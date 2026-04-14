최고의 자원봉사 관리 소프트웨어 20선

스프레드시트로 자원봉사자를 관리하면 간단한 일정 조율조차 피할 수 있는 행정 업무에 몇 시간을 허비하게 될 수 있습니다. 중복 배정된 근무 시간, 놓친 후속 조치, 흩어진 기록 등은 모두 실제로 중요한 일에 할애해야 할 시간을 뺏어갑니다.

현재 자원봉사 1시간의 값이 34.79달러로 평가되는 상황에서, 매주 수동적인 조정 작업으로 인해 몇 시간만 낭비되어도 그 비용은 금세 불어납니다. 그렇기 때문에 올바른 자원봉사 관리 소프트웨어를 선택하는 것이 중요합니다.

일정 관리를 간소화하고, 소통을 개선하며, 자원봉사자의 시간을 최대한 활용할 수 있도록 도와줄 최고의 자원봉사 관리 tools 20가지를 엄선했습니다. 📊

주요 자원봉사 관리 소프트웨어 한눈에 보기

다음은 이 목록에 포함된 모든 자원봉사 관리 소프트웨어에 대한 간략한 비교입니다:

tool 가장 적합한 대상 주요 기능 가격* ClickUp 규모와 관계없이 모든 팀을 위한 올인원 운영 플랫폼을 원하는 모든 크기(규모)의 비영리 단체 자원봉사자 등록 양식, 달력 및 간트 보기를 활용한 근무 일정 관리, 시간 추적, 대시보드, AI 기반 요약 Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 VolunteerHub 대량의 자원봉사 일정 관리 및 CRM 동기화를 처리하는 대기업 셀프 서비스 자원봉사자 포털, CRM 연동(Blackbaud), SMS 알림, 현장 체크인 키오스크 플랜은 월 $143부터 시작합니다 SignUpGenius 간단한 일회성 자원봉사 신청을 조정하는 개인 및 소규모 그룹 드래그 앤 드롭 방식의 근무표 작성, 결제 수납, 대기자 명단, 자동 알림 무료; 유료 플랜은 월 $11.99부터 시작합니다. Bloomerang Volunteer 장기 자원봉사자를 재정적 후원자로 전환하는 데 주력하는 중규모 비영리 단체의 크기 자원봉사자-기부자 CRM 동기화, 참여도 평가, 신원 조회, 모바일 자원봉사자 관리 플랜은 월 $119부터 시작합니다 CERVIS 참여자가 수시로 바뀌는 대규모 자원봉사자 데이터베이스를 관리하는 중소규모 단체 무제한 자원봉사자, 단체 등록, 자동 감사 메시지, 온보딩 지원 플랜은 월 25달러부터 시작합니다 Galaxy Digital의 GetConnected 도시 전체의 자원봉사 hub를 관리하는 기업 및 대규모 네트워크(지자체, 대학) 다기관 자원봉사 hub, 봉사 학습 추적, 재난 대응 워크플로우 맞춤형 가격 Volgistics 심층적인 맞춤형 설정과 유연하며 모듈식 자원봉사자 데이터베이스가 필요한 중규모 비영리 단체 사용자 지정 필드, 마일스톤 자동화, 다중 사이트 자원봉사자 관리 플랜은 월 $9부터 시작합니다. iVolunteer 정기적이고 광고 없는 이벤트를 운영하는 중소 규모 단체 광고 없는 일정 관리, 이벤트 마법사, 자원봉사자 포털, 모바일 체크인 무료; 맞춤형 가격 Track It Forward 시간 기록 및 졸업 마일스톤 추적을 최우선으로 하는 개인 및 학교 모바일 시간 기록, GPS 검증, 마일스톤 추적 플랜은 월 $15부터 시작합니다 WhenToHelp 복잡하고 수학적 계산이 많이 필요한 교대 근무 일정을 관리하는 중견 기업 및 Enterprise 팀 자동 입력 일정 알고리즘, 자원봉사자 교환 보드, 선호도 기반 배정 구독 요금 Volunteero 참여와 유지에 중점을 둔 중규모 모바일 우선 비영리 단체 자동화된 추천서, 게임화 배지, Zapier 연동 맞춤형 가격 VolunteerLocal 신속하고 원활한 등록 절차가 필요한 대규모 공공 이벤트를 관리하는 기업 비밀번호 없이 가입, 키오스크 체크인, 대기자 명단 자동화 플랜은 이벤트당 200달러부터 시작합니다 Mobilize 네트워크를 통해 인력을 모집하는 중견 및 기업 규모의 옹호 단체 및 정치 캠페인 이벤트 프로모션 네트워크, 동료 주도형 이벤트, 옹호 도구 무료; 맞춤형 가격 Better Impact 프로그램의 영향력과 재무적 ROI를 추적하는 중견 비영리 단체의 크기 자율 일정 관리 포털, 자원봉사 ROI 보고, 교육 모듈 맞춤형 가격 Rally 회의나 단기 프로젝트 일정을 조정하는 개인 및 소규모 팀 시간 투표, 시간대 동기화, 익명 참여 무료; 유료 플랜은 월 $7부터 시작합니다 TimeCounts 현대적인 커뮤니티 hub와 온보딩을 최우선으로 하는 중소 규모 팀 브랜드화된 자원봉사 포털, 온보딩 체크리스트, 기술 필터 무료; 유료 플랜은 월 $59부터 시작합니다 Rosterfy 종단간 자동화가 필요한 글로벌 기업 및 주요 세계 이벤트 모집 자동화, 자원봉사자용 모바일 앱, ESG 보고 맞춤형 가격 HandsOn Connect 다국적 협력을 위해 Salesforce 네이티브 솔루션이 필요한 대기업 Salesforce 기반 CRM, 다국어 인터페이스, SDG 추적 맞춤형 가격 Givlly 자원봉사 관리 통합된 규정 준수 교육이 필요한 중규모 사회복지 기관 내장형 LMS, CSR 보고, 자원봉사자용 모바일 앱 맞춤형 가격 Jotform 자원봉사 관리 제품군 양식 제출 내용을 자동화된 작업 보드로 전환하는 중소 규모 팀 양식 자동화, 전자 서명, 작업 추적을 위한 시각적 보드 무료; 유료 플랜은 월 $19.50부터 시작합니다.

자원봉사 관리 소프트웨어 선택 시 어떤 점을 고려해야 할까요?

일상을 더 편리하게 만들어 줄 자원봉사 관리 솔루션을 찾으려면 다음 5가지 필수 기능을 확인하세요:

원활한 자원봉사자 온보딩: 기술 및 면책 동의서를 자동으로 수집할 수 있는 맞춤형 등록 양식을 찾아보세요

셀프 서비스 일정 관리: 자원봉사자들이 휴대폰으로 근무 일정을 확인하고 직접 신청할 수 있는 tools를 선택하여, 이메일을 주고받는 번거로움을 줄이세요.

자동화된 커뮤니케이션: 소프트웨어가 SMS 또는 이메일을 통해 자동 근무 알림을 트리거할 수 있고, 드래그 앤 드롭 방식의 달력을 지원하여 무단 결석률을 낮추고 모든 구성원이 최신 정보를 확인할 수 있도록 하세요.

성과 보고 및 시간 추적: 자원봉사 시간을 기록하고, 기부자들에게 성과를 입증할 수 있는 깔끔하고 내보내기 가능한 자원봉사 시간을 기록하고, 기부자들에게 성과를 입증할 수 있는 깔끔하고 내보내기 가능한 프로젝트 보고서를 생성하는 기능을 우선적으로 고려하세요.

CRM 및 도구 동기화: 기존 기부자 데이터베이스와 동기화할 수 있는 플랫폼을 선택하여 후원자들의 활동 현황을 360도 전방위로 파악할 수 있도록 하세요.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 33%는 스프레드시트를 주로 사용하는 이유로 해당 tool에 익숙하거나 기존 설정에 이미 포함되어 있기 때문이라고 답했습니다. 많은 팀, 특히 소규모 팀의 경우 기능 세트보다 비용과 편의성이 결정에 더 큰 영향을 미칩니다. 예산이 제한적일 때는, 체계적으로 관리하기 위해 추가적인 수작업 노력이 필요하더라도 모두가 이미 사용하고 익숙한 tools를 계속 사용하는 것이 당연합니다. ClickUp은 별도의 앱을 추가하지 않고도 업무를 간편하게 관리할 수 있는 대안을 제공합니다. 작업, 문서, 대시보드, 채팅, 심지어 Clips를 통한 동영상 업데이트까지 모든 기능이 하나의 작업 공간에 통합되어 있으며, 요약 및 자동화를 위한 내장 AI가 이를 지원합니다. 여러 도구를 오가며 데이터와 업데이트를 관리할 필요 없이, 팀은 하나의 작업 공간에서 프로젝트를 조정하고, 최신 정보를 공유하며, 복잡성을 가중시키지 않고도 일관된 업무 진행을 유지할 수 있습니다.

최고의 자원봉사 관리 소프트웨어

일부 자원봉사 관리 도구는 무료이며, 다른 도구들은 비영리 단체 할인이나 더 고급 유료 플랜을 제공합니다. 아래 목록은 다양한 크기, 워크플로우, 예산 요구 사항을 가진 팀을 위한 최고의 옵션을 소개합니다.

1. ClickUp (올인원 자원봉사 운영 및 비영리 단체 협업에 최적)

자원봉사 기회, 지원서, 피드백을 위한 맞춤형 ClickUp 양식을 생성하세요

ClickUp은 자원봉사자 조정, 문서화, 커뮤니케이션, 보고 기능을 하나의 작업 공간으로 통합한 세계 최초의 통합 AI 작업 공간입니다. 이를 통해 팀은 여러 플랫폼을 오가며 번거로움을 겪지 않고도 모집 단계부터 성과 창출 단계까지 원활하게 진행할 수 있으며, 궁극적으로 업무의 분산을 방지할 수 있습니다.

또한 이 소프트웨어는 자원봉사자 조정, 이해관계자 보고, 부서 간 협업 계획 등을 포함하여 비영리 단체 운영을 폭넓게 지원하도록 설계되었으며, 자격 요건을 갖춘 단체를 위해 비영리 단체 전용 요금제를 제공합니다.

어떻게 하는지 함께 살펴볼까요! 🤩

자원봉사자 등록을 체계적인 일로 전환하세요

ClickUp Forms는 정보 수집과 그에 따른 업무 정리 사이의 간극을 해소합니다. 양식이 제출될 때마다 이벤트, 일정, 자원봉사자 조정 업무가 이미 관리되고 있는 ClickUp 작업 공간에 즉시 ClickUp 작업이 생성됩니다.

Forms는 이벤트 등록뿐만 아니라, Teams가 받은 편지함이나 스프레드시트 곳곳을 뒤지지 않고도 자원봉사 신청서, 피드백, 면책 동의서, 프로그램 제안 등을 수집할 수 있도록 도와줍니다.

비영리 단체가 주말 식량 배포 행사를 주최한다고 가정해 봅시다. 자원봉사 코디네이터는 참여 가능 여부, 희망 역할, 관련 경험 등을 묻는 등록 양식을 공유합니다. 응답이 접수되면, 각 제출 건마다 자원봉사자의 정보가 첨부된 작업(Task)이 자동으로 생성됩니다.

이 작업에는 참여 조직에 필요한 세부 정보가 포함되어 있습니다. 사용자 지정 필드에는 선호하는 근무 시간대, 자격증 또는 교육 이수 여부, 연락처 정보, 교통편 이용 가능 여부 등의 정보가 저장됩니다.

자원봉사 활동을 분석하여 인사이트와 다음 단계로 연결하세요

가용한 자원봉사자 수가 몇 명인지, 어떤 이벤트에 아직 인력이 필요한지 등 답변이 필요할 때, 보통은 여러 곳을 확인해야만 그 답을 찾을 수 있습니다.

ClickUp Brain에 문의하여 팀의 업무 현황을 파악하고 적절한 자원 배분을 계획해 보세요

ClickUp Brain은 작업 공간 내 및 연결된 도구 전반에 이미 존재하는 정보를 분석하여 이러한 업무 부담을 줄여줍니다. 이 기능은 자원봉사 작업 공간 내에서 직접 작동하며, 작업(Tasks), 문서(Docs), 댓글, 양식 응답을 읽어 정보를 요약하고 의사 결정에 필요한 세부 사항을 도출해 냅니다.

지역사회 건강 캠프를 준비한다고 가정해 봅시다. 참가 신청이 늘어남에 따라 ClickUp Brain에 해당 작업을 검토하고 각 역할별로 몇 명의 자원봉사자가 신청했는지 요약해 달라고 요청할 수 있습니다. 그러면 어떤 분야는 인력이 충분하고 어떤 분야에는 공백이 남아 있는지 보여주는 간략한 개요가 생성됩니다. 이벤트에 더 많은 자원봉사자가 필요한 경우, 인력 부족을 즉시 파악하고 배정을 조정할 수 있습니다.

📌 예시 프롬프트: ‘건강 캠프 이벤트의 모든 자원봉사자 작업을 검토하고, 각 역할별로 몇 명의 자원봉사자가 등록했는지 요약해 주세요. 자원봉사자가 5명 미만인 역할은 강조해 주세요.’

자원봉사 캠페인 플랜:

자원봉사자 참여 현황과 프로그램 진행 상황을 실시간으로 추적하세요

각 프로그램의 진행 상황을 추적하려면 종종 여러 스프레드시트를 확인하거나 코디네이터의 업데이트를 기다려야 합니다.

ClickUp 대시보드를 통해 자원봉사 운영 전반에서 일어나는 모든 일을 실시간으로 볼 수 있습니다.

ClickUp 대시보드로 자원봉사자와 작업을 관리하세요

수동으로 업데이트 정보를 수집하는 대신, 작업 공간에 이미 있는 작업 및 자원봉사자 기록에서 데이터를 직접 가져오는 대시보드를 구축할 수 있습니다. 코디네이터가 역할을 할당하거나, 작업 상태를 업데이트하거나, 새로운 자원봉사자를 추가하면 대시보드가 자동으로 업데이트됩니다.

또한 대시보드를 통해 각 프로그램의 참여 현황을 모니터링할 수 있습니다. 이벤트 기간 동안 기록된 총 봉사 시간을 추적하거나, 각 활동별 참석률을 비교할 수 있습니다.

또한 이 소프트웨어들은 반복 참여, 표창 노력, 전반적인 참여 동향을 추적하는 데 도움을 주어, 시간이 지남에 따라 자원봉사자 유지율을 높일 수 있도록 지원합니다.

ClickUp의 주요 기능

문서 중앙 집중화: ClickUp Docs에서 표준 운용 절차 (SOP), 교육 매뉴얼, 개별 요구 사항 및 면책 동의서를 관련 자원봉사 작업과 바로 연결하여 저장하세요 ClickUp Docs에서 표준 운용 절차 (SOP), 교육 매뉴얼, 개별 요구 사항 및 면책 동의서를 관련 자원봉사 작업과 바로 연결하여 저장하세요

자원봉사 시간 추적: ClickUp의 기본 ClickUp의 기본 시간 추적 기능을 사용하여 자원봉사 시간을 기록하고, 노트와 태그를 추가하며, 자원봉사 참여 현황과 프로그램의 영향력에 대한 명확한 보고서를 생성하세요.

소통 및 협업 조정: ClickUp 채팅을 통해 알림과 최신 정보를 공유하고, ClickUp을 ClickUp SyncUp, 이메일, 달력, CRM 등의 도구와 연결하여 자원봉사자 관리가 단절되지 않도록 하세요.

근무 일정을 명확하게 관리하고 공유하세요: 달력 보기를 포함한 달력 보기를 포함한 ClickUp의 다양한 보기를 활용하여 자원봉사자 작업을 계획하고, 일정 충돌을 파악하며, 직원과 자원봉사자 간의 일정을 보다 명확하게 조정하세요.

반복적인 업무 자동화: 맞춤형 맞춤형 ClickUp 자동화 기능을 생성하여 자원봉사자 배정, 양식 제출 내용을 담당 코디네이터에게 전달, 이벤트 작업 상태 업데이트 등 시간이 많이 소요되는 일상적인 업무를 없애세요.

후원자 및 이사회 보고 지원: 사용자 지정 필드 , 수식, 대시보드를 활용하여 자원봉사 시간, 자금 관련 메트릭, 프로그램 성과를 한 곳에서 추적하세요

자원봉사자 유지 지원: 후속 조치, 교육, 표창 노력을 한곳에서 추적하여 자원봉사자들이 단일 이벤트 이후에도 지속적으로 참여하도록 유도하세요

ClickUp의 한도

포괄적인 기능 세트 때문에 신규 팀에게는 적응 기간이 필요할 수 있습니다

ClickUp 요금

ClickUp은 비영리 단체용 작업 공간을 위해 독점 할인을 제공합니다.

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (8,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (3,700개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 사용자가 ClickUp에 대해 남긴 평가는 다음과 같습니다:

파일을 한곳에 보관해 주기 때문에, 미친 사람처럼 500개의 이메일을 뒤져볼 필요가 없어졌습니다. 크리에이티브 팀이 얼마나 많은 일을 하고 있는지, 그리고 업무에 허덕이고 있는지 아닌지를 한눈에 확인할 수 있습니다. 자동화 기능이 실제로 잘 작동해서 더 이상 매주 월요일 아침마다 같은 작업을 수동으로 반복할 필요가 없다는 점이 정말 좋습니다… 10명으로 구성된 우리 팀에 맞춰 설정하는 데도 시간이 거의 걸리지 않았습니다. 교육을 위해 파견된 담당자가 끈질기게 지도해 주셔서 결국 모두가 방법을 터득할 수 있었습니다. Slack 연결도 제가 생각했던 것만큼 어렵지 않았습니다.

파일을 한곳에 보관해 주기 때문에, 미친 사람처럼 500통의 이메일을 뒤져볼 필요가 없어졌습니다. 크리에이티브 팀이 얼마나 많은 일을 하고 있는지, 그리고 업무에 허덕이고 있는지 아닌지를 한눈에 확인할 수 있습니다. 자동화 기능이 실제로 잘 작동해서 더 이상 매주 월요일 아침마다 같은 작업을 수동으로 반복할 필요가 없다는 점이 정말 좋습니다… 10명으로 구성된 우리 팀에 맞춰 설정하는 데도 시간이 거의 걸리지 않았습니다. 교육을 위해 파견된 담당자가 끈질기게 지도해 주셔서 결국 모두가 방법을 터득할 수 있었습니다. Slack 연결도 제가 생각했던 것만큼 어렵지 않았습니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp Brain MAX를 사용하여 작업, 문서, 파일 및 연결된 앱 전반을 검색하여 정보를 찾을 수 있습니다. ClickUp Brain MAX를 사용하여 연결된 도구 전반에서 관련 정보를 검색하세요 예를 들어, 올해의 기금 모금 마라톤을 계획 중이고 작년에 등록 및 물류를 담당했던 자원봉사자들과 다시 연락하고 싶다면, Brain MAX에 해당 기록을 찾아달라고 요청할 수 있습니다. 그런 다음 후속 작업을 생성하여 해당 자원봉사자들에게 연락하거나, 연락 담당자를 지정하거나, 다가오는 이벤트에 동일한 역할 구조를 재사용할 수 있습니다.

📌 예시 프롬프트: 작년 기금 모금 마라톤에 참여한 자원봉사자를 찾아 그들이 담당했던 역할을 요약해 주세요.

2. VolunteerHub (대량의 자원봉사 일정 관리를 자동화해야 하는 대규모 단체에 가장 적합)

VolunteerHub는 수기 등록 명단을 디지털 포털로 대체하여, 참가자들이 직접 등록하고 면책 동의서에 서명하며 원하는 근무 시간을 선택할 수 있게 합니다. 이를 통해 행정 업무의 부담이 직원에게서 자원봉사자에게로 옮겨집니다.

매주 동일한 근무 일정을 운영하는 푸드뱅크나 보호소에는 특히 적합한 선택입니다. 또한 이 플랫폼은 Blackbaud와 같은 비영리 단체용 CRM과 직접 동기화되므로, 자원봉사자 데이터와 기부자 참여 기록을 한 곳에서 관리할 수 있습니다.

VolunteerHub의 주요 기능

특정 이벤트를 위한 브랜드 랜딩 페이지를 제작하여, 메인 웹사이트와 어울리는 전문적인 이미지로 모집 활동을 진행하세요

SMS 및 이메일 알림을 자동화하여 자원봉사자들에게 다가오는 근무 일정을 알려주고 무단 결석을 줄이세요

현장 키오스크 를 설치하여 자원봉사자들이 도착하자마자 직접 출석 확인을 하고 근무 시간을 기록할 수 있도록 하세요

기술별로 데이터베이스를 필터링하여 특정 작업에 적합한 자원봉사자 그룹을 찾아 메시지를 보내세요

VolunteerHub의 한도

원시 데이터를 엑셀로 내보내지 않는 한 미리 설정된 템플릿만 사용할 수 있어, 진정한 의미의 맞춤형 보고서 작성 기능은 없습니다.

공개 페이지의 맞춤형 기능 한도가 있습니다. 랜딩 페이지 레이아웃이 비교적 경직되어 있어 고급 디자인이나 위젯 삽입이 불가능하기 때문입니다.

VolunteerHub 요금제

추가 혜택: 월 $143

프로: 월 $288

기업: 맞춤형 가격

VolunteerHub 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 4.3/5 (25개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 VolunteerHub에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 평가는 다음과 같습니다:

VolunteerHub는 탐색하기 쉽고 사용하기 간편한 훌륭한 자원봉사자용 인터페이스를 갖추고 있습니다. 관리자 입장에서도 기능 사용에 별다른 교육이 필요하지 않을 정도로 매우 사용자 친화적입니다. 저희는 이 플랫폼을 오랫동안 사용해 왔기 때문에 가격도 항상 매우 합리적이었습니다.

VolunteerHub는 탐색하기 쉽고 사용하기 간편한 훌륭한 자원봉사자용 인터페이스를 갖추고 있습니다. 관리자 입장에서도 기능 사용에 별다른 교육이 필요하지 않을 정도로 매우 사용자 친화적입니다. 저희는 이 플랫폼을 오랫동안 사용해 왔기 때문에 가격도 항상 매우 합리적이었습니다.

💡 전문가 팁: 스프레드시트에서 중앙 집중식 시스템으로 전환하는 경우, 자원봉사자 데이터베이스를 처음부터 새로 구축할 필요가 없습니다. ClickUp 자원봉사자 관리 템플릿은 비영리 단체의 구체적인 요구 사항에 맞게 수정할 수 있는 사전 구성된 작업 공간을 제공합니다. 이 소프트웨어는 구조적인 기반 역할을 하여 모집, 일정 관리, 성과 보고를 한 위치에 통합하므로, 즉시 팀을 조직화할 수 있습니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp 자원봉사 관리 템플릿을 사용하여 자원봉사 활동의 전 과정을 효율적으로 관리하세요 비영리 단체용 프로젝트 관리 솔루션을 통해 자원봉사 관리자는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다: '검토 중'이나 '진행 중'과 같은 ClickUp 맞춤형 상태를 사용하여 자원봉사자 모집을 시작하고, 지원자들이 심사 및 면접 과정을 거치는 동안 진행 상황을 추적하세요.

ClickUp의 사용자 지정 필드를 사용하여 자원봉사자 데이터를 특정 기술, 전화번호, 프로젝트 크기별로 분류하면, 전문적인 작업에 적합한 인재를 단 몇 초 만에 찾을 수 있습니다.

목록 및 달력 보기를 포함한 다양한 구성에서 근무 일정을 시각화하여 근무 시간을 추적하고 특정 역할을 배정하세요

3. SignUpGenius (교대 근무 조정을 위한 간단하고 무료인 방법이 필요한 소규모 팀 및 지역 사회 단체에 최적)

SignUpGenius 링크는 설정이 간편하기 때문에 기본적인 일정 조율에 가장 적합한 도구입니다. 템플릿을 선택하고 자원봉사 시간대를 추가한 뒤 링크를 보내기만 하면 됩니다. 자원봉사자들은 자리를 예약하기 위해 계정을 만들 필요조차 없습니다.

복잡한 단계별 등록 절차 때문에 참여를 주저할 수 있는 일회성 자원봉사자들에게 의존하는 지역 사회 단체에게 이러한 낮은 진입 장벽은 필수적입니다. 또한 이 플랫폼은 간단한 일정 관리와 소규모 모금 활동 사이의 간극을 메워줍니다. 이를 통해 가입 페이지에서 바로 티셔츠를 판매하거나 소액 기부금을 모을 수도 있습니다.

SignUpGenius의 주요 기능

드래그 앤 드롭 빌더와 학교, 비영리 단체, 스포츠 팀을 위한 미리 만들어진 템플릿을 사용하여 몇 분 만에 등록을 시작하세요

등록 양식 내에서 직접 결제 및 기부금을 수납하여 이벤트 등록과 모금 활동을 한 단계로 처리하세요

알림 및 텍스트 알림을 자동화하여 자원봉사자들에게 다가오는 일정을 알리고 수동적인 후속 조치를 줄이세요

대기자 명단을 자동으로 관리하여, 마지막 순간에 누군가 취소하더라도 모든 자리가 채워지도록 보장하세요

SignUpGenius의 한도

무료 및 하위 플랜에서는 디자인 옵션이 제한적이어서, 가입 페이지가 광고로 어수선해 보이는 경우가 많습니다

장기적인 추적을 위한 중앙 집중식 데이터베이스가 없어, 상근 자원봉사자 명단을 관리하기 어렵습니다.

SignUpGenius 요금

Free Forever

스타터: 월 $11.99

기본 요금제: 월 $29.99

프리미엄: 월 $59.99

Enterprise: 맞춤형 가격

SignUpGenius 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (120개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (1,900개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 SignUpGenius에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 의견은 다음과 같습니다:

Signup Genius를 사용하면 교사가 같은 날에 여러 차례의 상담 일정을 손쉽게 관리할 수 있습니다. 부모가 상담을 요청하면, 가입 링크가 포함된 이메일을 보내드릴 수 있습니다. 이를 통해 부모는 본인에게 가장 적합한 시간을 선택할 수 있습니다. 하루에 15회 이상의 회의가 연달아 잡혀 있을 때도 체계적으로 일정을 관리하는 데 큰 도움이 됩니다.

Signup Genius를 사용하면 교사가 같은 날에 여러 차례의 상담 일정을 손쉽게 관리할 수 있습니다. 부모가 상담을 요청하면, 가입 링크가 포함된 이메일을 보내드릴 수 있습니다. 이를 통해 부모는 본인에게 가장 적합한 시간을 선택할 수 있습니다. 하루에 15회 이상의 회의가 연달아 잡혀 있을 때도 체계적으로 일정을 관리하는 데 도움이 됩니다.

📖 함께 읽어보세요: 무료 이벤트 기획 템플릿 및 체크리스트

4. Bloomerang Volunteer (기존 자원봉사자 기반을 기부자 유입 경로로 전환하고자 하는 정착된 비영리 단체에 가장 적합)

Bloomerang Volunteer는 수백 명의 인원을 동시에 관리해야 하는 대규모 이벤트의 복잡한 운영 업무를 처리합니다.

이 비영리 단체용 tool은 더 광범위한 Bloomerang CRM의 통합 확장 기능으로 작동하므로, 자원봉사 활동이 모금 활동에 사용되는 동일한 구성원 프로필에 자동으로 기록됩니다.

이러한 연동 기능을 통해 참여도 점수를 활용하여 상당한 시간을 기여했으나 아직 금전적 기부를 하지 않은 후원자를 파악할 수 있습니다. 이 데이터를 한곳에 모아 자원봉사자의 이력을 바탕으로 특정 홍보 캠페인을 트리거할 수 있으며, 예를 들어 장기 멘토를 정기 기부 모임에 초대하는 등의 활동을 진행할 수 있습니다.

Bloomerang의 주요 기능

재정적 기부를 할 가능성이 가장 높은 자원봉사자를 파악할 수 있는 참여도 점수 시스템을 활용하여 잠재적 기부자를 식별하세요

AI 기반 필터를 사용하여 자원봉사자의 특정 기술과 가능한 근무 시간을 공개된 역할과 자동으로 매칭하세요

현장에서도 직원이 실시간으로 일정을 조정하고 공백을 메울 수 있는 모바일 앱으로 휴대폰에서 이벤트를 관리하세요

플랫폼 내에서 직접 통합 신원 조회를 실행하여 규정 준수를 유지하면서 온보딩 과정을 가속화하세요

Bloomerang의 한도

플랫폼에 다양한 기능이 가득해 안내에 따른 설정이 필요한 경우가 많기 때문에 초기 설정 과정이 다소 부담스럽게 느껴질 수 있습니다

보고 기능에는 심층적인 맞춤형 기능이 부족하므로, 여전히 데이터를 스프레드시트로 내보내야 할 수도 있습니다

Bloomerang 요금제

기본 플랜: 월 $119

Bloomerang 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (60개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Bloomerang에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 의견은 다음과 같습니다:

Bloomerang CRM과의 데이터 동기화 기능이 강화되었으며, 조직 전체의 일정 관리 문제를 해결할 수 있는 새로운 '중앙 일정(Central Schedule)' 기능이 추가되었고, 반복 근무 기능도 개선되었습니다.

Bloomerang CRM과의 데이터 동기화 기능이 강화되었으며, 조직 전체의 일정 관리 문제를 해결할 수 있는 새로운 '중앙 일정(Central Schedule)' 기능이 추가되었고, 반복 근무 기능도 개선되었습니다.

5. CERVIS (세심한 지원과 무제한 자원봉사자 용량이 필요한 단체에 최적)

CERVIS(Community Event Registration and Volunteer Information System)는 자동화와 인간적인 감성을 조화롭게 결합하고자 하는 코디네이터를 위해 개발되었습니다.

많은 플랫폼이 유료 구독을 통해 기록에 대한 접근을 제한하는 반면, ClickUp은 모든 요금제에서 무제한의 자원봉사자 기록을 제공합니다. 이러한 가격 정책은 수천 명의 후원자로 구성된 방대한 데이터베이스를 관리하는 단체에게 큰 이점이 됩니다.

기업 자원봉사 활동이나 교회 사역 팀을 조정하는 등 복잡한 그룹 관리가 필요한 상황에서 이 소프트웨어를 활용할 수 있습니다. 또한 태블릿이나 모바일 기기를 현장 키오스크로 변환해 주는 웹 기반 출퇴근 관리 콘솔과 같은 전문 기능을 포함하고 있습니다.

CERVIS의 주요 기능

후원자 데이터베이스가 커져도 추가 비용 걱정 없이 모든 플랜에서 무제한으로 자원봉사자를 관리하세요

팀 리더가 팀 회원이나 기업 파트너를 위해 근무 시간대를 블록으로 예약할 수 있도록 하여 단체 등록을 손쉽게 조정하세요

텍스트와 이메일을 통해 감사 메시지 및 근무 일정 알림을 자동화하여 수동 노력 없이도 참여도를 높이세요

CERVIS의 한도

사용자 인터페이스가 최신 프로젝트 관리 도구에 비해 구식처럼 보여, 젊은 자원봉사자들에게는 직관적이지 않게 느껴질 수 있습니다

고급 보고 기능은 고가 플랜에서만 제공되므로, 예산이 제한된 소규모 팀은 보조금 신청 시 자신들의 성과를 수치화하기가 더 어렵습니다.

CERVIS 가격

기본 요금제: 월 $25

스탠다드: 월 $120

프리미어: 월 $200

CERVIS 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 CERVIS에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 이야기를 들어보세요:

완전히 사용자 정의가 가능하며, 설정과 유지 관리, 사용이 간편하고, 자원봉사자들이 더 깊이 참여할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 더 많은 사람들과 소통할 수 있고, 신규 자원봉사자들이 스스로 활동에 등록할 수 있게 됩니다. 우리는 Cervis를 찾기 전까지 수년 동안 다른 플랫폼을 찾아다녔습니다. 이제는 다른 것은 절대 사용하지 않을 것입니다.

완전히 사용자 정의가 가능하며, 설정과 유지 관리, 사용이 간편하고, 자원봉사자들이 더 깊이 참여할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 더 많은 사람들과 소통할 수 있고, 신규 자원봉사자들이 스스로 활동에 등록할 수 있게 됩니다. 우리는 Cervis를 찾기 전까지 수년 동안 다른 플랫폼을 찾아다녔습니다. 이제는 다른 것은 절대 사용하지 않을 것입니다.

🧠 재미있는 사실: 단체에 체계적인 관리 및 후속 조치 프로세스가 부족할 경우, 첫 번째로 봉사한 자원봉사자 중 단 19%만이 두 번째로 다시 참여합니다. 개인 맞춤형 소통을 위한 감사 메시지를 자동화하고 향후 참여 기회를 제안하는 디지털 플랫폼은 이러한 격차를 해소할 수 있습니다.

6. Galaxy Digital의 GetConnected (지역 사회 전체 네트워크를 관리하는 다중 위치 비영리 단체에 최적)

대부분의 tools는 단일 조직에 초점을 맞추는 반면, GetConnected는 공유 hub에서 공동 자원봉사자 풀을 대상으로 활동 기회를 게시할 수 있게 해줍니다. 이는 도시나 지역 전체의 봉사 활동 현황을 파악해야 하는 유나이티드 웨이(United Way)나 대규모 지방 자치 단체 부서에게 표준적인 선택지입니다.

이 플랫폼은 Shift, Sustain, Amplify라는 구체적인 단계로 나뉘어 있어, 기본적인 가입 도구부터 시작할 수 있습니다. 이후 대학을 위한 복잡한 서비스 러닝 기능이나 비즈니스를 위한 사회적 영향력 추적 기능으로 확장할 수 있습니다. 이러한 대규모 네트워크 전반에 걸쳐 데이터의 정확성을 보장하기 위해, 시스템에는 오프라인에서도 작동하는 체크인 키오스크가 포함되어 있습니다.

Galaxy Digital의 GetConnected 주요 기능

네트워크 전반에 걸쳐 프로모션을 실시하여 여러 파트너 기관이 하나의 중앙 커뮤니티 포털을 통해 인력을 모집할 수 있도록 하세요

졸업 요건에 필요한 봉사 시간의 자동 검증을 포함하여, 학생과 교직원을 위한 봉사 학습 데이터를 구체적으로 추적하세요

후원자를 위한 자원봉사 이력서를 생성하여, 그들이 자신의 기술과 기여 내역을 확인된 형태로 다운로드할 수 있도록 하세요

지역사회 비상사태 발생 시 전문적인 워크플로우를 통해 재난 대응을 관리하고, 자발적으로 참여하는 자원봉사자들을 신속하게 동원하고 추적하세요

Galaxy Digital의 GetConnected 한도

모듈의 양이 방대하여 관리자 대시보드의 사용법을 익히는 데 시간이 꽤 걸립니다

이 시스템은 정형화된 템플릿을 사용하기 때문에, 전문적인 기술 지식이 없다면 브랜드화하거나 형식을 조정하기 어렵기 때문에 이메일 맞춤형 설정이 제한적입니다.

Galaxy Digital의 GetConnected 가격 정보

맞춤형 가격

Galaxy Digital의 GetConnected 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (150개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (70개 이상의 리뷰)

Galaxy Digital의 GetConnected에 대해 실제 사용자들은 어떤 평가를 내리고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 의견은 다음과 같습니다:

자원봉사 기회와 지역 사회 이벤트 관리에 아주 유용합니다. 저는 비영리 단체의 주요 사용자이며, 전반적으로 만족하고 있습니다.

자원봉사 기회와 지역 사회 이벤트 관리에 아주 유용합니다. 저는 비영리 단체의 주요 사용자이며, 전반적으로 만족하고 있습니다.

7. Volgistics (장기 계약 없이도 심도 있는 맞춤형 설정이 필요한 비영리 단체에 최적)

직접 관리 시스템을 구축하고 싶지만 처음부터 시작하고 싶지는 않다면, Volgistics를 사용해 보는 것이 좋습니다. 이 tool을 사용하면 전등 스위치를 켜고 끄듯 기능을 자유롭게 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 실제로 사용한 기능에 대해서만 비용을 지불하면 되므로, 모든 기능을 일괄적으로 제공하거나 아예 제공하지 않는 기업 제품군에 비해 훨씬 더 유연하고 편리합니다.

필요 없는 필드는 숨길 수 있고, 탭 이름을 조직의 용어에 맞게 변경할 수 있으며, 매월 플랜을 상향 또는 하향 조정할 수 있습니다. Volgistics는 일반적인 일정 관리 외에도 Tickler 체크리스트 기능을 제공하여 신원 조회 만료일과 같은 시한이 있는 요건을 추적할 수 있게 해 주므로, 적절한 승인을 받지 않은 자원봉사자가 현장에 투입되는 일이 없습니다.

Volgistics의 주요 기능

모든 데이터 필드를 숨기거나 이름을 변경하여 맞춤형 설정을 구현함으로써, 데이터베이스가 미션에 중요한 정보만 추적하도록 하세요

마일스톤 추적을 자동화하여 자원봉사자의 생일, 활동 기념일 또는 특정 봉사 시간 목표를 달성했을 때 이를 축하해 주세요

VicTouch 모듈 을 통해 현장 출퇴근 기록을 활성화하면, 자원봉사자들이 태블릿 키오스크에서 출석 등록을 하고 근무 시간을 기록함으로써 자동으로 을 통해 현장 출퇴근 기록을 활성화하면, 자원봉사자들이 태블릿 키오스크에서 출석 등록을 하고 근무 시간을 기록함으로써 자동으로 시간 추적을 수행할 수 있습니다.

하나의 계정으로 여러 지점을 관리하면서, 각 위치 관리자에게는 해당 팀에 대한 접근 권한만 부여하세요

Volgistics의 한도

전화 지원이 제공되지 않으면 이메일을 통해만 문제를 해결해야 하므로, 현장 이벤트 중에 신속한 답변이 필요할 때 불편함을 겪을 수 있습니다.

복잡성은 양날의 검이 될 수 있습니다. 높은 수준의 맞춤형 설정이 가능하다는 것은 시스템 구축에 상당한 시간이 소요된다는 것을 의미하기 때문입니다.

Volgistics 요금

자원봉사자 50명을 기준으로 한 요금: 월 $17

Volgistics 평가 및 리뷰

G2: 4.1/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (70개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Volgistics에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

다음은 G2 리뷰어의 평가입니다:

Volgisifics는 매우 간단하고 사용하기 쉽습니다! 맞춤형 설정 및 선택 가능한 항목에 있어 유연성이 뛰어납니다!

Volgisifics는 매우 간단하고 사용하기 쉽습니다! 맞춤형 설정 및 선택 가능한 항목이 다양하여 유연성이 뛰어납니다!

8. iVolunteer (고가의 비용 없이 광고 없는 환경을 원하는 중소 규모 단체에 최적)

iVolunteer는 기본 구독에서도 광고가 전혀 표시되지 않는 플랫폼 중 하나입니다. 따라서 고가의 Enterprise 구독을 선택하지 않고도 후원자들에게 전문적이고 방해 요소 없는 환경을 제공하고자 하는 비영리 단체에게 좋은 선택지입니다.

이 플랫폼은 작업 기반 일정 관리를 위해 특별히 설계되어, 1일짜리 연극 공연부터 정기적인 백신 접종 클리닉에 이르기까지 모든 것을 관리할 수 있습니다. 인터페이스는 미니멀하지만 기능적입니다. 예를 들어, '새 이벤트 마법사'를 사용하면 몇 초 만에 이전 이벤트 구조를 복사할 수 있어 반복적인 설정 작업을 줄일 수 있습니다.

iVolunteer의 주요 기능

어떤 플랜을 선택하든 광고 없는 가입 페이지를 제공하여, 자원봉사자들이 귀하의 대의를 지원하려는 과정에서 제3자 마케팅에 방해받지 않도록 하세요

새 이벤트 마법사 를 사용하여 미리 설정된 템플릿으로 복잡한 일정을 구성하세요

자원봉사자들이 자신의 근무 시간과 예정된 근무 일정을 직접 추적할 수 있도록 '내 커밋' 포털 을 활성화하세요

현장에서 참가자의 출석을 확인하고 보고서를 자동으로 업데이트할 수 있는 모바일 출석 확인 앱으로 출석을 관리하세요

iVolunteer의 한도

관리자 대시보드는 모바일 반응형이 아니므로, 태블릿이나 휴대폰을 사용하려고 할 경우 이벤트 관리나 시간대 편집에 어려움을 겪을 수 있습니다.

시각적 디자인은 수년 동안 크게 현대화되지 않은 레이아웃처럼 느껴져, 사용자에게는 다소 투박하게 다가올 수 있습니다

iVolunteer 요금

Free Forever

스탠다드 플랜: 맞춤형 가격

프리미엄 플랜: 맞춤형 가격

iVolunteer 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 4.7/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 iVolunteer에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰어에게 어떤 도움이 되었는지 확인해 보세요:

이 소프트웨어를 통해 매년 2일간 열리는 이벤트에 참여하는 100명 이상의 자원봉사자를 체계적으로 관리할 수 있었습니다. 설정도 매우 간단하고 쉬웠습니다. 자원봉사자들이 어떤 분야에 도움이 더 필요한지, 어떤 분야는 인원이 충분히 채워졌는지 한눈에 확인할 수 있는 훌륭한 일정표 기능을 제공했습니다.

이 소프트웨어를 통해 매년 2일간 열리는 이벤트에 참여하는 100명 이상의 자원봉사자를 체계적으로 관리할 수 있었습니다. 설정도 매우 간단하고 쉬웠습니다. 자원봉사자들이 어떤 분야에 도움이 더 필요한지, 어떤 분야는 인원이 충분히 채워졌는지 한눈에 확인할 수 있는 훌륭한 일정표 기능을 제공했습니다.

9. Track It Forward (시간 기록 및 마일스톤 추적을 최우선으로 하는 학교 및 봉사 동아리에 최적)

Track It Forward는 자원봉사자가 직접 활동 시간을 기록하기 쉽게 만드는 데 중점을 둡니다. 이 소프트웨어는 학생들이 졸업하기 위해 일정 시간의 봉사 활동을 이수해야 하는 초중고교 및 대학 프로그램에서 특히 즐겨찾기됩니다. 코디네이터가 수동으로 데이터를 입력하는 대신, 자원봉사자가 모바일 앱이나 웹 위젯을 사용하여 활동 시간을 제출하면 승인을 받을 수 있습니다.

이러한 셀프 서비스 방식은 직원의 행정적 부담을 덜어주며, 학기 말에 서류 작업으로 쌓이기만 하는 대신 봉사 기록을 실시간으로 업데이트할 수 있도록 보장합니다.

ClickUp의 마일스톤 기능을 사용하면 개인이나 그룹별로 구체적인 목표를 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 학교에서 졸업 요건으로 40시간의 봉사 활동을 설정하면, 학생과 코디네이터 모두 해당 목표에 대한 실시간 진행 막대를 확인할 수 있습니다.

Track It Forward의 주요 기능

모바일 시간 기록 기능을 활성화하여 자원봉사자들이 스마트폰에서 직접 활동 시간, 위치, 심지어 일 사진까지 제출할 수 있도록 하세요

졸업 요건, 수상 등급 또는 회원 목표 달성을 위한 진행 상황을 자동으로 추적할 수 있도록 맞춤형 마일스톤을 설정하세요

GPS 핀과 서명을 통해 근무 시간을 확인하여, 모든 자원봉사 근무 시간마다 현장에 있을 필요 없이 정확한 데이터 수집을 보장하세요.

시간 추적 위젯을 웹사이트에 직접 삽입하여, 자원봉사자들이 일 기록을 남기기 위해 별도의 포털로 이동할 필요가 없도록 하세요

Track It Forward의 한도

고급 검증 기능은 가장 비싼 플랜에서만 이용할 수 있어, 기본 플랜을 사용하는 소규모 팀은 GPS 및 서명 기능을 이용할 수 없습니다.

이벤트 관리는 근무 시간 추적에 비해 부차적인 기능이므로, 복잡한 일정 관리나 대기자 명단 기능이 필요하다면 다소 부족하게 느껴질 수 있습니다

Track It Forward 요금제

기본 요금제: 100명 기준 월 $15

프리미엄: 100명 기준 월 $30

고급: 100명 기준 월 $45

Track It Forward 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 4.6/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Track It Forward에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 의견은 다음과 같습니다:

이 소프트웨어는 사용하기 쉬우며, 다양한 장소에서 열리는 자원봉사 이벤트에 신청하고 모든 봉사 시간과 일정을 추적할 수 있는 기회를 제공합니다.

이 소프트웨어는 사용하기 쉬우며, 다양한 장소에서 열리는 자원봉사 이벤트에 신청하고 모든 봉사 시간과 일정을 추적할 수 있는 기회를 제공합니다.

10. WhenToHelp (복잡한 근무 교대 패턴을 가지고 있으며, 수학적 계산에 우선순위를 둔 자동화 스케줄러가 필요한 단체에 가장 적합)

WhenToHelp는 각자의 선호도(일하기를 선호하는 사람, 특정 시간을 피하고 싶은 사람, 참여할 수 없는 사람 등)를 반영하는 독자적인 자동 채우기 알고리즘을 사용합니다. 그런 다음 한 번의 클릭으로 가장 합리적인 일정을 자동으로 구성해 줍니다.

이 플랫폼은 가장 유연한 자원봉사자들이 선호하는 근무 시간을 배정하는 동시에 초과 근무나 소진을 방지함으로써 일정 관리에 따른 정신적 부담을 덜어줍니다.

WhenToHelp의 주요 기능

자동 채우기 알고리즘 을 활용하여 자원봉사자의 선호도와 가능 일정에 따라 근무조를 자동으로 배정하고, 일정 충돌을 방지하세요.

자원봉사 교대 게시판 을 활성화하여, 코디네이터의 개입 없이도 팀원들이 직접 빈 근무 시간을 교환하거나 배정받을 수 있도록 하세요

모든 자원봉사자의 선호 및 비선호 시간을 설정하여, 시스템이 가장 유연한 자원봉사자들에게 그들이 실제로 원하는 근무 시간을 배정할 수 있도록 하세요

막바지 공석이 생기거나 긴급한 일정 변경이 있을 때, 긴급 텍스트 알림을 보내 모든 자원봉사자에게 즉시 연락하세요.

WhenToHelp의 한도

이 소프트웨어는 일정 관리에만 집중하므로, 상세한 자원봉사자 이력서, 생산성 추적 , 신원 조회 또는 기부자 데이터를 저장할 공간이 필요하다면 별도의 tool이 필요합니다.

일정과 사용자를 생성하고 관리하려면 많은 설정이 필요하여 시간이 많이 소요됩니다

WhenToHelp 요금

구독 기반 요금제

WhenToHelp 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 WhenToHelp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 의견은 다음과 같습니다:

whentohelp.com의 승인을 받은 후 비영리 단체라면 이 프로그램을 무료로 이용할 수 있다는 점이 정말 마음에 듭니다! 예산이 부족한 비영리 단체를 돕는 기업의 이런 배려는 정말 대단하네요!

whentohelp.com의 승인을 받은 후 비영리 단체라면 이 프로그램을 무료로 이용할 수 있다는 점이 정말 마음에 듭니다! 예산이 부족한 비영리 단체를 돕는 기업의 이런 배려가 정말 대단하네요!

11. Volunteero (통합형 이러닝 및 보상 기능을 갖춘 모바일 우선 환경이 필요한 단체에 최적)

Volunteero는 단순한 데이터베이스가 아닌 종합적인 참여 관리 시스템으로 설계되었습니다. 이 플랫폼은 신규 자원봉사자 등록 및 조정 업무에 따른 행정적 부담을 줄이는 데 중점을 두고 있으며, 추천서 수집이나 근무 일정 알림과 같은 수작업 작업을 자동화하여 직원들이 매월 100시간 이상을 절약할 수 있다고 주장합니다.

또한 ClickUp은 후원자의 여정을 게임화할 수 있도록 지원하여 참여율의 역설 문제를 해결합니다. 자원봉사자들은 봉사 활동의 주요 마일스톤을 달성하면 자동으로 디지털 배지를 획득하게 되며, 이 배지들은 모바일 프로필에 눈에 띄게 표시됩니다.

Volunteero의 주요 기능

자원봉사자의 추천인에게 디지털 양식을 보내고 완료 상태를 자동으로 추적하여 추천서 수집을 자동화하세요

자원봉사자가 직접 도움을 주는 특정 대상자와 연결되는 전용 데이터베이스를 통해 자원봉사자와 클라이언트 간의 작업을 관리하세요

Zapier를 통해 4,000개 이상의 앱과 연동하여, 단 몇 분 만에 자원봉사자 데이터를 기존 이메일, 마케팅 또는 CRM tool과 연결할 수 있습니다.

Volunteero의 한도

LMS는 현재 개발 중이므로, 모든 기능을 갖춘 내장형 솔루션이 필요한 단체는 향후 출시될 모듈을 기다려야 합니다.

대시보드는 적극적인 참여에 중점을 두고 있어, 단순히 이름과 연락처 리스트만 저장해야 하는 경우 부담스럽게 느껴질 수 있습니다.

Volunteero 요금

맞춤형 가격

Volunteero 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Volunteero에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

다음은 Capterra 리뷰어의 평가입니다:

자원봉사자 기록과 활동을 완벽하게 관리할 수 있는 매우 사용자 친화적인 자원봉사 관리 플랫폼입니다. 자원봉사자가 미션에 등록하고 보고서를 제출할 수 있는 웹/앱 기반의 상호작용형 플랫폼입니다. 관리자와 자원봉사자 모두를 위한 원스톱 솔루션으로, 업무를 효율화할 수 있는 다양한 자동화 기능을 제공합니다.

자원봉사자 기록과 활동을 완벽하게 관리할 수 있는 매우 사용자 친화적인 자원봉사 관리 플랫폼입니다. 자원봉사자가 미션에 등록하고 보고서를 제출할 수 있는 웹/앱 기반의 상호작용형 플랫폼입니다. 관리자와 자원봉사자 모두를 위한 원스톱 솔루션으로, 업무 효율화를 위한 다양한 자동화 기능을 제공합니다.

12. VolunteerLocal (교대 근무 일정 관리, 키오스크 체크인 및 등록 기능이 필요한 대규모 이벤트 중심 조직에 최적)

VolunteerLocal은 대규모 가입을 간편하게 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 몇 분 만에 공개 링크를 생성할 수 있으며, 자원봉사자는 비밀번호를 설정하지 않고도 근무 시간을 신청할 수 있습니다.

또한, 신용카드 결제 시스템과 연동되므로 등록 흐름 중에 소액 모금도 처리할 수 있습니다. 이를 통해 자원봉사자들은 참여 의욕이 가장 높은 바로 그 순간에 이벤트 티셔츠를 구매하거나 소액 기부를 할 수 있습니다. 이러한 기능들은 일회성 도우미에서 재정적 후원자로의 전환을 원활하게 만들어 줍니다.

VolunteerLocal의 주요 기능

비밀번호 없이 등록할 수 있도록 하여, 자원봉사자들이 계정을 만들지 않고도 근무 시간을 선택할 수 있게 함으로써 전환율을 높여보세요

체크인 키오스크를 설정하여 태블릿을 현장 출석 추적을 위한 셀프 서비스 스테이션으로 변환하세요

통합된 신용카드 결제 기능을 활용하여 등록 흐름 내에서 자원봉사자 티셔츠를 판매하거나 기부금을 모금하고, 결제를 직접 처리하세요.

인기 있는 근무 시간대에 대해 대기 명단을 자동화하여 취소 발생 시 바로 다음 순번의 사람에게 알림을 보내 빈 자리를 즉시 채우세요

VolunteerLocal의 한도

기존 플랫폼의 데이터를 시스템으로 가져오는 것은 어려운 일일 수 있습니다

개별 사용자에게 텍스트나 이메일을 보낼 수 있는 기능이 부족합니다

VolunteerLocal 요금

디스커버 플랜: $200/이벤트

Grow 플랜: 이벤트당 $800

엔터프라이즈 플랜: $3,000/이벤트

VolunteerLocal 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 4.8/5 (180개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 VolunteerLocal에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 의견은 다음과 같습니다:

모든 자원봉사자 데이터를 하나의 소프트웨어에 통합할 수 있고, 기부자 데이터베이스와 연동된다는 점이 마음에 듭니다. 맞춤형 필드와 다양한 애플리케이션을 통해 우리 단체 내 특정 유형의 사람들을 위한 별도의 이벤트를 생성할 수 있습니다. 고객 서비스와 우리 단체에 더 잘 맞도록 소프트웨어 문제를 해결해 주는 능력은 최고 수준입니다.

모든 자원봉사자 데이터를 하나의 소프트웨어에 통합할 수 있고, 기부자 데이터베이스와 연동된다는 점이 마음에 듭니다. 맞춤형 필드와 다양한 애플리케이션을 통해 우리 단체 내 특정 유형의 사람들을 위한 별도의 이벤트를 생성할 수 있습니다. 고객 서비스와 우리 단체에 더 잘 맞도록 소프트웨어 문제를 해결해 주는 능력은 최고 수준입니다.

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13. Mobilize (기존의 방대한 네트워크를 통해 인력을 모집해야 하는 옹호 단체 및 정치 캠페인에 가장 적합)

다른 플랫폼들은 직접 참여자를 확보해야 하는 반면, Mobilize는 유사한 사명을 가진 지지자들에게 여러분의 이벤트를 교차 프로모션하여 참여자를 찾을 수 있도록 도와줍니다. 이러한 네트워크 효과 덕분에 이미 유사한 운동에 참여하고 있는 지지자들에게 여러분의 이벤트가 자동으로 노출되어 모집 비용을 절감할 수 있습니다.

또한, 이 플랫폼은 자동화된 SMS 및 이메일 알림을 활용한 데이터 기반의 '너지(nudge)' 주기를 통해 불참률을 줄이도록 설계되었습니다. 일회성 이벤트 참가자를 장기적인 활동가로 전환하는 데 특화되어 있어, 중요한 옹호 활동이나 신속한 대응이 필요한 조직 활동에 적합한 선택입니다.

주요 기능 살펴보기

Mobilize Network 를 활용하여 새로운 기회를 찾고 있는 수백만 명의 활발한 자원봉사자들에게 귀하의 이벤트를 자동으로 노출시키세요

핵심 자원봉사자들이 귀하를 대신해 동료 간 이벤트를 직접 주최할 수 있도록 지원하여, 추가 인력 비용 없이도 운동의 규모를 확장할 수 있게 하세요

후원자들이 친구를 초대하고 참석 여부를 확인하도록 유도하는 최적화된 이메일 및 텍스트 알림으로 알림 주기를 자동화하세요

EveryAction, NGP VAN, Salesforce와 실시간으로 데이터를 동기화하여 자원봉사 활동이 항상 주요 후원자 데이터베이스에 반영되도록 하세요

Mobilize의 한도

인터페이스가 이벤트 기반 작업에 중점을 두고 최적화되어 있어, 장기적인 병원이나 박물관 역할과 같은 지속적인 서비스에는 적합하지 않습니다.

때때로 Mobilize는 이벤트에 대해 너무 많은 알림 이메일을 보내기 때문에 중요한 이메일을 추적하기 어렵습니다

Mobilize 가격

Free Plan: 한도 있는 무료 체험판

맞춤형 가격

Mobilize의 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Mobilize에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 의견은 다음과 같습니다:

Mobilize는 자동 확인 텍스트 및 이메일을 통해 불참률을 줄여 이벤트 참가 신청을 추적하고 RSVP를 관리하는 데 훌륭한 tool입니다.

Mobilize는 자동 확인 텍스트 및 이메일을 통해 불참률을 줄여 이벤트 참가 신청 현황을 추적하고 RSVP를 관리하는 데 탁월한 tool입니다.

14. Better Impact (자원봉사 프로그램의 재정적 ROI를 입증해야 하는 기존 비영리 단체에 가장 적합)

자원봉사자가 직접 프로필을 관리할 수 있는 종합 데이터베이스를 원하신다면, Better Impact를 고려해 볼 만합니다. 이 솔루션은 직원이 수동으로 데이터를 입력할 필요 없이 기록을 정확하게 유지해 줍니다. 간단히 말해, Better Impact는 시간 절약에 중점을 두고 있으며, 특히 일정 관리 및 알림 기능을 자동화하여 코디네이터가 주당 최대 15시간의 시간을 절약할 수 있도록 지원한다고 주장합니다.

이 소프트웨어의 가장 큰 기능은 자원봉사 소프트웨어 ROI 계산기로, 이를 통해 단순한 봉사 시간을 보드나 기부자들에게 제시할 수 있는 구체적인 비즈니스 사례로 전환할 수 있습니다.

온보딩 및 교육을 ClickUp의 내장형 e러닝 모듈로 전환하면 자동화된 자격 인증 경로를 설정할 수 있습니다. 즉, 자원봉사자는 필수 교육 퀴즈를 통과한 후에만 특정 근무 시간에 등록할 수 있게 됩니다.

Better Impact의 주요 기능

자원봉사자가 포털이나 모바일 앱을 통해 직접 근무 일정을 선택할 수 있도록 하여, 팀원들 간의 이메일을 주고받는 번거로움을 줄이세요

맞춤형 e러닝 모듈을 구축하여 온보딩 및 교육을 온라인으로 전환하고, 모든 신규 자원봉사자가 첫 근무 전에 충분히 준비될 수 있도록 하세요

원클릭으로 ROI 보고서를 생성하여 자원봉사 시간을 이해관계자들에게 측정 가능한 경제적 가치와 지역사회 성과로 전환하세요

텍스트나 이메일을 통해 자동화된 근무 알림을 보내 출석률을 높이고, 일정 변경 사항을 모든 사람에게 실시간으로 알리세요.

Better Impact의 한도

자원봉사자가 자신의 가능 일정을 달력에 업로드할 수 없기 때문에, 누구도 그들에게 근무 일정을 배정할 수 없습니다.

사용자들은 양식이 제한적이라고 느낍니다

Better Impact 가격 정책

맞춤형 가격

더 나은 평가와 리뷰

G2: 4.7/5 (120개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Better Impact에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 의견은 다음과 같습니다:

모바일 앱을 선호하는 자원봉사자들에게도 사용하기 편리합니다. 고객 서비스도 최고 수준입니다. 또한 해당 분야의 다른 사람들이 Better Impact를 어떻게 활용하고 있는지 자세히 알아볼 수 있는 사용자 그룹도 운영하고 있습니다.

모바일 앱을 선호하는 자원봉사자들에게도 사용하기 편리합니다. 고객 서비스도 최고 수준입니다. 또한 해당 분야의 다른 사람들이 Better Impact를 어떻게 활용하고 있는지 자세히 알아볼 수 있는 사용자 그룹도 운영하고 있습니다.

15. Rallly (단순히 회의나 이벤트 일정을 조율해야 하는 프로젝트 팀에 가장 적합)

Rally는 방대한 데이터베이스 관리의 번거로움 없이 자원봉사자 회의나 일회성 봉사 프로젝트 일정을 잡아야 할 때 실용적인 선택입니다. 이 도구는 이메일을 주고받는 번거로움을 없애기 위해 설계된 가벼운 설문 도구입니다. 달력에서 몇 가지 가능한 날짜를 선택한 후 팀원들에게 링크를 보내고, 각자 가장 편한 날짜에 투표하도록 하면 됩니다.

이 소프트웨어는 일정 조정을 협업 과정으로 간주합니다. 투표가 확정되면 투표에 참여한 모든 사람에게 자동으로 달력 초대장을 발송하여, 관리자가 수동으로 팀원들에게 일정을 알릴 필요 없이 행정 업무를 효율적으로 마무리할 수 있습니다.

Rally는 장기 봉사 시간을 추적하지는 않지만, 자동 시간대 감지를 통해 여러 지역의 협업을 처리할 수 있는 기능 덕분에 분산된 팀을 위한 훌륭한 마이크로 tool입니다.

Rally의 최고의 기능

간편한 달력 인터페이스에서 가능한 날짜와 시간을 선택하여 몇 초 만에 회의 투표를 생성하세요

시간대를 자동으로 동기화하여 원격 자원봉사자나 여러 지역에 흩어진 팀원들이 각자의 현지 시간대로 설문조사를 확인할 수 있습니다.

제3자 마케팅이 아닌 일정에 집중할 수 있도록 깔끔하고 미니멀한 인터페이스에서 광고 없이 무료로 원활하게 협업하세요.

익명 참여를 허용하여, 별도의 계정을 만들거나 개인 정보를 공유하는 것을 꺼리는 신규 자원봉사자들의 진입 장벽을 낮추세요

Rally의 한도

자원봉사자 데이터베이스가 없어 플랫폼 내에서 연락처 정보, 면책 동의서 또는 봉사 이력을 저장할 수 없습니다.

최대 수용 한도나 반복되는 근무 패턴과 같은 근무별 로직이 없어 일상적인 운영에는 적합하지 않습니다.

Rally 요금제

Hobby: Free Forever

프로: 월 $7

Rally 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Rallly에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

다음은 G2 리뷰어의 후기입니다:

팀이 필요에 맞게 일과 보고를 맞춤형으로 설정할 수 있으며, 다른 tools와 연동됩니다.

팀이 필요에 맞게 업무와 보고를 맞춤형으로 설정할 수 있으며, 다른 tools와 연동됩니다.

📖 함께 읽어보세요: Rallly 프로젝트 관리 대안 및 경쟁사

16. TimeCounts (깔끔하고 현대적인 커뮤니티 hub 분위기를 중시하는 중소 규모 팀에 최적)

Timecounts는 기존의 자원봉사자 데이터베이스를 대체하여, 후원자들이 역할을 찾아보고 신청할 수 있는 대외용 포털을 제공합니다. 이 플랫폼은 온보딩 과정에 중점을 두어, 신규 모집 대상자를 위한 필수 체크리스트를 생성할 수 있도록 지원합니다.

시스템이 자원봉사자가 근무에 배정되도록 허용하기 전에, 교육 비디오를 시청하거나 자격증을 업로드하거나 디지털 면책 동의서에 서명하도록 요구할 수 있습니다.

또한 Double the Donation과의 통합 파트너십을 통해 등록 시 자원봉사자의 소속 회사를 자동으로 식별합니다. 이를 통해 귀 단체는 별도의 수동 보고 절차 없이도 기업이 직원의 자원봉사 시간에 대해 기부하는 'Dollars for Doers' 보조금을 자동으로 추적하고 신청할 수 있습니다.

TimeCounts의 주요 기능

단 몇 분 만에 브랜드가 반영된 커뮤니티 hub 를 개설하여, 조직의 색상과 스타일에 맞춰 원활한 자원봉사 경험을 제공하세요

온보딩 체크리스트를 자동화하여 모든 신규 자원봉사자가 근무 신청 전에 교육과 서류 절차를 완료했는지 확인하세요

강력한 디렉토리 필터를 사용하여 맞춤형 태그, 기술 또는 특정 전문 작업에 대한 '삭제됨' 상태를 기준으로 자원봉사자를 빠르게 찾으세요.

모집 양식과 주요 데이터베이스 간의 데이터를 자동으로 동기화하여 수동 입력을 없애고 명단을 최신 상태로 유지하세요

TimeCounts의 한도

보고 기능은 기술적인 측면보다는 시각적인 측면에 중점을 두기 때문에, 빠른 현황 파악에는 유용하지만 복잡한 정부 보조금 감사에 필요한 세밀한 분석은 부족할 수 있습니다.

이력서 첨부 파일이 없습니다

TimeCounts 요금제

Free Forever

프로: 월 $59 (연간 결제)

TimeCounts 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (25개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 TimeCounts에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 의견은 다음과 같습니다:

고객 지원은 타의 추종을 불허합니다. 제가 가진 수많은 질문들이 10분에서 24시간 사이에 답변되거나 처리되었습니다. 정말 인상적이었습니다.

고객 지원은 타의 추종을 불허합니다. 제가 제기한 수많은 문의 사항이 10분에서 24시간 이내에 답변되거나 처리되었습니다. 정말 인상적이었습니다.

17. Rosterfy (자동화된 종단간 모집이 필요한 글로벌 이벤트 및 단체에 최적)

Rosterfy는 중요한 자원봉사자 조정을 위한 기업급 솔루션입니다. 시드니 마라톤이나 SXSW와 같은 세계적인 대형 이벤트에서 수천 명의 인원을 관리하는 데는 단순한 달력 관리 이상의 기능이 필요하며, Rosterfy는 이러한 이벤트들의 배후에서 운영되는 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 지능형 자동화 기술을 활용하여 첫 지원부터 교육, 현장 일정 배정까지 자원봉사자의 전체 라이프사이클을 관리합니다.

이 플랫폼에는 기업의 사회적 책임(CSR) 및 서비스 러닝을 위한 전용 모듈도 포함되어 있습니다. 이를 통해 조직은 개별 자원봉사자뿐만 아니라 전체 직원 그룹 및 대학 학과까지 단일 대시보드에서 관리할 수 있습니다.

Rosterfy의 주요 기능

수동 개입 없이도 자원봉사자를 모집, 교육, 규정 준수 점검 단계로 안내하는 워크플로우를 설정하여 온보딩 과정을 자동화하세요

전용 자원봉사자 앱을 출시하여 팀원들이 이동 중에도 일정, 교육 자료, 근무 변경 사항을 실시간으로 확인할 수 있도록 하세요

전자 배지, 인증서, 상품권을 활용한 보상 및 표창 프로그램을 도입하여, 향후 이벤트에서도 우수 자원봉사자들의 참여도를 유지하세요

실시간 데이터와 ROI 추적을 활용하여 이해관계자들에게 자원봉사 프로그램의 효과를 입증할 수 있는 고급 DEI 및 ESG 보고서를 생성하세요.

Rosterfy의 한도

신뢰할 수 있는 고객 지원 서비스가 부족합니다

시스템에 가해진 변경 사항과 변경자를 보기 위한 감사 추적이 없습니다.

Rosterfy 요금제

맞춤형 가격

Rosterfy 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (35개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Rosterfy에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra의 한 리뷰어가 이 tool을 평가했습니다:

사용하기 쉽고, Rosterfy의 직원들은 항상 저를 도와주며 포털을 개선할 방법을 제안해 주어 모든 업무가 원활하게 진행됩니다. 관리자뿐만 아니라 사용자에게도 친숙한 인터페이스를 갖추고 있어 매우 중요합니다. 알림 자동화 기능을 설정하고 피드백 시스템도 도입했습니다.

사용하기 쉽고, Rosterfy의 직원들은 항상 저를 도와주며 포털을 개선할 방법을 제안해 주어 모든 업무가 원활하게 진행됩니다. 관리자뿐만 아니라 사용자에게도 친숙한 인터페이스를 갖추고 있어 매우 중요합니다. 알림 자동화 기능을 설정하고 피드백 시스템도 도입했습니다.

18. HandsOn Connect (Salesforce 기반 CRM이 필요한 대규모 비영리 단체 및 다국적 조직에 최적)

출처: HandsOn Connect 연결

단순한 신청서 관리로는 더 이상 감당하기 어려운 조직이라면 HandsOn Connect를 사용해 보세요. 현재 Galaxy Digital 계열사인 이 솔루션은 Salesforce를 기반으로 직접 구축되어 여러 위치에 걸친 방대한 데이터 세트를 처리할 수 있습니다. 수천 건의 자원봉사자 기록을 관리해야 할 뿐만 아니라 복잡한 기부자 캠페인, 옹호 활동, 국제 프로그램까지 함께 운영해야 한다면 이 솔루션이 좋은 선택이 될 것입니다.

글로벌 조직의 경우, 이 플랫폼의 지속가능발전목표(SDG) 대시보드는 지속적으로 효과를 발휘하고 있습니다. 이 대시보드는 프로젝트 영향 데이터를 자동으로 분류하여 연간 CSR 보고서에 활용할 수 있는 메트릭으로 변환해 줍니다.

또한 Salesforce에서 흔히 발생하는 기술적 격차를 해소하기 위해, 가상 시스템 관리자 서비스도 제공하여 백엔드 설정을 전담할 전문가를 배정해 드립니다.

HandsOn Connect의 주요 기능

영어, 스페인어, 프랑스어, 중국어 및 기타 여러 언어를 지원하는 다국어 인터페이스로 전 세계 자원봉사 프로그램을 관리하세요

Salesforce Nonprofit Success Pack 내에서 자원봉사자 및 기부자 데이터를 자동으로 동기화하여, 재정적 후원을 할 가능성이 가장 높은 후원자를 파악하세요.

LlamaSite 플러그인을 사용하여 맞춤형 HTML 및 CSS 템플릿을 제작하고, 워드프레스 사이트에 자원봉사 기회를 직접 표시하세요

사전 구성된 대시보드를 통해 프로젝트가 글로벌 영향력 기준에 얼마나 부합하는지 정확히 보고함으로써 지속가능발전목표(SDG)를 추적하세요

HandsOn Connect의 한도

이 플랫폼은 Salesforce 기반으로 구축되어 있어 기술적 진입 장벽이 높으며, 일반적으로 시스템을 설정하고 유지 관리하려면 훈련된 관리자가 필요합니다.

HandsOn Connect 라이선스 비용과 이를 최대한 활용하기 위한 전문 Salesforce 컨설팅 비용을 모두 지불해야 하는 경우가 많아 소규모 단체에게는 비용 부담이 클 수 있습니다.

HandsOn Connect 요금

맞춤형 가격

HandsOn Connect 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 4.1/5 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 HandsOn Connect에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 의견은 다음과 같습니다:

공개 사이트를 쉽게 편집할 수 있고, 관리자가 아닌 직원들도 파트너 포털을 편리하게 이용할 수 있다는 점입니다. 3.0 버전 업데이트 덕분에 훨씬 더 좋아졌어요!

공개 사이트를 쉽게 편집할 수 있고, 관리자가 아닌 직원들도 파트너 포털을 편리하게 이용할 수 있다는 점입니다. 3.0 버전 업데이트 덕분에 훨씬 더 좋아졌어요!

19. Givlly Volunteer Management (통합 학습 관리 시스템이 필요한 사회 복지 기관(SSA) 및 비영리 단체에 가장 적합)

Givlly는 자원봉사자의 전체 라이프사이클을 포괄합니다. 맞춤형 온보딩 및 면접부터 특정 역할에 자원봉사자를 배치하고 전용 모바일 앱을 통해 출석 상황을 추적하는 것까지 모든 과정을 처리합니다. 또한 기부자 관리 모듈이 포함되어 있어, 자원봉사자 참여도가 모금 캠페인과 어떻게 직접적으로 연관되는지 확인할 수 있습니다.

통합된 학습 관리 시스템(LMS)은 자동화된 학습 경로를 지원합니다. 이를 통해 아동 보호 또는 데이터 프라이버시 과정과 같은 필수 규정 준수 교육을 플랫폼 내에서 직접 진행할 수 있습니다. 자원봉사자는 할당된 모듈을 성공적으로 완료하고 관련 퀴즈를 통과한 후에만 ‘수료’ 상태로 전환됩니다.

Givlly 자원봉사 관리의 주요 기능

내장된 학습 관리 시스템(LMS)을 통해 자원봉사자 교육을 관리하고, 플랫폼 내에서 직접 강좌를 개설하고 자격증 취득 현황을 추적하세요

수동 데이터 입력 없이 CSR 추적을 자동화하여 기업 파트너를 위한 감사 편지와 성과 보고서를 생성하세요

관리자와 자원봉사자 모두를 위한 전용 모바일 앱을 사용하여 이동 중에도 일정을 관리하고, 출석을 추적하며, 소통하세요

조직의 안전 기준에 맞춰 설계된 구체적인 면접 단계와 심사 질문을 포함하도록 온보딩 워크플로우를 맞춤형으로 설정하세요

Givlly 자원봉사 관리의 한도

기존 플랫폼에 비해 타사 연동 기능이 한도 있어, 모든 운영을 주로 Givlly의 내장 tools에 의존해야 할 수 있습니다.

다양한 기능으로 인해 사용자가 하나의 인터페이스에서 교육, 기부, 이벤트 모듈을 모두 탐색해야 하므로 학습 곡선이 발생합니다

Givlly 자원봉사 관리 요금

맞춤형 가격

Givlly 자원봉사 관리 소프트웨어 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

20. Jotform Volunteer Management Suite (양식 제출 내용을 자동화된 작업 보드로 전환하고자 하는 소규모 팀에 최적)

Jotform은 양식 도구로 널리 알려져 있지만, 보드(Boards) 기능 덕분에 비영리 단체를 위한 본격적인 프로젝트 관리 도구로 거듭났습니다. 이 기능은 자원봉사자가 신청서를 작성하는 단계와 코디네이터가 실제로 작업을 배정하는 단계 사이의 간극을 메우도록 설계되었습니다.

누군가 가입 양식을 제출하면, 소프트웨어가 시각적 보드에 작업 카드를 자동으로 생성하여 신규 지원자가 읽지 않은 받은 편지함에 방치되는 일이 없도록 합니다.

ClickUp의 AI 에이전트는 연중무휴 24시간 자원봉사자의 초기 문의를 처리하며, 지원서를 작성하기 전부터 맞춤형 안내를 제공합니다. 데이터 사일로를 방지하기 위해 업데이트된 Salesforce Dynamic Prefill 기능을 사용하면 CRM에서 실시간 데이터를 가져와 양식 필드를 자동으로 채울 수 있어, 플랫폼 간 자원봉사자 정보의 일관성을 보장합니다.

Jotform 자원봉사 관리 제품군의 주요 기능

자원봉사 양식을 프로젝트 보드에서 바로 실행 가능한 카드 형태로 변환하여 작업 생성을 자동화하세요

우선순위와 마감일을 관리하여 보조금 신청이나 이벤트 허가와 같은 중요한 마감일을 놓치지 않도록 하세요

팀원들이 자원봉사 작업 카드에 직접 댓글과 상태 업데이트를 남길 수 있도록 하여 실시간으로 협업하세요

통합된 Jotform Sign 기능을 사용하여 초기 가입 과정에서 책임 면제 동의서 및 비밀 유지 계약서(NDA)에 대한 전자 서명을 수집하세요.

Jotform 자원봉사 관리 제품군의 한도

이 플랫폼은 후원자 관계를 관리하기 위한 장기적인 CRM보다는 양식과 작업을 중심으로 구축되었기 때문에, 전용 자원봉사자 데이터베이스는 아닙니다.

무료 및 하위 플랜에는 제출 한도가 적용되며, 매월 많은 수의 자원봉사자 등록이 발생하는 경우 제약이 될 수 있습니다.

Jotform 자원봉사 관리 제품군 가격

스타터: Free Plan

브론즈: 월 $39

실버: 월 $49

골드: 월 $129

기업: 맞춤형 가격

Jotform 자원봉사 관리 제품군 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (4,700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,600개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Jotform 자원봉사 관리 제품군에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 의견은 다음과 같습니다:

설정 및 데이터 수집이 간편하고, 양식 디자인도 직관적입니다. 기술적인 중단 없이 사용할 수 있으며 접근성이 매우 뛰어납니다.

설정 및 데이터 수집이 간편하고, 양식 디자인도 직관적입니다. 기술적인 장애가 없으며, 접근성이 매우 뛰어납니다.

ClickUp Volunteers가 바로 그 정답입니다!

자원봉사자 관리는 모든 요소를 유기적으로 연결하여 팀이 실질적인 성과 창출에 집중할 수 있도록 하는 것입니다. 이 목록에 포함된 도구들은 각기 다른 방식으로 도움을 줄 수 있지만, 워크플로우가 양식, 스프레드시트, 채팅, 보고서 등으로 분산되면 중요한 사항이 누락되기 시작합니다.

바로 이 점에서 ClickUp은 판도를 바꾸며, 모든 자원봉사 워크플로우를 한곳으로 통합합니다. 양식을 통해 신청서를 수집하는 것부터 이를 즉시 실행 가능한 작업으로 전환하는 것까지, 모든 과정이 처음부터 체계적으로 관리됩니다. 프로그램이 성장함에 따라 ClickUp Brain은 자원봉사 데이터를 요약하고, 부족한 부분을 파악하며, 더 스마트한 플랜을 세울 수 있도록 도와 모든 것을 명확하게 파악할 수 있게 해줍니다.

진행 상황을 추적해야 할 때, 대시보드를 통해 업데이트를 일일이 확인하지 않아도 참여 현황, 기록된 시간, 프로그램 성과를 실시간으로 확인할 수 있습니다. 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅