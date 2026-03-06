소프트웨어 통합의 효과는 무엇인가요?

대부분의 팀은 생산성 문제를 해결하려면 더 많은 도구가 필요하다고 생각하지만, 연구 결과는 정반대임을 보여줍니다. 근로자 20명 중 1명은 업무 시간의 절반 이상을 업무 수행이 아닌 정보 검색에 소비합니다.

소프트웨어 통합은 별개의 애플리케이션, 데이터 시스템, 워크플로우를 단일 통합 플랫폼으로 병합함으로써 이러한 문제를 근본적으로 해결합니다. 이는 팀의 집중력과 추진력을 은근히 갉아먹는 지속적인 앱 전환과 정보 사일로를 제거합니다.

이 글은 소프트웨어 융합의 실제 의미, 접하게 될 다양한 유형, 팀 생산성을 어떻게 변화시키는지, 전환 전에 알아야 할 사항을 상세히 설명합니다.

소프트웨어에서의 기술 융합이란 무엇인가?

대부분의 팀은 일을 완료하기 위해 100개가 넘는 서로 다른 앱을 동시에 사용합니다. 이는 대부분의 팀이 직면한 현실로, 업무 맥락 분산, 중복 작업, 커뮤니케이션 단절을 초래하여 모든 것을 지연시킵니다. 소프트웨어 기술의 통합은 이러한 혼란에 대한 직접적인 해결책입니다.

이는 기존에 분리된 애플리케이션, 데이터 시스템 및 기능들을 단일 통합 플랫폼으로 병합하는 것입니다. 단순한 소프트웨어 통합(tools를 API로 연결하지만 핵심은 분리된 상태 유지)과는 다릅니다. 진정한 융합은 프로젝트 관리, 문서, 채팅 등 모든 기능이 동일한 기반 아키텍처를 공유하여 정보 흐름을 원활하게 한다는 의미입니다.

이는 휴대폰, 카메라, 음악 플레이어를 따로 들고 다니던 것에서 하나의 스마트폰으로 통합된 것과 유사합니다. 업무용 소프트웨어에서도 동일한 변화가 일어나고 있습니다. 모든 세부 기능마다 전문 도구를 선택하는 기존의 '베스트 오브 브리드(best-of-breed)' 방식은 작업 간 마찰을 없애는 올인원 플랫폼으로 대체되고 있습니다.

📮ClickUp 인사이트: 컨텍스트 전환은 팀의 생산성을 서서히 잠식하고 있습니다. 저희 연구에 따르면 업무 중 발생하는 방해 요소의 42%가 플랫폼 전환, 이메일 관리, 회의 간 이동에서 비롯됩니다. 이러한 비용이 큰 방해 요소를 제거할 수 있다면 어떨까요? ClickUp은 모든 워크플로우(및 채팅)를 하나의 간소화된 플랫폼으로 통합합니다. 채팅, 문서, 화이트보드 등 다양한 공간에서 작업을 시작하고 관리하세요. AI 기반 기능이 맥락을 연결하고 검색 가능하며 관리하기 쉽게 유지해줍니다!

소프트웨어 통합 유형

소프트웨어 융합은 단일 개념이 아닌, 몇 가지 키 방식으로 나타납니다.

애플리케이션 통합

애플리케이션 통합은 프로젝트 관리 도구, 문서 에디터, 팀 메신저 같은 독립형 앱을 하나의 플랫폼으로 결합할 때 발생합니다. 이 통합이 해결하는 문제는 서로 다른 창과 탭 사이를 끊임없이 전환해야 하는 집중력을 방해하는 불편함입니다. 이러한 지속적인 전환은 중요한 세부 정보가 누락되는 정보 사일로를 생성합니다.

통합 애플리케이션을 사용하면 모든 것이 자동으로 컨텍스트를 공유합니다. 한 화면에서 작업을 업데이트하면 해당 변경 사항이 즉시 다른 모든 곳에 반영되어 팀이 항상 최신 정보로 작업할 수 있도록 보장합니다.

ClickUp은 작업, 문서, 채팅 등을 하나로 연결합니다

데이터 통합

데이터 통합은 프로젝트 파일부터 클라이언트 노트까지 모든 정보를 단일 검색 가능한 공간으로 통합하는 것입니다. 데이터가 여러 도구에 흩어져 있으면 팀은 파일 찾기에 소중한 시간을 낭비하거나, 동일한 정보를 여러 곳에 재입력하거나, 최악의 경우 오래된 버전으로 작업하게 됩니다.

통합된 데이터 환경은 단일 검색으로 필요한 모든 것을 찾아낼 수 있음을 의미합니다. 연결된 앱의 작업, 문서, 메시지, 파일 등 무엇이든 서로 다른 플랫폼 사이를 오갈 필요 없이 찾을 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 전체 작업 공간과 연결된 앱을 가로질러 무엇이든 검색하세요

플랫폼 통합

플랫폼 통합은 전체 기술 스택이 공유된 통합 인프라에서 운영되는 아키텍처 전환입니다. 이는 지연되거나 중단되거나 유지보수가 악몽이 될 수 있는 여러 개의 추가 통합을 사용하는 방식과 정반대입니다.

진정한 통합 플랫폼에서는 서로 다른 유형의 작업 간 전환이 매끄럽게 이루어집니다. 문서에서 아이디어를 시작하고, 이를 작업으로 전환하며, 팀 회원에게 할당하고, 진행 상황을 추적하고, 결과를 보고하는 모든 과정을 작업 공간을 벗어나지 않고 수행할 수 있습니다.

📮ClickUp 인사이트: 직원의 4명 중 1명은 업무 맥락을 파악하기 위해만 4개 이상의 도구를 사용합니다. 핵심 정보가 이메일에는 묻혀 있고, Slack 스레드에는 확장되어 있으며, 별도의 도구에는 문서화되어 있어 팀이 일을 수행하기보다 정보 찾기에 시간을 낭비하게 만듭니다. ClickUp은 전체 워크플로우를 하나의 통합 플랫폼으로 수렴시킵니다. ClickUp을 사용하면 모든 것이 연결되고 동기화되며 즉시 접근 가능합니다. "업무에 관한 업무"는 이제 그만하고 생산적인 시간을 되찾으세요. 💫 실제 결과: 팀은 ClickUp을 활용해 구식 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 매주 5시간 이상을 절약할 수 있습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 추가로 확보된 일주일 분량의 생산성으로 팀이 무엇을 창조할 수 있을지 상상해 보세요!

소프트웨어 통합이 팀과 생산성에 주는 혜택

통합 플랫폼으로의 전환은 단순히 관리해야 할 앱 수를 줄이는 것만이 아닙니다. 진정한 가치는 팀이 실제로 매일 어떻게 일하는지에 드러납니다.

Reduced tool sprawl and context switching

연구에 따르면 지식 근로자는 3.5분마다 주요 작업에서 이탈하며, 매번 전환할 때마다 정신적 에너지와 시간이 소모됩니다.

이는 " 업무 분산 "을 초래합니다. 서로 소통하지 않는 여러 개의 분리된 플랫폼에 업무 활동이 분산되면서 팀은 앱 전환에 시간을 낭비하고 정보 사일로와 싸워야 합니다. 팀의 집중력과 정보가 너무 많은 연결되지 않은 tools에 흩어져 있는 상황입니다.

통합 플랫폼은 작업, 문서, 커뮤니케이션, 데이터를 한곳에 모아 이러한 문제를 해결합니다. 팀원들은 더 이상 맥락 전환에 정신적 에너지를 소모하지 않고 실제 일에 집중할 수 있습니다.

통합된 데이터로 더 빠른 의사 결정

분산된 데이터는 의사 결정 지연을 초래합니다. 팀원들은 누군가가 보고서를 작성하기를 기다리거나, 다른 부서의 업데이트를 확인하거나, 불완전한 정보에 기반해 결정을 내려야 합니다. 이는 의사 결정을 지연시키고 팀의 업무 속도를 늦춥니다.

통합 플랫폼은 모든 프로젝트에서 실시간 데이터를 노출함으로써 이 문제를 해결합니다. 이를 통해 다음 작업이 더 빨라집니다:

중대한 문제가 되기 전에 장애 요소를 발견하세요

자원을 가장 효과적인 곳에 재배치하세요

최신 정보를 바탕으로 우선순위를 전환하세요

네이티브 대시보드와 보고 기능을 통해 실시간으로 정확한 일 현황을 볼 수 있어 더 스마트하고 데이터 기반의 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

팀 간 협업 향상

분리된 도구는 필연적으로 분열된 팀을 초래하여 효과적인 팀 간 협업을 거의 불가능하게 만듭니다. 마케팅은 엔지니어링 진행 상황을 전혀 파악하지 못하고, 영업 팀은 지원팀이 처리 중인 업무를 전혀 알지 못합니다. 이로 인해 모든 구성원이 기본적인 업데이트를 공유하기 위해 끝없는 현황 회의에 참석해야 합니다.

통합은 보편적인 가시성을 갖춘 공유 작업 공간을 창출합니다. 모든 구성원이 동일한 신뢰할 수 있는 정보원을 기반으로 일하므로, 마침내 컨텍스트 내에서 크로스-기능적 협업이 가능해집니다. 필요한 순간에 항상 정보가 제공되므로 협업은 더욱 용이해지고 비동기적 작업에 적합해집니다.

운영 비용 절감

융합은 여러 가지 구체적인 방식으로 비용을 절감합니다.

다음과 같은 비용 절감 효과를 확인하실 수 있습니다:

구독 수 감소: tools를 통합하면 월간 SaaS 비용이 줄어듭니다

IT 관리 부담 감소: IT 팀이 취약한 통합 구조를 관리하고 업데이트하며 문제 해결하는 데 소요되는 시간이 줄어듭니다.

관리 업무 시간 단축: 팀이 tool 관리와 작업 전환으로 낭비되던 시간을 되찾습니다

신규 직원 온보딩도 훨씬 간편하고 빠르게 진행됩니다. 신입 사원은 여러 플랫폼을 익힐 필요 없이 단일 플랫폼만 학습하면 되므로, 훨씬 빠르게 생산적인 팀 회원으로 성장할 수 있습니다.

소프트웨어 통합의 일반적인 과제

통합 플랫폼으로의 전환에는 사전에 플랜을 세울 가치가 있는 도전 과제가 따릅니다.

레거시 시스템 전반에 걸친 통합 복잡성

대부분의 조직은 백지 상태에서 시작할 여유가 없습니다. 기존 도구, 맞춤형 워크플로우, 그리고 팀이 매일 의존하는 수년간의 레거시 데이터가 존재합니다. 모든 것을 마이그레이션한다는 생각은 부담스러울 수 있습니다. 현재 진행 중인 일을 중단할 여유가 없기 때문입니다.

핵심은 강력한 가져오기 tools를 제공하고 전환 기간 동안 레거시 시스템과의 연동을 유지할 수 있는 통합 플랫폼을 선택하는 것입니다. 위험한 일괄 전환을 강요하기보다는 팀과 워크플로우를 점진적으로 이전할 수 있는 솔루션을 찾아보세요.

ClickUp은 프로젝트, 문서 등을 ClickUp으로 무료로 마이그레이션해 드립니다.

데이터 보안 및 접근 제어

모든 일을 단일 플랫폼에 통합하면 데이터 보안에 대한 우려가 자연스럽게 제기되며, 마치 단일 장애점처럼 느껴질 수 있습니다. 침해 사고가 발생할 경우 잠재적 영향이 클 수 있으며, 이는 모든 팀 리더나 IT 의사 결정권자에게 타당한 걱정거리입니다.

성숙한 통합 플랫폼은 이러한 우려 사항을 해결하기 위해 설계된 기업급 보안 기능을 포함합니다.

세분화된 권한 설정: 개별 작업이나 문서 단위까지 정확히 누가 무엇을 보고 편집할 수 있는지 제어합니다.

싱글 사인온(SSO): 조직의 보안 정책을 적용하면서 접근을 간소화하세요

감사 로그: 작업 공간 내 모든 활동에 대한 명확한 기록을 유지합니다.

규정 준수 인증: SOC 2 및 GDPR과 같은 표준을 충족하는 플랫폼을 찾으십시오.

사용자 채택 및 변경 관리

사용자 채택에 성공하지 못하면 강력한 플랫폼도 실패합니다. 수년간 익숙하게 사용해 온 tools를 기본값으로 선택하는 습관을 깨야 하므로, 통합은 행동 변화를 요구합니다.

성공적인 도입을 위해서는 신중한 변화 관리 전략이 필요합니다. 단계별 출시, 전용 교육 세션, 동료들을 지원할 내부 챔피언을 발굴하는 등 세심한 변화 관리 플랜이 필수적입니다.

학습이 쉬운 플랫폼은 도입 과정의 마찰도 줄여줍니다.

업무 현장에서의 소프트웨어 통합 예시

통합 플랫폼은 여러 주요 시나리오에서 서로 다른 팀의 일 방식을 혁신합니다. 👀

마케팅 캠페인 관리: 캠페인 브리프를 별도 문서로, 자산을 별도 드라이브에, 작업을 프로젝트 도구로, 승인은 이메일을 통해 처리하는 대신 모든 요소가 하나의 작업 공간에 통합됩니다. 브리프, 크리에이티브 자산, 작업 목록, 승인 워크플로우, 성과 보고서가 모두 연결되어 단일 장소에서 관리됩니다.

제품 개발: 로드맵, 스프린트 계획, 버그 추적, 릴리스 노트가 더 이상 여러 전문 도구로 분산되지 않습니다. 제품 관리자, 엔지니어, 디자이너 모두가 동일한 맥락을 공유하며, 아이디어 구상부터 출시까지 모든 구성원이 일관된 방향성을 유지합니다.

클라이언트 서비스: 초기 제안 및 계약부터 프로젝트 납품 및 최종 청구에 이르는 전체 클라이언트 라이프사이클이 단일 통합 플랫폼을 통해 흐릅니다. 이를 통해 영업 팀, 프로젝트 관리 팀, 재무 부서 간 업무 인수인계 과정에서 흔히 발생하는 정보 단절 및 의사소통 오류가 해소됩니다.

원격 팀 협업: 분산된 팀에게 통합은 핵심적인 협업 문제를 해결합니다. 베를린의 디자이너가 현지 시간으로 오후 6시에 모형을 완성하면, 오스틴의 개발자는 현지 시간으로 오전 11시에 이를 받아 작업할 수 있습니다. 모든 맥락을 완벽히 파악한 상태에서 말이죠. 비동기 업데이트, 회의 노트, 작업 할당, 시간 추적 등이 하나의 중앙 hub에서 이루어지므로, 시간대에 관계없이 모든 구성원이 동일한 정보를 공유합니다.

융합이 업무용 소프트웨어를 어떻게 변화시키고 있는가

소프트웨어 시장은 계획, 문서화, 커뮤니케이션, 보고 등 여러 업무 범주를 단일 환경에서 통합하는 플랫폼으로 전환되고 있습니다.

이는 단순히 벤더들의 통합을 넘어, 업무 방식의 근본적 변화를 반영합니다. 현대 일은 그 어느 때보다 다기능적, 비동기적, 데이터 의존적입니다. 그 결과 구매자들은 이제 특정 영역의 깊이뿐만 아니라 플랫폼 자체의 기능 폭을 기준으로 평가하고 있습니다.

문서 관리, 팀 채팅, 보고 기능을 동시에 처리하지 못하는 프로젝트 관리 tool은 이제 불완전합니다.

소프트웨어 융합에서 AI의 역할

인공지능은 통합의 이점을 증폭시킬 준비가 되어 있지만, 한 가지 문제가 있습니다: AI는 접근 가능한 데이터만큼만 효과적입니다. 도구가 분산되어 있으면 AI도 분산됩니다. 각 앱의 AI는 팀 정보의 일부만 '볼' 수 있어 전체적인 시각을 확보하는 것이 불가능합니다.

이로 인해 새로운 골칫거리가 발생하고 있습니다: AI 확산 문제입니다.

AI 확산은 감독이나 전략 없이 AI 도구와 플랫폼이 계획 없이 증식하는 현상으로, 자금 낭비, 중복 노력, 보안 위험을 초래합니다. 조직들은 맥락을 공유하지 않는 여러 개의 분리된 AI 도구를 도입함으로써, 벗어나려 했던 동일한 분열을 재현하고 있습니다.

해결책은 통합된 AI입니다. 통합 데이터 플랫폼 위에 구축된 단일 지능형 레이어로, 사용자의 모든 일을 이해합니다. 이를 통해 AI는 강력한 인사이트를 도출하고, 복잡한 워크플로우를 자동화하며, 전체 작업 공간에 걸친 질문에 답변할 수 있습니다.

📮ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 88%가 개인 작업에 AI를 활용하지만, 50% 이상은 일에서 사용을 꺼립니다. 주요 장벽 세 가지는? 원활한 통합 부족, 지식 격차, 보안 우려입니다. 하지만 AI가 작업 공간에 내장되어 이미 보안이 확보되었다면 어떨까요? ClickUp Brain, ClickUp의 내장형 AI 어시스턴트가 이를 현실로 만듭니다. 평이한 언어로 된 프롬프트를 이해하여 AI 도입의 세 가지 우려 사항을 모두 해결하는 동시에 작업 공간 전반에 걸쳐 채팅, 작업, 문서, 지식을 연결합니다. 한 번의 클릭으로 답변과 통찰력을 찾아보세요!

통합 소프트웨어 도입을 위한 최고의 실행 방식

팀을 통합 소프트웨어 플랫폼으로 전환하려면 신중한 플랜 수립이 필요합니다.

현재 사용 중인 도구 스택을 점검하세요

현재 사용 중인 도구의 전체 목록을 작성하는 것부터 시작하세요.

귀사 팀은 어떤 앱을 사용하나요?

각각의 구독 비용은 얼마입니까?

어디에 중복되는 기능이 존재하는가?

현재 사용 중인 스택의 주요 취약점은 무엇인가요?

이 심사를 통해 업무 분산 현상의 실제 규모를 파악하고 통합 플랫폼으로 전환할 명확한 비즈니스 사례를 확보하십시오.

플랫폼 상호운용성을 최우선으로 삼으십시오

가장 포괄적인 통합 플랫폼이라도 전환 기간 동안에는 기존 외부 도구 일부와의 연결이 필요할 수 있습니다. 플랫폼 도입 전 상호운용성을 반드시 평가해야 합니다.

강력한 API, 다양한 네이티브 통합 기능, 유연한 데이터 내보내기 옵션을 찾아보세요. 생태계에 갇혀 쉽게 빠져나올 수 없는 플랫폼은 피해야 합니다. 데이터 이동성은 기술 스택의 미래 대비를 위한 핵심 요소입니다.

📚 추천 자료: 통합 디지털 워크플레이스가 생산성과 협업을 어떻게 향상시키는지

통합 워크플로우에 대한 팀 교육 실시

새로운 플랫폼은 팀이 실제로 그 잠재력을 최대한 활용할 때만 효과적입니다. 공지 이메일만으로는 도입을 촉진할 수 없습니다. 적절한 교육은 도입을 촉진하는 데 필수적입니다.

체계적인 온보딩 프로그램을 개발하고, 새로운 통합 워크플로우에 대한 명확한 내부 문서를 작성하며, 동료들을 위한 핵심 자원으로 활동할 수 있는 파워 사용자를 지정하세요. 사용 현황을 측정하고 피드백을 수집하여 시간이 지남에 따라 교육 내용을 반복적으로 개선할 수 있도록 하십시오.

ClickUp이 소프트웨어 통합을 실현하는 방법

한 앱에는 작업이, 다른 앱에는 문서가, 또 다른 앱에서는 대화가 이루어지고 있나요? ClickUp이 바로 이 문제를 해결합니다. 프로젝트, 문서, 대화, 분석이 AI 기반 지능 계층과 함께 통합된 단일 보안 플랫폼인 이 융합형 AI 작업 공간은 모든 것을 하나로 모아 팀의 업무 속도를 저하시키는 분산화를 해소합니다. ✨

ClickUp의 통합 AI 작업 공간은 모든 것을 한곳에 모아줍니다

ClickUp으로 혼란을 끝내세요:

ClickUp Enterprise 검색으로 단일 검색에서 필요한 정보를 찾아보세요

모든 도구를 단번에 교체할 필요는 없습니다—ClickUp의 통합 접근 방식은 팀과 AI가 성공에 필요한 모든 맥락을 100% 공유하며 협업할 수 있는 강력하고 단일한 플랫폼을 제공하는 것입니다.

세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp 4.0에 대해 자세히 알아보기 👇

통합 소프트웨어 플랫폼의 미래

인공지능의 역량이 더욱 강화됨에 따라 통합 추세는 더욱 가속화될 것입니다.

현재 데이터를 통합하는 플랫폼이 미래의 AI 에이전트를 제공할 최적의 위치에 있을 것입니다. 가트너는 올해 말까지 기업 애플리케이션의 40%가 특정 작업용 AI 에이전트를 내장할 것으로 예측합니다. 전체 워크플로우에서 자율적으로 작동할 수 있는 에이전트입니다.

"업무 관리"와 "업무 실행"의 경계가 모호해지고 있습니다. 가까운 미래에는 통합 플랫폼이 단순한 작업 추적을 넘어 실제 작업 완료까지, 계획 수립과 실행 양쪽을 점점 더 포괄하게 될 것입니다. 지금 통합 플랫폼을 도입하면 현재의 문제만 해결하는 것이 아니라, 앞으로 다가올 모든 것에 대비한 기반을 마련하는 것입니다.

💟 보너스: 팀워크를 손쉽게 만들어주는 새로운 AI 기반 데스크탑 동반자, ClickUp Brain MAX를 만나보세요. 팀의 모든 대화, 문서, 작업을 한곳에 모아주는 스마트 협업 도구라고 생각하시면 됩니다. Brain MAX는 고급 AI를 활용해 연결된 모든 앱을 검색하고 정보를 요약하여 모든 구성원이 최신 정보를 공유하고 중요한 내용을 놓치지 않도록 합니다. 더 이상 할 일을 관리하기 위해 파일, 회의 노트, 작업 목록을 일일이 검색할 필요가 없습니다. 보고서 작성이나 프로젝트 진행 상황 추적 같은 일상 업무까지 자동화하여 팀이 가장 중요한 일에 집중할 수 있도록 합니다. Talk to Text를 사용하면 아이디어나 지시를 말로 전달하기만 하면, 팀을 위한 노트나 메시지로 즉시 변환됩니다. 타이핑이 필요 없습니다.

ClickUp으로 통합된 작업 공간을 선택하세요

소프트웨어 통합은 현대 팀의 업무 수행 방식에 근본적인 변화를 가져옵니다. tools, 데이터, 워크플로우를 통합함으로써 생산성을 저하시키고 팀 속도를 늦추는 분산된 환경을 제거할 수 있습니다.

고려해야 할 과제가 존재하지만, 컨텍스트 전환 감소, 신속한 의사 결정, 향상된 협업이라는 이점은 무시하기에 너무나 중요합니다.

AI의 도입은 통합의 가치를 더욱 증폭시켜, 분산된 도구 세트로는 불가능한 통찰력과 자동화를 실현합니다. 성공적인 도입에는 신중한 접근이 필요하지만, 그 결과는 더욱 조화롭고 효율적이며 집중된 팀입니다. 통합이란 팀과 함께 성장하며 업무가 발전함에 따라 연결성을 유지하는 플랫폼을 선택하는 것을 의미합니다.

진정한 통합 작업 공간이 팀에 어떤 변화를 가져올지 확인해 보시겠습니까? 지금 바로 ClickUp으로 무료로 시작하세요.

자주 묻는 질문

통합은 별개의 tools를 연결하여 데이터를 주고받을 수 있게 하는 반면, 융합은 모든 기능을 공유 아키텍처를 가진 단일 플랫폼에 구축하여 동기화 지연과 연결 끊김을 제거합니다.

전문 도구는 특정 영역에서 심층적인 기능을 제공하지만 정보 사일로를 생성하는 반면, 통합된 작업 공간은 일부 틈새 전문성을 희생하는 대가로 통합된 컨텍스트와 더 빠른 워크플로우를 제공합니다.

제품, 마케팅, 운영과 같은 크로스-기능 팀과 원격 또는 하이브리드 팀이 가장 큰 혜택을 누립니다. 통합은 업무 인수인계의 마찰을 제거하고 모두가 동일한 정보를 바탕으로 일하도록 보장하기 때문입니다.

플랫폼이 세분화된 권한 설정 및 SSO(단일 로그인)와 같은 기업급 기능을 제공한다면, 통합은 보안에 필요한 도구 수를 줄이고 접근 제어를 중앙화함으로써 보안을 강화할 수 있습니다.