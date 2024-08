10 Paperform Alternatieven en Concurrenten in 2024

Formulieren helpen ons ons leven te organiseren, maar zien er vaak saai, technisch en saai uit. Gelukkig schudden nieuwe digitale apps en tools de wereld van formulieren door elkaar en bewijzen ze dat het maken van standaardformulieren - laten we zeggen - leuk kan zijn. Deze webgebaseerde formulierbouwers stellen je in staat om enquêtes, formulieren en meer te maken, zelfs als je geen codeervaardigheden hebt.

Paperform is een bekend voorbeeld van een webgebaseerd platform voor het aanmaken van formulieren. De site biedt het met klikken en slepen aanmaken van formulieren, honderden kant-en-klare sjablonen en tientallen handige integraties. Paperform is misschien een van de bekendere platforms om formulieren te maken, maar het is niet je enige optie. En voor veel gebruikers is het ook niet de beste.

We hebben een lijst samengesteld met de beste Paperform-alternatieven voor 2024, of je nu op zoek bent naar een betere prijs, meer integraties met je bestaande technologie of meer functies.

Wat moet je zoeken in Paperform Alternatieven?

Begin je je zoektocht naar Paperform alternatieven? Hier zijn vijf belangrijke functies waar je op moet letten bij het zoeken naar een online formulier bouwer:

Net als Paperform moet een online formulier bouwer die je kiest gebruiksvriendelijk zijn met een intuïtieve interface waarmee je snel formulieren kunt maken. Beginnende gebruikers moeten binnen enkele seconden formulieren kunnen maken, en gevorderde gebruikers moeten de tools hebben die ze nodig hebben om formulieren te maken die kunnenworkflows automatiseren *Een verscheidenheid aan aanpassingsopties: Of het nu gaat om aanpasbare sjablonen, selectie van kleurenschema's of veel verschillende velden voor formulieren, het Paperform alternatief dat u kiest moet voldoende opties hebben voor het aanpassen van uw online formulieren. Dit maakt uw online formulieren nuttiger, zodat u waardevolle gegevens kunt verzamelen en er tegelijkertijd voor kunt zorgen dat ze in lijn zijn met uw huisstijl Integreerbaarheid met de rest van uw IT-stack: De meest nuttige formuliermaker integreert met andere platforms en apps in uw IT-stack. Zoek naar Paperform alternatieven die verbinding maken met productiviteitstools, zoals Google Spreadsheets, Slack en Outlook

Of u nu deel uitmaakt van een kleine organisatie of van een groot team van ondernemingen, er is een formulier bouwer die aan uw behoeften kan voldoen.

De 10 beste alternatieven voor Paperform om te gebruiken in 2024

Zeg vaarwel tegen saaie formulieren en hallo tegen gestroomlijnde gegevensverzameling en leuke formulieren aanmaken met deze topalternatieven voor Paperform.

Beheer contactformulieren en stroomlijn formulierreacties vanuit meerdere weergaven in ClickUp Weergave van formulieren in ClickUp biedt krachtige opmaaktools om aangepaste formulieren te maken voor intern en extern gebruik. Begin met de ClickUp Formulier sjabloon en pas het aan uw specifieke behoeften aan. U kunt uw formulieren moeiteloos delen met behulp van ClickUp's intuïtieve formulierenbouwer met slepen en neerzetten.

Of u nu leads verzamelt, feedback van klanten verzamelt of betalingsintegraties maakt, u kunt onbeperkte formulieren maken om uw gegevens te verzamelen en te organiseren. Als u op zoek bent naar een uitstekend alternatief voor Paperform, biedt ClickUp een uitgebreide oplossing.

ClickUp beste functies:

Voorwaardelijke logica formulieren worden direct op maat gemaakt, zodat je precies de informatie krijgt die je nodig hebt zonder tijd te verspillen

De intuïtieve drag-and-drop interface betekent dat je geen grote technische kennis nodig hebt om aantrekkelijke enquêtes en formulieren te maken

Dankzij de integratiemogelijkheden met tientallen andere apps en platforms kun je gegevens routeren waar en wanneer je maar wilt

Een grote verscheidenheid aan sjablonen helpt bij het snel aanmaken van formulieren

Verzonden formulieren worden een taak waar je team iets mee kan doen

ClickUp limieten:

Niet alle weergaven zijn momenteel beschikbaar voor mobiele apparaten

ClickUp prijzen:

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op met verkoop voor prijzen

: Neem contact op met verkoop voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar voor alle betaalde abonnementen voor de prijs van $5 per ClickUp-werkruimte lid en interne gast per maand

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2 : 4.7/5 (8.800+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Typeform

Via Formstack Formstack is een online hulpmiddel voor het maken van formulieren gericht op gegevensverzameling en automatisering van werkstromen . Het biedt een uitstekend bereik aan kant-en-klare sjablonen voor formulieren en een drag-and-drop editor waarmee je eenvoudig de formulieren kunt maken die je nodig hebt. Er zijn ook geavanceerde opties voor elektronische handtekeningen en opslagruimte voor gegevens. Als je een end-to-end oplossing voor gegevensverzameling nodig hebt, is dit een uitstekende plek om te beginnen.

Formstack beste functies:

De drag-and-drop interface is binnen enkele minuten te leren, zodat u meteen kunt beginnen met het maken van formulieren

Geavanceerde functies waarmee u voorwaardelijke logica kunt gebruiken, workflows kunt automatiseren en gegevens uit reacties van gebruikers kunt analyseren

Gevarieerde sjablonen en aanpassingsopties helpen u bij het snel aanmaken van formulieren

Formstack limieten:

Er zijn weinig opties voor klantenservice, dus je zult met een AI-bot moeten chatten als je tegen problemen aanloopt, omdat je het team niet telefonisch kunt bereiken

Formstack prijzen:

Vormen: $50/maand jaarlijks gefactureerd

Formstack beoordelingen en recensies:

G2 : 4.4/5 (370+ beoordelingen)

: 4.4/5 (370+ beoordelingen) Capterra: 4.17/5 (100+ beoordelingen)

4. Cognito Formulieren

Via FormAssembly FormAssembly is een end-to-end webgebaseerde oplossing die verder gaat dan het aanmaken van formulieren en dient als integraal hulpmiddel voor gegevensverzameling en automatisering van werkstromen. Maak zeer aangepaste formulieren en enquêtes met behulp van de drag-and-drop interface van de site en benut vervolgens uw gegevens met de ongelooflijke integratiemogelijkheden van FormAssembly. Dit is een uitstekend alternatief als u uw gegevensverzameling wilt stroomlijnen.

FormAssembly beste functies:

Met de intuïtieve drag-and-drop interface kunt u snel formulieren maken, bewerken en delen

Geweldige functies voor de veiligheid van gegevens zorgen voor naleving van HIPAA en GDPR

Geavanceerde functies bieden controle over velden met voorwaarden, berekeningen en formulieren met meerdere pagina's

FormAssembly limieten:

Veel gebruikers rapporteren storingen met betrekking tot de Salesforce-integraties

Prijzen van FormAssembly:

Neem contact op met verkoop voor prijzen

Beoordelingen en recensies over FormAssembly:

G2 : 4.4/5 (360+ beoordelingen)

: 4.4/5 (360+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

6. Microsoft formulieren

Via Microsoft Microsoft Forms maakt deel uit van de Microsoft-familie en is een cloudgebaseerde bouwer van enquêtes en formulieren. Gebruik de intuïtieve interface voor toegang tot aanpasbare thema's om professioneel ogende enquêtes, quizzen en polls te bouwen. Omdat het deel uitmaakt van de Microsoft 365 Suite, kunt u snel gegevens exporteren naar Microsoft Excel of andere Microsoft-programma's om ze te analyseren. De ingebouwde AI-tools versnellen het aanmaken van formulieren en helpen je bij het maken van effectievere, aantrekkelijke formulieren.

Twijfel je over het gebruik van een ander Microsoft-product? Zie hoe Microsoft Formulieren zich verhoudt tot Google Formulieren .

Microsoft Forms beste functies:

Werkt naadloos samen met andere Microsoft-producten, wat een voordeel is als dat uw favoriete productiviteitsplatform is

Maakt snel professioneel ogende formulieren die u gemakkelijk kunt delen

Biedt geweldige opties voor gegevensexport, zodat u gegevens uit uw formulieren kunt halen en deze direct kunt gebruiken

Beperkingen van Microsoft Formulieren:

Redelijk beperkte integratiemogelijkheden vergeleken met andere op deze lijst

Prijzen voor Microsoft Formulieren:

Free voor iedereen met een Microsoft account

Microsoft Formulieren beoordelingen en recensies:

G2 : 4.3/5 (340+ beoordelingen)

: 4.3/5 (340+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

7. Aap enquête

Via Google Als je op zoek bent naar een formulierbouwer die gratis essentiële diensten voor het maken van formulieren biedt, dan moet je Google Forms bekijken. Dit gratis webgebaseerde hulpmiddel voor het aanmaken van enquêtes en formulieren integreert met andere Google-producten en veel populaire productiviteitstoepassingen. Het verzamelt automatisch reacties in Google Spreadsheets voor toekomstige analyse en gebruik.

Wil je iets buiten het Google ecosysteem? Kijk dan eens naar de Beste 10 Google Formulier alternatieven in 2024 en zie hoe Google Formulieren het opneemt tegen Jotform .

Google Formulieren beste functies:

Het is gratis te gebruiken en u hebt alleen een Google account nodig om te beginnen

Met goede basiselementen voor formulieren kunt u kiezen voor lange of korte antwoorden, selectievakjes, meerdere antwoorden en vervolgkeuzelijsten

Met basislogica voor voorwaarden kunt u formulieren eenvoudig aanpassen op basis van reacties

Google Formulieren beperkingen:

Formulieren zijn alleen online beschikbaar, dus je hebt een andere optie nodig voor offline enquêtes

Prijzen voor Google Formulieren:

Gratis voor particulieren

Starter voor bedrijven : $6/per gebruiker per maand

: $6/per gebruiker per maand Business Standard: $12/per gebruiker per maand

Business Plus : $18/per gebruiker per maand

: $18/per gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Google Formulieren beoordelingen en recensies:

G2 : 4.5/5 (2.700+ beoordelingen)

: 4.5/5 (2.700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (10.600+ beoordelingen)

Begin met het maken van aantrekkelijke en effectieve formulieren

Het gebruik van formulieren kan een geweldige manier zijn om gegevens van uw publiek te verzamelen. Of je nu e-mailadressen wilt verzamelen, feedback van klanten wilt verzamelen of betalingen wilt verwerken, er is een formulier om je te helpen Nog te doen. Het kiezen van de juiste formulierenbouwer kan het proces efficiënter, effectiever en zelfs leuker maken voor u en uw respondenten.

Als u een goed alternatief zoekt voor het online bouwen van formulieren, dan is ClickUp Forms een uitstekende optie. U kunt uw formulieren gemakkelijk aanpassen en snel nieuwe formulieren maken. Het integreert ook met het ClickUp systeem, zodat u gegevens kunt delen, analyseren en er actie op kunt ondernemen met de rest van uw team. Meld u vandaag nog aan voor een ClickUp account en ontdek hoe formulieren u kunnen helpen uw werkstroom te stroomlijnen en efficiënter gegevens te verzamelen.