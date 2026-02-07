AI 인사이트 및 콘텐츠 분석을 위한 Cluely 대체 솔루션 Top 10

Cluely는 매우 특정한 순간을 위해 설계되었습니다: 실시간 대화 중에 가시적인 AI 회의 보조 봇을 추가하지 않고도 즉각적인 답변과 AI 노트를 원할 때를 위한 솔루션입니다.

일부 영업 통화나 일반 회의에는 효과적일 수 있습니다. 하지만 마케팅, GTM(시장 진출), 인사이트 팀에 소속되어 있다면, 진짜 문제는 통화 후에 시작됩니다.

신뢰할 수 있는 답변 품질, 인용 가능한 검색 가능한 노트, 브리핑과 후속 이메일로 전환되는 연구가 필요합니다.

이 가이드는 인사이트 및 콘텐츠를 위한 향상된 AI 기능을 제공하며, 연구 및 마케팅 팀에 더 적합한 최고의 Cluely 대안을 비교합니다.

한눈에 보는 Cluely 대체 솔루션 TOP 10

상세 리뷰를 살펴보기 전에 워크플로우에 맞는 도구를 선택할 수 있도록 주요 Cluely 대안들을 간략히 소개합니다.

tool 가장 적합한 분야 주요 기능 가격* ClickUp 통합된 작업 공간에서 회의 인사이트를 연구 기반 GTM 작업으로 전환하세요 AI 요약 및 다음 단계, 실시간 브리핑 및 wiki, 업무 연계 채팅, 결정 연계 작업, 크로스 작업 공간 검색 Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 Notion AI 지식 hub 내에서 가볍게 연구하고 작성하세요 문서 내 요약 및 재작성, 작업 공간 전반의 Q&A, 데이터베이스 자동 채우기, 브리프 및 페이지용 빠른 초안 작성 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $12부터 시작합니다. Airtable AI 구조화된 캠페인 및 리서치 데이터에 대한 AI 지원 일관된 출력을 위한 AI 필드, 노트에서 구조화된 기록으로의 추출, 반복 가능한 리서치 운영 워크플로우 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $24부터 시작 Claude 3. 5 소네트 장문 추론, 분석 및 글쓰기 양식 완성도 향상 긴 맥락 요약, 복잡한 출처의 체계적 분석, 브리핑을 위한 강력한 글쓰기 및 종합 능력 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $20부터 시작 ChatGPT (GPT-5.1) 신속한 아이디어 구상, 재작성 및 연구 지원 브리핑 및 논의 포인트, 후속 질문, 콘텐츠 변형, 다국어 재작성, FAQ와 같은 구조화된 출력물 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $20부터 시작 Jasper 브랜드 스타일을 유지한 대규모 마케팅 콘텐츠 제작 브랜드 음성 제어, 캠페인 카피 생성, 검토 및 승인을 위한 팀 워크플로우, 명확성과 전환율 향상을 위한 재작성 유료 플랜은 사용자당 월 $69부터 시작합니다. 서퍼 AI SEO 중심의 콘텐츠 분석 및 최적화 SERP 기반 가이드라인, 개요 생성기, 최적화 점검, Google Docs 워크플로우, 콘텐츠 갭 커버리지 유료 플랜은 사용자당 월 $59부터 시작합니다. Writer.com 기업급 콘텐츠 거버넌스와 브랜드 일관성 있는 결과물 브랜드 규칙 적용, 지식 기반 구축, 팀을 위한 관리형 워크플로우, 관리자 및 보안 제어 맞춤형 가격 책정 Copy. ai 영업 팀 및 마케팅 콘텐츠를 위한 GTM 워크플로우 반복 가능한 GTM 워크플로우, 복잡한 노트에서 구조화된 브리핑, 마케팅 및 영업 팀을 위한 일관된 결과물 유료 플랜은 사용자당 월 $29부터 시작합니다. 퍼플렉시티 AI 인용과 빠른 요약이 포함된 연구 인용된 답변이 포함된 웹 리서치, 통화 후 신속한 주장 검증, 브리핑에 바로 붙여넣기 가능한 깔끔한 결과물 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $20부터 시작

클루리 대체 솔루션에서 무엇을 찾아야 할까요?

Cluely 대안을 검토 중이라면, 실시간 대화를 위한 AI 회의 보조 도구가 필요한지, 아니면 인사이트를 일로 전환하는 시스템이 필요한지 결정하세요.

찾아보세요:

출처와 맥락을 고려한 프롬프트로 높은 품질의 답변 제공 (추측에 그치는 '인사이트'를 방지합니다)

검색 가능한 노트와 실시간 트랜스크립션으로 프레젠테이션 자료, 메시지 문서, 출시 플랜에 재사용하세요

투명성과 데이터 프라이버시 에 대한 명확한 입장

Zoom, Google Meet, Microsoft Teams를 아우르는 멀티플랫폼 지원

논의 사항에서 작업으로 이어지는 경로 : 소유자, 마감일, 후속 질문, 후속 이메일까지 포함

화면 공유 감지 및 화면 녹화 와 같은 기능

완전히 투명한 가격 정책으로 초보자용과 전문가용 플랜을 명확히 구분합니다. 실시간 지원 및 가이드 기능은 큰 장점이 될 것입니다.

클루리 최고의 대체 솔루션 10선

실시간 대화 중 즉각적인 답변 이상의 강력한 AI 기반 리서치 및 콘텐츠 인텔리전스가 필요하다면, 아래 tools를 활용해 인사이트를 포착하고 팀이 재사용할 수 있는 작업물로 전환하세요.

1. ClickUp (통합된 작업 공간에서 회의 인사이트를 연구 기반 GTM 작업으로 전환하는 데 최적)

ClickUp으로 하나의 협업 스페이스에서 GTM 인사이트를 생성, 관리, 확장하세요

모든 GTM 결정은 대화에서 시작되지만, 증거 자료는 한 곳에 모이지 않습니다. Google Meet을 종료하면 누군가는 AI 노트를 문서에 추가하고, '최종' 논의 사항은 채팅 스레드에 남게 됩니다.

브리프나 출시 스토리를 작성해야 할 때쯤이면 여러 도구에서 맥락을 찾아 헤매게 됩니다. 이는 작업 분산 현상으로, 연구 및 콘텐츠 워크플로우의 각 단계가 서로 다른 앱에 흩어져 있을 때 발생합니다. 이로 인해 검토 속도가 느려지고 인사이트의 출처를 입증하기가 어려워집니다.

이제 분리된 AI 도구와 독립형 AI 회의 보조 도구를 추가해 보세요. 이것이 바로 AI 확산이며, 이는 순간적으로는 빠르게 느껴지지만 나중에는 신뢰하기 어려운 결과를 종종 만들어냅니다.

마케팅 팀을 위한 ClickUp으로 연구, 문서, 협업, 실행을 한곳에서 연결하는 통합 AI 작업 공간을 확보하세요. 논의 내용을 기록하고 핵심 주장의 근거를 추적하며, 인사이트를 팀이 검토하고 즉시 실행할 수 있는 작업으로 전환하세요. 맥락을 처음부터 재구성할 필요 없이 말이죠.

회의 요약을 실행 가능한 GTM 인사이트로 전환하세요

ClickUp Brain으로 대화를 캡처한 후 노트와 다음 단계로 전환하세요

통화를 마치고 나면, 항상 같은 질문이 수신함에 도착합니다. "무엇을 결정했고, 다음 단계는 무엇인가요?" ClickUp Brain은 통화 내용을 검색 가능한 대본, 요약, 그리고 명확한 다음 단계 목록으로 변환해 주므로 녹음 파일을 다시 재생할 필요가 없습니다.

그런 다음 노트에서 실행으로 전환하되 진행 상황을 놓치지 마세요. 간결한 브리프 초안을 작성하고, 후속 이메일을 생성하며, 논의 사항을 추적 가능한 작업으로 전환하세요. 이렇게 하면 일의 산발성을 줄이면서도 답변의 질에 집중할 수 있습니다.

📽️ 비디오 시청: 회의 후 실제로 활용 가능한 회의 노트를 원하신다면, ClickUp AI 노트테이커와 ClickUp Brain이 모든 회의에서 결정사항과 실행 항목을 어떻게 포착하는지 보여주는 간단한 비디오를 확인해 보세요.

💡 프로 팁: ClickUp Super Agents로 모든 통화 후 요약 내용을 GTM 브리프로 전환하세요. ClickUp Super Agents로 다양한 업무를 수행할 수 있는 맞춤형 AI 에이전트를 생성하세요. 아무도 다시 보지 않는 문서에 AI 회의록을 방치하지 마세요. GTM 후속 조치를 위한 전용 ClickUp 슈퍼 에이전트를 설정하세요. ClickUp 슈퍼 에이전트는 조사 수행, 제안 제공, 프로젝트 지연 시 팀 알림까지 가능하므로, 회의 결과물이 미완성 작업이 아닌 검토 가능한 업무로 전환됩니다. "GTM 요약" 슈퍼 에이전트를 생성하여 회의록과 노트를 결정 사항, 위험 요소, 후속 질문, 논의 포인트가 포함된 간결한 브리프로 변환하세요.

후속 이메일을 초안 작성하고 채팅에서 깔끔한 요약본을 공유하여 이해관계자들이 추가 회의 없이도 "무엇"과 "왜"를 파악할 수 있도록 하세요.

요약 내용에서 작업을 생성하고 소유자를 지정하며 지연된 사항을 표시하도록 요청하여 팀이 실행에 집중할 수 있도록 하세요.

에이전트에게 필요한 문서, 작업, 스페이스에만 접근 권한을 부여하여 데이터 프라이버시를 철저히 보호하세요.

ClickUp AI를 활용하여 에이전트 지침을 작성하면 프로젝트 전반에 걸쳐 프롬프트가 일관성을 유지하고 컨텍스트를 인식하도록 지원합니다.

검토 준비가 완료된 브리프 및 지식 hub 생성

ClickUp Docs로 연구 내용을 문서화하고, 이해관계자를 조정하며, 결정을 쉽게 찾을 수 있도록 관리하세요

회의 보조 도구는 AI 노트 기능을 제공하지만, 팀은 이를 검증하고 재사용할 공간이 여전히 필요합니다. ClickUp Docs를 사용하면 실시간 업데이트되는 브리프, wiki, 지식 기반을 구축하여 회의 후에도 연구 자료가 사라지지 않도록 할 수 있습니다.

실시간 협업이 가능하며, 댓글로 팀원을 태그하고 문서 내에서 직접 작업 항목을 할당할 수 있어 채팅 스레드에서 검토가 지연되는 일이 없습니다.

팀 외부와 일을 공유해야 할 때는 권한을 설정하여 특정 문서 및 페이지의 열람 또는 편집 권한을 제어할 수 있습니다.

관계자 피드백을 일과 연계하여 관리하세요

ClickUp 채팅으로 팀원들과 소통하고 의사 결정을 실행으로 전환하세요

회의 보조 도구가 노트를 한 곳에 남기고 팀이 다른 곳에서 이를 논의할 때, 일을 진전시키기보다 맥락을 쫓는 데 더 많은 시간을 소비하게 됩니다.

ClickUp 채팅은 대화를 일과 연결해 줍니다. 채널이나 DM, 연결된 작업에서 아이디어를 논의할 수 있어 tools를 전환할 필요가 없습니다.

결정이 일로 전환되는 즉시, 메시지에서 한 번의 클릭으로 작업을 생성하여 소유자와 다음 단계가 명확해지도록 하세요.

💡 프로 팁: ClickUp 채팅에서 내린 결정을 ClickUp Brain으로 즉시 공유 가능한 GTM 요약으로 전환하세요 ClickUp Brain으로 모든 채팅 내용을 실행 가능한 항목으로 전환하여 더 나은 결과를 얻으세요 ClickUp 채팅에서 피드백과 결정이 이루어지면 다음 위험은 간단합니다. 누군가 스레드를 놓쳐 다른 회의에서 같은 대화를 반복하게 되는 거죠. 스크린샷이나 긴 요약으로 사람들을 압도하지 않고도 추진력을 유지하려면 ClickUp Brain을 활용하세요. 채팅 스레드에서 깔끔한 요약본을 생성하여 이해관계자들이 몇 초 만에 "무엇"과 "왜"를 파악할 수 있도록 하세요.

의사 결정 사항, 소유자, 다음 단계를 추출하여 팀이 논의에서 실행으로 더 빠르게 전환할 수 있도록 지원하세요.

ClickUp 채팅에 다시 붙여넣기할 수 있는 후속 메시지를 작성하여 팀 전체가 동일한 공간에서 협업할 수 있도록 하세요.

ClickUp 작업 는 소유자, 마감일, 상태를 포함한 실행 항목을 기록할 수 있어, 회의 보조 도구의 출력이 AI 노트에 머물지 않도록 합니다.

💡 프로 팁: ClickUp Brain MAX로 ClickUp 작업을 항상 업데이트되는 GTM 지휘 센터로 전환하세요 ClickUp Brain MAX로 작업 업데이트를 공유 가능한 GTM 요약으로 전환하세요 팀이 회의 요점을 ClickUp 작업으로 전환한 후, 우선순위가 변동될 때 일관성을 유지하는 것이 다음 과제입니다. ClickUp Brain MAX는 여러 tools를 넘나들며 업데이트를 추적하지 않고도 실행을 원래 맥락과 연결된 상태로 유지하도록 지원합니다. 통화나 내부 StandUp 회의 후 "장애 요소, 다음 단계, 소유자, 마감일"과 같은 간단한 업데이트를 전달하세요. ClickUp Brain MAX가 이를 깔끔한 작업 업데이트로 변환해 팀이 긴 노트를 입력하지 않고도 추진력을 유지할 수 있게 합니다. Talk to Text로 진행 상황 기록을 더 빠르게:

작업 워크스트림 전반에 걸쳐 질문하세요: "이번 주 위험에 처한 작업은 무엇이며 그 이유는?" 또는 "출시 스토리와 연결된 모든 오픈 항목을 요약해 주세요"와 같은 프롬프트로 ClickUp Brain MAX에 쿼리하세요. 모든 목록을 일일이 확인하지 않고도 실시간으로 명확한 정보를 얻을 수 있습니다.

ClickUp 엔터프라이즈 검색으로 작업 배경 파악하기: 누군가 "이 작업을 왜 하는 거죠?"라고 물으면, ClickUp 엔터프라이즈 검색을 활용해 해당 작업이 생성된 원본 결정 사항, 회의 노트 또는 문서를 즉시 확인하세요. 이를 통해 검토 속도를 높이고 추측에 의존하는 업무 대화를 방지할 수 있습니다.

필요한 결과물에 맞는 모델 선택: 작업 유형에 따라 모델을 전환하세요. 간결한 상태 요약용, 심층 분석용, 이해관계자 업데이트 재작성용 모델을 각각 활용하면 모든 작업 업데이트가 공유 가능한 GTM 요약으로 전환됩니다.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp 양식을 활용해 캠페인 요청, 리서치 자료, 이해관계자 피드백을 수집한 후, 제출된 내용을 여러 tools에 복사-붙여넣기하는 대신 실행 가능한 일로 전환하세요.

ClickUp 화이트보드에서 위치, 메시지, 출시 플랜을 시각적으로 매핑한 후 아이디어를 작업 항목과 문서로 전환하여 계획이 브레인스토밍 단계에 머물지 않도록 하세요.

간단한 요청만으로 트리거와 액션을 생성할 수 있는 AI 자동화 빌더를 포함한 ClickUp 자동화 기능을 통해 브리핑 및 통화 후 후속 조치를 자동으로 처리하세요.

ClickUp 교정으로 크리에이티브 및 자산 검토 속도를 높여보세요. 이미지, 비디오, PDF에 주석을 달고 파일에 직접 코멘트를 할당할 수 있습니다.

ClickUp의 한도

플랫폼이 기능이 풍부하기 때문에 처음에는 학습 곡선이 있을 것으로 예상됩니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7 / 5 (10,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6 / 5 (4,600개 이상의 리뷰)

사용자들이 ClickUp에 대해 말하는 것

G2 리뷰어의 공유 내용:

“ClickUp에서 가장 마음에 드는 점은 유연성과 다양한 기능으로 작업, 프로젝트, 문서를 한 곳에서 관리할 수 있다는 것입니다. 시작하기 쉽고, 높은 수준의 맞춤화가 가능하며, 다른 도구와의 연동도 원활합니다. 팀의 협업과 생산성을 유지하기 위해 매일 사용하는 도구입니다.”

2. Notion AI (분산된 연구 자료를 체계적인 콘텐츠 hub로 전환하는 데 최적)

Notion AI를 통해

팀의 가장 큰 고민이 "AI 노트는 있지만 나중에 아무도 찾을 수 없다"라면, Notion AI가 실용적인 선택입니다.

이 AI 회의록 워크플로우는 회의를 기록하고 통화 종료 직후 요약본을 생성합니다. 또한 회의록, 결정사항, 실행 항목을 작업 공간에 저장하여 흩어진 메모가 아닌 검색 가능한 기록으로 관리합니다.

마케팅 및 리서치 팀에게 이는 이해관계자 인터뷰, 고객 통화, 내부 동기화 내용을 종합할 때 유용합니다. 리서치 발췌문, 핵심 논점, 초안을 원본 자료 옆에 보관하고 브리핑 전반에 걸쳐 재사용할 수 있습니다.

Notion AI의 주요 기능

긴 페이지를 요약하고 AI가 작성한 노트를 명확한 핵심 내용으로 전환하세요.

문서 및 wiki 내에서 직접 마케팅 콘텐츠 초안 작성 및 수정

데이터베이스를 자동으로 채우고 비정형 텍스트에서 구조화된 필드를 추출하세요

Notion 작업 공간의 컨텍스트를 활용하여 질문에 답변하세요

필요 시 글로벌 팀을 위해 번역하고 어조를 조정하세요

Notion AI의 한계점

고도화된 맞춤형 설정으로 팀 작업 속도가 저하될 수 있으므로 설정 및 거버넌스에 시간을 투자합니다.

대규모 작업 공간 및 중량급 데이터베이스에서 성능 저하 현상이 발생합니다.

Free Plan의 제약 사항(예: 더 작은 파일 업로드 한도)에 부딪히지 마세요

Notion AI 가격 정책

Free

추가 혜택: 사용자당 월 $12

비즈니스: 사용자당 월 24달러

기업: 맞춤형 가격

Notion AI 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,600개 이상의 리뷰)

사용자들이 말하는 Notion AI

한 레딧 사용자가 말했습니다:

“Notion의 AI 도구는 한동안 탐색하고 적극적으로 활용해 볼 가치가 있다고 생각합니다. 여러분에게 도움이 될지 확인해 보세요.”

3. Airtable AI (연구 자료를 구조화된 데이터셋과 반복 가능한 GTM 워크플로우로 전환하는 데 최적)

Airtable AI를 통해

팀이 이미 구조화된 데이터(런치 트래커, 경쟁사 매트릭스, 캠페인 달력, 리서치 저장소 등)를 기반으로 운영 중이라면 Airtable AI가 적합합니다.

Airtable은 AI를 별도의 채팅 창처럼 다루지 않고, 이미 사용 중인 시스템에 AI를 통합합니다. Airtable AI를 활용해 필드 내 콘텐츠를 생성하거나 분석하고, 불규칙한 입력을 표준화하여 보고의 일관성을 유지할 수 있습니다.

GTM 팀에게 특히 두드러지는 점은 워크플로우 구축 기능입니다. Airtable의 Omni는 대화형 빌더로 위치하여, 필요한 사항을 설명하는 방식으로 테이블과 자동화를 생성할 수 있도록 지원합니다. 이는 팀 플랜 전반에 걸쳐 반복 가능한 콘텐츠 및 리서치 워크플로우를 확장하려는 경우에 유용합니다.

Airtable AI의 최고의 기능

Airtable 내에서 텍스트를 요약하고 연구 입력 자료로부터 인사이트를 추출하세요.

워크플로우 내에서 일관된 텍스트 기반 AI 출력을 실행하기 위해 AI 필드를 활용하세요

Airtable의 AI 기능을 활용하여 AI 기반 앱과 워크플로우를 구축하세요

GTM 및 콘텐츠 팀을 위한 피드백 태깅 및 분석을 표준화하세요

Airtable AI의 한계점

워크플로우가 원활해지기 전에 적절한 기본 구조를 설계하는 데 시간을 투자해야 합니다.

팀 규모가 커지고 더 많은 에디터가 접근 권한이 필요해질수록 비용이 증가합니다

팀이 데이터베이스 대신 단순 문서에 익숙하다면 학습 곡선이 발생할 수 있습니다

Airtable AI 가격 정책

Free

팀: 사용자당 월 $24

Business: 사용자당 월 54달러

기업 규모: 맞춤형 가격 정책

Airtable AI 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (3,100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (2,200개 이상의 리뷰)

사용자들이 Airtable AI에 대해 말하는 것

Capterra 리뷰어의 말 :

“Airtable는 다양한 산업과 사용 사례에 걸쳐 데이터를 정리하고, 제품을 관리하며, 워크플로우를 간소화하는 데 매우 유용한 도구입니다. 협업 기능, 통합 기능, 자동화 기능, 모바일 접근성, 지원 커뮤니티 및 리소스를 활용합니다.”

“Airtable는 다양한 산업과 사용 사례에 걸쳐 데이터를 정리하고, 제품을 관리하며, 워크플로우를 간소화하는 데 매우 유용한 도구입니다. 협업 기능, 통합 기능, 자동화 기능, 모바일 접근성, 지원 커뮤니티 및 리소스를 활용합니다.”

4. Claude 3. 5 Sonnet (긴 연구 자료를 명확한 GTM 인사이트로 종합하는 데 최적)

Claude 3.5 Sonnet은 길고 복잡한 입력 자료를 처리하며 명확한 사고가 필요할 때 강력한 선택지입니다. 제품 마케터와 분석가에게 이는 종종 인터뷰 기록, 제품 문서, 시장 조사를 하나의 서사로 통합하여 명확한 주장과 지원하는 세부 사항을 제시하는 것을 의미합니다.

Anthropic은 Claude 3.5 Sonnet이 차트와 그래프 해석, 불완전한 이미지에서 텍스트 추출을 포함한 시각적 추론에서도 강력하다고 평가합니다. 이는 보고서가 스크린샷이나 PDF로 도착할 때 유용합니다.

그러나 Claude는 "Google Meet에 참여하는" 의미의 AI 회의 보조 도구가 아닙니다. 통화 후 활용하는 분석 레이어로 더 적합하며, 특히 컨텍스트 인식 프롬프트와 광범위한 컨텍스트 창을 아우르는 신중한 추론이 필요할 때 유용합니다.

Claude 3.5 소네트 최고의 기능

긴 연구 자료를 요약하고 원시 노트를 검토 가능한 핵심 요점으로 전환하세요.

여러 소스 문서에 걸친 종합을 위해 대규모 컨텍스트 윈도우 처리

경쟁 브리핑 및 메시지 테스트와 같은 워크플로우를 위한 구조화된 분석 지원

토큰 기반 가격 정책을 공개하여 API 접근 권한을 제공함으로써 예측 가능한 사용량 계획을 수립하세요.

Claude 3.5 소네트 한도

회의 녹음 기능이 아니므로 직접 작성한 회의록이나 노트를 가져와야 합니다.

경량 플랜에서 빈번하고 무거운 연구 워크플로우를 실행할 경우 사용량 한도에 도달합니다.

사용자 리뷰에 따르면 때때로 신중하거나 장황하게 느껴질 수 있습니다.

Claude 3.5 소넷 가격 정책

Free

프로: 사용자당 월 20달러

최대: 사용자당 월 $100부터

팀: 사용자당 월 $25

기업: 맞춤형 가격

Claude 3.5 소네트 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (90개 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (20개 이상의 리뷰)

사용자들이 Claude 3.5 Sonnet에 대해 말하는 것

한 레딧 사용자가 말했습니다:

“Claude 3.5 Sonnet은 뛰어난 코딩 능력, 정확한 요약 능력, 자연스러운 의사소통 스타일로 저를 감탄시켰습니다.”

📮ClickUp Insight: 업무 담당자의 37%는 후속 조치 항목을 추적하기 위해 후속 노트나 회의록을 발송하지만, 여전히 36%는 다른 분산된 방법에 의존하고 있습니다. 의사 결정을 포착할 통합 시스템이 없다면, 필요한 핵심 인사이트가 채팅, 이메일 또는 스프레드시트 속에 묻힐 수 있습니다. ClickUp을 사용하면 모든 작업, 채팅, 문서에서 대화를 즉시 실행 가능한 작업으로 전환하여 어떤 것도 놓치지 않도록 보장합니다.

5. ChatGPT (GPT-5.1) (복잡한 입력 자료로부터 신속한 초안 작성, 종합, 의사 결정에 바로 활용 가능한 요약 생성 최적)

ChatGPT는 GTM 일을 위한 '다재다능한' 선택지입니다: 메시지 반복 작업, 경쟁사 비교, 출시 FAQ, 후속 질문, 톤에 맞춘 재작성 등이 가능합니다.

OpenAI는 GPT-5.1을 구성 가능한 추론 기능을 갖춘 플래그십 모델로 위치합니다. 이는 마케팅 팀의 일 방식과 잘 부합합니다: 때로는 빠른 옵션이 필요하고, 다른 때는 더 강력한 논리를 바탕으로 한 신중한 개요가 필요하기 때문입니다.

또한 면접 준비에도 흔히 활용됩니다. 후보자를 코칭하는 관리자이거나 모의 면접을 진행하는 후보자라면, 행동 기반 질문, 기술 면접, 코딩 테스트, 심지어 데이터 사이언스 프롬프트까지 연습할 수 있습니다.

ChatGPT의 최고의 기능들

긴 회의록을 요약하고 산발적인 노트를 명확한 핵심 내용으로 전환하세요

메시지 프레임워크 초안 작성, 런칭 브리프, 이해관계자 대상 서사 구성

리서치 콜을 위한 질문 목록을 생성하고 후속 질문을 세밀하게 다듬으세요

여러 언어로 작성된 문구를 어조, 명확성 및 지역별 변형에 맞게 재작성하세요.

FAQ, 배틀카드, 경쟁사 비교 분석과 같은 구조화된 결과물을 생성하세요.

ChatGPT의 한계점

답변 품질을 보장하기 위해 강력한 프롬프트와 깨끗한 소스 입력이 필요합니다.

때때로 확신에 찬 오류를 생성하므로, 여전히 사람의 검토와 사실 확인이 필요합니다.

워크플로우 내에서 맥락을 자동으로 캡처하는 회의 보조 도구에 프로세스가 의존한다면 통합성이 떨어질 수 있습니다.

ChatGPT 가격 정책

Free

추가 혜택 : 사용자당 월 $20

Pro : 사용자당 월 200달러

비즈니스 : 사용자당 월 30달러

Enterprise: 맞춤형 가격

ChatGPT 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (300개 이상의 리뷰)

사용자들이 말하는 ChatGPT에 대한 평가

한 레딧 사용자가 말했습니다:

“저는 GPT 5.1 Pro를 선택할 거예요. 정말 훌륭하거든요… 저는 5.1 Pro를 여러 탭에서 끊임없이 사용 중이며, 다른 작업도 병렬로 처리할 때 5.1을 고성능으로 활용하는데 한 번도 한도를 느낀 적이 없어요.”

🤔 알고 계셨나요? 야간 회의는 전년 대비 16% 증가했으며, 현재 회의의 30%가 여러 시간대에 걸쳐 진행됩니다. 연구 자료와 노트가 서로 다른 tools에 흩어져 있다면 맥락은 금방 사라집니다.

6. Jasper (캠페인 전반에 걸쳐 일관성을 유지하는 브랜드 정체성에 부합하는 마케팅 콘텐츠 제작에 최적)

Jasper는 흔히 접하는 마케팅 문제점을 해결하기 위해 설계되었습니다: 대량의 콘텐츠가 필요하며, 매번 브랜드 정체성을 유지해야 한다는 점입니다. Jasper의 포지셔닝은 브랜드 음성 제어와 대상별 맞춤형 메시지에 중점을 두어, 팀이 각 초안이 서로 다른 어조로 흐르지 않도록 캠페인 자산을 생성할 수 있도록 합니다.

GTM 팀의 경우, 채널(이메일, 랜딩 페이지, 유료 광고, 소셜) 전반에 걸쳐 다양한 버전을 제작할 때 일관성과 속도를 동시에 확보하고자 할 때 유용합니다.

Jasper는 또한 플랫폼을 마케팅 워크플로우와 에이전트 중심으로 구성하여, 일회성 콘텐츠 생성뿐만 아니라 반복 가능한 콘텐츠 제작을 표준화하려는 팀에 적합합니다.

Jasper의 주요 기능

광고, 랜딩 페이지, 이메일을 위한 마케팅 초안을 간단한 입력만으로 생성하세요

브랜드 및 스타일 가이드를 활용하여 음성 일관성을 유지하세요

명확성, 어조, 전환율 향상에 초점을 맞춰 문구를 재작성하세요.

검토 및 승인을 위한 협업 워크플로우 지원

Jasper의 한도

소규모 팀을 위한 일반적인 AI 도구와 비교했을 때 비싸게 느껴집니다.

다수의 사용자 간 출력 결과의 일관성을 유지하려면 거버넌스가 필요합니다.

사실 주장에 대한 검토와 위치의 미묘한 차이는 여전히 사람의 손길이 필요합니다.

Jasper 가격 정책

프로: 사용자당 월 69달러

비즈니스: 맞춤형 가격

Jasper 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (1,800개 이상의 리뷰)

사용자들이 Jasper에 대해 말하는 것

Capterra 리뷰어의 말:

“Jasper를 사용하면 아이디어를 브레인스토밍하고 재구성하며 생각을 정리하고, 처음부터 시작할 때보다 훨씬 빠르게 글을 쓸 수 있습니다. 전반적으로 개인 및 팀의 실질적인 효율성을 높여주었으며, 플랫폼의 지속적인 개선에 매우 만족하고 있습니다!”

7. Surfer AI (SEO 중심 콘텐츠 분석 및 최적화에 최적)

Surfer AI를 통해

팀에서 많은 콘텐츠를 게시한다면, 가장 어려운 부분은 일반적으로 검색 의도에 부합하고 주제를 제대로 다루며 Google이 기대하는 용어를 빠뜨리지 않는 글을 작성하는 것입니다. Surfer AI는 바로 그 워크플로우를 위해 설계되었습니다.

키워드로 시작하면 Surfer AI가 SERP 기반 가이드라인에 따라 초안을 생성합니다. 이후 Surfer의 콘텐츠 에디터에서 수정하여 페이지가 온페이지 권장사항과 일관성을 유지하도록 합니다.

GTM 및 제품 마케팅 팀의 경우, Surfer AI는 이미 게시할 콘텐츠(런칭 페이지, 비교 포스트, BOFU 블로그)를 정해놓고 SEO 레이어를 별도의 단계가 아닌 작성 과정의 일부로 통합하고자 할 때 가장 효과적입니다.

Surfer AI의 주요 기능

아웃라인 빌더를 활용해 개요를 생성하고 초안 플랜을 더 빠르게 수립하세요

Google 및 AI 검색 가시성과 연계된 콘텐츠 가이드라인을 활용하여 초안을 최적화하세요.

템플릿과 맞춤형 음성 옵션을 통해 브랜드 일관성을 유지하세요

단일 플랫폼에서 팀과 협업하고 Google Docs에 연결하세요

Surfer AI의 한계점

일관된 결과를 대규모로 얻으려면 강력한 설정과 SEO에 대한 숙련도가 필요합니다.

Free Plan에서 유료 플랜으로 전환하면 사용량이 증가함에 따라 비용 부담이 커집니다.

특히 사실과 참고 자료가 중요한 경우, 여전히 사람의 검토가 필요한 결과물을 생성합니다.

서퍼 AI 가격 정책

디스커버리: 사용자당 월 $59

표준: 3명 기준 월 $119

프로: 5명 기준 월 219달러

안심 요금제: 10명 기준 월 359달러

Enterprise: 월 $999부터 (연간 결제)

서퍼 AI 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (530개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.9/5 (420개 이상의 리뷰)

사용자들이 Surfer AI에 대해 말하는 것

Capterra 리뷰어의 말:

“Surfer는 훌륭한 종합 SEO tool입니다… 엔티티 최적화를 위한 제 주력 tool이죠. 하지만 엔티티 최적화 외에도 키워드 연구 tool, 주제 지도 생성 및 감사 기능 역시 매우 강력합니다.”

8. Writer.com (기업급 콘텐츠 거버넌스 및 브랜드 일관성 유지에 최적)

여러 팀이 콘텐츠를 배포할 때 발생할 수 있는 위험에는 잘못된 용어 사용과 고객 접점 자산에 스며드는 정책 위반 사고 등이 포함됩니다.

Writer.com은 브랜드 및 음성 프로필, Teams를 위한 관리자 수준의 감독과 같은 요소들을 포함하여 거버넌스와 브랜드 제어를 핵심으로 하는 기업 AI 플랫폼으로 위치하고 있습니다.

Writer는 또한 허위 답변을 줄이는 방법으로 "승인된 지식 활용"을 강조합니다. 그들의 지식 그래프는 검색 강화 생성(RAG)을 지원하므로, 팀은 내부 출처를 기반으로 결과를 도출하고 회사가 승인한 내용과 일치하는 글쓰기를 유지할 수 있습니다.

데이터 프라이버시, 감사 가능성, 대규모 콘텐츠 표면에서의 일관된 메시지 전달을 중시한다면, Writer가 바로 그 목적을 위해 설계되었습니다.

Writer.com 최고의 기능

브랜드 음성과 스타일 규칙을 적용하여 팀 간 콘텐츠 일관성을 유지하세요

지식 그래프를 기반으로 한 출력물로 추적성을 높이고 오류를 줄이세요

일반적인 GTM 작업을 위한 에이전트 및 플레이북으로 반복 가능한 워크플로우 구축

기업 보안 및 관리자 제어 기능을 지원하여 통제된 도입을 보장합니다.

Writer.com의 한도

간단한 초안 작성만 필요한 소규모 팀에게는 부담스러울 수 있습니다

브랜드 컨트롤 및 지식 기반을 제대로 구축하려면 설정 일이 필요합니다.

강력한 답변 품질 유지를 위해 내부 입력에 의존합니다

Writer.com 가격 정책

스타터: 무료 체험판; 맞춤형 가격

기업: 맞춤형 가격

Writer.com 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

사용자들이 Writer.com에 대해 말하는 것

G2 리뷰어의 말:

“Writer.com이 모든 작성 콘텐츠가 우리 브랜드 목소리와 일관성을 유지하도록 보장해 주는 점이 마음에 듭니다. …이 플랫폼은 팀이 협업하고 워크플로우를 관리하기 쉽게 만들어 모두가 일관성을 유지하고 생산성을 높일 수 있도록 돕습니다.”

9. Copy.ai (GTM 워크플로우를 반복 가능한 리서치-콘텐츠 산출물로 전환하는 데 최적)

시장 진출 전략이 속도와 관련성에 의존하고 있다면, 이미 그 고된 과정을 잘 알고 있을 것입니다: 계정 조사, 연락처 확인, 첫 접촉 메시지, 후속 이메일, 그리고 다음 세그먼트를 위해 이 과정을 반복하는 일.

Copy.ai는 GTM AI 플랫폼으로 위치하며, 'Prospecting Cockpit'과 같은 사용 사례를 통해 계정 인텔리전스에 집중하고 계정별 맞춤형 아웃리치 초안 작성을 지원합니다.

Copy.ai는 영업 대화록에서 인사이트를 추출해 거래 코칭 및 예측형 가이드라인을 제공하기도 합니다. 통화 중 실시간 힌트를 제공하지는 않지만, 해당 대화를 실제 영업 결과와 체계적인 팀 프로세스로 전환하는 데 더 탁월합니다.

Copy.ai 최고의 기능

요약, 브리핑, 콘텐츠 변형에 대한 반복 가능한 GTM 워크플로우 구축

구조화되지 않은 노트를 검토하기 쉬운 구조화된 결과물로 전환하세요

일관된 논점을 기반으로 하는 마케팅 및 영업 워크플로우 지원

산발적인 초안이 아닌 워크플로우 내에서 출력을 체계적으로 관리하여 재작업 감소

Copy.ai의 한계점

워크플로우가 팀 프로세스에 맞도록 설정하는 데 시간이 소요됩니다.

원본 품질에 의존하므로 여전히 신속한 정확도 확인이 필요합니다

Free Plan에서 유료 플랜으로 전환하면 대규모 팀의 경우 비용이 크게 증가합니다.

Copy.ai 가격 정책

채팅: 사용자당 월 $29

기업: 맞춤형 가격

Copy.ai 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (180개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (60개 이상의 리뷰)

사용자들이 Copy.ai에 대해 말하는 것

Capterra 리뷰어의 말:

“… Copy. AI는 영업 카피부터 블로그 게시물, 디지털 광고 카피에 이르기까지 다양한 콘텐츠 유형을 지원하므로, 어떤 유형이든 대상 고객이 필요로 하는 콘텐츠를 항상 제작할 수 있습니다. 3. 기존 워크플로우와의 손쉬운 통합…”

🤔 알고 계셨나요? 2020년 2월 이후 평균 Microsoft Teams 사용자의 주간 회의 시간은 252% 급증했으며, 주간 회의 횟수도 153% 증가했습니다. 바로 이 때문에 "회의 후 명확성"이 회의 자체만큼 중요합니다.

10. Perplexity AI (GTM 작업에서 인용 가능한 참고 문헌이 포함된 연구에 최적)

Perplexity를 통해

제품 마케터와 리서치 애널리스트에게 '빠른 답변'은 그 출처를 명확히 제시할 때만 유용합니다.

퍼플렉시티의 핵심 강점은 검증 가능한 연구입니다: 인용 출처를 포함한 답변과 함께 스마트한 후속 질문을 제공하여 분석을 처음부터 다시 시작하지 않고도 심화할 수 있게 합니다. 이는 출처가 필요한 경쟁사 연구, 포지셔닝 일, 콘텐츠 브리핑에 매우 적합합니다.

퍼플렉시티는 스페이스를 통한 협업도 지원합니다. 이를 통해 팀은 프로젝트별로 검색 및 스레드를 구성할 수 있어 여러 도구에서 연구 내용이 분실되는 일이 없습니다.

웹과 내부 파일을 권한 제어와 함께 검색할 수 있어, 공개 자료와 회사 문서를 모두 포함해야 하는 연구에 유용합니다.

퍼플렉시티 AI의 주요 기능

인용 출처를 포함한 답변으로 연구 검증 속도 향상

실시간으로 웹을 검색하여 요약 내용이 최신 상태를 유지하도록 하세요

브리프와 피치에 재사용 가능한 깔끔하고 잘 형식화된 결과물을 생성하세요.

스레드를 재시작하지 않고도 심층적인 후속 질문을 지원합니다

퍼플렉시티 AI의 한계점

회의 중 자동 캡처를 원할 경우 별도의 회의 보조 도구가 필요합니다.

인용이 부족하거나 주장과 일치하지 않을 때 여전히 빠른 출처 확인이 필요합니다.

Free Plan에서 유료 플랜으로 전환하여 더 많은 연구를 수행할 경우 비용이 증가합니다.

퍼플렉시티 AI 가격 정책

Free

프로: 사용자당 월 $20

Enterprise 프로 : 사용자당 월 40달러

Enterprise 맥스: 사용자당 월 325달러

퍼플렉시티 AI 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (120개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (20개 이상의 리뷰)

사용자들이 Perplexity AI에 대해 말하는 것

G2 리뷰어의 말:

“출처가 신뢰할 수 있고 정보가 정확합니다. 저는 [Perplexity. AI]를 매일 콘텐츠 마케팅에 활용합니다. 여러모로 도움이 되었어요. 블로그와 기사 작성 시 카피와 콘텐츠 작업이 수월해졌습니다.”

주요 Cluely 대안을 넘어선 옵션을 여전히 비교 중이라면, 이 세 가지 tools가 실시간 대화 종료 후 발생하는 일반적인 공백을 메울 수 있습니다.

더 깔끔한 AI 노트, 빠른 회상, 또는 취업 면접을 위한 체계적인 연습이 필요할 때 유용합니다.

fireflies.ai : 회의 내용을 녹화하여 검색 가능한 회의록, 요약본, 실행 항목으로 변환하는 AI 회의 보조 도구입니다. Google Meet 같은 다양한 비디오 플랫폼에서 작동하며, 회의에 봇을 추가하지 않고도 녹화 및 요약이 가능한 Chrome 확장 프로그램 옵션도 제공합니다.

Otter.ai : 실시간 음성 텍스트 변환을 캡처하고 빠르게 훑어볼 수 있는 구조화된 회의 노트를 생성하는 회의 보조 도구입니다. Zoom, Microsoft Teams, Google Meet에서 자동으로 회의에 참여할 수 있어 매주 다른 도구로 회의가 진행될 때 유용합니다.

파이널 라운드 AI : AI 모의 면접 및 체계적인 면접 연습을 위해 설계되어, 중요한 면접 전 답변을 연습하고 답변 품질을 향상시킬 수 있습니다. 실제 영상 통화 같은 연습을 원하거나, 면접 과정의 일환으로 코딩 면접을 준비하는 경우 특히 유용합니다.

ClickUp이 영수증(과 워크플로우)을 가져옵니다

클루리 대체 솔루션을 선택하는 것은 단순히 AI 인터뷰 보조 도구를 통해 실시간 대화에서 즉각적인 답변을 얻는 것만이 아닙니다. 영업 팀을 위해 구매한다면, 노트 품질만큼이나 팀 생산성과 실시간 코칭이 중요합니다.

마케팅 및 GTM 팀의 경우, 단순한 인터뷰 형식 프롬프트를 넘어 일반 회의에 실시간 인사이트를 제공하는 tools를 선택하는 것이 가장 적합합니다.

여러 플랫폼에 걸쳐 워크플로우를 종단간 지원하는 tools를 찾아보세요. 이상적인 tools에는 검색 가능한 노트, AI 기반 실시간 제안, AI 강화 실시간 피드백 기능도 포함되어야 합니다.

ClickUp(ClickUp)은 AI 인사이트, 문서, 협업, 실행을 연결하는 통합 작업 공간과 AI 어시스턴트를 원할 때 두각을 나타냅니다. 다음을 수행할 수 있습니다:

ClickUp Brain으로 회의를 요약하세요

ClickUp Docs에서 여러분의 생각을 문서화하세요

ClickUp Enterprise 검색으로 신속하게 증거를 찾아보세요

ClickUp 에이전트로 반복 가능한 후속 조치를 자동화하세요

다국어 지원 및 AI 강화 노트 작성 기능을 활용하세요

