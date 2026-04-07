기술 팀 없이 AI를 활용하는 방법

솔직히 말해서, AI 도입을 한 달씩 미룰 때마다 팀의 성과와 실제로 달성 가능한 수준 사이의 격차는 점점 더 벌어집니다.

귀사의 팀은 전략 수립보다는 반복적인 일에 귀중한 창의력을 쏟고 있습니다.

대부분의 팀은 기술적 배경이 없는 상태에서 AI를 활용하면 결과의 질이 떨어질 수밖에 없다고 생각합니다.

AI 도입이 필요한 중소기업들은 이러한 문제를 가장 절실히 느끼고 있으며, 대화가 공학 중심의 구현 방안에 치우쳐 있어 첨단 기술을 접할 기회를 박탈당하고 있다.

하지만 진정한 장벽은 기술력이 아니라, 서로 연결되지 않은 수많은 도구에 흩어져 있는 일입니다. 이는 너무나 흔한 문제여서, 직원의 45%가 맥킨지(McKinsey)에 원활한 워크플로우 통합이 일상적인 AI 활용도를 높여줄 것이라고 답했습니다.

이 가이드는 기술 팀 없이도 AI를 활용하는 구체적인 방법을 단계별로 안내합니다. 노코드 자동화의 기초를 익히고, 첫 번째 워크플로우를 구축하며, 실질적인 결과를 측정하고, 의욕 넘치는 팀조차도 자주 범하는 실수를 피하는 방법을 배울 수 있습니다. 🙌

비기술 팀이 AI 도입을 미룰 수 없는 이유

소규모 비즈니스의 운영 책임자나 관리자라면, 경쟁사들은 빠르게 움직이는 반면 자사 팀은 여전히 수작업 워크플로우에 묶여 있는 상황을 지켜보는 게 어떤 기분인지 잘 아실 겁니다.

하지만 이런 현상은 당신에게만 국한된 것이 아닙니다. OECD 설문조사에 따르면, 현재 생성형 AI를 활용하는 중소기업은 전체의 20~30%에 불과합니다.

통합의 어려움부터 보안 위협에 이르기까지 그 범위는 다양하지만, 모든 기업이 AI 도입 과정에서 병목 현상을 겪고 있는 듯합니다. 하지만 중소기업이 이 문제를 두고 더 이상 기다릴 여유는 없습니다.

그 이유는 다음과 같습니다:

❗️단순한 유행이 아니라, 비즈니스의 생존을 걸고 있는 문제입니다: 무려 72%의 데이터 전략 의사결정권자들이 AI를 도입하지 않으면 비즈니스가 완전히 실패할 것이라고 경고하고 있으며 , 54%는 도입을 미루면 경쟁 우위를 잃게 될 것이라고 심각하게 우려하고 있습니다

❗️여러분은 매일 엄청난 “생산성 손실”을 겪고 있습니다: /AI를 활용하는 비즈니스 전문가들은 시간당 59% 더 많은 문서를 작성할 수 있으며, 전반적으로 /AI는 직원의 생산성을 최대 66%까지 향상시키는 것으로 나타났습니다

❗️ROI는 이미 입증되었습니다(경쟁사들은 이미 그 혜택을 누리고 있습니다): 기업의 74%가 성숙 단계에 이른 AI 도입을 통해 긍정적인 ROI를 달성했다고 보고했으며, 특히 중소기업의 경우 87%가 AI가 비즈니스 확장에 도움이 된다고 답했고 , 86%는 마진 개선을 경험했다고 밝혔습니다

❗️팀원들은 AI를 적극적으로 활용하고 싶어 합니다: AI가 대규모 실직 우려를 불러일으킬 것이라는 우려와는 달리, 직원의 71%는 AI 도입이 오히려 업무 만족도와 경력 성장을 높여주었다고 보고했습니다

자, 이제 무엇을 해야 하는지 알게 되셨으니, 이제 구체적인 ‘방법’에 대해 알아보겠습니다.

기술적 배경이 없는 팀에게 AI가 실제로 의미하는 바

인공지능에 관한 대화는 일반 비즈니스 사용자들이 이해하기 어려운 전문 용어들로 가득 차 있다.

비기술 팀은 적합한 소프트웨어를 선택할 때 ‘분석 마비’에 빠지기 쉽습니다. 결국 서로 연동되지 않는 도구들(즉, tool 난립 )을 구매하게 되는데, 이는 팀원들을 혼란스럽게 하고 일상 업무를 파편화시킵니다(일명 업무 난립 ).

적합한 도구는 불필요한 정보를 걸러내고, 배후에서 발생하는 복잡한 문제를 처리할 수 있어야 합니다. 기술 전문 인력 없이 AI를 도입하려는 팀이 활용할 수 있는 일반적인 tools들을 살펴보겠습니다:

대규모 언어 모델과 챗봇

대규모 언어 모델은 방대한 양의 텍스트 데이터를 기반으로 훈련된 시스템으로, 자연어로 글을 읽고, 쓰고, 요약하며, 질문에 답변할 수 있습니다.

실제로 이는 팀원들이 기술적 전문 지식 없이도 질문을 하거나, 콘텐츠를 생성하거나, 정보를 요약할 수 있음을 의미합니다. 하지만 비즈니스용으로 사용되는 일반적인 챗봇은 업무 맥락을 이해하지 못하기 때문에 한계가 있습니다 . 이러한 챗봇은 프로젝트, 작업, 내부 지식에 접근할 수 없는 상태에서 독립적으로 작동하기 때문입니다.

그래서 팀들은 종종 문맥 정보를 별도의 tool로 복사해 붙여넣기 하게 되는데, 이는 업무의 효율성을 높이는 대신 오히려 번거로움을 가중시킵니다.

AI가 사용자의 실제 일 내용에 접근할 수 있을 때 비로소 진정한 가치가 발휘됩니다. 이를 통해 AI는 일반적인 입력값이 아닌 팀의 구체적인 맥락을 바탕으로 특정 작업에 대한 질문에 답변하고, 실제 업데이트 내용을 요약하며, 결과물을 생성할 수 있습니다.

다음은 ClickUp AI를 통해 AI가 맥락을 얼마나 잘 활용하는지를 보여주는 예시입니다. ⬇️

코딩이 필요 없는 워크플로우 및 자동화

노코드 자동화는 AI를 단순한 흥미로운 기술에서 실제로 유용한 도구로 만들어 줍니다.

기본적으로 이는 매우 간단한 논리 구조입니다. 어떤 일이 발생하면 tool이 특정 조치를 취하는 방식입니다. 이러한 워크플로우는 트리거, 조건, 액션이라는 세 가지 구성 요소를 사용하여 구축됩니다.

예를 들어, 작업 상태가 변경되면 시스템이 자동으로 다음 소유자를 지정하거나, 관련 데이터를 업데이트하거나, 해당 소유자에게 알림을 보낼 수 있습니다. 이러한 사소한 자동화 기능 덕분에 수시로 수동으로 업무를 조율할 필요가 없어집니다.

워크플로우 자동화가 없다면, 팀원들은 후속 조치, 현황 보고, 업무 인계와 같은 반복적인 작업에 상당한 시간을 소비하게 됩니다. 반면 워크플로우 자동화를 도입하면 이러한 프로세스가 일관되고 신뢰할 수 있게 됩니다.

핵심은 팀이 여전히 의사 결정과 창의적인 일을 담당하고, 시스템이 일의 진행을 늦추는 반복적인 실행 작업을 처리한다는 점입니다.

사용자를 대신해 사고하고 행동하는 AI 에이전트

AI 에이전트는 자동화를 넘어선 다음 단계입니다.

에이전트는 단순히 미리 정해진 규칙을 따르는 대신, 워크플로우 전반에서 일어나는 상황을 파악하고 맥락을 이해한 뒤, 사용자가 설정한 범위 내에서 조치를 취할 수 있습니다.

이것을 단순한 도구가 아니라 내장된 비서라고 생각해보세요. 에이전트는 업무가 막힌 시점을 파악하고, 누락된 정보를 감지하며, 여러 업무와 대화 전반에 걸친 패턴을 인식할 수 있습니다. 이를 바탕으로 작업을 배정하거나, 잠재적 위험 요소를 알려주거나, 다음 단계를 안내하는 등 적극적으로 개입할 수 있습니다.

차이는 미묘하지만 중요합니다:

자동화는 특정 트리거에 반응합니다

요원들은 끊임없이 주의를 기울입니다

이는 특히 팀 규모와 업무량이 늘어날수록 수동적인 관리 업무가 줄어들고, 놓치는 부분이 줄어든다는 것을 의미합니다.

다음은 ClickUp의 기능과 범위가 명확히 정의된 ‘슈퍼 에이전트’의 예시입니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 21%는 근무 시간의 80% 이상을 반복적인 작업에 할애한다고 답했습니다. 또한 20%는 반복적인 작업이 하루의 최소 40%를 차지한다고 답했습니다. 이는 주당 근무 시간의 거의 절반(41%)이 전략적 사고나 창의성이 크게 필요하지 않은 작업(예: 후속 이메일 👀)에 할애되고 있다는 뜻입니다. 중소기업(SMB)에게 있어 AI는 모든 일을 지연시키는 불필요한 일을 없애기 위한 것입니다. 영상 제작사 path8 Productions 는 사업 규모가 커지면서 한계에 부딪혔습니다. 일은 Smartsheet, Slack, Toggl, Dropbox Paper 등 여러 플랫폼에 분산되어 있었고, 제작진들은 프로젝트를 진척시키기보다는 시스템 간에 업데이트 내용을 복사하느라 시간을 허비해야 했습니다. 그 엉망진창인 시스템 위에 AI를 덧씌우는 대신, 그들은 시스템을 완전히 새로 구축했다. 이들은 모든 기능을 ClickUp의 중소기업용 제품군 으로 통합하여, AI, 자동화, 워크플로우가 실제로 유기적으로 연동되는 연결된 작업 공간을 구축했습니다. ⚡ 영향 창립자 팻 헨더슨의 이야기를 들어보세요. 👇🏼

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 21%는 근무 시간의 80% 이상을 반복적인 작업에 할애한다고 답했습니다. 또한 20%는 반복적인 작업이 하루의 최소 40%를 차지한다고 답했습니다. 이는 주당 근무 시간의 거의 절반(41%)이 전략적 사고나 창의성이 크게 필요하지 않은 작업(예: 후속 이메일 👀)에 할애되고 있다는 뜻입니다. 중소기업(SMB)에게 있어 AI는 모든 일을 지연시키는 불필요한 일을 없애기 위한 것입니다. 영상 제작사 path8 Productions 는 사업 규모가 커지면서 한계에 부딪혔습니다. 일은 Smartsheet, Slack, Toggl, Dropbox Paper 등 여러 플랫폼에 분산되어 있었고, 제작진들은 프로젝트를 진척시키기보다는 시스템 간에 업데이트 내용을 복사하느라 시간을 허비해야 했습니다. 그 엉망진창인 시스템 위에 AI를 덧씌우는 대신, 그들은 시스템을 완전히 새로 구축했다. 이들은 모든 기능을 ClickUp의 중소기업용 제품군 으로 통합하여, AI, 자동화, 워크플로우가 실제로 유기적으로 연동되는 연결된 작업 공간을 구축했습니다. ⚡ 영향 기획, 메시지, 시간 추적을 아우르는 실시간 가시성

6가지 tools 를 하나의 통합 작업 공간으로 대체

팀 회의 준비 시간이 60% 단축 (30~60분에서 약 10분으로)

ClickUp의 지원을 통해 8주도 채 되지 않아 완전히 도입 창립자 팻 헨더슨의 이야기를 들어보세요. 👇🏼

팀의 AI 도입 준비도를 평가하는 방법

팀들이 AI를 도입할 때 저지르는 치명적인 실수는 무엇일까요? 바로 체계적이지 않고 명확하지 않은 기존 프로세스 위에 새로운 기술을 덧씌우려 한다는 점입니다.

AI는 복잡한 업무 프로세스를 해결해 주지 않기 때문입니다. 오히려 그 문제점을 드러낼 뿐이죠.

일 관련 자료가 이메일 스레드, 스프레드시트, 서로 연동되지 않은 앱 등에 흩어져 있다면, 팀은 이미 정보의 산만함에 시달리고 있는 것입니다. 직원들은 정보를 찾느라 몇 시간을 허비하고, 서로 연결되지 않은 앱 사이를 오가며, 같은 내용을 여러 곳에 반복해서 입력하느라 시간을 낭비하고 있습니다.

그런 환경에서는 AI가 활용할 만한 신뢰할 만한 자료가 전혀 없습니다. :

명확하게 정의되지 않은 부분은 자동화할 수 없습니다

단편적인 데이터로는 통찰력을 도출할 수 없습니다

그리고 워크플로우가 서로 연결되어 있지 않다면 실행을 주도할 수 없습니다

AI가 효과를 발휘하기 위해서는 먼저 일을 체계화하고 중앙 집중화해야 합니다. 이것이야말로 AI가 도움이 될지, 아니면 그저 혼란만 가중시킬지를 결정하는 핵심 요소입니다.

이를 위해 다음 세 가지 측면에서 준비 상태를 점검해 보십시오:

프로세스 명확성: 반복 가능한 워크플로우를 단계별로 상세히 기술할 수 있어 시스템이 수행해야 할 작업을 정확히 파악할 수 있습니다

데이터 접근성: 귀하의 정보는 개별 솔루션에 흩어져 있는 것이 아니라 통합된 작업 공간에 저장됩니다

팀의 개방성: 팀원들은 새로운 기술을 자신의 일자리에 대한 위협이 아니라 유용한 tool로 봅니다

도움이 될 수 있는 요구 사항 평가 템플릿을 소개합니다:

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비기술 팀이 AI를 활용해 자동화할 수 있는 실제 작업

빈 화면을 멍하니 바라보며, 이 기술이 자신의 구체적인 역할에 정확히 어떤 도움을 줄 수 있을지 고민하는 것은 답답한 일이다.

사실, 중소기업들이 AI를 도입하는 데 어려움을 겪는 것은 아닙니다. 하지만 실제 워크플로우에 AI를 적용하는 일이라면? 그야말로 골치 아픈 문제죠.

그래서 그 도구는 제대로 활용되지 못한 채 방치되어 있는 반면, 팀원들은 여전히 똑같은 수작업을 계속하고 있습니다:

정기적인 업데이트 및 보고서 정리

이메일을 처음부터 작성하기

결정을 찾기 위해 긴 댓글 스레드를 쭉 읽어 내려가다

이러한 변화는 AI를 일상 속의 구체적인 병목 현상에 적용할 때 일어납니다.

어디서부터 시작해야 할까: 지금 바로 적용할 수 있는 실용적인 활용 사례

가치를 확인하기 위해 복잡한 설정이 필요하지 않습니다. 팀이 반복적으로 수행하는 수동 프로세스를 자동화하는 것부터 시작해 보세요:

초안 작성 : 빈 페이지에서 시작하는 대신 회의 요약, 프로젝트 개요, 이메일 답변을 작성하세요

수신 요청 분류 : 접수된 제출물이나 메시지를 확인하고, 콘텐츠나 우선순위에 따라 담당자에게 전달합니다.

긴 스레드 요약하기 : 모든 메시지를 일일이 읽지 않고도 긴 대화에서 결정 사항, 실행 항목, 장애 요인을 파악하세요

프로젝트 상태 업데이트: 각 작업의 상태를 파악하고, 주의가 필요한 사항, 위험에 처한 사항, 완료된 사항을 명확히 파악합니다.

👋🏾 데모를 원하시나요? ClickUp의 창립자이자 CEO인 젭 에반스(Zeb Evans)에 따르면, 이 AI 활용 사례는 꼭 한번 체험해 보셔야 한다고 합니다. Ambient Agents가 제공하는 실시간 인텔리전스를 만나보세요!

📖 더 보기: 최고의 노코드 앱 및 노코드 앱 빌더 10선

IT 부서의 안내 없이는 복잡한 소프트웨어 플랫폼을 평가하는 것이 불가능해 보입니다.

기술 스택에 다섯 번째 포인트 솔루션을 추가함으로써, 조직의 AI 활용 현황에 대한 감독, 전략 또는 통제 없이 AI 도구가 무분별하게 확산되는 ‘AI 확산 현상’을 우연히 초래하게 됩니다.

결과는 무엇인가요? 팀은 또 다른 로그인 절차, 또 다른 데이터 사일로, 그리고 관리해야 할 또 다른 시스템으로 인해 어려움을 겪게 됩니다.

이 솔루션의 경쟁력은 기술 스택을 통합하고 기술적 설정의 필요성을 없애주는 AI에 있습니다. 소프트웨어를 평가할 때는 다음 질문을 고려해 보세요:

평가 항목 질문 목록 좋은 모습이란 원생 통합 별도의 앱이나 로그인이 필요한가요? 유용하게 쓰기 위해 데이터를 옮겨야 하나요? 일이 이미 이루어지는 곳에서 사용할 수 있나요? 팀원들이 자연스럽게 매일 사용할까요? AI가 별도의 도구나 번거로움 없이 여러분의 워크플로우(작업, 문서, 채팅)에 직접 통합됩니다 상황 인식 이 시스템은 우리의 프로젝트, 작업, 대화를 제대로 이해하고 있나요? 우리가 맥락을 직접 붙여넣지 않아도 질문에 답할 수 있나요? 실제 일 상황을 반영하고 있나요, 아니면 일반적인 결과물만 내놓나요? 일의 걸림돌이나 진행 상황을 정확하게 파악할 수 있나요? AI는 실제 작업 공간 데이터를 활용하여 수동 입력 없이도 정확하고 관련성 높은 답변을 제공합니다 노코드 사용 편의성 기술에 익숙하지 않은 사용자도 빠르게 설정할 수 있나요? 워크플로우를 설정하는 데 코딩이나 스크립팅이 필요한가요? 문제가 생겼을 때 직접 수정하거나 조정할 수 있나요? 지속적인 기술 지원이 필요할까요? 팀의 누구라도 개발자의 도움 없이 워크플로우를 설정하고 관리할 수 있습니다 실제 워크플로우에 미치는 영향 이 기능은 실제로 어떤 작업을 제거해 주는 건가요? 단계数を 줄여주는 건가요, 아니면 특정 부분만 더 빠르게 처리해 주는 건가요? 결과물을 별다른 편집 없이 바로 사용할 수 있나요? 다음 단계로 자동으로 넘어가게 되나요? 이 tool은 반복적인 일을 없애고 팀 내 수작업 조율의 부담을 줄여줍니다 스택 통합 이 기능이 이미 비용을 지불하고 있는 도구를 대체할 수 있을까요? 앱 전환 횟수를 줄여줄까요? 워크플로우를 간소화해 줄까요? 통합 기능이나 구독 서비스를 없앨 수 있을까요? 더 적은 도구, 더 적은 연동, 그리고 더 단순하고 긴밀하게 연결된 시스템

첫 번째 AI 워크플로우를 단계별로 설정하는 방법

처음부터 자동화 프로세스를 구축하는 일은 초보자에게는 부담스럽게 느껴질 수 있습니다.

실행은 미루고, 익숙한 수동 방식의 습관으로 되돌아갑니다. 학습 곡선이 가파르게 느껴지기 때문에, 앞으로 수 시간의 일 시간을 절약할 기회를 놓치게 됩니다.

통합 AI 작업 공간인 ClickUp은 프로젝트, 문서, 채팅, 대시보드, 워크플로우를 하나의 플랫폼으로 통합합니다.

즉, AI가 단순히 옆에서 지켜보기만 하는 것이 아닙니다. ClickUp Brain은 여러분의 워크플로우에 직접 통합되어 있어, 팀이 업무를 수행하는 데 사용하는 것과 동일한 데이터에 접근할 수 있습니다. 이 기능은 작업을 확인하고, 대화를 이해하며, 문서를 참조하고, 실제 업무 수행 흐름 속에서 작동합니다.

이것이 바로 도입을 촉진하는 핵심 요소입니다. AI가 시스템에 내장되어 있으면, 이를 ‘사용하기’ 위해 별도의 단계가 필요하지 않습니다.

단순히 내용을 복사해 붙여넣기만 하는 것이 아닙니다. 업데이트를 작성하거나, 활동을 요약하거나, 작업을 진행하는 데 도움을 주는 등 일이 이루어지는 과정의 일부가 됩니다.

다음은 ClickUp에서 빠르게 설정할 수 있는 세 가지 실용적인 워크플로우로, 각각 자동화, AI, 그리고 담당자 주도형 실행을 결합한 것입니다.

1. 작업 상태를 자동화하여 수동으로 진행 상황을 확인하는 과정을 없애세요

가장 흔한 병목 현상 중 하나는 상태를 수동으로 업데이트하고 작업별 진행 상황을 일일이 확인하는 것입니다. ClickUp의 간단한 자동화 기능을 활용하면 이러한 문제를 해결할 수 있습니다.

ClickUp에 ‘when-then’ 자동화 트리거를 추가하여 수동 작업 업데이트를 자동화하세요

설정 방법:

리스트나 스페이스로 이동하여 자동화를 엽니다 “자동화 생성”을 클릭하세요 다음과 같은 트리거를 선택하세요: 상태가 “검토 중”으로 변경될 때 상태가 “검토 중”으로 변경될 때 작업을 추가합니다. 예시: 다음 소유자 지정(예: 검토자 또는 관리자) 상태를 다음 단계로 변경 알림 또는 댓글 보내기 다음 소유자(예: 검토자 또는 관리자)를 지정하세요 상태를 다음 단계로 변경 알림 보내기 또는 댓글 달기

상태가 “검토 중”으로 변경될 때

다음 소유자(예: 검토자 또는 관리자)를 지정하세요

상태를 다음 단계로 변경

알림 보내기 또는 댓글 달기

워크플로우 예시: 작업이 “완료”로 표시되면 → 자동으로 QA 담당자에게 할당 → 검토자에게 알림

ClickUp에 AI 필드를 추가하면 AI가 이 부분을 자동으로 처리합니다. 실제로 어떻게 작동하는지 확인해 보세요. 👇🏼

주간 업데이트와 상태 보고서는 여러 곳에서 정보를 수집해야 하기 때문에 시간이 많이 소요됩니다. 바로 이때 ClickUp Brain 이 도움이 됩니다.

설정 방법:

프로젝트가 있는 목록, 폴더 또는 스페이스를 엽니다 @를 사용하여 Brain을 멘션하세요 다음 작업을 수행하도록 지시하세요: 최근 활동 요약, 완료된 작업 표시, 장애 요인 또는 위험 요소 파악 최근 활동 요약 완료된 작업 표시 장애 요인이나 위험 요소를 파악하다

최근 활동 요약

완료된 작업 표시

장애 요인이나 위험 요소를 파악하다

또한 ClickUp 문서, ClickUp 채팅 또는 ClickUp 작업 내에서 이 기능을 실행하여 체계적인 업데이트를 생성할 수 있습니다.

예시 프롬프트: “이번 주 모든 작업 업데이트를 요약해 주세요. 완료된 항목, 장애 요인, 다음 단계 등을 포함해 주세요.” 보고서를 처음부터 새로 작성하는 대신, AI가 생성한 요약본을 검토하고 수정하면 됩니다. 시간이 지나면 이것이 상태 보고를 위한 기본 워크플로우가 됩니다.

3. 슈퍼 에이전트를 사용하여 일을 모니터링하고 트리거를 실행합니다

ClickUp의 슈퍼 에이전트로 워크플로우를 가속화하세요

자동화는 정해진 규칙을 따릅니다. ClickUp의 슈퍼 에이전트는 규칙에 맞지 않는 모든 것을 처리합니다 .

이들은 작업 공간 내에서 직접 구성할 수 있는 노코드 에이전트로, 사용자가 정의한 조건에 따라 활동을 모니터링합니다. 일단 설정되면 자율적으로 작동하며, 작업, 문서, 대화를 지속적으로 관찰하고, 조건이 충족될 경우 작업이 지연된 부분을 표시하거나 누락된 세부 정보를 알려주거나 다음 단계를 트리거하도록 하는 등의 조치를 취합니다.

설정 방법:

슈퍼 에이전트 빌더를 열고 새 에이전트를 생성하세요 에이전트의 목표와 지침을 쉬운 말로 정의하십시오(무엇을 주시해야 하고 어떻게 행동해야 하는지). 모니터링할 공간, 폴더 또는 목록을 선택하여 범위를 설정하세요 상담원이 참고해야 할 작업, 문서, 대화 내용 등 적절한 배경 정보와 출처를 제공하십시오 정체된 작업, 누락된 정보, 또는 진행이 막힌 일 등 시스템이 감지해야 할 조건이나 패턴을 정의하십시오 해당 조건이 충족될 때 수행해야 할 작업을 구성합니다. 예를 들어, 댓글을 남기거나 문제에 플래그를 지정하고, 담당자에게 알리거나 조치를 요청하며, 후속 작업이나 다음 단계를 생성하는 등의 작업이 포함됩니다. 에이전트를 소규모 워크플로우에서 테스트하고, 지침을 세밀하게 조정한 후 광범위하게 배포하십시오

예시: 작업이 3일 동안 업데이트되지 않았음 → 담당자가 이를 표시함 → 소유자에게 프롬프트 → 필요한 경우 후속 조치 생성

이 비디오를 통해 슈퍼 에이전트를 구축하고 활용하는 방법을 알아보세요:

첫 번째 AI 워크플로우에 대한 간단한 노트

모든 것을 한꺼번에 자동화할 필요는 없습니다. 상태 업데이트, 작업 인계, 승인 절차 등 시간이 지속적으로 낭비되는 반복적인 워크플로우 하나부터 시작해 보세요.

현재의 운영 방식을 파악하세요. 그런 다음 시스템을 단계적으로 도입하세요:

자동화 기능을 사용하여 소유자 지정이나 작업 진행과 같은 예측 가능한 단계를 처리하세요

AI 를 활용하여 실제 활동 내용을 바탕으로 요약문, 업데이트 내용 또는 초안을 생성하세요

슈퍼 에이전트를 활용하여 워크플로우를 모니터링하고, 단계에서 문제가 발생하거나 누락된 부분이 있을 때 개입하세요

일단 구축한 다음, 소규모 작업 세트를 대상으로 테스트하고, 팀이 실제로 사용하는 방식을 바탕으로 개선해 나갑니다. 그런 다음 다음 워크플로우에서도 동일한 과정을 반복합니다.

비기술 팀이 흔히 저지르는 AI 관련 실수

중소기업들은 종종 명확한 거버넌스 전략 없이 성급하게 신기술을 도입하곤 한다.

민감한 회사 데이터를 외부 제3자 모델에 노출시킬 위험이 있습니다. 팀원들이 검토 없이 생성된 콘텐츠를 자동으로 게시함으로써, 당혹스러운 오류가 발생하고 클라이언트 신뢰도가 떨어질 수 있습니다.

다음과 같은 흔한 구현상의 함정을 피하십시오:

모든 것을 한꺼번에 개편하기: 모든 프로세스를 동시에 자동화하려다 보면 결국 지치게 됩니다

기술 도구 선택: API 키나 개발자 지원이 은밀히 필요한 소프트웨어에 의존하는 경우

데이터 품질을 무시하는 것: 산발적이고 서로 연결되지 않은 정보에서 훌륭한 결과를 기대하는 것

수동 검토 생략: 어조나 정확성을 확인하지 않고 생성된 초안을 그대로 게시하는 것

초기 설정을 최종 결과로 간주하는 것: 비즈니스 변화에 따라 프롬프트와 워크플로우를 조정하지 않는 경우

ClickUp의 강점: AI 우선 전략을 채택한다는 것은 모든 측면에서 보안을 최우선으로 하는 접근 방식을 취한다는 의미이기도 합니다. ClickUp은 SOC 2, ISO 27001, GDPR 준수 및 HIPAA 준비 상태와 같은 신뢰할 수 있는 표준에 따라 구축되었으며, 데이터의 저장, 접근 및 보호 방식에 대해 엄격한 통제 체계를 갖추고 있습니다. 이는 AI 분야에도 적용됩니다. 즉, 다음과 같은 이점이 있습니다: ClickUp AI는 사용자의 작업 공간 데이터를 학습 대상으로 사용하지 않습니다

AI 파트너사는 계약상 귀하의 데이터를 보관하지 않아야 합니다

모델과 공유되는 데이터의 한도는 제한적이며, 처리 후 삭제됩니다

AI는 사용자의 데이터를 학습시키는 방식이 아니라, 문맥 기반 학습을 통해 작동합니다 사용자의 작업 공간 데이터는 안전하게 보호되며, AI 기능은 통제된 환경 내에서만 작동하고, 사용자의 정보는 권한 없이 외부 모델 훈련에 사용되지 않습니다. ClickUp의 프라이버시 및 보안은 세분화된 권한 설정에서 시작하여 AI 모델에 이르기까지 포괄적으로 적용됩니다.

기술적 전문 지식 없이 AI의 성공을 측정하는 방법

복잡한 분석 도구 없이는 새로운 소프트웨어의 투자 수익률을 입증하는 것이 불가능해 보입니다.

경영진에게는 실제 비즈니스에 미치는 영향이 보이지 않기 때문에 유용한 tools를 포기하게 됩니다. 확실한 데이터 없이는 비용을 정당화할 수 없기 때문입니다.

다음과 같은 가시적인 지표를 추적하십시오:

소요 시간 비교: 특정 작업에 소요된 시간을 도입 전과 도입 후로 나누어 추적합니다

산출량: 동일한 기간 동안 작성된 보고서나 응답의 증가량을 집계합니다

오류 감소: 누락된 업무 인계 및 미이행 후속 조치의 감소 추이를 모니터링합니다

팀 내 도입 현황: 팀이 해당 기능을 실제로 매일 사용하고 있는지 확인하십시오

워크플로우 확장: 팀원들이 새로운 문제에 이 패턴을 적용하기 시작할 때를 주목하세요

ClickUp이 어떻게 도움이 되는지

ClickUp 대시보드로 복잡한 데이터를 시각화하고, ClickUp Brain에게 데이터를 분석해 달라고 요청하세요

위의 지표를 추적할 때, 코딩이 필요 없는 ClickUp 대시보드를 활용하면 팀의 성과를 즉시 시각화할 수 있습니다.

50개 이상의 맞춤형 카드와 AI 요약 기능을 통해, 이 새로운 기술이 팀의 업무 시간을 정확히 몇 시간이나 절약해 주는지 명확하게 보여줄 수 있습니다. 경영진은 처리량과 효율성이 향상되었다는 명백한 증거를 확인할 수 있습니다. 🤩

AI 활용 현황을 구체적으로 파악하고 싶다면, 에이전트 분석 기능을 통해 현재 활동 중인 에이전트의 수, 성과가 가장 우수한 에이전트, 그리고 달성된 마일스톤의 수를 정확히 확인할 수 있습니다.

에이전트 분석 데이터를 통해 AI와 에이전트가 어떻게 활용되고 있는지 파악하세요

지금 바로 자동화된 작업 공간을 구축하세요

대부분의 중소기업은 공구 문제가 아니라 시스템에 문제가 있습니다.

일은 여러 앱에 흩어져 있고, 업무 과정은 사람들의 머릿속에만 존재하며, 협업은 모든 것을 더디게 만드는 숨겨진 부담으로 작용합니다.

ClickUp Small Business Suite는 이러한 문제를 다른 방식으로 해결하기 위해 설계되었습니다.

업무, 문서, 채팅, 대시보드, AI를 하나의 시스템으로 통합함으로써, 팀원들이 한 곳에서 계획을 수립하고, 업무를 수행하며, 일관된 방향으로 협력할 수 있게 해줍니다. 자동화 기능은 반복적인 업무를 처리하고, AI는 업무 내용을 파악하고 생성하는 데 도움을 줍니다. 슈퍼 에이전트는 모든 업무가 원활하게 진행되도록 지원합니다.

바로 그곳에서 변화가 일어납니다.

더 이상 소프트웨어가 필요한 게 아닙니다. 제대로 작동하는 시스템이 필요합니다. 🚀

기술 팀 없이 AI를 활용하는 데 관한 자주 묻는 질문

간단한 자동화는 사용자가 설정한 고정된 규칙에 따라 특정 작업을 실행합니다. 반면 인공지능은 상황을 해석하고, 새로운 콘텐츠를 생성하며, 명시적으로 프로그래밍되지 않은 결정을 내립니다.

네, 플랫폼 내에서 정보를 안전하게 보호하는 기업급 보안 기능과 역할 기반 권한 설정을 갖춘 도구를 선택하신다면 가능합니다. 예를 들어, ClickUp은 작업 공간 환경 내에서 쿼리를 처리하므로, 사용자의 동의 없이는 데이터가 외부 모델로 전송되지 않습니다.

대부분의 팀은 단 한 번의 작업 세션만으로도 첫 번째 자동화 워크플로우를 설정하고 그 효과를 누리기 시작할 수 있습니다. 매일 꾸준히 사용하면 대개 몇 주 이내에 뚜렷한 결과를 확인할 수 있습니다.