월요일 아침, 받은 편지함을 열어보니 새로운 프로젝트 요청이 세 건이나 들어와 있습니다. 하나는 이메일로, 다른 하나는 채팅으로, 또 하나는 복도에서 나눈 대화로 접수된 것입니다. 모두 급해 보이지만 구체적인 내용은 부족합니다.

이때 프로젝트 접수 대시보드가 유용합니다. 이 대시보드는 필요한 모든 정보를 한눈에 보여주는 실용적인 관제 센터 역할을 합니다.

이 가이드에서는 Google 스프레드시트에서 실용적인 프로젝트 접수 대시보드를 구축하는 방법을 단계별로 안내하며, 데이터 구조 설정, 시각화 기법, 대화형 필터링, 그리고 접수량이 증가함에 따라 마주하게 될 한계점까지 다룹니다.

또한 세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp이 다음 프로젝트 대시보드를 구축하는 데 왜 더 나은 선택인지 알아보겠습니다. 🤩

프로젝트 접수 대시보드란 무엇인가요?

사방에서 쏟아지는 프로젝트 요청으로 인해 혼란스러운 상황에서는 어떤 요청이 제출되었는지, 승인되었는지, 아니면 처리되지 못한 채 방치되어 있는지 추적하기 어려워, 결과적으로 마감 기한을 지키지 못하고 이해관계자들의 불만을 초래하게 됩니다.

프로젝트 접수 대시보드는 이 프로세스를 체계적으로 정리하여 들어오는 모든 요청을 한눈에 확인할 수 있게 해주는 시각적 요약 도구입니다.

이는 프로젝트 시작 단계의 핵심 요소인, 일이 계획되기 전에 '어떤 일이 들어오고 있는가?'라는 중요한 질문에 답해줍니다.

이미 진행 중인 작업을 모니터링하는 프로젝트 추적 대시보드와 달리, 접수 대시보드는 업무의 시작 단계에 중점을 둡니다. 이 대시보드는 요청 로그, 상태별 분류, 제출 동향 등의 구성 요소를 활용하여 PMO 팀, 부서장 및 리소스 관리에 주력하는 리더들이 업무 요청이 백로그에 쌓이기 전에 이를 선별하고 처리할 수 있도록 지원합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 34%는 스프레드시트가 자동으로 대시보드를 생성해 주기를 원한다고 답했습니다. 보고서를 처음부터 작성하고, 범위를 선택하고, 차트를 형식 지정하며, 모든 것을 최신 상태로 유지하는 일은 그 자체로 하나의 업무가 됩니다. ClickUp을 사용하면 원시 데이터와 시각화 옵션이 하나로 통합됩니다. 따라서 ClickUp 대시보드의 노코드 카드를 활용하여 차트, 계산, 시간 추적을 간편하게 수행할 수 있습니다. 가장 큰 장점은 무엇일까요? 실시간 작업 데이터와 연동되어 실시간으로 업데이트된다는 점입니다. 작업 공간 전반에 걸쳐 AI를 활용하여 정보를 분석하고, 요약문을 생성하며, 패턴을 강조하거나 작업 공간 전반의 변화 사항을 설명할 수 있습니다. 마지막으로, AI 에이전트가 개입하여 해당 업데이트를 정리하고 종합하여 주요 채널에 게시할 수 있습니다. 이것으로 보고 워크플로우 전체를 손쉽게 처리할 수 있습니다.

프로젝트 접수 추적을 위해 Google 스프레드시트를 사용하는 이유는 무엇일까요?

지금 당장 프로젝트 접수 프로세스를 체계화해야 한다는 것은 알지만, 새로운 tool을 도입하기 위한 예산이나 시간이 부족하다면 Google 스프레드시트를 활용하는 것이 실용적인 첫 단계가 될 수 있습니다.

대부분의 팀이 이미 Google Workspace를 사용하고 있으므로 별도의 구매 절차가 필요하지 않습니다. 익숙한 인터페이스를 통해 학습 부담을 줄일 수 있으며, 여러 이해관계자가 동시에 접수 내역을 확인하고 업데이트할 수 있습니다.

또한 모든 필드와 수식을 자유롭게 맞춤 설정할 수 있으며, Google 양식을 연결하여 요청 수집을 자동화할 수도 있습니다. 이러한 장점 덕분에 Google 스프레드시트는 합리적인 시작점이 될 수 있지만, 접수량이 증가함에 따라 한계에 부딪힐 가능성이 높습니다.

Google 스프레드시트에서 프로젝트 접수 대시보드를 만드는 방법

프로젝트 접수 프로세스를 위한 Google 스프레드시트 대시보드를 구축하는 방법을 단계별로 살펴보겠습니다. ⚒️

1단계: 프로젝트 접수 데이터 구조 설정하기

이전에 스프레드시트를 사용하여 추적해 본 적이 있다면, 데이터의 불일치, 오타, 깨진 수식 등으로 인해 금세 엉망이 될 수 있다는 사실을 잘 알고 계실 것입니다. 엉망인 데이터를 기반으로 구축된 대시보드는 오해의 소지가 있는 정보를 제공하기 때문에 아예 대시보드가 없는 것보다 더 나쁩니다. 이를 방지하려면 처음부터 견고한 데이터 구조를 구축해야 합니다.

여기에는 필드 정의, 데이터의 정확성을 유지하기 위한 유효성 검사 규칙 생성, 그리고 명확성을 위해 탭을 구성하는 작업이 포함됩니다:

1. 프로젝트 요청 필드 정의하기

대시보드의 진정한 힘은 일관되고 명확하게 정의된 데이터 필드에서 나옵니다. 이러한 필드가 없다면 요청을 정확하게 필터링하거나 정렬하거나 시각화할 수 없습니다. 모든 접수 로그에는 처음부터 올바른 정보를 수집할 수 있도록 표준 필드 세트가 포함되어야 합니다.

Google 스프레드시트에 다양한 정보 그룹별로 열을 생성하세요

다음은 핵심 내용입니다:

요청 ID: 중복을 방지하고 추적을 용이하게 하는, 각 제출 건에 부여되는 고유 번호

요청 날짜: 프로젝트가 제출된 날짜로, 요청이 대기열에 머무는 기간을 추적하는 데 도움이 됩니다.

요청자 이름: 프로젝트를 요청한 사람 또는 부서

프로젝트 이름/제목: 요청된 일에 대한 간결하고 명확한 설명

프로젝트 유형: 신규 프로젝트, 기능 개선, 유지보수 작업 등 일의 범주

우선순위: 긴급도 수준(예: 매우 중요, 중요, 보통, 낮음)

상태: 요청의 현재 단계(예: 제출됨, 검토 중, 승인됨, 거부됨, 보류 중)

담당 검토자: 요청 사항을 평가할 책임이 있는 사람

목표 시작 날짜: 요청자의 관점에서 볼 때 가장 적합한 시작 날짜

예상 노력: 일에 필요한 대략적인 노력을 나타내며, 주로 티셔츠 크기(S, M, L)나 시간 단위를 사용합니다.

노트/의견: 추가적인 배경 정보나 세부 사항을 기재할 수 있는 스페이스

2. 데이터 검증 시스템 구축

한 사용자가 우선순위에 'High'를 입력하고 다른 사용자가 'high'를 입력하면 차트와 필터가 제대로 작동하지 않게 됩니다. 데이터 유효성 검사는 사용자가 미리 정의된 목록에서 선택하도록 강제함으로써 이 문제를 해결합니다.

열 선택 > 데이터 > 데이터 유효성 검사 > 관련 필드로 드롭다운 메뉴 만들기

Google 스프레드시트에서 드롭다운 메뉴를 설정하려면:

제어할 열 을 선택하세요

'데이터 > 데이터 유효성 검사'로 이동하세요

‘드롭다운 메뉴’ 선택

허용되는 값을 입력하세요. 예를 들어 '상태' 열에는 '제출됨', '검토 중', '승인됨', '거절됨', '보류 중'을 입력하세요.

💡 전문가 팁: 이러한 목록을 저장할 수 있는 숨겨진 ‘Lookups’ 탭을 생성하세요. 이렇게 하면 나중에 각 유효성 검사 규칙을 일일이 편집하지 않고도 드롭다운 메뉴 옵션을 훨씬 쉽게 업데이트할 수 있습니다.

3. 원시 데이터 탭 정리하기

데이터를 입력하는 탭과 동일한 탭에 대시보드를 절대 만들지 마세요. 사소한 정렬 오류나 실수로 인한 삭제로 인해 모든 차트가 망가질 수 있으므로 이는 재앙을 초래할 수 있습니다. 대신, 원시 접수 데이터를 전용 탭에 보관하고 ‘Intake_Data’와 같이 명확한 이름을 지정하세요.

Google 스프레드시트에서 [보기] > [고정]을 선택하여 1행 또는 1열을 고정하면 스크롤 시에도 제목이 계속 표시됩니다.

데이터 탭을 깔끔하게 관리하려면 다음 최고의 실행 방식을 따르세요:

헤더 행 고정: 스크롤을 내려도 열 제목의 가시성이 유지되도록 합니다.

일관된 날짜 형식을 사용하세요: YYYY-MM-DD 형식이 정렬 시 오류를 방지하는 데 가장 적합합니다.

병합된 셀은 피하세요: 병합된 셀은 수식과 병합된 셀은 수식과 피벗 테이블을 망가뜨리는 것으로 악명 높습니다

빈 행을 남기지 마세요: 빈 행이 있으면 수식이 올바르게 계산되지 않을 수 있습니다

또한 이 탭에 Google 양식을 직접 연결하여, 이해관계자가 사용자 친화적인 양식을 통해 요청을 제출하면 해당 내용이 Google 스프레드시트에 자동으로 입력되도록 할 수 있습니다.

2단계: 프로젝트 접수 시각화 자료 구축하기

요청 사항이 담긴 거대한 스프레드시트는 관리하기 힘들 뿐만 아니라 전체적인 상황을 파악하기 어렵게 만듭니다. '요청 건수가 증가하고 있는가?', '승인 프로세스의 병목 현상은 어디에 있는가?'와 같은 간단한 질문에도 답할 수 없습니다. 데이터 시각화를 통해 원시 데이터를 한눈에 파악할 수 있는 인사이트로 전환할 수 있습니다.

주요 메트릭을 보여주는 스코어카드, 추세를 파악하는 선 그래프, 상태별 분포를 보여주는 원형 차트 등 세 가지 핵심 차트 유형을 활용하여 강력한 Google 스프레드시트 대시보드를 구축해 보세요. 📊

1. 주요 접수 메트릭에 대한 스코어카드 추가

스코어카드는 하나의 중요한 수치를 표시하는 차트 유형입니다. 프로젝트 접수 현황을 한눈에 파악할 수 있는 최고 수준의 핵심 성과 지표(KPI)를 보여주는 데 안성맞춤입니다.

열 선택 > 삽입 > 차트 > 스코어카드 차트

프로젝트 접수 대시보드에 포함해야 할 몇 가지 핵심 메트릭은 다음과 같습니다:

제출된 총 요청 건수: '요청 ID' 열에 COUNTA 수식을 적용하여 누적 합계를 확인하세요.

검토 대기 중인 요청: 상태가 ‘검토 중’인 항목을 표시하는 COUNTIF 수식을 통해 당면한 미처리 업무를 확인할 수 있습니다.

승인율: '승인됨' 상태의 요청 건수를 더 이상 보류 중인 요청의 총 건수로 나누어 계산합니다.

대기 일수 평균: AVERAGE 수식을 사용하여 모든 대기 중인 항목에 대해 요청 날짜와 오늘 사이의 일수를 계산합니다.

스프레드시트에서 대시보드를 만들려면 셀에 메트릭을 계산한 다음, 삽입 > 차트로 이동하여 스코어카드 차트 유형을 선택하세요.

2. 요청량 차트 만들기

팀이 새로운 요청에 파묻혀 있는 것 같나요, 아니면 단지 그런 느낌이 드는 것일까요? 요청량 차트를 활용하면 시간 경과에 따른 신규 프로젝트 유입량을 시각화하여 추세를 파악하고 용량을 계획할 수 있습니다. 선형 차트나 막대 차트처럼 흔히 사용되는 두 가지 유형의 차트가 이 용도에 가장 적합합니다.

'요청 데이터' 및 '요청 ID' 열 선택 > 삽입 > 차트 > 선형 차트

대시보드를 구축하려면 요청을 주별 또는 월별로 그룹화해야 합니다. ‘Intake_Data’ 탭에서 피벗 테이블을 생성하여 이를 수행할 수 있습니다. 피벗 테이블의 행은 ‘요청 날짜’(월별 그룹화)로, 값은 ‘요청 ID’의 COUNTA 함수 결과로 설정하세요. 이 요약 데이터를 확보하면 선 차트를 쉽게 삽입하여 시간 경과에 따른 요청량을 확인할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp 슈퍼 에이전트를 활용하여 인티이크 파이프라인을 능동적으로 관리하세요. 이 AI 팀원들은 작업 공간 내에서 작업, 사용자 지정 필드 및 상태 변경 사항을 모니터링합니다. 또한 들어오는 요청을 분석하고 특정 조건이 충족되면 조치를 취합니다.

ClickUp Super Agents를 사용하여 프로젝트 접수 현황을 자동으로 모니터링하고 우선순위를 지정하세요

예를 들어, 제품 접수 보드에는 매주 수십 건의 요청이 접수될 수 있습니다. 슈퍼 에이전트는 다음과 같은 여러 가지 방법으로 우선순위 분류를 관리할 수 있습니다:

매일 아침 새로 제출된 접수 작업을 확인하고, 유사한 기능 요청을 하나의 검토 요약으로 묶어 제품 관리자에게 전달하세요.

동일한 기능과 연결된 여러 버그 보고서를 식별하고, 엔지니어링 팀을 위한 통합 조사 작업을 생성하세요.

'매출에 큰 영향'으로 표시된 요청을 파악하고, 로드맵 검토 회의 전에 경영진을 위한 주간 브리핑 코멘트를 게시하세요.

이 비디오를 시청하여 직접 만드는 방법을 알아보세요:

3. 프로젝트 상태 분석 구축

상태별 분포 차트는 '어디에서 모든 것이 정체되어 있는가?'라는 질문에 답을 제공합니다. 이 차트는 모든 요청이 각 상태 범주에 어떻게 배포되어 있는지 보여줍니다. 원형 차트는 이를 시각화하는 간단하고 효과적인 방법입니다.

상태 열 선택 > 삽입 > 차트 > 원형 차트

먼저, 각 상태를 목록으로 나열하고 COUNTIF 수식을 사용하여 해당 단계에 있는 요청 건수를 집계하는 간단한 요약 테이블을 만드세요. 그런 다음 해당 요약 테이블을 선택하고 원형 차트를 삽입하세요. 차트에서 요청의 50%가 '검토 중'으로 표시된다면, 바로 가장 큰 병목 현상을 파악한 것입니다.

3단계: 슬라이서를 추가하여 프로젝트 요청을 필터링하기

대시보드는 유용하지만, 상호작용 기능을 추가해야 비로소 진정한 힘을 발휘합니다. 이해관계자들은 필연적으로 ‘마케팅 부서의 요청만 볼 수 있을까요?’ 또는 ‘우선순위가 높은 항목만 보여주세요’와 같이 다양한 방식으로 데이터를 필터링해 달라고 요청할 것입니다.

슬라이서는 누구나 수식을 편집하거나 시트가 손상될 위험 없이 이 작업을 수행할 수 있게 해주는 대화형 필터 버튼입니다.

차트 선택 > 데이터 > 슬라이서 추가

슬라이서를 추가하는 방법은 간단합니다:

피벗 테이블이나 차트 중 하나를 클릭하세요

데이터 > 슬라이서 추가로 이동

우선순위, 프로젝트 유형, 요청자 등 슬라이서가 제어할 열을 선택하세요.

슬라이서가 제어할 데이터를 선택하세요

다음은 프로젝트 접수 대시보드에 가장 유용한 슬라이서 몇 가지입니다:

상태 슬라이서를 사용하여 보류 중, 승인됨, 거부됨 보기를 빠르게 전환할 수 있습니다.

특정 분기나 월에 집중할 수 있는 날짜 범위 슬라이서

즉각적인 조치가 필요한 고우선순위 요청을 선별하는 우선순위 슬라이서

대시보드 상단에 슬라이서를 그룹화하여 쉽게 접근할 수 있도록 하세요. 이제 이해관계자들이 필요한 인사이트를 직접 확인할 수 있습니다.

4단계: 프로젝트 접수 대시보드 구성하기

모든 구성 요소를 구축했으니, 이제 이를 깔끔하고 전문적인 대시보드로 통합할 차례입니다. 전용 '대시보드' 탭을 새로 만드세요. 이러한 분리는 사용자가 원시 데이터나 수식을 실수로 편집하는 것을 방지하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

특정 대시보드 탭에 모든 차트를 추가하세요

논리적인 레이아웃은 대시보드를 읽기 쉽게 만듭니다. 다음 구조를 고려해 보세요:

상단 행: 한눈에 확인할 수 있는 KPI를 위한 스코어카드를 여기에 배치하세요

중간 섹션: 왼쪽에는 요청량 차트를, 오른쪽에는 상태별 분포 차트를 위치하세요.

차트 아래: 간편한 필터링을 위해 슬라이서를 배치하세요

하단 섹션: 조치가 필요한 항목을 강조하기 위해 처리 대기 중인 요청 중 가장 오래된 상위 5개를 보여주는 테이블을 추가하세요

일관된 색상을 사용하세요. 예시: '승인됨'은 녹색, '검토 중'은 노란색, '거절됨'은 빨간색으로 표시합니다. 마지막으로, 데이터 > 시트 및 범위 보호로 이동하여 대시보드 탭을 보호하세요. 이렇게 하면 사용자가 슬라이서를 사용할 수는 있지만 차트를 이동하거나 삭제하는 것은 방지할 수 있습니다.

프로젝트 접수 관리를 위한 Google 스프레드시트의 한계

처음에는 Google 스프레드시트 대시보드가 잘 작동했습니다. 하지만 이제 한계가 드러나기 시작했습니다. 스프레드시트 로딩 속도가 느려졌고, 누군가가 실수로 수식을 삭제해 버렸으며, 매주 Monday마다 승인된 요청 사항을 팀의 실제 프로젝트 관리 도구로 수동으로 복사하는 데 한 시간을 소비하고 있습니다. '무료' 솔루션이 이제는 상당한 시간을 낭비하게 만들고 있습니다.

이것이 바로 '워크 스프롤( Work Sprawl)'의 현실입니다. 서로 연결되지 않은 여러 도구와 시스템에 업무 활동이 분산되어 상호 소통이 이루어지지 않음으로써, 팀원들은 앱 간 전환에 시간을 낭비하고 정보의 사일로 현상과 씨름해야만 합니다. 스프레드시트(Sheets)는 훌륭한 출발점이지만, 진정한 워크플로우 관리를 위해 설계된 도구는 아닙니다.

다음과 같은 한도가 있습니다:

기본적인 워크플로우 자동화 기능 없음: 요청을 한 단계에서 다음 단계로 이동시키는 것은 수동으로 이루어집니다. 검토 담당자에게 차례가 왔음을 알리는 자동 알림 기능이 없어, 요청이 처리되지 못한 채 방치될 수 있습니다.

제한적인 실시간 업데이트: 대시보드 차트는 자동으로 업데이트되지 않습니다. 사용자가 페이지를 새로 고침하는 것을 잊지 않는 한, 오래된 데이터를 보고 있을 수 있으며, 이로 인해 과거 정보를 바탕으로 의사결정이 이루어질 수 있습니다.

내장된 승인 프로세스 없음: 여러 사람의 승인을 받기 위해 요청을 공식적으로 전달할 수 없습니다. 결과적으로 여러 사람의 승인을 받기 위해 요청을 공식적으로 전달할 수 없습니다. 결과적으로 감사 기록이 취약해져 누가, 무엇을, 언제 승인했는지 추적하기 어렵습니다.

실행과의 연결 단절: 가장 큰 문제는 접수와 실행 사이의 간극입니다. 스프레드시트에서 승인된 요청은 단순한 데이터 행에 불과하며, 팀이 실제로 업무를 수행하는 도구 내에서 자동으로 실행 가능한 작업으로 전환되지는 않습니다.

ClickUp으로 프로젝트 접수 대시보드를 간소화하세요

프로젝트 인티이크는 작업이 시작되기도 전에 이미 문제가 발생하기 일쑤입니다. 요청은 이메일, 채팅 메시지, 스프레드시트, 그리고 복도에서의 대화를 통해 들어옵니다. 팀은 요청을 평가하는 대신 분류하는 데만 몇 시간을 소비합니다. 경영진은 파이프라인에 어떤 요청이 들어왔는지, 무엇이 우선순위를 가져야 하는지에 대한 가시성을 확보하지 못하고 있습니다.

하지만 ClickUp을 사용하면 요청 수집, 우선순위 지정, 분석 및 실행이 모두 동일한 시스템 내에서 이루어집니다. 인티이크 데이터는 작업, 보고 및 자동화 기능과 직접 연결되므로, SaaS 시스템의 무분별한 확장을 방지하고 프로젝트 인티이크 관리 과정에서 발생하는 컨텍스트 전환을 줄여줍니다.

ClickUp 양식을 사용하여 체계적인 요청을 수집하세요

ClickUp 양식을 통해 프로젝트 요청을 수집하세요

모든 접수 워크플로우는 일관된 제출 절차로 시작됩니다. ClickUp Forms는 요청 사항을 체계적인 형식으로 수집하고, 각 입력을 접수 목록 내의 작업으로 변환합니다.

예를 들어, 마케팅 운영 팀은 ‘캠페인 요청 접수’라는 제목의 양식을 만듭니다. 영업 팀은 캠페인 목표, 대상 고객 세그먼트, 출시일, 필요한 자료 등을 포함하여 해당 양식을 통해 캠페인 요청을 제출합니다. 요청이 제출될 때마다 마케팅 접수 대기열 내에 작업이 생성됩니다.

팀 리더는 메시지나 스프레드시트를 일일이 뒤지지 않고도 새로운 요청을 즉시 확인하고 우선순위 분류를 시작할 수 있습니다.

접수 데이터 표준화

제출물이 접수 대기열에 들어오면, 의사 결정권자는 각 요청을 평가하기 위해 체계적인 데이터가 필요합니다. 양식 내의 ClickUp 사용자 지정 필드는 제출 시점에 해당 데이터를 수집합니다.

양식 내 ClickUp 사용자 지정 필드를 사용하여 표준화된 요청 세부 정보를 수집하세요

제품 운영 팀에는 다음과 같은 필드가 포함될 수 있습니다:

기능 요청, 버그 보고, 인프라 변경과 같은 요청 카테고리

예상 매출 영향

긴급도

요청 부서

예상 엔지니어링 노력량

Pontica Solutions의 계정 이사인 Dayana Mileva가 ClickUp 사용 경험에 대해 다음과 같이 말했습니다:

ClickUp을 활용하여 한 단계 앞서 나가, 클라이언트가 성과, 가동률, 프로젝트를 실시간으로 확인하고 모니터링할 수 있는 대시보드를 구축했습니다. 이를 통해 클라이언트는 특히 서로 다른 국가, 때로는 대륙에 위치해 있는 팀원들과도 긴밀하게 연결될 수 있게 되었습니다.

ClickUp을 활용하여 한 발 앞서 나가, 클라이언트가 성과, 가동률, 프로젝트를 실시간으로 확인하고 모니터링할 수 있는 대시보드를 구축했습니다. 이를 통해 클라이언트는 팀과 긴밀하게 연결될 수 있으며, 특히 서로 다른 국가, 때로는 대륙에 위치해 있는 경우에도 더욱 그렇습니다.

ClickUp 대시보드를 사용하여 들어오는 요청을 추적하세요

ClickUp 대시보드를 사용하여 프로젝트 접수 파이프라인을 모니터링하세요

요청이 접수 시스템에 입력되면 경영진은 파이프라인 규모와 업무량 배포 현황에 대한 가시성을 확보해야 합니다. ClickUp 대시보드는 팀 전반의 실시간 접수 데이터를 보여줍니다.

PMO 팀은 다음과 같은 내용을 포함하는 접수 대시보드를 구축할 수 있습니다:

이번 주에 새로 제출된 모든 요청을 보여주는 작업 목록 카드

부서별 요청 배포를 보여주는 원형 차트

엔지니어링 용량을 신규 프로젝트 수요와 비교하는 작업량 카드

프로그램 관리자는 주간 계획 회의에서 이 대시보드를 활용하여 어떤 요청을 진행할지, 어떤 요청을 다음 주기로 미룰지 결정합니다.

이 비디오를 시청하여 프로젝트 관리 대시보드를 만드는 방법을 확인해 보세요:

15분 이내에 프로젝트 관리 대시보드를 만드는 방법: 단계별 튜토리얼 | ClickUp

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 대시보드의 AI 카드를 사용하여 프로젝트 접수 동향을 파악하세요. 다음을 추가할 수 있습니다:

AI 요약 카드 를 통해 최근 접수 활동을 분석하고 주요 트렌드를 파악하세요

AI 프로젝트 업데이트 카드 : 진행 중인 요청의 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있습니다

AI 스탠드업™ 카드: 프로젝트 인티이크 작업에 영향을 미치는 장애 요인을 파악해 줍니다

ClickUp 대시보드의 AI 카드를 사용하여 접수 동향을 분석하세요

📖 함께 읽어보세요: ClickUp이 실시간 가시성을 위해 맞춤형 대시보드를 활용하는 방법

ClickUp 자동화를 사용하여 요청을 파이프라인을 통해 전달하세요

요청 사항이 제출된 후 수동으로 분류해야 하기 때문에 프로젝트 접수 속도가 느려지는 경우가 많습니다. ClickUp 자동화 기능을 사용하면 이러한 병목 현상을 해소하고, 양식에서 수집된 데이터를 기반으로 요청 사항을 접수 파이프라인을 통해 원활하게 처리할 수 있습니다.

ClickUp 자동화 기능을 사용하여 프로젝트 접수 작업을 평가 단계별로 진행하세요

제품 접수 워크플로우에는 다음과 같은 규칙이 포함될 수 있습니다:

양식 제출 시 요청 카테고리가 ‘버그’로 설정되면, 자동화 프로세스를 통해 해당 작업이 QA 분류 담당자에게 할당되고 우선순위가 ‘높음’으로 설정됩니다.

요청에 '수익 영향: 높음'이라는 사용자 정의 필드가 포함된 경우, 자동화 기능을 통해 제품 전략 팀을 관찰자로 추가하고 해당 작업을 '경영진 검토' 상태로 전환합니다.

요청자가 작업량 추정치 필드를 비워두면, 자동화 기능이 해당 작업을 엔지니어링 매니저에게 할당하고 신속한 규모 검토를 요청하는 댓글을 남깁니다.

요청이 '스프린트 계획 승인' 상태가 되면, 자동화 프로세스를 통해 해당 작업이 예정된 스프린트 목록에 추가되고 제품 소유자에게 할당됩니다.

ClickUp Brain을 사용하여 접수 수요를 분석하세요

인테이크 대시보드는 수치를 보여주지만, 기획 팀은 로드맵 논의 전에 종종 즉각적인 설명이 필요합니다. ClickUp Brain은 작업, 사용자 지정 필드 및 대시보드 데이터를 분석하여 인테이크 관련 질문에 즉시 답변을 제공합니다.

ClickUp Brain에 작업 공간 내 프로젝트 접수 데이터를 요약해 달라고 요청하세요

예를 들어, 월간 우선순위 회의 준비를 하고 있는 PMO 책임자는 ClickUp Brain에 다음과 같이 요청할 수 있습니다. 이번 분기 고객 성공팀에서 제출한 모든 프로젝트 제출 내용을 요약하고, 매출에 큰 영향을 미치는 것으로 표시된 요청을 강조해 주세요.

ClickUp Brain은 접수 목록을 분석하고 부서, 긴급도, 예상 소요 시간 등의 사용자 지정 필드를 확인한 후, 가장 빈번한 요청 카테고리와 관련 작업으로 연결되는 링크가 포함된 요약 정보를 생성합니다.

🧠 재미있는 사실: 프로젝트 접수에서 ‘큐(queue)’라는 용어는 ‘꼬리’를 뜻하는 라틴어 cauda에서 유래했습니다. 1700년대에는 이 단어가 말 그대로 머리카락을 땋은 것을 가리켰습니다. 사무원들이 리본 끈을 밖으로 내밀게 쌓아 프로젝트 폴더를 줄지어 놓기 시작했을 때, 그들은 그 줄을 ‘꼬리’라고 불렀습니다.

ClickUp을 사용하여 접수 프로세스를 자동화하세요

수용량이 증가함에 따라 워크플로우 관리의 부담으로 인해 스프레드시트의 한계가 드러나기 시작합니다. 수동 승인, 단절된 알림, 오래된 데이터, 그리고 '승인'과 '실행' 사이의 간극은 업무에 마찰을 일으킵니다. 대시보드는 제어 시스템이 아닌 단순한 보고 도구로 전락하게 됩니다.

ClickUp은 더욱 확장 가능한 솔루션을 제공합니다. ClickUp 양식을 사용하면 요청 사항을 체계적이고 일관된 형식으로 수집할 수 있습니다. 사용자 지정 필드를 통해 모든 제출물에 필요한 정보가 포함되도록 보장합니다.

ClickUp 대시보드는 수동 업데이트 없이도 요청량, 승인률, 병목 현상을 실시간으로 파악할 수 있게 해줍니다. 자동화 기능을 통해 요청을 적절한 검토자에게 전달하고 상태 변경을 자동으로 처리할 수 있습니다. 또한 ClickUp Brain을 사용하면 접수 파이프라인 전반에 걸친 인사이트, 요약 정보 및 트렌드를 즉시 확인할 수 있습니다.

지금 바로 ClickUp에 가입하세요!

자주 묻는 질문(FAQ)

1. Google 스프레드시트에서 프로젝트 접수 요청을 자동화할 수 있나요?

Google Forms를 사용하여 Google 스프레드시트에 데이터를 자동으로 입력하고 Apps Script를 통해 기본적인 이메일 알림을 보낼 수는 있지만, 요청을 전달하거나 다단계 승인 절차를 관리할 수 있는 기본 제공 워크플로우 자동화 기능은 없습니다.

2. 프로젝트 접수 대시보드와 프로젝트 추적 대시보드의 차이점은 무엇인가요?

접수 대시보드는 승인 전 신규 요청을 모니터링하는 등 프로젝트의 '입구'에 중점을 둡니다. 반면 프로젝트 추적 대시보드는 이미 진행 중인 활성 프로젝트의 진행 상황을 모니터링합니다.

3. Google 스프레드시트 프로젝트 접수 대시보드를 팀과 공유하려면 어떻게 해야 하나요?

오른쪽 상단의 ‘공유’ 버튼을 클릭하고 팀원들의 이메일 주소를 추가한 다음, 권한을 ‘보기 전용’으로 설정하세요. 이렇게 하면 팀원들이 대시보드를 확인하고 슬라이서를 사용할 수 있지만, 실수로 차트나 데이터를 편집하는 일은 방지할 수 있습니다.

4. 기업용 프로젝트 관리를 위해 Google 스프레드시트만으로도 충분할까요?

Sheets는 소규모 팀에게는 좋은 출발점이 될 수 있지만, 대부분의 기업 프로젝트 접수 관리에 필요한 강력한 워크플로우 자동화, 감사 추적 기능, 기본 제공 통합 기능은 부족합니다.