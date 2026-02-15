2026년 일에 클로드 아티팩트를 활용하는 방법

대부분의 AI 도구는 텍스트 출력만 제공하므로, 사용자는 이를 수동으로 복사·붙여넣기하여 다른 앱에 재포맷해야 합니다. 이러한 불필요한 작업은 워크플로우를 방해하고 맥락 분산을 초래합니다.

분리된 앱 간 정보가 단절되어 Teams 팀원들은 여러 플랫폼에서 업데이트를 검색하고 전환하며 반복하는 데 시간을 낭비합니다. 실제로 직원 70%가 이 문제를 최소 월 1회 이상 겪습니다.

이 블로그 글에서는 Claude Artifacts를 활용해 AI 대화 창 내에서 바로 대시보드, 코드, 다이어그램과 같은 인터랙티브한 렌더링 출력을 생성하는 방법을 살펴보겠습니다.

특별 보너스로, 세계 최초의 통합형 AI 작업 공간인 ClickUp을 활용해 AI 생성 프로토타입과 실제 업무 실행 간의 격차를 해소하는 방법도 살펴보겠습니다! 🤩

클로드 아티팩트란 무엇인가요?

클로드 아티팩트는 Anthropic의 클로드 AI 인터페이스 내 상호작용이 가능하고 편집 가능한 콘텐츠 창으로, 코드, 문서, 다이어그램과 같은 독립적인 출력물을 메인 채팅과 별도로 표시합니다.

AI에 코드나 구조화된 문서를 프롬프트하면 대개 일반 텍스트 벽만 돌아옵니다. 결국 다른 애플리케이션에서 복사, 붙여넣기, 재포맷팅을 반복해야 하니 창의적인 흐름이 완전히 끊기죠. 이런 작업 전환은 주요 워크플로우 방해 요소로, 직원 48%가 이로 인해 일이 혼란스럽고 단편적으로 느껴진다고 답했습니다.

클로드 아티팩트는 메인 채팅창 오른쪽에 전용 창을 생성하여 아티팩트를 표시함으로써 이 문제를 해결합니다. 이를 통해 분할 화면 또는 사이드 패널 보기를 구현합니다. 이러한 설정은 실시간 반복 작업을 가능하게 합니다: 프롬프트 개선 사항은 해당 창 내에서 아티팩트를 직접 업데이트하므로, 복사나 외부 도구 없이도 워크플로우의 연속성을 유지할 수 있습니다.

이 생성형 AI 작업 공간을 활용하여 다음과 같은 다양한 유형의 AI 생성 콘텐츠를 제작할 수 있습니다:

인터랙티브 웹 요소: 기능성 HTML, CSS, JavaScript 코드가 실시간 미리보기에서 렌더링되는 모습을 확인하세요

‘React’ 컴포넌트: 개발을 위해 내보내기 전에 UI 컴포넌트를 구축하고 테스트하세요

정보 그래픽: 원시 데이터를 차트, 그래프, 대시보드로 변환하여 원시 데이터를 차트, 그래프, 대시보드로 변환하여 데이터 시각화하세요

문서: Markdown을 사용하여 형식이 적용된 보고서, 아젠다, 브리핑을 생성하세요.

다이어그램: Mermaid 다이어그램으로 프로세스 지도와 조직 차트를 생성하세요

SVG 그래픽: 텍스트 프롬프트로 간단한 벡터 이미지와 일러스트레이션 생성

🤝 친절한 알림: 이 AI 아티팩트는 세션 기반으로 작동하므로 현재 대화 내에서만 유지됩니다. 일을 영구적으로 저장하려면 내보내거나 게시해야 합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 컨텍스트 전환은 팀의 생산성을 은근히 잠식하고 있습니다. 저희 연구에 따르면 업무 방해 요인의 42%가 플랫폼 전환, 이메일 관리, 회의 간 이동에서 비롯됩니다. 이러한 비용이 드는 방해 요소를 없앨 수 있다면 어떨까요? ClickUp은 모든 워크플로우(및 채팅)를 하나의 간소화된 플랫폼으로 통합합니다. 채팅, 문서, 화이트보드 등 다양한 공간에서 작업을 시작하고 관리하세요. AI 기반 기능이 맥락을 연결하고 검색 가능하며 관리하기 쉽게 유지해 줍니다!

클로드 아티팩트 활성화 방법

클로드 아티팩트는 채팅 중 코드 스니펫, 다이어그램, HTML 페이지, 문서 등 독립적인 콘텐츠에 대해 자동으로 편집 가능한 독립형 미리보기를 생성합니다. 기본적으로 비활성화되어 있지만 무료, 프로, 팀 플랜에서 쉽게 활성화할 수 있습니다.

클로드와 함께 생산성을 극대화할 수 있는 아티팩트를 만드는 방법을 알아봅시다:

1단계: 웹 또는 데스크톱 앱에서 Claude 계정에 로그인하고 새 채팅 창을 엽니다.

2단계: 화면 왼쪽 하단의 프로필 아이콘(아바타 또는 이니셜)을 클릭하여 사이드 메뉴를 엽니다.

좌측 하단의 프로필 아이콘(아바타 또는 이니셜)을 탭하여 사이드 메뉴를 열 수 있습니다

3단계: 메뉴 옵션에서 설정 을 선택하고 아래로 스크롤하여 기능 섹션으로 이동하세요.

사이드 메뉴에서 설정을 선택하고 아래로 스크롤하여 기능 섹션으로 이동하세요

4단계: 물방울 아이콘이나 태그로 표시되는 Artifacts 토글을 켭니다.

아티팩트 기능 활성화 방법: 물방울 아이콘 또는 '아티팩트' 라벨로 표시된 아티팩트를 토글하여 켭니다

5단계: 페이지를 새로 고치거나 새 대화를 시작하여 기능을 활성화하세요.

이 기능은 무료 및 유료 Claude 플랜 모두에서 이용 가능합니다. 플랜에 따라 메시지 한도가 적용될 수 있으나, 아티팩트 생성 기능은 특정 등급에 제한되지 않습니다.

🧠 재미있는 사실: 1970~80년대 'WYSIWYG ( What You See Is What You Get )' 에디터가 등장했을 때, 사람들의 글쓰기와 디자인 방식은 근본적으로 바뀌었습니다. 사용자는 더 이상 결과물을 상상할 필요가 없었죠. 클로드 아티팩트도 같은 철학을 따릅니다: 일을 단순히 설명하는 것이 아니라, 실시간으로 보고 직접 모양을 만들어가는 것입니다.

클로드 아티팩트 생성 및 편집 방법

아티팩트를 처음부터 생성하는 방법, Claude가 사용 시점을 결정하는 방식, 컨텍스트나 제어권을 잃지 않고 편집하는 방법을 단계별로 살펴보겠습니다. 👇

1단계: 프롬프트와 함께 아티팩트 생성하기

시작하기 위해 특별한 명령어를 배울 필요는 없습니다. 클로드가 요청 내용을 시각적 또는 상호작용형 출력으로 제공하는 것이 더 적합하다고 판단할 때마다 아티팩트가 자동 생성됩니다. 원하는 내용을 자연어로 요청하기만 하면 됩니다.

구체적이고 명확한 프롬프트를 사용하여 제작하고자 하는 내용을 정의한 아티팩트를 생성하세요

예시로, 다음과 같은 Claude AI 프롬프트를 시도해 볼 수 있습니다:

다가오는 제품 출시를 위한 프로젝트 타임라인 시각화 자료 생성*

React 컴포넌트를 사용한 간단한 계산기 만들기

팀의 콘텐츠 승인 프로세스를 보여주는 플로우차트 생성하기

문서로 내보낼 수 있는 형식이 적용된 회의 아젠다를 작성해 주세요

클로드가 렌더링된 출력이 아닌 텍스트로 응답할 경우, 프롬프트에 '이것을 아티팩트로 생성해 주세요' 또는 '이것의 실시간 미리보기를 보여주세요'를 추가하기만 하면 해당 기능을 트리거할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: '아티팩트 ( artifact )'라는 단어는 라틴어 arte factum에서 유래되었으며, '기술로 만들어진 것'을 의미합니다. 1600년대 중반 영어로 도입되었을 당시에는 지식 보존을 위한 tools라는 특정 의미가 아닌, 인간 손으로 제작된 모든 오브젝트를 가리켰습니다.

단계 #2: 아티팩트 편집 및 반복 작업

아티팩트가 분할 보기에 표시되면 변경 사항을 적용하기 위해 처음부터 다시 시작할 필요가 없습니다. 대화식으로 수정하면 해당 위치에서 바로 업데이트됩니다. 이는 AI가 전체 대화의 맥락을 유지하므로 반복할 때마다 목표를 재설명하는 데 시간을 낭비하지 않아도 되기 때문에 유용합니다.

작업이 진행됨에 따라 아티팩트 내에서 직접 콘텐츠를 편집하고 반복하며 구조나 논리를 다듬어 보세요

작업을 편집하는 방법은 다음과 같습니다:

대화형 개선: '헤더 색상을 파란색으로 변경해 주세요' 또는 '테이블에 세 번째 열을 추가해 주세요'와 같은 요청을 할 수 있습니다.

직접 코드 편집: 코드 에디터로 이동하여 HTML, CSS 또는 JavaScript를 직접 수정하여 더 기술적인 조정을 수행하세요.

버전 비교: 변경된 내용을 추적하기 위해 Claude에게 버전 간 변경 사항을 강조 표시해 달라고 요청하세요.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp Docs로 문서를 워크플로우의 핵심 요소로 전환하세요. 팀원들은 실시간 협업이 가능하며, 문서를 ClickUp 작업에 직접 연결하고, 도구를 전환하지 않고도 텍스트를 실행 항목으로 변환할 수 있습니다.

예를 들어, Claude를 사용하여 결과물, 타임라인, 역할에 대한 세부 사양이 포함된 섹션으로 구성된 프로젝트 요구사항 아티팩트를 생성했다고 가정해 보세요.

해당 아티팩트를 고립된 상태로 두지 말고 ClickUp 문서에 삽입하세요. 그러면 문서 내에서 바로 섹션(예: '프론트엔드 UI', 'QA 테스트', '출시 준비')을 기반으로 팀원에게 작업을 할당할 수 있습니다. 댓글과 @멘션으로 피드백을 체계적으로 관리하고, ClickUp에서 가져온 내장 뷰나 테이블을 통해 문서를 벗어나지 않고도 실시간 진행 상황을 확인할 수 있습니다.

3단계: 코드 검토 및 파일 내보내기

클로드에서 일을 옮길 준비가 되면, 렌더링된 미리보기와 원본 코드 간 토글이 가능한 코드 뷰어를 통해 기본 코드에 접근하세요. 이는 출력을 프로젝트에 통합해야 하는 개발자에게 이상적입니다.

아티팩트를 공유하거나 사용할 준비가 되면 최종 출력을 검토하고, 마지막 조정을 수행한 후 파일을 내보내세요

내보내기에는 여러 가지 옵션이 있습니다:

코드 복사: 개발 환경에 붙여넣기할 코드를 빠르게 가져가세요

다운로드: 아티팩트를 HTML, .md, .svg 등 특정 파일 형식으로 저장하세요.

스크린샷: 시각적으로 공유하기 위해 렌더링된 출력물의 이미지를 캡처하세요.

수출된 코드는 특별한 라이선스 제한 없이 자유롭게 사용할 수 있으므로, 어떤 프로젝트에도 쉽게 통합할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 휴머노이드 로봇 예술가 아이-다는 눈의 카메라와 /AI를 활용해 실제로 그림을 그리고, 채색하며, 시를 창작합니다. 그녀가 생성한 작품들은 전 세계적으로 전시되었죠. 컴퓨터 과학의 선구자 아다 러브레이스를 기리며 지어진 이름이지만, 그녀의 창작물은 기계적 논리와 기묘하게 인간적인 예술적 감각이 혼합되어 있습니다. 작품과 함께한 Ai-Da

클로드 아티팩트 공유 및 게시 방법

팀원들에게 피드백을 받기 위해 프로토타입을 보여주는 과정은 스크린샷이 정적일 때 불편하고, 코드를 이메일로 붙여넣기하는 것은 지저분합니다. 이러한 전달 방식은 팀원들이 여러분의 창작물과 상호작용하지 못하게 하여, 실시간 미리보기의 '와우' 효과를 잃게 만듭니다.

게시 버튼은 아티팩트의 실시간 버전에 대한 공유 가능한 링크를 생성하여 이 문제를 해결합니다. 사용 방법은 다음과 같습니다:

1단계: 아티팩트에 있는 게시 버튼의 위치를 클릭하면 Claude가 고유한 공유 링크를 생성합니다.

아티팩트에서 '게시'를 클릭하면 고유한 공유 가능한 공개 링크가 생성됩니다

2단계: 이 링크를 팀원들에게 공유하세요. 가장 좋은 점은 Claude 계정이 없어도 링크를 볼 수 있다는 것입니다.

공유와 게시의 차이점도 이해하는 것이 도움이 됩니다. 공유는 Claude 작업 공간 내에서 이루어지는 반면, 게시를 통해 누구나 볼 수 있는 공개 링크가 생성됩니다. 게시된 아티팩트를 보는 사용자는 이를 '리믹스'할 수도 있는데, 이는 원본에 영향을 주지 않으면서 수정할 수 있는 개인용 사본을 생성합니다. 접근 권한을 취소해야 할 경우 아티팩트의 게시를 취소하기만 하면 됩니다.

💡 프로 팁: 게시하기 전에 아티팩트에 내부 전략, 클라이언트 정보, 재무 데이터, 독점 프로세스 등 민감한 정보가 포함되어 있는지 검토하세요. 게시된 아티팩트는 공개 문서나 블로그 게시물과 동일하게 취급하십시오.

팀을 위한 Claude Artifacts 활용 사례

팀들은 클로드 AI 아티팩트를 활용해 일을 더 빠르게 하고 협업을 개선하는 창의적인 방법을 찾고 있습니다. 가장 많이 활용되는 사례 몇 가지를 소개합니다.

빠른 프로토타입 및 모형 제작

Claude로 구축한 인터랙티브 대시보드 프로토타입

제품 및 디자인 팀은 아티팩트를 활용해 프로덕션 코드 작성 없이 인터랙티브 프로토타입을 제작합니다. 정적인 와이어프레임 대신, 엔지니어링 리소스를 커밋하기 전에 이해관계자와 함께 클릭하며 테스트할 수 있는 작동하는 인터페이스를 확보하세요.

📌 예시: 다음 제품 검토 전에 새로운 대시보드 컨셉을 테스트해야 한다고 가정해 보세요. 원하는 내용을 설명하면, 몇 분 안에 이해관계자들이 실제로 클릭해 볼 수 있는 대화형 차트와 필터가 포함된 작동 가능한 프로토타입을 얻을 수 있습니다.

🚀 ClickUp의 장점: 드래그 앤 드롭 구성 요소로 ClickUp 화이트보드에서 직접 프로토타입을 구축하고, 사양 및 요구사항과 함께 문서에 삽입하며, 인라인 코멘트 및 교정 도구를 통해 이해관계자 피드백을 수집하세요—모든 작업이 하나의 작업 공간에서 이루어집니다. ClickUp 화이트보드로 프로토타입, 사양서, 노트를 한곳에 통합하세요

예를 들어, 새로운 분석 대시보드를 디자인한다고 가정해 보세요. Claude에서 구축한 후 묻혀버릴 링크를 공유하는 대신, 미리 구축된 차트 및 테이블 구성 요소를 사용하여 ClickUp 화이트보드에서 모형을 만듭니다. 사용자 연구 및 기술 사양 옆에 있는 대시보드 재설계 문서에 직접 삽입하세요.

PM이 필터를 사이드바로 이동시키길 원하면 해당 섹션에 바로 코멘트를 남깁니다. 엔지니어가 데이터 소스에 대한 설명이 필요하면 같은 스레드에서 답변합니다. 스프린트 계획 시점이 되면 모든 것이 한곳에 모여 있습니다: 승인된 프로토타입, 해결된 모든 피드백, 확정된 스펙, 구축 준비 완료 상태입니다.

실시간 비용 내역 및 할인 로직이 적용된 맞춤형 가격 계산기

팀은 전체 개발 프로젝트를 진행하기에는 부적합한 반복 작업용 맞춤형 계산기 및 tools를 구축합니다. 이러한 tools는 특정 비즈니스 로직을 처리하며 요구사항이 변경될 때 즉시 업데이트할 수 있습니다.

📌 예시: 복잡한 가격 견적 스프레드시트를 관리하는 데 지쳤습니다. 고객 요구사항을 입력하면 계층별 가격, 대량 할인, 애드온이 모두 반영된 상세 내역을 즉시 확인할 수 있는 계산기가 필요합니다.

즉석에서 데이터 시각화

이메일 캠페인 성과 시각화

팀은 데이터를 업로드하기만 하면 분석가를 기다리거나 시각화 tools를 배울 필요 없이 맞춤형 시각화를 얻을 수 있습니다. 벤치마크, 추세선 또는 특정 비교를 포함한 정확한 요구사항에 맞춰 차트를 생성할 수 있습니다.

📌 예시: 이메일 캠페인이 다양한 고객 세그먼트에서 어떻게 성과를 냈는지 보여줘야 합니다. CSV 파일을 업로드하고, 벤치마크가 포함된 원하는 특정 보기를 요청하면, 프레젠테이션에 바로 넣을 수 있는 차트를 얻을 수 있습니다.

💡 프로 팁: 정적 모크업을 완전히 버리세요. 실시간으로 업데이트되는 라이브 데이터 시각화를 위해 ClickUp 대시보드를 활용하세요. Claude Artifacts는 데이터 변경 시마다 차트를 재생성해야 하지만, ClickUp은 작업, 스프린트, 사용자 지정 필드에서 직접 데이터를 가져와 실제 진행 상황을 보여줍니다. ClickUp 대시보드로 이해관계자가 항상 실제 메트릭을 확인할 수 있도록 하세요

인터랙티브 문서

개발자가 다양한 매개변수를 테스트할 수 있는 실시간 API 문서

기술 팀은 사람들이 실제로 실행하고 수정할 수 있는 라이브 코드 예시를 생성합니다. 오래되어 쓸모없어지는 정적 문서 대신, 사용자가 실제 매개변수를 실험하며 학습할 수 있는 인터랙티브 예시를 제공합니다.

📌 예시: 신규 개발자를 온보딩 중이며, 긴 텍스트 없이도 API를 이해하게 하고 싶습니다. 매개변수를 변경하면 응답이 즉시 업데이트되는 실시간 예제가 필요합니다.

🔍 알고 계셨나요? 한 설문조사에 따르면 미국인의 약 90%가 스마트폰에서 AI를 사용하지만, 자동 수정, 발신자 필터링, 카메라 모드 같은 기능이 AI로 작동한다는 사실을 인지하는 비율은 약 38%에 불과합니다.

프레젠테이션 콘텐츠

정렬 및 필터링 기능이 포함된 대화형 경쟁사 비교 테이블

영업 팀 및 전략 팀은 비교표부터 실시간 데모까지 프레젠테이션용 인터랙티브 콘텐츠를 제작합니다. 모든 것은 정확한 요구사항에 맞춰 구축되며, 실제 회의 중에도 필터링이나 정렬이 가능합니다.

📌 예시: 경쟁사 분석을 발표 중이며 5개 업체의 기능 비교가 필요합니다. 회의 중 특정 질문이 제기될 때 클로드 아티팩트를 활용해 자료를 정렬하고 필터링할 수 있습니다.

클로드 아티팩트: 알아야 할 한도

아티팩트는 빠른 빌드와 프로토타입 제작에 강력하지만, 몇 가지 주의할 점이 있습니다:

지속적 데이터 저장소 불가: 아티팩트는 세션 간 데이터 저장이나 장기적인 사용자 정보 저장이 불가능합니다. 대화를 닫으면 모든 것이 초기화됩니다.

단일 파일 출력의 한도: 각 아티팩트는 하나의 파일에 포함됩니다. 별도의 CSS, JavaScript, HTML 파일로 구성된 다중 파일 프로젝트나 여러 모듈을 가진 복잡한 코드베이스는 생성할 수 없습니다.

백엔드 또는 데이터베이스 연결 부재: 아티팩트는 완전히 브라우저 내에서 실행됩니다. API, 데이터베이스 또는 외부 서비스에 연결할 수 없습니다. 모든 데이터는 하드코딩하거나 매번 수동으로 입력해야 합니다.

생산 환경용이 아닙니다: 이는 내부 사용을 위한 프로토타입 및 tools로, 생산 환경에 바로 적용할 수 있는 애플리케이션이 아닙니다. 호스팅, 버전 관리, 배포 파이프라인이 제공되지 않습니다.

사용자 인증 없음: 로그인 시스템이나 사용자별 경험을 구축할 수 없습니다. 아티팩트를 보는 모든 사용자에게 동일한 내용이 표시됩니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 62%가 ChatGPT나 Claude 같은 대화형 AI 도구를 활용합니다. 익숙한 챗봇 인터페이스와 콘텐츠 생성, 데이터 분석 등 다재다능한 기능 덕분에 다양한 역할과 산업 분야에서 널리 쓰이는 이유일 것입니다. 그러나 사용자가 매번 AI에 질문하기 위해 다른 탭으로 전환해야 한다면, 관련 토글 비용과 컨텍스트 전환 비용이 시간이 지남에 따라 누적됩니다. 하지만 ClickUp Brain은 다릅니다. ClickUp 작업 공간에 직접 통합되어 작업 내용을 파악하고, 일반 텍스트 프롬프트를 이해하며, 작업과 직접 연관된 답변을 제공합니다. ClickUp으로 생산성을 2배 향상시켜 보세요!

업무에서 Claude Artifacts 활용을 위한 최고의 실행 방식

다른 AI 도구와 마찬가지로 사용 방법이 중요합니다. 몇 가지 현명한 습관과 간단한 가이드라인만으로도 체계적으로 정리하고, 원활하게 협업하며, 지속적으로 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 클로드 아티팩트를 최대한 활용하기 위한 몇 가지 최고의 실행 방식을 살펴보겠습니다.

사전 결과물 정의: 프롬프트 입력 전에 정확한 결과물 유형, 분량, 대상, 성공 기준을 명시하세요.

먼저 풍부한 맥락을 제공하세요: 배경 노트, 원자료 또는 제약 조건을 붙여넣기하여 Claude가 추측이 아닌 실제 입력값을 기반으로 일하도록 하세요

아티팩트당 하나의 작업만 유지하세요: 브리프, 보고서, 분석을 분리하여 각 문서가 집중력을 유지하고 업데이트하기 쉽게 만드세요

진행 중 결정을 확정하세요: 톤, 범위, 방향을 초기에 확정하여 후속 수정 작업으로 기존 일이 무너지는 것을 방지하세요

파일 내 가정과 출처 추적: 정보의 출처를 협업자가 이해할 수 있도록 노트나 참고 자료를 추가하세요

💡 프로 팁: ClickUp Brain으로 이러한 컨텍스트 확산을 해결하세요. 컨텍스트 AI가 연결된 작업 공간에서 직접 정보를 추출합니다. 2분기 제품 로드맵 초안을 작성해 달라고 요청하면 백로그의 기능 요청 사항, 간트 차트의 타임라인, 지난주 전략 문서에서 PM이 설정한 우선순위까지 자동으로 참조합니다. AI 확산 문제 없이 프로젝트 요약은 ClickUp Brain에게 맡기세요

AI는 여러분의 작업 기록, 프로젝트 의존성, 팀 의사결정을 이미 알고 있습니다. 여러분의 작업이 있는 곳에 AI도 함께하기 때문입니다.

📌 이 프롬프트를 시도해 보세요: 새로운 리드 데이터를 활용하여 이해관계자를 위한 프로젝트 상태 업데이트 초안을 작성하세요.

ClickUp으로 AI 출력을 실행으로 연결하세요

ClickUp은 세계 최초의 통합형 AI 작업 공간으로, AI가 생성한 인사이트가 별도의 도구에 격리되어 지속적인 컨텍스트 전환을 요구하지 않고, 해당 인사이트가 반영된 작업, 프로젝트, 워크플로우와 함께 존재합니다.

이는 AI 출력을 실제 업무와 연결함으로써 업무 분산을 방지합니다. 따라서 Claude가 콘텐츠 전략을 생성하면 바로 실행 가능한 작업으로 전환됩니다.

전체 작업 공간을 검색하고 즉시 답변을 얻으세요

작업 공간에 관한 질문은 ClickUp Brain에게 물어보세요

ClickUp Brain은 작업 공간 전반에 걸쳐 신경망 레이어 역할을 수행하며, Google Drive, Slack, GitHub 등 연결된 도구에서 작업, 문서, 댓글 및 데이터를 인덱스합니다.

이 시스템은 자연어로 질문에 답변하며, 출처를 직접 가리키는 인용된 응답을 반환합니다.

📌 이 프롬프트를 사용해 보세요: 기업용 티어 기능에 관한 4분기 계획 회의에서 내려진 모든 결정을 요약하세요.

제품 팀이 신규 기능에 대한 문서가 필요하다고 가정해 보세요. 팀원이 간단히 "지난 분기 모바일 결제 기능 문서에는 어떤 형식을 사용했나요?"라고 질문하면, ClickUp Brain이 정확한 구조를 반환합니다. 원본 문서와 승인 대화 내용을 가리키는 인용 정보까지 완벽하게 포함된 형태로 말이죠.

이 AI는 여러 프리미엄 모델(ChatGPT, Claude, Gemini)을 통합하여 모델 간 토글이 가능합니다. 콘텐츠 전략가는 데이터 분석에는 Claude를 사용한 후 창의적 아이디어 구상에는 ChatGPT로 토글할 수 있으며, 작업 공간의 전체 컨텍스트를 유지합니다.

iVisa의 자동화 어시스턴트 툴리오 고메즈 바르가스(Tulio Gómez Vargas)가 ClickUp 사용에 대해 이렇게 말했습니다:

매주 코드를 검토해야 할 때마다, 기존 작업에서 동일한 작업을 재현할 수 있습니다. 심지어 주석까지도 복제 가능합니다. 템플릿을 복제하거나 자동화된 작업으로 생성하여 특정 스페이스에 동일한 템플릿을 생성하도록 맞춤 설정할 수 있습니다.

매주 코드를 검토해야 할 때마다, 기존 작업에서 동일한 작업을 재현할 수 있습니다. 심지어 주석까지도 그대로 복제할 수 있죠. 템플릿을 복제하거나 자동화된 작업으로 설정하여 특정 스페이스에 동일한 템플릿을 생성하도록 맞춤형 설정을 할 수도 있습니다.

웹 리서치 내용을 캡처하고 실행하세요

ClickUp Brain MAX에는 Chrome 확장 프로그램이 포함되어 있어 AI 지원을 브라우저에 직접 제공하므로, 컨텍스트 전환 없이도 모든 웹페이지에서 인사이트를 포착하고, 페이지를 요약하며, 작업을 생성할 수 있습니다.

ClickUp Brain MAX로 어떤 웹페이지든 요약하세요

북마크 기능은 어떤 페이지든 즉시 ClickUp 작업으로 변환합니다. 경쟁사 기능을 조사 중이신가요? 플로팅 브레인 아이콘 위에 마우스를 올리고 북마크를 클릭하면, 브레인 MAX가 URL이 첨부된 작업을 생성합니다.

3000단어 분량의 업계 보고서를 접했을 때는 요약 버튼을 클릭하세요. 주요 아규먼트와 핵심 데이터를 강조한 간결한 개요를 받아볼 수 있습니다. 이후 후속 질문을 하거나 요약 내용을 바탕으로 Brain MAX가 작업을 생성하도록 요청하세요.

ClickUp의 AI 도구가 작업을 자동화하고 일을 요약하며 매주 수 시간을 절약하는 방법을 확인하세요:

ClickUp에서 연결된 당신의 AI

클로드 아티팩트는 AI 대화를 대시보드, 문서, 프로토타입과 같은 구체적인 결과물로 전환해 줍니다. 번거로운 복사-붙여넣기 워크플로우 없이 말이죠. AI를 탐색하는 모든 팀에게 AI 생성 콘텐츠를 손쉽게 실험할 수 있는 기회를 제공합니다.

그러나 생성은 첫 단계에 불과합니다. 아티팩트가 완성된다고 해서 일이 끝나는 것은 아닙니다.

이러한 결과물은 프로젝트와 연결되고 팀원이 접근할 수 있으며 일 진행에 따라 업데이트될 수 있는 공간에 저장되어야 합니다. ClickUp은 모든 것을 한곳에 통합하여 아이디어를 실행 가능한 작업, 협업 문서, 추적 가능한 프로젝트로 전환하여 팀 전체가 함께 전진할 수 있도록 합니다.

지금 바로 ClickUp에 가입하세요! ✅