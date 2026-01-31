AI로 수익 창출하는 방법

제작자이거나 AI로 수익을 창출하려는 개인이신가요?

좋은 소식은, 무언가를 처음부터 만들지 않아도 충분히 가능하다는 점입니다. 필요한 것은 단순한 워크플로우와 꾸준히 성과를 내는 자기 관리 능력뿐입니다.

맥킨지 보고서에 따르면 생성형 AI는 매년 수십 개 비즈니스에 걸쳐 2.6조 달러에서 4.4조 달러의 가치를 창출할 수 있습니다. 이 가치는 전 세계적으로 팀들이 더 빠른 콘텐츠 생성과 효율적인 운영을 위해 지불하는 비용으로 나타납니다. AI를 활용하면 이러한 모든 것, 그리고 그 이상을 달성할 수 있습니다.

이 가이드에서는 AI로 수익을 창출하는 방법을 다룹니다. 초보자도 쉽게 접근할 수 있는 수익원, 판매할 제품, 그리고 가격 책정 방법에 대해 논의할 것입니다.

또한 올바른 AI 도구를 선택하고 흔히 저지르는 실수를 피하는 방법도 배울 수 있습니다. 무료 AI 도구와 기본적인 기술 지식으로 시작하더라도 AI를 통해 지속적으로 수익을 창출하는 시스템을 구축하는 방법을 단계별로 안내합니다.

AI로 수익 창출하는 법: 효과적인 주요 수익원

AI로 수익 창출은 쉽습니다. 코드 작성, 콘텐츠 제작, AI 기반 자동화 설계 등 어떤 분야든 AI를 활용해 수익을 창출할 수 있는 기회는 무궁무진합니다. 필요한 것은 어떤 tools를 사용할지, 그리고 제작한 결과물을 어떻게 판매할지 아는 것뿐입니다.

✅ AI 도구와 서비스를 활용해 수익을 창출하는 확실한 플랜과 프로세스를 살펴보겠습니다:

1) AI를 활용한 프리랜서 활동 (글쓰기, 디자인, 코딩, 자동화)

프리랜싱은 AI로 수익을 창출하는 가장 빠른 방법입니다. 클라이언트가 이미 이해하는 결과를 판매하기 때문입니다. AI 기반 tools를 활용해 더 빠르게 결과를 제공한 후, tools가 아닌 결과물에 대해 비용을 청구합니다.

AI 글쓰기 도구와 AI 글쓰기 어시스턴트를 활용하여 블로그 게시물, 랜딩 페이지, 이메일 시퀀스 작성하기

AI 아트 생성기, AI 이미지 생성기, AI 생성 아트로 썸네일, 광고 크리에이티브, 브랜드 키트 디자인하기

AI 코딩 도구로 간단한 스크립트와 통합을 구축 하여 클라이언트 납품 속도를 높여보세요

유료 AI 서비스로 온보딩, 후속 조치, 보고를 위한 자동화 설정

📌 예시: 4개의 블로그 포스트 + 12개의 소셜 미디어 게시물을 포함하는 "월간 콘텐츠 엔진" 패키지를 판매합니다. AI 콘텐츠 생성을 활용해 작업 속도를 높인 후, 편집과 사실 확인을 거쳐 인간적인 어조로 다듬어 최종 결과물을 완성합니다.

2) AI 콘텐츠 생성 (블로그, YouTube, 숏폼 비디오)

Via Canva

시각적 AI 콘텐츠를 생성하여 콘텐츠 생성 과정을 수익원으로 전환할 수 있습니다. 하나의 틈새 시장을 선택하고 꾸준히 게시하면서 동일한 아이디어를 여러 채널에 재활용하세요. 이렇게 하면 시간이 지남에 따라 노력이 복리 효과를 내게 됩니다.

AI 글쓰기 도우미로 블로그 포스트를 더 빠르게 작성하세요 , 그런 다음 실제 예시와 독창적인 통찰력을 추가하세요

AI로 YouTube 비디오 대본 작성 및 플랜 , 이후 AI 비디오 도구로 Clip 편집

매주 처음부터 시작하지 않도록 훅, 제목, 썸네일용 템플릿을 구축하세요

📌 예시: 틈새 YouTube 채널(예: "부동산 중개인을 위한 AI")을 운영합니다. 주간 비디오 하나를 블로그 글, 짧은 이메일, 여러 개의 숏폼 비디오로 전환합니다.

3) AI 강화 컨설팅 또는 코칭

특정 분야(피트니스, 디자인, 영업 팀, 인사, 재무)에 전문성이 있다면 "AI + 당신의 판단력"을 판매할 수 있습니다. 여기서 클라이언트는 도구를 선택하고 시행착오를 줄이며 실제로 지속 가능한 시스템을 설정해 주는 대가로 비용을 지불할 것입니다.

AI 온보딩 패키지 : tool 설정, 프롬프트 라이브러리, SOP, 교육 등을 AI 컨설팅 서비스로 제공

데이터 분석, 데이터 시각화, 예측 분석을 활용한 주간 보고 및 의사 결정 지원 제공

실용적인 AI 솔루션 추천: 하나의 워크플로우(리드 분류, FAQ 지원, 콘텐츠 파이프라인)에 적용한 후 확장

📌 예시: 소규모 에이전시가 기존 프로세스에 AI를 통합하도록 지원한 후, 매주 실행 가능한 반복 가능한 플레이북을 제공합니다.

4) AI 프롬프트 또는 프롬프트 팩 판매

팀의 시간과 비용을 절약하는 프롬프트를 만들 수 있다면 이를 수익화할 수 있습니다. 프롬프트를 콘텐츠 생성, 홍보, 제품 설명, 클라이언트 지원 등에 재사용 가능한 '미니 워크플로우'로 생각하세요.

역할 기반 패키지 판매 (부동산 중개인, 코치, Etsy 판매자, 지역 병원) 단계별 프롬프트 시퀀스 제공

초보자도 추측 없이 활용할 수 있도록 "입력 필드"와 예시를 포함

고객 지원 및 영업 이의 처리를 위한 AI FAQ 프롬프트 세트 추가

📌 예시: Google 비즈니스 게시물, 소셜 미디어 게시물, 짧은 광고 문구를 위한 프롬프트와 주간 게시 체크리스트가 포함된 "지역 비즈니스 콘텐츠 팩"을 판매합니다.

5) AI 자동화 워크플로우 구축 및 판매

AI 자동화 워크플로우를 통해 반복 작업을 줄여 더 많은 수익을 창출할 수 있습니다. 도구 연결과 트리거 설정을 통해 매주 시간을 절약하는 워크플로우를 구축하면 가격 책정이 더 쉬워집니다.

리드 수집 워크플로우 구축 (양식 → CRM → 후속 조치)

콘텐츠 파이프라인 구축 (브리핑 → 초안 → 검토 → 일정 관리)

보고 자동화 (데이터 수집 → 대시보드 → 주간 요약)

📌 예시: "클라이언트 온보딩 자동화" 솔루션을 일회성 설정 비용과 업데이트 및 개선을 위한 월간 유지비 형태로 판매합니다.

6) AI로 제작한 디지털 제품 판매하기

디지털 제품은 한 번 제작하면 반복 판매가 가능해 초보자에게 적합합니다. AI는 초안 작성 속도를 높여주지만, 진정한 사용성을 갖춘 제품을 만드는 것이 핵심 성공 요소입니다.

템플릿 판매 (콘텐츠 달력, 피치 데크, 표준 운용 절차 (SOP), 제안서 패키지)

틈새 시장 번들 판매 (캡션 라이브러리, 이메일 시퀀스, 온보딩 체크리스트)

창작 자산 판매 (아이콘, 배경, 스톡 스타일 AI 이미지)

📌 예시: 제안서 템플릿, 클라이언트 정보 수집 양식, 간단한 납품 체크리스트로 구성된 "프리랜서 스타터 키트"를 만듭니다.

7) 중소기업을 위한 AI 챗봇 구축

채팅봇을 통해

비즈니스 기업은 종종 더 빠른 응답과 반복적인 문의 감소가 필요합니다. 자주 묻는 질문(FAQ)을 처리하고 잠재 고객을 선별하는 AI 챗봇을 구축할 수 있습니다.

챗봇 구축하기 비즈니스의 기존 FAQ, 정책, 서비스 목록을 활용하여

리드 캡처 추가 (이름, 이메일, 요청 유형) 및 라우팅 규칙

복잡한 사례에 대해서는 반드시 인력 인계를 유지하세요. 과도한 약속을 하지 않도록 하기 위함입니다.

📌 예시: 병원에 가격, 시간, 예약 관련 질문에 답변하고 의료 관련 사항은 직원에게 연결하는 AI 챗봇을 구축합니다.

8) AI 비디오 및 오디오 서비스 제공

제작자와 비즈니스는 속도를 위해 비용을 지불합니다. AI를 활용해 콘텐츠 초안을 작성하거나 정제하거나 재활용한 후 완성도 높은 결과물을 제공할 수 있습니다.

팟캐스트 편집 속도 향상 (정리, 요약, 타임스탬프)

긴 비디오를 짧은 Clip으로 변환하기

AI로 스크립트와 음성 녹음 초안을 생성한 후 명확성을 위해 다듬으세요

📌 예시: 창업자의 1시간 분량 녹화본에서 "주당 10개의 짧은 Clip"을 추출하여 판매하며, 자막과 게시 가이드라인을 함께 제공합니다.

9) AI 생성 콘텐츠를 활용한 제휴 마케팅

유용한 콘텐츠를 게시하여 구매 의도와 일치시킬 때 제휴 수익이 증가합니다. AI는 워크플로우를 지원하지만, 전환을 유도하려면 신뢰도를 구축해야 합니다.

비교 포스트 , 방법 가이드, 틈새 시장 종합 정보 작성하기

AI로 개요와 초안을 작성한 후 테스트 노트, 스크린샷, 장단점을 추가하세요.

시장 동향 변화에 따라 성과 추적 및 콘텐츠 업데이트

더 명확한 위치는 정확성을 최우선으로 하면서도 콘텐츠를 신속하게 제공하는 AI 기반 제휴 마케터일 것입니다.

📌 예시: 제작자 도구 리뷰 블로그를 운영합니다. 꾸준히 콘텐츠를 게시한 후 제휴 링크를 통해 커미션을 얻습니다.

10) AI를 활용한 소셜 미디어 관리

소셜 미디어는 서비스 비즈니스입니다. AI는 더 많은 콘텐츠를 생산하도록 돕고, 클라이언트는 일관성, 브랜드 적합성, 그리고 결과(클릭 증가, 가입 증가, 구매 증가 등)에 대해 비용을 지불합니다.

콘텐츠 핵심 주제와 주간 달력 계획 수립

다양한 플랫폼용 초안 캡션 및 변형안

프로모션 그래픽, 스토리 프레임, 광고 변형 등 마케팅 자료 제작

📌 예시: 지역 브랜드의 콘텐츠 생성 작업을 관리하며, 주당 3개의 게시물, 5개의 스토리, 그리고 월별 캠페인 테마 하나를 담당합니다.

11) 드롭쉬핑 및 전자상거래 최적화를 위한 AI 활용

AI를 활용하여 제품 연구 및 매장 최적화를 지원할 수 있습니다.

제품 설명 및 FAQ를 빠르게 생성하세요

사이트 내 검색 기능 개선 , 상품 컬렉션 및 판매 전략 아이디어

예측 분석 활용으로 수익, 환불, 베스트셀러의 패턴 파악하기

📌 예시: "이커머스 상품 등록 업그레이드" 서비스를 제공합니다: 30개 상품 설명 재작성, 배너용 이미지 프롬프트 개선, 지원 문의 감소 위한 FAQ 보강.

12) AI SaaS 마이크로 제품

자금 조달 없이 AI 비즈니스를 구축하려면 마이크로 제품으로 범위를 관리하세요. AI SaaS 마이크로 제품을 구축하면 특정 문제를 해결하고 구독료를 청구할 수 있습니다.

단일 워크플로우용 소규모 AI 소프트웨어 tool 구축 (요약, 입력, 태그, 보고)

간편한 통합 기능 제공 으로 고객이 AI 솔루션을 기존 도구와 연동할 수 있도록 지원

첫 버전에 집중하라, 기능 개발에 몇 달을 허비하지 않도록

📌 예시: 복잡한 회의 노트를 실행 항목으로 전환하여 프로젝트 보드로 전송하는 마이크로 도구를 개발합니다.

13) 데이터 분석 및 보고 서비스용 AI

Julius AI 제공

많은 팀이 데이터를 보유하고 있지만 명확한 통찰력을 얻는 데 어려움을 겪습니다. 스프레드시트를 실행 가능한 의사결정으로 전환할 수 있다면, 직접 머신러닝 모델을 구축하지 않더라도 빠르게 수익을 창출할 수 있습니다.

여러 데이터 소스에서 수집한 데이터 정리 및 체계화

대시보드 및 주간 보고서 구축 명확한 인사이트 제공

경량 예측 모델링 추가 (예측, 이탈 위험 플래그, 단순 트렌드)

이 가이드는 머신러닝과 예측 분석 개념을 다루지만, 실무적인 보고부터 시작하여 나중에 더 고급 프로젝트로 확장할 수 있습니다.

📌 예시: 차트, 이상 징후, 다음 단계 권장 사항이 포함된 주간 "영업 + 마케팅 스냅샷"을 제공합니다.

14) AI 강좌 또는 교육 판매

교육은 특정 대상층을 목표로 하고 빠른 성과를 제공할 때 판매됩니다. 실용성을 유지하고 이론 과다를 피하세요.

초보자에게 AI 활용법 가르치기 : 초보자 친화적 워크플로우(프롬프트, 템플릿, 가이드라인)

팀을 대상으로 라이브 워크숍 제공 후, 녹화본과 툴킷을 추가 판매하세요

전문 역할을 위한 온라인 강좌 라이브러리 구축 (부동산 중개인, 코치, 에이전시 프로젝트 매니저 대상)

📌 예시: 템플릿과 클라이언트 전달용 결과물이 포함된 "프리랜서로 AI를 활용해 수익 창출하는 방법" 단기 강좌를 판매합니다.

수동적 수입은 거의 수동적으로 시작되지 않습니다. 자산을 구축하고 개선한 후 반복적으로 판매되도록 합니다.

구독 템플릿 (주간 콘텐츠 팩, 프롬프트 라이브러리, 보고 템플릿)

광고, 제휴 마케팅, 스폰서십을 통해 수익을 창출하는 AI YouTube 채널

API 기반 도구 또는 경량 자동화 솔루션 을 상품화된 서비스로 판매하기

맞춤형 GPT 스타일 어시스턴트 (사용 가능한 경우)로 특정 대상층을 위한 워크플로우를 패키징합니다.

OpenAI는 2024년 ChatGPT 플러그인 지원을 중단하고 맞춤형 GPT 경험으로 전환했으므로, 선택한 tool에서 현재 지원되는 기능에 집중하세요.

📌 예시: 특정 틈새 시장을 대상으로 월간 "캡션 30개 + 크리에이티브 10개" 구독 서비스를 판매하고, 고객 유지율을 높이기 위해 매월 콘텐츠를 업데이트합니다.

AI로 수익 창출을 시작하는 방법

초보자가 AI로 수익을 창출하는 방법을 배우고 싶다면, 명확한 결과물 하나를 판매하는 것부터 시작하고 적절한 AI 도구를 활용해 더 빠르게 제공하세요. 수익을 얻기 위해 머신러닝이나 AI 알고리즘에 대한 깊은 기술적 전문성은 필요하지 않습니다. 반복 가능한 워크플로우가 필요합니다.

1) 실제 생활 속 문제를 해결하는 서비스/tool 선택하기

사람들이 이미 구매하는 결과물을 선택한 후, AI 기반 tools를 활용해 소요 시간을 단축하세요.

AI 글쓰기 도구로 블로그 포스트와 랜딩 페이지 작성하기

AI 이미지 생성기 및 AI 아트 생성기로 AI 아트 자산 제작하기

자주 묻는 질문(FAQ) 및 리드 분류를 위한 AI 챗봇 설정

데이터 분석과 간단한 데이터 시각화를 활용한 주간 보고 패키지

🧠 알고 계셨나요? 업워크(Upwork) 자체 연구 및 보도 자료에 따르면 "생성형 AI 모델링"과 "머신러닝"을 포함한 AI 관련 기술에 대한 수요 신호가 강하게 나타나고 있습니다. 이는 비즈니스가 AI 관련 프리랜서 작업에 적극적으로 비용을 지불하고 있음을 시사합니다.

2) 반복 가능한 "입력 → 출력" 시스템 구축하기

프로세스를 재발명하는 것을 멈출 때 AI로 더 많은 수익을 창출할 수 있습니다.

각 결과물별 체크리스트 작성 (입력 사항, 단계, 품질 보증, 처리 시간)

재사용 가능한 프롬프트 프레임워크 저장 콘텐츠 생성, 홍보, 지원 업무에 활용

인간의 검토 단계 추가 를 통해 AI 생성 콘텐츠의 정확성과 브랜드 정체성 유지

통계 및 제품 정보에 대해서는 "출처가 없으면 주장하지 않는다"는 원칙 을 준수하십시오.

짧은 "브랜드 목소리" 스니펫 저장 하여 여러 AI 도구에서 일관된 결과물 유지

사실 주장에 대해 최소 2개 이상의 신뢰할 수 있는 출처가 필요합니다

3) 시간에 대한 대가가 아닌 결과에 대한 대가를 책정하라

AI는 더 빠른 결과를 제공하도록 돕지만, 클라이언트는 결과에 대해 지불합니다.

정액제 패키지 (예: "월 4건의 블로그 게시물" 또는 "주 10개의 짧은 Clip")

설정 및 월간 지원 ( 예: 챗봇 설정 + 업데이트)

예산에 따라 클라이언트가 직접 선택할 수 있는 단계별 제안

📖 추천 자료: 지출 최적화를 위한 엑셀 무료 자금 관리 템플릿

4) 제안하기 전에 2~3개의 샘플을 제작하세요

증거를 제시하면 거래를 더 빨리 성사시킬 수 있습니다. 비즈니스는 투자하기 전에 확실한 결과를 원합니다.

한 가지 변화 전후 비교 (기존 문구 → 새 문구)

하나의 "시스템 샘플" (반복 가능한 템플릿 또는 워크플로우)

한 가지 미니 사례 연구 (문제 → 과정 → 결과)

AI로 수익을 창출하는 사람들의 실제 예시

사람들이 이미 AI 지원 서비스와 제품을 판매하는 플랫폼을 살펴보면 실제 수익 창출 경로를 확인할 수 있습니다.

1) 업워크에서 AI 지원 서비스를 판매하는 프리랜서

Upwork 지원팀 제공

업워크(Upwork)는 AI 관련 업무 분야에 대한 관심이 증가하고 있음을 보여주는 기술 수요 연구 및 보도 자료를 발표합니다.

프리랜서로서 결과물(글쓰기, 디자인, 자동화, 보고)을 판매하고 AI를 활용해 더 빠르게 납품해야 합니다.

2) Etsy에서 AI 생성 예술 작품을 판매하는 판매자들

Etsy를 통해

Etsy는 판매자가 판매용 작품을 제작할 때 AI 도구에 자체 프롬프트를 사용할 수 있도록 허용하며, AI 생성 항목에 대해서는 창의성 기준에 따라 공개를 요구합니다.

Etsy 판매자로서 AI 생성 아트 번들(인쇄물, 템플릿, 자산)을 제작하여 디지털 다운로드 형태로 판매할 수 있습니다.

3) PromptBase에서 수익을 창출하는 프롬프트 판매자들

PromptBase 제공

PromptBase는 구매자가 마켓플레이스를 통해 오든 귀하의 링크를 통해 오든 수수료가 달라지는 마켓플레이스 모델을 운영합니다. PromptBase에서 판매 중이라면 프롬프트 팩을 활용할 수 있습니다. 이러한 프롬프트 팩은 일반적으로 구매자가 현지화 및 영업 팀 분야에서 성과를 거두는 데 도움을 줍니다.

4) OpenAI의 GPT 스토어에 GPT를 게시하는 빌더들

via OpenAI

OpenAI는 GPT 스토어를 발표하고 GPT 빌더 수익 프로그램을 시작할 것이라고 밝혔습니다. 미국 빌더들을 대상으로 GPT에 대한 사용자 참여도에 따라 보상을 지급하는 방식으로 시작됩니다.

구체적으로 반복 가능한 워크플로우를 GPT에 패키징하고 배포에 집중하는 방식입니다. 여기에는 지원 FAQ 어시스턴트와 제안서 작성 도우미가 포함됩니다.

5) AI를 활용하는 YouTube 제작자들, 하지만 수익화는 여전히 독창성이 필요

YouTube에서는 AI를 스크립트 작성이나 편집에 활용할 수 있지만, YouTube 채널로 장기적인 수익을 창출하려면 여전히 독창적인 가치가 필요합니다.

YouTube 채널을 운영하면 YouTube 파트너 프로그램을 통해 수익을 창출할 수 있습니다. 이를 통해 광고부터 금융, 라이프스타일에 이르기까지 다양한 분야의 주제에 관한 비디오를 제작할 수 있습니다.

쇼핑과 같은 제휴 프로그램을 활용하여 YouTube에서 AI로 수익을 창출할 수도 있습니다.

🧠 알고 계셨나요? YouTube는 2021년부터 2023년까지 제작자, 아티스트, 미디어 기업에 700억 달러 이상을 지급했습니다.

AI로 수익 창출 시 흔히 저지르는 실수

AI로 빠르게 수익을 창출할 수 있지만, AI 도구를 워크플로우가 아닌 바로 가기로 여긴다면 시간과 신뢰도 역시 순식간에 잃을 수 있습니다. AI로 수익을 창출할 때 피해야 할 흔한 실수 몇 가지를 소개합니다:

사실 확인 없이 AI 생성 콘텐츠 게시하기

AI 글쓰기 도우미는 출처, 번호, 인용문을 자신 있게 만들어낼 수 있습니다. 이를 AI 환각 현상이라 부릅니다. 콘텐츠를 판매한다면 그 정확성과 신뢰성을 반드시 책임져야 합니다.

게시하기 전에 모든 통계를 주요 출처로 확인하세요

블로그 게시물, 스크립트, 마케팅 자료용 "출처 기록" 을 유지하세요.

권위 있는 저자를 인용할 수 없는 경우 의료, 법률, 금융 관련 주장을 피하십시오

🧠 알고 계셨나요? 미국 저작권청의 AI 생성물 포함 저작물에 대한 지침은 인간 저작자의 역할을 강조합니다. 이는 특히 나중에 해당 저작물을 재사용하거나 라이선스할 계획이라면, 인간의 기여도와 편집 통제권을 문서화해야 한다는 점을 알림으로 제공합니다.

제휴 마케팅에서 공개 규정 무시하기

제휴 마케팅을 통해 커미션을 받는다면 명확한 공개가 필요합니다. 푸터나 모호한 표현으로 숨길 수 없습니다.

제휴 관계 를 링크 근처에 명확하고 눈에 띄게 공개하십시오.

공개 사항을 쉽게 확인하고 이해할 수 있도록 하세요

tools를 프로모션할 때는 근거 없는 성능 주장을 피하세요

해당 주제에 관한 최신 FTC 가이드라인을 준수하세요

대량 생산된 콘텐츠를 대규모로 수익화하려는 시도

초보자들은 종종 양을 늘리려 합니다. 하지만 플랫폼은 독창성을 보상한다는 점을 이해해야 합니다.

실제 경험과 독보적인 예시를 보여주는 적지만 더 나은 자산 구축하기

수십 개의 거의 동일한 비디오 나 템플릿화된 페이지를 업로드하지 마세요

데모, 비교, 결과 및 구체적인 워크플로우로 인간적 가치를 더하세요

마켓플레이스 규칙을 따르지 않고 AI 아트를 판매하는 방법

AI 생성 예술 작품이나 AI 이미지를 판매하는 경우 플랫폼의 공개 규정을 준수하고 기대치를 명확히 설정해야 합니다. 시장 규칙 위반 시 계정 정지 결과가 발생할 수 있습니다.

필요한 경우 AI 사용을 공개하십시오

구매자가 정확히 무엇을 받는지 설명 (파일 형식, 크기, 사용 권한)

보장할 수 없다면 독점성을 암시하지 마십시오

🧠 알고 계셨나요? Etsy 판매자 가이드라인에 따르면, 판매자는 상품 설명에 해당 항목이 AI를 활용해 생성된 것인지 반드시 명시해야 하며, 특히 "판매자가 프롬프트를 제공한 AI 생성 창작물"을 명시적으로 언급하고 있습니다.

클라이언트는 결과물에 대해 지불하지만, 신뢰성을 보장하는 것은 당신의 책임입니다. "맞춤형 AI 솔루션"이나 "통합형 AI 솔루션"을 제안한다면 명확한 경계를 설정해야 합니다.

구성하는 것과 구축하는 것의 차이 설명

먼저 파일럿을 제공하세요 (1개 워크플로우, 1개 팀, 1주일간)

AI 기반 서비스를 판매한다면 지원 및 유지보수 내용을 문서화하세요

클라이언트 데이터 처리 실수

많은 AI 도구는 외부 서버에서 입력을 처리합니다. 민감한 고객 데이터를 잘못된 곳에 붙여넣기하면 신뢰를 잃을 위험이 있으며, 이는 제작자/판매자로서의 신뢰도를 훼손할 수 있습니다.

테스트 프롬프트 실행 전 개인 정보 삭제

초안 및 프로토타입 작업 시 익명화된 예시 를 활용하세요

명확한 프라이버시 약속과 보존 통제 기능을 갖춘 공급업체를 선택하세요

시작하려면 판매하는 제품에 맞는 소량의 AI 도구만 있으면 됩니다. AI로 꾸준히 수익을 창출하기 시작하면 업그레이드할 수 있습니다.

1) 글쓰기, 플랜 수립, 반복 작업을 위한 통합형 어시스턴트

이 tools는 특히 깊은 기술적 전문성 없이 AI로 창작하는 법을 배우는 분들에게 아이디어 브레인스토밍, 개요 작성, 재작성, 결과물 패키징을 빠르게 수행하는 데 도움을 줍니다.

ChatGPT 활용 : 초안 작성, 아이디어 구상, 신속한 반복 작업에 활용하세요

글쓰기, 요약, Q&A, 코딩 지원에는 클로드(Claude) 를 선택하세요

Gmail, Docs, Meet을 주로 사용하며 일상 업무 전반에 AI 기능을 적용하고 싶다면 Google Workspace와 Gemini를 함께 활용하세요

여러 프리미엄 AI 모델(ChatGPT, Claude, Gemini 등)을 단일 인터페이스에서 활용하고 싶다면 ClickUp Brain MAX를 사용해 보세요. ClickUp Brain MAX를 사용해 보세요.

콘텐츠 생성 작업을 제안한다면, 속도를 위해 AI 글쓰기 tools를 활용하고 편집 및 사실 확인 과정을 통해 가치를 더하세요.

AI 글쓰기 도우미 로 초안을 생성한 후, 어조와 정확성을 위해 재작성하세요

구조화된 프롬프트를 활용하여 콘텐츠를 생성하면 블로그 게시물과 소셜 미디어 게시물 전반에 걸쳐 결과물의 일관성을 유지할 수 있습니다.

Adobe Firefly 제공

썸네일, 광고 또는 브랜드 자산을 판매한다면, AI 아트 생성기를 통해 예술 작품과 AI 이미지를 신속하게 제작할 수 있습니다.

Canva에서 Magic Studio 기능(텍스트 이미지 변환 등)을 활용해 디자인 내 시각적 요소 생성하기

상업적 안전성 을 중시한다면 Adobe Firefly 를 사용하세요. Adobe는 Firefly 모델이 라이선스된 Adobe Stock 콘텐츠와 저작권이 만료된 퍼블릭 도메인 콘텐츠로 훈련되었다고 밝혔습니다. 을 중시한다면를 사용하세요. Adobe는 Firefly 모델이 라이선스된 Adobe Stock 콘텐츠와 저작권이 만료된 퍼블릭 도메인 콘텐츠로 훈련되었다고 밝혔습니다.

전용 이미지 생성 워크플로우와 커뮤니티 생태계를 원한다면 Midjourney를 사용해 보세요

Via Canva

YouTube 비디오 작업을 하거나 팟캐스트 편집이 필요하다면 제작 시간을 단축해 주는 tools를 선택하세요.

텍스트 편집처럼 작동하는 트랜스크립트 기반 편집과 AI 트랜스크립션, 오버더빙 같은 기능을 원한다면 Descript를 선택하세요.

런웨이(Runway) 를 사용해 보세요. 전용 AI 비디오 플랫폼에서 AI 비디오 생성 및 창의적인 제어 기능을 원한다면

Canva에서 이미 제작한 자산을 활용하고 동일한 작업 공간 내에서 빠르게 비디오 클립을 만들고 싶다면 Canva의 AI 비디오 기능을 사용하세요.

5) 유료 워크플로우 구축을 위한 자동화 플랫폼

AI 기반 서비스, 온보딩 파이프라인 또는 내부 운영 워크플로우를 판매한다면 신뢰할 수 있는 자동화 계층이 필요합니다.

Zapier와 7,000개 이상의 통합 기능을 활용해 앱을 트리거와 액션으로 연결하세요

Make 를 사용하면 시각적 빌더와 3,000개 이상의 사전 구축된 앱 연결을 이용할 수 있습니다.

기술 팀이 선호하는 워크플로우 자동화 플랫폼을 원한다면 Pick n8n AI를 선택하세요. 워크플로우 배포 방식을 더 세밀하게 제어할 수 있습니다.

DeepL Translator 제공

번역 또는 현지화 서비스를 제공하는 경우, 텍스트와 파일을 모두 처리할 수 있는 tool부터 시작하세요.

PDF, DOCX, PPTX 등의 문서와 텍스트를 DeepL 로 번역하세요.

AI 번역 서비스를 "초안 + 인간 검토" 방식으로 제공하여 품질을 유지하고 클라이언트가 결과물을 신뢰하도록 하세요.

7) 경량 개발 또는 자동화 일을 판매하는 경우 코딩 보조 도구

GitHub Copilot 를 통해

웹사이트 조정, 스크립트 작업 또는 소규모 통합 작업을 수행한다면, AI 코딩 tools를 활용하면 머신러닝 모델을 직접 훈련시킬 필요 없이 작업 속도를 높일 수 있습니다.

GitHub Copilot과 같은 도구는 전체 줄이나 기능 전체를 포함할 수 있는 코드 제안 기능을 제공합니다.

8) 데이터 서비스를 위한 보고 및 대시보드

via Looker Studio

데이터 분석이나 디지털 마케팅 인사이트를 제공하는 서비스라면, 데이터 시각화 결과를 손쉽게 공유할 수 있는 tools가 필요합니다.

Power BI 를 통해 셀프 서비스 및 기업용 BI 구현

Looker Studio 를 무료로 체험해 보세요. 인터랙티브 대시보드를 경험할 수 있습니다.

Tableau를 선택하세요 드래그 앤 드롭 방식의 시각적 분석과 공유 워크플로우를 원한다면

ClickUp이 AI 기반 부업 구축 및 확장하는 데 어떻게 도움이 되는가

ClickUp으로 모든 클라이언트 일을 원활하게 추적하세요

AI로 수익을 창출하려 할 때 속도와 집중력이 중요하지만, 대부분의 팀은 결국 자체 tools에 의해 속도가 저하됩니다. 일이 너무 많은 분리된 시스템에 분산되어 있기 때문에 AI 실험을 수익으로 전환하는 데 어려움을 겪습니다.

아이디어는 한 곳에 기록되고, 실행은 다른 곳에서 추적되며, 성과는 별도의 tool로 측정됩니다. 이러한 일 분산은 마찰을 증가시키고 개념에서 수익화로의 전환을 늦춥니다.

오늘날 팀들은 AI를 활용하면서 콘텐츠 생성, 자동화, 분석을 위해 여러 AI 도구를 동시에 사용해야 하는 AI 확산 현상에 직면하고 있습니다.

ClickUp은 통합형 AI 작업 공간으로서 이 과제를 해결하며, 단일 플랫폼 내에서 작업 관리, 문서화, AI 기능을 결합합니다. 이러한 통합 접근 방식은 팀이 맥락이나 통제력을 잃지 않으면서 AI 기반 워크플로우를 설계하고 최적화할 수 있게 합니다.

콘텐츠 생성, 작업 자동화, 리서치를 간소화하세요

ClickUp Brain을 사용해 분야에 관계없이 어떤 질문이든 물어보세요

대부분의 AI 글쓰기 도구는 텍스트를 제공합니다. 하지만 그 텍스트를 실제 결과물로 전환하고, 작업을 생성하며, 소유자를 지정하고, 모든 것을 클라이언트 요청과 연결된 상태로 유지해야 합니다.

ClickUp Brain은 작업 공간 내에서 작동하도록 설계되어 앱을 전환하지 않고도 아이디어에서 실행까지 진행할 수 있습니다.

✅ AI 기반 서비스를 구축할 때 활용할 수 있는 방법:

작업 공간 컨텍스트를 활용해 질문하고 답변을 얻은 후, 바로 실행에 옮기세요

요약 ClickUp 작업 , 댓글, 채팅, 문서 를 빠르게 파악하고 맥락을 이해한 상태로 응답할 수 있도록 를 빠르게 파악하고 맥락을 이해한 상태로 응답할 수 있도록

작업, 문서, 알림 등의 항목을 ClickUp Brain으로 직접 생성하세요

💡 전문가 팁: ClickUp Brain MAX(ClickUp Brain MAX)로 AI 기반 클라이언트 서비스 제공을 표준화하세요. ClickUp의 음성 입력 기능을 활용해 즉석에서 프롬프트를 포착하고 텍스트로 변환하세요 팀이 AI를 활용해 수익을 창출할 때 진정한 병목 현상은 피드백을 적용하고 최종 결과물을 명확한 실행 단계로 전환하는 과정입니다. ClickUp Brain MAX는 팀이 단일 작업 공간 내에서 이 전체 프로세스를 관리하도록 지원하여 마찰을 줄이고 결과물 전달의 일관성을 높입니다. ✅ 팀이 AI 기반 클라이언트 워크플로우를 간소화하는 방법은 다음과 같습니다: 음성 입력으로 브리프를 더 빠르게 작성하고 다듬으세요: 회의나 통화 직후 ClickUp Brain의 회의나 통화 직후 ClickUp Brain의 음성 입력 기능을 활용해 노트를 음성으로 입력하세요 . 수동 재작성 없이도 구조화되지 않은 내용을 정제된 클라이언트 전달용 콘텐츠로 변환해 줍니다.

엔터프라이즈 검색으로 컨텍스트를 빠르게 복구하세요: ClickUp Brain ClickUp Brain 엔터프라이즈 검색을 활용해 작업, 문서, 채팅, 연결된 도구 전반에서 관련 정보를 찾아보세요. 긴 스레드나 문서를 수동으로 검토하는 대신 핵심 컨텍스트를 도출하고 다음 단계를 요약하세요.

출력에서 실행으로 원활하게 전환: AI가 생성한 결과물을 ClickUp 내에서 바로 작업과 후속 조치로 전환하여, 생성과 전달 사이의 공백 없이 클라이언트 업무가 진행되도록 보장합니다.

필요에 맞는 AI 모델 선택하기: 다양한 프롬프트 요구사항에 맞춰 Claude, GPT-4, Gemini 등 여러 대규모 언어 모델(LLM) 중에서 선택하세요.

클라이언트 전달을 위한 AI 워크플로우 구축

ClickUp Forms로 중요한 정보와 피드백을 수집하는 양식 만들기

콘텐츠 패키지나 자동화 설정 같은 AI 서비스를 판매한다면, 업무 인수인계와 후속 조치에 병목 현상이 발생합니다.

✅ ClickUp은 시스템처럼 업무를 운영할 수 있는 블록을 제공합니다:

ClickUp 양식을 활용해 요청 사항을 추적 가능한 작업으로 전환한 후 , 제출된 내용을 워크플로우로 자동 연결하세요 .

반복 단계를 ClickUp 자동화로 처리하세요: 100개 이상의 자동화 템플릿을 활용해 작업 할당, 댓글 게시, 상태 변경 등을 자동화합니다.

클라이언트 대화를 실행과 연계하세요: 채팅 메시지에서 작업을 생성하고 관련 일에 토론 내용을 연결함으로써

🎥 비디오 시청하기: ClickUp으로 작업을 자동화하고 주당 최대 26시간을 절약하세요.

💡 전문가 팁: ClickUp 슈퍼 에이전트를 활용해 접수부터 납품까지의 업무 인계를 운영하세요. ClickUp의 슈퍼 에이전트를 활용하여 일을 하세요 AI 서비스(콘텐츠 팩, 보고, 자동화) 판매를 시작할 때 진행을 가로막는 것은 종종 사소한 운영 일입니다: 누락된 브리프 세부사항과 느린 후속 조치 등이죠. ClickUp 슈퍼 에이전트는 리스트나 채팅에서 트리거를 감지한 후, 귀하의 지시에 따라 자동으로 실행할 수 있습니다. 대부분의 프리랜서와 제작자에게 효과적인 간단한 설정: 새 작업 발생 시 트리거하기: "클라이언트 요청" 목록에 작업이 생성될 때 "클라이언트 요청" 목록에 작업이 생성될 때 에이전트가 실행되도록 설정하세요 (양식이 해당 목록에 작업을 생성하는 경우에 완벽함)

누락된 입력값 확인 기능 구현: 에이전트 지침에서 작업 설명을 스캔하여 필수 요소(목표, 대상, 마감일, 링크, 브랜드 노트)를 확인하고, 누락된 항목만 묻는 작업 댓글을 게시하도록 설정하세요.

자동으로 실행 계획 생성: 하위 작업 생성, 소유자 지정, 마감일 추가, 상태 업데이트를 자동화하여 모든 요청이 즉시 추적 가능한 워크플로우로 전환됩니다.

에이전트 프롬프트 작성 도움 받기: 에이전트 빌더 내 'Ask Brain for help' 옵션을 사용해 더 깔끔한 지침을 빠르게 초안 작성하세요 클라이언트 대상 ClickUp 채팅 채널을 운영 중이라면, Ambient Answers (사전 구축된 Autopilot 에이전트)를 활성화하여 스레드 내에서 흔히 발생하는 "어떻게 하면…?" 질문에 자동으로 답변할 수 있습니다.

템플릿과 서비스를 상품화하기

ClickUp 문서로 노트를 작성하고 데이터를 한곳에 중앙 집중화하여 저장하세요

프롬프트 팩, 표준 운용 절차 (SOP), 제안서 템플릿, 납품 체크리스트, 온보딩 가이드 등은 클라이언트마다 재구축하는 것을 중단하면 모두 고마진 제품으로 전환됩니다.

ClickUp Docs는 작업 및 업데이트와 지속적으로 연결되는 살아있는 문서화를 위해 설계되었습니다.

✅ ClickUp 문서를 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

무제한 문서, wiki, 지식 기반 생성 문서, wiki, 지식 기반 생성

중첩 페이지, 템플릿, 테이블 및 임베드를 활용하여 상품화된 서비스를 구조화하세요

실시간 협업 및 로그인 없이 공개적으로 문서 공유

모든 문서를 저장하고 하고 ClickUp 문서 허브로 언제든지 접근하세요

프리랜서 업무를 원활하게 운영하세요

프로젝트 가시성을 실시간으로 파악하려면 ClickUp 스프린트 보드를 활용하세요

여러 수입원을 관리할 때 일주일은 순식간에 복잡해집니다. 콘텐츠 마감일, 클라이언트 수정 요청, 관리자 업무 등이 모두 동시에 처리해야 할 작업으로 다가올 수 있습니다.

ClickUp 스프린트는 작업 블록을 계획하고 진행 상황을 추적하며 업무를 지속적으로 추진할 수 있는 체계적인 방법을 제공합니다. ClickUp은 스프린트 전용 설정을 제공하는 스프린트 ClickApp을 통해 스프린트 관리를 지원합니다.

✅ 프리랜서로 활용하는 실용적인 방법:

클라이언트 요청과 개인 파이프라인 작업의 백로그 를 관리하세요

현재 스프린트에는 완료 가능한 작업만 끌어오세요

검토: 완료된 작업, 블록된 요소, 다음 스프린트에서 변경할 사항

문의와 결제를 한 곳에서 관리하세요

ClickUp의 CRM 설정으로 프로젝트 추적하기

많은 부업이 중단되는 이유는 잠재 고객 정보는 DM에, 청구서는 이메일에, 후속 조치는 머릿속에 흩어져 있기 때문입니다. ClickUp의 CRM 설정은 유연한 파이프라인과 추적 가능한 필드를 중심으로 구성되어 있어 별도의 독립형 시스템을 원하지 않을 때 효과적입니다.

✅ ClickUp의 CRM 페이지와 템플릿에서는 다음과 같은 블록을 확인할 수 있습니다:

맞춤형 상태 워크플로우 를 통한 파이프라인 관리 를 통한 파이프라인 관리

리드, 점수, 거래 단계 와 같은 세부 사항을 추적하기 위한 와 같은 세부 사항을 추적하기 위한 사용자 지정 필드

CRM 템플릿: 상태 및 필드가 기본 제공되는 (빠른 시작에 유용한)

파이프라인을 재무 스타일 추적 템플릿 및 필드와 연동한 후 대시보드에서 보고할 수도 있습니다.

ClickUp으로 AI 출력을 반복 가능한 비즈니스 시스템으로 전환하기

생각보다 빠르게 AI로 수익을 창출할 수 있지만, 이를 체계적인 시스템처럼 운영해야만 지속적인 수익이 가능합니다. 이상적으로는 하나의 서비스를 선택해 꾸준히 성과를 내는 것이 좋습니다. 또한 진행 과정에서 더 나은 워크플로우에 재투자해야 합니다.

AI 도구 세트를 선택하고 신뢰도를 구축하기 시작하면 AI로 꾸준히 수익을 창출할 수 있습니다.

여러 수익원을 확장하는 동안 작업, 문서, 도구를 한 곳에서 관리하고 싶다면 ClickUp을 사용해 보세요. 이 AI 기반 플랫폼은 팀, 작업, 도구를 하나의 작업 공간에 통합하는 것을 목표로 설계되었습니다. ClickUp을 사용하면 맥락을 잃거나 세부 사항에 매몰되지 않고도 우선순위를 효과적으로 관리할 수 있습니다.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하고 차이를 경험해 보세요 ✅.