10 beste Citrix alternatieven voor werken op afstand in 2024

Naarmate organisaties afhankelijker worden van technologie, wordt het steeds complexer om alles bij te houden. De behoefte aan naadloze toegang tot tools heeft geleid tot virtuele desktops en virtuele apps waarmee veranderingen snel kunnen worden doorgevoerd. Dit is vooral waar als bedrijven proberen om externe werknemers productief en betrokken willen houden .

Citrix is al lang een van de koplopers op dit veld, maar niet elk bedrijf vindt het de juiste keuze. We hebben deze gids samengesteld voor organisaties die op zoek zijn naar kosteneffectieve Citrix alternatieven. We verkennen de alternatieven en bespreken waar je op moet letten bij het maken van je keuze!

Wat is Citrix en hoe werkt een virtualisatieoplossing?

Citrix is een van de grootste bedrijven die virtuele apps en desktop-apps levert. Met de tools van Citrix hebben gebruikers vanaf elke locatie toegang tot werkbronnen, waardoor Citrix een van de beste Virtualisatie oplossingen is tools voor werken op afstand beschikbaar.

Citrix gebruikt een virtuele desktopinfrastructuur (VDI) die een desktopbesturingssysteem in de cloud host. Met een VDI kunnen IT-afdelingen veilige externe toegang tot applicaties en gegevens bieden, zodat eindgebruikers vanaf elk apparaat kunnen werken zonder de veiligheid van het systeem in gevaar te brengen. Dit type infrastructuur wordt ook wel desktop as a service (DaaS) genoemd.

Wat moet je zoeken in Citrix Alternatieven?

Het Citrix alternatief dat u kiest moet functies hebben die overeenkomen met of beter zijn dan de functies die Citrix zelf biedt, of het moet een meer kosteneffectief alternatief zijn zonder verborgen kosten. Hier zijn enkele functies die u in gedachten moet houden als u zoekt:

Veilige toegang op afstand: Een van de belangrijkste voordelen van remote desktop services is de veilige toegang op afstand die ze mogelijk maken. Let op verificatie met twee factoren, end-to-end encryptie en regelmatige updates van de veiligheid

Een van de belangrijkste voordelen van remote desktop services is de veilige toegang op afstand die ze mogelijk maken. Let op verificatie met twee factoren, end-to-end encryptie en regelmatige updates van de veiligheid Flexibiliteit bij de implementatie: Of u nu een cloud-gebaseerde oplossing wilt, een installatie op locatie of een combinatie van beide, de software die u kiest moet flexibel genoeg zijn om zich aan te passen aan de veranderende behoeften van uw organisatie

Flexibiliteit bij de implementatie: Of u nu een cloud-gebaseerde oplossing wilt, een installatie op locatie of een combinatie van beide, de software die u kiest moet flexibel genoeg zijn om zich aan te passen aan de veranderende behoeften van uw organisatie

Compatibiliteit en integratie: Het beste Citrix alternatief ondersteunt meerdere besturingssystemen, waaronder Windows desktops en Linux apps. Het zou ook idealiter moeten integreren met andere tools en platforms die uw IT-infrastructuur gebruikt

Gebruikerservaring: Werknemers moeten gemakkelijk toegang hebben tot hun virtuele apps en desktop-apps zonder dure en tijdrovende training. Door te kiezen voor een gebruiksvriendelijke oplossing, zelfs voor degenen die niet technisch onderlegd zijn, kunnen ze het nieuwe systeem snel gebruiken

Prestaties: Slechte prestaties verlagen de productiviteit. Zoek naar software met snelle verbindingen en efficiënte load balancing om ervoor te zorgen dat het meerdere gelijktijdige gebruikers aankan zonder prestatieverlies

10 beste Citrix alternatieven in 2024

Als jouw organisatie een van de vele is die op zoek is naar alternatieven voor virtuele apps en desktop-apps van Citrix, dan helpt de onderstaande lijst je op weg.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een alles-in-één project- en taakbeheer oplossing met functies om veel van uw speciale business apps te vervangen, waaronder Citrix. Zo zijn er bijvoorbeeld ClickUp integraties die verbinding maken met meer dan 1000 tools, waaronder enkele van de populairste clouds. Met deze nauwe integraties kan ClickUp een gecentraliseerde en veilige hub worden voor alle werkgerelateerde informatie op afstand.

Er is zelfs een ClickUp sjabloon voor werk op afstand dat bedrijven helpt om hun werk op afstand omgeving. Uw personeel, waar ook ter wereld, kan clickUp downloaden voor alle belangrijke besturingssystemen en werken vanaf elk apparaat dat ze bezitten. Met de samenwerkingsfuncties van ClickUp kunnen meerdere gebruikers gemakkelijker dan ooit aan een project werken.

ClickUp beste functies

Dient als een gecentraliseerde hub voor veel werkgerelateerde taken

Biedtreal-time samenwerkingmaakt het mogelijk dat meer dan één gebruiker tegelijkertijd documenten bewerkt

Wordt geleverd met een uitgebreide verzameling gratis sjablonen, waardoor ClickUp andere toepassingen kan vervangen

Biedt een grote set integraties om gegevens van andere cloud providers mee te nemen

ClickUp limieten

Geen echte virtuele desktop zoals Citrix, maar dit is voor de meeste gebruikers niet nodig vanwege de tools voor samenwerking op afstand van ClickUp

De mobiele app heeft niet zoveel functies als de desktop-app

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Beschikbaar voor alle betaalde abonnementen voor de prijs van $5 per lid van de werkruimte en interne gast per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. VMware Horizon

Via VMware VMWare is een andere toonaangevende provider op de markt voor desktopvirtualisatiesoftware. Met Horizon kunnen gebruikers desktops en apps implementeren, beheren en schalen in verschillende cloudinfrastructuren. Het product staat bekend om zijn sterke functies op het gebied van veiligheid. Het zorgt ervoor dat bedrijfsmiddelen vanaf elk apparaat beschikbaar zijn en biedt veilige toegang op afstand.

De schaalbaarheid van Horizon maakt het een geweldig kosteneffectief alternatief voor organisaties van elke grootte.

VMware Horizon beste functies

Implementeer virtuele desktops en apps voor privé werk,hybride werkof multi-cloud infrastructuur

Geniet van gemoedsrust bij het werken met gevoelige gegevens dankzij de sterke focus op veiligheid

Profiteer van schaalbaarheid en veerkracht bij veranderende voorwaarden dankzij flexibele implementatieopties

Geniet van een uitstekende gebruikerservaring met rijke 2D- en 3D-graphics en geoptimaliseerde spraak en video

beperkingen van VMware Horizon

Voor sommige functies is gespecialiseerde training vereist

Licentie- en prijsvoorwaarden kunnen complex zijn voor grote behoeften

Prijzen VMware Horizon

Standaard apps: $ 4,67/maand per gebruiker

Universele apps: $ 6,00/maand per gebruiker

Standaard Plus: $ 5,79/maand per gebruiker

Enterprise Plus: $ 10,71/maand per gebruiker

Universeel: $12,50/maand per gebruiker

VMware Horizon beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 25 beoordelingen)

3. AnyDesk

Via AnyDesk Dit hulpmiddel voor externe toegang biedt flexibiliteit en aangepaste mogelijkheden. Het werkt net zo goed met Linux apps als met Windows applicaties, dus je keuze van besturingssysteem heeft geen invloed op de bruikbaarheid.

Gebruikers kunnen desktops, servers en andere apparaten benaderen en bedienen vanaf desktops, smartphones of tablets. Bedrijven kunnen ervoor kiezen om hun gepubliceerde applicaties te implementeren als een cloud service of een on-prem installatie.

AnyDesk beste functies

Draai uw virtuele omgevingen in de cloud of vanaf een on-prem server

Geniet van cross-compatibele en platformonafhankelijke virtuele machines met volledige mobiele ondersteuning

Profiteer van zeer flexibele en aanpasbare opties om de gebruikerservaring af te stemmen op de huisstijl van het bedrijf

Houd gegevens veilig met snelle en veilige software die bekend staat om snelheid en veiligheid bij externe toegang

AnyDesk beperkingen

In zeldzame gevallen valt de verbinding weg zonder verklaring

Trage verbindingen bij de overdracht van grote bestanden

AnyDesk prijzen

Solo: $14,90

Standaard: $29,90

Geavanceerd: $79,90

Ultiem: Neem contact op met verkoop voor prijzen

AnyDesk beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (950+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (1.500+ beoordelingen)

4. V2 Cloud

Via V2 Cloud V2 Cloud is een provider van cloud-hosted virtuele Windows desktops. Het bedrijf legt sterk de nadruk op eenvoud en kostenefficiëntie en biedt een virtuele cloud desktop service die zowel snel als schaalbaar is. Datacenters wereldwijd bieden gebruikers van verschillende locaties snelle toegang tot cloud pc's. Extra functies zijn onder andere veilige externe toegang, dagelijkse back-ups en 24/7 monitoring.

V2 Cloud beste functies

De eenvoudige installatie vereist minder dan 10 klikken om een virtuele Instance te implementeren

Een bereik van oplossingen voor iedereen, van onafhankelijke softwareleveranciers tot managed service providers

Wereldwijde datacenters betekenen snelle toegang voor iedereen, waar ook ter wereld

Een volledig geïntegreerde service biedt een voltooide virtuele desktopoplossing met veel functies voor organisaties van alle groottes en niveaus

V2 Cloud limieten

Er is een kleine vertraging bij het typen en scrollen

De software logt sommige gebruikers soms zonder reden uit

V2 Cloud prijzen

Basis: vanaf $40/maand

Business: Vanaf $60/maand

V2 Cloud beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (150+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (19 beoordelingen)

5. TeamViewer op afstand

Via TeamViewer Bedrijven over de hele wereld erkennen deze oplossing voor toegang op afstand, controle en ondersteuning met cross-platform compatibiliteit. Gebruikers kunnen verbinding maken met een externe machine op TeamViewer vanaf verschillende apparaten en besturingssystemen.

Functies voor beveiliging, zoals verificatie met twee factoren, brengen veiligheid naar verbindingen op afstand, terwijl de geoptimaliseerde code zich richt op hoge prestaties. TeamViewer maakt gebruik van een wereldwijd netwerk zodat iedereen toegang heeft tot snelle overdrachtssnelheden en visuals van hoge kwaliteit voor een prettigere werkervaring op afstand.

TeamViewer Remote beste functies

Onlangs bijgewerkt platform zorgt voor snellere onboarding en een verbeterd verbindingsproces

Robuuste functies voor veiligheid beschermen gevoelige gegevens tegen indringers

Platformoverkoepelende functie voor een bereik van mobiele apparaten, besturingssystemen en ingesloten apparaten

Het wereldwijde netwerk van TeamViewer biedt gebruikers wereldwijd snelheid en betrouwbaarheid

TeamViewer Remote beperkingen

Sommige gebruikers melden af en toe problemen met de verbinding of afgebroken sessies

Licenties kunnen duur zijn voor commercieel gebruik

TeamViewer Remote prijzen

Toegang op afstand: $24,90/maand

Business: $50,90/maand

Premium: $112,90/maand

Zakelijk: $229,90/maand

TeamViewer Remote beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (3.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (11k+ beoordelingen)

6. Amazon Werkruimten

Via Amazon Werkruimten Deze volledig beheerde virtuele desktopoplossing is geschikt voor zowel hybride als externe werknemers. Met de steun van Amazon, een van de giganten van cloud computing, heeft Werkruimte een divers bereik van oplossingen die ervoor zorgen dat elke organisatie er een kan vinden die past bij haar behoeften.

Net als veel andere Amazon Web Services-producten maakt WorkSpaces gebruik van een kosteneffectief prijsmodel waarbij organisaties alleen betalen voor wat ze gebruiken en er geen verborgen kosten zijn. De betrouwbare, hoogwaardige en wereldwijd verdeelde infrastructuur verhoogt de productiviteit van werk op afstand en verlaagt de kosten.

Amazon WorkSpaces beste functies

Volledig beheerde virtuele desktops brengen een all-inclusive en volledig persistente service naar uw organisatie

Vaste prijzen en geen kosten vooraf maken van WorkSpaces een kosteneffectieve oplossing

Op maat gemaakte oplossingen uit de WorkSpaces-familie voldoen aan de behoeften van verschillende soorten werknemers

Eenvoudige integratie met andere AWS-diensten breidt de functie uit met weinig gedoe

Amazon WorkSpaces limieten

Integratie met niet-AWS diensten kan een uitdaging zijn

Sommige klanten vinden de prijsstructuur verwarrend

Amazon WorkSpaces prijzen

Prijs is afhankelijk van de gebruikte resources

Amazon Werkruimten beoordelingen en reviews

G2: 4.1/5 (97 beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (29 beoordelingen)

7. Nutanix cloudinfrastructuur (NCI)

Via Nutanix NCI biedt een basis voor hybride cloudoplossingen. Het is gericht op het leveren van applicaties en gegevens op elke schaal, in elke cloud. Het richt zich voornamelijk op moderne zakelijke oplossingen.

Als zodanig wil NCI het inkopen, implementeren en beheren van IT-services vereenvoudigen. Het aanpasbare karakter van het platform helpt organisaties snel te implementeren, te schalen en een brug te slaan naar publieke clouds, waardoor het een geweldig alternatief is voor traditionele IT-infrastructuur.

Nutanix Cloud Infrastructure beste functies

Voldoe aan de behoeften van uw organisatie met IT-services op basis van geavanceerde cloudtechnologieën

Concentreer resources op activiteiten met een hoge waarde om kosten te verlagen en ongebreidelde technologiegroei te verminderen

Geniet van bescherming tegen hardwarestoringen, rampen en aanvallers met een betrouwbaarheidsgarantie

De zeer aanpasbare aard van de infrastructuur zorgt ervoor dat deze goed schaalt met uw organisatie

Nutanix cloudinfrastructuur limieten

De initiële leercurve kan erg steil zijn

Licenties en prijzen kunnen complex zijn voor grotere implementaties

Nutanix-cloudinfrastructuur prijzen

Neem contact op met verkoop voor prijzen

Nutanix Cloud Infrastructure beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (250+ beoordelingen)

8. Werkspot

Via Werkplek Workspot is een cloud-native VDI-platform dat is ontworpen om virtuele desktops en applicaties naar gebruikers te brengen die overal werken. Het biedt organisaties een gecentraliseerd punt om apps te beheren in verschillende cloud providers, zoals Azure, Amazon Web Services en Google Cloud. Met zijn ingebouwde business intelligence biedt Workspot realtime probleemoplossing en prestatieafstemming voor een hogere betrouwbaarheid.

Het bedrijf streeft naar een kosteneffectief maar performant platform, waardoor het een aantrekkelijke virtuele desktopoplossing is.

Workspot beste functies

Alle oplossingen zijn volledig gebouwd op publieke cloud infrastructuur van 's werelds beste providers

Installatie en implementatie van virtuele desktops is snel en eenvoudig, dus er is minder expertise en tijd nodig

Het platform maakt het mogelijk om virtuele machines eenvoudig op- of af te schalen, afhankelijk van de vraag

Gegevens blijven in de cloud, wat de kans op een datalek minimaliseert

Workspot beperkingen

Mogelijke limieten op aanpassingen en personalisatie

Integratie met niet-ondersteunde platforms of diensten kan een uitdaging zijn

Workspot prijzen

Neem contact op met verkoop voor prijzen

Workspot beoordelingen en reviews

G2: 4.8/5 (19 beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (13 beoordelingen)

9. Parallels RAS

Via Parallellen Parallels is een andere grote naam op het gebied van virtualisatie. Het RAS-aanbod biedt VDI-oplossingen die on-premises en cloud implementaties overbruggen. Het product biedt een naadloze ervaring met universumtoegang, zodat gebruikers er vanaf elk apparaat toegang toe hebben.

De functies voor veiligheid omvatten verificatie met meerdere factoren om uw gegevens te beveiligen en te beschermen. RAS biedt flexibele implementatieoplossingen voor een bereik van behoeften.

Parallels RAS beste functies

Ondersteunt on-premises, hybride en cloud implementaties, inclusief Microsoft Azure en Amazon Web Services

Stelt gebruikers in staat om applicaties te leveren aan elk apparaat, waar dan ook, zonder dat de hele desktop nodig is

Flexibel genoeg om te werken met RDS, VDI en desktop as a service-oplossingen

Biedt een webportaal voor gebruikers om toegang te krijgen tot hun applicaties en desktops

Parallels RAS beperkingen

De interface is niet zo intuïtief als die van sommige concurrenten

De licenties kunnen complex zijn voor sommige toepassingen

Parallels RAS prijzen

$120/jaar

Parallels RAS beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (67 beoordelingen)

Capterra: 5/5 (1 beoordeling)

10. Cameyo

Via Cameyo Dit veilige platform voor de levering van applicaties biedt organisaties een digitale werkruimte in de cloud. U kunt de bedrijfskritische applicaties op elk apparaat afleveren via een webbrowser tabblad, zodat ze op elk platform werken.

Het cloud-native VDI-platform verlaagt de kosten en complexiteit van VDI's. Dankzij het Zero Trust-model voor veiligheid werkt de virtuele app delivery van Cameyo zonder VPN of open firewallpoorten, waardoor de installatie veel eenvoudiger is. De eenvoudige licenties bieden opties voor zowel kleine organisaties als grotere bedrijven.

Cameyo beste functies

Gebruik de functie voor het virtualiseren van apps om Windows apps om te zetten in webapps

Krijg toegang tot applicaties vanaf elk apparaat via een browser zonder VPN

Host de software in elke omgeving, inclusief in de publieke cloud, privé cloud of op locatie

Profiteer van extra functies, zoals HTTPS, single sign-on en ingebouwde rolgebaseerde toegangscontrole

Cameyo limieten

Sommige gebruikers hebben problemen ondervonden met de compatibiliteit van apps

Niet zo rijk aan functies als Citrix en veel andere Citrix alternatieven

Cameyo prijzen

Neem contact op met sales voor prijzen

Cameyo beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (30 beoordelingen)

Capterra: 4.9/5 (14 beoordelingen)

Verbeter uw werkomgeving op afstand met ClickUp

Er zijn veel alternatieven voor Citrix, waarvan sommige u in staat stellen om uw bestaande technologie op afstand te gebruiken vanaf een server in de cloud of op locatie. Maar er zijn maar weinig van deze Citrix-concurrenten die echt de use case van Citrix vervangen en tegelijkertijd efficiënter en productiever werk en samenwerking op afstand mogelijk maken.

ClickUp doet het allemaal, en nog veel meer. Met ClickUp kunt u veel van uw producten voor werken op afstand vervangen door een alles-in-één oplossing die zich richt op projectmanagement en samenwerking. Probeer ClickUp vandaag nog uit en ontdek gratis de geavanceerde functies!