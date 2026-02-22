평균적인 조직은 305개의 SaaS 애플리케이션으로 운영됩니다. 🤯

바로 이 때문에 회사 관리 시스템 템플릿이 중요합니다. 단순히 구조를 제공하기 때문만이 아니라, 올바른 템플릿은 일 할당, 추적, 문서화, 검토 방식과 직접 연결되기 때문입니다.

회사 관리 시스템 템플릿을 사용하면 일일 tool 사용량을 줄이고 더 큰 시스템 내에서 업무를 올바른 방향으로 이끌 수 있습니다.

이 블로그 글에서는 여러분의 업무를 조금 더 수월하게 만들어 줄 최고의 회사 관리 시스템 템플릿을 살펴보겠습니다!

회사 관리 시스템 템플릿이란 무엇인가요?

회사 관리 시스템 템플릿은 일상 업무를 한 곳에서 운영할 수 있는 즉시 사용 가능한 작업 공간입니다. 인력, 프로젝트, 프로세스, 성과 추적을 체계적으로 구성할 수 있는 일관된 구조를 제공하므로 업무가 산발적인 문서, 스프레드시트, 채팅에 흩어지지 않습니다.

이러한 템플릿에는 일반적으로 다음이 포함됩니다:

조직 구조 및 역할/책임

표준 운용 절차 (SOP)

정책 문서화

워크플로우 및 문서화 처리

품질 관리 조치

통신 프로토콜

성과 메트릭 및 핵심 성과 지표(KPI)

회사 관리 템플릿에서 확인해야 할 사항

회사 관리 템플릿을 선택할 때는 다음 사항을 고려해야 합니다:

맞춤 설정 유연성: 귀사의 워크플로우는 독특합니다. 팀 운영 방식에 맞춰 필드, 상태, 보기를 쉽게 수정할 수 있나요? 아니면 템플릿이 경직되고 변경 불가능한 구조를 가지고 있나요?

크로스-기능적 가시성 : 일은 부서별로 고립되어 진행되지 않습니다. 템플릿은 여러 팀을 지원하고 전사적 차원에서 이니셔티브가 어떻게 연결되는지 보여줘야 합니다

자동화 기능 : 반복적인 행정 업무는 생산성을 저하시킵니다. 수동 노력 없이 상태 업데이트, 알림, 작업 할당을 자동화할 수 있는 플랫폼 기반 템플릿을 찾아보세요

확장성: 팀의 크기가 두 배로 커져도 이 템플릿은 여전히 효과적일까요? 병목 현상이 아닌 회사와 함께 성장할 수 있는 구조를 찾으세요

통합 지원: 템플릿은 Figma 및 Google Drive와 같은 기존 도구와 연결되는 플랫폼 내에 존재해야 합니다

10가지 무료 회사 관리 시스템 템플릿

세계 최초의 통합 AI 작업 공간인ClickUp은 수십 가지 도구를 조합하지 않고도 회사를 운영할 수 있도록 1,000개 이상의 즉시 사용 가능한 템플릿 라이브러리를 제공합니다.

가장 큰 장점은 템플릿이 폴더 속에 방치되어 먼지만 쌓이지 않는다는 점입니다. 회사 관리 시스템 템플릿을 선택하면, 해당 템플릿이 주도하는 일 바로 옆에서 활용할 수 있습니다: 작업, 문서, 보기, 대시보드, 에이전트 등이 모두 연결되어 AI로 구동됩니다.

최고의 회사 관리 시스템 템플릿을 살펴보세요 👇

1. ClickUp 작업 목록 템플릿

ClickUp 작업 관리 템플릿으로 팀의 약속, 노력, 예산 요구 사항을 하나의 문서에서 검토하세요

ClickUp 작업 계획서 템플릿은 관리자에게 독립적인 문서를 제공하여 팀이 특정 기간 동안 수행하기로 약속한 내용을 검토할 수 있게 합니다. 이 템플릿은 이니셔티브 전반에 걸친 노력과 예산 수요의 가시성을 제공합니다. 필수 프로젝트와 선택적 프로젝트라는 두 가지 범주로 구성되어 있어, 반드시 수행해야 하는 작업과 업무량 용량에 따라 조정 가능한 작업을 구분할 수 있습니다.

회사 이름과 연락처 정보 등 키 세부사항을 위한 헤더가 포함된 체계적인 '회사 소개서'를 제작하는 데 활용하세요. 이후 프로젝트를 그룹화하여 우선순위 논의가 더 쉽고 일관성 있게 진행되도록 합니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

계획된 일을 필수 프로젝트와 선택적 프로젝트로 구분하여 계획 주기 동안 우선순위 설정과 타협점을 더 쉽게 도출하세요

단일 문서 스타일 형식으로 리더십 검토를 간결하게 관리하세요. 특정 기간 동안의 약속 사항을 요약하여 제공합니다

각 프로젝트에 대해 ClickUp 작업을 생성하고 작업 진행에 따라 ClickUp 맞춤형 상태를 통해 이동시켜 실행을 계획과 연계하세요

✅ 적합 대상: 크로스팀 프로젝트 포트폴리오를 조정하는 PMO 관리자 및 운영 책임자.

2. ClickUp 일반 최고의 실행 방식 템플릿

ClickUp 일반 최고의 실행 방식 템플릿으로 미리 준비된 도입 체크리스트를 따르고 일관된 습관을 구축하세요

ClickUp 일반 최고의 실행 방식 템플릿은 회사 내 이상적인 워크플로우 구축과 팀 전체에 걸쳐 일관된 습관 형성을 위한 즉시 사용 가능한 체크리스트를 제공합니다. 팀이 ClickUp 작업 공간을 매일 사용하기 시작할 때 따라갈 수 있는 단계별 가이드를 통해 도입을 돕도록 설계되었습니다.

템플릿 내부에서는 최고의 실행 방식이 명확한 범주로 분류되어 업무 수행 역할과 연계되므로, 롤아웃 작업의 할당, 검토 및 완료가 간편하게 유지됩니다.

또한 필요에 따라 템플릿을 추가로 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

교육, 커뮤니케이션, 구성과 같은 카테고리별로 도입 일을 체계화하여 ClickUp을 도입할 때 지침을 쉽게 따라갈 수 있도록 하세요

역할별(개인 기여자, 관리자, 관리자 포함) 태그를 통해 각 구성원에게 적용되는 최고의 실행 방식을 명확히 파악할 수 있도록 작업에 태그를 지정하세요

작업 생성, 할당, 마감일, 우선순위 설정 등 핵심 작업을 포괄하는 작업 및 하위 작업으로 설정을 실행 가능한 단계로 분할하세요

✅ 적합 대상: 시스템 도입을 주도하는 작업 공간 관리자 및 운영 관리자

🚀 ClickUp의 장점: AI가 답변만 제공하는 경우, ClickUp 슈퍼 에이전트를 활용하세요. 슈퍼 에이전트는 ClickUp 작업 공간 내에서 작업 환경을 완전히 이해하는 상주형 팀원으로서 구축됩니다. 실제로 여러분이 제공한 도구, 트리거, 지식, 기억을 활용해 24시간 내내 다단계 워크플로우를 실행할 수 있습니다. 이는 AI에게 도움을 요청하는 것과 작업을 완수할 수 있는 존재에게 위임하는 것의 차이입니다. 여러분을 위해 특별히 제작한 이 비디오에서 슈퍼 에이전트에 대해 자세히 알아보세요 👇

3. ClickUp 프로젝트 관리 대시보드 템플릿

ClickUp 프로젝트 관리 대시보드 템플릿으로 의존성과 납품 타임라인을 시각화하세요

ClickUp 프로젝트 관리 대시보드 템플릿은 전체 프로젝트 플랜을 단일 타임라인으로 통합하며, 시작부터 납품까지 작업 단계 간 연결 관계를 시각화하는 간트 차트를 제공합니다. 프로젝트에 의존성, 중첩된 단계, 긴밀한 조정이 필요한 마감일이 존재할 때 강력한 출발점이 됩니다.

일정이 수립되면, 이 템플릿은 예산 변동부터 문제 심각도에 이르기까지 납품에 영향을 미치는 수치와 신호를 추적할 수 있는 공간도 제공합니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

클릭업 간트 차트로 작업 관계 및 마일스톤 스타일 순서를 포함한 타임라인을 계획하고 조정하세요

계획 비용, 실제 비용, 잔여 예산, 문제 수준, 프로젝트 단계와 같은 맞춤형 속성을 활용하여 프로젝트 핵심 메트릭을 저장함으로써 재무 및 납품 현황을 일과 밀접하게 연계하세요

상태 및 담당자별로 그룹화된 작업을 통해 실행 현황을 한눈에 파악하고, 프로젝트 라이프사이클 전반에 걸쳐 소유권과 진행 상황을 가시화하세요

✅ 적합 대상: 다단계 프로젝트를 운영하는 PMO 프로젝트 관리자 및 클라이언트 대응 구현 책임자.

4. ClickUp 프로젝트 관리 작업 템플릿

ClickUp 프로젝트 관리 작업 플랜 템플릿으로 프로젝트 설정 및 주요 세부 사항을 한 곳에서 추적하세요

ClickUp 프로젝트 관리 작업 템플릿은 실행 시작 전에 모든 프로젝트에 필요한 핵심 설정 작업을 정리하여, 프로젝트 관리자, 프로젝트 팀, 프로젝트 이름 및 진행 중인 완료 상태를 한 곳에서 파악할 수 있도록 합니다.

개념 및 목표 정의부터 예산 편성, 위험 계획 수립, 커뮤니케이션에 이르기까지 프로젝트 내 대부분의 작업 기본 사항을 다루는 즉시 사용 가능한 작업 목록으로 시작됩니다.

프로젝트 세부사항이 여러 위치에 분산될 때는 가장 완벽한 데스크탑 AI 도우미인 ClickUp Brain MAX를 활용하세요. 즉시 적절한 맥락을 파악하여 다음 단계로 전환해 줍니다. 이것은 커뮤니케이션 플랜 초안 작성부터 작업 공간에서 1차 프로젝트 개요 생성까지 무엇이든 가능합니다.

ClickUp Brain MAX로 흩어진 프로젝트 컨텍스트를 통합하고 다음 단계를 계획하세요

더욱이, 하나의 앱에서 다양한 유형의 질문에 맞춰 서로 다른 대규모 언어 모델(LLM)을 활용할 수 있습니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

타임라인 매핑, 예산 수립, 조직도 설정, 리스크 관리, 커뮤니케이션 계획 등 핵심 기획 단계를 포괄하는 체계적인 체크리스트로 시작하세요

프로젝트 관리자, 프로젝트 팀, 프로젝트 이름, 완료 상태 필드를 상단에 배치하여 프로젝트 기본 정보를 한눈에 확인하세요

계획 작업을 하위 작업으로 분할하여 각 설정 단계에 명확한 소유자, 진행 상황 및 후속 조치가 지정되도록 하십시오

✅ 적합 대상: 신규 클라이언트 또는 내부 프로젝트를 시작하는 프로젝트 관리자 및 실행 책임자

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 45%는 업무 관련 연구 탭을 몇 주 동안 열어둔다고 답했습니다. 또 다른 23%는 이러한 소중한 탭에 맥락이 가득 담긴 AI 채팅 스레드도 포함된다고 밝혔습니다. 대부분의 사람들은 취약한 브라우저 탭에 기억과 맥락을 외주 처리하고 있습니다. 우리를 따라 말하세요: 탭은 지식 저장소가 아닙니다. 👀 ClickUp의 Brain MAX가 게임의 룰을 바꿉니다. 이 AI 슈퍼 앱으로 단일 인터페이스에서 작업 공간 검색, 다중 AI 모델 상호작용, 음성 명령어를 통한 컨텍스트 검색까지 가능합니다. MAX는 PC에 상주하므로 탭 공간을 차지하지 않으며, 사용자가 삭제할 때까지 대화를 저장합니다!

5. ClickUp 소프트웨어 통합 템플릿

ClickUp 소프트웨어 통합 템플릿으로 소프트웨어 통합을 접수부터 결제 후속 조치까지 추적하세요

ClickUp 소프트웨어 통합 템플릿은 통합 작업을 단계별 작업 파이프라인으로 구성하여 각 요청을 접수부터 완료까지 추적합니다. 가용성 및 가격 확인과 같은 초기 검토부터 공급업체 선택, 구매 주문서, 결제 후속 조치에 이르기까지 종단간 추적을 위해 설계되었습니다.

이 템플릿은 통합 노력을 데이터 통합, 시스템 통합, 프로세스 통합 등 전용 목록으로 분리합니다. 이를 통해 서로 다른 작업 흐름을 가시적으로 유지하면서 요구사항이나 타임라인이 혼동되지 않도록 합니다.

여러 도구를 아우르는 통합이 필요한 경우, ClickUp 통합 기능을 통해 모든 워크플로우와 도구가 ClickUp 작업 공간에 연결되도록 보장합니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

요청 사항을 '입력 필요', '진행 중', '할 일'과 같은 정의된 단계를 통해 추적하고, 파이프라인 전반에 걸쳐 장애 요소와 다음 단계를 가시화하세요

데이터, 시스템, 프로세스 통합을 위한 별도의 목록으로 여러 작업 흐름을 관리하세요

담당자, 마감일, 우선순위 등의 작업 세부 정보와 QPA, PO, PR과 같은 주요 참조 자료 스페이스를 통해 조달 스타일 워크플로우를 지원합니다

✅ 적합 대상: 다중 시스템 출시를 조정하는 IT 운영 관리자 및 구현 전문가

⭐ 추천 자료: 중앙 집중식 커뮤니케이션 전략 실행 방법

6. ClickUp 직원 커뮤니케이션 템플릿

ClickUp 직원 커뮤니케이션 템플릿으로 내부 업데이트를 표준화하세요

ClickUp 직원 커뮤니케이션 템플릿은 팀 간 내부 업데이트 흐름을 중앙에서 관리할 수 있는 공간을 제공합니다. 반복적인 커뮤니케이션 채널을 추가한 후 각 채널의 방법과 대상을 설정하여 기대치를 명확하고 반복 가능하게 만드세요.

ClickUp Docs와 연동하여 커뮤니케이션 표준을 실시간 위키로 전환하고, 적절한 권한으로 접근을 제한하며, 팀이 작업하는 태스크나 위치에 Doc을 직접 연결하세요. 프로젝트 중간에 정책이 필요할 때, 페이지 링크나 블록 링크를 통해 정확한 섹션을 바로 안내할 수 있습니다.

ClickUp 문서를 활용하여 커뮤니케이션 표준을 권한 설정 및 심층 링크가 적용된 실시간 wiki로 전환하세요

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

팀별 및 목적별 커뮤니케이션을 내부 회의, 솔루션, 마케팅 등의 섹션으로 구성하세요

ClickUp 시간 추적을 통해 커뮤니케이션, 회의, 업데이트 준비에 소요된 시간을 추적하세요

한 업데이트가 다른 업데이트보다 먼저 발생해야 할 때 (예시: 리더십 노트 → 팀 공지) ClickUp 의존성 추가한 업데이트가 다른 업데이트보다 먼저 발생해야 할 때 (예시: 리더십 노트 → 팀 공지)

✅ 적합 대상: 전사적 커뮤니케이션 기준을 설정하는 인사 운영 관리자 및 내부 커뮤니케이션 담당자

7. ClickUp 애자일 스크럼 관리 템플릿

ClickUp 애자일 스크럼 관리 템플릿으로 정의된 단계별 버그 및 스프린트 실행 관리

ClickUp 애자일 스크럼 관리 템플릿은 대규모 기업 관리 체계 내 엔지니어링 팀을 위한 운영 시스템 역할을 합니다. 버그 및 스프린트 실행을 오픈, 트라이아지, 정보 필요, 개발 중과 같은 정의된 단계로 구성하여 경영진이 진행 상황과 마일스톤을 일관되게 파악할 수 있도록 합니다.

내부적으로는 애자일 팀을 위한 ClickUp과 연동되어 스프린트 계획 수립, 백로그 가시성 확보, 크로스-기능적 협업을 지원합니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

열림, 분류, 정보 필요, 개발 중 등의 상태를 활용하여 일관된 워크플로우를 통해 접수된 문제를 처리하세요

우선순위(P0–P4), 심각도(S1–S3), 출처, 환경, 보고서 유형 필드를 통해 분류 결정을 표준화하세요

스프린트 실행을 측정 가능하게 유지하세요: 스프린트 및 스프린트 포인트, 보고된 버그, 기능별, 내 버그 제출과 같은 보기를 활용하세요

✅ 적합 대상: 스프린트 전달 및 결함 분류를 관리하는 스크럼 마스터 및 엔지니어링 관리자.

💡 전문가 팁: ClickUp은 하나의 작업 공간에서 계획, 실행, 학습을 원하며 작업 분산 (😵‍💫)을 원하지 않는 현대적인 애자일 팀을 위해 만들어졌습니다. 이 비디오를 시청하여 ClickUp이 백로그부터 릴리스까지 tool 전환 없이 현대적인 애자일 실행을 종단간 지원하는 방식을 확인하세요.

8. ClickUp 구현 관리 템플릿

ClickUp 구현 관리 템플릿으로 모든 클라이언트 구현을 추적하세요

ClickUp 구현 관리 템플릿은 클라이언트 구현을 단일 시스템으로 체계화하며, 각 클라이언트를 요청됨 및 진행 중 서비스와 같은 단계별로 추적합니다.

모든 구현에 걸쳐 포트폴리오 가시성이 필요할 때는 ClickUp 대시보드를 활용하여 상태, 마감일, 수익 신호를 단일 보기로 통합하세요. ClickUp AI 카드는 한눈에 파악할 수 있는 레이어를 추가하여 모든 클라이언트 행을 일일이 확인하지 않아도 필요한 정보를 요약해 제공합니다.

ClickUp 대시보드의 AI 카드로 클라이언트 진행 상황을 한눈에 요약하세요

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

각 클라이언트 계약을 상태별로 추적하며, '요청됨'과 '진행 중 서비스'를 위한 별도 섹션을 제공합니다

지원 수준, 세그먼트, 예상 수익, 서비스 요청, 판매 계약과 같은 구현에 중요한 필드를 날짜 및 우선순위와 함께 저장하세요

'모든 서비스'를 통해 한 곳에서 모든 서비스를 검토한 후, 대시보드와 AI 카드를 활용하여 포트폴리오 전반의 작업량 및 위험 신호를 파악하세요

✅ 적합 대상: 다수의 클라이언트 출시를 관리하는 고객 성공 관리자 및 구현 책임자

9. ClickUp 범위 관리 플랜 템플릿

ClickUp 범위 관리 플랜 템플릿으로 구조화된 문서에서 프로젝트 범위를 사전에 정의하세요

ClickUp 범위 관리 플랜 템플릿은 작업 시작 전 범위를 정의할 수 있는 즉시 사용 가능한 문서를 제공합니다. 깔끔한 구조로 모든 구성원이 프로젝트의 최종 결과물에 대해 일관된 이해를 유지할 수 있도록 합니다. 프로젝트 제목, 프로젝트 관리자, 보고 날짜로 시작하여 대부분의 팀이 나중에 급하게 문서화하는 부분을 단계별로 안내합니다.

내부에는 문제점 진술, 기회 진술, 프로젝트 목표, 프로젝트 범위/범위 외 사항, 승인을 위한 전용 섹션이 마련되어 있어 초기 단계에서 경계를 설정하고 프로젝트를 막판 변수로부터 보호하기 쉽습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

문제점, 기회, 목표, 범위 내/범위 외 항목을 위한 안내 섹션이 포함된 단일 문서로 범위를 포착하세요

실행 시작 전 공식적인 승인을 요구하는 승인 섹션으로 오해를 줄이세요

ClickUp 자동화 기능을 활용하여 승인 후 후속 조치를 원활하게 진행하세요. 예를 들어, 범위가 확정되면 상태 업데이트나 소유자 배정 등이 가능합니다.

✅ 적합 대상: 이해관계자가 많은 프로젝트를 관리하는 프로젝트 매니저 및 실행 책임자

10. 소기업용 Vertex42 CRM 템플릿

Vertex42 제공

완전한 기능의 CRM을 도입하기에는 아직 이르다고 생각하는 소규모 비즈니스 팀을 위해, 이 스프레드시트 기반 Vertex42의 소규모 비즈니스용 CRM 템플릿은 고객 관계 및 영업 파이프라인을 추적하는 간단한 방법을 제공합니다.

복잡한 시스템 없이 고객 데이터를 관리할 수 있는 가벼운 옵션입니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

모든 고객 및 잠재 고객 정보를 체계적인 하나의 스프레드시트에 저장하여 연락처 정보, 회사명 등 핵심 세부 정보를 손쉽게 활용하세요

초기 리드부터 계약 체결까지 거래 진행 단계를 모니터링하여 거래 진행 상황을 추적하세요

모든 상호작용을 기록하고 각 연락처에 대한 후속 작업을 예약하여 관계의 명확한 이력을 유지하세요

✅ 적합 대상: 리드 및 후속 조치를 추적하는 1인 창업자 및 소규모 비즈니스 영업 코디네이터.

ClickUp으로 회사를 위한 완벽한 지휘 센터를 구축하세요

회사 관리 시스템 템플릿은 강력한 출발점이지만, 진정한 가치는 설정 후 발생하는 일에서 비롯됩니다.

사람들이 실제로 매일 사용하나요? 업데이트는 최신 상태를 유지하나요? 결정 사항은 한 곳에 통합되나요? 리더들은 상태를 일일이 확인하지 않고도 진행 상황을 파악할 수 있나요?

이것이 템플릿 라이브러리와 관리 시스템의 차이점입니다.

ClickUp은 템플릿을 살아 숨 쉬는 워크플로우로 전환하는 데 도움을 줍니다. AI와 템플릿을 기반으로 한 레이어에서 작업 진행 방식을 문서화하고, 소유권을 지정하며, 우선순위를 한 작업 공간에서 가시적으로 관리할 수 있습니다.

지금 바로 ClickUp으로 시작하세요!

자주 묻는 질문

프로젝트 관리 템플릿은 시작 날짜와 종료 날짜가 명확히 정의된 단일 이니셔티브에 중점을 둡니다. 반면 회사 관리 템플릿은 자원 배분 및 프로세스 표준화와 같은 지속적이고 부서 간 운영을 포괄합니다.

네, 이 템플릿들은 소규모 비즈니스 팀에 매우 효과적입니다. 시작부터 필수적인 구조와 가시성을 제공하여 운영 효율성을 높이고 성장 과정에서 흔히 발생하는 혼란을 방지합니다.

AI가 정적 템플릿을 동적 시스템으로 변환합니다. 예를 들어, ClickUp Brain은 템플릿 데이터를 기반으로 상태 보고서를 자동 생성하거나 부서별 진행 상황을 요약하여 수동 작업을 제거합니다.