일, 글쓰기 및 연구를 위한 최고의 갤럭시 AI 대안 10선

갤럭시 AI는 삼성전자가 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 기기 등 갤럭시 기기에 탑재한 AI 기능 모음입니다. 기기 내 AI와 클라우드 AI를 결합해 생산성, 창의성, 커뮤니케이션을 지원합니다.

이 플랫폼은 모바일에서 빠른 편집, 요약, 번역, 텍스트 보조 및 가벼운 글쓰기 작업에 효과적입니다. 또한 이미지 이해 및 상황 인식과 같은 영역에서 Google Lens 같은 도구와 기능이 겹치기도 합니다.

업무가 점점 더 복잡해지면서 기기 중심 AI 시스템의 한계가 드러나기 시작합니다. 심층 연구, 장문 콘텐츠 생성, 데이터 분석, 보고, 도구 간 협업과 같은 작업들은 기본 모바일 AI가 제공할 수 있는 것보다 더 광범위한 기능을 요구하는 경우가 많습니다.

앞으로의 섹션에서는 이러한 광범위한 사용 사례를 지원하는 갤럭시 AI 대안을 살펴보고, 각 플랫폼이 제공하는 기능과 주요 제한 사항, 가격 정책을 설명하여 보다 효과적인 선택을 돕습니다.

갤럭시 AI 대안에서 무엇을 찾아야 할까요?

적합한 선택은 사용자의 구체적인 활용 사례와 기기 내 지원 기능을 넘어 AI를 어떻게 활용할 플랜인지에 따라 달라집니다. 그렇다고 해도, 대안을 선택하기 전에 평가해볼 만한 몇 가지 핵심 요소는 다음과 같습니다.

작업 및 파일 간 지속성: tool이 각 프롬프트나 세션마다 초기화되지 않고 문서, 대화 또는 프로젝트 전반에 걸쳐 컨텍스트를 유지할 수 있는지 확인하세요.

협업 및 공유 작업 지원: 개별 상호작용에 AI 사용을 제한하기보다, 여러 사람이 동일한 콘텐츠, 파일 또는 워크플로우에서 작업할 수 있도록 지원하는 갤럭시 AI 대안을 우선적으로 고려하세요.

출력 품질과 어조 제어: 한도가 있는 맞춤형 맞춤화가 가능한 일회성 응답 생성 대신, 출력을 다듬고 반복하며 방향을 제시할 수 있는 비용 효율적인 갤럭시 AI 대안을 선택하세요.

일상 업무 도구와의 연동: 문서, 스프레드시트, 프로젝트 도구, 이메일, 클라우드 스토리지 및 전체 기술 스택과 연결되는 도구를 찾으세요.

일 규모 확대에 따른 확장성: 단순한 개인 작업용으로만 최적화되지 않고, 일이 복잡해지거나 빈도가 높아지거나 팀 기반 작업으로 전환될 때도 유용하게 활용될 수 있도록 보장합니다.

명확한 한도, 가격 정책, 데이터 처리: 일상 업무에 플랫폼 의존도가 높아질수록 적용되는 한도, 가격 등급, 데이터 보안 정책의 변화를 평가하세요.

주요 갤럭시 AI 대안 한눈에 보기

최고의 대안으로 선정된 모든 도구를 한눈에 비교할 수 있는 테이블입니다:

tool 주요 기능 가장 적합한 경우 가격* ClickUp 업무 관리, 문서 작업, AI 글쓰기 지원, 작업 자동화, 협업 기기 내 AI를 넘어 일, 문서, 협업을 체계화하는 팀 솔루션 Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 Microsoft Copilot 워드, 엑셀, 파워포인트, Outlook, Teams 전반에 걸친 AI 지원 문서, 회의, 이메일을 위해 Microsoft 365를 사용하는 Teams 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $18부터 클로드 장문 맥락 추론, 문서 분석, 글쓰기 및 연구 워크플로우 긴 문서와 복잡한 분석을 다루는 작가 및 연구자 무료; 유료 플랜은 월 20달러부터 Google Gemini 연구, 문서 편집, 다중 모드 입력, 시각 및 음향 출력 검색, 문서, 창의적 연구를 결합한 Teams 작업 도구 무료; 유료 플랜은 월 $7.99부터 ChatGPT 글쓰기, 계획 수립, 연구, 맞춤형 어시스턴트, 공유 작업 공간 유연하고 범용적인 AI 어시스턴트가 필요한 개인 및 팀을 위한 무료; 유료 플랜은 월 $8부터 링귀스 문법, 어조 일관성, 템플릿, 다국어 작성 지원 일상적인 비즈니스 커뮤니케이션을 표준화하는 팀 무료; 유료 플랜은 월 $99부터 Alteryx 데이터 준비, 분석 자동화, 관리형 AI 워크플로우 데이터 집약적 분석 및 의사 결정 워크플로우를 자동화하는 팀 유료 플랜: 사용자당 월 $250부터 Krater. ai 텍스트, 이미지, 오디오 및 애니메이션 생성 시각 및 멀티미디어 자산을 제작하는 크리에이티브 팀 유료 플랜: 월 $9부터 마가이 다양한 AI 모델, 페르소나, 프롬프트 관리 기능 활용 다양한 AI 모델을 활용하는 파워 사용자 및 에이전시 유료 플랜: 사용자당 월 30달러부터 닌자챗 AI 문서 분석, 요약, 마인드 맵, 이미지 생성 문서와 미디어를 학습 자료로 변환하는 범용 도구 유료 플랜: 월 $9부터

최고의 갤럭시 AI 대안들

아래는 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 생산성 향상, 워크플로우 자동화, 콘텐츠 생성, 효율적인 협업을 지원할 수 있는 갤럭시 AI 대안들에 대한 상세한 분석입니다:

1. ClickUp (모든 일을 위한 최고의 AI 어시스턴트)

ClickUp Brain으로 이메일과 메시지를 빠르게 생성하세요

채팅 기반 AI 도구는 답변 생성에는 탁월합니다. 하지만 실행 단계에서는 한계가 있습니다.

ClickUp은 통합형 AI 작업 공간으로 설계되어, AI가 프로젝트, 작업, 문서 내에서 직접 작동합니다.

ClickUp이 최고의 갤럭시 AI 대안으로 어떻게 평가되는지 확인해 보세요 👇

작업 공간 내 모든 것을 검색 가능하고 접근 가능하게 만드세요

우선, ClickUp Enterprise 검색은 모든 업무 데이터를 하나의 검색 가능한 스페이스로 통합합니다. 드라이브, Notion, Slack, 지메일 등 다양한 도구에서 흩어진 정보를 단일 정보 원천으로 전환합니다.

AI로 전체 작업 공간과 연결된 도구를 검색하세요

작업 공간의 모든 내용은 검색 및 접근이 가능합니다.

키워드에 의존하는 기존 검색 도구와 달리, 자연어를 이해하여 질문을 해석하고 전체 맥락을 반영한 결과를 제공합니다. 또한 ClickUp은 콘텐츠를 자주 인덱스화하므로 검색 결과가 작업 공간의 최신 상태를 반영합니다.

✏️ 노트: 모든 도구를 가로지르는 검색이 데이터 위험을 의미하지는 않습니다. ClickUp Connected Search는 모든 것을 검색 가능하면서도 안전하게 유지합니다. 이 플랫폼은 GDPR, ISO, HIPAA, SOC 2 준수를 기반으로 하며, 제3자 데이터 훈련이나 보관이 전혀 없습니다.

일을 이해하는 컨텍스트 AI

연결된 검색으로 필요한 정보를 찾아보세요. 다음 단계는 무엇일까요?

내장형 컨텍스트 AI인 ClickUp Brain이 이를 이해하는 데 도움을 줍니다.

평범한 언어로 질문하고, 프로젝트 업데이트를 빠르게 요약하며, 장애 요소를 파악하고, 프로젝트를 요약하며, 회의록에서 실행 항목을 추출하세요.

제품 출시를 주도하며 작업이 문서, 댓글, Slack 스레드, 회의 노트 등 여러 곳에 흩어져 있다고 가정해 보세요.

사용자가 입력한 내용: “3분기 출시를 막는 요인은 무엇인가요?”

ClickUp Brain은 ClickUp 작업 공간 전체의 실시간 데이터를 스캔합니다—작업 상태, 기한 초과 의존성 작업, 최근 댓글, 회의록 등. 이를 통해 디자인 승인이 보류 중이며, 두 개의 엔지니어링 작업이 지연되고, 법무 검토와 연결된 의존성이 해결되지 않았음을 식별합니다.

이를 통해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

관계자를 위한 출시 상태 요약 생성

작업 방해 요소를 소유자와 마감일이 지정된 할당된 작업으로 전환하세요

미결승인 건에 대한 후속 조치 자동 생성

프로젝트 문서를 최신 실행 상태로 업데이트하세요

질문을 던지고, 즉각적인 답변을 얻으며, ClickUp Brain으로 일을 간소화하세요

ClickUp에서 AI를 개인 비서로 활용해 지속적인 작업 전환을 방지하고 집중력을 되찾는 방법 👇

동일한 작업 공간에서 여러 AI 모델에 접근하세요

ClickUp Brain은 단일 인터페이스에서 여러 외부 AI 모델을 이용할 수 있게 해줍니다. 도구 전환, 탭 관리, 별도 구독 관리가 필요 없습니다.

모델 접근은 ClickUp Brain을 통해 추상화됩니다. 모든 AI 사용은 작업 공간 내에서 중앙 집중화되고, 권한 부여되며, 감사 가능합니다. 이는 팀이 서로 다른 작업을 위해 여러 독립형 AI 도구에 의존할 때 흔히 발생하는 분산화를 방지합니다.

ClickUp Brain으로 선도적인 대규모 언어 모델(LLM)을 한곳에서 활용하세요

주요 활용 사례: Claude : 장문 추론, 심층 분석 및 종합 작업에 적합

ChatGPT : 빠른 초안 작성, 실행 및 작업 단위 일에 적합

정보량이 많거나 상호 참조가 필요한 연구를 위한 Gemini

📌 예시: 전략 팀은 Gemini로 방대한 자료를 분석하고, Claude로 통찰력을 서사 구조로 정리하며, ChatGPT로 이를 실행 가능한 작업으로 전환할 수 있습니다. 이 모든 작업을 ClickUp을 벗어나지 않고 수행할 수 있습니다.

슈퍼 에이전트에게 힘든 작업을 맡기세요

슈퍼 에이전트는 작업 공간 내에서 지속적으로 작동하는 주변 AI 어시스턴트입니다. 작업, 타임라인, 의존성, 활동 패턴 전반에서 발생하는 상황을 관찰한 후 조건이 변할 때마다 프롬프트 없이도 반응합니다.

누군가 문제를 발견하거나 업데이트를 요청하기를 기다리지 않고, 슈퍼 에이전트가 백그라운드에서 일을 지속적으로 진행합니다.

📌 예시: 슈퍼 에이전트는 다음과 같은 기능을 수행할 수 있습니다: 다음 스프린트가 시작되기 전에 스프린트 회고 내용을 종합하고 전달 위험을 강조하세요.

지연되거나 중단된 작업을 감지하고 관련 소유자에게 자동으로 알림을 전송합니다.

프로젝트 진행 상황을 모니터링하고 이해관계자를 위한 정기적인 상태 보고서를 생성하세요.

의존성 완료 시 또는 상태 변경 시 후속 작업 실행 🎥 AI 기반 프로젝트 관리를 위한 슈퍼 에이전트 에 대해 자세히 알아보려면 이 비디오 를 시청하세요.

ClickUp 최고의 기능

업무 관련 대화를 체계적으로 관리하세요. ClickUp 채팅으로 메시지를 작업으로 전환하고, 소유자를 지정하며, 결정 사항이 스레드 속에 묻히지 않고 실행과 연결되도록 하세요.

간단한 노코드 규칙이나 AI 기반 논리를 활용해 반복 작업을 자동화하세요. ClickUp 자동화 기능을 사용하면 됩니다.

ClickUp을 Google Drive, Slack, Gmail, GitHub, Zoom, Notion 등 다양한 도구와 연결하세요. ClickUp 통합 기능은 파일, 대화, 업데이트를 하나의 시스템으로 통합하여 ClickUp 작업 공간을 단일 정보원으로 만들어줍니다.

음성으로 아이디어, 의견 또는 업데이트를 기록하고 '음성 입력' 기능으로 즉시 구조화된 텍스트로 변환하세요.

ClickUp의 한도

기능의 범위는 처음 사용하는 사용자에게 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,850개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

ClickUp은 모든 작업, 문서, 목표, 시간 추적을 하나의 통합된 작업 공간으로 모읍니다. 2018년부터 사용해 온 이 도구는 내부 워크플로우와 클라이언트 프로젝트 관리 모두에 놀라울 정도로 유연합니다. 사용자 정의 가능한 보기(리스트, 보드, 달력 등)와 상세한 자동화 옵션은 매주 수 시간의 시간을 절약해 줍니다. 또한 빈번한 기능 업데이트는 플랫폼 개선에 진지하게 임하고 있음을 보여줍니다.

2. Microsoft Copilot (Microsoft 365를 사용하는 팀이 문서, 회의, 이메일 전반에 걸쳐 AI 지원을 원할 때 최적)

via Microsoft Copilot

Microsoft Copilot은 문서, 회의, 커뮤니케이션 전반에 걸쳐 일반적인 AI 사용 사례를 지원하는 AI 기반 디지털 도우미입니다. 핵심은 최신 모델로 구동되는 안전하고 기업 등급의 채팅 인터페이스입니다.

속도를 위해 '빠른 응답'과 복잡한 추론을 위한 '깊이 생각하기' 사이를 토글할 수 있습니다. 복잡한 회의록이나 다중 파일 프로젝트를 처리할 때도 유용합니다.

팀 협업을 위해 Copilot Pages는 강력한 작업 공간을 제공합니다. 채팅 응답의 일부를 페이지로 끌어올 수 있으며, 여기서 모두가 함께 편집하고 다른 파일의 콘텐츠를 가져와 공유 자료를 다듬을 수 있습니다.

더 깊이 있는 연구와 체계적인 문제 해결을 위해 설계된 Copilot Notebooks도 있습니다. 파일, 회의 노트, 웹 링크를 하나의 노트북에 모아 장기 프로젝트의 전체 맥락 속에서 Copilot을 활용할 수 있습니다.

Microsoft Copilot의 주요 기능

개방형 프롬프트를 활용해 콘텐츠 초안 작성, 아이디어 생성, 목록 작성, 정보 정리를 수행하세요.

이미 사용 중인 Microsoft 365 앱(Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams 등)과 Copilot을 연동하면 수식 제안, 이메일 스레드 요약, 회의 내용 정리 등의 기능을 활용할 수 있습니다.

VoIP 및 PSTN 통화 전반에 걸쳐 핵심 내용, 소유자, 다음 단계를 캡처하여 통화 관리를 자동화하세요

Microsoft Copilot의 한도점

Microsoft 365 비사용자에게는 Copilot이 여전히 이용 불가능합니다.

Microsoft Copilot 가격 정책

Microsoft 365 Copilot 채팅: 적격 Microsoft 365 구독 시 무료로 이용 가능

Microsoft 365 Copilot 비즈니스: 사용자당 월 $18

Microsoft 365 Copilot Enterprise: 사용자당 월 30달러

Microsoft Copilot 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Microsoft Copilot에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

마이크로소프트 코파일럿의 가장 큰 장점은 기존에 사용하던 tools 안에서 스마트 어시스턴트처럼 작동하며 콘텐츠 생성, 데이터 분석, 정보 요약 등을 신속하게 도와준다는 점입니다. 특히 반복 작업 시간을 절약하고 아이디어를 생성하며 수동으로 수집하는 데 훨씬 더 오래 걸릴 수 있는 통찰력을 제공해 주는 기능이 가장 유용합니다.

3. Claude (긴 문서 작업 및 복잡한 분석 작업이 필요한 작가와 연구자에게 최적)

via Claude

클로드 /AI는 명확성, 안전성, 복잡한 추론을 위해 설계된 고급 대화형 AI입니다.

Anthropic에서 개발한 Claude AI는 문서를 분석하고 정보를 요약하며 구조화된 텍스트를 작성할 수 있습니다. API를 통해 콘텐츠 파이프라인 및 개발자 도구와 연동되어 협업 워크플로우를 지원합니다.

우선, 핵심 분석부터 장문 작성에 이르기까지 까다로운 작업 전반에 걸쳐 전문가 수준의 협업을 지원합니다. 문서를 한 번 업로드하면 대화 전반에서 참조할 수 있어, 일관성이 요구되는 비즈니스 워크플로우에서 지속적 AI 활용에 유용합니다.

단일 세션에서 책 전체, 긴 PDF, 대규모 코드베이스를 분석할 수 있어 100페이지 문서 요약이나 수동 분할 없이 복잡한 시스템 탐색에 적합합니다.

클로드의 주요 기능

클로드가 응답을 생성하는 데 사용한 정확한 문장과 구절에 대한 상세한 참조를 확인하여 검증 가능하고 신뢰할 수 있는 결과물을 얻을 수 있습니다.

수백 가지 도구와 API를 아우르는 일을 수행하세요. 예를 들어, CRM 기록 업데이트나 여러 시스템에 걸친 회의 일정 조정이 가능합니다.

데이터 분석, 시각화 제작, 문서 검토, 의사 결정 평가 또는 키 선택 사항 분석

클로드의 한도점

월 20달러 플랜 사용자들은 엄격한 문자 수 및 대화 한도를 자주 언급하는데, 이는 코딩과 같은 길고 반복적인 작업을 방해할 수 있습니다.

클로드 가격 정책

Free

프로: 월 20달러

최대: 사용자당 월 $100부터

팀 (5명 이상) 스탠다드 좌석: 사용자당 월 $25 프리미엄 좌석: 사용자당 월 $150

표준 좌석: 사용자당 월 25달러

프리미엄 좌석: 사용자당 월 150달러

Enterprise: 맞춤형 가격 책정

표준 좌석: 사용자당 월 25달러

프리미엄 좌석: 사용자당 월 150달러

클로드 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (90개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (25개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 클로드에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

클로드는 매우 지능적으로 보이며, 자연스럽고 직관적인 답변을 제공합니다. 답변은 사람이 할 법한 말투로 들립니다. ChatGPT처럼 허구적인 답변을 생성하지 않습니다. 오히려 질문에 답할 수 없을 때는 솔직히 인정합니다. 또한 ChatGPT보다 이전 대화를 더 잘 기억하는 경향이 있습니다. 클로드는 업로드된 파일 분석 및 해석에도 탁월한 성능을 보입니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 62%가 ChatGPT나 Claude 같은 대화형 AI 도구를 활용합니다. 익숙한 챗봇 인터페이스와 콘텐츠 생성, 데이터 분석 등 다재다능한 기능 덕분에 다양한 역할과 산업 분야에서 널리 쓰이는 이유일 수 있습니다. 그러나 사용자가 매번 AI에 질문하기 위해 다른 탭으로 전환해야 한다면, 이에 따른 전환 비용과 맥락 전환 비용이 시간이 지남에 따라 누적됩니다. 하지만 ClickUp Brain은 다릅니다. 작업 공간에 바로 통합되어 작업 내용을 파악하고, 일반 텍스트 프롬프트를 이해하며, 업무와 직접 연관된 답변을 제공합니다! ClickUp으로 생산성을 2배 향상시켜 보세요!

4. Google Gemini (검색, 문서, 시각적 출력을 결합한 연구 중심 일을 수행하는 팀에 최적)

via Google Gemini

Google Gemini는 학습, 연구, 창의적 일, 특히 발견, 종합, 발표 단계가 포함된 프로젝트를 위한 Google의 AI 어시스턴트입니다.

학습 가이드와 원본 자료를 업로드한 후 해당 정보를 퀴즈, 프레젠테이션 또는 시각적 설명 자료로 변환할 수 있습니다. 이러한 결과물은 아이디어를 테스트하거나 협업자를 온보딩하는 팀에게 초기 단계 생산성 도구로 활용되기 일쑤입니다.

문서, 연구 자료, 연설문을 제미니 내에서 직접 작업하세요. 섹션 확장, 어조 조정, 콘텐츠 재구성 등을 즉시 수행할 수 있어 반복적인 워크플로우 과정에서 발생하는 번거로움을 줄여줍니다.

딥 리서치(Deep Research)를 통해 제미니(Gemini)는 몇 분 만에 맞춤형 보고서를 생성합니다. 이 대화형 AI는 연구 결과를 슬라이드용 개요, 차트, 체계적인 브리핑 자료로도 변환할 수 있습니다. Google Workspace에서 이 tool을 활용하면 원시 정보에서 발표 가능한 결과물로 더 빠르게 전환할 수 있습니다.

Google Gemini의 주요 기능

웹과 Gmail, 드라이브, 채팅을 검색하여 현재 프로젝트와 회의에 필요한 정확한 정보를 추출하세요.

지난 Gemini 대화 내용을 바탕으로, 무엇을 작성할지, 다음에 무엇을 배울지, 워크플로우를 개선하는 방법에 대한 맞춤형 아이디어를 얻으세요.

스크린샷, 다이어그램, PDF, 화이트보드를 1급 입력 자료로 인식하여 수동 전사, 설명, 반복적인 소통에 소요되는 시간을 절약하세요.

Google Gemini의 한도점

긴 대화나 복잡한 대화에서 미묘한 차이를 유지하는 데 어려움을 겪어 세부 사항이 누락되거나 의도가 왜곡되는 경우가 있습니다.

Google Gemini 가격 정책

Free

Google AI Plus: 월 $7.99

Google AI Pro: 월 $19.99

Google AI Ultra: 월 249.99달러

Google Gemini 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (360개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (50개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Google Gemini에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

저는 이미지 및 문서 생성부터 심층 연구 수행까지 다양한 작업에 제미니를 활용합니다. 제미니의 심층 연구 기능이 어떤 개념에 대해서도 상세한 정보를 찾아 포괄적인 내용과 인용 자료를 제공해 주는 점이 정말 마음에 듭니다. 다이어그램과 이미지를 평소보다 훨씬 짧은 시간에 생성할 수 있는 능력은 매우 가치 있습니다. 또한 프로토타입을 디자인하고 문서를 쉽게 작성할 수 있는 캔버스 기능도 높이 평가합니다.

5. ChatGPT (글쓰기, 플랜 수립, 연구를 위한 유연한 AI 어시스턴트가 필요한 개인 및 팀에게 최적)

via ChatGPT

일상 업무를 단순화할 범용 AI 도구를 원하시나요? ChatGPT를 고려해 보세요. 웹 검색, 수십 개의 출처 통합, 인용된 요약 보고서 제공까지 단일 흐름으로 수행하는 심층 자율 연구가 가능합니다.

ChatGPT는 마케팅, 제품 개발부터 운영, 교육에 이르기까지 다양한 산업 분야에서 글쓰기, 기획, 분석, 문제 해결을 지원합니다. 유연한 대화형 인터페이스로 특정 기기나 생태계에 구애받지 않으면서도 신속한 답변, 체계적인 결과물, 유연한 AI 지원을 원하는 개인 및 팀에게 인기 있는 선택지입니다.

ChatGPT의 최고의 기능들

팀과 함께 공유 프로젝트 스페이스를 생성하여 브리핑, 지침, 스크립트, 대화를 단일 정보 원천으로 저장하세요

조직 전체에 맞춤형 GPT를 배포하여 통제된 접근 권한 하에 모든 구성원이 동일한 도메인 특화 어시스턴트를 활용할 수 있도록 지원하세요.

수만 단어에 걸쳐 논리, 구조, 어조를 유지하는 모델로 장문 문서를 작성하고 관리하세요

ChatGPT의 한계점

긴 대화 중에는 환각 현상이 발생할 위험이 있습니다. 모델이 사실과 다른 정보를 자신 있게 생성하는 경우가 발생할 수 있습니다.

ChatGPT 가격 정책

Free

Go: 월 $8

추가 혜택: 월 20달러

프로: 월 200달러

ChatGPT 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ChatGPT에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

ChatGPT에서 가장 마음에 드는 점은 응답 방식입니다. 사용자의 글쓰기 스타일을 분석하여 선호하는 어조와 접근법에 맞춰 답변을 제공합니다. 방대한 정보를 담고 있어 업무부터 일상 활동까지 모든 것을 지원합니다. 제품 관련 및 연구 목적의 이메일 템플릿 생성에도 매우 유용합니다.

6. Linguix (비즈니스 커뮤니케이션 전반에 걸쳐 일관된 문법과 어조를 필요로 하는 팀에게 최적)

via Linguix

Linguix는 일상적인 커뮤니케이션 전반에 걸쳐 일관성, 속도, 통제가 필요한 팀을 위한 AI 글쓰기 앱입니다.

영어, 프랑스어, 독일어, 스페인어, 포르투갈어, 이탈리아어, 폴란드어를 포함한 다국어 작성을 지원합니다. 바로 가기를 사용하면 "//intro"와 같은 맞춤형 텍스트 확장을 생성하여 미리 작성된 전체 템플릿으로 즉시 확장할 수 있습니다.

Linguix의 AI 리라이터는 명확성, 어조, 가독성을 개선하기 위한 대체 표현을 제안하며, 콘텐츠 점수는 복잡성과 품질을 평가합니다. 목표 독자층에 맞춰 글을 조정할 수 있습니다.

민감한 작업 시, 시크릿 모드는 세션 종료 후 텍스트가 저장되지 않도록 하여 프라이버시를 최우선으로 하는 편집 환경을 제공합니다.

Linguix의 최고의 기능들

Linguix의 검사기 SDK 또는 임베디드 에디터 컴포넌트를 활용하여 제품에 실시간 문법 및 스타일 검사를 추가하세요.

일관된 작성 규칙, 바로 가기, 템플릿을 적용하여 제품 전반에 걸쳐 어조와 품질을 유지하세요.

사용자가 입력하는 동안 여러 지원 언어에 걸쳐 문맥에 맞는 작성 제안을 제공합니다.

Linguix의 한도점

일반적으로 복잡한 대상, 의도, 비즈니스 맥락에 대한 심층적이고 장문의 추론 능력이 부족합니다.

Linguix 가격 정책

Free

월간 요금제: 월 30달러

링귀스 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (125개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (90개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Linguix에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

이 tool은 회사에서 중요한 문서를 작성하는 데 사용한 최고의 tool 중 하나로, 인공지능 기술을 활용한 어시스턴트를 제공하여 프로젝트, 작업, 기사 등을 맞춤법이나 문법 오류 없이 완성할 수 있도록 돕습니다. 또한 글쓰기 능력을 향상시키고 반복적인 오류를 수정하는 데 도움이 되는 교육 과정도 제공합니다.

7. Alteryx (중견 기업 및 기업 팀의 데이터 준비 및 분석 워크플로우 자동화에 최적)

via Alteryx

단일 채팅 창이 아닌 조직 전체에서 AI 기반 의사결정의 신뢰성을 어떻게 확보할 수 있을까요?

Alteryx는 기업 규모에서 의사 결정을 운영화하는 분석 플랫폼입니다. 원시적이고 파편화된 데이터를 통제되고 반복 가능한 의사 결정 워크플로우로 전환할 수 있습니다.

Alteryx는 AWS, Google 클라우드, Salesforce 등 비즈니스 데이터를 저장하는 시스템에 직접 연결되며 100개 이상의 사전 구축된 커넥터를 제공합니다.

이를 통해 데이터 검색, 자연어 프롬프트 입력, 시각적 워크플로우 구성 및 팀 간 공유가 가능합니다. 역할 기반 접근 제어, 버전 관리, 실행 단계별 로깅 기능으로 자동화된 의사 결정의 보안성, 추적 가능성, 설명 가능성을 보장합니다.

Alteryx의 최고의 기능

데이터 정리 및 준비를 자동화하여 마케팅 및 영업 팀이 정확하고 최신 데이터로 일할 수 있도록 보장합니다.

Jira, CRM, ERP, 스프레드시트 등 여러 곳에 흩어져 있는 타임라인, 예산, 위험 요소, 의존성을 한곳에서 확인하여 프로젝트 전체를 파악하세요.

원시 프로젝트 데이터를 의사결정 가능한 보기(이메일, 보고서, 프레젠테이션)로 전환하여 "어떤 부분이 막혔는가?", "어떤 부분이 흐트러졌는가?", "어떤 부분을 재우선순위화해야 하는가?"라는 질문에 답하세요.

Alteryx의 한도

해당 플랫폼은 대부분의 데이터를 메모리에 로드하기 때문에, Spark 기반 도구와 비교 시 충분한 RAM이 없으면 워크플로우에 문제가 발생할 수 있습니다.

Alteryx 가격 정책

스타터 에디션: 사용자당 월 250달러

프로페셔널 에디션: 맞춤형 가격

엔터프라이즈 에디션: 맞춤형 가격

Alteryx 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (660개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Alteryx에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

Alteryx는 데이터 통합 및 전처리 분야에서 탁월한 성능을 발휘하며, 이를 통해 고급 분석을 손쉽게 수행할 수 있습니다. 단일 애플리케이션 내에서 신속한 통계적, 예측적, 공간적 분석을 가능하게 합니다. Alteryx는 시간 중심적 접근을 통해 자동화로 속도와 효율성을 극대화합니다.

8. Krater.ai (마케팅 및 크리에이티브 팀이 시각적·멀티미디어 자산을 신속하게 제작하는 데 최적)

Krater.ai는 텍스트와 시각적 컨텍스트를 몇 초 만에 생성하는 AI 도구 모음입니다.

데이터 분석가, 교육자, 마케터, 개발자, 연구원 등 미리 정의된 역할 중에서 선택하여 출력물에 대한 명확한 의도를 전달하세요.

콘텐츠 측면에서 Krater는 자연어 명령어를 통한 이미지 생성 및 편집을 지원합니다. 장면을 묘사하거나, 배경을 수정하거나, 조명을 조정하거나, 색상을 변경하거나, 간단한 명령어로 요소를 추가할 수 있습니다. 또한 기본적인 애니메이션 워크플로우를 지원하여 이미지를 업로드하고 원하는 움직임을 설명할 수 있습니다.

Krater의 차별점은 모듈식 "추가 기능" 라이브러리입니다. 이러한 프롬프트 기반 tools는 SWOT 분석, 경쟁사 조사, 녹취록 작성, 설문조사 설계, 헤드라인 생성, SQL 쿼리 등 다양한 사용 사례를 지원합니다.

Krater.ai의 주요 기능

팝, 록, 재즈, 클래식, 일렉트로닉 등 모든 장르의 YouTube 비디오, 팟캐스트, 스트리밍용 오리지널 배경 음악 생성

플랫폼에 PDF, 워드 문서, 이미지를 업로드하여 특정 세부 정보를 추출하거나, 파일을 비교하거나, 즉석 요약본을 생성하세요.

스톡 이미지에 의존하지 않고 소셜 게시물, 광고, 캠페인을 위한 맞춤형 시각 자료를 제작하세요

Krater.ai의 한계점

일부 결과물은 완전히 다듬어진 전문적인 수준에 도달하기 위해 여전히 수동 편집이 필요합니다.

Krater.ai 가격 정책

추가 혜택: 월 9달러

프로: 월 20달러

울트라: 월 49달러

최대: 월 99달러

Krater.ai 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Krater.ai에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

이 플랫폼이 얼마나 간단하고 직관적인지 정말 마음에 듭니다. AI 도구를 처음 접하는 사람이라도 부담스럽지 않아요. 응답 속도가 인상적이며, 생성된 콘텐츠가 관련성 있고 창의적이라는 점도 발견했습니다. 또한 Krater.ai가 여러 AI 기능을 한곳에 통합해 다른 앱 사이를 전환하는 시간을 절약해준다는 점도 높이 평가합니다.

9. Magai (다양한 AI 모델을 아우르는 일을 관리하는 파워 사용자 및 에이전시에 최적)

via Magai

올인원 생성형 AI 플랫폼 마가이(Magai)는 대화 중간에 AI 모델을 전환하고, 모델 간에 GPT 지시문을 재사용할 수 있게 합니다. 마가이는 이를 단일 대시보드에 통합합니다.

프롬프트 저장, 대화 정리, 파일 업로드가 가능합니다. 팀 협업을 위해 동료들을 AI 채팅에 초대하면 대화 내용과 맥락이 유지됩니다. 향후 팀 또는 프로젝트 단위로 맞춤형 접근 권한을 설정하세요.

프롬프트 향상기는 모호한 프롬프트를 고품질 입력으로 자동 업그레이드합니다. 마가이는 글쓰기, 고객 지원부터 분석, 정규 표현식 패턴 생성 같은 기술적 유틸리티까지 다양한 일을 처리하는 40개 이상의 내장 페르소나를 포함합니다. 이 페르소나들은 사용자의 지침을 한 번 저장하면 모든 모델에 적용합니다.

마가이 최고의 기능

각 작업에 최적의 AI 모델을 선택하세요: 랜딩 페이지에는 ChatGPT, 이메일 시퀀스에는 Claude, 시각적 자산에는 Gemini를 활용하세요.

Runway ML, Kling Video, Minimax의 고급 tools를 포함한 선도적인 생성형 AI 모델로 비디오를 제작하세요.

프로젝트나 팀별로 맞춤형 접근 권한, 컨텍스트, 권한 설정을 통해 손쉬운 정보 공유를 구현하세요

마가이 한도

팀과 채팅을 공유하는 것은 직관적이지 않습니다. 작업 공간 내에서도 별도의 공유 그룹을 생성해야 하는 불편함이 있습니다.

마가이 가격 정책

Solo: 사용자당 월 30달러

팀: 월 40달러

마가이 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 마가이에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

마가이(Magai)는 상상할 수 있는 모든 것을 갖추고 있습니다. 텍스트 대 텍스트 채팅에는 30개가 넘는 대규모 언어 모델(LLM) 옵션이 포함되어 있으며, 팀은 새로운 모델이 개발될 때마다 추가 및 제거합니다. 텍스트 대 이미지 및 이미지 대 이미지 모델도 광범위하며, 자체 플럭스 기반 LoRA를 개발할 수 있는 기능도 포함됩니다. 채팅 기능은 사용하기 쉬우며, 중간에 LLM을 전환하거나 페르소나를 변경할 수 있는 기능도 포함됩니다.

10. NinjaChat AI (문서 및 미디어를 요약본과 학습 자료로 변환하는 데 최적화된 범용 도구)

via NinjaChat AI

닌자챗 AI는 GPT-4, 제미니, 클로드 등 외부 AI 모델을 중앙 hub로 통합하는 올인원 어시스턴트 플랫폼입니다.

블로그 글, 광고 카피, 이메일, 에세이, 인용문 작성에 NinjaChat을 활용할 수 있으며, Google, Facebook, LinkedIn, Instagram 같은 플랫폼 전용 tool도 제공됩니다. 긴 텍스트 작업 시 요약하거나 자연스러운 어조로 재작성할 수 있습니다.

시각 자료 작업을 해야 할 때는 텍스트로 이미지를 생성하거나 배경/워터마크를 제거하며 화질을 개선할 수 있습니다. 또한 오디오, 비디오, 음성, 이미지를 텍스트로 변환하여 미디어를 텍스트로 전환할 수도 있습니다.

NinjaChat AI의 최고의 기능들

텍스트로 이미지를 생성하고 아이디어를 즉시 포괄적인 AI 생성 마인드 맵으로 전환하세요

PDF, YouTube 비디오 또는 일반 텍스트를 마인드 맵, 플래시카드, 플로우차트로 변환하여 정보를 더 쉽게 학습하고 복습하세요.

텍스트의 어조, 명확성, 흐름을 개선하고 어색한 문장을 매끄럽게 다듬으며 복잡한 아이디어를 단순화하여 생성된 콘텐츠가 더 자연스럽게 들리도록 텍스트를 재작성합니다.

닌자챗 AI의 한계점

일부 사용자들은 특히 단순한 단일 목적 앱과 비교했을 때, 다양한 도구와 기능을 모두 숙달하는 데 학습 곡선이 있다고 보고합니다.

NinjaChat AI 가격 정책

스타터: 월 $9

프로: 월 18달러

전문가: 월 25달러

닌자챗 AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

일상 업무를 확장하세요: 갤럭시 AI 최고의 대안, ClickUp

이러한 AI 도구 대부분은 업무 환경 외부에서 작동합니다. 반면 ClickUp의 통합 AI 작업 공간은 여러분의 작업, 프로젝트, 일상 워크플로우 바로 안에 위치합니다.

ClickUp은 AI를 실시간 프로젝트, 작업, 문서, 대화, 타임라인과 하나의 시스템에 통합합니다. 즉, AI는 단순히 사용자의 질문만 이해하는 것이 아니라 이미 진행 중인 사항, 차단된 요소, 다음 단계로 진행해야 할 사항까지 파악합니다.

융합의 이점은 다음과 같습니다:

컨텍스트는 일이 이루어지는 곳에 존재하며, 복사된 프롬프트 안에 있지 않습니다.

소유권과 타임라인 관리는 책임감을 강화합니다

AI 동료들이 여러분을 위해 힘든 작업을 대신해 드립니다

통합된 AI 작업 공간의 힘을 경험해 보시겠습니까? ClickUp에서 무료로 가입하세요.

자주 묻는 질문

갤럭시 AI는 요약, 편집, 번역 등 기기 내에서 빠르게 도움을 받는 데는 탁월하지만, 여러 프로젝트에 걸쳐 맥락을 유지하도록 설계되지는 않았습니다. 문서, 작업, 승인, 여러 사람이 관여하는 작업이 확장되면, 결정 사항, 파일, 후속 조치가 앱마다 흩어지지 않고 연결된 상태를 유지하는 시스템이 필요합니다.

작업의 지속성과 공유성을 유지하는 도구를 우선순위로 삼으세요: 1) 문서와 작업을 위한 공유 스페이스 2) 권한 기반 협업 3) 기존 스택과의 통합 4) 출력을 소유자와 마감일이 지정된 할당된 작업 항목으로 전환할 수 있는 AI

AI 답변은 일회성 응답(요약, 재작성, 아이디어)입니다. AI 실행이란 시스템이 해당 출력을 업무에 적용할 수 있음을 의미합니다—작업 생성, 문서 업데이트, 소유자 지정, 자동화 실행, 진행 상황 추적 등을 통해 인사이트가 채팅 창에서 사라지지 않도록 합니다.

팀은 작업이 이루어지는 장소를 중앙화하여 AI 확산을 줄입니다. 프롬프트, 결과물, 결정 사항, 후속 조치를 공유 작업 공간(문서 + 작업 + 채팅) 안에 보관하세요. 이렇게 하면 결과가 검색 가능하고 권한이 부여되며 재사용 가능해집니다. 개인 채팅과 탭에 흩어져 있는 것보다 훨씬 효율적입니다.

일반 AI 도구는 강력하지만, 프로젝트 구조, 소유권, 타임라인 등을 자동으로 이해하지는 못합니다. 작업 공간 도구는 바로 이 부족한 부분을 채웁니다: AI 출력을 실행 단계와 연결해 팀이 수동 복사-붙여넣기 없이 '인사이트'에서 '완료됨'으로 나아갈 수 있게 합니다.