[연도]년 최고의 회의 노트에서 결정을 추출하는 3대 PM 소프트웨어

회의는 지루할 수 있습니다.

끝없는 노트, 맴도는 생각들, 어쩌면 낙서 한두 개까지.

하지만 만약 회의가 실제로 당신을 위해 무언가 해준다면 어떨까요?

적합한 프로젝트 관리 도구는 자동으로 노트를 기록하고 핵심 결정을 추출하며 논의를 요약해 줍니다. 따라서 정리 작업 대신 대화에 집중할 수 있습니다.

가장 큰 장점은? 작업 생성, 소유자 지정, 모든 구성원의 책임 관리를 자동으로 수행한다는 점입니다.

회의를 추진력으로 전환할 준비가 되셨나요? 지금 시작해 보세요.

회의 노트에서 결정을 추출하는 PM 소프트웨어를 사용해야 하는 이유는 무엇인가요?

팀 회의는 협력을 촉진해야 하지만, 종종 그 반대 결과를 낳습니다. 중요한 세부사항은 간과되고, 작업은 배정되지 않으며, 마감일은 미뤄집니다. 결국 모두가 다시는 보지 않을 원본 회의록 몇 페이지를 들고 회의장을 떠납니다.

현대적인 AI 기반 프로젝트 관리 소프트웨어가 회의 노트 문제를 해결합니다.

이들이 여러분의 시간과 비용을 투자할 가치가 있는 이유는 다음과 같습니다…

대화를 즉시 실행으로 전환하세요. AI가 회의 노트에서 결정을 추출하여 작업으로 변환하고, 소유자를 지정하며, 마감일을 추가합니다. 회의가 끝나는 순간 모든 결과가 실행 가능한 상태가 됩니다.

팀 내 책임감을 강화하세요. PM 도구 내에서 결정 사항이 작업과 연결되면 책임 소재에 대한 모호함이 사라집니다. 모두가 합의된 내용, 담당자, 마감일을 확인할 수 있어 프로젝트 관리가 원활해집니다.

노트 작성과 의사 결정 기록을 자동화함으로써 팀은 후속 이메일 발송, 설명 요청, 회의 녹취록 검색 등의 번거로움을 피할 수 있습니다. 절약된 시간은 프로젝트 추진에 활용할 수 있습니다.

회의록, 녹취록, 결정사항이 한 곳에 저장됩니다. 신입사원이나 이해관계자들은 팀원에게 프로젝트 진행 상황을 묻지 않고도 과거 회의를 확인할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? ClickUp의 '2025년 직장 내 커뮤니케이션 현황' 설문조사에 따르면, 전문가의 40% 이상이 회의 직후 실행 항목을 즉시 후속 조치해야 한다고 느낍니다. 그러나 이메일(42%)과 인스턴트 메시징(41%)으로 커뮤니케이션 채널이 분산되면서 실행 항목이 업무 공간 곳곳에 흩어지는 경우가 많습니다. 또 다른 HBR 설문조사에 따르면 팀원들은 맥락, 정보, 실행 항목을 찾는 데 시간의 60% 이상을 낭비한다고 보고되었습니다.

의사 결정 추출을 위한 적합한 프로젝트 관리 소프트웨어 선택 방법

회의록에서 결정사항(및 실행 항목)을 자동 추출할 수 있는 프로젝트 관리 소프트웨어를 선택할 때 다음 기능을 고려하세요:

추출 정확도: AI 도구가 단순한 실행 항목이 아닌 논의 내용에서 결정을 식별합니까? 예를 들어, "X 공급업체를 선택하겠습니다"와 "X 공급업체를 고려해 봅시다"의 차이를 구분해야 합니다. 또한 발언자 정보, 타임스탬프, 모호한 표현까지 포착해야 합니다.

AI 기반: 전체 회의를 포착하고, 핵심 논의 사항을 요약하며, 결정을 강조하고, 명확한 다음 단계를 제시해야 합니다.

결정을 직접 작업으로 전환: tool은 회의록에서 추출한 결정 사항과 실행 항목을 소유자, 마감일, 우선순위가 지정된 작업으로 변환해야 합니다.

기존 기술 스택과 통합: AI 커뮤니케이션 도구는 Zoom, Google Meets, Teams 및 달력과 동기화되어 필기 담당자가 자동으로 회의에 참여하고 결정을 중앙 저장소에 보관할 수 있어야 합니다.

규정 준수 및 데이터 보안: AI 노트 작성 도구는 SOC 2 및 HIPAA 규정을 준수하고 기업급 보안을 제공해야 합니다. 특히 클라이언트나 기밀 주제가 포함된 통화 시, 종단 간 암호화는 회의 기록과 결정 사항을 안전하게 보호합니다.

그럼에도 불구하고, 주요 경쟁사들을 간략히 비교해 보겠습니다.

tool 가장 적합한 경우 주요 기능 가격* ClickUp AI 기반 프로젝트 관리 및 회의 노트를 실행 가능한 작업으로 전환 AI 노트테이커, 컨텍스트 AI, 싱크업스, 1,000개 이상의 연동 기능 Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 Fathom 다국어 실시간 요약 자동 통화 녹음, 결정 사항 태그, CRM 연동 Free Plan 이용 가능. 프로 플랜은 사용자당 월 20달러부터 시작합니다. Fireflies. ai 검색 가능한 회의록 40개 이상의 앱에서 필사, 키워드 검색, 작업 하이라이트 기능 제공 Free Plan; 유료 플랜: 사용자당 월 18달러부터

🔴 생산성 저하: 즉각적인 응답의 대가는 무시하기 어렵습니다. 지식 근로자는 방해가 발생할 때마다 무려 23분의 집중 시간을 잃습니다. 단 20분간의 작업 중단만으로도 스트레스 수준이 급증합니다. 사람들은 더 높은 좌절감, 업무량, 노력, 압박감을 보고합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 근로자의 37%는 후속 조치 항목을 추적하기 위해 후속 노트나 회의록을 발송하지만, 36%는 여전히 다른 분산된 방법에 의존합니다. 의사결정을 포착할 통합 시스템이 없다면, 필요한 핵심 인사이트가 채팅, 이메일 또는 스프레드시트 속에 묻힐 수 있습니다. ClickUp을 사용하면 모든 작업, 채팅, 문서에서 대화를 즉시 실행 가능한 작업으로 전환할 수 있어 누락되는 사항이 없도록 보장합니다.

회의 노트에서 결정을 추출하여 활용할 수 있는 최고의 PM 소프트웨어

ClickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 가치를 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

최고의 AI 회의 노트 소프트웨어는 다음과 같은 기능을 포함합니다:

1. ClickUp (AI 기반 프로젝트 관리 및 회의 노트를 실행 가능한 작업으로 전환)

ClickUp은 일을 위한 올인원 앱으로, 프로젝트 관리와 AI 노트 필기를 통합합니다. 회의, 작업, 문서, 후속 조치에 별도의 tools가 필요하지 않습니다.

ClickUp이 어떻게 워크플로우, 컨텍스트, 회의 결정을 중앙 집중화하는지 살펴보세요.

AI 노트테이커로 산발적인 대화를 체계적인 일로 전환하세요

ClickUp의 AI 노트테이커가 회의에 참여하여 대화를 기록하고, 발언자 라벨이 포함된 정확한 녹취록을 생성합니다.

또한 달력에서 바로 Zoom, Google Meet, Teams 회의에 자동으로 참여할 수 있습니다. 수동 설정이나 초대장 없이도 가능하죠. 이렇게 하면 중복 예약이 있거나 여러 통화를 오가더라도 모든 중요한 논의가 기록됩니다.

하지만 단순한 필사 기능을 훨씬 뛰어넘습니다.

컨텍스트 AI를 활용하여 결정을 강조 표시하고, 실행 항목을 도출하며, 소유자를 식별하고, 핵심 요점을 추출합니다.

회의록에 AI를 활용하면 모든 인사이트가 작업 공간으로 바로 흐릅니다. 이 비디오에서 그 방법을 확인하세요:

ClickUp의 AI 노트테이커가 일에 더 큰 가치를 더하는 방법은 다음과 같습니다:

회의 참가자를 쉽게 구분하고 다양한 발언자를 인식하여 아이디어의 명확한 귀속을 용이하게 합니다.

지식 격차를 분석하고 개선 영역을 발견하여 과도한 말이나 반복을 줄이세요

ClickUp 문서에서 풍부한 회의 요약, 타임스탬프, 핵심 내용을 즉시 공유하세요

탐지된 실행 항목을 기반으로 자동으로 작업을 생성하고 실시간으로 의존성과 우선순위를 제안합니다.

검색 가능한 회의록을 생성하여 맥락을 놓치지 않도록 하세요

ClickUp AI 노트테이커로 회의의 매 순간을 추적하고 실행 가능한 요약본을 생성하세요.

ClickUp Brain으로 상황 인식 인사이트를 얻으세요

클릭업의 내장형 AI 어시스턴트, ClickUp Brain은 대화와 콘텐츠를 작업 공간 내에서 실행 가능한 인사이트로 변환합니다.

ClickUp Brain의 기능은 다음과 같습니다:

스마트 콘텐츠 생성: 워크플로우에 맞춤화된 회의 아젠다, 요약, 이메일, 프로젝트 업데이트 초안 작성

인사이트 추출: 회의 노트, 문서, 댓글 스레드를 요약합니다

번역: 회의 노트를 여러 언어로 변환하세요

상황별 추천: 다음 단계, 마감일, 자동화 작업을 제안합니다

ClickUp Brain에게 최적의 작업 마감일을 제안해 달라고 요청하고 일 우선순위를 더 잘 정하세요

⭐ 보너스: ClickUp Brain MAX로 회의 노트를 넘어선 가치를 경험하세요. ClickUp Brain MAX는 모든 데이터 소스를 회의 워크플로우에 통합하여 의사 결정 추출을 더욱 풍부하고 정확하게 만듭니다. 회의의 질을 높이는 방법은 다음과 같습니다: 컨텍스트가 풍부한 작업 생성: 회의 내용을 작업으로 전환하여 연결된 파일, 기록, 지원 문서가 미리 포함된 상태로 생성합니다. 과거 회의록이나 드라이브를 일일이 뒤질 필요 없이 모든 앱을 아우르는 통합 검색: Google Drive, Google 스프레드시트, Slack, Confluence, GitHub 등에서 데이터를 즉시 불러와 맥락을 바탕으로 결정을 풍부하게 만드세요. 텍스트 인식 기록: 가정, 위험 요소 또는 후속 조치를 기록하고 수동 입력 없이 구조화된 노트나 작업으로 전환하세요. AI 도구 과잉 사용 방지: 별도의 AI 도구, 필기 도구, 생산성 구독 서비스를 통합 플랫폼 하나로 대체합니다. 크로스 앱 컨텍스트 인식: 회의에서 결정이 내려지면 Brain MAX가 자동으로 관련 문서, 과거 논의 내용 또는 타 도구와의 의존성을 표면화합니다. Brain MAX는 모든 일을 연결하는 단 하나의 앱입니다

ClickUp Docs로 회의 노트를 살아 숨 쉬는 실행 가능한 문서로 전환하세요

ClickUp Docs를 사용하면 모든 회의 노트, 요약, 결정 사항 및 실행 항목을 완전히 통합된 지식 허브에 저장할 수 있습니다.

ClickUp에 문서가 기본으로 통합되어 있으므로, 모든 페이지에서 실시간 작업을 참조하고, 보기를 삽입하며, 소유자를 태그하고, 실제 프로젝트 타임라인에 연결할 수 있습니다.

여러 명이 함께 노트를 편집하고, 댓글을 남기며, 텍스트나 실행 항목을 한 번의 클릭으로 작업으로 전환할 수 있습니다.

회의 요약은 문서에 바로 저장되어 논의 내용이 연결되고 검색 가능하며 작업 공간의 영구적인 일부가 됩니다. 누가 무엇을 작성했는지, 어디에 저장했는지 기억하려고 허둥대는 일은 이제 그만하세요.

AI 에이전트가 여러분을 위해 힘든 작업을 대신해 드립니다

ClickUp AI 에이전트를 활용해 작업 자동화, 질문 답변, 더 많은 업무 완료

ClickUp AI 에이전트는 지능형 팀원처럼 작동합니다. 회의 내용을 청취하고, 다음에 필요한 조치를 파악하며, 후속 작업을 대신 수행해 줍니다.

단순히 제안을 생성하는 대신, 이러한 에이전트는 플랜 수립, 실행 수행, 작업 공간 전반에 걸친 작업 조율까지 가능합니다.

Zoom 회의나 기타 회의 플랫폼에서 논의된 내용을 실행 가능한 진행 상황으로 전환하는 수동 노력을 줄이세요.

예시: 클라이언트 통화 후, AI 에이전트가 노트 작성자의 요약 내용을 검토하여 핵심 결정을 추출하고, 소유자, 우선순위, 관련 문서가 연결된 작업을 즉시 생성합니다. 후속 조치가 Google 드라이브의 파일이나 Google 스프레드시트의 예산표에 의존하는 경우, 에이전트가 자동으로 해당 맥락을 가져옵니다. 이후 작업이 지연되면, 프로젝트 변경 사항에 따라 소유자에게 보고하거나 담당자에게 알림을 보내거나 타임라인을 조정할 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

즉석 회의 생성: SyncUps를 사용해 ClickUp 작업 공간 내에서 신속한 음성 및 비디오 통화를 시작하고 화면을 공유하세요. 회의 후 요약본과 실행 항목을 받아보세요. SyncUps를 사용해 ClickUp 작업 공간 내에서 신속한 음성 및 비디오 통화를 시작하고 화면을 공유하세요. 회의 후 요약본과 실행 항목을 받아보세요.

설명 회의를 화면 녹화로 대체하세요: Clip를 사용하여 신속한 화면 비디오를 녹화해 결정을 명확히 하고, 피드백을 공유하거나, 다음 단계를 안내하세요. Clip를 사용하여 신속한 화면 비디오를 녹화해 결정을 명확히 하고, 피드백을 공유하거나, 다음 단계를 안내하세요.

팀이 가장 중요한 일에 집중하도록 하세요: 작업 우선순위 기능이 회의에서 나온 실행 항목 중 가장 먼저 처리해야 할 사항을 즉시 보여줍니다. 이를 통해 팀은 혼란이나 추가 확인 없이 일 순서를 정할 수 있습니다.

장애 요소를 방지하고 재작업을 피하세요: ClickUp 의존성을 활용해 어떤 작업이 다른 작업에 의존하는지 파악하여 팀이 올바른 실행 순서를 알 수 있도록 하세요. ClickUp 의존성을 활용해 어떤 작업이 다른 작업에 의존하는지 파악하여 팀이 올바른 실행 순서를 알 수 있도록 하세요.

원활한 연동: ClickUp을 Slack, Google Workspace, Zoom, GitHub, Figma 등과 연결하여 회의 노트, 결정사항, 작업이 ClickUp을 Slack, Google Workspace, Zoom, GitHub, Figma 등과 연결하여 회의 노트, 결정사항, 작업이 ClickUp 통합 기능을 통해 전체 도구 스택을 가로질러 이동하도록 하세요.

ClickUp의 한도

ClickUp의 방대한 기능 세트는 신규 사용자에게 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어가 ClickUp AI 노트테이커 사용에 대해 이렇게 말했습니다:

내장된 ClickUp AI 노트 작성 기능은 특히 회의 요약과 후속 조치 시간 절약에 놀라울 정도로 유용합니다. 또한 플랫폼 내에서 명확하고 체계적인 릴리스 노트를 직접 게시할 수 있는 기능도 마음에 드는데, 이는 내부 및 외부 이해관계자들이 동일한 정보를 공유하는 데 도움이 되었습니다.

내장된 ClickUp AI 노트 작성 기능은 특히 회의 요약과 후속 조치 시간 절약에 놀라울 정도로 유용합니다. 또한 플랫폼 내에서 명확하고 체계적인 릴리스 노트를 직접 게시할 수 있는 기능도 마음에 드는데, 이는 내부 및 외부 이해관계자들이 동일한 정보를 공유하는 데 도움이 되었습니다.

2. Fathom (다국어 실시간 하이라이트에 최적)

via Fathom

AI 기반 회의 보조 도구 Fathom AI는 수동 노트 필기에 의존하지 않고도 회의를 기록할 수 있도록 도와줍니다.

이 도구는 자동으로 통화를 녹음하고 녹취록을 생성하며, 회의 중 주요 논의 사항(행동 항목 또는 후속 조치)에 태그를 지정할 수 있게 합니다.

팀 회의에 관한 어떤 질문이든 자연어로 Fathom에 물어보면 즉시 답변을 받을 수 있습니다. Fathom은 또한 조직 전체의 회의 기록 보관소에서 정보를 검색할 수 있게 합니다. 여기에는 과거 결정 사항, 고객 피드백, 전략적 논의 내용이 포함됩니다.

회의록 소프트웨어는 해당 업계 용어로 훈련시키면 전문 용어를 처리합니다.

회의 노트: 참석자 및 논의된 주제에 따라 특정 팀 회원과 회의 노트를 공유할 수 있습니다.

Fathom의 주요 기능 살펴보기

통화 중 핵심 순간을 태그하고, 맥락을 추가하며, 질문을 제기하고, 팀 회원을 태그하여 실시간 협업하세요.

팀의 워크플로우에 맞춰 맞춤형 회의 요약 템플릿을 생성하세요

Slack, HubSpot, Salesforce, Notion, Asana 등과 동기화되어 회의 내용에서 작업이나 고객 접점으로 이어지는 자동화된 워크플로우를 지원합니다.

한도를 파악하다

진행 상황 추적, 작업 할당 등의 프로젝트 관리 기능을 지원하지 않습니다.

가격 파악하기

Free Plan 이용 가능

프로: 사용자당 월 20달러

팀: 사용자당 월 $18

Business: 사용자당 월 28달러

평가와 리뷰를 파악하세요

G2: 5/5 (5000개 이상의 리뷰)

Capterra: 5/5 (5,000개 리뷰)

실제 사용자들은 Fathom에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어가 Fathom에 대해 이렇게 말했습니다:

시간 표시가 된 하이라이트가 포함된 깔끔하고 탐색하기 쉬운 요약본이 마음에 듭니다. 이를 통해 통화 중 핵심 순간으로 바로 이동할 수 있죠. 녹취 정확도는 대체로 우수하지만, 때로는 음질이나 억양에 따라 달라질 수 있습니다.

시간 표시가 된 하이라이트가 포함된 깔끔하고 탐색하기 쉬운 요약본이 마음에 듭니다. 이를 통해 통화 중 핵심 순간으로 바로 이동할 수 있죠. 녹취 정확도는 대체로 우수하지만, 때로는 음질이나 억양에 따라 달라질 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 대부분의 회의는 명확한 책임 소재 없이 끝나며, 프로젝트 관리자들은 사후에 실행 항목을 추적하는 데 몇 시간을 소비합니다. ClickUp AI 노트테이커와 ClickUp Brain을 사용하면 결정 사항이 자동으로 포착, 요약되어 작업으로 전환됩니다. 회의록을 검토하는 시간을 줄이고 프로젝트를 추진하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 💫 실제 결과: ClickUp 고객사는 회의 노트 자동화, 스마트 요약 생성 및 작업 전환을 통해 최대 86%의 비용 절감과 주당 1.1일의 업무 시간 확보를 보고했습니다. Talent Plus와 같은 기업은 ClickUp 통합 후 업무량 용량을 10% 이상 향상시켰으며, Atrato는 개발자 과로를 20% 감소시켰습니다.

3. Fireflies.ai (검색 가능한 회의록 생성 최적)

via Fireflies ai

파이어플라이즈는 회의를 녹취하고 요약하며 분석하는 AI 팀 동료입니다.

AI 노트 작성기는 회의 시작 전부터 여러분을 위해 작동합니다. 이전 대화와 회의에서 도출된 핵심 통찰력, 배경 정보, 실행 과제가 담긴 사전 회의 브리핑을 제공합니다.

회의 중 파이어플라이즈는 100개 이상의 언어로 실시간 필기를 제공합니다. 또한 회의 및 오디오 파일에서 서로 다른 발언자를 식별합니다.

회의 후 즉시 제공되는 포괄적인 AI 요약문으로 핵심 사항, 실행 항목 및 맞춤형 노트를 확인하세요.

라이브 어시스트는 대화 중 실시간 인텔리전스를 제공합니다. 예를 들어 영업 팀은 현재 통화를 방해하지 않고도 이전 통화에서 논의된 가격 정보를 즉시 확인할 수 있습니다.

사전 제작된 회의 요약 템플릿으로 대화를 문서화하여 실질적인 실행의 결과로 이어집니다.

Fireflies.ai 주요 기능

Aircall, RingCentral 및 기타 다이얼러의 통화 내용을 전사하거나 Fireflies API를 사용하여 오디오 파일을 처리하세요.

이메일 자동 생성, 보고서 작성, 대화 분석, 성과 평가표 생성

발언자 발언 시간, 주제 추적기, 감정 분석과 같은 인사이트를 발견하세요

대화 중 중요한 순간을 공유 가능한 오디오 Clip으로 추출하세요

Fireflies.ai의 한계점

요약본은 때때로 수동 수정이 필요하여 효율성을 저하시킵니다

Fireflies.ai 가격 정책

Free Plan 이용 가능

Pro: 사용자당 월 18달러

Business: 사용자당 월 29달러

기업: 사용자당 월 39달러

Fireflies.ai 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (700개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Fireflies.ai에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어가 Fireflies.AI에 대해 이렇게 말했습니다:

파이어플라이즈는 노트 작성 지원에 매우 유용합니다. 논의 내용의 80% 정도는 정확하게 인식하지만, 억양은 잘 잡아내지 못합니다. 저장 공간이 너무 빨리 부족해진다는 점이 마음에 들지 않습니다. 공간을 확보하려면 기록된 통화 내역을 삭제해야 합니다. 가끔 파이어플라이즈가 통화에 즉시 참여하지 못해 직접 초대해야 할 때도 있습니다. 신뢰도가 다소 떨어집니다.

파이어플라이즈는 노트 작성 지원에 매우 유용합니다. 논의 내용의 80% 정도는 정확하게 인식하지만, 억양은 잘 잡아내지 못합니다. 저장 공간이 너무 빨리 부족해진다는 점이 마음에 들지 않습니다. 공간을 확보하려면 기록된 통화 내역을 삭제해야 합니다. 가끔 파이어플라이즈가 통화에 즉시 참여하지 못해 직접 초대해야 할 때도 있습니다. 신뢰도가 다소 떨어집니다.

🔴 컨텍스트 스프롤의 증가하는 문제: 지식 근로자의 56% 이상이 tool 전환, 알림, 중복 플랫폼과 같은 도구 피로가 매주 일에 부정적인 영향을 미친다고 답했습니다. 이것이 바로 컨텍스트 확산 현상입니다. 팀원들은 업무를 수행하기 위해 필요한 정보를 찾기 위해 파일을 찾아 헤매고, 앱을 전환하며, 업데이트를 반복하고, 정보를 검색하는 데 시간을 낭비합니다. AI가 이를 단순화할 거라 예상했지만, 대부분의 tools는 오히려 더 많은 잡음을 추가했을 뿐입니다. ClickUp의 장점: 팀이 필요로 하는 모든 것—작업, 문서, 결정사항, 업데이트—이 하나의 공간에 통합되어 있으며, 컨텍스트 AI를 통해 완전히 연결되고 검색 가능합니다.

다음은 회의 노트와 의사 결정 기록을 각기 다른 방식으로 접근하는 세 가지 추가 tool입니다.

Tactiq : Tactiq는 Zoom, Google Meet, Microsoft Teams와 연동되는 가벼운 Chrome 확장 프로그램으로 실시간 필기를 수행합니다. 화자별 필기 기능을 통해 실행 항목과 결정을 정확히 파악할 수 있습니다. 프로젝트 관리 도구를 변경하지 않으면서 독립형 AI 필기 도구를 원하는 팀에게 Tactiq는 유용한 도구입니다.

Sembly AI : 회의 논의 내용을 바탕으로 버그 수정 보고서, 영업 제안서, 보도 자료 등의 AI 생성 문서를 직접 생성합니다. 신속한 문서화가 필요한 프로젝트 관리자에게 유용합니다. Sembly AI는 회의 결과물에서 직접 프로젝트 계획, 스프린트 백로그, 회고 요약서를 자동화하고 결정 사항 및 장애 요소를 추적할 수 있습니다—도구를 전환할 필요 없이.

Notion: Notion은 회의 문서화, 작업 관리, 지식 공유를 하나의 작업 공간에 통합합니다. 회의록을 워크플로우에 직접 연결하고자 할 때 유용한 옵션입니다. 회의 내용을 텍스트로 변환한 후, 회의록을 프로젝트 페이지, 작업, 로드맵 또는 표준 운용 절차 (SOP)에 연결할 수 있습니다. 모든 회의 기록을 검색 가능한 지식 허브 내에 저장하세요.

👀 알고 계셨나요? 오후 8시 이후 시작되는 회의가 전년 대비 16% 증가했습니다. 이는 전통적인 근무 시간이 사라지고 있다는 또 다른 신호입니다.

ClickUp으로 명확하고 책임감 있는 회의를 만드세요

회의 과부하 문제를 고려할 때, 우선 회의 횟수를 줄이는 것이 좋은 출발점입니다.

간단한 조정만으로도 이를 해결할 수 있습니다.

'사전 문서 작성' 문화(요약, 위험 요소, 권고 사항, 아젠다)는 사람들이 시간을 따로 잡지 않고 문서에 응답하기 때문에 회의를 줄여줍니다.

그렇다고 해도 회의는 종종 피할 수 없는 경우가 많습니다.

회의 노트에서 결정을 추출하는 제품 관리 소프트웨어는 프로세스에 명확성을 부여합니다.

ClickUp이 이를 손쉽게 해결해 드립니다.

AI 노트테이커와 상황 인식 AI를 통해 회의 결정사항, 실행 항목 및 맥락이 작업, 문서, 타임라인, 대시보드로 직접 흐릅니다.

회의를 실행으로 전환하려면 ClickUp에 무료로 가입하세요.

자주 묻는 질문

ClickUp의 AI 노트테이커는 회의록에서 감지된 실행 항목을 자동으로 작업으로 생성합니다. 기본 작업 생성을 지원합니다. 반면 Fathom은 온라인 회의에서 실행 항목을 추출하여 사용자의 도구로 동기화합니다.

효과적인 의사 결정 추적은 회의 결과를 포착하고 회의 요약 작업을 자동화하는 것을 포함합니다. 그런 다음 결정을 소유자에게 할당하고 작업이나 워크플로우와 연결하세요. 또한 검색 가능한 중앙 시스템에 결정을 저장하여 언제, 누가 무엇을 결정했는지 다시 확인할 수 있도록 하십시오.

네. 현대적인 AI 회의 보조 도구는 통화 내용을 청취하고 요약문을 생성하며 핵심 세부사항이나 작업을 강조 표시할 수 있습니다. 예를 들어, ClickUp Brain은 회의를 요약할 뿐만 아니라 AI 기반 검색 기능도 제공합니다. '지난주에 어떤 결정을 내렸나요?'와 같은 상황별 질문에 답변하고 가상 회의에서 AI가 생성한 실행 항목을 제공합니다.

원격 팀은 작업, 결정, 커뮤니케이션이 한곳에 통합되는 공간이 필요합니다. ClickUp은 AI 기반 노트 작성 기능과 작업 관리, 문서, 상황 인텔리전스, Slack 및 Zoom 같은 연동 기능을 결합한 최고의 선택입니다. 회의 중 결정사항과 핵심 포인트를 포착하여 실행 항목으로 전환하고, 분산된 팀 전체에서 투명하게 추적할 수 있습니다.

네. 이 목록에 포함된 세 가지 도구—ClickUp, Fathom AI, Fireflies AI—모두 회의 녹취, 요약, 결정사항/행동 항목 추출을 지원하는 무료 플랜을 제공합니다.