중소기업이 올인원 플랫폼을 선택하는 이유

중소기업은 tools가 부족한 것이 아닙니다. 협업에 드는 비용 문제가 있을 뿐입니다.

NFIB의 2025년 기술 설문조사에 따르면, 중소기업 소유자의 57%가 지난 2년 동안 새로운 기술을 도입했습니다. 팀이 앱을 하나씩 추가할 때마다, 그로 인한 시간 낭비, 맥락 상실, 불완전한 정보에 기반한 의사결정으로 인해 은연중에 비용이 발생하고 있습니다.

이 글에서는 중소기업들이 분산된 시스템 대신 올인원 플랫폼을 선택하는 이유, 실제로 통합된 작업 공간이 어떤 모습인지, 그리고 ClickUp이 어떻게 작업, 문서, 채팅, 대시보드, AI를 하나로 통합하여 팀이 도구 관리에 드는 시간을 줄이고 실제 업무에 더 많은 시간을 할애할 수 있게 하는지 자세히 설명합니다. 🙌

중소기업에 있어 도구 과다 사용의 진정한 비용

프로젝트 관리, 문서, 커뮤니케이션, 파일 저장소를 위해 서로 다른 앱들을 조합해 사용할 때 도구 과다 현상이 발생합니다.

각 앱마다 별도의 로그인, 데이터, 사용 방식이 있습니다. 전담 IT 부서가 없는 중소기업의 경우, 이러한 분산된 환경이 매일 조용히 주의력, 업무 속도, 의사결정 능력을 갉아먹고 있습니다. 👀

팀 전체에서 이는 다음과 같이 나타납니다:

작업 전환은 집중력을 앗아갑니다: 마케팅 팀장이 한 tool에서 캠페인 상태를 확인하고, 다른 tool에서 브리핑을 업데이트한 뒤, 질문을 하려고 메신저 앱으로 이동합니다. 탭을 전환할 때마다 발생하는 미세한 방해는 빠르게 누적됩니다. 마케팅 팀장이 한 tool에서 캠페인 상태를 확인하고, 다른 tool에서 브리핑을 업데이트한 뒤, 질문을 하려고 메신저 앱으로 이동합니다. 탭을 전환할 때마다 발생하는 미세한 방해는 빠르게 누적됩니다.

업무는 사일로화되어 있습니다: 경영진은 서로 다른 대시보드와 채팅 스레드에서 프로젝트 상태(상태)를 조각조각 모아 파악합니다. 전체적인 상황을 파악하는 사람은 아무도 없습니다 경영진은 서로 다른 대시보드와 채팅 스레드에서 프로젝트 상태(상태)를 조각조각 모아 파악합니다. 전체적인 상황을 파악하는 사람은 아무도 없습니다

수동적인 업무 인계는 오류를 유발합니다: 팀원 중 누군가는 항상 한 앱에서 다른 앱으로 정보를 복사하는 '인간 통합 계층' 역할을 하게 됩니다

입사 교육이 지루하게 길어집니다: 신입 사원들은 실제 업무를 수행하기 전에 5~6개의 플랫폼을 익혀야 합니다

연동되지 않은 도구 스택의 현실을 시각화하다

통합 작업 공간, 즉 올인원 플랫폼은 작업, 문서, 채팅, AI 기반 자동화 기능이 하나의 환경 내에서 자연스럽게 공존하는 공간입니다. 즉, 작업 맥락이 별도의 앱에 갇히지 않고 작업과 함께 자연스럽게 이어집니다.

📖 더 읽어보기: 일을 간소화해 줄 최고의 중소기업용 앱 15선

중소기업에게 올인원 플랫폼이 진정으로 의미하는 것

여기서 중요한 차이점을 짚어볼 필요가 있습니다. 중소기업을 위한 올인원 플랫폼은 모든 기능을 제대로 수행하지 못하는 부풀려진 앱이 아닙니다.

이 플랫폼은 작업 관리, 문서화, 실시간 커뮤니케이션, 보고, 자동화 기능이 처음부터 동일한 기반 위에서 유기적으로 연결된 생태계입니다.

흔히 혼동되는 두 가지 접근 방식 사이에는 큰 차이가 있습니다. 🛠️

이리저리 엮어 놓은 기술 스택 올인원 플랫폼 검색 각 앱을 개별적으로 확인해 보세요 모든 것을 한 번에 검색 자동화 Zapier와 같은 미들웨어가 필요합니다 작업, 문서, 채팅 전반에 걸친 원활한 워크플로우 온보딩 5개 이상의 tools를 다루는 교육 단일 플랫폼 알아보기 배경 여러 앱에 흩어져 있는 일과 함께하는 이동 데이터 가시성 수동으로 보고서 작성하기 실시간 대시보드가 자동으로 업데이트됩니다

중소기업(SMB)의 경우, 통합 플랫폼을 사용하면 통합 기능을 유지 관리하거나 여러 도구 간 권한을 관리할 필요가 없으며, 동기화 오류 발생 시 문제를 해결할 필요도 없습니다. 플랫폼이 이러한 작업을 기본적으로 처리하므로, 팀은 중요한 일에 집중할 수 있습니다.

📮ClickUp 인사이트: 성과가 저조한 팀은 15개 이상의 tools를 동시에 사용하는 경우가 4배 더 많은 반면, 성과가 우수한 팀은 사용하는 tools의 한도를 9개 이하로 제한하여 효율성을 유지합니다. 영상 제작사 path8 Productions는 사업 규모를 확장하면서 이러한 문제에 직면했습니다 . 일은 Smartsheet, Slack, Toggl, Dropbox Paper와 같은 다양한 도구에 분산되어 있었습니다. 프로듀서들은 프로젝트를 진척시키는 대신 시스템 간에 업데이트 내용을 복사하는 데 시간을 낭비했고, 이로 인해 납기 지연이 발생하고 일정이 어긋날 위험이 커졌습니다. 추가적인 프로세스나 인력을 늘리는 대신, 그들은 모든 것을 ClickUp의 Small Business Suite로 통합했습니다. ⚡ 그 영향 커뮤니케이션, 프로젝트 추적, 시간 기록이 한곳에 통합되면서 '모든 도구를 일일이 업데이트해야 하는' 문제가 사라졌습니다. 이제 프로듀서들은 작업에 직접 시간을 기록하고, 대화 내용은 업무와 연동되며, 회의 아젠다는 실시간 프로젝트 데이터를 바탕으로 자동으로 생성됩니다. 창업자 팻 헨더슨의 이야기를 들어보세요! 👇🏼

📮ClickUp 인사이트: 성과가 저조한 팀은 15개 이상의 tools를 동시에 사용하는 경우가 4배 더 많은 반면, 성과가 우수한 팀은 사용하는 tools의 한도를 9개 이하로 제한하여 효율성을 유지합니다. 영상 제작사 path8 Productions는 사업 규모를 확장하면서 이러한 문제에 직면했습니다 . 일은 Smartsheet, Slack, Toggl, Dropbox Paper와 같은 다양한 도구에 분산되어 있었습니다. 프로듀서들은 프로젝트를 진척시키는 대신 시스템 간에 업데이트 내용을 복사하는 데 시간을 낭비했고, 이로 인해 납기 지연이 발생하고 일정이 어긋날 위험이 커졌습니다. 추가적인 프로세스나 인력을 늘리는 대신, 그들은 모든 것을 ClickUp의 Small Business Suite로 통합했습니다. ⚡ 그 영향 6가지 도구를 하나의 통합 작업 공간으로 대체

팀 회의 준비 시간 60% 단축 (30~60분에서 약 10분으로)

ClickUp의 지원을 통해 8주도 채 되지 않아 완벽하게 도입 완료

계획, 메시지, 시간 추적 전반에 걸친 실시간 가시성 커뮤니케이션, 프로젝트 추적, 시간 기록이 한곳에 통합되면서 '모든 도구를 일일이 업데이트해야 하는' 문제가 사라졌습니다. 이제 프로듀서들은 작업에 직접 시간을 기록하고, 대화 내용은 일과 연동되며, 회의 아젠다는 실시간 프로젝트 데이터를 바탕으로 자동으로 생성됩니다. 창업자 팻 헨더슨의 이야기를 들어보세요! 👇🏼

중소기업이 통합 플랫폼으로 전환하는 이유

이러한 변화는 단순히 복잡한 기술 스택을 정리하는 것만을 의미하지 않습니다.

여러 요인으로 인해 중소기업의 운영 방식이 변화하면서 통합의 필요성이 시급해졌습니다.

원격 근무가 드러낸 문제점: 모두가 같은 사무실에 있을 때는 복도에서 나누는 대화가 도구의 부족한 부분을 메워주곤 했습니다. 하지만 분산된 팀에서는 그럴 수 없습니다. 이제는 도구가 맥락을 파악해야 합니다. 모두가 같은 사무실에 있을 때는 복도에서 나누는 대화가 도구의 부족한 부분을 메워주곤 했습니다. 하지만 분산된 팀에서는 그럴 수 없습니다. 이제는 도구가 맥락을 파악해야 합니다.

AI는 전체 맥락이 있어야 제대로 작동합니다: 중소기업들은 초안 작성, 요약, 검색을 위해 AI를 빠르게 도입하고 있습니다. 미국 상공회의소에 따르면 중소기업들은 초안 작성, 요약, 검색을 위해 AI를 빠르게 도입하고 있습니다. 미국 상공회의소에 따르면 현재 중소기업의 58%가 생성형 AI를 사용하고 있습니다 . 하지만 단일 앱 내의 데이터만 보는 AI는 불완전한 답변을 내놓습니다. 통합된 작업 공간은 AI가 작업, 문서, 대화를 함께 활용할 수 있게 해주므로, 결과물이 일반적인 답변이 아닌 실질적인 도움이 됩니다.

적은 인원, 더 많은 업무: 한 사람이 한 사람이 프로젝트 관리 , 클라이언트 소통, 보고 업무를 모두 담당할 수 있습니다. 이 모든 일을 처리하기 위해 네 가지 tools를 오가며 사용해야 한다면 생산성은 크게 떨어질 수밖에 없습니다

통합 피로감은 현실입니다: 미들웨어 워크플로우 유지 관리, 동기화 오류 디버깅, 커넥터 비용 지불 등이 쌓여 부담이 됩니다. Teams는 스스로 IT 부서 역할을 해야 하는 상황에 지쳐 있습니다

이것들이 그저 무작위적인 불만일까요? 아닙니다. 이는 '일의 산만화'가 초래한 증상입니다. 서로 연동되지 않는 여러 도구와 시스템에 일 활동이 분산되어 있는 현상을 말합니다.

이는 맥락의 분산 현상을 초래합니다. 팀원들이 앱 간을 오가며 시간을 낭비하고, 파일을 찾아 헤매며, 여러 플랫폼에서 동일한 업데이트를 반복해야 하는 상황, 즉 일, 데이터, 대화가 서로 연결되지 않은 tools에 흩어져 있어 발생하는 보이지 않는 부담입니다.

업무의 무분별한 확장이 일상적인 워크플로우에 어떤 영향을 미치는지 보여주는 몇 가지 수치를 소개합니다

📮 ClickUp 인사이트: 직원의 4명 중 1명은 일에서 맥락을 파악하기 위해만 4개 이상의 tools를 사용하고 있습니다. 중요한 세부 정보가 이메일에 묻혀 있거나, Slack 스레드에서 길게 이어지거나, 별도의 도구에 기록되어 있어 팀원들이 업무를 처리하는 대신 정보를 찾는 데 시간을 낭비하게 만들 수 있습니다. ClickUp은 전체 워크플로우를 단일 플랫폼으로 통합합니다. ClickUp 이메일 프로젝트 관리, ClickUp 채팅, ClickUp 문서, ClickUp Brain 등의 기능을 통해 모든 것이 연결되고 동기화되며 즉시 접근할 수 있습니다. "업무에 대한 업무"는 이제 그만두고 생산적인 시간을 되찾으세요. 💫 실제 결과: 팀들은 구식 지식 관리 프로세스를 없애고 ClickUp을 활용해 매주 5시간 이상을 되찾을 수 있습니다. 이는 1인당 연간 250시간이 넘는 시간입니다. 분기마다 생산성이 한 주분 더 늘어난다면 팀이 무엇을 이룰 수 있을지 상상해 보세요!

올인원 플랫폼이 생산성을 높이고 비용을 절감하는 방법

도구 과다 사용으로 인한 숨겨진 '협업 비용'에 대해 이미 이야기한 바 있습니다. 하지만 이를 완전히 제거하면 실제로 수익에 어떤 변화가 생길까요?

통합형 작업 공간으로의 전환에 대한 구체적인 수치를 제시하기 위해, 포레스터 컨설팅(Forrester Consulting)은 ClickUp을 사용하는 기업들을 대상으로 총 경제적 효과(Total Economic Impact™, TEI) 연구를 수행했습니다. 이 연구에서는 분산되고 조각난 기술 스택에서 단일 AI 기반 플랫폼으로 전환했을 때 발생하는 재무적 영향을 분석했습니다.

그 결과는? 기업들은 384%의 투자 수익률(ROI)을 달성했으며, 6개월도 채 되지 않아 플랫폼 도입 비용을 회수했습니다. 🤯

Tools are integrated to achieve specific growth and cost savings.

⏰ 자동화와 AI로 잃어버린 시간을 되찾다

팀이 더 이상 '인간 통합 계층' 역할을 수행할 필요가 없다면 생산성은 급격히 향상됩니다. 수동 업데이트, 상태 확인, 끝없는 탭 전환을 내장형 AI와 자동화된 워크플로우로 대체함으로써 직원들은 집중력을 크게 회복할 수 있습니다.

데이터: 통합 플랫폼을 도입한 지 3년 차에 이르러 직원들은 월평균 12시간 을 절약했습니다. 3년 기간 동안 해당 모델 조직은 92,400시간의 사소한 업무를 없앴습니다.

현실: 이는 매달 모든 팀 회원에게 거의 하루 반 분량의 집중 일 시간을 돌려주는 것과 같습니다.

💸 SaaS 비용 대폭 절감

사용하는 각 개별 앱마다 별도의 라이선스 비용, 관리자 부담, 유지보수 문제가 따릅니다. 올인원 플랫폼으로 전환하면 일을 중앙화할 뿐만 아니라 소프트웨어 예산을 대폭 절감할 수 있습니다.

데이터: 기업들은 3년 차에 레거시 프로젝트 관리 비용을 60% 절감 했으며, 비용이 많이 들고 중복된 개별 솔루션을 성공적으로 폐지했습니다.

현실: IT 및 운영 팀은 6개에 달하는 플랫폼에서 권한 관리와 동기화 오류 해결에 시간을 낭비하는 일을 멈췄으며, 그 결과 관리자 업무에 드는 노동력을 크게 절감했습니다.

📈 절약된 시간을 직접적인 수익으로 전환하기

매달 12시간의 시간을 되찾게 되면 팀에는 어떤 변화가 일어날까요? 팀원들은 그저 빈둥거리지 않고 비즈니스를 한 단계 더 발전시킵니다. 연구 결과에 따르면, 팀들은 새로 확보한 용량을 활용해 인원을 늘리지 않고도 매출 증대에 기여하는 프로젝트를 더 많이 수행했습니다.

데이터: 팀의 생산성이 획기적으로 향상되었습니다. 한 게임 회사는 워크플로우의 병목 현상만 해소했을 뿐인데, 연간 게임 출시 수가 12개에서 84개로 늘어 생산성이 7배나 증가했습니다. 또 다른 마케팅 팀은 비용이 많이 드는 프로젝트 지연을 피하면서 작업 용량을 두 배로 늘리는 데 성공했습니다.

😊 “수치로 측정할 수 없는” 성과

통합 작업 공간의 가장 큰 장점 중 일부는 재무제표상으로는 명확히 드러나지 않지만, 비즈니스 운영 방식을 근본적으로 변화시킵니다:

더 행복한 직원: 작업과 커뮤니케이션을 중앙 집중화하면 번아웃을 획기적으로 줄일 수 있습니다. 한 임원은 명확하고 통합된 시스템 덕분에 한 팀원이 혼잡하고 바쁜 시즌에 "화장실에서 눈물을 흘리던" 상황에서 벗어나, 이듬해 같은 시즌에는 편안하게 휴가를 즐길 수 있게 되었다고 언급했습니다.

더 높은 클라이언트 만족도: 응답 시간이 단축되고 오류가 줄어들면 클라이언트 만족도도 높아집니다. 단일 정보 소스를 통해 팀원 누구나 프로젝트의 전체 맥락을 즉시 파악할 수 있어, “추적해 보고 다시 연락드리겠습니다”라는 식의 번거로운 과정을 효과적으로 없앨 수 있습니다.

통합의 ROI 한눈에 보기

전체 ROI 384% 투자 회수 기간 < 6개월 절약된 시간 직원 1인당 월 최대 12시간 레거시 시스템 유지 비용 중복 소프트웨어 비용 60% 절감

일, 데이터, 대화가 모두 한곳에 모여 있으면 더 이상 일 조율에 드는 비용을 지불할 필요가 없습니다. 단순히 새로운 tool을 구매하는 것이 아니라, 팀의 집중력과 속도, 그리고 정신적 안정을 되찾는 것입니다. 🙌

📖 더 읽어보기: 중소기업이 왜 더 적은 서비스를 위해 더 많은 비용을 지불하는가

중앙 집중식 데이터가 중소기업의 업무 방식을 바꾸는 이유

분산된 시스템 환경에서는 보고를 수행하려면 세 가지 tool에서 CSV 파일을 내보내 스프레드시트에 붙여넣기한 뒤, 데이터가 최신 상태이기를 바랄 수밖에 없습니다. 보고서를 완성할 때쯤이면 이미 정보는 낡아 버린 상태입니다. 경영진이 신속한 의사결정을 내려야 하는 중소기업에게 이러한 지연은 실질적인 병목 현상입니다.

중앙 집중식 데이터 관리는 다음 세 가지 방식으로 이 문제를 해결합니다:

수동 작업 없이 실시간 가시성: 업무, 시간 추적, 업무량, 프로젝트 상태가 모두 하나의 플랫폼에 통합되면 대시보드가 자동으로 업데이트됩니다. 보고서를 따로 작성할 필요가 없습니다. 보고서가 스스로 생성됩니다. 업무, 시간 추적, 업무량, 프로젝트 상태가 모두 하나의 플랫폼에 통합되면 대시보드가 자동으로 업데이트됩니다. 보고서를 따로 작성할 필요가 없습니다. 보고서가 스스로 생성됩니다.

전체 맥락을 파악하는 AI 기반 인사이트: 작업, 문서, 채팅 기록, 프로젝트 타임라인을 종합적으로 파악하는 AI는 단일 앱 기반 AI가 놓칠 수 있는 위험 요소를 감지할 수 있습니다. 예를 들어, 세 개의 의존성 작업이 일정에 뒤처져 마감 기한이 위태로워질 수 있음을 알아차리는 식입니다.

모든 팀을 위한 단일 정보 소스: 엔지니어링, 마케팅, 운영 팀이 모두 동일한 데이터를 확인합니다. 엔지니어링, 마케팅, 운영 팀이 모두 동일한 데이터를 확인합니다. 부서 간 협업이 필수인 중소기업에게 이러한 정보의 일관성은 비즈니스 운영의 핵심입니다.

핵심은 단순히 중앙 집중화된 데이터가 시간을 절약해 준다는 점만이 아닙니다. 이는 의사 결정의 질을 변화시킵니다. 다음은 이상적인 워크플로우를 시각화한 것입니다:

🎥 중소기업 비즈니스 창업자의 생생한 이야기를 직접 들어보세요. 👇🏼

ClickUp이 업무용 모든 것 앱으로 어떻게 작동하는지

자세히 알아보기 ClickUp은 20개 이상의 앱을 하나의 통합 AI 플랫폼으로 통합하여, 단 하나의 도구만으로 필요한 모든 것을 이용할 수 있게 해줍니다.

작업, 문서, 채팅, 대시보드, AI를 하나의 작업 공간에 통합해 줍니다. 바로 이 점이 중소기업들이 업무 운영을 위해 이 올인원 플랫폼을 선택하는 이유입니다. 🤩

실제로 진정한 통합 작업 공간은 어떤 모습인지 살펴보겠습니다.

1. 팀에 맞춰 조정되는 작업 관리 및 보고 기능

<29>ClickUp 작업은 간단한 버그 보고부터 대규모 클라이언트 납품물까지, 실행 가능한 업무 항목을 나타냅니다. 목록, 보드, 달력, 간트 보기 등 다양한 보기를 활용해 머릿속에서 생각하는 그대로 업무를 시각화하고, 사용자 지정 필드, 우선순위, 의존성을 통해 업무를 체계적으로 관리할 수 있습니다.

스프린트 속도, 우선순위 분포, 시간 추적 내역을 보여주는 맞춤형 카드를 통해 모든 정보를 실시간으로 확인할 수 있습니다. 팀은 이러한 보고서를 이해관계자에게 자동으로 발송하도록 예약할 수도 있어, '수동 통합 단계'를 완전히 제거할 수 있습니다.

ClickUp의 AI 기반 카드와 대시보드를 통해 필요한 인사이트를 언제든지 확인할 수 있습니다

2. 전체 상황을 파악하는 AI

앞서 언급했듯이, AI는 접근할 수 있는 데이터만큼만 똑똑합니다. 일반적인 AI 도구는 귀사의 실제 일 상황을 파악할 수 없기 때문에 일반적인 답변만 제공합니다.

통합된 작업 공간 내에서 처리되는 일이 많을수록 AI가 파악할 수 있는 맥락도 더 풍부해집니다. 이는 모든 앱이 업무의 일부만 보는 자체 AI 어시스턴트를 갖추고 있는 'AI 분산' 현상과 정반대입니다.

ClickUp Brain은 전체 작업 공간에 접근할 수 있는 기본 AI 기능으로 이러한 문제를 해결합니다.

고급 사용자를 위해 <33>ClickUp Brain MAX는 데스크탑 AI 도우미 역할을 수행하여 ClickUp, 웹, 또는 GitHub 및 Google Drive와 같은 연동 앱을 검색할 수 있게 해줍니다. 심지어 <34>'음성 텍스트 변환' 기능을 사용하여 손을 쓰지 않고도 음성을 텍스트로 변환할 수도 있습니다.

3. 맥락 전환 없이 이루어지는 실시간 커뮤니케이션

프로젝트 보드를 떠나 별도의 메신저 앱에서 질문을 할 때마다 집중력이 흐트러집니다. ClickUp 채팅을 사용하면 작업과 문서 바로 옆에서 실시간 채팅을 나눌 수 있습니다.

가장 큰 장점은 무엇일까요? 누군가 채팅에 할 일을 남기면, 단 한 번의 클릭으로 해당 메시지를 추적 가능한 작업으로 전환할 수 있습니다. 더 이상 창 사이를 오가며 할 일을 복사하고 붙여넣기할 필요가 없습니다.

4. 일과 함께 이동하는 중앙 집중식 지식

프로젝트 계획은 태스크 관리 도구에 저장되어 있지만 실제 브리핑 문서는 별도의 드라이브에 저장되어 있다면, 정보의 분산이 발생하게 됩니다. ClickUp Docs는 작업 공간 내에서 바로 문서를 작성하고 협업할 수 있도록 지원하여 이러한 문제를 해결합니다.

어떤 문서든 회사 wiki로 전환하여 조직의 지식을 관리하고, 페이지와 하위 페이지를 중첩하여 깔끔한 구조를 만들 수 있으며, 문서 허브를 사용하여 중앙 집중식 위치에서 기록을 체계적으로 정리할 수 있습니다. 문서는 더 이상 일과 분리된 것이 아니라, 그 자체가 일의 일부입니다.

AI 기반 ClickUp Docs로 문서를 즉시 작성하고 다듬어보세요

그렇다면 회의 중 구두로 공유된 정보는 어떻게 관리할까요? 회의록을 급하게 타이핑하느라 분주하다가 실행 항목을 놓치는 대신, ClickUp AI 노트테이커를 활용해 보세요.

이 플랫폼은 통화 참여, 녹음, 검색 가능한 녹취록, 스마트 요약, 추출된 실행 항목 등을 즉시 개인 ClickUp 문서에 직접 저장해 주는 자동화 비서 역할을 합니다. 여러분은 대화에 집중할 수 있고, 후속 작업은 자동으로 정리됩니다.

ClickUp의 AI를 통해 모든 대화, 조치 항목, 작업을 검색할 수 있습니다

그리고 6개월 전의 특정 정보를 추적해야 할 때, ClickUp Enterprise 검색을 사용하면 단 한 번의 쿼리만으로 회사 전체의 정보를 확인할 수 있습니다. 이는 AI 기반의 심층적인 문맥 검색 기능입니다.

답변이 ClickUp 작업, 팀 채팅, 과거 회의록, 혹은 Google Drive나 Slack과 같은 연동 앱 어딘가에 숨어 있더라도, 엔터프라이즈 검색은 모든 정보를 통합하여 출처를 명시한 신뢰할 수 있고 읽기 쉬운 답변을 제공합니다. "이게 어디에 있지?"라는 추측 게임을 완전히 없앨 수 있습니다.

5. 번거로운 업무를 대신 처리해 주는 자동화 기능과 슈퍼 에이전트

팀원들이 끊임없이 여러 앱 사이의 연결 고리 역할을 하고 있다면, 이는 진정한 일 수행이 아니라 그저 일을 관리하는 것에 불과합니다. ClickUp은 반복적인 작업을 원활하게 연동된 엔진에 맡길 수 있게 함으로써 이러한 상황을 변화시킵니다.

ClickUp 자동화 기능을 사용하면 100개 이상의 미리 만들어진 템플릿 중에서 선택하거나 나만의 맞춤형 워크플로우를 직접 구축할 수 있습니다. 작업 상태가 '검토 중'으로 변경되면 개발자를 자동으로 배정해야 하나요? 아니면 양식이 제출되면 클라이언트에게 자동으로 이메일을 보내야 하나요? 작업, 문서, 연동 서비스 전반에 걸쳐 트리거와 액션을 설정하여 사람의 개입 없이도 프로젝트가 원활하게 진행될 수 있도록 하세요.

ClickUp의 슈퍼 에이전트로 워크플로우를 가속화하세요

팀은 에이전트를 설정하여 작업 데이터를 바탕으로 주간 프로젝트 보고서를 자동으로 작성하거나, 회사 wiki를 기반으로 직원의 질문에 답변하도록 할 수도 있습니다. 반복적인 업무를 AI 인력에게 맡김으로써, 팀은 영향력 있는 전략에 집중할 수 있는 시간을 되찾게 됩니다.

📖 더 읽어보기: 중소기업이 ClickUp을 사랑하는 이유

성장하는 팀을 위한 플랫폼 통합의 장기적 값

분산된 스택에서 사용하는 도구가 더 이상 필요하지 않게 되면, 해당 도구를 제거하고 데이터를 잃으며 팀을 재교육하고 워크플로우를 다시 구축해야 합니다. 통합 플랫폼은 여러분의 성장에 맞춰 함께 발전합니다. 신규 팀원, 부서, 워크플로우 모두 제품, 엔지니어링, 디자인, 운영 등 어떤 분야든 동일한 시스템에 원활하게 통합됩니다.

직원이 퇴사하더라도 그 사람의 지식은 여러 도구에 흩어지지 않습니다. 통합된 작업 공간에서는 그 지식이 공유 문서, 작업 댓글, 검색 가능한 채팅 기록에 저장되어 ClickUp AI를 포함한 누구나 쉽게 찾을 수 있습니다. 더 큰 팀과 예산을 가진 대기업과 경쟁하는 중소기업에게 도구 관리에 드는 시간을 줄이는 것은 진정한 경쟁 우위입니다. 🙌

도구 통합은 단순히 비용을 절감하기 위한 조치가 아닙니다. 이는 지속할수록 그 가치가 배가되는 전략적 결정입니다. ClickUp을 시작하여 작업, 문서, 채팅, AI를 한곳에 모아보세요.

자주 묻는 질문

ERP는 대기업의 회계, 재고, 공급망과 같은 백오피스 기능을 관리합니다. 올인원 업무 플랫폼은 프로젝트 관리, 문서, 채팅, AI를 하나의 작업 공간에 통합하여 팀이 매일 업무를 계획하고, 실행하고, 소통하는 방식에 중점을 둡니다.

대부분의 팀은 단계적으로 전환합니다. 한 부서나 워크플로우부터 시작하여 기존 데이터를 가져오고, 익숙해지면 점차 범위를 확장하는 방식입니다. Asana, Trello, Monday.com, Jira, Wrike와 같은 도구에서 ClickUp으로 기존 데이터를 가져오고, 템플릿을 활용하여 팀이 빠르게 업무를 시작할 수 있도록 하세요.

네. 팀마다 사용하는 보기와 워크플로우가 다를 수 있습니다. 예를 들어 엔지니어링 팀은 ClickUp 스프린트가 포함된 보드 보기를 사용하는 반면, 마케팅 팀은 달력 보기를 선호할 수 있습니다. 하지만 모든 팀은 동일한 데이터 레이어, 권한 설정, 그리고 ClickUp AI를 공유합니다.

연동 기능은 서로 다른 앱 간에 데이터를 전달하지만, 각 앱은 자체적인 검색, 권한, AI를 유지합니다. 통합 작업 공간은 모든 기능이 동일한 기반을 공유하는 단일 플랫폼으로, 검색, 자동화, AI가 부분적인 정보가 아닌 전체적인 맥락을 파악할 수 있게 해줍니다.