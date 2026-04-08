PM 도구 교체: 단계별 체크리스트

업계 데이터에 따르면, 현재 비즈니스 요구 사항에 완벽하게 부합하는 프로젝트 관리 소프트웨어를 사용하는 기업은 16%에 불과합니다. 이는 대다수의 팀이 분산된 데이터, 수동 보고, 그리고 생산성을 갉아먹는 '일'과 씨름하며, 사실상 도구와 싸우고 있다는 것을 의미합니다.

조직이 성장함에 따라, 한때는 '임시방편'처럼 느껴졌던 가벼운 도구가 종종 병목 현상을 일으키곤 합니다. 하지만 수천 개의 작업, 의존성, 그리고 팀의 업무 습관을 이전하는 일은 원래의 문제보다 훨씬 더 막막하게 느껴질 수 있습니다.

이번 전환 과정을 원활하게 진행할 수 있도록, 새로운 시스템이 또 다른 장애물이 아닌 자산이 될 수 있도록 단계별 체크리스트를 마련했습니다. ⚙️

다음 신호들을 확인하여 전환이 정말 필요한지 확인해 보세요. 👀

도구가 팀의 성장 속도를 따라가지 못합니다: 5명 규모에서는 잘 작동하던 플랫폼도 부서 간 협업 프로젝트와 늘어나는 작업량에 버티지 못합니다. 맞춤형 워크플로우, 고급 보고 기능, 세분화된 권한 설정 등 필요한 기능이 지원되지 않습니다.

도구 활용도가 낮고 감소 추세에 있습니다: 팀원의 절반은 PM 도구 대신 스프레드시트나 채팅 스레드에서 일을 추적하고 있습니다

업무 가시성이 낮습니다: 진행 상황을 확인하려면 담당자를 일일이 찾아다녀야 하며, 경영진은 회의를 소집하지 않고서는 진행 상황을 확인하려면 담당자를 일일이 찾아다녀야 하며, 경영진은 회의를 소집하지 않고서는 진행 상황을 정확히 파악할 수 없습니다

너무 많은 앱을 함께 사용하고 계신가요? 문서, 시간 추적, 채팅, 업무 관리용 tools를 따로 사용하다 보면 탭마다 작업 맥락이 흩어집니다.

도구가 업무 방식에 맞지 않는 경우: 경직된 구조, 제한된 자동화 기능, 또는 부족한 연동 기능으로 인해 팀원들이 소프트웨어를 우회하여 일을 처리해야 하는 상황

이 중 하나 이상에 해당된다면, 이는 플랫폼 문제입니다. 이제 다음 단계를 검토할 때입니다.

📮 ClickUp 인사이트: 성과가 저조한 팀은 15개 이상의 도구를 동시에 사용하는 경우가 4배 더 많은 반면, 성과가 우수한 팀은 사용하는 도구를 9개 이하로 제한하여 효율성을 유지합니다. 그렇다면 하나의 플랫폼만 사용하는 것은 어떨까요? 업무용 올인원 앱인 ClickUp은 AI 기반 워크플로우를 통해 작업, 프로젝트, 문서, 위키, 채팅, 화상 통화를 하나의 플랫폼으로 통합합니다 . 더 스마트하게 일할 준비가 되셨나요? ClickUp은 모든 팀에 적합하며, 업무 현황의 가시성을 높이고, AI가 나머지를 처리하는 동안 여러분은 중요한 일에 집중할 수 있게 해줍니다.

📮 ClickUp 인사이트: 성과가 저조한 팀은 15개 이상의 도구를 동시에 사용하는 경우가 4배 더 많은 반면, 성과가 우수한 팀은 사용하는 도구의 한도를 9개 이하로 제한하여 효율성을 유지합니다. 그렇다면 하나의 플랫폼만 사용하는 것은 어떨까요? 업무용 올인원 앱인 ClickUp은 AI 기반 워크플로우를 통해 작업, 프로젝트, 문서, 위키, 채팅, 화상 통화를 하나의 플랫폼으로 통합합니다 . 더 스마트하게 일할 준비가 되셨나요? ClickUp은 모든 팀에 적합하며, 업무 가시성을 높이고, AI가 나머지를 처리하는 동안 여러분은 중요한 일에 집중할 수 있게 해줍니다.

👀 알고 계셨나요? 기업이 수집하는 데이터의 약 55%는 '다크 데이터'입니다. 즉, 수집은 되었지만 보고나 의사 결정에 전혀 활용되지 않는 정보입니다.

다음 PM tool을 선택할 때 고려해야 할 사항

명확한 평가 기준이 없다면 결국 두 번이나 마이그레이션을 반복하게 될 것입니다. 결정하기 전에 다음 세 가지 영역을 꼼꼼히 점검하세요.

사용 편의성 및 팀 적합성

기술적 지식이 없는 팀원이 얼마나 빨리 작업을 생성하고, 상태를 업데이트하며, 필요한 정보를 찾을 수 있는지를 기준으로 학습 곡선을 평가해야 합니다. 세련된 영업 데모가 아닌, 실제 사용 환경을 기준으로 평가해야 합니다.

🤝 새로운 PM tool이 각 팀의 기존 업무 방식에 유연하게 적응할 수 있는지 확인하세요. ClickUp에서는 다음과 같은 기능을 제공합니다: 이 제품은 리스트 또는 타임라인에서 우선순위를 관리할 수 있습니다

보드에서 시각적으로 일을 관리하세요

엔지니어링 팀은 간트에서 의존성을 지도할 수 있습니다

운영 팀은 달력이나 테이블을 통해 마감일을 철저히 관리할 수 있습니다 ClickUp 보기는 팀이 일 자체를 다시 구성하지 않고도 관점을 전환할 수 있도록 설계되었습니다. 게다가 시작 방법도 매우 간단합니다. ClickUp의 15가지 이상의 뷰는 모든 팀을 위한 포괄적인 솔루션을 조직에 제공합니다 ClickUp은 튜토리얼 비디오와 주문형 가이드를 제공하여, 도움이 필요할 때 언제든지 바로 활용할 수 있습니다.

현재 사용 중인 기술 스택과의 연동

팀이 매일 사용하는 앱(커뮤니케이션 도구, 파일 저장소, 개발 도구, CRM, 디자인 소프트웨어 등)을 파악하고, 해당 도구들과의 원활한 연동 기능이 있는지 확인하세요. 도구 간 연결이 원활하지 않으면 업무 환경이 산만해집니다. 앱을 전환하고, 파일을 찾느라 시간을 낭비하며, 여러 플랫폼에서 업데이트를 반복해야 하는 상황이 발생하기 때문입니다.

프로젝트 관리에 꼭 필요한 기능

이것이 바로 프로젝트 관리의 기본 체크리스트입니다. 만약 도구가 이 중 하나 이상을 충족하지 못한다면, 몇 달 안에 애드온을 통해 부족한 부분을 메워야 할 것입니다.

작업 관리 및 계층 구조: 하위 작업, 의존성, 우선순위 및 맞춤형 상태

다양한 프로젝트 보기: 목록, 보드, 타임라인/간트, 달력

문서 및 지식 관리: 작업과 연동되는 내장형 문서 기능

자동화: 반복적인 수동 업데이트를 없애주는 규칙 기반 트리거

보고 및 대시보드: 업무량, 진행 상황, 장애 요인을 실시간으로 파악하세요

AI 기능: 모든 업무 데이터에 대한 요약, 글쓰기 지원 및 모든 업무 데이터에 대한 요약, 글쓰기 지원 및 지능형 검색

🛑 성장하는 팀이 빠지기 쉬운 가장 큰 함정은 무엇일까요? 맞습니다. 바로 일의 무분별한 확산입니다. 비즈니스가 성장함에 따라 새로운 문제가 생길 때마다 새로운 앱을 구매하는 함정에 빠지기 쉽습니다. 전용 CRM, 독립형 AI 구독 서비스, 팀 채팅용 별도 tool 등. 어느새 20개가 넘는 서로 연동되지 않는 앱에 수천 달러를 지출하게 되고, 팀원들은 하루의 절반을 정보 찾기만 하느라 허비하게 됩니다. ClickUp Small Business Suite를 만나보세요. 성장하는 팀을 위해 특별히 설계된 이 솔루션은 엔터프라이즈급 플랫폼의 강력한 기능을 단일하고 경제적인 통합 AI 작업 공간에 담아냈습니다. ClickUp의 통합 기능을 살펴보세요 연동되지 않는 tools를 ClickUp Small Business Suite로 교체하세요 여러 가지 기술을 억지로 땜질하듯 조합하는 대신, 통합된 기록 시스템을 구축할 수 있습니다: 내장형 프리미엄 AI: 별도의 월 20달러 AI 구독 서비스를 번거롭게 관리할 필요 없이, 작업 공간 내에서 바로 Claude, Gemini, ChatGPT의 최신 모델을 이용하세요.

도구 통합: 프로젝트, 문서, 채팅, 화이트보드, 시간 추적, CRM을 한 곳에서 통합하여 팀이 평균 6개 이상의 핵심 도구를 대체할 수 있습니다.

엔터프라이즈급 지원: 마이그레이션을 혼자서 해결할 필요가 없습니다. 대개 대기업에만 제공되던 전담 지원 시간, 온보딩 안내, AI 통합 지원을 받으실 수 있습니다. Path8 Productions의 사례를 참고해 보세요. 전환 전, 설립자 팻 헨더슨은 서로 연결되지 않은 시스템을 업데이트하는 데 귀중한 시간을 낭비하고 있었으며, 이로 인해 데이터 손실 위험도 높아졌다고 말했습니다. Small Business Suite로 전환함으로써, 그들은 8주도 채 되지 않아 6개 이상의 커뮤니케이션 tools를 통합했고, 회의 준비 시간을 60%나 단축했습니다. 서로 연동되지 않는 여러 시스템을 업데이트하는 데 너무 많은 시간을 낭비하고 있었습니다. 이로 인해 업무 속도가 느려지고, 업무 누락의 위험도 높아졌습니다. 서로 연동되지 않는 여러 시스템을 업데이트하는 데 너무 많은 시간을 낭비하고 있었습니다. 이로 인해 업무 속도가 느려지고, 업무 누락의 위험도 높아졌습니다.

다음 단계를 순서대로 따르세요. 순서를 건너뛰면 데이터가 손실되거나 업무 추진력이 떨어질 수 있습니다.

1단계: 현재 사용 중인 도구와 워크플로우를 점검하세요

새로운 도구를 사용하기 전에 기존 도구의 모든 내용을 문서화하세요. 여기에는 진행 중인 프로젝트와 그 상태, 반복되는 워크플로우, 자동화 규칙, 사용자 지정 필드, 템플릿, 권한 구조, 그리고 사용 중인 통합 기능이 포함됩니다.

각 팀의 핵심 사용자를 인터뷰하여 실제로 사용하는 기능과 설정만 되어 있지만 무시되고 있는 기능을 파악하세요. 모든 프로젝트, 소유자, 상태 및 의존성을 나열한 간단한 현황 문서를 작성하세요.

⭐️ 전환 전에 각 워크플로우를 철저히 점검하고 싶다면, ClickUp 프로세스 점검 및 개선 템플릿부터 시작해 보세요.

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로세스 감사 및 개선 템플릿을 사용하여 마이그레이션 전에 기존 워크플로우를 점검하세요.

이를 통해 업무 담당자, 진행 중인 작업, 정리해야 할 사항을 체계적으로 파악할 수 있습니다. 또한 마이그레이션이 시작되기 전에 해당 워크플로우와 연결된 자동화, 통합, 템플릿 및 의존성을 기록해 둘 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 직장인은 하루 평균 30분 이상을 업무 관련 정보를 찾는 데 소비합니다. 이는 이메일, Slack 스레드, 흩어진 파일을 뒤지는 데 연간 120시간 이상을 낭비한다는 뜻입니다. 작업 공간에 내장된 지능형 AI 어시스턴트가 이러한 상황을 바꿀 수 있습니다. ClickUp Brain을 소개합니다. ClickUp Brain은 몇 초 만에 필요한 문서, 대화, 작업 세부 정보를 찾아내어 즉각적인 통찰력과 답변을 제공합니다. 이제 검색하는 시간을 줄이고 업무에 집중하세요. 💫 실제 결과: QubicaAMF와 같은 팀은 ClickUp을 도입해 구식 지식 관리 프로세스를 없애고 매주 5시간 이상을 절약했습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 일주일분의 생산성을 추가로 확보한다면 팀이 어떤 성과를 낼 수 있을지 상상해 보세요!

📮 ClickUp 인사이트: 직장인은 하루 평균 30분 이상을 업무 관련 정보를 찾는 데 소비합니다. 이는 이메일, Slack 스레드, 흩어진 파일을 뒤지는 데 연간 120시간 이상을 낭비한다는 뜻입니다. 작업 공간에 내장된 지능형 AI 어시스턴트가 이러한 상황을 바꿀 수 있습니다. ClickUp Brain을 소개합니다. ClickUp Brain은 몇 초 만에 필요한 문서, 대화, 작업 세부 정보를 찾아내어 즉각적인 통찰력과 답변을 제공합니다. 이제 검색하는 시간을 줄이고 업무에 집중하세요. 💫 실제 결과: QubicaAMF와 같은 팀은 ClickUp을 도입해 구식 지식 관리 프로세스를 없애고 매주 5시간 이상을 절약했습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 일주일분의 생산성을 추가로 확보한다면 팀이 어떤 성과를 낼 수 있을지 상상해 보세요!

2단계: 프로젝트 데이터 백업 및 내보내기

어떤 작업도 진행하기 전에, 데이터가 누락되지 않도록 철저히 확인하세요.

현재 사용 중인 tool에서 필요할 수 있는 모든 것을 내보내세요:

작업 및 하위 작업 (상태 및 담당자 포함)

댓글 및 활동 내역

첨부 파일 및 연결된 파일 링크

시간 기록 및 시간 추적

프로젝트 문서 및 노트

대부분의 PM tools는 CSV 또는 JSON 형식으로 데이터를 내보낼 수 있습니다. 두 형식 모두 사용할 수 있다면 모두 활용하세요. 두 형식은 종종 서로 다른 데이터를 포함하기 때문입니다.

백업 데이터는 두 PM 도구와 완전히 분리된 공유 클라우드 드라이브와 같은 중립적인 위치에 저장하세요. 이렇게 하면 마이그레이션 도중 문제가 발생하더라도 안전한 복구 수단을 확보할 수 있으며, 곧 사용을 중단할 도구에 데이터가 의존되지 않도록 할 수 있습니다.

대부분의 팀이 간과하는 한 가지 사실은, 마이그레이션 과정에서 첨부 파일과 파일 링크가 자주 끊어진다는 점입니다. 시스템을 종료하기 전에, 모든 연결된 파일이 새 환경에서도 정상적으로 작동하는지 반드시 확인하십시오.

🧠 재미있는 사실: 정식 “프로젝트 관리” 기법을 최초로 도입한 프로젝트 중 하나는 1930년대의 후버 댐이었습니다. 이 프로젝트는 예정보다 2년이나 빨리 완공되었는데, 이는 오늘날 소프트웨어 업계에서는 보기 드문 성과입니다!

3단계: 새로운 작업 공간 설정 및 구성

기존 도구의 구조를 그대로 재현하지 마세요. 이번 기회를 활용해 정리해 보세요:

폴더 계층 구조를 간소화하세요

명명 규칙을 표준화하세요

실제로 필요한 맞춤형 필드와 맞춤형 상태만 구축하세요

4단계: 작업, 프로젝트 및 리소스 마이그레이션

가능한 한 기본 제공되는 가져오기 tools를 활용하세요. 수동으로 데이터를 다시 입력하면 오류가 발생하고 시간이 낭비됩니다.

데이터 가져오기가 완료되면 검증 단계를 진행하세요. 프로젝트 샘플을 무작위로 추출하여 작업 간 관계(의존성, 하위 작업), 사용자 정의 필드 값, 담당 사용자 정보가 올바르게 이전되었는지 확인하세요. 별도의 wiki에 저장하는 대신, 관련 지식이 해당 작업을 지원하는 위치에 함께 보관되도록 하세요.

지난 분기 동안 팀이 실제로 사용한 템플릿만 재구축하세요. 각 부서별로 마이그레이션 담당자를 지정하여 해당 팀의 데이터가 올바르게 이전되었는지 확인하도록 하세요. ✨

5단계: 팀 교육 및 시스템 가동

교육은 단순히 전 직원이 참여하는 데모 한 번으로 끝나는 것이 아닙니다. 사람마다 필요한 것이 다르기 때문에, 처음부터 역할별 맞춤형 교육을 구성하세요:

프로젝트 관리자 는 보고, 자동화, 권한 관리에 대해 이해해야 합니다

개별 기여자 에게는 작업 생성, 보기, 알림 설정이 필요합니다

팀 리더는 워크플로우 설정, 의존성 추적, 진행 가시성이 필요합니다

그런 다음 팀이 실제로 수행하게 될 주요 일상 업무 5가지를 다루는 간결한 내부 참고 가이드를 작성하세요. 10분 이내로 간결하게 구성하십시오. 짧은 비디오, 설명이 달린 스크린샷, 또는 공유 문서를 활용하면 좋습니다.

💡 전문가 팁: 긴 사용 설명서를 작성하거나 실시간 시연을 위해 달력을 사용하는 대신, 작업이나 문서 내에서 바로 짧은 ClickUp Clips 화면 녹화 영상을 제작해 보세요. 워크플로우를 시연하고 화면에 해설을 얹은 뒤, 팀원들이 필요로 하는 곳에 바로 해당 녹화 영상을 공유하세요. ClickUp Clips로 워크플로우 시연 영상을 녹화하고, ClickUp AI를 통해 더 빠르게 검토하세요 ClickUp AI는 모든 Clip을 타임스탬프와 함께 자동으로 텍스트로 변환하므로, 팀원들이 몇 초 만에 내용을 훑어볼 수 있습니다. 질문은 타임스탬프가 포함된 댓글을 통해 비디오와 연동되며, 모든 것은 하나의 중앙 클립 허브에 통합되어 관리됩니다.

본격적인 도입 전에 시범 운영을 진행하세요. 먼저 한두 개의 팀이 실제 프로젝트에서 새로운 tool을 사용해 보게 하세요. 솔직한 피드백을 수집하고 문제점을 해결한 후, 범위를 확대하세요.

실행에 들어갈 때 기존 도구의 사용 종료일을 명확히 정하고 팀원들에게 공지하세요. 사람들은 익숙한 방식을 선호하기 때문에, 기존 도구가 계속 사용 가능한 상태라면 많은 이들이 이를 계속 사용할 것입니다.

👀 알고 계셨나요? 상태 업데이트, "감사합니다!"라는 메시지, 단순히 정보를 공유하기 위해 CC로 추가하는 등 이른바 "불필요한" 이메일로 인해 미국 경제는 매년 무려 6,500억 달러의 생산성 손실을 입는 것으로 추정됩니다.

PM tools를 전환할 때 기존 워크플로우 중 얼마나 많은 부분이 유지될까요?

사실 진정한 과제는 작업 이전 그 자체가 아닙니다. 프로젝트 문서와 코멘트부터 자동화, 보고, 그리고 팀의 일 진행을 위해 의존하는 사소한 습관에 이르기까지, 일과 관련된 모든 요소가 핵심입니다. 시간이 지남에 따라, 아무리 잘 계획된 전환이라도 이러한 맥락이 여러 도구로 분산되거나 누락되면 혼란스러워질 수 있습니다.

이 부분에서 ClickUp이 판도를 바꿉니다. 세계 최초의 통합 AI 워크스페이스인 ClickUp은 작업, 문서, 채팅, 대시보드, 화이트보드, 자동화, 시간 추적을 하나의 작업 공간에 통합합니다. 즉, 도구를 전환하더라도 팀이 프로세스를 다시 일일이 연결해야 하는 번거로움이 없습니다.

자세히 살펴보겠습니다:

몇 주에 걸친 데이터 재입력 과정을 생략하세요

ClickUp은 Asana, Basecamp, Monday.com, Wrike와 같은 도구에서 직접 데이터를 가져올 수 있는 기능을 제공하여 재입력 작업의 상당 부분을 줄여줍니다. 또한 CSV, Excel, JSON, TSV, TXT 파일 형식의 스프레드시트 가져오기 기능도 지원합니다.

다른 도구와 스프레드시트의 일을 ClickUp으로 가져오기

데이터 가져오기 과정에서 ClickUp의 가져오기 관리자를 통해 들어오는 데이터를 기존 사용자와 필드에 매핑하고, 매핑 내용의 정확성을 검토하며, 모든 과정을 관리할 수 있습니다. 이것이 바로 통합의 실천입니다.

게다가 ClickUp의 계층 구조는 작업을 스페이스, 폴더, 리스트, 태스크로 체계화하도록 설계되어 있어, 팀이 작업을 계획하고 수행하는 방식에 맞춰 가져온 프로젝트를 구성할 수 있습니다.

🎥 ClickUp 작업 공간을 가장 효율적으로 구성하는 방법을 알고 싶으신가요? 여러분을 위해 특별히 준비한 가이드를 확인해 보세요:

일의 산만함을 떨쳐내세요

PM 도구를 교체할 때, 단순히 작업만 옮기는 것이 아닙니다. 더 큰 위험은 기존과 같은 혼란을 새로운 환경으로 그대로 가져가는 것입니다. 문서는 한 앱에, 대화는 다른 앱에, 시간 추적은 또 다른 앱에, 보고서는 아예 다른 곳에 흩어져 있는 식이죠. 도구는 바뀌지만, 업무의 산만함은 그대로 따라옵니다. 😵‍💫

해결책은 모든 일을 한곳에 통합하여, 다른 곳에서 답을 찾아 헤맬 필요가 없도록 하는 것입니다.

ClickUp은 이러한 구조를 원활하게 제공합니다. 간단히 말해:

ClickUp Docs로 프로젝트 관련 정보를 업무와 연계하세요: 브리핑, 표준 운용 절차 (SOP), 회의록, 프로젝트 플랜을 작업 공간 내에 바로 저장하세요. 중첩 페이지, 임베드, 할당된 댓글 , 실시간 공동 편집 기능을 통해 팀원들은 다른 도구를 일일이 찾아볼 필요 없이 함께 문서를 업데이트하고 최신 정보를 확인할 수 있습니다.

ClickUp 화이트보드로 막연한 아이디어를 실제 업무로 전환하세요: 작업 공간을 떠나지 않고도 워크플로우를 지도하고, 프로세스를 스케치하며, 아이디어를 시각적으로 정리해 보세요. 기존 작업과 문서를 화이트보드에 추가한 다음, 계획 단계에서 실행 단계로 넘어갈 때 모양, 스티커 메모, 텍스트를 작업으로 변환할 수 있습니다.

ClickUp 채팅으로 대화를 이어가세요: 별도의 메시징 도구 없이, 일이 진행되는 바로 그 공간에서 일을 논의하세요. 채팅 메시지에서 바로 작업을 생성할 수 있으며, 채널이나 다이렉트 메시지를 통해 화상 SyncUp을 시작할 수 있습니다.

ClickUp 시간 추적 기능을 통해 업무가 진행되는 곳에서 바로 시간을 기록하세요: 팀원들이 별도의 시간 추적기로 이동할 필요 없이, 작업 항목에 직접 시간을 기록할 수 있습니다. 또한 ClickUp은 타이머, 편집 가능한 시간 기록, 타임시트 기능을 지원하므로, 팀이 완전히 전환된 후에는 소요 시간을 검토하는 것이 훨씬 간편해집니다.

ClickUp 대시보드로 실시간 프로젝트 현황을 확인하세요: 보고서를 하나의 작업 공간으로 통합하여 경영진이 여러 도구를 오가며 업데이트를 확인해야 하는 번거로움을 덜어줍니다. 대시보드는 카드를 통해 팀원들에게 업무의 개요 보기를 제공하고, 주의가 필요한 사항이 있을 때는 상세 정보 보기를 할 수 있게 해줍니다.

이 리스트에 있는 모든 항목은 별도로 비용을 지불해야 하는 tools입니다.

첫날부터 수작업으로 인한 번거로움을 줄이세요

설정이 끝나자마자 반복적인 일이 서서히 밀려옵니다. 상태 업데이트, 작업 배정, 팀원들에게 알림 보내기, 변경 사항을 관련 담당자에게 전달하는 일 등이죠. 이런 작업들을 여전히 수동으로 해야 한다면, 새 PM tool로 전환하는 의미가 무엇일까요?

이러한 번거로움을 없애려면 ClickUp Automations부터 시작해 보세요. 이 노코드(No-code) 'if-this-then-that' 빌더를 사용하면 트리거, 조건, 액션으로 워크플로우를 생성할 수 있어 모든 업데이트를 수동으로 관리할 필요가 없습니다. 추천 자동화 기능으로 시작하거나, 미리 만들어진 템플릿을 사용하거나, 팀의 기존 업무 방식을 반영한 맞춤형 규칙을 직접 만들 수 있습니다.

ClickUp 자동화 기능을 통해 적절한 작업을 자동으로 실행하고 운영을 원활하게 진행하세요

첫날부터 AI와 챗봇을 작업 공간에 도입하세요

PM tools를 교체할 때는 단순히 작업을 새로운 시스템으로 옮기는 것만이 아닙니다. 이전이 완료된 후에도 팀이 얼마나 많은 수동 조정을 계속해야 할지 결정하는 과정이기도 합니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트가 이러한 과정을 대신 처리해 드립니다. ClickUp에 내장된 AI 기반 팀원인 슈퍼 에이전트는 작업 맥락, 사용자 지정 도구, 선택한 외부 앱을 활용하여 다단계 워크플로우를 처리할 수 있습니다.

ClickUp Super Agents로 워크플로우를 자동화하세요

또한 인텔리전스 기능을 한 단계 더 발전시키려면 ClickUp Brain을 활용하세요. Brain은 솔루션 전반에 걸쳐 사용할 수 있는 대화형 및 상황 인식 AI 기능 모음을 제공하며, 사람, 업무, 지식을 연결하도록 설계되었습니다. Brain은 작업 공간과 앱 내에서 답변을 찾아주고, 업데이트 내용을 즉시 요약하며, 프로젝트 플랜, 문서, 표준 운용 절차 (SOP) 및 기타 결과물과 같이 필요한 자산을 생성하는 데 도움을 줍니다.

ClickUp Brain으로 해답을 찾고 프로젝트 결과물을 생성하세요

전략과 실행 간의 격차를 해소하세요

성공적인 마이그레이션은 철저한 준비에 달려 있습니다. 현재 사용 중인 시스템을 점검하고, 요구 사항을 명확히 정의하며, 전환 일정을 차질 없이 진행하기 위해 확실한 마감일을 정하십시오.

체계적인 마이그레이션 절차를 따르면 "프로세스 재설정"을 수행하여 수개월간 쌓인 조직적 부채를 해소할 수 있습니다.

ClickUp과 같은 통합 작업 공간을 사용하면 전환 과정과 진행 중인 프로젝트 모두를 위한 단일 정보 소스로 워크플로우를 통합함으로써 이 과정을 간소화할 수 있습니다.

마이그레이션 준비가 되셨나요? 지금 바로 ClickUp을 시작해 보세요!

자주 묻는 질문

중규모 팀의 경우 PM 도구 전체 마이그레이션에는 얼마나 걸리나요?

대부분의 중규모 팀은 프로젝트 규모와 워크플로우의 복잡성에 따라 1~3주 내에 완료할 수 있으며, 맞춤형 통합 기능이 필요한 대규모 조직의 경우 시범 운영 단계를 포함해 4~8주가 소요될 수 있습니다.

네, ClickUp은 Asana, Trello, Monday.com, Jira, Basecamp, Wrike 및 기타 플랫폼에서 직접 가져오기를 지원하여 작업, 담당자, 상태, 마감일을 자동으로 이전해 드립니다. 또한 직접 지원되지 않는 도구의 경우 CSV 파일을 통한 가져오기도 가능합니다.

아니요—먼저 새 도구로 한두 개의 프로젝트를 시범 운영한 후, 일이 중단되지 않도록 나머지 진행 중인 일을 단계적으로 이전하세요. 이 과정에서 기존 플랫폼의 사용 종료일을 명확히 설정하여 두 시스템을 무기한 병행하는 상황을 피하십시오.

새로운 시스템이 팀의 실제 업무 방식과 맞지 않을 때 도입률이 낮아집니다. 주요 사용자를 평가 과정에 참여시키고, 역할별 교육을 제공하며, 본격적인 도입 전에 짧은 시범 운영을 진행함으로써 이를 방지할 수 있습니다.