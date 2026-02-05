ClickUp이 애자일 제품 개발을 위해 스프린트 보드를 활용하는 방법

ClickUp의 CEO이자 창립자인 제브 에반스(Zeb Evans)가 인터뷰에서 말했습니다.

ClickUp은 15가지 다른 도구에 분산된 팀 생산성 문제를 해결하기 위한 내부 도구로 시작했습니다. 이후 우리는 세상의 시간을 절약하는 방향으로 전환했습니다.

처음에는 단순한 내부 워크플로우로 시작했던 것이, 이제는 매일매일 ClickUp을 구축하는 방식을 주도하는 핵심 이미지로 자리 잡았습니다.

매주 제품, 디자인, 엔지니어링 팀은 단일 정보 원천을 기반으로 작업합니다. 이 공유 보드에서는 모든 것이 가시화됩니다: 진행 상황, 장애 요소, 그리고 출시 예정 사항까지.

그런 다음 해당 보드는 대시보드로 바로 연결되어 속도나 출시 준비 상태 같은 지표가 별도의 분석 작업 없이 바로 표시됩니다!

자체 시스템을 사용하며 팀과 애자일 프로세스가 어떻게 일하는지에 대해 많은 것을 배웠습니다.

그래서 우리가 배운 내용을 보여드리고자 합니다.

아래에서는 ClickUp이 애자일 제품 개발을 위해 스프린트 보드를 활용하는 방법을 공유합니다.

ClickUp의 스프린트 보드란 무엇인가요?

스프린트 보드는 '할 일', '진행 중', '검토', '완료'와 같은 단계로 구성된 스프린트 작업의 시각적 표현입니다. ClickUp에서는 대부분의 팀이 보드 보기를 사용하여 스프린트 보드를 구축한 후, 날짜, 포인트, 스필오버, 보고와 같은 스프린트 설정을 추가합니다.

ClickUp에서 스프린트를 효과적으로 관리하려면 칸반 스타일 보드 보기에서 작업, 하위 작업, 노력 추정 및 기타 관련 세부 사항을 시각적으로 표현할 수 있습니다.

ClickUp 보드 보기로 스프린트 작업, 하위 작업 및 노력 추정을 시각화하고 관리하세요.

스프린트 기간, 시작 및 종료 날짜, 포인트 또는 시간 추정치, 스필오버, 보고 등 핵심 스프린트 설정을 통합하면서 스프린트 내 모든 작업을 보기, 구성 및 관리할 수 있습니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 스프린트 보드나 백로그를 매번 새로 만드는 것처럼 느껴진다면, 저희가 엄선한 작업 분해 구조(WBS) 템플릿 목록을 확인해 보세요.

스프린트 보드 기능 개요

ClickUp 스프린트 보드의 주요 기능 개요:

기능 기능 통합 스프린트 작업 보기 모든 스프린트 작업과 하위 작업을 한 곳에서 확인하세요. 단일 보드에서 모든 것을 관리하며 진행 상황을 완벽히 파악하세요. 노력 추정 및 진행 추적 포인트 또는 ClickUp 시간 추정을 사용하여 작업을 추적하세요. 모든 작업은 스프린트 기간, 시작 및 종료 날짜, 다음 스프린트로 이월되는 모든 작업과 동기화됩니다. 대시보드 보고 통합 속도(Velocity), 번업(Burnup), 번다운(Burndown)과 같은 스프린트 보고 카드로 맞춤형 대시보드를 구축하여 팀의 진행 상황을 확인하고 병목 현상을 파악하세요. 새로운 스프린트 카드 최신 속도(Velocity), 진행률(Burnup), 소진도(Burndown) 카드는 더 빠르고 정확하며 맞춤형 스프린트 기간을 지원합니다. 레거시 카드는 맞춤형 기간과 호환되지 않으므로, 더 나은 애자일 보고를 위해 업그레이드하는 것이 좋습니다. 드릴다운 분석 카드를 클릭하여 상세한 인사이트를 확인하세요. 어떤 작업, 담당자, 변경 사항이 팀 결과에 기여했는지 파악할 수 있습니다. 유연한 데이터 소스와 필터 스프린트, 목록 또는 사용자 정의 필드 중 포함할 항목을 선택하여 표시 내용을 맞춤 설정하세요. 하위 작업, 보관된 작업 또는 여러 목록의 작업을 표시할지 여부도 결정할 수 있습니다.

🤯 알고 계셨나요? ClickUp의 AI인 ClickUp Brain은 놀라운 성장을 경험하며, 약 665,000개에서 1년 만에 200만 개 이상의 작업 공간으로 증가했습니다. 이는 AI를 활용해 매일 더 스마트하게 계획하고, 작성하고, 작업하는 팀 수가 3배 이상 증가한 것입니다.

📚 더 알아보기: 애자일 팀 역할과 책임 구축 방법

애자일 팀을 위한 맞춤형 워크플로우 및 열

ClickUp에서 개발하는 데 있어 우리가 좋아하는 점은 모든 애자일 팀 (우리 팀도 포함해서!) 이 각자의 독특한 방식, 관행, 그리고 '우리가 이렇게 하는 이유'라는 규칙을 가지고 있다는 것을 이해한다는 것입니다.

바로 이것이 애자일 팀을 위한 ClickUp이 존재하는 이유입니다.

ClickUp으로 애자일 프로세스를 더 빠르게 시작하고 스크럼, 칸반 또는 하이브리드 방식에 맞춰진 사전 구축된 워크플로우를 활용하세요.

해당 설정 내에서 애자일 팀이 실질적으로 주로 활용하는 두 가지 보기에 즉시 접근할 수 있습니다:

스프린트 작업, 추정, 소유자, 의존성을 분류할 때 필요한 스프레드시트 스타일의 명확성을 위한 ClickUp 테이블 보기

ClickUp 보드 보기로 깔끔한 드래그 앤 드롭 흐름을 경험하세요. 일이 '할 일'에서 '진행 중'으로, 다시 '완료됨'으로 자연스럽게 이동하며 작업 흐름을 끊지 않습니다.

작업 공간 내에서 열 이름을 변경하고, 단계를 재배열하며, 검토나 QA 같은 단계를 추가하거나 아주 간단하게 유지할 수 있습니다.

작업, 백로그 및 목표와의 통합

ClickUp의 스프린트 보드는 작업 공간의 다른 요소와 연결할 때 더욱 강력해집니다.

ClickUp 작업은 고수준 작업을 하위 작업으로 분할하고, 노력이 여러 구성 요소에 걸쳐 있을 때 계층 구조를 중첩하며, 심층적인 맥락을 유지하는 데 도움을 줍니다.

ClickUp 작업으로 복잡한 일을 체계적인 하위 작업으로 분할하세요

여기서 ClickUp은 스프린트를 특정 백로그 목록에 매핑할 수 있게 합니다. 이는 향후 진행될 일의 단일 정보원 역할을 합니다.

더욱 좋은 점은 각 백로그 항목에 활성 스프린트에 바로 추가할 수 있는 옵션이 포함된다는 것입니다. 팀이 여러 스토리를 동시에 계획 중이라면, 해당 선택 항목들을 한 번에 묶어 한 번의 동작으로 스프린트에 투입할 수 있습니다.

ClickUp 작업을 통해 백로그 항목을 활성 스프린트에 매핑하고 예정된 일을 원활하게 관리하세요.

이 모든 것은 ClickUp 내의 더 큰 목표와 연결됩니다. 스프린트 작업을 지원하는 목표에 연결하고, 작업이 보드 전체를 이동하면서 진행 상황을 추적하며, 각 스프린트가 전체 그림에 어떻게 기여하는지 확인할 수 있습니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp AI가 작업 관리를 도와드립니다. 방법은 다음과 같습니다: 작업 활동 요약: AI에게 이 작업의 설명과 댓글에서 발생하는 활동을 개요로 작성하도록 요청하세요

작업에 대해 질문하기: AI가 작업과 관련해 답변 가능한 여러 질문을 제안합니다

진행 상황 업데이트: 이 작업의 진행 상황을 AI에게 확인해 달라고 요청하세요.

정체된 작업 찾기: AI가 지정된 기간 동안 업데이트나 논의가 없었던 위치의 모든 작업을 식별합니다. 단순한 작업명만으로 ClickUp AI가 생성한 하위 작업을 생성하세요

⚡ 템플릿 아카이브: 엑셀 및 ClickUp용 무료 애자일 프로젝트 계획 템플릿

스프린트 보드는 이를 형성하는 대화가 동일한 공간에서 이루어질 때 비로소 생동감을 얻습니다.

소개: ClickUp 채팅

여러 기능별 팀은 보드에 어떤 것도 끌어오기 훨씬 전에 우선순위를 논의하고, 아이디어를 다듬거나, 신속한 결정을 공유할 수 있습니다.

ClickUp 채팅으로 스프린트 우선순위와 의사결정을 실시간으로 협업하세요

ClickUp 채팅의 SyncUp은 이를 한 단계 더 발전시킵니다. 스프린트 계획 중 채널 내에서 바로 SyncUp을 시작하고 화면을 공유하여 백로그 항목이나 현재 스프린트를 함께 검토할 수 있습니다.

ClickUp 채팅 싱크업으로 채널 내에서 실시간 스프린트 플랜 및 백로그 검토를 진행하세요

더 큰 아이디어나 중간 스프린트 조정이 필요할 때는 ClickUp 화이트보드를 통해 팀과 논의하세요.

빠른 흐름을 스케치하거나, 의존성을 매핑하거나, 그룹으로 스토리를 다듬어 보세요. 일이 될 준비가 되면 보드에서 바로 작업으로 변환됩니다(정말 간편하죠!).

ClickUp 화이트보드로 아이디어를 브레인스토밍하고, 의존성을 매핑하며, 즉시 작업으로 전환하세요.

애자일 개발을 위한 스프린트 보드 활용의 이점

애자일 프로젝트 관리에 스프린트 보드를 활용하는 이점을 살펴보겠습니다 👇

✅ 개선된 스프린트 플랜 수립 및 우선순위 지정

보드에서 스프린트를 계획할 때, 소프트웨어 개발 팀은 진행 상황을 개요 보기로 파악할 수 있습니다. 현재 진행 중인 스프린트의 주요 작업, 세부 작업, 그리고 절대 타협할 수 없는 필수 작업을 명확히 확인할 수 있습니다.

일 내용을 카드 형태로 시각화하면 우선순위를 쌓아 정리하고 개발팀에 과부하가 걸리는 부분을 파악하는 데 도움이 됩니다. 스프린트를 확정할 시점에는 무엇을 수락하고 무엇을 추후로 미룰지 정확히 파악하게 됩니다.

✅ 향상된 팀 가시성과 책임감

보드 한눈에 누가 무엇을 진행 중인지, 스프린트 진행 상황이 어떻게 형성되는지 파악할 수 있다는 점이 정말 마음에 듭니다. 모든 카드에는 소유자와 상태가 표시되므로 '내가 맡은 줄 알았는데' 같은 혼란스러운 순간이 없습니다.

스탠드업 회의에서는 보드를 왼쪽에서 오른쪽으로 순차적으로 살펴가며 진행 상황을 논의합니다. 일 내용이 모두에게 공개되어 있기 때문에 구성원들은 자연스럽게 소유권을 갖게 됩니다. 이를 통해 애자일 팀의 일관성을 유지하면서도(과도한 추적 부담감 없이) 협업이 이루어집니다.

📮 ClickUp 인사이트: 근로자의 거의 3분의 1(29%)이 결정을 기다리는 동안 작업을 중단하며, 불확실한 상태에 놓여 언제, 어떻게 진행해야 할지 모르고 있습니다. 누구도 원하지 않는 생산성의 한가운데. 💤 ClickUp의 AI 카드를 통해 모든 작업에는 명확하고 맥락을 반영한 의사 결정 요약이 포함됩니다. 진행을 방해하는 요소, 관련 담당자, 다음 단계가 즉시 확인되므로 의사 결정자가 아니더라도 정보에서 소외되지 않습니다.

✅ 장애 요소와 병목 현상 신속한 식별

보드는 막힌 일을 팀 전체가 한눈에 파악할 수 있게 합니다. 카드가 이동을 멈추거나 동일한 열에 쌓이면 병목 현상(검토, QA, 요구사항 등)이 발생했음을 알 수 있습니다.

해당 카드에 바로 접근하여 코멘트를 확인하고, 문제가 위협으로 발전하기 시작하는 즉시 신속하게 해결할 수 있습니다. 복잡한 애자일 프로젝트를 수행하는 애자일 소프트웨어 개발 팀에게 스프린트 보드가 진가를 발휘하는 순간이 바로 여기입니다.

✅ 효율화된 전달 및 향상된 스프린트 예측 가능성

잘 관리된 스프린트 보드를 통해 매주 말마다 미친 듯이 서두르는 느낌 없이 일을 전달할 수 있습니다. 일이 보드 전체에 걸쳐 꾸준히 흐르는 모습을 확인할 수 있어 급증하는 업무량을 완화하고 막판에 쌓이는 상황을 피할 수 있습니다.

모든 작업이 추적되므로 팀의 실제 작업 패턴(평균 완료량, 소요 시간, 작업 지연 지점)을 파악할 수 있습니다.

🚀 ClickUp의 장점: 스프린트를 더 원활하게 만드는 방법에 대해 이야기하는 김에… 저희는 보드를 계속 지켜보지 않아도 모든 것이 진행되도록 ClickUp의 강력한 기능 중 하나를 활용합니다. 바로 ClickUp의 '슈퍼 에이전트' 기능인데요, 이 기능 덕분에 '누가 그 작업을 했을까?' 하는 고민에서 벗어날 수 있습니다. 매일 우리에게 도움이 되는 방법은 다음과 같습니다: 작업이 '진행 중' 상태로 전환되면 에이전트가 즉시 QA 팀원을 태그하고 스레드에 친근한 알림을 남깁니다.

주말이 되면 다른 에이전트가 우리가 완료한 작업과 다음에 주목해야 할 사항을 깔끔하게 요약해 줍니다(우리 팀의 작은 프로젝트 관리 역할을 하는 셈이죠). 신규 기능의 경우, 우리는 ClickUp 문서에서 노트를 작성하면 에이전트가 자동으로 제목을 기반으로 하위 작업을 생성합니다(마법 같아요, 믿어보세요!).

ClickUp 팀이 스프린트 보드를 효과적으로 활용하는 방법

이제 ClickUp에서 스프린트 보드를 실제로 활용하는 방법을 자세히 살펴보겠습니다:

1단계: 스프린트 보드 설정하기

번다운 차트를 추적하거나 레트로에서 속도를 논의하기 전에, 스프린트를 위한 견고한 홈이 필요합니다. 우선, ClickUp에서 'Sprints' 기능을 활성화하는 방법은 다음과 같습니다(이미 보이지 않는 경우):

작업 공간 설정 을 열어보세요

앱 센터로 이동하세요

앱 센터로 이동

Sprints ClickApp을 찾아 활성화하세요

모든 ClickApp 보기

스프린트를 활성화할 스페이스를 선택하세요

ClickUp 스페이스에서 스프린트 활성화하기

사이드바 또는 스페이스 내에서 ‘+’ 버튼을 클릭하세요

‘+’ 버튼을 클릭하세요

스프린트 폴더를 선택하여 새 폴더를 생성하세요

스프린트 폴더 선택

이제 각 목록이 스프린트임을 인식하는 스프린트 폴더가 마련되었습니다. 날짜, 보고서, 애자일 전용 설정이 즉시 사용 가능하도록 구성되어 있습니다.

새 스프린트 폴더 만들기

🚀 ClickUp의 장점: 우리가 스스로에게 선사한 최고의 생산성 향상책 중 하나는 반복적인 스프린트 관리 일을 ClickUp 자동화 기능에 맡기는 것입니다. 반복적인 스프린트 관리 작업을 자동화하고 ClickUp 자동화 기능으로 워크플로우를 원활하게 운영하세요. 이러한 자동화 전환을 통해 우리는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다: 스프린트 종료 날짜 도달 즉시 자동 완료됨 처리 (잊어버린 스프린트와 작별하세요)

다음 스프린트를 즉시 생성 하여 팀이 항상 다음 주기를 준비할 수 있도록 합니다.

미완료 작업을 백로그 목록으로 이동하세요

2단계: 우선순위가 지정된 작업으로 스프린트 채우기

스프린트 보드 설정이 완료되었으니, 이제 스프린트에 실제로 포함할 내용을 결정해야 합니다. 여기서 먼저 스프린트 외부에서 백로그를 정리합니다:

모든 아이디어, 버그, 예정된 일을 보관하기 위해 백로그 목록을 사용하세요.

백로그 목록에 작업을 추가하세요

설명, 승인 기준, 링크 등의 세부 정보를 추가하세요.

우선순위, 스토리 포인트, 유형(기능, 버그, 일상 업무) 적용

ClickUp 사용자 지정 필드 적용하기

그런 다음 최고의 일을 스프린트로 끌어옵니다. 간단히 생각해보면:

명확히 정의된 최우선순위 항목부터 시작하세요

ClickUp 시간 추정치 또는 과거 속도를 활용하여 팀 용량 을 확인함으로써 스프린트 과부하를 방지합니다.

해당 작업들을 현재 스프린트 목록으로 이동하거나 할당하여 스프린트 보드에 표시되도록 하세요.

🚀 ClickUp의 장점: 에픽에 AI 필드를 생성하세요. 다음 필드를 권장합니다: AI 필드 설명 요약 에픽 요약하기 진행 상황 업데이트 에픽 진행 상황에 대한 업데이트를 받아보세요 실행 항목 에픽을 위해 완료해야 할 일을 식별하세요 티셔츠 크기 에픽에 필요한 노력을 파악하세요 분류 ClickUp AI가 에픽을 분류하도록 하거나, 직접 맞춤형 프롬프트를 만들어 분류하세요.

AI 필드를 최대한 활용하는 방법을 알아보려면 이 비디오를 시청하세요:

🔊 ClickUp 사용자, 소프트웨어 엔지니어의 생생한 경험담을 들어보세요:

ClickUp 사용 경험은 매우 긍정적이었습니다. 직관적이고 사용자 친화적인 플랫폼 덕분에 우리 팀은 가파른 학습 곡선 없이도 쉽게 도입할 수 있었습니다. 특히 눈에 띄는 기능은 스프린트 생성 및 관리의 용이성이었습니다. 스프린트 보드 맞춤형 설정, 작업 할당, 실시간 진행 상황 추적의 유연성은 워크플로우 효율성을 크게 향상시켰습니다. ClickUp은 깔끔한 인터페이스, 빠른 탐색, 강력한 연동 기능으로 원활한 사용자 경험을 제공합니다. 우선순위 설정, 타임라인 관리, 팀 간 협업 등 모든 작업이 체계적이고 효율적으로 진행됩니다. 전반적으로 ClickUp은 프로젝트 계획, 실행, 검토 방식을 간소화하여 우리 회사에서 애자일 스프린트 관리를 위한 탁월한 도구로 자리매김했습니다.

3단계: 실시간으로 스프린트 진행 상황 모니터링하기

스프린트가 시작되면 우리의 역할은 기본적으로 일을 최선의 방법으로 관리하는 것입니다. 우리는 어떤 일이 진행 중인지, 어떤 일이 막혀 있는지, 그리고 약속한 내용을 완료할 수 있는 궤도에 있는지 확인하고자 합니다.

스프린트 보드에서는 현재 진행 중인 스프린트 목록을 보드 보기로 관리하며, 작업이 할 일(To Do)에서 완료(Done)로 흐르는 과정을 관찰합니다. StandUp 회의 중에는 실제로 보드를 함께 돌아보며 이동한 작업에 대해 논의하고, 진행 중(In Progress) 또는 검토(Review) 상태에서 너무 오래 머무르는 작업이 있으면 즉시 지적합니다.

ClickUp 보드 보기에서 작업을 관리하여 스프린트 진행 상황을 추적하고 실시간으로 병목 현상을 파악하세요.

그런 다음 스프린트 대시보드 카드로 확대해 보세요. 보드 뒤에 숨겨진 더 큰 그림을 보여줍니다.

스프린트 카드는 ClickUp 대시보드에 배치되며 스프린트 폴더에서 직접 데이터를 가져오므로, 스프린트 진행 상황을 정확하게 보고하고 시각화할 수 있습니다.

간단히 말해, 이것이 우리 팀이 없으면 안 되는 필수 요소입니다 👇

스프린트 번다운을 통해 남은 노력량을 확인하고, 노력이 건강한 속도로 진행되고 있는지 또는 이상적인 진행 경로를 벗어나는지 파악하세요.

ClickUp 스프린트 번다운 차트를 통해 남은 작업량을 모니터링하고 이상적인 진행 속도와 비교하세요.

스프린트 번업은 스프린트 진행 중 총 일량과 완료된 일량을 비교하므로 은 스프린트 진행 중 총 일량과 완료된 일량을 비교하므로 범위 확대를 숨길 수 없게 만듭니다.

ClickUp 스프린트 번업 차트를 통해 총 작업량과 완료 작업량을 추적하여 범위 변경 사항을 파악하세요.

스프린트 속도를 통해 여러 스프린트를 종합적으로 살펴보고, 다음 스프린트를 계획하기 전에 실제 진행 속도를 파악하세요.

ClickUp 스프린트 속도 차트를 활용하여 여러 주기에 걸친 팀 성과를 분석하고 정확하게 플랜을 수립하세요.

스프린트 작업 보고서: 스프린트의 계획과 실행 현황을 한눈에 파악할 수 있도록, 커밋한 작업, 추가되거나 제거된 작업, 완료되지 않은 작업을 보여줍니다.

ClickUp 스프린트 작업 보고서로 약속된 작업, 범위 변경 사항, 미완료 작업을 검토하세요.

우리는 애자일 메트릭을 측정하기 위해 대시보드를 사용합니다.

ClickUp 대시보드는 내부 및 외부 이해관계자 모두를 위해 생성할 수 있습니다. 팀 단위로 맞춤형 설정을 적용하거나 개요 보기를 위해 구성할 수 있습니다.

애자일 팀을 위한 맞춤형 대시보드 구축

AI 카드를 통해 누구나 주요 실행 항목에 대한 간략한 요약을 확인할 수 있습니다.

AI 카드로 주요 성과, 위험 요소, 완료된 작업 등을 요약으로 파악하세요.

👀 알고 계셨나요? 2005년 YouTube가 처음 출시되었을 때, 원래 'Tune In, Hook Up'이라는 동영상 데이트 사이트로 시작했습니다 . 아무도 데이트 동영상을 올리지 않았지만... 모두가 무작위 클립을 올렸죠. 그 우연한 전환이 인터넷을 바꿔놓았습니다!

4단계: 스프린트 리뷰 및 회고 진행하기

스프린트 종료 시점에 이르면, 우리는 두 가지 다른 대화를 진행해야 합니다:

우리가 출시한 무엇에 대한 스프린트 리뷰

우리가 어떻게 일했는지, 그리고 다음 번에 어떻게 개선하고 싶은지에 대한 회고

그리고 우리는 그 순간들이 연속적으로 발생하더라도 반드시 별개의 순간으로 취급합니다.

스프린트 리뷰에서는 일반적으로 다음과 같은 작업을 수행합니다:

스프린트 목록 또는 보드를 완료된 항목으로 필터링하고 실제 제공된 내용을 살펴보세요.

관계자들이 작업 댓글에서 바로 반응하고, 질문하며, 피드백을 제공하도록 초대하세요.

ClickUp에서 작업 댓글을 활용하여 @멘션하고, 질문하며, 피드백을 받으세요

배운 내용을 바탕으로 백로그를 업데이트하여 다음 스프린트가 개선된 프로젝트 로드맵 관점에서 시작되도록 하세요.

스프린트 종료 시점이 바로 모든 학습이 이루어지는 순간입니다. 하지만 그 학습 내용은 무작위 노트나 채팅 스레드 속에 사라지기 쉽죠. ClickUp의 레트로스펙티브 템플릿은 팀이 매번 일관되고 체계적인 레트로를 진행할 수 있도록 도와줍니다!

무료 템플릿 받기 ClickUp 레트로스펙티브 템플릿으로 일관되고 체계적인 스프린트 리뷰를 진행하고 교훈을 도출하세요.

이 템플릿에서:

모든 회고를 하나의 문서에 보관하세요. 각 세션마다 탭을 만들어 과거 스프린트를 되돌아가며 팀이 어떻게 발전해왔는지 확인할 수 있습니다.

명확한 요약, 잘된 점, 잘되지 않은 점, 그리고 구체적인 다음 단계를 파악하세요.

@멘션과 할당된 댓글을 활용하여 관련 담당자를 참여시키고, 후속 조치를 작업으로 전환하며, 개선 사항이 다음 스프린트에 반영되도록 하세요.

스토리 포인트에 대해 혼란스러웠던 적이 있다면, 이 비디오가 완벽한 바로 가기가 될 것입니다. 작업 비교, 기준선 선택, 피보나치 척도 활용, 팀 단위 과도한 고민 없이 추정하는 방법을 단계별로 보여줍니다. 실제 예시, 실제 스프린트 보드, 팀이 주로 막히는 정확한 순간들을 확인할 수 있습니다. 한 번 시청하면 다음 스프린트 계획 세션이 훨씬 수월해질 것입니다.

5단계: 분석을 기반으로 향후 스프린트 조정하기

스프린트 작업 보고서는 잠시 멈춰 서서 자신을 돌아보는 시간입니다. 여기서는 원래 계획과 실제 진행 상황을 나란히 비교하고, 진행 중 발생한 모든 범위 변경 사항을 추적하여 스프린트의 전체적인 흐름을 파악할 수 있습니다.

이 보고서는 다섯 가지 키 타일을 보여주며, 각각은 서로 다른 이야기를 전합니다:

스프린트 작업 보고서 설명 커밋됨 스프린트 확정 시 확정된 노력량입니다. 이는 변경 사항 발생 전, 포인트 또는 시간 단위로 약속된 초기 목표입니다. 추가됨 확정 후 추가로 발생한 일이나 노력. 바로 여기서 스프린트 중간에 발생하는 범위 확대가 뚜렷이 드러납니다. 삭제됨 확정 후 제외하거나 축소한 일들. 이는 현실에 대응하기 위해 조용히 스프린트 규모를 축소한 부분을 강조합니다. 완료 스프린트를 완료로 표시하기 전에 실제로 마친 모든 일입니다. 이는 단순히 희망했던 것이 아닌, 진정한 완료된 일 목록입니다. 잔여 스프린트 종료 시점에 아직 완료되지 않은 작업들입니다. 이들은 다음 스프린트로 이월되거나 재검토가 필요한 항목들입니다.

각 타일은 클릭이 가능하므로, 해당 번호 뒤에 숨겨진 정확한 작업으로 드릴다운하여 어떤 소유자, 작업 유형 또는 에픽이 패턴을 주도하는지 확인할 수 있습니다.

그런 다음 다음 스프린트를 조정합니다:

커밋된 작업이 항상 완료된 작업보다 훨씬 많다면, 초기 작업량을 줄이거나 큰 항목을 더 작은 작업으로 분할합니다.

추가 일이 계속 급증하면, 스프린트 중간 일 규칙을 강화하거나 명시적인 버퍼를 확보합니다.

잔여 일에 동일한 유형의 일이 계속 나타난다면, 해당 범주의 추정 또는 우선순위 지정 방식을 재검토합니다.

스프린트 보드 활용의 실제 예시

프로세스가 마련된 상태에서 애자일 제품 환경 내에서 스프린트 보드가 어떻게 기능하는지 살펴보는 것이 도움이 됩니다. 몇 가지 예시를 살펴보겠습니다:

ClickUp의 소프트웨어 개발 및 제품 관리자

ClickUp의 엔지니어와 제품 관리자는 일을 우선순위화하고 가시성을 높이며 협업하기 위해 ClickUp 내에서 에픽을 계획합니다.

팀은 스쿼드로 구성되며, 각 스쿼드에는 전용 폴더가 할당됩니다. 각 스쿼드 폴더에는 백로그 항목, 버그, 스프린트를 위한 목록이 포함됩니다.

여러 목록에 작업 항목을 등록할 수 있는 유연성 덕분에 에픽과 사용자 스토리는 스쿼드의 기능 목록, 제품 로드맵 목록, 스프린트 목록에 존재합니다.

기능 출시를 관리하는 SaaS 개발 팀

Yggdrasil Gaming은 엔지니어링 업무 관리를 위해 ClickUp으로 전환한 게임 개발사입니다. 개발 프로세스를 ClickUp으로 이전한 후 개발 관련 비용을 약 30% 절감하고 생산성을 37% 향상시켰습니다.

간단히 말해서:

엔지니어링 팀은 ClickUp에서 게임 개발을 관리하며, 이를 새로운 제목과 기능에 대한 일 계획 및 추적의 중심 장소로 활용합니다.

스프린트 스타일 보드를 통해 계획에서 구현, 출시까지 작업을 진행하면서 제품, 엔지니어링, 리더십 팀이 진행 상황과 범위에 대해 지속적으로 조율할 수 있습니다.

마감일과 승인을 포함한 캠페인 스프린트를 운영하는 마케팅 팀

마케팅 팀은 엔지니어링 팀만큼이나 혼란스럽습니다… 때로는 더 심하기도 하죠. 유용한 실제 예시로 산탄데르(Santander) 를 들 수 있습니다. 이 회사의 마케팅 조직은 길고 경직된 캠페인 플랜에서 빠르고 유연한 2주 단위 스크럼 주기로 전환했습니다. 이를 통해 아이디어를 신속하게 테스트하고 결과가 나오면서 더 현명한 결정을 내릴 수 있는 여지를 확보했습니다.

그들의 스프린트 보드는 다음과 같은 데 도움이 됩니다:

견고한 애자일 방법론을 통해 모든 캠페인 자산을 한곳에서 확인하세요

작성, 디자인, 검토, 출시와 같은 단계별로 일을 진행하세요

실제 성과에 따라 스프린트 중간에 예산과 우선순위를 조정하세요

디자이너들은 창의적인 혼돈을 사랑하는 만큼 구조도 사랑합니다. Google의 UX 팀은 이 둘을 균형 있게 조화시키는 좋은 예시입니다. 그들은 디자인 스프린트를 집중적이고 시간 제한이 있는 워크플로우로 활용하여 UI 및 UX 아이디어를 인간이 할 수 있는 최대한 빠르게 반복합니다.

그들의 일반적인 디자인 스프린트의 흐름은 다음과 같습니다:

팀으로 문제를 지도하세요

여러 UX 접근 방식을 스케치하고 탐색하세요

최고의 아이디어를 프로토타입으로 구현하세요

실제 사용자와 함께 테스트해 보세요

제품으로 진행될 항목을 결정하세요

스프린트 보드 사용 시 흔히 저지르는 실수

스프린트 보드에서 팀들이 저지르는 몇 가지 은근히 눈에 띄지 않는 실수들입니다 ⬇️

정렬되지 않은 스윔레인

스윔레인이 팀 내 일 흐름과 어긋나는 일은 의외로 흔합니다. 보드가 현실과 맞지 않게 되면 사람들은 레인을 넘나들거나 아예 무시하기 시작하죠.

✅ 수정: 실제 워크플로우 단계나 실제 소유자를 중심으로 스윔레인을 재구성하고, 매 스프린트마다 검토하세요.

숨겨진 차단된 일

차단된 작업은 하위 작업이나 어수선한 열 한가운데처럼 아무도 확인하지 않는 곳에 숨는 걸 좋아합니다. 그럴 때면 일이 오래전부터 멈춰 있었음에도 불구하고 갑자기 속도가 느려진 느낌이 듭니다.

✅ 수정: 차단된 항목에는 고유한 태그나 레인을 부여하고, 1시간 이상 중단된 모든 항목은 반드시 표시되도록 요구하세요.

과도한 미세 작업

일부 팀은 작업을 너무 세분화하여 보드가 마치 색종이 조각처럼 보이게 만듭니다. 그 결과, 작업을 수행하는 것보다 전체 그림을 파악하는 것이 더 어려워지는 경우가 있습니다.

✅ 수정: 최소한의 합리적인 작업 크기를 설정하고, 극히 작은 항목들을 실제 사용자 가치를 나타내는 덩어리로 묶으세요.

소극적인 소유권 공백

카드가 가끔 명확한 소유자 없이 활성 열에 방치되어, 누군가 마법처럼 가져가길 조용히 기다리곤 합니다. 대부분의 경우 모두가 다른 누군가가 처리 중이라고 생각합니다.

✅ 수정 사항: 카드가 활성 상태로 전환되기 전에 반드시 지정된 소유자가 있어야 하며, 소유권이 변경될 경우 공개적으로 업데이트됩니다.

ClickUp 스프린트 보드로 더 빠르게 출시하고, 스트레스는 줄이며, 더 나은 제품을 구축하세요

클릭업 내에서 소프트웨어 개발 프로젝트를 운영할 때, 모든 작업은 제자리를 찾아 자연스럽게 진행됩니다. 우리의 애자일 스크럼 보드는 아이디어가 작업으로, 작업이 진행 상황으로, 진행 상황이 출시된 기능으로 전환되는 유일한 공간이 됩니다. 가장 큰 장점은 바로 이것입니다. 작업의 위치나 담당자를 추측하며 시간을 낭비하지 않아도 된다는 점입니다.

스프린트 보드는 작업 관리 현황을 명확하고 실시간으로 보여줘 작업 단계를 원활히 전환하고, 팀원의 장애 요소를 신속히 해결하며, 가치 창출에 집중할 수 있게 합니다. 여기에 ClickUp 자동화, 문서, 대시보드, AI 기능을 결합하면... 소프트웨어 개발 프로세스가 훨씬 가벼워지는 것을 느낄 수 있습니다.

더 스마트하게 플랜을 작성하고, 더 빠르게 검토하며, 훨씬 더 자신 있게 출시하세요. ClickUp에 가입하여 스프린트의 흐름이 원활하게 진행될 때 팀이 얼마나 더 멀리 나아갈 수 있는지 확인해 보세요.

⚡ 템플릿 아카이브: 애자일 팀을 위한 무료 스프린트 계획 템플릿

자주 묻는 질문

ClickUp의 보드 뷰는 특정 스프린트 주기를 위한 작업, 사용자 스토리 및 우선순위를 체계적으로 정리하는 데 도움을 줍니다. 전통적인 물리적 스크럼 보드와 유사하게 작업 단계를 표시하지만(예: 할 일, 진행 중인 작업, 완료됨), 애자일 프로젝트 관리에 이상적인 강력한 자동화, 필터링 및 보고 기능을 제공합니다. 이를 통해 팀원들은 작업량을 시각화하고, 목표를 일치시키며, 실시간으로 협업할 수 있습니다.

스프린트 보드는 모든 구성원이 작업을 공유된 시각으로 파악할 수 있게 하여 팀이 애자일 원칙을 준수하도록 돕습니다. 작업이 명확하게 구성되어 팀원들은 스프린트 계획 단계에서 가장 중요한 항목에 집중할 수 있습니다. 시각적 워크플로우를 통해 진행 상황 추적, 범위 관리, 예측 가능한 결과물 제공이 훨씬 쉬워집니다. 이러한 긴밀한 피드백 루프가 더 나은 의사 결정과 원활한 제품 개발을 지원합니다.

네, 스프린트 보드는 백로그 및 관련 작업과 직접 연결됩니다. 정제된 항목을 스프린트로 끌어올 수 있으며, 상태나 담당자별로 그룹화하고 프로젝트 관리 도구를 통해 모든 내용을 동기화할 수 있습니다. 이 연결을 통해 스크럼 마스터와 팀은 백로그를 깔끔하게 유지하면서 모든 작업이 향후 스프린트로 명확하게 진행될 수 있도록 보장합니다.

ClickUp은 실시간 진행 상황을 추적하는 다양한 방법을 제공합니다. 보드 보기로 작업이 단계별로 이동하는 과정을 확인하고, 테이블 보기로 작업 세부 정보를 깊이 있게 살펴보며, 대시보드로 완료 포인트, 작업량, 스프린트 번다운과 같은 메트릭을 확인할 수 있습니다. 이러한 보기는 팀원과 스크럼 마스터가 진행 상황, 장애 요소, 전체적인 전달 속도에 대해 지속적으로 소통할 수 있도록 지원합니다. 더욱 놀라운 점은 팀 협업 수준을 한 단계 끌어올린다는 것입니다!

효과적인 스프린트 리뷰는 완료된 작업을 강조하고 피드백을 수집하며, 결과물을 제품 비전과 연결합니다. 이후 진행되는 회고 세션은 팀이 스프린트 진행 과정을 되돌아보게 합니다. 우리는 무엇이 잘 작동했는지, 무엇이 진행을 늦췄는지, 그리고 무엇을 개선하고 싶은지 살펴봅니다. 이러한 통찰력을 실행 가능한 작업으로 전환하는 것은 지속적인 개선을 유지하는 데 기여하며, 이는 애자일 실천과 협업적 팀워크의 핵심 요소입니다.