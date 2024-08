10 Beste Helpjuice Alternatieven & Concurrenten in 2024

Of u nu een klein bedrijf of een grote onderneming bent, elk bedrijf kan profiteren van tijd besparen met een goed beheerde kennisbank . Het Helpjuice softwareplatform is een populair kennisbankprogramma dat precies dat wil doen: stroomlijnen hoe uw team kennis vastlegt, helpartikelen creëert en belangrijke informatie deelt met elkaar en met klanten.

Helpjuice is echter niet de enige kennisbank-softwaretool die er is. Als u een bedrijf bent dat de klantenservice en het delen van interne informatie wil verbeteren door middel van een slimme, robuuste kennisbank, dan bieden deze 10 Helpjuice alternatieven en Helpjuice concurrenten met de beste beoordeling krachtige functies die zijn afgestemd op uw behoeften.

Wat is een Helpjuice Alternatief?

De beste Helpjuice alternatieven zijn onder andere projectmanagement platforms en kennismanagementsoftware die sleutel bedrijfskennis kan verzamelen, verdelen en onderhouden net zoals Helpjuice doet, zo niet beter.

Met intuïtieve kennisbanksoftware kunnen organisaties zoals die van u de ondersteuningskosten verlagen door een kennisbank voor klanten en teams te bieden waarmee selfservice snel, efficiënt en nauwkeurig kan worden uitgevoerd.

Helpjuice biedt een gecentraliseerd platform voor het beheer van de meest voorkomende how-to en ondersteuningsvragen van uw bedrijf, waardoor zowel de ondersteuning van interne teams als die van externe klanten wordt gestroomlijnd. Het platform belooft eenvoudige auteur en formatteerder van content, diepgaande gegevensanalyse, aanpasbare integraties en ingebouwde zoekfunctie.

Wat moet je zoeken in Helpjuice Alternatieven?

Als je op zoek gaat naar Helpjuice alternatieven, houd dan rekening met de behoeften van je bedrijf en zorg ervoor dat de gekozen software daarmee overeenkomt. Kijk bij het verkennen van elk kennisbeheerplatform naar de volgende sleutel functies:

Gebruiksgemak: De software moet een gebruiksvriendelijk ontwerp hebben dat uw team helpt om snel kennisbankartikelen te bouwen en te gebruiken

Functies voor klantenservice: De tool moet beschikken over robuuste functies voor klantenservice vanuit een specifiek ondersteuningsartikel en inkomende supporttickets effectief beheren

Branding opties: Er moet een goede selectie zijn van sjablonen voor kennisbanken en aangepaste branding opties om het platform te laten aansluiten bij uw imago

Samenwerkingstools: De beste Helpjuice alternatieven hebben samenwerkingsfuncties die het onderhouden van uw ondersteuningsinformatie gemakkelijk maken, zoals de mogelijkheid om artikelen mee te bewerken en intern commentaar toe te voegen

Veiligheidsfuncties: Het platform moet toegangscontroles hebben waarmee u gebruikersrollen kunt instellen, zodat u volledige controle hebt over systeemtoegang

Zoekfuncties: De software moet krachtige zoekfuncties hebben voor het vinden van antwoorden op specifieke problemen bij klantenservice, omdat een sterke zoekfunctie selfservice door de klant gemakkelijker maakt

Forum functies: De mogelijkheid om een community forum te bouwen stelt klanten in staat zichzelf te helpen, waardoor de relatie met de klant verbetert en er extra self-service content beschikbaar is

De 10 beste Helpjuice alternatieven om te gebruiken in 2024

Het kiezen van de juiste kennisbanksoftware begint met het kennen van je opties. Deze lijst van kennisbank- en helpdesksoftware behoort tot de beste op de markt.

Bedrijfskennis opslaan, organiseren en distribueren met de uitgebreide array aan kennisdatabasetools van ClickUp

ClickUp is een alles-in-één oplossing software voor projectmanagement met uitgebreide functies voor het aanmaken en beheren van documenten. De kennisbank wordt ondersteund door de ClickUp Documenten functie. Bovendien is ClickUp's taakbeheer met de elementen kunt u ondersteuningsverzoeken bijhouden en door de focus op samenwerking kunnen leden van het team de kennisbank gemakkelijk verbeteren door intern commentaar achter te laten.

U vindt een mooie selectie van sjablonen voor kennisbanken en sjablonen voor andere veelvoorkomende bedrijfstaken, waardoor ClickUp een one-stop-oplossing wordt voor uw bedrijfsvoering. Profiteer van ClickUp AI om sneller kopij aan te maken en interessantere en informatievere content te maken.

ClickUp beste functies

Laat leden van teams efficiënt samenwerken met behulp van de samenwerkingsfuncties

Maakt eenvoudig beheer van meerdere projecten tegelijk mogelijk

Biedt geavanceerde aanpassingen om het platform aan te passen aan uw behoeften

Centraliseert al uw Taken, Documenten, Doelen en chatten op één plek

Integreert met 1000+ tools van derden en apps voor werk

ClickUp limieten

Overweldigende gebruikersinterface door de complexiteit van functies

Verminderde mobiele functie in vergelijking met de desktop versie

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar voor alle betaalde abonnementen voor de prijs van $5 per ClickUp-werkruimte lid en interne gast per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

Via Goeroe Guru is kennisbeheersoftware die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie (AI) om workflows te automatiseren. De AI-algoritmen van Guru kunnen je helpen om snel de informatie te vinden die je nodig hebt om problemen op te lossen. De software kan je team helpen betere content te schrijven en gebieden te vinden waar het ontbreekt aan delen van kennis. Het resultaat is een van de meest gebruiksvriendelijke Helpjuice alternatieven die er zijn.

Guru beste functies

Levert onmiddellijke antwoorden via een AI-gestuurde zoekfunctie zonder de werkstroom te verstoren

Biedt een thuisbasis voor werknemers om hun dag te beginnen met relevante informatie

Maakt het mogelijk om snel betere content aan te maken met behulp van generatieve AI

Maakt kennisbeheer gemakkelijker door aanpasbare hiërarchie in content

Guru-beperkingen

De analytische functie zou beter kunnen

De extensie voor de browser kan af en toe haperen

Het is moeilijk om toestemmingen te beheren voor grotere teams

Guru prijzen

Gratis

Starter : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Builder : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Guru beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (1.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

4. Samenloop

Via Help ScoutHelp Verkenners centraliseert alle gesprekken met klanten in één dashboard, waardoor het eenvoudiger wordt om een overzicht te krijgen van de vragen van klanten. Door alle gesprekken weer te geven in een interface in de stijl van een inbox, kunnen meerdere medewerkers werken aan het oplossen van query's van klanten. Help Scout richt zich sterk op communicatie en beschikt over kennisbanksoftware die de afhankelijkheid van klanten van ondersteunend personeel kan verminderen.

Help Scout beste functies

Beheert alle gesprekken met klanten in één krachtig platform dat lijkt op een inbox

Biedt een live chat functie, zodat u beschikbaar bent wanneer klanten hulp nodig hebben

Biedt een zelfbedieningsoptie, wat betekent dat klanten antwoorden kunnen vinden met behulp van kennisbankfuncties

Ondersteunt directcommunicatie met klanten binnen uw app met behulp van de functie voor berichten in de app

Medewerkers kunnen samenwerken aan klantgegevens en interacties met behulp van samenwerkingstools

Help Scout beperkingen

De zoekfunctie zou robuuster kunnen zijn

De software zou kunnen profiteren van meer aangepaste opties

Sommige integraties met derden ontbreken

Help Scout prijzen

Standaard : $20/maand per gebruiker

: $20/maand per gebruiker Plus : $40/maand per gebruiker

: $40/maand per gebruiker Pro: $65/maand per gebruiker

Help Scout beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (300+ beoordelingen)

: 4.4/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.06/5 (200+ beoordelingen)

8. Bloomfire

Via Bloomfire Bloomfire gebruikt AI om werkstromen te verbeteren. Het heeft functies voor geautomatiseerd taggen, samenvatten en categoriseren voor een beter beheer van content. De AI-gestuurde privé kennisbank is een digitale kenniswerker waarmee medewerkers snel de benodigde informatie kunnen vinden. Medewerkers kunnen zoeken met behulp van aanpasbare filters, waardoor het organiseren en vinden van relevante content eenvoudiger wordt.

Bloomfire beste functies

Gebruikt AI om het zoeken en vinden van content op verschillende locaties te vergemakkelijken

Biedt AI-tools die content bij het uploaden automatisch kunnen taggen, samenvatten en categoriseren

Verbetert de efficiëntie en nauwkeurigheid van werknemers met de functie Build-Your-Own Digital Knowledge Worker

Biedt een gecentraliseerd en doorzoekbaar platform voor informatie en inzichten

Gebruikt conversationele AI om antwoorden voor te stellen op basis van content op het platform

limieten van Bloomfire

De gebruikersinterface zou intuïtiever kunnen zijn

De mobiele ervaring is niet zo naadloos als de desktop versie

De zoekfunctie ontbreekt op sommige gebieden

Bloomfire prijzen

Flex : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Talla : $460/maand voor 50 gebruikers

: $460/maand voor 50 gebruikers Starter : $1.750/maand voor 100 gebruikers

: $1.750/maand voor 100 gebruikers Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Bloomfire

G2 : 4.6/5 (400+ beoordelingen)

: 4.6/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

Via ProProfs kennisbank Deze kennisbeheersoftware heeft uitgebreide aanpassingsmogelijkheden. Door middel van AI-gestuurde instellingen en een uitgebreide set documenttype-opties helpt ProProfs Knowledge Base klanten de informatie te vinden die ze nodig hebben. Het integreert met Google Analytics en andere tools van derden voor een verbeterde functie.

ProProfs Knowledge Base beste functies

Biedt een AI-gestuurde online self-service kennisbank voor klanten en werknemers

Creëert verschillende soorten documenten voor het delen van kennis

Integreert met een groot aantal tools van derden om de functie uit te breiden

Biedt hulp bij migratie, waardoor het gemakkelijker is om over te stappen van andere platforms

Levert diepgaande rapportage via Google Analytics-integratie

ProProfs Knowledge Base limieten

Een verouderde of saaie gebruikersinterface

Weinig sjablonen in het begin

Analyse- en rapportagefuncties die robuuster zouden kunnen zijn

ProProfs Kennisbank prijzen

Essentials : $1.080/jaar

: $1.080/jaar Premium : $1.440/jaar

: $1.440/jaar Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

ProProfs Kennisbank beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (28 beoordelingen)

: 4.5/5 (28 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (27 beoordelingen)

Bouw vandaag nog uw kennisbank in ClickUp

Deze top Helpjuice alternatieven en concurrenten vertegenwoordigen enkele van de beste kennisbank beschikbare software. Enkele opties richten zich uitsluitend op de functionaliteit van de kennisbank, terwijl andere een robuustere functieset hebben die andere belangrijke tools integreert, zoals volwaardige ticket systemen voor ondersteuning of diepgaand projectmanagement.

