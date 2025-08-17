자동화된 데이터 수집 및 처리를 위한 10가지 최고의 데이터 추출 도구

고객 기록, 청구서, 구매 주문서 등 책상에는 문서가 산더미처럼 쌓여 있습니다. 다음 단계는 그 안에 묻혀 있는 인사이트를 추출하는 것입니다.

데이터가 제대로 정리되어 있지 않고, 필요한 데이터를 수동으로 추출하는 것은 지루한 작업이기 때문에 이것이 쉬운 일이 아니라는 것을 잘 알고 계실 것입니다.

다행히도 데이터 추출 도구를 사용하면 이 프로세스를 자동화하여 시간과 인적 오류를 줄일 수 있습니다.

이 블로그 게시물에서는 귀중한 정보를 더 간단하고, 빠르고, 정확하게 추출할 수 있는 10가지 최고의 도구를 살펴보겠습니다. 이러한 도구가 데이터 과부하를 극복하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.

최고의 데이터 추출 도구를 간략하게 소개합니다.

Tool 주요 기능 가장 적합한 가격* ClickUp – AI 기반 대시보드 및 데이터 시각화 – 문서에서 인사이트, 데이터 및 요약을 도출하는 내장 ClickUp Brain – 워크플로우 자동화 및 실시간 협업 – 데이터 정리를 위한 사용자 정의 필드 및 보기 개인, 중소기업, 중견 기업, 대기업 영구 무료, 기업용 맞춤 설정 DocParser – 빠른 설정을 위한 SmartAI Parser – 스마트 체크박스 감지 – 구문 분석 규칙을 위한 버전 관리 – 정확성을 위한 고급 전처리 중견 기업, 대기업 유료 플랜은 월 32.50달러부터 시작합니다 Hevo Data – 150개 이상의 코드 없는 커넥터 – 실시간 파이프라인 모니터링 – 리버스 ETL 및 자동화된 스키마 관리 중견 기업, 대기업 무료, 유료 플랜은 월 239달러부터 시작합니다 Nanonets – 코드 없이 맞춤형 모델 훈련 – 지능형 문서 분류 – 규칙 기반 유효성 검사 및 2/3방향 매칭 중소기업, 중견 기업, 대기업 맞춤형 가격 Airbyte – 변경 데이터 캡처 25개 이상의 대상 호환성 – Python 라이브러리 및 AI 도구와 통합 – 맞춤형 통합을 위한 커넥터 빌더 개발자, 중견 기업 무료, 맞춤형 가격 Informatica – AI로 강화된 데이터 보강 및 분류 – 실시간 작업 모니터링 및 고급 오류 처리 – 전체 데이터 흐름의 가시성을 위한 포괄적인 데이터 계보 기업 맞춤형 가격 Stitch – 130개 이상의 데이터 소스 통합 – 자동 스키마 관리 및 알림 – 데이터 세트를 완료하기 위한 역사적 데이터 백필링 소규모부터 중견 기업까지 유료 플랜은 월 100달러부터 시작합니다 Mailparser – 맞춤형 이메일 구문 분석 규칙 및 필터 – 첨부 파일 데이터 추출 – CRM 또는 스프레드시트 기능으로 자동 라우팅 개인, 소규모 비즈니스 무료, 유료 플랜은 월 39달러부터 시작합니다 Talend – tMap을 사용한 시각적 데이터 매핑 – 내장된 데이터 품질 및 거버넌스 도구 – AI 기반의 예측 분석 및 협업 도구 중견 기업, 대기업 맞춤형 가격 Matillion – '데이터 스트림'을 통한 실시간 데이터 – 자동화 및 파이프라인 안내를 위한 AI 스마트 어시스턴트 – 드래그 앤 드롭 워크플로우를 통한 로우코드 디자인 중견 기업, 대기업 무료, 유료 플랜은 500개의 선불 크레딧으로 월 1000달러부터 시작합니다

적합한 데이터 추출 도구를 찾으면 수작업에 소요되는 시간과 많은 좌절감을 줄일 수 있습니다. 하지만 다양한 옵션이 존재하는 상황에서 실제로 무엇을 찾아야 할까요?

도구에서 고려해야 할 데이터 추출 기능은 다음과 같습니다.

🤓 시간이 지날수록 더 스마트해지는 AI: 관련 데이터를 추출할 뿐 아니라 실제로 학습하고 개선하는 도구를 선택하세요. AI 기반 추출을 통해 오류가 줄어들고 오류 수정에 소요되는 시간이 단축됩니다

📃 템플릿이 없으신가요? 문제 없습니다: 비정형 데이터에 대해 엄격한 템플릿을 설정할 필요가 없는 비정형 데이터에 대해 엄격한 템플릿을 설정할 필요가 없는 엔터프라이즈 검색 소프트웨어를 선택하세요. 이 도구는 수동 개입 없이 인보이스, 계약서 등 다양한 문서에 적응할 수 있어야 합니다

✅ 내장된 오류 검사: 문제가 발생하기 전에 오류를 포착하기 위해 자동 검증을 수행하는 우수한 문제가 발생하기 전에 오류를 포착하기 위해 자동 검증을 수행하는 우수한 정보 검색 시스템에 투자하세요

🔧 통합: 도구가 ERP, CRM, 회계 및 레거시 시스템과 원활하게 연결되어 원활한 데이터 전송이 가능하도록 하세요

⏩ 대량 처리를 쉽게 처리: 대량 처리, 예약 추출, 고급 검색 옵션, AI 기반 워크플로우와 같은 기능을 찾아 원활한 운영을 유지하세요

🔐 데이터 안전 유지: 문서 자동화 소프트웨어가 암호화 및 역할 기반 액세스를 통해 GDPR, HIPAA, SOC 2와 같은 업계 표준을 준수하는지 확인하세요. 이렇게 하면 민감한 정보를 공개적이고 검색 가능한 아카이브에 저장하고 보안을 보장할 수 있습니다

🙌 사용하기 쉬움: 드래그 앤 드롭 설정으로 코드가 필요 없는 또는 코드가 거의 필요 없는 인터페이스를 우선적으로 사용하므로, 기술에 익숙하지 않은 사용자도 이 도구를 쉽게 사용할 수 있습니다

ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법 당사의 편집 팀은 투명하고 연구에 기반한, 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 당사의 추천이 실제 제품 가치에 기반한 것임을 신뢰할 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 자세한 설명은 여기에서 확인하세요.

1. ClickUp (추출된 데이터의 정리 및 관리에 가장 적합)

ClickUp은 작업, 문서 및 데이터를 한 곳에 통합하는 모든 것을 위한 앱입니다.

ClickUp을 무료로 사용해 보세요 ClickUp 대시보드를 사용하여 전략적 의사 결정을 위한 키 메트릭을 추적하고 강조 표시하세요

여러 도구를 사용해서 번거롭게 작업할 필요 없이, ClickUp 내에서 문서에서 추출한 데이터를 관리하는 등 데이터 추출 방법을 간소화할 수 있습니다.

ClickUp 문서

예를 들어, ClickUp Docs는 문서를 한 곳에서 생성, 관리 및 공동 작업할 수 있는 필수 스페이스입니다. 팀은 인보이스 및 계약서에서 추출한 데이터를 작업에 직접 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 법률 검토 작업에 참조용으로 원본 계약서를 첨부할 수 있습니다.

ClickUp 문서로 팀원과 협업하고 추출한 데이터를 분석하세요

ClickUp 대시보드

데이터 추출 프로세스가 완료되면 다음 단계는 데이터를 유용하게 만드는 것입니다. 이 때 ClickUp 대시보드가 유용합니다. 대시보드는 데이터를 실시간으로 사용자 지정 가능한 형태로 볼 수 있게 해 주므로, 무슨 일이 일어나고 있는지 추측할 필요가 없습니다.

사용자 정의 필드를 사용하면 공급업체 이름, 결제 금액, 계약 유효 기간 등 추출한 계약 세부 정보를 작업에 추가할 수 있습니다.

또한 문서 내에서 ClickUp 체크리스트를 만들고 ClickUp 댓글 할당을 사용하여 팀 회원들을 초대하여 의견을 공유할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 여러 도구를 오갈 필요 없이 실시간으로 쉽게 협업할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드를 사용하여 추출된 데이터를 시각화하고 추적하세요

다음은 이를 최대한 활용하는 방법입니다:

원시 데이터를 읽기 쉬운 차트, 테이블 및 진행 막대로 변환하세요

데이터를 정렬 및 분류하여 명확하게 보기

자세한 내용을 보려면 보고서를 클릭하세요

대시보드를 팀과 공유하고, 권한을 설정하고, 모든 토론을 한 곳에서 관리하세요

🎯 생산성 향상 방법: 매일 수백 개의 인보이스를 처리하고 있다고 상상해보세요. ClickUp 대시보드를 사용하면 모든 것을 실시간으로 확인할 수 있습니다. 막대 차트를 통해 처리된 인보이스의 수와 아직 처리되지 않은 인보이스의 수를 빠르게 확인할 수 있습니다. 테이블을 통해 체계적인 검토 프로세스가 필요한 불일치 사항을 강조 표시할 수 있습니다. 프로세스의 일부를 자동화하는 경우 진행 막대를 통해 자동화가 키 데이터 포인트를 성공적으로 추출한 빈도를 추적할 수 있습니다. 한편, 숫자 위젯은 매일 처리된 인보이스의 총 번호를 표시하여 생산성을 빠르게 확인할 수 있습니다.

대시보드를 통해 추출된 데이터를 명확하게 볼 수 있으므로, 다음 단계는 데이터가 워크플로우를 통해 원활하게 흐르도록 하는 것입니다.

ClickUp 자동화

ClickUp 자동화를 사용하면 반복적인 작업을 처리하는 규칙을 설정할 수 있습니다. 데이터를 올바른 위치로 라우팅하거나, 알림을 트리거하거나, 상태를 자동으로 업데이트하는 등, 이 도구를 사용하면 더 빠르게 작업을 진행하고 체계적으로 정리할 수 있습니다.

ClickUp 자동화가 문서 관리 워크플로우를 간소화하는 방법은 다음과 같습니다.

새로운 데이터가 추가되면 상태를 자동으로 업데이트하고, 작업을 할당하거나, 항목을 이동하세요

추출된 데이터를 검토 팀에 할당하고 마감일을 즉시 설정하여 추출된 데이터가 제때에 검토될 수 있도록 하세요

ClickUp의 통합 기능을 사용하여 고객 세부 정보로 Salesforce를 업데이트하거나 재무 기록을 QuickBooks로 자동으로 전송하세요. 수동 오류를 줄이고 플랫폼 전반에 걸쳐 데이터 일관성을 보장하세요

ClickUp Brain

다음으로, 플랫폼의 AI 기반 업무 지원 도구인 ClickUp Brain은 추출된 데이터를 지능적으로 처리, 정리 및 최적화하여 워크플로우 자동화를 강화합니다.

ClickUp Brain은 수동 데이터 입력을 자동화하는 것뿐만 아니라 데이터 분석, 패턴 감지, 다음 단계 제안 기능을 제공하므로 문서 관리에 소요되는 시간을 줄이고 의사 결정에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 사용하여 콘텐츠에 따라 추출된 데이터를 올바른 폴더 또는 작업으로 자동 정렬하세요

ClickUp Brain에 긴 문서나 대용량 데이터 세트의 빠른 요약을 생성하도록 요청하세요

추출된 데이터를 기반으로 AI 기반의 다음 작업에 대한 권장 사항을 확인하세요

자연어 쿼리를 통해 특정 추출 데이터 포인트를 즉시 찾으세요

ClickUp Brain을 사용하여 추출한 데이터를 분석하고 실시간 제안을 받아보세요

💡프로 팁: 특정 트리거를 기반으로 데이터를 추출하는 데 도움이 되는 맞춤형 Autopilot AI 에이전트를 구축할 수 있습니다. 예를 들어, 에이전트는 ClickUp 작업, 목록 또는 통합 소스에서 데이터를 가져와 요약 보고서, 차트 또는 대시보드를 생성할 수 있습니다. "주간 프로젝트 진행 상황을 요약하고 기한이 지난 작업을 강조 표시하세요"와 같은 트리거에 응답하도록 요청하면 적절한 응답을 가져옵니다.

ClickUp의 데이터 분석 결과 템플릿

다음 단계는 이러한 인사이트를 실행 가능한 결과로 전환하는 것이며, 바로 여기에서 ClickUp의 데이터 분석 결과 템플릿이 역할을 합니다. 이 템플릿은 비즈니스에서 데이터 인사이트를 효과적으로 구성, 분석 및 발표하는 데 도움이 됩니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 데이터 분석 결과 템플릿을 사용하여 추출한 데이터를 구조화하고 주요 인사이트를 파악하세요

이 템플릿은 비즈니스에서 데이터 인사이트를 효과적으로 구성, 분석 및 발표하는 데 도움이 됩니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

예를 들어, 마케팅 팀이 최근 캠페인의 성과를 분석하고 있다고 가정해 보겠습니다. 이 템플릿을 사용하면 참여율, 전환 통계, 인구 통계 데이터와 같은 메트릭을 입력할 수 있습니다. 템플릿에 포함된 시각적 도구를 사용하면 목표 고객에게 반향을 일으킨 전략을 쉽게 파악할 수 있습니다.

ClickUp의 최고의 기능

ClickUp 화이트보드를 사용하여 데이터 패턴을 시각적으로 지도에 표시하고, 아이디어를 브레인스토밍하고, 대화식으로 협업하세요

ClickUp 통합을 사용하여 기본 통합 또는 API 연결을 통해 타사 데이터 추출 도구와 연결할 수 있습니다. 즉, 추출한 데이터를 가져오고 작업을 자동화할 수 있습니다

목록, 테이블 및 보드 보기 등 ClickUp의 맞춤 보기를 사용하여 워크플로우에 따라 데이터를 구조화하고 필터링하세요. 열을 맞춤 설정하고, 필터를 적용하고, 보기를 전환하여 효율적으로 추적하세요.

ClickUp의 사전 구축된 AI 에이전트를 사용하여 지식 작업 공간에 이미 있는 문서와 정보를 추출할 수 있습니다. 또한 작업 공간 데이터를 기반으로 트렌드와 패턴을 식별할 수도 있습니다

ClickUp의 한도

다양한 기능은 처음 사용하는 사용자에게는 다소 어려울 수 있습니다

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에 따르면:

ClickUp에 대해 나쁜 점을 말하자면 무엇일까요? 이 플랫폼은 계속해서 가장 최신의 간소화된 플랫폼으로 자리매김하고 있습니다. 간단한 프로젝트 관리 플랫폼이 필요하거나 복잡한 종합 관리 플랫폼이 필요하거나, ClickUp은 항상 그 역할에 부응합니다. 유연성과 보고 기능만으로도 이 앱이 놀라운 앱이라고 할 수 있습니다. 이 플랫폼을 사용하면 마스터 문서 작성자 및 작업 추적자가 될 수 있습니다. 저는 제 자신과 제 클라이언트를 위해 항상 ClickUp을 사용하여 그들의 비즈니스에 맞는 맞춤형 스페이스를 만들 것입니다.

📮 ClickUp Insight: 설문조사 응답자의 약 88%가 개인 작업을 단순화하고 속도를 높이기 위해 AI 도구를 사용하고 있습니다. 직장에서도 같은 이점을 얻고 싶으신가요? ClickUp이 도와드리겠습니다! ClickUp에 내장된 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain은 회의 횟수 감소, AI가 생성한 빠른 요약, 자동화된 작업으로 생산성을 30% 향상시킬 수 있습니다.

2. DocParser (문서 기반 데이터 추출에 최적화되어 있으며 사용자 정의 가능한 파싱 규칙을 지원합니다)

docParser를 통해

Docparser의 SmartAI Parser는 사용자를 대신하여 구문 분석 규칙을 생성하여 설정 시간을 단축하고 수동 노력을 최소화합니다. 또한 Smart Checkbox Detection은 체크박스 데이터를 자동으로 식별하고 추출하여 프로젝트별 양식 및 설문조사 처리를 쉽게 해줍니다.

DocParser의 최고의 기능

사전 구성된 데이터 추출 양식을 활용하여 다양한 유형의 데이터에서 정보를 빠르게 추출할 수 있습니다

정리, 회전, 형식 지정 등 고급 전처리 기술을 사용하여 문서를 준비하여 보다 정확한 데이터 추출을 보장하세요

다양한 버전의 구문 분석 규칙을 추적 및 관리하고 필요에 따라 이전 구성으로 되돌릴 수 있습니다

DocParser의 한도

추출된 데이터의 형식 문제로 인해 수동으로 조정해야 합니다

DocParser 가격

초보자용: $39/월

프로페셔널: $74/월

비즈니스: 월 159달러

Enterprise: 맞춤형 가격

DocParser 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 DocParser에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

Docparser는 사용이 매우 쉬우며, 정확한 데이터 추출, 사용자 지정 가능한 구문 분석 규칙 및 다른 도구와의 원활한 통합을 제공합니다.

Docparser는 사용이 매우 쉬우며, 정확한 데이터 추출, 사용자 지정 가능한 구문 분석 규칙, 다른 도구와의 원활한 통합을 제공합니다.

📚 보너스 읽기: 최고의 웹 스크래핑 도구

💡 재미있는 사실: 스타벅스는 매장의 위치를 무작위로 선택하지 않습니다. 모바일 주문, 매장 방문객 수, 인구 통계학적 데이터를 추출하여 최적의 위치를 예측합니다. 스타벅스의 도구인 Atlas는 수요를 지도에 표시하고 매장의 혼잡을 방지하는 데 도움이 됩니다. 다음에 라떼를 마실 때, 데이터가 여러분이 원하는 위치에 매장을 배치하는 데 중요한 역할을 하고 있다는 것을 기억하세요.

3. Hevo Data (실시간 모니터링이 가능한 코드 없는 ELT 데이터 파이프라인에 가장 적합)

hevo Data를 통해

Hevo Data의 코드 없는 ELT 플랫폼을 사용하면 프로그래밍 지식 없이도 데이터 파이프라인을 빠르게 설정할 수 있습니다. SQL, NoSQL 또는 SaaS 애플리케이션으로 작업하는 경우, Hevo의 150개 이상의 사전 구축된 커넥터를 사용하면 수동 통합이 필요하지 않습니다.

사전 로드, 인플라이트 및 사후 로드 변환 중에서 선택할 수도 있으므로, 데이터가웨어하우스에 도착하는 즉시 사용할 수 있습니다. 또한, 역 ETL을 사용하면 CRM이나 마케팅 플랫폼과 같은 시스템으로 데이터를 다시 보낼 수 있어 프로세스의 연결을 유지할 수 있습니다.

Hevo Data의 최고의 기능

자동화된 스키마 관리를 통해 대상 스키마가 항상 동기화되도록 합니다

데이터 파이프라인을 실시간으로 모니터링하고 문제를 추적하기 위해 사용자 지정 가능한 알림을 제공합니다

데이터 작업에 대한 자세한 로그를 유지하여 철저한 감사를 지원합니다

Hevo 데이터 한도

복잡한 데이터를 변환하려면 추가 스크립팅 또는 외부 처리가 필요할 수 있습니다

Hevo Data 요금 계획

무료: $0

초보자용: $299/월

프로페셔널: $849/월

비즈니스에 필수적인 요소: 맞춤형 가격

Hevo Data 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (250개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Hevo Data에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에 따르면:

Hevo의 가장 큰 장점은 단순성입니다. 프로그래머가 아닌 사람도 데이터 파이프라인을 매우 쉽게 설정할 수 있습니다. 이 도구가 연결하는 앱의 수가 매우 많기 때문에 시간을 크게 절약할 수 있으며, 모든 것에 대해 맞춤형 통합을 구축할 필요가 없습니다. 즉, 실시간 데이터가웨어하우스에 빠르게 흐름을 유지하기 때문에, 최신 정보를 바탕으로 올바른 의사 결정을 내리는 데 매우 중요합니다. 기본적으로, 데이터를 얻기 위한 기술적인 문제와 씨름하지 않고 데이터 사용에 집중할 수 있습니다.

Hevo의 가장 큰 장점은 단순성입니다. 프로그래머가 아닌 사람도 데이터 파이프라인을 매우 쉽게 설정할 수 있습니다. 이 앱이 연결하는 앱의 수가 매우 많기 때문에 시간을 크게 절약할 수 있으며, 모든 것에 대해 맞춤형 통합을 구축할 필요가 없습니다. 즉, 실시간 데이터가웨어하우스에 빠르게 유입되므로, 최신 정보를 바탕으로 올바른 의사 결정을 내리는 데 매우 중요합니다. 기본적으로, 데이터를 얻기 위한 기술적인 문제와 씨름하지 않고 데이터 사용에 집중할 수 있습니다.

4. Nanonets (맞춤형 모델 교육을 통한 AI 기반 문서 추출에 가장 적합)

nanonets를 통해

Nanonets를 사용하면 구조화, 비구조화, 반구조화 등 모든 유형의 문서에 대해 99%의 정확도를 제공하는 기계 모델을 얻을 수 있습니다. 또한 이 툴은 코드가 필요 없는 맞춤형 모델 훈련 기능을 제공하므로, 고유한 문서를 빠르고 쉽게 처리할 수 있도록 모델을 훈련할 수 있습니다.

또한, 의사 결정 규칙을 활용하여 추출된 데이터를 검토/검증하고 오류, 불일치 및 불일치를 표시할 수 있습니다. 추출된 데이터에서 인사이트가 필요한 경우, 이 지능형 검색 도구에 간단한 언어로 데이터에 대해 무엇이든 물어볼 수 있습니다.

Nanonets의 최고의 기능

이메일, 클라우드 스토리지, 지원 티켓 등 다양한 소스에서 파일을 가져오세요

다양한 유형의 문서를 자동으로 분류하고 정리하세요

2방향/3방향 매칭 또는 자동 검증을 수행하여 데이터 입력 오류를 방지하세요

Nanonets의 한도

수동 검증이 여전히 필요하기 때문에 특정 경우 예상되는 효율성 향상이 감소합니다

Nanonets 가격 정책

200달러 크레딧으로 무료로 시작하세요

맞춤형 가격

Nanonets 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (90개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.9/5 (70개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Nanonets에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

Nanonets는 복잡하거나 비표준 레이아웃의 인보이스에서도 데이터를 정확하게 추출하는 정교한 알고리즘을 사용합니다. AI는 지속적으로 학습하고 추출 정확도를 개선하여 수동 데이터 입력 오류를 줄이고 팀의 시간을 크게 절약합니다.

Nanonets는 복잡하거나 비표준적인 레이아웃의 인보이스에서도 데이터를 정확하게 추출하는 정교한 알고리즘을 사용합니다. AI는 지속적으로 학습하고 추출 정확도를 개선하여 수동 데이터 입력 오류를 줄이고 팀의 시간을 크게 절약합니다.

5. Airbyte (광범위한 커넥터를 갖춘 오픈 소스 데이터 추출에 가장 적합)

airbyte를 통해

Airbyte는 증분 및 전체 추출 방법을 모두 지원하는 유연한 데이터 통합 플랫폼입니다. '변경 데이터 캡처'를 사용하면 마지막 동기화 이후의 변경 사항만 가져와 실시간 데이터 추출을 보장하고 시스템 부하를 최소화할 수 있습니다.

이 무료 소프트웨어는 API, 데이터베이스, 파일 저장소 등 다양한 데이터 소스를 지원할 수 있는 광범위한 커넥터 라이브러리를 제공합니다. '커넥터 빌더 및 커넥터 개발 키트'를 사용하면 맞춤형 커넥터를 빠르게 구축하고 배포할 수 있습니다.

Airbyte의 최고의 기능

Pandas와 같은 인기 있는 Python 라이브러리 및 LangChain, LlamaIndex와 같은 AI 프레임워크와 호환되므로 기존 데이터 워크플로우 및 AI 기반 애플리케이션과의 통합이 용이합니다

25개 이상의 목적지로 원활한 데이터 로딩을 보장하며, 데이터 유형 자동 인식 및 중복 제거를 자동으로 처리합니다

데이터 분석 및 워크플로우 자동화를 위해 dbt, Airflow 및 Dagster와 통합됩니다

Airbyte의 한도

Google 스프레드시트와 같은 일부 소스의 데이터는 가져오지 못합니다

Airbyte 가격 정책

오픈 소스 : Free Forever

다른 모든 플랜은 맞춤형 가격으로 제공됩니다.

Airbyte 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (40개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

Airbyte에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

Airbyte의 가장 큰 장점은 데이터 전송이 쉽다는 것입니다. 다양한 유형의 데이터베이스 간에 데이터를 전송할 수 있는 소스와 대상이 많습니다. 또한 dbt를 통해 데이터 시각화 및 분석을 위한 변환을 수행할 수 있습니다. 그리고 데이터베이스 간에 데이터를 전송하기 위해 자체 커넥터를 만들 수도 있습니다.

Airbyte의 가장 큰 장점은 데이터 전송이 쉽다는 것입니다. 다양한 유형의 데이터베이스 간에 데이터를 전송할 수 있는 소스와 대상이 많습니다. 또한 dbt를 통해 데이터 시각화 및 분석을 위한 변환을 수행할 수 있습니다. 그리고 데이터베이스 간에 데이터를 전송하기 위해 자체 커넥터를 만들 수도 있습니다.

6. Informatica (기업 규모의 데이터 통합 및 변환에 가장 적합)

informatica를 통해

Informatica PowerCenter는 고급 변환 기능을 제공하고 대규모 데이터 통합을 간소화하는 엔드 투 엔드 데이터 관리 도구입니다.

푸시다운 최적화, 병렬 처리, 그리드 컴퓨팅과 같은 기능을 통해 100,000행이 넘는 대용량 데이터 세트를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 페타바이트 규모의 데이터를 처리할 수 있도록 확장 가능하며, 실시간 작업 모니터링 및 고급 오류 처리 기능을 제공하여 문제를 효율적으로 추적할 수 있습니다.

Informatica의 최고의 기능

AI 및 자동화를 활용하여 컨텍스트 인사이트, 분류 및 연관성을 통해 데이터를 강화하고, 데이터의 이해와 사용성을 개선합니다

프로필을 만들고 데이터 품질 평가를 적용하여 데이터 무결성을 자동으로 측정 및 추적합니다

데이터의 의존성과 연결을 이해하기 위한 포괄적인 데이터 계보를 제공하여, 시스템 전반에서 데이터가 어떻게 흐름과 변환되는지 완벽한 가시성을 제공합니다

Informatica의 한도

이 도구는 학습 곡선이 가파릅니다

Informatica 가격 정보

맞춤형 가격

Informatica 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (80개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

Informatica에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

여러 소스에서 데이터를 수집하고 변환한 다음 드래그 앤 드롭 옵션을 사용하여 목표 시스템에 로드할 수 있는 훌륭한 ETL 도구입니다.

여러 소스에서 데이터를 수집하고 변환한 다음 드래그 앤 드롭 옵션을 사용하여 목표 시스템에 로드할 수 있는 훌륭한 ETL 도구입니다.

📚 보너스 읽기: 정보 마이닝을 위한 최고의 AI PDF 데이터 추출기

7. Stitch (스키마 관리 기능을 갖춘 클라우드 기반 데이터 파이프라인 자동화에 가장 적합)

via Stitch

Stitch Data는 130개 이상의 데이터 소스와 연결을 제공하여 클라우드 데이터웨어하우스에 데이터를 쉽게 추출하고 로드할 수 있는 클라우드 기반의 데이터 통합 도구로, 복잡한 설정이나 맞춤형 코드 작성에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

이 도구는 스키마 변경을 자동으로 관리하고, 실시간 모니터링을 수행하며, 문제가 발생하면 경고를 보냅니다. 누락된 데이터를 채워야 하는 경우, Stitch는 역사적 데이터 백필링 기능을 통해 데이터웨어하우스를 완전하고 최신 상태로 유지합니다.

Stitch의 최고의 기능

추출한 데이터의 대문자 사용을 조정하고 텍스트 형식을 대문자, 소문자 또는 대문자로 변경하세요

데이터를 구조화해야 하는 곳에 '행 필터 삽입'을 사용하여 빈 행을 추가하세요

단일 필터를 사용하여 한 번에 여러 키워드를 교체하여 데이터 정제 과정을 가속화하세요

Stitch의 한도

이 도구는 데이터를 보호하기 위한 싱글 사인온(Single Sign-On) 및 2단계 인증(Two-Factor Authentication)과 같은 데이터 보안 기능을 제공하지 않습니다

Stitch 가격 정책

표준: 월 $100부터 시작됩니다

고급: $1,250/월 (연간 결제)

프리미엄: $2,500/월 (연간 결제)

Stitch 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (60개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Stitch에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

G2 리뷰에 따르면:

설정이 쉽고, 구성이 간단하며, 대부분의 주요 소스(데이터베이스) 및 대상(데이터웨어하우스)에 연결할 수 있습니다. 간단한 CDC 설정으로 번거롭지 않게 시작할 수 있습니다. 90%의 경우 올바르게 작동합니다.

설정이 쉽고, 구성이 간단하며, 대부분의 주요 소스(데이터베이스) 및 대상(데이터웨어하우스)에 연결할 수 있습니다. 간단한 CDC 설정으로 번거롭지 않게 시작할 수 있습니다. 90%의 경우 올바르게 작동합니다.

8. Mailparser (이메일 데이터 추출 및 자동 라우팅에 가장 적합)

mailparser를 통해

Mailparser를 사용하면 맞춤형 추출 양식을 만들어 모든 이메일에서 필요한 데이터를 자동으로 정확하게 추출할 수 있습니다. 고급 라우팅 기능을 사용하면 추출한 데이터를 CRM, Excel 스프레드시트 또는 필요한 곳으로 쉽게 보낼 수 있습니다.

이 도구는 PDF, DOCX, 스프레드시트 등 첨부 파일에서 데이터를 추출하는 데도 도움이 됩니다. 대소문자를 구분하는 필터를 사용하면 매번 올바른 데이터를 추출할 수 있습니다.

Mailparser의 최고의 기능

관련이 없는 이메일을 필터링하여 중요한 데이터에만 집중할 수 있습니다

분리된 데이터를 자동으로 지정된 수신자나 시스템으로 전송합니다

구문 분석 문제 또는 잘못된 데이터 추출이 발생한 경우 사용자에게 알림

Mailparser의 한도

JSON 형식으로 추출된 데이터를 작업하는 것은 복잡할 수 있습니다

Mailparser 가격

무료 체험판

초보자용 : $29/월

프로페셔널: $39/월

비즈니스: 월 99달러

Business++: 월 299달러

Mailparser 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 4.9/5 (40개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Mailparser에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 확인하세요:

이메일에서 데이터를 자동으로 구문 분석하는 정말 강력한 도구입니다. 우리는 매월 공급업체와 파트너로부터 동일한 형식의 이메일을 수백 건 받기 때문에 mailparser는 관련 데이터 추출을 자동화하는 데 탁월하여 시간과 오류를 절약해줍니다.

이메일에서 데이터를 자동으로 구문 분석하는 정말 강력한 도구입니다. 우리는 매월 공급업체와 파트너로부터 동일한 형식의 이메일을 수백 건 받기 때문에 mailparser는 관련 데이터의 추출을 자동화하는 데 탁월하여 시간과 오류를 절약해줍니다.

📚 보너스 읽기: 파일 및 폴더 정리: 워크플로우를 개선하기 위한 전략

9. Talend (데이터 통합, 거버넌스, 변환에 가장 적합)

talend을 통해

Talend의 Data Fabric 플랫폼은 데이터 통합, 품질 및 거버넌스에 필요한 모든 것을 한 곳에서 제공합니다. 내장된 데이터 품질 도구를 사용하면 진행하면서 모든 문제를 자동으로 검증 및 수정하여 데이터의 신뢰성을 높일 수 있습니다.

Talend의 tMap 구성 요소를 사용하면 데이터를 시각적으로 정확하게 매핑하고 변환할 수 있습니다. 직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스에서 조회, 조건부 표현식 적용, 여러 데이터 소스 조인, 데이터 세트 재구성 등을 모두 수행할 수 있습니다.

Talend의 최고의 기능

자동화된 추적, 감사 및 계보 기능을 통해 데이터 거버넌스 정책을 구현하여 규정 준수 및 투명성을 보장하세요

예측 분석에 머신 러닝 모델을 활용하고 AI 통합을 통해 인사이트를 자동화하세요

버전 관리 기능을 통해 데이터 프로젝트에서 팀원들과 협업하고 보안을 강화하세요

Talend의 한도

일부 사용자는 플랫폼의 성능과 속도가 개선되어야 한다고 보고합니다

Talend 가격 정책

맞춤형 가격

Talend 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Talend에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에 따르면:

데이터 통합을 위한 완벽한 ETL 도구입니다. 다양한 내부 커넥터를 통해 여러 데이터베이스에 연결하여 데이터를 이동할 수 있습니다. Talend이 제공하는 내부 유틸리티를 통해 특정웨어하우스 방법론을 구현할 수 있기 때문에 데이터웨어하우스를 쉽게 구축할 수 있습니다.

데이터 통합을 위한 완벽한 ETL 도구입니다. 다양한 내부 커넥터를 통해 여러 데이터베이스에 연결하여 데이터를 이동할 수 있습니다. Talend이 제공하는 내부 유틸리티를 통해 특정웨어하우스 방법론을 구현할 수 있기 때문에 데이터웨어하우스를 쉽게 구축할 수 있습니다.

10. Matillion (클라우드 네이티브 ETL 및 데이터웨어하우스 통합에 가장 적합)

matillion을 통해

Matillion의 'Data Streams'를 사용하면 실시간 데이터로 작업할 수 있으므로 항상 최신 인사이트를 확인할 수 있습니다. 또한 AI 기반의 스마트 어시스턴트를 통해 작업을 자동화하고, 개선 사항을 제안하며, 데이터 파이프라인 구축을 안내할 수 있습니다.

또한 Matillion의 로우코드 캔버스를 사용하면 드래그 앤 드롭 방식의 사용자 친화적인 인터페이스로 데이터 워크플로우를 설계할 수 있습니다. LLM(대규모 언어 모델)과 통합하면 자연어로 Matillion에 말하기만 하면 필요한 답변을 즉시 얻을 수 있습니다.

Matillion의 최고의 기능

AWS, Google Cloud, Azure와 같은 클라우드 기반 플랫폼에 대한 확장성을 보장합니다

ETL을 뛰어넘어 추출, 변환 및 로딩 프로세스를 처음부터 끝까지 자동화하여 완벽한 데이터 오케스트레이션을 제공합니다

데이터 과학 및 기계 학습 도구와 원활하게 통합되어 고급 분석 및 AI 기반 인사이트를 통해 데이터 파이프라인을 강화할 수 있습니다

Matillion의 한도

작업 기록 및 평균 실행 시간을 검색하는 API를 개선하여 보다 효율적인 액세스를 제공할 수 있습니다

Matillion 가격 정책

개인용: 월 0달러의 선불 크레딧. 사용량에 따라 지불: 2.50달러/크레딧

기본: 500개의 선불 크레딧에 월 1,000달러. 추가 크레딧: 2.18달러/크레딧

고급: 750 크레딧 선불로 월 2000달러. 추가 크레딧: 2.73달러/크레딧

Enterprise: 맞춤형 가격

Matillion 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (80개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (100개 이상의 리뷰)

Matillion에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

직관적인 인터페이스로 복잡한 작업도 간단하게 처리할 수 있으며, 강력한 성능으로 대량의 데이터 세트를 쉽게 처리할 수 있습니다. 데이터 품질이 뛰어나고 확장성이 뛰어나 비즈니스의 성장에 따라 확장할 수 있습니다.

직관적인 인터페이스로 복잡한 작업도 간단하게 처리할 수 있으며, 강력한 성능으로 대량의 데이터 세트를 쉽게 처리할 수 있습니다. 데이터 품질이 뛰어나고 확장성이 뛰어나 비즈니스의 성장에 따라 확장할 수 있습니다.

ClickUp을 사용하여 데이터를 효율적으로 시각화하고 추적하세요

데이터 추출에는 단순한 도구 이상의 것이 필요합니다. 워크플로우를 원활하고 체계적으로 만들 수 있는 것이 필요합니다.

중요한 사항을 추적하는 ClickUp 대시보드, 정보를 저장하고 정리하는 문서, 반복적인 작업에 소요되는 시간을 절약하는 자동화, 모든 것을 한 곳에 통합하는 Brain을 통해 ClickUp은 데이터를 손쉽게 처리하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.

AI 에이전트를 사용하면 프로세스를 더욱 간소화하고, 더 효율적으로 일하며, 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있으며, 모든 것을 체계적으로 관리하고 제어할 수 있습니다.

ClickUp에 무료로 가입하여 데이터를 효과적으로 관리하세요.