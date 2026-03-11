실시간 회의 노트를 위한 최고의 Hedy AI 대체 도구 10선

30개 이상의 언어로 실시간 대화 인텔리전스와 라이브 트랜스크립션을 제공하는 Hedy는 학생 및 다국어 팀 사이에서 인기 있는 선택입니다.

하지만 모든 사람이 특정 AI 워크플로우에 회의를 맞추길 원하는 것은 아닙니다. Hedy는 세션 기반 흐름이 여러분의 작업 방식과 일치할 때만 효과적입니다. 실시간 AI 지원을 제공하지만 실행 단계와의 연계 기능을 갖추지 못했습니다.

내장된 회의 인텔리전스 기능을 갖춘 업무 관리 시스템을 찾고 계시다면, 이 목록이 도움이 될 것입니다.

최고의 Hedy AI 대안을 살펴보겠습니다. 📲

헤디 AI 대안 한눈에 보기

간단한 비교를 위해 아래 테이블에서 핵심 기능을 비교하여 각 tool이 가장 적합한 분야를 파악할 수 있습니다.

tool 주요 기능 가장 적합한 경우 가격* ClickUp AI 기반 회의 요약 및 녹취록, 에이전트와 함께 하는 회의 워크플로우 자동화 모든 크기의 팀이 회의, 작업, 문서, 워크플로우를 하나의 플랫폼에서 관리하고자 할 때 Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 그라놀라 AI 강화 노트 기능이 포함된 자동 음성 텍스트 변환, AI 채팅 개인 AI 회의 메모장을 원하는 소규모 리더십 팀 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $14부터 시작 슈퍼파워드 AI 회의 녹취 및 요약, 달력 연동 회의 봇 없이 간단한 AI 회의 노트를 원하는 프리랜서 및 소규모 팀 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 36달러부터 시작 Otter.ai 실시간 회의 녹취, 발언자 식별, 검색 가능한 회의 기록 보관소 실시간 회의 녹취 및 협업 노트가 필요한 중견 기업 및 대기업 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $16.99부터 시작합니다. Fireflies. AI 자동 회의 녹화 및 필사, 스마트 검색, CRM 연동 중견 팀 및 기업과 대기업이 부서 간 검색 가능한 회의록을 원하는 경우 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 18달러부터 시작 MeetGeek AI 회의 요약 및 하이라이트, 회의 분석, 실행 항목 감지 및 후속 조치 자동화된 회의 녹음 및 AI 요약 기능을 원하는 중소 규모 팀 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $15.99부터 시작합니다. tl;dv 시간 표시, 하이라이트, 공유 가능한 회의 Clip이 포함된 AI 회의 요약 회의 핵심 내용과 코칭 인사이트가 필요한 중소 규모의 영업 팀 및 고객 대응 팀 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 29달러부터 시작 Fathom 회의 후 즉시 AI 요약 제공, 영업 팀을 위한 CRM 연동 기능 Freelancers and small teams looking for a free AI meeting recorder with instant summaries Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 19달러부터 시작 Fellow AI 회의 노트, 회의 템플릿, 협업형 회의 아젠다, 성과 인사이트 Small to mid-size teams that want structured meeting management with agendas and action tracking Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $11부터 시작 Avoma 영업 팀 통화 수익 인텔리전스, 대화 분석, 파이프라인 추적을 위한 CRM 통합 영업 팀 및 수익 팀을 위한 회의 인텔리전스가 필요한 중견 기업 및 대기업 무료 체험판 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 29달러부터 시작

헤디 AI 대안에서 무엇을 찾아야 할까요?

헤디는 실시간 대화 지원을 제공하는데 탁월하지만, 더 깊은 워크플로우 통합이 필요하다면 이상적인 선택이 아닙니다.

대안을 찾을 때는 해당 tool이 다음을 제공하는지 확인하세요:

AI 기반 회의 지원 : 회의 진행 중 제안 질문이나 실행 항목 양식으로 실행 가능한 인사이트를 제공합니다.

요약 및 출력 품질 : 동료나 이해관계자와 공유할 수 있을 만큼 정확하게 : 동료나 이해관계자와 공유할 수 있을 만큼 정확하게 회의 노트와 요약본을 생성하며, 별도의 대대적인 편집이 필요하지 않습니다.

워크플로우 통합 : 달력, 커뮤니케이션, 프로젝트 관리 소프트웨어와 연동하여 : 달력, 커뮤니케이션, 프로젝트 관리 소프트웨어와 연동하여 tool 과다 사용을 방지합니다.

맞춤형 : 업무 스타일과 상황에 맞게 응답을 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.

지식 관리 : 과거 회의록을 검색할 수 있는 중앙 집중식 저장소 구축을 지원합니다. : 과거 회의록을 검색할 수 있는 중앙 집중식 저장소 구축을 지원합니다.

최고의 Hedy AI 대안

단순히 노트만 하는 것이 아니라 가상 회의를 실행 가능한 일로 전환하는 최고의 AI 도구를 자세히 살펴보겠습니다.

1. ClickUp (회의 노트를 작업으로 전환하고 워크플로우를 자동화하는 데 최적)

ClickUp AI 노트 작성기를 사용해 보세요 ClickUp AI 노트테이커를 사용해 화자 라벨, 요약, 녹음 파일, 실행 항목이 하나의 문서에 깔끔하게 목록으로 정리된 정확한 필기를 확보하세요.

많은 AI 회의 도구는 회의록 생성에는 탁월합니다. 하지만 회의가 거기서 끝나는 건 아니죠? 서로 연결되지 않은 플랫폼 간 일 관리를 위한 광범위한 시스템 오버헤드를 제거할 수 있는 솔루션이 필요합니다.

ClickUp은 팀에게 통합 AI 작업 공간을 제공하여 회의 워크플로우를 처음부터 끝까지 계획하고 자동화합니다.

AI 기반 회의 녹취 및 요약 기능 외에도 문서화, 협업, 실행을 위한 중앙 집중식 hub를 제공합니다.

ClickUp이 어떻게 여러 포인트 tools를 단일 운영 시스템으로 대체하는지 살펴보세요.

AI 기반 회의 요약 및 녹취록을 받아보세요

ClickUp의 AI 노트테이커는 대화를 자동으로 기록하여 프로젝트 워크플로우의 일부로 만듭니다.

모든 회의 후에는 회의 제목과 날짜, 참석자 목록, 비디오 또는 음성 녹음, 세션 개요, 핵심 내용, 다음 단계, 주요 주제, 발언자 라벨이 포함된 대화 전문을 담은 개인 문서가 제공됩니다.

나중에 ClickUp의 내장형 컨텍스트 AI에 회의 내용에 대해 질문하면 노트 기반 답변을 받을 수 있습니다.

이 비디오는 ClickUp에서 회의 노트와 작업을 자동화하는 방법을 보여줍니다 📹

검색 가능하고 체계화된 회의 인사이트 리포지토리 생성

팀이 외부 문서 관리 도구를 사용할 경우 지식과 실행이 분리됩니다. 한 플랫폼의 회의 노트는 다른 플랫폼에서 작업을 생성할 때 별도로 참조해야 합니다.

ClickUp 문서가 이 문제를 영원히 해결합니다. 회의에서 나온 모든 것을 위한 단일 통합 스페이스가 됩니다.

회의 전 문서에 아젠다를 작성하면 모든 참가자가 실시간으로 확인, 편집, 의견을 제시할 수 있어 공유된 구조를 바탕으로 논의가 시작됩니다. 회의 후 AI 노트테이커의 필기 내용도 문서에 기록됩니다. 여기서 도출된 실행 항목은 마감일과 담당자가 지정된 ClickUp 작업으로 전환됩니다. 이를 통해 논의와 실행 사이의 행정적 지연을 제거합니다.

이 모든 내용은 문서 허브에 저장됩니다. 과거 회의 노트를 손쉽게 필터링하고 검색할 수 있어, 주 단위나 분기 단위로 약속 사항을 추적할 때 특히 유용합니다.

작업 공간 전반에서 맥락적 인사이트를 추출하세요

ClickUp Brain을 사용하면 작업, 문서, 채팅, 과거 업데이트에서 정보를 검색할 수 있는 AI 기반 개인 비서를 활용할 수 있습니다. 회의 중에는 이미 논의되거나 완료된 내용을 명확히 파악하여 반복적인 논의를 방지합니다.

예를 들어, 회의 중 팀원이 기능 상태에 대해 묻는다면 ClickUp Brain은 관련 작업 전반의 진행 상황을 즉시 요약하고, 최근 업데이트를 강조하며, 이전에 기록된 장애 요소를 즉시 파악할 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 작업 공간의 상세 요약과 인사이트를 얻으세요

회의 후 AI가 자동으로 작업을 생성하고 소유자를 지정하며, 해당 작업이 적절한 프로젝트나 문서에 연결되도록 합니다. 또한 대화 내용에서 마감일을 직접 추출합니다. 이렇게 하면 회의 결과가 즉시 워크플로우에 통합되어 책임 소재를 추적하고 결정 사항을 이행하기가 훨씬 쉬워집니다.

고급 AI로 회의 워크플로우 자동화

ClickUp의 AI 슈퍼 에이전트는 회의와 연계된 반복 작업을 자율적으로 처리할 수 있습니다.

이들을 작업 공간의 전체 맥락을 완벽히 이해하는 AI 팀원으로 생각하세요. 최신 작업 활동을 분석하여 간결한 진행 요약본을 생성합니다. 또한 회의 중 새로운 결정사항이나 책임이 논의될 때, 전담 에이전트가 작업을 생성하고 소유자를 지정하며 관련 문서를 첨부하고 마감일을 설정하여 실행 항목이 즉시 작업 공간에 반영되도록 합니다.

맞춤형 ClickUp 슈퍼 에이전트로 복잡한 워크플로우를 종단 간 자동화하세요

ClickUp 슈퍼 에이전트는 무한한 주변 지식을 보유합니다. 즉, 작업 공간 내 작업, 문서, 채팅 스레드의 변경 사항을 감지하고 실시간으로 컨텍스트를 업데이트합니다. 또한 무한한 기억력을 지녀, 예를 들어 회의 요약 방식 선호도나 회의 실행 항목을 노트에서 글머리 기호 목록 또는 번호 매겨진 목록으로 강조 표시할지 여부 등을 기억합니다.

이 도구들로 모든 회의 워크플로우를 자동화할 수 있습니다—클라이언트 통화 준비부터 결정된 실행 항목의 진행 추적 및 보고까지.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp의 한도

다양한 기능의 범위는 초보자에게 다소 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (11,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 사용자의 후기:

프로젝트 관리자로 일하며 다양한 플랫폼을 사용해 본 결과, ClickUp이 가장 마음에 듭니다. 특히 AI 노트테이커 기능이 정말 마음에 들어요: PM으로서 이 기능은 정말 금값입니다. 짧은 회의든, 전체 스레드를 따라가기 어려운 긴 회의든, 시스템이 핵심 포인트를 담은 명확한 요약본을 생성해주기 때문에 노트 작성에 신경 쓰지 않고 회의에 집중할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 62%는 AI 에이전트가 아직 기대에 미치지 못한다고 답했으며, 초기 단계에 머물거나 오히려 일을 줄이기보다 더 많은 일을 만든다고 평가했습니다. 이러한 좌절감은 업무 인수인계 과정에서 자주 드러납니다. 담당자가 회의를 요약하고, 다음 단계를 제안하거나, 문제를 지적한 후 작업을 중단합니다. 결국 실행 항목을 기반으로 작업을 생성하고, 소유자를 지정하며, 상태를 업데이트하고, 수동으로 후속 조치를 취해야 하는 상황이 반복됩니다. 슈퍼 에이전트는 이러한 모든 단계를 처리하도록 설계되었습니다. 체인 액션을 활용해 회의 노트를 작업으로 전환하고, 프로젝트 상태를 업데이트하며, 업무를 적절한 소유자에게 배정하고, 실행이 이루어지는 동일한 시스템 내에서 워크플로우를 지속적으로 진행시킬 수 있습니다. AI 에이전트가 "이렇게 해야 한다"는 단계에서 "이미 진행 중이다"라는 단계로 일을 전환할 수 있을 때, 진정한 값이 실현됩니다.

2. Granola (AI 지원으로 회의 노트 개선에 최적)

via Granola

그라놀라의 AI 회의 어시스턴트는 AI 출력으로 노트를 완전히 대체하기보다 기존 노트를 보완하는 데 중점을 둡니다. 개인 또는 비즈니스 회의 후, 작성한 내용을 정제하고 AI 생성 대본의 맥락을 추가하여 체계적이고 실행 가능한 요약본을 생성합니다.

이 도구는 사용자의 기기에서 실행되며 오디오를 로컬로 캡처하므로 노트는 완전히 개인 정보로 유지됩니다. 공유할 준비가 되면 내장된 통합 기능을 통해 Slack, Notion, HubSpot, Affinity, Attio, Zapier 등의 도구로 직접 보낼 수 있습니다.

더 나은 형식을 위해 헤더와 글머리 기호로 노트를 구성할 수 있는 기본 Markdown을 제공합니다. 추가적인 맥락을 제공하기 위해 노트에 이미지와 스크린샷을 추가할 수도 있습니다.

그라놀라의 주요 기능

Google 캘린더 또는 Outlook 달력과 애플리케이션을 동기화하여 예정된 회의를 확인하세요

달력 이벤트의 맥락 정보(회의 제목, 시간, 참석자 등)를 활용하여 더 유용한 회의 노트와 알림을 생성하세요.

1:1 회의, 인터뷰, 영업 팀 프레젠테이션 등 일반적인 회의 유형에 맞는 노트 템플릿을 생성하거나 선택하세요.

그라놀라의 한계점

다른 시스템으로 노트 내보내기나 광범위한 워크플로우와의 동기화는 고급 AI를 탑재한 경쟁사들만큼 매끄럽지 않습니다.

그라놀라 가격 정책

기본 : 무료

비즈니스 : 사용자당 월 14달러

Enterprise: 사용자당 월 35달러

그라놀라 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 그라놀라에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에서 직접 발췌:

그라놀라의 가장 큰 장점은 대화 흐름을 방해하지 않으면서도 회의록을 손쉽게 처리한다는 점입니다. 제 기기 오디오에서 직접 음성을 인식하여(봇이 통화에 참여하지 않음) 결정사항, 실행 항목, 핵심 포인트가 포함된 깔끔하고 체계적인 요약본을 생성합니다.

3. Superpowered (자동화된 고품질 회의 노트 작성에 최적)

via Superpowered

Superpowered는 노트 필기를 처리하는 동안 여러분이 논의에 집중할 수 있도록 합니다.

자동 참가 기능으로 회의에 제시간에 참여할 수 있으며, 카운트다운 기능이 각 이벤트 10분 전에 미리 알려줍니다. 늦을 경우 클릭 한 번으로 다른 참석자들에게 알릴 수 있습니다.

이 tool은 오디오나 비디오를 녹화하거나 저장하지 않으며, 노트 생성 후 7일 후에는 기록물이 삭제됩니다. 또한 SOC-2 Type-2 및 GDPR 준수 기준을 충족합니다.

강력한 최고의 기능들

회의 유형에 따라 구조화된 노트를 위한 맞춤형 AI 템플릿을 활용하세요

Google Drive, Slack, Zapier, Notion과 연동하여 워크플로우 연결성을 확보하세요

일본어, 프랑스어, 이탈리아어 등 50개 이상의 언어로 트랜스크립션을 생성하세요.

슈퍼파워드 한도

이 tool은 더 크고 포괄적인 플랫폼이 제공하는 고급 회의 인텔리전스 기능이 부족합니다.

강력한 가격 정책

Free

기본 : 월 36달러

프로: 월 108달러

강력한 평가 및 리뷰 기능

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Superpowered에 대해 어떻게 말하고 있나요?

Product Hunt의 한 사용자는 이렇게 말합니다:

예전에는 회의록을 꼼꼼히 작성한 후 노트/행동 항목의 형식을 정하는 데 시간을 할애했는데, 이제는 그런 걱정이 필요 없습니다. 또한 회의를 방해하지 않는 점도 정말 마음에 듭니다!

👀 알고 계셨나요? 연구에 따르면 직원들은 근무 시간의 15%를 회의에 할애하지만, 실제로 의사 결정으로 이어지는 회의는 37%에 불과합니다. 더욱 심각한 것은 정기 회의의 64%와 일회성 회의의 60%가 아젠다 없이 진행되어 팀이 집중하거나 결과를 추적하기 어렵다는 점입니다. AI 회의 어시스턴트는 자동으로 아젠다를 생성하고, 논의를 기록하며, 후속 조치를 체계화함으로써 이 문제를 해결하여 회의가 실질적인 실행으로 이어지도록 합니다.

4. Otter.ai (실시간 필기 및 검색 가능한 회의 기록 보관에 최적)

Otter는 가상 및 대면 회의를 실시간으로 텍스트로 변환하여 대화가 진행되는 즉시 확인하고 즉시 검토할 수 있게 합니다. 회의 중 AI 도구는 공유된 슬라이드나 화면의 스크린샷을 자동으로 기록에 추가합니다. 텍스트와 함께 제공되는 이러한 시각적 참고 자료로 논의된 내용에 대한 전체 맥락을 파악할 수 있습니다.

해당 도구의 AI 채팅과 상호작용하여 녹취록에 관한 자연어 질문을 하고 유용한 답변을 얻을 수 있습니다. 또한 회의 콘텐츠에서 직접 후속 이메일이나 다음 단계 메시지를 초안 작성하고, 대화에서 다룬 특정 주제에 대한 맥락적 요약문을 생성할 수 있습니다.

더 나은 관리를 위해 동기화된 달력을 토글하면 앱에 관련 회의만 표시됩니다. 특정 달력이나 회의에 대해 자동 필기자 배치를 활성화하거나 비활성화할 수도 있습니다.

Otter.ai의 주요 기능

대화록에서 발언자를 라벨로 태그하면, 도구가 향후 통화 시 반복적인 수동 태깅 없이 자동으로 해당 발언자를 식별합니다.

대화에서 핵심 우선순위와 다음 단계를 식별하고 관련 참여자에게 자동으로 작업을 할당하는 AI를 활용하세요.

채널을 생성하여 팀원들이 대화와 기록을 함께 공유하며 협업할 수 있는 스페이스를 마련하세요.

Otter.ai의 한계점

일부 사용자들은 이 도구의 다양한 억양에 대한 정확도와 발언자 식별 능력이 신뢰할 수 없다고 보고했습니다.

Otter.ai 가격 정책

기본 : 무료

프로 : 사용자당 월 $16.99

비즈니스 : 사용자당 월 24달러

기업: 맞춤형 가격

Otter.ai 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (100개 이상의 리뷰)

Otter.ai에 대한 실제 사용자들의 평가는 어떨까요?

G2 사용자의 평가:

오터는 항상 정시에 회의에 참여하며 안정적으로 작동해 우리 팀에게 믿을 수 있는 도구입니다. 명확하고 정확한 요약 기능을 통해 전체 녹화 영상을 다시 볼 필요 없이 중요한 내용을 재확인할 수 있습니다.

🚀 ClickUp의 강점: 데스크탑 AI 슈퍼 앱인 ClickUp Brain MAX는 AI를 회의 관련 전체 워크플로우로 확장합니다. 기술 스택 내 모든 도구를 연결하여, 도구를 수동으로 전환하지 않고도 논의가 진행되는 동안 새로운 정보를 적절한 프로젝트나 문서에 바로 연결할 수 있습니다. Brain MAX는 Talk To Text를 통해 음성 중심 워크플로우를 지원합니다. 음성 명령어만으로 아이디어를 녹음하고, 작업을 생성하며, 메시지를 작성하거나 프로젝트 세부사항을 업데이트할 수 있습니다. 회의 후에는 여러 프로젝트의 업데이트 내용을 요약하고 회의 관련 질문에 답변합니다. ClickUp Brain MAX로 회의를 단절된 대화에서 연결된 워크플로우로 전환하세요

5. Fireflies.ai (회의 분석 기능이 포함된 자동 회의록 작성에 최적)

자동화된 정확한 회의 녹취 기능과 100개 이상의 언어 지원을 제공하는 Fireflies. ai는 믿을 수 있는 노트 작성 앱입니다. 검색 가능한 회의 기록 보관소와 과거 회의에 대한 질문에 답변해 주는 AI 어시스턴트 AskFred를 이용할 수 있습니다.

AI 기반 피드는 최근 회의 내용을 글머리 기호로 요약하여 제공하므로, 전체 회의록을 읽지 않고도 핵심 내용과 우선순위를 빠르게 파악할 수 있습니다. 회의 전에는 이전 회의의 논의 사항과 미해결 실행 항목을 확인할 수 있어, 회의에 참여하기 전부터 완벽한 맥락을 파악할 수 있습니다.

협업을 더 쉽게 만들기 위해 녹화된 회의에서 오디오 클립을 생성 및 공유하고, 후속 조치를 위해 팀원을 태그하며, 주제나 클라이언트별로 회의를 분류할 수 있습니다. 팀은 대시보드에서 대화 시간 분석, 감정 분석, 주제 추적, AI 필터 등 대화 관련 메트릭을 확인할 수도 있습니다.

Fireflies.ai의 주요 기능

Fireflies 메모장에서 각 회의에 대한 AI 생성 요약, 전체 녹취록, 비디오 녹화본, 분석 자료 및 실행 항목에 접근하세요.

Fireflies Web Recorder로 오프라인 대화, 대면 회의, 음성 메모, 컴퓨터를 통해 연결된 전화 통화까지 기록하세요.

회의 중 통합 프로젝트 관리 도구에서 음성 명령어를 설정하여 자동으로 작업을 생성하세요

Fireflies.ai의 한계점

AI 생성 요약본은 핵심 내용을 항상 정확히 포착하지 못하므로 사용자가 수동으로 수정하거나 다듬어야 합니다.

Fireflies.ai 가격 정책

Free

프로 : 좌석당 월 18달러

비즈니스 : 좌석당 월 29달러

Enterprise: 좌석당 월 39달러

Fireflies.ai 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.9/5 (300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Fireflies.ai에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

저는 Fireflies.ai를 사용해 회의를 자동으로 녹음, 전사, 요약합니다. 특히 AI가 생성한 회의 요약본이 가장 마음에 드는데요, 제가 참석하지 못하는 회의에서도 논의 내용을 파악할 수 있게 도와주기 때문입니다.

🧠 재미있는 사실: 화요일마다 달력이 꽉 찬 느낌이 든다면, 착각이 아닙니다. Microsoft 연구에 따르면 화요일은 주간 회의의 23%를 차지하는 가장 바쁜 회의일입니다.

6. MeetGeek (구조화되고 검색 가능한 회의 문서화에 최적)

via MeetGeek

MeetGeek은 AI를 활용해 회의록을 자동 생성하고, 회의 종료 직후 참가자들에게 체계적인 이메일 요약본을 발송합니다. 이 이메일에는 한 문단 개요, 회의 개요, 다음 단계, 실행 항목이 포함된 주요 하이라이트, 그리고 전체 회의록 링크가 포함됩니다.

수신자를 제어하고, 발송 전 생성된 요약본을 편집하며, 맞춤형 콘텐츠를 설정할 수 있습니다. 저장, 복사, 초기화, 재생성 등의 tools를 활용해 출력물을 세밀하게 조정하세요.

자동화된 워크플로우를 통해 회의 내용을 RingCentral, Notion, Trello 등 기존 기술 스택의 다른 도구와 연결할 수 있습니다. 모든 회의 또는 특정 조건에 부합하는 회의에만 적용되는 간단한 워크플로우 규칙을 생성하세요. 회의 어시스턴트가 전체 요약 또는 주요 결정사항, 실행 항목 등 선택한 하이라이트를 지정된 애플리케이션으로 전송합니다.

MeetGeek 주요 기능

일정에 없는 즉석 회의를 기록하려면: - 도구 양식에 링크를 붙여넣기 - 달력 초대를 회의 봇으로 전송하기

회의를 비공개 또는 공개로 설정하거나, 특정 하이라이트만 공유하거나, 팀 공유 규칙을 정의하여 회의 콘텐츠를 팀 회원들이 이용할 수 있도록 접근 권한을 제어하세요.

과거 회의에서 나온 결정 사항, 후속 조치 또는 특정 내용에 대해 질문하면 AI 채팅으로 기록을 일일이 찾아볼 필요 없이 즉시 답변을 얻을 수 있습니다.

MeetGeek의 한도

미리 예약되거나 동기화되지 않은 중요한 즉석 회의의 경우, 회의 도중에 녹취를 시작하는 것은 어려울 수 있습니다.

MeetGeek 가격 정책

기본 : 무료

프로 : 사용자당 월 $15.99

비즈니스 : 사용자당 월 27달러

Enterprise: 맞춤형 가격

MeetGeek 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 MeetGeek에 대해 어떻게 말하고 있나요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

언어 코치로서 MeetGeek은 세션 기록 관리와 클라이언트의 진행 추적에 매우 유용합니다. 사용법이 간편하며, 제가 거의 개입하지 않아도 자동으로 회의를 찾아 참여합니다. 제공되는 요약본은 훌륭하여 다음 세션의 핵심 포인트에 집중하는 데 도움이 됩니다.

텍스트 벽 대신 tl;dv의 AI 기능이 주제별로 회의록을 정리해 결정사항, 과제, 후속 조치, 반복되는 주제를 빠르게 찾아볼 수 있습니다. 각 주제에는 간략한 요약 과 논의된 녹음 부분으로 연결되는 링크가 포함됩니다.

이 도구는 회의 중 핵심 순간을 고정할 수 있도록 하여 반자동 노트 작성도 지원합니다. 무언가를 고정하면 AI가 해당 순간에 집중된 요약문을 생성하고, AI가 할당한 태그를 사용하여 이를 더 큰 요약문 내에 통합합니다.

회의 템플릿을 활용하면 맞춤형 구조를 생성하여 회의에 적용할 수 있습니다. 이를 통해 AI 생성 요약이 미리 정의된 형식을 따르도록 하여 반복적인 회의 논의를 체계적인 프로세스 문서로 전환하고, 시간이 지남에 따라 워크플로우를 표준화하는 것이 더 쉬워집니다.

tl;dv 주요 기능

역할별 프롬프트 예시 라이브러리를 활용하여 회의 녹음에서 더 나은 구조화된 인사이트를 얻으세요.

대화 인텔리전스를 활용하여 개별 및 여러 회의 전반에 걸쳐 키 주제, 트렌드, 결정 사항 및 반복되는 테마를 식별하세요.

AI 에이전트를 활용하여 회의 콘텐츠를 캡처, 요약, 분석하고 기존 도구 및 프로세스에 통합하여 엔드투엔드 회의 워크플로우 관리를 실현하세요.

tl;dv 한도

일부 사용자들은 여러 회의를 함께 요약하거나 광범위한 분석을 위해 회의를 그룹화하는 기능이 부족하다고 멘션했습니다.

tl;dv 가격 정책

Free

프로 : 사용자당 월 29달러

비즈니스 : 사용자당 월 98달러

Enterprise: 맞춤형 가격

tl;dv 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 tl;dv에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에서 발췌:

tl;dv는 회의 요약 작성과 주요 논의 사항 기록에 매우 유용한 도구입니다. 다양한 요약 템플릿 중에서 선택할 수 있는 기능은 프로세스를 간소화하고 팀 간 일관성을 보장합니다.

8. Fathom (AI 채팅 및 하이라이트 재생 목록을 통한 즉각적인 회의 요약에 최적)

via Fathom

Fathom의 AI 노트 작성 도구는 전체 회의를 핵심 내용, 결정 사항, 작업이 명확히 정리된 1~2분 요약본으로 변환합니다. 또한 채팅 스타일의 AI 인터페이스를 통해 회의 관련 질문을 하거나 통화 후 후속 초안 및 인사이트를 요청할 수 있습니다.

이 tool은 Slack, Zapier, HubSpot, Salesforce, Asana 등과 연동되어 회의 데이터를 기존 업무 시스템으로 원활히 통합합니다. 팀을 위해 공유 폴더, 접근 권한 제어, 녹음 재생 목록, 하이라이트 공유 등의 기능을 제공하므로, 회의에 참석하지 못한 구성원도 최신 정보를 공유할 수 있습니다.

다양한 언어로 음성 텍스트 변환을 제공하며, 회사 고유의 약어나 전문 용어를 위한 맞춤형 어휘집 또는 사전 구축 옵션이 포함됩니다. 이는 특히 복잡하거나 기술적인 용어가 포함된 논의에서 음성 텍스트 변환 정확도와 전반적인 회의 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.

Fathom의 주요 기능

온보딩, 교육 또는 회고 세션을 위한 키 순간들의 재생 목록을 생성하여 효과적인 회의를 운영하세요.

회의 중에도 실시간 AI 코칭 기능을 통해 대화에 집중하는 동안, 도구가 배경에서 회의 진행 속도와 분위기를 모니터링하도록 허용하세요.

모든 녹음 내용을 저장하는 Fathom 대시보드에서 언제든지 녹취록, 요약본, 하이라이트를 다시 확인하세요.

한도를 파악하다

전용 모바일 앱이 없으므로 데스크톱이나 노트북으로 참여하는 회의에서만 사용할 수 있습니다.

Fathom 가격 정책

Free

팀 : 사용자당 월 19달러

비즈니스: 사용자당 월 29달러

Fathom 평가 및 리뷰

G2 : 5/5 (6,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 5/5 (800개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Fathom에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 사용자의 말:

Fathom에서 가장 마음에 드는 점은 별도의 노력 없이도 회의를 완벽하게 처리해준다는 것입니다. 자동으로 녹음하고 모든 것을 클라우드에 저장하며 완전한 녹취록을 제공합니다. 세부 사항을 잊어버리거나 논의 내용을 다시 확인해야 할 때면, 빠르게 돌아가 검토할 수 있습니다.

📮ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 27%는 주간 업데이트를 비동기식 대안으로 대체할 수 있다고 생각하며, 25%는 일일 StandUp도 마찬가지라고 답했습니다. 그러나 이는 여러 전문 도구를 병행 사용해야 하고, 정보가 분산되며, 추가 비용이 발생할 수 있습니다. ClickUp은 하나의 플랫폼 내에서 댓글 스레드를 통한 논의 중앙화, ClickUp Clips를 통한 신속한 업데이트 기록 등 혁신적인 팀워크 방식을 제공합니다. 💫 실제 결과: Trinetrix와 같은 팀들은 ClickUp을 통해 불필요한 회의를 50% 줄였습니다!

9. Fellow (구조화된 AI 기반 회의록 및 아젠다 관리에 최적)

via Fellow

Fellow는 회의 워크플로우에 AI 기능을 통합하는 회의 관리 소프트웨어입니다.

Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Slack과 같은 플랫폼과 연동되어 회의를 녹화하고, 오디오를 텍스트로 변환하며, 의사 결정을 감지하고, 실행 항목을 추출합니다.

'Ask Fellow' AI 어시스턴트는 과거 모든 회의 기록을 분석하여 놓친 업데이트를 가져오고, 전체 통화 내용을 다시 재생하지 않고도 관련 발췌문과 요약본을 추출합니다.

AI는 회의 준비도 손쉽게 도와줍니다. 'AI 아젠다 생성기'는 회의 제목과 달력 설명에서 구조화된 아젠다 제목과 논의 사항을 생성합니다. 또한 'AI 추천 주제'는 회의 아젠다에 추가할 수 있는 주제를 제안합니다.

Fellow의 주요 기능

녹화된 회의와 기록물을 중앙 저장소에 보관하세요. 채널별로 체계적으로 정리하고 필요할 때마다 결정을 재검토할 수 있습니다.

일일 스탠드업, 타운홀 미팅, 주간 우선순위 회의, 클라이언트 킥오프 통화 등에 활용 가능한 완전히 커스터마이징 가능한 AI 노트 템플릿을 확보하세요.

세부적인 접근 제어, 기업 거버넌스, SOC 2, HIPAA 및 GDPR 준수를 통해 회의 데이터를 안전하게 보호하세요.

Fellow의 한도점

일부 사용자는 맞춤형 설정이 없으면 일률적인 요약이 특정 회의 유형에 항상 부합하지 않는다고 느낍니다.

펠로우 가격 정책

Free

팀: 사용자당 월 $11

비즈니스: 사용자당 월 $23

Enterprise: 사용자당 월 25달러 (연간 결제)

사용자 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (2,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.9/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Fellow에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자가 공유한 내용은 다음과 같습니다:

펠로우의 가장 큰 장점은 직관적이고 사용자 친화적이라는 점입니다. 회의, 노트, 후속 조치 관리를 원활하게 해줘서 체계적으로 정리하고 팀과 효과적으로 협업할 수 있게 도와줍니다.

🧠 재미있는 사실: 직원들의 58%가 더 많은 회의로부터 집중 시간을 보호하기 위해 달력에서 시간을 따로 확보한다고 인정합니다.

10. Avoma (영업 팀을 위한 회의 인텔리전스 및 실시간 코칭에 최적)

via Avoma

Avoma는 AI 기반 회의 코치로, 고객의 이의 제기, 경쟁사 멘션, 문제점, 우선순위 등 대화의 핵심 요소를 감지하여 검토를 위해 강조 표시합니다. 또한 자체 영업 방법론이나 맞춤형 기준에 따라 통화 점수를 매겨, 영업 사원이 코칭이 필요한 부분이나 거래가 위험에 처할 수 있는 부분을 파악하는 데 도움을 줍니다.

'라이브 답변 어시스턴트' 같은 기능은 실시간 통화 중 상황에 맞는 제안을 제공하며, '스마트 트래커'는 중요한 문구를 모니터링하여 위험과 기회를 알려줍니다.

'북마크' 기능을 통해 중요한 순간에 타임스탬프를 찍고, 주변 대화를 캡처하여 간결한 노트로 요약한 후 관련 카테고리 아래에 정리할 수 있습니다.

Avoma의 주요 기능

요약 내용을 스마트한 챕터와 카테고리로 정리하여 나중에 노트를 쉽게 훑어보고 이해할 수 있도록 합니다

회의 관련 질문에 답변하고 부서 간 의사 결정을 지원하는 AI 기반 코파일럿을 활용하세요.

말하기/듣기 비율, 주제 트렌드 등의 패턴을 추적하여 우수한 성과자들이 어떻게 다른지 파악하고, 팀 전체에 그 행동을 확산시키세요.

Avoma의 한도

사용자들은 AI 음성 인식 및 요약 기능에서 가끔 부정확성이 발생한다고 보고합니다. 특히 음질이 나쁘거나 강한 억양이 있는 경우, 기술 용어가 많은 논의 같은 까다로운 조건에서 더욱 두드러집니다.

Avoma 가격 정책

14일 무료 체험판

스타트업 : 녹음기 좌석당 월 $29

조직 : 녹음기 좌석당 월 39달러

Enterprise: 녹음기 좌석당 월 39달러 (연간 결제)

Avoma 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (1,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Avoma에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

저는 영업 팀의 통화 녹음 및 검토에 Avoma를 사용하는데, 매우 원활하고 신뢰도가 높습니다. 녹취 실패나 오류가 전혀 발생하지 않습니다. 특히 'Ask Avoma' 기능이 대화 속 특정 세부사항을 확인하는 데 시간을 크게 절약해 주어 매우 유용합니다.

ClickUp으로 회의록을 체계적이고 실행 가능한 플랜으로 전환하세요

회의록 도구를 선택할 때 음성 인식 정확도는 중요합니다. 하지만 해당 도구가 실시간 인사이트를 실행으로 연결하는 방식 역시 동등하게 중요합니다.

ClickUp을 사용하면 회의 요약이 실행과 직접 연결됩니다. AI가 생성한 실행 항목은 소유자, 마감일, 우선순위가 지정된 작업으로 즉시 전환되어 중요한 세부 사항을 놓치지 않도록 합니다.

별도로 회의록과 작업 목록을 관리할 필요 없이, 모든 내용이 하나의 작업 공간에서 연결되어 진행 상황이 자동으로 추적됩니다.

기존의 노트 필기를 넘어 대화를 명확한 실행 플랜으로 전환하세요.

ClickUp에 무료로 가입하세요.