주문 처리에서의 AI가 워크플로우를 어떻게 변화시키는가

맥킨지 연구에 따르면, AI 기반 공급망 관리를 조기에 도입한 기업들은 느리게 움직이는 경쟁사 대비 물류 비용을 15%, 재고 수준을 35%, 서비스 수준을 65% 각각 절감했습니다.

그러나 대부분의 팀은 여전히 1995년식 방식으로 주문 처리를 진행합니다. SKU를 스프레드시트에 복사하고, 재고 수량을 수동으로 교차 확인하며, 송장 발송 후에야 가격 오류를 발견하는 식입니다.

이 가이드는 주문 처리에서 AI가 어떻게 작동하는지, 가장 중요한 구체적인 기능들, 그리고 워크플로우에 이를 구현하는 방법을 안내합니다. 이를 통해 팀의 업무 속도를 저하시키는 작업 전환을 제거할 수 있습니다.

AI 주문 처리란 무엇인가요?

AI 주문 처리는 고객이 주문을 하는 순간부터 주문 이행 및 추적에 이르기까지 전체 주문 라이프사이클을 자동화하기 위해 인공 지능을 활용하는 것입니다.

기존 주문 관리는 지속적인 마찰의 원천입니다. 이는 실시간 데이터 대신 직감에 의존하여 기본적인 일상 업무를 수동으로 처리하고 주문을 라우팅하는 인간 작업에 의존합니다.

이러한 수동 방식은 전사적으로 파급되는 병목 현상을 초래합니다. 제품 코드의 숫자 하나만 잘못 입력되어도 연쇄 반응이 발생합니다: 잘못된 항목이 발송되고, 창고에는 유령 재고가 표시되며, 고객 서비스 팀은 일상적인 주문 처리였어야 할 문제를 해결하는 데 45분을 소모하게 됩니다.

귀사의 팀은 인간의 판단이 필요 없는 반복적인 작업에 시간을 낭비하며, 더 전략적인 일에서 멀어지게 합니다.

AI 주문 처리는 머신 러닝과 자연어 처리 (NLP) 를 적용하여 이러한 작업을 지능적으로 처리합니다.

이 기술은 이메일, PDF 양식, 심지어 전화 통화 기록 등 모든 출처의 주문 정보를 읽어 관련 세부사항을 추출합니다. 이후 기존 시스템(예: ERP 또는 주문 관리 시스템)과 정보를 검증하고 수동 개입 없이 주문이 처리되도록 라우팅합니다.

핵심 차이점은 다음과 같습니다: 기본 자동화는 경직된 '이 경우-그때-그것' 규칙을 따르며 주문 형식이 변경되면 작동이 중단됩니다. 반면 AI 기반 시스템은 적응합니다. 수정 사항을 학습하고 변형을 이해하며 시간이 지남에 따라 정확도를 향상시킵니다. 수동 워크플로우를 마비시키던 예외 상황도 처리합니다.

AI 주문 처리의 작동 방식

핵심적으로 AI 주문 처리는 혼란을 명확한 워크플로우 조율로 전환하는 논리적 흐름을 따릅니다. 단절된 작업 이양의 연속이 아닌, 모든 주문에 대해 연속적이고 자동화된 경로를 생성합니다.

각 단계마다 AI가 스마트한 결정을 내리는데, 이는 이전에는 팀의 전적인 주의를 요했던 작업입니다.

자동화된 데이터 수집 및 추출

주문은 수십 가지 다른 형식으로 도착합니다. 주요 클라이언트로부터는 깔끔한 PDF를, 중간 규모 클라이언트로부터는 첨부 파일이 포함된 복잡한 이메일을, 필드에서는 스캔된 손글씨 노트까지 받을 수 있습니다. 이러한 비정형 데이터를 수동으로 시스템에 입력하는 작업은 단순히 느릴 뿐만 아니라, 나중에 문제가 될 오류의 온상이 됩니다.

바로 여기에 AI가 기술의 일석이조 효과를 발휘합니다. 🛠️

광학 문자 인식(OCR) : 이 기술은 스캔된 PDF나 구매 주문서 사진과 같은 텍스트 이미지를 기계가 읽을 수 있는 텍스트로 변환합니다.

자연어 처리(NLP): 텍스트가 판독 가능해지면 NLP는 한 단계 더 나아가 그 의미를 이해합니다. 문서 내 어디에 위치하든 제품명, 수량, 배송 주소, 고객 ID와 같은 텍스트가 판독 가능해지면 NLP는 한 단계 더 나아가 그 의미를 이해합니다. 문서 내 어디에 위치하든 제품명, 수량, 배송 주소, 고객 ID와 같은 핵심 정보를 식별하고 추출합니다

현대적인 AI 시스템은 완벽하게 구조화된 문서를 필요로 하지 않습니다. 다양한 변형을 인식하고, 흔한 약어를 처리하며, 심지어 오타까지 수정하는 법을 학습하여 혼란스러운 주문 유입을 다음 단계로 바로 활용 가능한 깔끔하고 구조화된 데이터로 전환합니다.

지능형 검증 및 보강

데이터 수집은 시작에 불과합니다. 고객이 잘못된 제품 코드, 오래된 배송 주소, 또는 만료된 프로모션 가격을 입력하면 어떻게 될까요? 주문이 이미 발송된 후 이러한 실수를 발견하는 것은 반품, 크레딧, 사과로 이어지는 재정적·물류적 악몽입니다.

알고 계셨나요? AI 기반 검증은 자동화된 워크플로우에서 오류율을 최대 94%까지 감소시킵니다.

지능형 시스템은 단순히 수신된 데이터를 신뢰하지 않습니다. 데이터를 검증합니다. AI는 추출된 정보를 마스터 데이터와 교차 참조하여 모든 정보가 일치하는지 확인합니다.

이 과정에는 몇 가지 키 검증이 포함됩니다. AI는 다음과 같은 작업을 수행합니다:

카탈로그에 제품 코드가 존재하는지 확인합니다

고객의 크레딧 상태가 양호한 상태임을 확인합니다

배송 주소가 유효하고 배송 가능한지 확인합니다.

비정상적인 대량 주문 수량이나 기록과 일치하지 않는 가격 등 이상 징후를 표시하여 인적 검토를 요청합니다.

단순한 오류 탐지를 넘어, AI는 주문을 더욱 풍부하게 만들 수도 있습니다.

예를 들어, 단골 고객이 선호하는 배송 방법을 지정하는 것을 잊었을 경우, 시스템은 주문 내역을 기반으로 자동으로 해당 정보를 입력하여 팀의 후속 전화나 이메일을 줄여줍니다. 이는 강력한 감사 추적을 생성하고 초기부터 높은 데이터 품질을 보장합니다.

지능형 라우팅 및 주문 처리

주문이 접수되었습니다. 다음 단계는 무엇일까요? 어느 창고에서 처리할지, 어떤 운송사가 가장 좋은 요금을 제공하는지, 수백 건의 다른 주문들 사이에서 어떻게 우선순위를 정할지 결정하는 것은 복잡한 퍼즐과 같습니다. 불완전한 정보를 바탕으로 이러한 결정을 수동으로 내린다면, 수익과 시간을 놓치고 있다는 것을 거의 확신할 수 있습니다.

이것이 바로 AI가 단순 데이터 처리자에서 전략적 의사 결정자로 전환되는 지점입니다. AI는 순간적으로 수많은 변수를 평가하여 각 주문에 대한 최적 경로를 결정합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:

재고 가시성: 모든 창고 및 유통 센터의 재고 수준 확인

비용 분석: 다양한 운송업체의 배송 비용 및 배송 기간 비교

고객 우선순위: 가장 중요한 고객을 위한 서비스 수준 협약(SLA)을 고려합니다

시스템은 실시간으로 적응합니다. 따라서 주요 창고에서 인기 항목 재고가 부족해지면, 신규 주문을 해당 항목이 재고 있는 보조 위치로 자동 재배치합니다. 그 결과 주문 처리 최적화 엔진이 구축되어 고객에게 더 빠르게, 품절 현상을 줄이고, 더 낮은 비용으로 주문을 전달합니다.

주문 처리를 위한 핵심 AI 기능

기본적인 워크플로우를 넘어선 특정 AI 기능은 주문 처리 과정을 단순한 트랜잭션 기능에서 예측 가능하고 전략적인 자산으로 전환시킵니다.

AI 주문 관리 솔루션을 평가할 때, 이러한 구성 요소들이 운영에 가장 큰 영향을 미치며, AI를 조기에 도입한 기업들은 재고 수준을 20~30% 낮추는 성과를 거두고 있습니다.

수요 예측 및 예측 분석

지난해 영업 팀의 판매 실적을 바탕으로 올해 수요를 예측하는 것은 마치 후사경만 보며 운전하는 것과 같습니다.

예측 분석은 판도를 바꿉니다. AI는 방대한 역사적 주문 데이터를 분석하고 계절성, 시장 동향, 외부 이벤트까지 고려하여 매우 정확한 수요 예측을 생성합니다. 이는 단순한 추측이 아닌, 발생 가능성이 높은 시나리오를 데이터 기반으로 모델링한 것입니다.

AI는 심지어 제품 카테고리에 대한 소셜 미디어 게시물 트렌드와 같은 미묘한 수요 신호를 판매 데이터에 나타나기 몇 주 전에 감지할 수 있어, 기존 예측 방식으로는 제공할 수 없는 리드 타임을 확보해 줍니다.

이러한 통찰력을 바탕으로 귀사의 팀은 선제적으로 다음과 같은 조치를 취할 수 있습니다:

예상 수요에 맞춰 재고 수준을 조정하십시오

성수기 인력 배치 플랜 수립

예측된 물량을 바탕으로 공급업체와 더 나은 가격을 협상하세요

💡 프로 팁:

ClickUp Brain을 활용해 수요 동향을 요약하여 패턴과 위험 요소를 조기에 파악하세요

실시간 재고 관리

귀사의 전자상거래 사이트에는 항목이 재고로 표시되지만, 창고 팀은 마지막 한 개를 방금 출고했다는 사실을 알고 있습니다. 결국 주문을 취소하거나 배송을 지연시켜 고객의 신뢰를 잃게 됩니다.

영업 팀과 실제 재고 간의 이러한 불일치는 업무 분산 (여러 개의 서로 연결되지 않은 tools와 시스템에 업무 활동이 분산되는 현상)의 전형적인 증상으로, 운영상의 혼란을 야기합니다.

AI는 재고 관리를 최적화하는 데 도움이 되는 단일화된 동기화된 신뢰할 수 있는 정보원을 제공합니다. 모든 위치와 판매 채널에 걸친 재고 수준을 실시간으로 파악하며, 주문 접수 및 출고 시 자동으로 업데이트됩니다.

이 실시간 가시성은 추측을 없앱니다. 항목 재고가 사전 설정된 재주문 포인트 아래로 떨어지면 시스템이 자동으로 구매 주문을 트리거하거나 웹사이트의 제품 가용성을 조정하여 초과 판매를 방지할 수 있습니다.

⭐ 기능 템플릿 ClickUp 재고 관리 템플릿으로 재고 수준, 재입고, 주문 내역을 손쉽게 추적하세요.

자동화된 주문 라우팅 및 주문 처리

주문을 처리하는 것과 가장 효율적이고 비용 효율적인 방식으로 처리하는 것은 별개의 문제입니다. 수동 라우팅 결정은 종종 최적이 아닙니다. 사람이 모든 주문의 모든 변수를 실시간으로 처리할 수 없기 때문입니다.

이것이 바로 AI 기반 주문 처리 최적화가 빛을 발하는 지점입니다. 다음과 같은 다양한 요소를 동시에 고려하여 각 주문에 대한 최적의 경로를 결정합니다:

위치: 네바다 주 창고에서 배송하는 것이 더 저렴하고 빠를까요, 아니면 오하이오 주 창고에서 배송하는 것이 더 저렴하고 빠를까요?

운송사 선택: 이 특정 패키지 크기 및 목적지에 대해 속도와 비용의 최적 균형을 제공하는 운송사는 어디인가요?

분할 배송: 주 창고에서 한 항목이 재고 부족 상태일 경우, 배송을 분할해야 할까요, 아니면 재입고를 기다려야 할까요?

AI는 이러한 계산을 즉시 수행하여 서비스 수준 계약(SLA)을 항상 준수하고 서비스 제공 비용을 최소화합니다.

💡 전문가 팁:

주문 처리에서 AI 활용의 팀 혜택

AI 도입은 추상적인 비즈니스 메트릭에 관한 것이 아닙니다. 팀의 일상적 현실을 변화시키는 것입니다. 사람들이 수동적이고 반복적인 작업에서 해방되면, VIP 고객의 특이한 요청 처리나 위기로 발전하기 전에 공급업체 신뢰성 문제 파악처럼 실제로 인간의 전문성이 필요한 판단 업무에 집중할 수 있습니다.

주문 처리 과정에 AI를 활용하면 다음과 같은 가치를 창출할 수 있습니다 ✨

주문 처리 속도 향상: 주문이 수동 입력을 기다리며 누군가의 수신함에서 방치되지 않습니다. 주문은 접수 즉시 처리 단계로 직접 흐르며 사이클 시간을 획기적으로 단축합니다.

오류 감소: AI는 지칠 줄 모르는 교정자 역할을 하여, 잘못된 수량, 유효하지 않은 주소, 가격 불일치 등 인간의 실수를 하류에서 발생하는 비용이 큰 문제로 이어지기 전에 잡아냅니다.

수작업 업무량 감소: 팀원들이 더 이상 복사-붙여넣기 기계처럼 일할 필요가 없습니다. 예외 사항 관리, 프로세스 개선, 고접촉 고객 상호작용 처리 등 핵심 업무에 집중할 수 있습니다.

향상된 고객 경험: 정확한 주문 처리, 신속한 배송, 문제 발생 시 사전 대응적 커뮤니케이션은 모두 더 만족하고 충성도 높은 고객으로 이어집니다.

인력 증원 없이 확장성 확보: 휴가철이나 프로모션 기간에 발생하는 주문량 급증에도 인력을 비례적으로 늘리지 않고도 처리할 수 있습니다.

주문 수명 주기 전반에 걸친 가시성: 영업 팀부터 지원팀, 창고 현장 직원까지 모든 관계자가 동일한 실시간 주문 상태를 확인할 수 있어 업데이트를 위한 끝없는 추적을 없앱니다.

ClickUp Brain을 활용해 재고 불량품 식별 및 정리 우선순위 설정

워크플로우에 AI 주문 처리 구현하는 방법

"AI" 도입이라는 개념은 부담스럽게 느껴질 수 있지만, 반드시 대규모의 파괴적인 개편을 의미하지는 않습니다. 단계적이고 신중한 접근 방식은 전환 과정을 관리 가능하게 하며 성공의 발판을 마련해 줍니다. 이를 일회성 프로젝트가 아닌 점진적인 발전 과정으로 생각하십시오.

현재 주문 흐름 점검: 자동화를 시작하기 전에 먼저 이해해야 합니다. 주문 접수부터 출고까지 전체 프로세스를 도식화하세요. 모든 수동 단계, 관련된 모든 tool, 그리고 무엇보다 작업이 지연되는 모든 병목 지점을 파악하십시오. 고효율 자동화 목표 식별: 가장 반복적이고 대량이며 규칙 기반의 작업부터 시작하세요. 표준화된 양식에서 데이터 입력하거나 상태 업데이트 알림을 발송하는 작업은 빠른 성과를 내어 추진력을 구축하고 프로젝트 가치를 입증하는 데 안성맞춤입니다. 데이터 품질과 접근성 확보: AI는 강력하지만 마법이 아닙니다. 효과적으로 작동하려면 깨끗하고 접근 가능한 데이터가 필요합니다. AI는 강력하지만 마법이 아닙니다. 효과적으로 작동하려면 깨끗하고 접근 가능한 데이터가 필요합니다. ERP(전사적 자원 관리) 시스템에서 관리되는 제품 카탈로그에 서로 다른 SKU를 가진 '블루 위젯'의 47가지 변형이 있거나, 고객 데이터베이스에 주소가 상충하는 중복 기록이 있다면 AI도 그 혼란을 그대로 이어받게 됩니다. 자동화하기 전에 중복 제거와 표준화를 수행하세요. 기존 시스템과 통합 가능한 도구 선택: AI 주문 처리 솔루션이 기존 ERP나 CRM을 무리하게 교체하도록 강요해서는 안 됩니다. 강력한 API를 제공하며 팀이 이미 사용하는 도구들과 원활하게 연결될 수 있는 플랫폼을 찾으십시오. 인간이 개입하는 워크플로우로 시작하세요: AI가 일상적이고 단순한 주문을 처리하도록 하면서 예외 사항이나 신뢰도가 낮은 결과는 인간이 검토하도록 표시합니다. 팀과 AI의 신뢰도가 높아짐에 따라 자동화 범위를 확장할 수 있습니다. 측정 및 반복 개선: 주문 처리 시간, 오류율, 고객 만족도 등 운영에 가장 중요한 핵심 성과 지표(KPI)를 추적하세요. 이 데이터를 활용해 효과적인 부분을 확인하고 개선이 필요한 영역을 파악하며 AI 모델과 워크플로우를 세밀하게 조정하세요.

ClickUp이 AI 기반 주문 처리를 간소화하는 방법

현대 일의 가장 큰 어려움은 도구가 부족한 것이 아니라 너무 많다는 점입니다. 주문을 관리할 때 데이터 수집에는 AI 도구, 추적에는 스프레드시트, 커뮤니케이션에는 이메일 클라이언트, 별도의 재고 시스템까지 사용해야 할 수 있습니다.

이러한 tool 확산은 맥락 확산을 초래하여 팀원들이 단순한 상태 업데이트를 확인하기 위해 앱 간 전환에 소중한 시간을 낭비하게 만듭니다.

이 문제를 세계 최초의 통합형 AI 작업 공간인 ClickUp으로 해결하세요. 프로젝트, 문서, 대화, 분석이 한데 모인 단일 플랫폼으로, 업무를 이해하고 진행을 돕는 지능 계층으로서 컨텍스트 AI가 내장되어 있습니다.

ClickUp은 주문 관리, 팀 커뮤니케이션, 강력한 AI 자동화를 하나의 통합 플랫폼으로 제공합니다. 별도의 도구를 추가하는 대신, 업무가 이미 이루어지는 공간에 지능을 직접 내장합니다.

ClickUp 자동화로 주문 워크플로우 자동화하기

수동 인계 과정은 워크플로우가 중단되는 지점입니다. 누군가는 작업 상태 업데이트를 잊거나, 주문 처리 팀에 알리지 않거나, 지연된 배송을 확인하지 않습니다. 이러한 사소한 누락이 상당한 지연을 초래하고 주문이 누락되게 만듭니다.

ClickUp 자동화로 주문 관리 워크플로우를 자동화하세요

ClickUp 자동화 기능으로 이러한 운영상의 지연을 제거하세요. 이 기능을 통해 독립적으로 실행되는 강력한 워크플로우 자동화 규칙을 구축할 수 있습니다. 예를 들어, 작업의 사용자 지정 필드가 "검증됨"으로 변경되면 자동화 규칙이 즉시 다음을 수행할 수 있습니다:

주문을 주문 처리 팀에 할당합니다

재고 추적 필드 업데이트

배송 팀 채팅 채널에 알림 게시

자동화는 간단하지만 강력한 구성 요소로 구축됩니다:

트리거(자동화를 시작하는 요소)

조건(필수 충족 기준)

액션(발생하는 이벤트)

이를 통해 "누가 이걸 처리했나?" 하는 불안감을 없애고 모든 주문이 일관되고 오류 없는 프로세스를 따르도록 보장합니다.

ClickUp 사용자 지정 필드와 ClickUp 대시보드로 실시간 주문 추적

주문 정보가 분산되어 있으면 실시간 가시성을 확보할 수 없습니다. "현재 대기 중인 주문 건수는?" 또는 "어떤 고우선순위 주문이 SLA 미준수 위험에 처해 있나?"와 같은 질문에 답하는 것은 수동적이고 시간이 많이 소요되는 보고 작업이 됩니다.

ClickUp은 스프레드시트 관리에서 벗어나 실시간 인사이트를 얻을 수 있도록 지원합니다. ClickUp 사용자 지정 필드를 활용하여 상태 드롭다운 메뉴, 예상 배송일, 주문 금액 통화 필드 등 필요한 모든 주문별 데이터로 작업을 풍부하게 구성하세요.

ClickUp 대시보드로 복잡한 데이터를 손쉽게 시각화하세요

그런 다음 ClickUp 대시보드를 통해 모든 것을 중앙 지휘 센터로 통합하세요. 이는 사용자 정의 위젯과 AI 카드로 구축할 수 있는 일의 개요 보기입니다. 대시보드는 자동으로 다음을 추적할 수 있습니다:

워크플로우 각 단계별 주문 수

모든 연체 주문 목록

주문 처리 팀의 업무량 용량

ClickUp 대시보드는 실시간으로 업데이트되므로 병목 현상이 발생하는 즉시 파악하고, 다시는 수동으로 보고서를 작성할 필요 없이 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

즉각적인 주문 인사이트를 위해 ClickUp Brain을 활용하세요

고객이 진행 상황을 문의하는 전화를 합니다. 당황스러운 검색이 시작됩니다—여러분은 작업 목록을 뒤지고, 댓글을 스크롤하며, 이메일을 검색해 상황을 파악하려 애씁니다. 이러한 맥락 전환은 생산성을 크게 저하시키고 열악한 고객 경험으로 이어집니다.

ClickUp 채팅 채널, 댓글 또는 DM에서 @멘션 Brain을 사용하면 작업 환경에 맞춰 컨텍스트를 인식하는 AI 지원을 받을 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 더 이상 허둥지둥 검색하지 마세요. 플랫폼 전체에 통합된 네이티브 AI 어시스턴트로, 작업 맥락을 이해합니다. 작업 댓글이나 채팅에서 바로 평범한 영어로 질문할 수 있습니다.

정보를 찾아 헤매지 말고, 그냥 물어보세요:

@brain, 존슨 주문의 상태는 어떻게 되나요?

@brain, 우선순위 고객의 모든 연체 주문을 보여줘

@brain, 지난주 주문 처리 지연 문제점 요약해 주세요

ClickUp Brain으로 작업, 문서, 댓글에서 직접 추출한 AI 생성 요약 및 답변을 즉시 확인하세요.

📣 ClickUp의 장점: 재고 운영을 혼자서 처리하는 1인 팀이라면, 모든 업무를 도와줄 수 있는 AI 슈퍼 앱이 필요할 텐데, 바로 그걸 저희가 준비했습니다!

지금 바로 AI와 ClickUp으로 주문 처리 방식을 혁신하세요

AI 주문 처리는 단순한 효율성 tool을 넘어, 수동적이고 사후 대응적인 혼란에서 지능적이고 사전 예방적인 워크플로우 조율로의 근본적인 전환입니다. 이 기술은 복잡한 기업 전용 솔루션을 넘어 성숙해져, 병목 현상을 제거하려는 모든 크기의 팀이 접근할 수 있게 되었습니다.

대부분 팀의 핵심 문제는 노력 부족이 아니라, 서로 연결되지 않은 도구들로 인해 발생하는 업무 분산입니다. 이로 인해 팀원들은 수동으로 공백을 메워야 합니다. AI 시스템은 또 다른 독립형 애플리케이션으로 존재할 때가 아니라, 팀이 이미 협업 중인 작업 공간에 직접 통합될 때 가장 강력한 힘을 발휘합니다.

이러한 변화를 수용하는 팀은 인력을 비례적으로 늘리지 않으면서도 증가하는 주문량을 처리할 수 있으며, 동시에 고객에게 더 빠르고 정확하며 우수한 경험을 제공할 수 있습니다.

팀이 이미 애용하는 작업 공간에 AI 기반 주문 처리 기능을 도입할 준비가 되셨나요? ClickUp으로 무료로 시작해 보세요.

자주 묻는 질문

기존 자동화는 경직된 사전 정의 규칙을 따르며 예상치 못한 형식을 만나면 실패합니다. AI 주문 처리 시스템은 머신러닝을 활용해 변형에 적응하고, 수정 사항으로부터 학습하며, 규칙 기반 시스템에서는 인력 개입이 필요했던 예외 사항을 지능적으로 처리합니다.

그렇습니다. 소규모 팀은 대규모 수동 처리를 처리할 충분한 인력이 부족하기 때문에 가장 큰 혜택을 보는 경우가 많습니다. 현대적인 플랫폼 기반 AI 도구는 사용자 친화적으로 설계되어 구현을 위해 전담 IT 인력이 필요하지 않습니다.

ERP, CRM, 배송 업체, 결제 처리업체 등 핵심 도구들과의 유연한 API 및 사전 구축된 통합 기능을 갖춘 플랫폼을 선택하세요. 이를 통해 비용과 시간이 많이 드는 맞춤형 개발 일이 필요 없어집니다.

기본적인 주문 입력은 규칙 기반 시스템으로도 완료할 수 있지만, 정확도를 획기적으로 향상시키는 것은 머신러닝입니다. 다양한 문서 형식 처리, 이상 징후 식별, 그리고 시간이 지남에 따른 지속적인 성능 개선에 필수적입니다.