ClickUp이 중소기업을 사랑하는 이유, 그리고 중소기업이 ClickUp을 사랑하는 이유

ClickUp에서 중소기업은 단순한 고객 세그먼트가 아닙니다. 저희가 존재하는 이유 그 자체입니다. 창립자 제브 에반스는 업무 과부하로 인한 고통을 직접 경험한 열정적인 창업자로서 ClickUp을 시작했습니다. 너무 많은 tools, 지나친 잡무, 그리고 정말 중요한 일—위대한 것을 만드는 데 집중할 시간이 부족했던 경험이었습니다. 그래서 중소기업 지원이 저희 모든 활동의 핵심입니다.

Zeb의 표현을 빌리자면:

중소기업은 기회의 심장박동입니다. 우리는 창업자들이 잡무에 시간을 덜 쓰고 꿈을 키우는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 ClickUp을 만들었습니다. 중소기업의 성공을 돕는 데 집착합니다.

*중소기업 비즈니스 열정을 위해 만들어졌습니다

ClickUp의 중소기업용 제품군은 실행하는 이들, 꿈을 꾸는 이들, 그리고 일을 이루어내는 팀을 위해 설계되었습니다. 혼란을 명확함으로 바꾸는 방법은 다음과 같습니다:

20개 이상의 앱을 하나의 작업 공간으로 대체하세요: 업무 분산은 이제 끝입니다. 프로젝트 관리, 채팅, 문서, 시간 추적 등 여러 도구를 오가며 번거롭게 작업할 필요가 없습니다. ClickUp은 모든 것을 하나의 통합 AI 작업 공간에 모아 팀에게 단일 정보 원천을 제공합니다

AI로 자동화하세요: ClickUp의 AI와 에이전트가 반복 작업, 알림, 보고를 처리해 드립니다. 잡일 대신 성장에 집중할 시간을 확보하세요

실시간 가시성: 맞춤형 대시보드와 실시간 보고를 통해 비즈니스 전반의 현황을 항상 파악할 수 있습니다. 필요한 키 정보를 얻기 위해 이메일이나 스프레드시트를 뒤질 필요가 없습니다

ClickUp은 시간 절약부터 부서 간 생산성 가속화에 이르기까지 측정 가능한 성과를 제공합니다

실제 비즈니스의 실제 결과

패스8 프로덕션의 창립자 겸 총괄 프로듀서 팻 헨더슨이 공유합니다:

서로 연동되지 않는 여러 시스템을 업데이트하는 데 너무 많은 시간을 소비하고 있었습니다. 이는 업무 속도를 늦추고 업무 누락 가능성을 높였습니다

ClickUp으로 전환한 후, 팻의 팀은 6개의 별도 tools를 대체하고, 회의 및 업데이트 시간을 60% 단축했으며, 8주도 채 되지 않아 원활하게 전환했습니다.

수천 개의 중소기업이 기술 스택을 통합하고, 소중한 시간을 되찾으며, 일 분산을 없애는 데 활용하는 플레이북을 받아보세요. ⬇️

*비즈니스를 이해하는 /AI

ClickUp Brain을 활용해 일에서 키 인사이트와 실행 과제를 즉시 도출하세요

ClickUp Brain은 항상 켜져 있는 비즈니스 어시스턴트입니다. 워크플로우를 학습하고 데이터를 연결하며, 비즈니스에 특화된 프로세스 자동화를 지원합니다. 보고서 생성, 회의 요약, 자동화 트리거 등 필요한 모든 작업을 ClickUp AI가 해결해 드립니다.

게다가 사용법이 매우 간편합니다. 비즈니스를 운영하는 것 자체가 전업으로 할 만큼 바쁜 일이며, AI 전문가가 될 시간이 없다는 점을 잘 알고 있습니다. ClickUp은 코딩 없이도 첫날부터 가치를 제공하는 즉시 사용 가능한 AI 기능과 에이전트를 제공합니다.

가족 같은 지원

중소기업에게는 단순한 소프트웨어 이상의 것이 필요합니다. 진정한 파트너가 필요하죠. 그래서 ClickUp은 실시간 1:1 교육, 프리미엄 지원, 전문가 컨설팅을 제공하여 작업 공간 설정과 운영 최적화를 지원합니다.

이렇게 하면 지출한 모든 비용에서 최대의 값을 얻고, ClickUp이 제공하는 제품군 내에서 활용 가능한 20개 이상의 일 앱을 최대한 활용할 수 있습니다.

🗣️ 고객의 목소리: G2에서 한 사용자가 남긴 후기를 소개합니다: ClickUp은 타 프로젝트 관리 도구에서는 찾아보기 힘든 독특한 기능과 애드온을 제공합니다. 시간 추적, 내장 채팅, 포괄적인 자원 관리 기능 등이 대표적입니다. 소규모 기업이나 스타트업이라면, ClickUp의 다양한 템플릿과 간편한 시작 방법으로 맞춤형 설정 투자 없이도 빠르게 시작할 수 있습니다. 대기업용 솔루션의 맞춤형 기능을 보다 접근성 높은 제품으로 경험하세요.

중소기업이 전환하는 이유

맥킨지 보고서에 따르면, 미국 중소기업의 생산성은 대기업 대비 고작 47% 수준입니다. 이 격차는 인재 부족이 아닌 확장 가능한 tools와 시스템 접근성의 문제입니다. ClickUp은 경쟁의 필드를 평준화합니다.

맥킨지 보고서에 따르면, 미국 중소기업의 생산성은 대기업 대비 고작 47% 수준입니다. 이 격차는 인재 부족이 아닌 확장 가능한 tools와 시스템 접근성의 문제입니다.

ClickUp은 경쟁의 필드를 평준화합니다.

기존 방식:

연결되지 않은 20개 이상의 앱

수동적이고 반복적인 프로세스

불분명한 업무 인수인계와 상실된 맥락

성장이 정체된 상태

ClickUp의 방식:

하나의 통합된 작업 공간

자동화된 AI 기반 워크플로우

원활한 협업과 가시성

확장 가능하고 효율적인 성장

200만 팀 이상이 함께하는 새로운 일의 기준*

ClickUp은 중소기업부터 글로벌 브랜드까지 신뢰받고 있습니다. 지멘스, 치킨필에이, 웨이페어 등이 대표적입니다. 25,000건 이상의 긍정적 리뷰와 4.6점의 평점을 통해 입증된 사실: ClickUp은 적은 자원으로 더 많은 성과를 내고자 하는 비즈니스들을 위해 설계된 플랫폼입니다.

시간을 되찾을 준비가 되셨나요?`

무료 '중소기업 플레이북'을 받아보세요. ClickUp이 어떻게 기술 스택을 통합하고, 워크플로우를 자동화하며, 비즈니스의 잠재력을 최대한 잠금 해제하도록 돕는지 확인하실 수 있습니다.

중소기업은 우리의 열정입니다. ClickUp으로 20개 이상의 앱의 힘, AI의 지능, 그리고 여러분의 성공을 응원하는 팀의 지원을 경험하세요. 지금 무료로 ClickUp을 사용해보고 여러분을 위해 만들어진 일의 미래를 경험해 보세요.