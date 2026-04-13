데이터 손실 없이 tools를 통합하는 방법

일반적인 기업은 약 275개의 SaaS 애플리케이션을 운영하고 있습니다.

기업의 경우라면? 그 수는 평균 660개로 급증합니다.

이러한 도구들은 문제를 해결하기 위해 도입되었지만, 오히려 팀원들이 작업 완수보다 탭을 전환하는 데 더 많은 시간을 소비하게 만드는 ‘분산 비용’을 초래했습니다. 이 혼란을 정리하는 데 있어 가장 큰 장애물은 무엇일까요? 바로 노후화된 앱 안에 갇혀 있는 역사적 데이터와 맥락을 잃어버릴까 봐 갖는 두려움입니다.

이 가이드에서는 데이터 한 줄도 손실 없이 운영을 단일 통합 작업 공간으로 이전하는 방법을 단계별로 안내합니다.

🧠 재미있는 사실: “사일로(silo)”는 원래 곡물을 저장하는 구덩이 또는 구조물을 의미했습니다. 이후 비로소 비즈니스의 나머지 부분과 단절된 팀과 데이터를 나타내는 완벽한 비유가 되었습니다.

다중 도구 마이그레이션이 데이터 손실 위험을 초래하는 이유

모든 작업, 댓글, 첨부 파일, 맞춤형 필드가 모두 이전되어야만 도구 통합이 제대로 이루어집니다. 하나라도 빠지면 데이터와 업무 맥락을 즉시 잃게 됩니다.

문제점: 각 tool은 고유한 방식으로 데이터를 저장하며, 서로 기본적으로 연동되지 않습니다. 이것이 바로 '컨텍스트 분산'입니다. 일이 너무 많은 시스템에 흩어져 있어 어느 하나도 전체적인 상태를 파악할 수 없습니다. 결국 팀원들은 프로젝트 상태 확인을 위해 앱을 이리저리 전환하고, 파일을 찾아 헤매며, 같은 업데이트 내용을 세 군데에 다시 입력해야 하는 상황에 처하게 됩니다.

바로 이러한 불일치가 마이그레이션 과정에서 데이터가 사라지는 원인이 됩니다. 여러분이 직면한 문제는 다음과 같습니다:

호환되지 않는 데이터 모델은 필드 손실을 의미합니다 : 한 도구에서 '프로젝트'로 분류되는 항목이 다른 도구에는 존재하지 않을 수 있습니다. 맞춤형 필드, 계층 및 메타데이터는 이전 과정에서 유지되지 않습니다

첨부 파일과 댓글은 함께 이동하지 않습니다 : 파일은 드라이브에, 댓글은 문서에, 대화 내용은 채팅에 각각 저장됩니다. 이들이 하나의 패키지로 함께 마이그레이션되는 경우는 거의 없습니다.

중복 기록은 상충되는 버전을 생성합니다 : 동일한 작업이 서로 다른 상태, 소유자 또는 마감일을 가진 여러 시스템에 존재합니다. 어느 것이 올바른지 알 수 없습니다.

예고 없이 중단되는 자동화 : 두 도구를 연결하는 워크플로우는 그중 하나가 사라지는 순간 아무런 경고 없이 중단됩니다.

신뢰할 수 있는 단일 데이터 소스가 없다면 책임 소재도 불분명합니다: 데이터가 여기저기 흩어져 있으면 무엇이 최신 정보인지 아무도 알 수 없으며, 어떤 정보도 신뢰할 수 없습니다

이 가이드의 나머지 부분에서는 데이터가 데이터 소스를 떠나기 전에 이러한 위험 요소를 각각 제거하는 방법을 안내합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 직원의 4명 중 1명은 업무 맥락을 파악하기 위해 4개 이상의 도구를 사용합니다. 중요한 세부 정보가 이메일에 묻혀 있거나, Slack 스레드에서 자세히 설명되어 있거나, 별도의 도구에 기록되어 있어 팀원들이 업무를 처리하는 대신 정보를 찾는 데 시간을 낭비하게 됩니다. ClickUp은 전체 워크플로우를 하나의 통합 플랫폼으로 통합합니다. ClickUp 이메일 프로젝트 관리, ClickUp 채팅, ClickUp 문서, ClickUp Brain 등의 기능을 통해 모든 것이 연결되고 동기화되며 즉시 접근할 수 있습니다. "업무에 대한 업무"는 이제 그만두고, 생산성을 되찾으세요. 💫 실제 결과: ClickUp을 통해 구식 지식 관리 프로세스를 없애고, 팀은 매주 5시간 이상을 절약할 수 있습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 일주일분의 생산성을 추가로 확보한다면 팀이 어떤 성과를 낼 수 있을지 상상해 보세요!

📮 ClickUp 인사이트: 직원의 4명 중 1명은 업무 맥락을 파악하기 위해 4개 이상의 도구를 사용합니다. 중요한 세부 정보가 이메일에 묻혀 있거나, Slack 스레드에서 자세히 설명되어 있거나, 별도의 도구에 기록되어 있어 팀원들이 일을 처리하는 대신 정보를 찾는 데 시간을 낭비하게 됩니다. ClickUp은 전체 워크플로우를 하나의 통합 플랫폼으로 통합합니다. ClickUp 이메일 프로젝트 관리, ClickUp 채팅, ClickUp 문서, ClickUp Brain 등의 기능을 통해 모든 것이 연결되고 동기화되며 즉시 접근할 수 있습니다. "업무에 대한 업무"는 이제 그만두고, 생산적인 시간을 되찾으세요. 20개 이상의 도구를 ClickUp 내의 강력한 단일 작업 공간으로 대체하세요 💫 실제 결과: ClickUp을 통해 구식 지식 관리 프로세스를 없애고, 팀은 매주 5시간 이상을 절약할 수 있습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 일주일분의 생산성을 추가로 확보한다면 팀이 어떤 성과를 낼 수 있을지 상상해 보세요!

단 하나의 파일도 내보내기 전에 팀이 사용하는 모든 도구, 데이터 유형, 워크플로우에 대한 완전한 목록을 확보해야 합니다. 이 단계를 생략하면, 마이그레이션 도중에 아무도 포함할 생각을 하지 못했던 도구에 클라이언트 노트의 1분기 분량이 그대로 남아 있다는 사실을 뒤늦게 발견하게 됩니다.

감사 수행 방법은 다음과 같습니다:

현재 사용 중인 모든 도구를 리스트로 작성하십시오 , 공식 앱은 물론 개인용 보드나 임시 스프레드시트와 같은 비공식 IT(섀도우 IT)도 포함합니다. IT 부서의 라이선스 목록에만 의존하지 말고 각 팀에 직접 문의하십시오. 사람들은 문서화되지 않은 우회 방법을 만들어 내기 마련입니다

각 도구가 보유한 데이터를 목록화하세요 : 작업, 프로젝트, 문서, 댓글, 첨부 파일, 기록된 시간, 사용자 지정 필드, 자동화 기능, 통합 기능 등. 도구에 존재하는 모든 항목은 목록에 포함되어야 합니다.

각 데이터 유형에 대한 신뢰할 수 있는 원본을 확정하세요 : 두 가지 tools가 프로젝트 상태를 추적하는 경우, 지금 어느 쪽을 우선할지 결정하십시오. 이 단계에서 명확하지 않으면 나중에 중복 기록이 발생합니다.

각 tool을 '유지', '통합', 또는 '폐지'로 분류하세요 : 모든 것을 마이그레이션할 필요는 없습니다. 일부 데이터는 단순히 쓸모가 없어졌으며, 이를 옮기면 혼란만 가중될 뿐입니다.

각 도구에 소유자를 지정하세요: 마이그레이션 후 데이터의 완전성을 확인할 수 있는 도구별 소유자가 필요합니다. 소유권이 없으면 누락된 부분이 발견되지 않을 수 있습니다.

이 감사 과정에서는 컨텍스트를 분산시키고 팀의 업무 속도를 저하시키는 중복된 앱이 쌓여 발생하는 '도구 난립' 현상도 드러납니다. 목록화하지 않은 것은 통합할 수 없습니다. 🛠️

💡 전문가 팁: 마이그레이션 전에 각 tool에서 “최종 활동” 보고서를 실행하세요. 대부분의 플랫폼은 레코드가 마지막으로 편집된 시점을 표시합니다. 6개월 이상 편집되지 않은 항목은 마이그레이션 대상이 아닌 아카이빙 대상입니다. 이를 통해 마이그레이션 범위를 줄이고, 팀이 새 시스템에서 처리해야 할 불필요한 데이터를 최소화할 수 있습니다.

플랫폼 간 데이터 모델 및 워크플로우 매핑

각 도구마다 고유한 용어 체계가 있습니다.

어떤 앱에서는 “섹션(Section)”이라고 부르는 것이 다른 앱에서는 “그룹(Group)”, 또 다른 앱에서는 “리스트(List)”일 수 있습니다. 필드 매핑은 소스 도구의 각 속성을 대상 도구의 해당 속성과 연결하는 과정입니다.

데이터 모델 매핑

필드 대 필드 매핑: 스프레드시트를 사용하여 모든 사용자 지정 필드, 상태, 태그 및 속성을 대상 플랫폼의 해당 항목과 연결하십시오.

계층 구조 매핑: 프로젝트, 작업 및 하위 작업이 시스템 간에 어떻게 변환되는지 문서화하십시오(중첩 깊이는 tool마다 다름).

관계 및 의존성 매핑: 연결된 작업, 차단 요소, 상위-하위 연결은 명시적으로 처리해야 하며, 그렇지 않으면 아무런 경고 없이 오류가 발생할 수 있습니다.

워크플로우 및 자동화 매핑

사용 중인 모든 자동화 항목 목록: tool별 트리거, 조건 및 작업

도구를 연결하는 통합 방식 파악하기: 미들웨어 연결, 네이티브 통합, API 기반 동기화

재구축할 워크플로우 자동화와 폐지할 워크플 로우 자동화를 결정하세요: 일부 워크플로우는 도구상의 한도 때문에 존재하는 것이며, 통합 후에는 더 이상 필요하지 않을 것입니다. 일부 워크플로우는 도구상의 한도 때문에 존재하는 것이며, 통합 후에는 더 이상 필요하지 않을 것입니다.

💟 ClickUp의 장점: 워크플로우를 체계적으로 재구축하고 싶으신가요? ClickUp 자동화 기능을 사용해 보세요. 작업 공간 전체의 활성 및 비활성 자동화 기능을 위치별로 한눈에 볼 수 있는 통합 대시보드를 제공합니다. 만약 처음부터 새로 구축하고 싶지 않다면, 가장 맥락에 충실한 AI 레이어인 ClickUp Brain을 통해 자동화하고 싶은 내용을 평이한 영어로 설명하기만 하면 됩니다. 그러면 ClickUp Brain이 맞춤형 AI 필드를 생성해 드립니다! ClickUp의 AI 필드를 사용하여 프로젝트에서 모니터링할 세부 정보를 맞춤 설정하세요

📚 더 읽어보기: 중소기업이 ClickUp을 사랑하는 이유

데이터를 이동하기 전에 정리하고 중복 제거하세요

불완전한 데이터를 그대로 마이그레이션하면 혼란만 새로운 곳으로 옮겨갈 뿐이므로, 적절한 데이터 정비를 유지하는 것이 필수적입니다. 데이터 중복 제거란 여러 곳에 존재하는 레코드를 찾아 병합하여, 단일하고 깨끗한 버전만 전송하는 것을 의미합니다.

사용되지 않는 기록 제거: 향후 참조 값이 없는 보관된 프로젝트, 테스트 작업, 임시 입력

중복 레코드 병합: 여러 도구에서 동일한 작업이 존재할 경우 가장 완전한 버전을 선택하십시오.

명명 규칙 표준화: 프로젝트 이름과 상태 라벨이 일관되지 않으면 가져오기 과정에서 매핑 오류가 발생합니다.

필드 값 표준화: 날짜는 하나의 형식을 사용해야 하며, 드롭다운 메뉴 옵션은 대상 플랫폼의 옵션과 일치해야 합니다.

첨부 파일 무결성 확인: 연결된 파일이 여전히 존재하고 접근 가능한지 확인하십시오. 끊어진 링크는 마이그레이션 과정에서 유지되지 않습니다.

🛑 도구 감사에서 가장 두려운 부분 무분별하게 사용 중인 스프레드시트와 고립된 프로젝트 보드를 모두 목록으로 정리하고 나면, 서로 연결되지 않은 수십 개의 앱에 비용을 지불하고 있다는 사실을 깨닫게 될 것입니다. 감사 결과 방대한 기술 스택이 확인되었고, 귀사가 성장 중인 비즈니스임을 알고 있다면, ClickUp Small Business Suite부터 시작하세요. 기존 데이터를 단순히 새로운 사일로로 옮기는 대신, 이 제품군을 사용하면 운영을 단일 통합 AI 작업 공간으로 통합할 수 있습니다. 요약하자면: 6개 이상의 앱을 즉시 대체하세요: 프로젝트, 문서, 채팅, 화이트보드, CRM, 시간 추적이 모두 하나의 플랫폼에서 원활하게 통합되어 팀에 진정한 프로젝트, 문서, 채팅, 화이트보드, CRM, 시간 추적이 모두 하나의 플랫폼에서 원활하게 통합되어 팀에 진정한 단일 정보 소스를 제공합니다.

독립형 AI에 비용을 지불할 필요가 없습니다: 월 20달러씩 지불하며 별도의 AI 도구를 감사하거나 관리할 필요가 없습니다. 작업 공간 내에서 바로 Claude, Gemini, ChatGPT와 같은 프리미엄 모델에 즉시 액세스할 수 있습니다.

기업급 마이그레이션 지원 받기: 전환 과정을 혼자서 처리할 필요가 없습니다. 이 제품군에는 전담 지원 시간과 온보딩 안내가 포함되어 있습니다. 이 중소기업이 6개 이상의 앱을 통합한 방법을 확인해 보세요:

업무 중단을 최소화하는 마이그레이션 전략 선택하기

데이터 마이그레이션 플랜은 기존 도구에서 새 플랫폼으로 데이터를 언제, 어떻게 이동할지 설명합니다. 최적의 선택은 팀 크기, 데이터 양, 다운타임 허용 범위에 따라 달라집니다:

빅뱅 방식 짧은 전환 기간 내에 모든 것을 한 번에 이전하세요 데이터가 단순한 소규모 팀 더 큰 문제: 한 곳에서 문제가 발생하면 모든 것에 영향을 미칩니다 단계적/증분 방식 몇 주에 걸쳐 한 번에 하나의 tool이나 팀씩 마이그레이션하세요 대규모 조직, 다양한 소스 tools 단계별 비용 절감: 일시적으로 병렬 시스템이 필요합니다 병행 운영 기존 시스템과 새 시스템을 동시에 운영한 후 전환하십시오 미션 크리티컬 워크플로우 데이터 위험 최소화: 운영 부담 최대화 하이브리드 도구의 복잡성에 따라 각 tools의 접근 방식을 통합하십시오 복잡도가 다양한 다중 도구 통합 중간 난이도: tool별로 명확한 플랜 수립이 필요합니다

어떤 방법을 선택하든, 다음의 데이터 마이그레이션 최고의 실행 방식을 염두에 두십시오:

항상 시범 운영을 먼저 진행하세요: 한 팀이나 한 tool을 선정하여 마이그레이션하고, 검증한 후, 그 과정에서 얻은 교훈을 바탕으로 프로세스를 개선하세요.

롤백 플랜 수립: 마이그레이션이 실패할 경우 원본 tool에 대한 접근 권한을 유지하는 것을 포함하여, 어떻게 복구할지 구체적으로 정의하십시오.

타임라인 공유: 변경 관리 템플릿을 활용하여 모든 이해관계자가 기존 tools가 읽기 전용으로 전환되는 시점과 새 플랫폼이 가동되는 시점을 알 수 있도록 하십시오.

마이그레이션을 순조롭게 진행하기 위해 바로 사용할 수 있는 프레임워크가 필요하다면, ClickUp 변경 관리 플랜 템플릿을 활용하세요.

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이 가이드는 조직 변화 관리를 위해 가장 널리 사용되는 프레임워크 중 하나인 ADKAR 모델을 기반으로 구성되었습니다. 각 단계인 인식(Awareness), 의지(Desire), 지식(Knowledge), 능력(Ability), 강화(Reinforcement)는 팀이 마이그레이션 프로세스에서 현재 처한 단계와 직접적으로 연결됩니다.

이 템플릿에는 평가 및 계획, 변경 실행, 변경 모니터링 및 개선을 위한 작업 그룹이 미리 구성되어 있습니다. 각 그룹은 고유한 작업, 하위 작업, 담당자 및 마감일을 포함하고 있으므로, 모든 업무 흐름에 소유자와 마감일이 명확히 지정됩니다.

내보내기, 전송 및 가져오기 과정에서 데이터를 보호하세요

실제 이동 과정(내보내기, 전송, 가져오기)에서 데이터 손실이 실제로 발생합니다. 내보내기 과정에서 파일이 잘릴 수 있고, 전송 중 인코딩 오류가 발생할 수 있으며, 가져오기 시 필드 불일치로 인해 기록이 조용히 누락될 수 있습니다.

내보내기 안전 조치:

내보내기 전에 모든 소스 도구를 완전히 백업하십시오. 백업본은 별도로 저장하여, 가져오기 과정에서 데이터가 손상될 경우 깨끗한 사본을 확보할 수 있도록 하십시오.

가능한 가장 풍부한 형식으로 내보내기(API 내보내기는 CSV보다 더 많은 메타데이터를 보존합니다)

소스 tool의 총계와 레코드 수를 비교하여 내보내기 작업이 완벽하게 완료되었는지 확인하십시오.

이전 안전 조치:

민감한 데이터의 경우 암호화된 전송 방식을 사용하십시오

사소한 데이터 세트를 제외한 모든 경우 수동 복사-붙여넣기를 피하십시오. 그렇지 않으면 대규모로 인적 오류가 발생할 수 있습니다.

가져오기 안전 조치:

먼저 소규모 데이터 세트로 테스트 가져오기를 실행하여 필드 매핑과 첨부 파일 연결을 확인하십시오.

가능하다면 대상 플랫폼의 기본 제공 가져오기 tools를 사용하십시오. 일반적인 업로드 방식보다 예외적인 상황을 더 잘 처리하기 때문입니다.

가져오기 오류를 건너뛰지 말고 모두 기록하십시오. 건너뛴 오류는 눈에 보이지 않는 데이터 손실로 이어집니다.

👀 알고 계셨나요? Auvik의 IT 트렌드 보고서에 따르면, 조직의 61%는 최소한 매달 한 번씩 승인되지 않은 SaaS 앱을 발견한다고 답했으며, 23%는 매주 발견한다고 답했습니다. 이는 마이그레이션 감사를 통해 공식 스택에 애초에 포함되지 않았던 도구들이 종종 발견된다는 것을 의미합니다.

이관은 데이터 가져오기가 완료되었다고 해서 끝나는 것이 아닙니다. 조정(reconciliation)은 내부 감사 체크리스트를 활용하여 모든 레코드, 첨부 파일 및 관계가 손상 없이 정상적으로 이전되었는지 확인하는 과정입니다.

기록 수 비교: 소스와 대상 간의 총 작업, 프로젝트, 문서 수를 비교하십시오. 수치가 일치하지 않으면 누락된 기록이 있음을 의미합니다. 중요 기록에 대한 표본 점검: 우선순위가 높은 프로젝트를 수동으로 열어 모든 필드, 코멘트 및 하위 작업이 올바르게 이전되었는지 확인하십시오. 자동화 테스트: 재구축된 모든 자동화 프로세스를 트리거하고 실제 데이터로 정상 작동하는지 확인하십시오. 예외 로그 검토: 건너뛴 레코드, 필드 잘림 경고, 형식 불일치 여부를 한 줄씩 확인하십시오. 관계자의 승인 받기: 소스 시스템을 중단하기 전에 각 도구의 담당자가 해당 팀의 데이터가 완전한지 확인하도록 하십시오.

원본 도구에 여전히 접근할 수 있을 때 이 작업을 수행하십시오. 기존 계정을 비활성화하면 누락된 데이터를 복구하기가 훨씬 더 어려워집니다.

💡 전문가 팁: 수천 건의 마이그레이션된 레코드를 일일이 수동으로 확인하는 것은 무언가를 놓치기 쉬운 방법입니다. 빈 필드나 오류가 발생한 워크플로우를 찾기 위해 시간을 낭비하는 대신, ClickUp 슈퍼 에이전트를 활용하여 이 힘든 작업을 대신 처리하게 하세요. 이러한 부서별 에이전트(예: 프로젝트 관리 슈퍼 에이전트 )는 전체 작업 공간의 맥락을 파악하고 있으므로, 가져온 데이터에서 이상치를 찾아달라고 요청할 수 있습니다. 이 과정은 며칠씩 걸리는 고된 수동 감사 작업을 간단한 대화로 전환하여, 나머지 팀원이 합류하기 전에 새로운 작업 공간이 완벽하게 준비되도록 보장합니다.

팀의 방향을 일치시키고 향후 도구 난립 현상 방지하기

팀이 새로운 플랫폼을 원활하게 도입할 수 있도록 돕는 변경 관리 전략이 없다면, 기술적으로 완벽한 마이그레이션도 실패로 끝날 수 있습니다. 또한 첫날부터 데이터 거버넌스를 구축하지 않으면 tool 과다 현상이 다시 발생하게 됩니다.

도입 및 변경 관리:

이유에 대해 미리 설명하세요: 앱 전환으로 인한 시간 낭비, 일 중복, 업데이트 누락 등 맥락이 산만해질 때 발생하는 비용을 공유하여, 마이그레이션이 오히려 부담에서 벗어나는 기회로 느껴지도록 하세요

실습 교육 실시: 다른 사람의 데모를 지켜보는 대신, 다른 사람의 데모를 지켜보는 대신, 협업 작업 공간에서 직접 실제 워크플로우를 구축하도록 하세요

팀별 마이그레이션 담당자 지정: 초기 몇 주 동안 질문에 답변해 줄 수 있는 전담 담당자

재확산을 방지하기 위한 거버넌스:

IT 거버넌스 및 tool 승인 프로세스 수립: 새로운 앱 요청은 해당 요구 사항이 이미 충족되지 않았는지 확인하기 위한 검토 절차를 거칩니다.

분기별 스택 검토 일정 수립: 앱 확산으로 인한 숨겨진 비용을 방지하기 위해, 다시 도입된 그림자 tools가 있는지 확인하십시오.

명확한 기한을 정해 기존 도구를 단계적으로 폐지하세요: “혹시 모르니”라는 이유로 레거시 도구를 계속 가동해 두면, 일부 팀이 계속 사용할 것이 분명합니다

📮 ClickUp 인사이트: 성과가 저조한 팀은 15개 이상의 도구를 동시에 사용하는 경우가 4배 더 많은 반면, 성과가 우수한 팀은 사용하는 도구의 한도를 9개 이하로 제한하여 효율성을 유지합니다. 그렇다면 단일 플랫폼을 사용하는 것은 어떨까요? 업무용 올인원 앱인 ClickUp은 AI 기반 워크플로우를 통해 작업, 프로젝트, 문서, wiki, 채팅, 통화 등을 단일 플랫폼으로 통합합니다 . 더 스마트하게 일할 준비가 되셨나요? ClickUp은 모든 팀에 적합하며, 업무 현황의 가시성을 높이고, AI가 나머지를 처리하는 동안 여러분은 중요한 일에 집중할 수 있게 해줍니다.

📮 ClickUp 인사이트: 성과가 저조한 팀은 15개 이상의 tools를 동시에 사용하는 경우가 4배 더 많은 반면, 성과가 우수한 팀은 사용하는 tools의 한도를 9개 이하로 제한하여 효율성을 유지합니다. 그렇다면 단일 플랫폼을 사용하는 것은 어떨까요? 업무용 올인원 앱인 ClickUp은 AI 기반 워크플로우를 통해 작업, 프로젝트, 문서, 위키, 채팅, 통화 등을 단일 플랫폼으로 통합합니다 . 더 스마트하게 일할 준비가 되셨나요? ClickUp은 모든 팀에 적합하며, 업무 현황의 가시성을 높이고, AI가 나머지를 처리하는 동안 여러분은 중요한 일에 집중할 수 있게 해줍니다. ClickUp으로 일의 분산화를 통합 워크플로우로 전환하세요

기존 도구들이 각각 처리하던 모든 기능을 대상 플랫폼이 이미 지원하고 있다면, 데이터 손실 없이 여러 도구에서 단일 플랫폼으로 마이그레이션하는 과정이 훨씬 수월해집니다.

ClickUp의 통합 AI 작업 공간을 통해 모든 업무를 한곳에 통합하세요. 프로젝트 관리, 문서, 채팅, 보고 기능을 모두 결합했습니다. 또한 모든 워크플로우에 상황 인식 AI와 에이전트가 내장되어 있습니다.

ClickUp 내에서 위 프로세스의 각 단계가 어떻게 진행되는지 알아보세요:

1. 기본 제공 임포터로 계층 유지

ClickUp은 Asana, Trello, Monday.com, Jira, Wrike, Todoist 및 Basecamp용 네이티브 임포터 기능을 제공합니다.

심층 매핑: 보드, 상태, 담당자, 사용자 지정 필드, 댓글 및 첨부 파일을 자동으로 동기화하여 이력을 그대로 유지합니다.

범용 호환성: Excel, CSV 또는 JSON 파일을 위한 스프레드시트 임포터를 사용하여, 직접적인 API가 없는 tool도 가이드 방식의 매핑을 통해 지원합니다.

2. 사용자 지정 필드를 사용하여 복잡한 데이터를 반영하기

기존 데이터 구조를 완벽하게 복제하세요. 데이터를 가져오기 전에 ClickUp 사용자 지정 필드를 사용하여 고유한 데이터 포인트를 재구성하세요.

ClickUp 사용자 지정 필드를 사용하여 가져오기 전에 고유한 데이터 구조를 복제하세요

데이터 일관성: 드롭다운 메뉴, 수식, 날짜 및 관계를 재현하여 레거시 데이터가 새 시스템에서 완벽하게 통합되도록 하십시오.

자동 생성: 예를 들어, Jira 임포터는 기존 Jira 필드를 감지하여 마이그레이션 과정에서 해당 ClickUp 필드를 자동으로 생성해 줍니다.

3. 기본 자동화 기능을 활용하여 워크플로우 재구축

타사 미들웨어와 수동 인계 작업이 필요 없도록 하세요. ClickUp 자동화 기능을 활용하여 마이그레이션된 데이터에 활력을 불어넣으세요.

ClickUp 자동화를 사용하여 업무 인계를 자동화하고 마이그레이션된 워크플로우를 활성화하세요

기존 로직: 스페이스 또는 폴더 수준에서 트리거를 설정하여 마이그레이션된 모든 작업에 규칙을 자동으로 적용함으로써 수시간의 수동 설정 시간을 절약하세요.

원활한 업무 인계: 상태 업데이트에 따라 담당자나 우선순위를 자동으로 변경하여 기존 전문 도구의 동작 방식을 그대로 재현합니다.

4. ClickUp 문서로 지식 중앙화하기

더 이상 탭을 이리저리 전환하며 지치는 일은 그만두세요. 별도의 문서 관리 앱을 사용하는 대신, 콘텐츠를 ClickUp Docs로 직접 가져오세요.

ClickUp Docs로 팀의 지식을 중앙화하고 탭 전환을 줄이세요

상황별 지식: 문서를 wiki에 포함시키고, 해당 문서가 참조하는 문서를 wiki에 포함시키고, 해당 문서가 참조하는 ClickUp 작업과 연결하세요

리치 미디어 삽입: 형식, 삽입된 비디오, 권한 또는 실시간 테이블을 그대로 유지한 채 Notion 또는 Google Docs 콘텐츠를 가져오세요.

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5. ClickUp Brain으로 온보딩 가속화하기

마이그레이션 후 "모든 것이 어디에 있나?"라는 혼란을 최소화하세요. 내장된 상황 인식 업무 AI인 ClickUp Brain이 작업 공간의 구성원, 업무, 지식을 하나로 연결해 드립니다.

지능형 요약 및 검색: AI를 활용하여 수개월 분량의 이전된 댓글을 즉시 요약하고, 자연어 검색을 통해 가져온 문서나 채팅 기록 속에 묻혀 있는 의사결정 내용을 찾아보세요.

자동 생성: 레거시 도구에서 가져온 비정형 노트를 기반으로 작업 설명이나 하위 작업 목록을 즉시 생성합니다.

6. ClickUp 대시보드를 사용하여 데이터 무결성 확인

믿되 검증하라. 조정 대시보드를 구축하여 마이그레이션 진행 상황을 실시간으로 모니터링하세요.

품질 관리: ClickUp 대시보드에 시각적 카드를 생성하여 예상 레코드 수와 실제 가져온 데이터를 비교하고, 메타데이터가 누락된 작업을 표시하세요.

이해관계자 보고: 마이그레이션 진행 상황 및 데이터 상태 보고서를 PDF로 내보내 경영진에게 전환 상태를 지속적으로 알리십시오.

ClickUp 대시보드를 사용하여 마이그레이션 품질을 확인하고 진행 상황을 보고하세요

진정한 값은 단순히 데이터를 옮길 곳을 마련하는 데 있는 것이 아니라, 소프트웨어 통합을 통해 tool 과다 사용의 근본 원인을 제거한다는 점에 있습니다.

프로젝트 관리, 문서, 커뮤니케이션, AI가 모두 한곳에 통합되면, 다시는 이런 종류의 마이그레이션이 필요하지 않을 것입니다.

ClickUp을 시작하고 단일 작업 공간에서 이 통합 프로세스 전체를 진행해 보세요. ✨

자주 묻는 질문

데이터가 정제된 소규모 팀의 경우 SaaS 통합을 며칠 만에 완료할 수 있지만, 부서별로 단계적 마이그레이션을 진행하는 대규모 조직의 경우 몇 주가 소요될 수 있습니다.

빅뱅 방식은 단일 전환 기간 동안 모든 데이터를 한 번에 이동시키므로 속도는 빠르지만 위험도 높습니다. 단계적 마이그레이션은 한 번에 하나의 tool이나 팀씩 데이터를 점진적으로 이전하므로, 각 단계 사이에서 문제를 파악하고 수정할 수 있습니다.

자동화 도구는 구조화된 데이터 전송의 대부분을 안정적으로 처리하지만, 복잡한 필드 매핑이나 첨부 파일 검증과 같은 예외적인 경우에는 여전히 수동 검토가 필요합니다.

시작 전에 생성한 전체 백업에서 데이터를 복원하고, 가져오기 오류 로그를 검토하여 실패한 레코드를 확인한 후, 근본 원인을 해결하고 해당 데이터셋에 대해서만 가져오기를 다시 실행하십시오.