uwprojectdocumentatie rechtstreeks op het platform, zodat alles op één plek staat

Communiceer met je team via gedeelde documenten, opmerkingen bij Taken of chats in realtime

Voltooi het overzicht over je project met een aanpasbaredashboard voor projecten dat de voortgang plus eventuele rode vlaggen aangeeft, zodat je snel kunt schakelen als dat nodig is

Afhankelijk van uw gebruikssituaties, integreren met een groot aantal softwareontwikkelingstools, zoals ClickUp API, GitHub, Sentry en Figma

ClickUp beperkingen

Omdat er zoveel functies zijn, kan er een leercurve zijn voor nieuwe gebruikers

De mobiele app is nog niet op het niveau van de desktop-app

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per werkruimte

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.100+ beoordelingen)

4.7/5 (9.100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

Vind uw perfecte combinatie van databaseservice en projectmanagement

Het managen van een succesvol softwareproject vereist een combinatie van uitzonderlijk projectmanagement, sterke databaseondersteuning en stalen zenuwen. Kies uw database uit een bereik van MongoDB-alternatieven of gebruik MongoDB zelf. Maar denk niet aan projectmanagement zonder ClickUp toe te voegen aan uw softwaremix. 💪

ClickUp is een alles-in-één oplossing hulpmiddel voor productiviteit dat elk onderdeel van uw project stroomlijnt, van brainstormen en plannen tot uitvoering, bewaking en succesvol voltooien. 🎉 Gratis aanmelden bij ClickUp en geniet van alle ondersteuning die u nodig hebt om uw doelen op het gebied van softwareontwikkeling met gemak te bereiken.