퓨 리서치 센터 연구에 따르면, 미국 성인의 23%가 1년 이상 책을 읽지 않았다고 답했습니다.

그들이 원하지 않아서가 아니라, 시작한 책, 다음에 읽고 싶은 책, 그리고 읽으면서 얻은 통찰력을 놓쳐버리기 때문입니다.

이 글에서는 독서 생활을 체계적으로 관리할 수 있는 8가지 Notion 도서 추적기 템플릿을 소개합니다.

PS: 또한 Notion의 주요 한계점인 대규모 라이브러리에서의 느린 성능, 제한된 오프라인 접근성, 북클럽 협업의 불편함을 해결하는 강력한 ClickUp 대안도 함께 살펴보겠습니다.

책 추적기 템플릿 선택 시 고려사항

정리하기로 마음먹고 템플릿 갤러리로 향합니다.

문제는 모든 템플릿이 동등하게 만들어지지 않았다는 점입니다. 보기에는 멋지지만 20권 이상의 책을 처리할 수 없는 귀여운 독서 목록 템플릿을 다운로드하는 데 시간을 낭비하거나, 절대 사용하지 않을 수십 가지 속성을 가진 복잡한 시스템을 선택할 수 있습니다.

이 마찰이 대부분의 사람들이 독서 추적 습관을 포기하게 만드는 원인입니다. 독서 도구는 독서를 더 즐겁게 만들어야지, 귀찮은 일처럼 느껴져서는 안 됩니다. 다운로드하기 전에 무엇을 찾아야 하는지 알아두세요. 훌륭한 책 트래커 템플릿은 경직되지 않으면서도 체계적인 구조를 제공합니다.

유연한 보기: 좋은 템플릿은 단순한 목록이 아닙니다. 표지 갤러리, 정렬 가능한 테이블, 독서 시간 계획용 달력 등 데이터를 다양한 방식으로 확인할 수 있어야 합니다.

필수 속성: 최소한 책 제목, 저자, 읽기 상태(예: 읽을 예정, 읽는 중, 완료), 별점, 완료 날짜를 입력할 수 있는 필드가 필요합니다.

노트 스페이스: 독서 중 떠오르는 아이디어가 가장 훌륭합니다. 트래커에는 단순한 기본 정보뿐 아니라 독서 중 떠오르는 아이디어가 가장 훌륭합니다. 트래커에는 단순한 기본 정보뿐 아니라 노트 작성과 인용문을 포함한 긴 생각을 기록할 스페이스가 마련되어야 합니다.

확장성: 10권의 책이든 200권이든 시스템은 똑같이 원활하게 작동해야 합니다. 도서관이 커질수록 속도가 느려진다면 적합한 tool이 아닙니다.

미적 요소와 기능의 균형: 아름다운 디자인은 동기를 부여하지만, 사용성을 희생해서는 안 됩니다. 최고의 템플릿은 미적 감각과 강력한 기능을 조화롭게 결합합니다.

이러한 기준을 염두에 두고, 현재 이용 가능한 최고의 Notion 도서 추적기 템플릿 몇 가지를 살펴보겠습니다.

독서 목록 및 노트를 위한 Notion 도서 추적기 템플릿

자신에게 맞는 스타일의 Notion 독서 기록 추적기를 찾는 것은 쉽지 않습니다.

책 표지를 보는 걸 좋아하는 시각적 유형, 페이지 수를 꼼꼼히 추적하는 데이터 중심 독자, 단순한 기록만 원하는 미니멀리스트까지. 각기 다른 독자 유형을 위해 설계된 다섯 가지 뛰어난 템플릿을 소개합니다.

1. Notion의 도서 추적기 템플릿

via Notion

복잡한 설정 없이 바로 시작하고 싶다면 기본 도서 추적기 템플릿이 적합합니다 . 깔끔하고 불필요한 기능 없이 필수 요소만 제공하는 데이터베이스로, 모든 독자에게 완벽한 시작점이 됩니다. 간단하고 기능적이며 몇 분 안에 바로 사용할 수 있습니다.

다음이 포함됩니다:

필수 필드(제목, 저자, 장르, 상태, 평가, 시작/완료 날짜)를 모두 포함한 사전 구축 데이터베이스

다양한 보기 모드를 통해 갤러리처럼 시각적으로 책을 둘러보거나, 테이블에서 정렬 및 필터링할 수 있습니다.

구조를 망가뜨릴 걱정 없이 직접 필드를 추가할 수 있도록 커스터마이징이 가능합니다.

이 템플릿은 단순함과 속도를 중시하는 독자에게 이상적입니다.

2. Notion의 미적 도서 트래커

via Notion

시각적 요소에 동기부여를 받는 독자를 위한 '미적 도서 추적기'는 독서 목록을 디지털 책장으로 변환합니다. 이 템플릿은 아름답고 개인화된 경험을 최우선으로 하여 계속해서 찾고 싶게 만듭니다. 도구가 담고 있는 책만큼 영감을 주어야 한다고 믿는 분들에게 완벽합니다.

이 귀여운 독서 목록 템플릿은 시각적 정리를 위해 디자인되었습니다: ✨

갤러리 보기는 책 표지를 눈에 띄게 표시하여 만족스러운 시각적 도서관을 연출합니다

색상별 상태 태그와 맞춤형 아이콘으로 개성을 더하고, 읽고 있는 책을 한눈에 쉽게 파악하세요.

"분위기"나 "느낌"을 표현하는 창의적인 태그로, 기존 장르를 넘어 책을 분류할 수 있습니다.

주의 사항: 디자인이 뛰어난 템플릿은 외관을 위해 고급 기능을 희생하는 경우가 있습니다. 시각적 매력 때문에 정말 중요한 내용을 추적하는 데 방해받지 않도록 주의하세요.

3. Notion의 '독서 기록 추적기'

via Notion

목표 지향적인 독자라면 이 Notion 독서 추적기가 딱입니다. '리딩 북 트래커'는 진행 상황을 시각화하는 기능으로 독서 동기를 부여합니다. 특히 대규모 독서 도전을 할 때 책임감을 유지하는 데 도움이 됩니다.

이 템플릿은 진행 상황 추적과 목표 달성을 위해 설계되었습니다:

페이지 수와 진행률(퍼센트) 필드가 있어 각 책의 진행 상황을 정확히 파악할 수 있습니다.

일일 독서 연속 기록 추적 기능으로 꾸준한 습관 형성 지원

연간 독서 목표 카운터로, 52권 독서 챌린지나 굿리즈 목표에 완벽합니다. 열성 독자들은 책을 읽는 날 평균 1.61시간을 독서에 할애하는 경우가 많습니다.

진행 상황 추적 설정에는 약간의 추가 시간이 소요되지만, 이를 통해 얻는 책임감은 열성 독자들에게 큰 보상이 됩니다.

4. Notion의 '나의 도서관 도서 추적기 템플릿'

via Notion

개인 도서관이 공공 도서관처럼 느껴지기 시작하면 단순한 독서 기록장 이상의 관리 시스템이 필요합니다. '마이 라이브러리 북 트래커 템플릿'은 방대한 컬렉션을 보유한 진지한 독자를 위해 설계된 종합 관리 시스템입니다. 관계형 데이터베이스를 활용해 강력하고 상호 연결된 도서관 체계를 구축합니다.

이 템플릿은 방대한 컬렉션을 관리하려는 독자를 위한 것입니다. 다음이 포함됩니다: 📚

관계형 데이터베이스를 활용해 저자, 시리즈, 장르별 전용 페이지와 도서를 연결하세요

소장 도서와 위시리스트를 분리하여 컬렉션과 향후 구매 계획을 효율적으로 관리하세요

대출 추적 기능으로, 누가 당신의 즐겨찾기 도서를 빌려갔는지 절대 잊지 않도록

참고: 관계형 데이터베이스는 학습 곡선이 있을 수 있으므로, 이 템플릿은 Notion의 고급 기능에 이미 익숙한 분들에게 가장 적합합니다.

5. Notion의 자동화 도서 추적기 템플릿

via Notion

데이터 입력에 소요되는 시간을 줄이고 독서에 더 많은 시간을 할애하고자 하는 파워 사용자들을 위해, '북 트래커 자동화 템플릿'은 반복 작업을 자동화하여 독서에 집중할 수 있도록 돕습니다. Notion의 자동화 기능을 활용해 반복 작업을 간소화함으로써 워크플로우를 더 빠르고 효율적으로 만듭니다.

이 템플릿은 수작업을 줄이도록 설계되었습니다. 다음과 같은 기능을 제공합니다:

단일 클릭으로 새 도서 추가 또는 상태 업데이트가 가능한 버튼 트리거 액션

템플릿 버튼을 사용하면 기록하는 모든 책에 대해 노트 작성 형식을 일관되게 유지할 수 있습니다

제3자 커넥터를 통해 Readwise나 Goodreads 같은 외부 도구와 연결할 수 있는 기능이 포함됩니다. 이는 디지털 형식이 미국 출판 수익 전체의 14%를 차지하고 , 독자들이 점점 더 디지털 하이라이트를 동기화할 필요가 있다는 점을 고려할 때 중요합니다.

Notion의 기본 자동화 기능은 유용하지만, 전용 생산성 플랫폼에서 제공하는 기능에 비하면 여전히 제한적입니다.

Notion 템플릿을 이용한 도서 추적의 한계점

완벽한 Notion 템플릿을 찾았지만, 몇 달 후 벽에 부딪혔습니다.

데이터베이스가 느려지고, 비행기에서 읽은 책을 기록할 수 없으며, 댓글로 북클럽 토론을 진행하려다 엉망이 됩니다. 일을 쉽게 해줄 거라 생각했던 tool이 오히려 새로운 스트레스의 원인이 되었죠.

Notion은 놀라울 정도로 유연하지만, 그 유연성에는 특히 도서 추적 측면에서 장단점이 공존합니다.

대규모 성능: 표지 이미지가 포함된 수백 권의 책을 보유하게 되면, 특히 모바일 기기에서 표지 이미지가 포함된 수백 권의 책을 보유하게 되면, 특히 모바일 기기에서 Notion 데이터베이스가 느려지고 지연 될 수 있습니다

오프라인 접근의 한도: Notion은 대부분의 기능을 사용하기 위해 인터넷 연결이 필요합니다. 여행 중이나 해변에서 독서하며 노트를 기록하려는 경우 이는 큰 단점입니다.

기본 독서 연동 기능 없음: 전용 독서 앱과 달리, Notion은 번거로운 타사 우회 방법 없이는 Kindle 하이라이트나 Goodreads 프로필과 자동으로 동기화되지 않습니다.

협업의 어려움: 북클럽과 트래커를 공유하는 것은 가능하지만, 실시간 편집은 원활하지 않으며 댓글 스레드가 금방 혼란스러워질 수 있습니다. 북클럽과 트래커를 공유하는 것은 가능하지만, 실시간 편집은 원활하지 않으며 댓글 스레드가 금방 혼란스러워질 수 있습니다.

모바일 사용 경험: Notion 모바일 앱은 기능적이지만 빠른 데이터 입력을 위해 최적화되지는 않았습니다. 새 책을 추가하는 과정은 데스크톱 환경에 비해 다소 불편할 수 있습니다.

이러한 한도가 익숙하게 느껴진다면, 속도, 협업, 안정성을 위해 설계된 플랫폼을 고려해볼 때입니다.

ClickUp 도서 추적용 템플릿

독서 시스템이 오히려 일을 더 많이 하게 해서는 안 됩니다.

느린 데이터베이스와 불편한 모바일 앱에 지치셨다면, ClickUp이 더 나은 해결책을 제공합니다.

템플릿 센터에는 책 추적 시 흔히 겪는 불편함을 해결해주는 강력한 템플릿이 가득합니다. 진정한 실시간 협업, 안정적인 오프라인 모드, 아이디어 연결을 돕는 내장형 AI 어시스턴트 ClickUp Brain 등 추가 혜택도 누리세요.

이 템플릿들은 완전히 사용자 정의가 가능하며, 모든 기기에서 즉시 동기화되고, 몇 초 만에 바로 사용할 수 있습니다.

1. ClickUp™의 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 이 간단한 목록 템플릿으로 독서 추적을 관리하세요

과도하게 복잡한 템플릿에 지치셨나요? ClickUp™의 리스트 템플릿으로 깔끔하고 직관적인 도서 목록을 시작해 보세요. 유연한 구조를 바탕으로 독서 대기열을 직관적인 드래그 앤 드롭 방식으로 정리하며 우선순위를 지정할 수 있습니다 .

이 템플릿은 최소한의 설정과 최대한의 유연성을 원하는 독자에게 완벽합니다.

2. ClickUp™의 프로젝트 트래커 템플릿

무료 템플릿 받기 이 템플릿으로 독서 작업에 체계성을 부여하세요

학술 연구, 교과 과정, 테마별 독서 챌린지 같은 체계적인 프로젝트를 진행하는 독자들에게는 단순한 목록만으로는 부족합니다.

전체적인 그림을 파악해야 합니다. ClickUp™의 프로젝트 트래커 템플릿을 사용해 독서 목록을 관리 가능한 프로젝트로 전환하고 진행 상황을 명확하게 가시성 있게 파악하세요 . 이 템플릿은 다음과 같은 도움을 줍니다:

내장된 진행률 추적 기능으로 각 도서의 진행 상태를 확인하세요. 상태 열과 완료율 표시가 포함됩니다.

시리즈를 올바른 순서로 읽을 수 있도록 ClickUp 의존성을 설정하세요

고급 ClickUp 대시보드로 모든 책의 독서 진행 상황을 한눈에 파악하세요

이 템플릿은 단순한 목록이 아닌 독서 '프로젝트'를 진행하는 분들에게 이상적입니다.

3. ClickUp™의 데일리 노트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 데일리 노트 템플릿으로 소문 아이디어를 기록하고, 진행 상황을 추적하며, 체계적으로 관리하여 작업을 완벽히 통제하세요.

책에서 얻은 최고의 통찰은 즉시 기록하지 않으면 종종 사라집니다 . ClickUp™의 데일리 노트 템플릿으로 독서 중 떠오르는 생각, 인용문, 반추를 기록하세요 . 이 템플릿은 다음과 같은 방식으로 적극적인 독서 습관을 지원합니다:

체계적인 일일 입력 형식으로 노트 작성을 일관되고 체계적으로 관리하세요

통합된 ClickUp Docs 기능으로 생각을 확장하여 장문의 독서 일지를 작성하세요

ClickUp Brain을 사용해 독서 기록 전반에 걸쳐 노트 내용을 자동으로 요약하고 패턴 및 주제를 도출하세요

🎥 책의 핵심 내용을 기록하든 아이디어 간 연결을 브레인스토밍하든, 효과적인 노트 정리는 독서에서 최대한의 성과를 얻는 데 필수적입니다. 검증된 노트 정리 전략을 배워 통찰력을 놓치지 않도록 하는 실용 가이드를 시청하세요. 👇🏼

4. ClickUp™의 코넬 노트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 코넬 노트 템플릿으로 핵심 포인트와 노트를 추적하여 프레젠테이션에 활용할 인사이트를 도출하세요.

정보를 학습하고 기억하기 위한 독서를 한다면, 이를 위해 설계된 시스템이 필요합니다. ClickUp™의 코넬 노트 템플릿을 활용해 학문적 수준의 구조로 기억력 향상에 초점을 맞춘 노트를 작성하세요 . 복잡한 아규먼트와 아이디어를 종합해야 하는 논픽션 독자에게 특히 효과적입니다 .

이 템플릿은 읽은 내용에서 자세히 알아보는 데 도움이 됩니다:

이 템플릿은 큐 열, 주요 노트 섹션, 요약 영역으로 구성된 클래식 코넬 형식을 사용합니다.

이 구조는 복잡한 논픽션 자료를 분해하고 이해하는 데 최적화되어 있습니다.

모든 노트는 완벽하게 검색 가능하여 필요할 때 특정 내용을 쉽게 찾을 수 있습니다.

5. ClickUp™의 개인 생산성 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 생산성 템플릿으로 효율성을 높이고 독서 세션을 추적하세요

독서는 진공 상태에서 이루어지지 않습니다. 독서는 여러분의 삶과 목표의 일부입니다 . ClickUp™의 개인 생산성 템플릿으로 독서 습관을 전반적인 생활 관리 시스템에 통합하세요 . 독서 목록을 별도의 할 일 목록으로 취급하는 것을 멈추고, 진정으로 중요한 것들과 연결하세요 .

이 템플릿은 독서 활동을 더 큰 목표와 연결해 줍니다. 다음 용도로 활용하세요:

독서 목표를 다른 개인적·직업적 목표와 함께 추적하세요

시간 블록 기법을 활용해 주간 독서 세션을 계획하세요

반복 작업 알림과 습관 추적 기능으로 꾸준한 독서 습관을 형성하세요

6. ClickUp™의 주간 체크리스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp Weekly를 활용해 주간 독서 작업을 정리하고 준비 루틴을 추적하세요.

거대한 독서 목표는 부담스러울 수 있습니다. ClickUp™의 주간 체크리스트 템플릿으로 이를 작고 관리 가능한 반복적 커밋으로 나누세요 . 꾸준한 일일 성취감을 통해 강력한 독서 습관을 형성하는 데 도움이 됩니다. 활용 방법:

ClickUp 반복 작업을 설정하여 "매일 30분 독서"와 같은 주간 독서 목표를 관리하세요.

독서 세션을 마칠 때마다 작업을 완료하고 성취감을 느껴보세요

매주 체크리스트를 손쉽게 복제하여 수동 설정 없이도 꾸준히 진행할 수 있습니다

7. ClickUp™의 Getting Things Done (GTD) 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 'Getting Things Done(간단한 목록)' 템플릿으로 작업 생성, 정리, 추적하기

GTD(Getting Things Done) 방법론을 선호하신다면, 독서 생활에도 적용해 보시는 건 어떨까요? ClickUp™의 GTD 템플릿으로 책 추천을 즉시 기록하고 체계적이며 실행 가능한 독서 목록으로 정리하세요 .

이 템플릿은 GTD의 힘을 여러분의 책장에 가져다줍니다:

책 추천을 접할 때마다 "수신함"에 기록하세요. 집중력을 잃지 마세요

현재 읽고 있는 책은 '다음 작업' 목록으로 이동하세요

거대한 '읽을 책' 더미를 '언젠가/아마도' 목록에 정리해 두세요. 그래야 책이 쌓여 어수선해지지 않습니다.

8. ClickUp™의 도서 기획 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 도서 기획 템플릿의 '작성 과정' 보기로 챕터, 플롯, 캐릭터 아크를 한눈에 시각화하세요.

글쓰기 과정을 지원할 맞춤형 시스템을 준비하셨나요? ClickUp™의 '책 기획 템플릿'으로 가장 포괄적인 글쓰기 전용 추적 시스템을 활용하세요 . 독서/작문 목표, 현재 읽는 책, 영감을 주는 도서 추적에 최적화된 기능을 하나의 즉시 사용 가능한 템플릿에 통합하여 모든 설정 작업을 생략합니다 .

이 템플릿은 궁극의 올인원 독서 시스템입니다. 🤩

사전 구축된 구조와 함께 제공되며, 평가, 리뷰, 장르 태그를 위한 ClickUp 사용자 정의 필드가 포함됩니다.

ClickUp Brain과 연동되어 독서 노트를 요약하거나, 독서 기록을 기반으로 추천 도서까지 생성해 줍니다.

현재 읽는 책, 읽을 책 목록, 완료된 책을 명확히 구분하여 손쉽게 정리할 수 있습니다.

ClickUp으로 독서 연속 기록 유지하기

적합한 독서 기록기는 산만한 독서 습관을 실제로 활용할 수 있는 체계로 바꿔줍니다.

단순하고 미니멀한 데이터베이스일 수도 있습니다. 또는 독서 목록, 노트, 목표, 진행 상황을 한곳에 연결하는 완전히 구조화된 ClickUp 작업 공간일 수도 있습니다.

중요한 것은 복잡성이 아니라 지속성입니다.

강력한 추적 시스템은 단순히 제목 목록을 정리하는 것을 넘어섭니다. 의도적인 독서를 돕고, 선택 패턴을 발견하며, 사라지기 전에 통찰력을 포착하게 합니다. 시간이 지남에 따라 독서가 무작위적이지 않고 축적되는 느낌을 받게 됩니다. 각 책은 이전 책을 바탕으로 쌓여갑니다.

"책을 더 읽어야지"라는 생각에서 벗어나 이를 지원하는 체계로 전환할 준비가 되셨다면, ClickUp으로 무료로 시작하여 여러분과 함께 성장하는 독서 워크플로우를 구축해 보세요.

독서 시스템을 구축할 준비가 되셨나요? ClickUp으로 무료로 시작해 보세요.

책 추적기 템플릿에 관한 자주 묻는 질문

템플릿을 그룹과 공유하고, ClickUp 작업 담당자 지정 기능으로 회원에게 도서를 배정하세요. 댓글 기능을 토론 스레드로 활용하고, 독자별로 필터링된 ClickUp 공유 보기를 생성하세요. ClickUp의 실시간 협업과 자동 크로스 디바이스 동기화로 모든 사용자에게 원활한 경험을 제공합니다.

독서 목록은 읽고 싶은 책(TBR 목록)을 간단히 정리한 것입니다. 독서 추적기는 진행 상황 모니터링, 완료 날짜, 평가, 노트 기능을 추가한 보다 강력한 시스템으로, 단순한 위시리스트와 본격적인 독서 일지의 차이를 생각해보세요.

네. ClickUp은 웹, 데스크톱 앱, 모바일 앱에서 모든 데이터를 실시간으로 자동 동기화합니다. 또한 오프라인 모드를 사용하면 인터넷 연결 없이도 독서 진행 상황을 기록할 수 있으며, 다시 온라인 상태가 되면 업데이트 내용이 즉시 동기화됩니다.