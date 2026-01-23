Adobe Connect 대 ClickUp SyncUp: 어떤 비디오 회의 도구가 더 나을까요?

달력은 영상 통화로 가득 차 있지만, 프로젝트는 여전히 지연되고 있습니다.

웹세미나에서는 한 업데이트가, 그룹 채팅에서는 또 다른 업데이트가 발생하고, 지난주 '중요한 결정'은 작업이나 프로젝트 관리 tool이 아닌 누군가의 노트에 갇혀 있습니다.

마이크로소프트의 2023년 업무 트렌드 지수에 따르면, 마이크로소프트 365 사용자들은 회의, 이메일, 채팅에 시간의 57%를 소비하며, 실제 창작 활동에는 43%만 할애합니다. 원격 팀의 경우, "논의했다"와 "실행했다" 사이의 이 간극은 마감일 미준수와 도구 간 끝없는 후속 조치로 나타납니다.

Adobe Creative Cloud의 Adobe Connect는 웨비나 및 교육과 같은 구조화된 온라인 세션에 중점을 두는 반면, ClickUp SyncUp은 작업 및 프로젝트와 밀접하게 연계된 일상적인 팀 업데이트를 위해 설계되었습니다.

이 블로그에서는 Adobe Connect와 ClickUp SyncUp을 회의, 협업, 일상 업무 수행 측면에서 비교하여 팀 크기 및 업무 스타일에 맞는 솔루션을 선택할 수 있도록 안내합니다.

ClickUp 대 어도비 커넥트: 한눈에 보기

측면 ClickUp Adobe Connect 핵심 목적 강력한 시장 입지를 가진 올인원 클라우드 기반 프로젝트 관리 플랫폼입니다. 내장된 작업 관리, 문서, ClickUp SyncUp 기능을 통해 팀원들이 동일한 정보를 공유하며 피드백 루프를 방지합니다. 맞춤형 레이아웃과 포드를 지원하는 교육, 이벤트, 고참여형 비디오 회의를 위한 가상 교실 및 웨비나 플랫폼 일상적인 StandUp 미팅과 상태 동기화 리스트 및 스프린트 보드 내에서 신속한 반복 StandUp을 위해 설계되었으며, 대화하는 동안 작업이 실시간으로 업데이트됩니다. 체계적이고 사전 준비가 많이 필요한 세션에 더 적합합니다. 일일 StandUp 미팅은 부담스럽고, 이후에도 수동으로 작업을 옮겨야 합니다. 진행 중인 일 관리 vs 가상 교육 회의 기능이 계층 구조, 보기, 보고 기능과 함께 제공되는 포괄적인 프로젝트 및 작업 관리 플랫폼 가상 교실 및 웨비나에 최적화됨; 지속적인 작업 추적은 별도의 tool에서 수행해야 함 자동화, AI, 회의 후 후속 조치 자동화 기능과 ClickUp Brain, AI 노트 작성기, AI 에이전트가 결합되어 요약 내용을 작업으로 전환하고 일을 자동으로 처리합니다. AI는 녹화 내용 재활용과 실시간 세션 지원에 집중하며, 후속 작업은 여전히 별도의 수동 기록이 필요합니다. 팀 커뮤니케이션 및 실시간 참여 ClickUp 채팅, 댓글, 그리고 싱크업은 대화, 파일, 작업을 하나의 작업 공간에 통합하여 관리합니다. 채팅, Q&A, 설문조사, 포드 기능을 통한 세션 내 참여 유도에는 탁월하지만, 지속적인 비동기 팀워크를 위한 기본 hub는 제공되지 않습니다.

ClickUp이란 무엇인가요?

대부분의 팀 환경에서는 한 앱에 작업이, 다른 앱에 회의 노트가, 또 다른 개인 채팅방에는 최신 범위 변경 사항이 각각 저장됩니다. 매번 전환할 때마다 집중력이 흐트러지고, 누군가는 항상 일을 진행하기보다 뒤처진 내용을 따라잡느라 바쁩니다. 이것이 바로 업무 분산 현상입니다.

ClickUp은 모든 것을 하나의 통합된 AI 작업 공간 으로 모읍니다. 프로젝트, 작업, 문서, 채팅, 그리고 ClickUp SyncUp이 한곳에 위치합니다.

여러 협업 도구와 화상 회의 앱 사이를 오가며 시간을 낭비하지 않고, 한 곳에서 프로젝트 관리, 작업 할당, 브리핑 공유를 수행할 수 있습니다. 결정 사항은 영향을 받는 작업에 직접 첨부되어 누군가의 노트에 묻히지 않습니다.

원격 협업을 위해 ClickUp은 프로젝트 관리 소프트웨어이자 생산성 허브 역할을 합니다. 팀원들은 시각적 작업 보드, 목록, 달력으로 체계적으로 관리할 수 있으며, 프로젝트 진행 상황을 실시간으로 추적하고, 흩어진 할 일 목록 도구를 단일 작업 공간으로 대체할 수 있습니다.

ClickUp Brain은 여기에 AI 기능을 더합니다. 긴 업데이트 내용을 요약하고 요약문 초안을 작성하는 데 도움을 주어 프로젝트 관리자가 재작성하는 시간을 줄이고 진행 중인 프로젝트를 관리하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 합니다.

한 G2 리뷰어 는 이렇게 말합니다:

“가장 마음에 드는 점은 다양한 프로젝트와 팀의 작업, 문서, 토론, 마감일, 대시보드를 한곳에 집중할 수 있다는 것입니다.”

ClickUp 기능

ClickUp으로 모든 문서, 프로젝트, 대화 등을 하나의 통합 플랫폼에서 관리하세요.

ClickUp이 팀이 업데이트를 공유하고, 신속한 동기화를 수행하며, 대화를 명확하고 추적 가능한 일로 전환하는 데 어떻게 도움을 주는지 살펴보겠습니다.

기능 #1: ClickUp 채팅

ClickUp 채팅을 통해 팀원과 소통하고 채팅 창 내에서 작업을 생성하세요.

ClickUp 채팅을 통해 팀원들은 업무를 관리하는 동일한 스페이스, 폴더, 목록 내에서 실시간 대화를 나눌 수 있습니다. 프로젝트 관리 작업 공간을 벗어나지 않고도 팀원을 @멘션하고, 파일을 공유하며, 작업을 연결하고, 메시지에 반응할 수 있어 맥락이 별도의 채팅 앱으로 사라지지 않습니다.

채팅이 작업, 문서, 대시보드와 함께 통합되어 있으므로 메시지를 작업으로 전환하고 완료까지 추적하기 쉽습니다. 이는 팀이 Adobe Connect와 같은 독립형 메시징 또는 웨비나 도구에 의존할 때 발생하는 "채팅에서 논의했음"이라는 간극을 해소합니다. 해당 도구에서는 후속 조치가 수동으로 다른 시스템으로 이동되어야 합니다.

📌 예시: 마케팅 팀이 출시 목록과 연결된 ClickUp 채팅을 사용합니다. 마지막 순간의 카피 변경에 대한 대화 중, 리더가 두 가지 키 메시지를 ClickUp 작업으로 전환하고 카피라이터를 태그합니다. 모든 작업과 채팅이 동일한 워크플레이스에 연결되어 있기 때문에 후속 조치 과정이 훨씬 수월해집니다.

기능 #2: ClickUp SyncUps

ClickUp 싱크업을 통해 작업 공간 내에서 바로 체계적인 업데이트를 실행하세요

ClickUp SyncUp은 별도의 회의 앱이 아닌 작업 공간 내에서 진행되는 가벼운 회의입니다. 팀원들은 목록과 스페이스에서 반복적인 StandUp 또는 상태 점검 회의를 진행하고, 대화 중 보드를 검토하며, 작업이 이미 추적 중인 바로 그 자리에서 노트를 기록할 수 있습니다.

가상 "룸"과 레이아웃을 강조하는 Adobe Connect와 같은 웨비나 스타일 tool과 달리, SyncUp은 일상적인 실행을 위해 설계되었습니다.

회의 중 화면에서 작업과 상태를 확인하며 논의할 수 있으며, 통화 후 노트를 옮겨 적지 않고도 실시간으로 작업을 생성하거나 업데이트할 수 있습니다. ClickUp SyncUp은 AI 기반 메모 기능을 내장하여 실행 항목을 요약해 줍니다.

클릭업 싱크업에서 AI 노트 기능을 사용하면, AI 노트 작성기가 통화 종료 후 자동으로 회의 기록 문서( ClickUp 문서 )를 생성합니다. 이 문서에는 회의 요약, 핵심 사항, 실행 항목, 녹취록 및 활성화된 경우 녹음 파일이 포함됩니다. 노트는 싱크업 스레드에 게시되며 문서 허브나 플래너에서도 확인할 수 있어 팀과 쉽게 접근, 공유 및 협업할 수 있습니다.

통화 중 SyncUp을 녹화하여 나중에 클립 허브에서 참조 자료로 활용할 수도 있습니다.

📌 예시: 제품 팀이 스프린트 리스트에서 15분간 SyncUp을 진행합니다. 장애 요소를 논의하며 각 작업을 열고 동일한 화면에서 새 하위 작업을 생성합니다. 이후 AI 노트테이커가 요약 및 실행 항목 목록을 SyncUp 스레드(리스트 전용 채팅 채널에 표시됨)에 게시하므로, 회의에 참석하지 못한 사람도 변경 사항을 정확히 확인할 수 있습니다.

📽️ 시청하기: StandUp이나 SyncUp 회의 후에도 여전히 채팅, 이메일, 회의 노트 사이를 오가시나요? 업데이트, 결정 사항, 후속 조치까지 모두 한곳에 모아진다면 어떨까요?

기능 #3: ClickUp Brain, AI 노트 작성기 및 AI 에이전트

ClickUp Brain으로 모든 작업을 카테고리별로 요약하여 더 쉽게 파악하세요

ClickUp Brain은 전체 ClickUp 작업 공간을 아우르는 AI 레이어입니다. 긴 문서와 작업을 요약하고 작업 공간에서 실행 항목을 추출해 줍니다. 이 컨텍스트 기반 AI 도구는 진행 중인 작업에 대한 질문에 답변하고, 프로젝트에 저장된 내용을 바탕으로 업데이트 초안이나 후속 메시지를 작성할 수도 있습니다.

하지만 당장 진행 중인 회의에 더 적합한 도구를 원하신다면 ClickUp AI 노트테이커를 사용해 보세요.

ClickUp AI 노트테이커로 실시간 회의 기록과 AI 기반 요약본을 받아보세요

이 AI 도구는 지원되는 회의에 자동으로 참여하여 오디오를 녹음하고, 문서와 작업에서 검색 가능한 상태로 유지되는 트랜스크립트와 요약본을 생성합니다.

이러한 요약 자료가 별도의 파일 저장소가 아닌 ClickUp 내에 저장되므로 진행 중인 프로젝트와 직접 연결하기가 더 쉽습니다.

여기에 더해, ClickUp 슈퍼 에이전트와 ClickUp Brain의 엔터프라이즈 검색 기능은 ClickUp 및 연결된 도구 전반에서 맥락을 추출하는 데 도움을 줍니다. 슈퍼 에이전트는 긴 스레드를 요약하거나 아젠다 및 후속 메시지 작성을 지원하며, 엔터프라이즈 검색은 프로젝트 관련 질문에 답할 수 있는 적절한 문서와 작업을 찾아냅니다.

ClickUp의 슈퍼 에이전트로 워크플로우를 가속화하세요

📌 예시: 주간 제품 SyncUp 회의 후, PM(제품 관리자)이 대략적인 노트를 작업 항목에 붙여넣고 ClickUp Brain에 이를 "결정 사항", "장애 요소", "실행 항목"으로 분류해 달라고 요청합니다. ClickUp Brain은 깔끔한 요약본을 생성하고 작업 항목을 제안하며, PM은 이를 엔지니어링, 디자인, QA(품질 보증) 팀에 할당합니다. 다음 단계를 파악하기 위해 채팅 기록을 분석하거나 녹화 영상을 볼 필요가 없습니다.

💡 프로 팁: ClickUp BrainGPT로 AI 지원 회의 후속 조치 시스템을 구축하세요. ClickUp 브레인GPT의 음성 입력 기능으로 노트, 작업, 요약 내용을 음성으로 입력하세요 음성 입력으로 결정 사항 및 업데이트 전달: SyncUp 또는 클라이언트 통화 직후, 데스크탑에서 BrainGPT의 음성 입력 기능을 사용하여 요약 내용을 직접 입력하지 않고 말로 전달하세요. 구두점, 구조, 잡음까지 처리하므로 녹음 재확인이나 별도 음성 입력 tool 없이도 ClickUp 작업, 문서 또는 댓글에 깔끔한 텍스트로 업데이트됩니다.ClickUp BrainGPT에 원본 노트를 깔끔한 실행 플랜으로 전환하도록 요청하세요: 회의에서 작성한 대략적인 항목을 문서에 붙여넣기(또는 음성 입력)한 후 ClickUp BrainGPT에게 결정사항, 위험 요소, 장애 요인, 다음 단계로 분류해 달라고 요청하세요. 그런 다음 작업 설명 초안을 작성하고, ClickUp 작업 공간에 이미 저장된 컨텍스트를 기반으로 마감일까지 제안할 수 있습니다.주제나 프로젝트별로 과거 ClickUp SyncUp을 쿼리하세요: 오래된 문서와 채팅 스레드를 뒤지는 대신, "3분기 온보딩 출시를 위해 우리가 커밋한 사항은 무엇인가요?" 또는 "ACME 출시를 위한 지난 세 번의 SyncUp을 요약해 주세요"와 같은 질문을 ClickUp BrainGPT에 물어보세요. ClickUp BrainGPT는 작업 공간에 연결되어 있으므로 올바른 결정과 작업을 단일한 최신 답변으로 추출할 수 있습니다.각 후속 조치에 적합한 AI 모델 선택: ClickUp BrainGPT를 통해 GPT-4, Claude, Gemini 등 여러 프리미엄 모델을 한 곳에서 이용할 수 있습니다. ClickUp BrainGPT가 작업에 가장 적합한 엔진으로 작업을 라우팅하는 동안 사용자는 ClickUp에 머물러 있을 수 있습니다.

기능 #4: ClickUp 회의 및 ClickUp 달력

ClickUp 달력으로 일상적인 회의, ClickUp 싱크업, 후속 조치를 한곳에서 관리하세요

대부분의 회의 도구는 통화 중에 일어나는 일에 집중합니다. ClickUp은 이를 뒤집어 회의 전, 중, 후에 필요한 모든 것을 하나의 작업 공간에서 제공합니다.

ClickUp Meetings로 시작하세요. 회의 문서나 작업을 생성하고, 리치 텍스트 편집 및 체크리스트로 아젠다를 구성할 수 있습니다. 이후 '할당된 댓글' 기능을 활용하면 페이지에서 벗어나지 않고도 논의 사항을 소유자와 마감일로 전환할 수 있습니다.

반복 작업은 주간 1:1 미팅, 스프린트 리뷰, 프로젝트 점검을 예측 가능한 주기로 유지합니다. 반면 ClickUp AI 노트테이커와 ClickUp Brain은 수동으로 모든 내용을 다시 작성하는 대신 몇 번의 클릭만으로 회의록과 후속 이메일을 생성하는 데 도움을 줍니다.

ClickUp 달력은 일정 관리 기능을 동일한 시스템으로 통합합니다. 일별, 주별, 월별 레이아웃에서 작업과 회의를 함께 확인하고 항목을 드래그 앤 드롭하여 재조정할 수 있습니다. 또한 작업 상태나 우선순위에 따라 색상 코드를 지정하여 우선 처리해야 할 사항을 명확히 구분할 수 있습니다.

Google 캘린더와의 동기화를 통해 ClickUp의 변경 사항이 외부 달력에 반영되고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이로 인해 ClickUp 동기화 회의와 체크인을 다른 일정에 맞춰 조정할 수 있어 중복 예약 없이 원활하게 관리할 수 있습니다.

📌 예시: 제품 스쿼드가 ClickUp 목록에서 매주 반복되는 ClickUp SyncUp을 운영합니다. ClickUp 달력에서는 ClickUp SyncUp이 스프린트 작업과 함께 표시되므로, 우선순위가 변경될 때 PM은 한 보기에서 작업과 다음 ClickUp SyncUp을 새 시간대로 드래그합니다.

기능 #5: ClickUp 자동화 및 통합

필요한 자동화를 토글하거나 AI를 기반으로 워크플로우에 맞춰 규칙을 맞춤형으로 설정하세요.

ClickUp 자동화 기능을 통해 수동 후속 작업을 간단한 규칙으로 대체할 수 있습니다. 상태 변경, 마감일 도래, 작업 생성 또는 사용자 지정 필드 업데이트 시 작업을 트리거할 수 있습니다.

ClickUp 자동화 기능을 ClickUp AI 노트테이커 및 ClickUp Brain과 결합하면 일반적인 흐름은 다음과 같습니다:

ClickUp Notetaker는 ClickUp SyncUps 회의를 요약합니다

ClickUp Brain은 실행 항목을 추출합니다

작업은 소유자와 날짜와 함께 생성됩니다

ClickUp 자동화 기능은 해당 작업을 적절한 리스트나 스프린트로 자동 할당합니다.

ClickUp은 팀이 이미 사용하는 1000개 이상의 도구와도 연동됩니다 . 여기에는 Google Workspace, Microsoft Teams, Slack, Zoom 등 일반적인 회의 플랫폼이 포함됩니다. 이를 통해 외부 비디오 도구를 필요한 경우 유연하게 활용하면서도 작업 추적 및 자동화를 한곳에 중앙 집중화할 수 있습니다.

이로 인해 ClickUp은 보안 및 협업 기능을 갖춘 도구를 찾는 빠르게 움직이는 팀에게 이상적이며, 이러한 기능들은 워크플로우를 손쉽게 간소화합니다.

📌 예시: 디자인 검토 후 작업이 "검토 중" 상태로 이동합니다. 자동화 기능이 즉시 승인자에게 작업을 할당하고 마감일을 설정하며, ClickUp AI 노트테이커 요약 링크를 태그한 댓글을 게시합니다. 누구도 작업 인계를 기억할 필요가 없으며, 회의 사이에도 워크플로우가 원활하게 이어집니다.

ClickUp 가격 정책

📮 ClickUp 인사이트: 회의 효율성 설문조사 결과에 따르면, 100명 규모의 조직에서 지식 근로자들이 주당 약 308시간을 회의에 할애할 수 있다는 사실이 밝혀졌습니다! 하지만 회의 시간을 줄일 수 있다면 어떨까요? ClickUp의 통합 작업 공간은 불필요한 회의를 획기적으로 줄여줍니다! 💫 실제 결과: Trinetix와 같은 클라이언트는 ClickUp을 통해 프로젝트 문서를 중앙 집중화하고, 워크플로우를 자동화하며, 팀 간 가시성을 개선함으로써 회의 시간을 50% 줄였습니다. 매주 수백 시간의 생산적인 시간을 되찾는 모습을 상상해 보세요!

Adobe Connect란 무엇인가요?

Adobe를 통해

수백 명의 참가자를 대상으로 가상 교육을 진행 중이며 기본적인 영상 통화 이상의 기능이 필요하다고 상상해 보세요. 매주 처음부터 다시 구축하지 않고도 재사용 가능한 세련된 레이아웃, 참여 유도 도구, 그리고 재사용 가능한 회의실이 필요합니다.

Adobe Connect는 웨비나 및 온보딩 프로그램과 같은 체계적인 세션을 위해 설계된 웹 회의 및 가상 교실 플랫폼입니다.

호스트는 채팅, 투표, Q&A, 노트, 파일 공유, 화면 공유를 위한 포드와 레이아웃으로 "룸"을 구축한 후, 이를 이벤트 간 재사용 가능한 지속적 스페이스로 저장합니다.

회의실 설정이 저장되므로 강사는 콘텐츠와 슬라이드를 한 번 미리 로드하여 각 교육 그룹에 재사용할 수 있습니다. Adobe는 학습 생태계(예: Adobe Learning Manager 및 LMS 플랫폼)와 깊이 연결되어 체계적인 L&D 프로그램과 규정 준수 중심의 교육 요구사항을 가진 기업에서 선호하는 솔루션입니다.

Adobe Connect 주요 기능

Adobe Connect는 일상적인 작업 추적보다는 호스트 제어, 참가자 참여 유도, 반복 가능한 회의실 설계에 중점을 둡니다.

기능 #1: 포드(Pods)와 레이아웃(Layouts)을 통한 맞춤형 가상 회의실

Adobe를 통해

Adobe Connect는 "포드"(채팅, 비디오, Q&A, 설문, 노트, 파일 등을 위한 모듈)와 "레이아웃"(이러한 포드들의 배열)을 사용하여 지속적 회의를 구축합니다.

호스트는 여러 레이아웃을 구성할 수 있습니다. 예시: 로비, 메인 프레젠테이션 보기, 소그룹 보기, Q&A 마무리 보기 등을 설정하고 세션 중 한 번의 클릭으로 보기를 전환할 수 있습니다.

회의실이 지속적이기 때문에 세션을 종료하고 나중에 다시 접속해도 모든 포드와 업로드된 자료의 위치가 그대로 유지됩니다. 이는 반복적인 교육 프로그램이나 다중 세션 과정에 특히 유용하며, 콘텐츠를 찾기 위해 버전 관리를 계속 사용할 필요가 없습니다.

사용자는 Adobe Connect 모바일 앱을 통해 모바일 기기로도 세션에 참여할 수 있습니다.

기능 #2: 소그룹 협업을 위한 소그룹 회의실

Adobe를 통해

대규모 가상 강의실이나 웨비나에서는 소수의 목소리만 지배하는 반면 나머지 참가자들은 음소거 상태로 남아 있어 진정한 원격 협업을 이루기 어렵습니다.

Adobe Connect의 소그룹 회의실 기능은 호스트가 참가자를 소규모 그룹으로 나누어 토론이나 역할극을 진행할 수 있게 합니다. 각 소그룹 회의실은 화이트보드, 채팅, 공유 노트 등을 포함한 고유한 레이아웃과 포드를 가질 수 있습니다.

호스트는 여러 회의실을 이동하며 모든 그룹에 방송 메시지를 전송한 후, 모든 참가자를 메인 회의실로 다시 불러와 결과를 정리할 수 있습니다. 이는 상호작용이 성과를 좌우하는 워크숍 및 코호트 기반 학습에 특히 유용합니다.

Adobe를 통해

대규모 가상 세션은 피드백 수집이나 청중 참여가 용이하지 않을 경우, 사람들이 관심을 잃는 일방적인 프레젠테이션으로 쉽게 변질될 수 있습니다.

Adobe Connect는 설문조사, Q&A, 채팅, 공유 노트 기능을 위한 대화형 포드를 통해 호스트가 수동적인 시청자를 적극적인 참여자로 전환할 수 있도록 지원합니다.

파일 포드(자료 배포용) 및 화면 공유 기능과 결합하면, 이러한 tools는 웹세미나를 기본적인 영상 통화보다 더 상호작용적인 경험으로 바꿔주며, 모든 기능이 타사 플러그인 없이 제공됩니다.

기능 #4: 고급 호스트 제어 및 백스테이지 준비

Adobe를 통해

대규모 가상 이벤트에서 발표자가 모든 사람 앞에서 슬라이드를 설정하거나 오디오를 조정하는 모습, 또는 시끄러운 음성을 신속하게 음소거하여 진행을 원활히 이어가지 못하는 상황은 스트레스를 유발합니다.

Adobe Connect는 호스트가 참가자의 화면 표시 및 수행 가능 작업을 세밀하게 제어할 수 있도록 합니다. 채팅을 제한하고 화면 공유 권한을 관리하거나 다양한 협업 tools를 통해 특정 포드와의 상호작용 권한을 설정할 수 있습니다.

백스테이지 스타일의 준비 모드를 통해 발표자는 참석자들이 안정적인 화면을 계속 보는 동안 뒤에서 협업하거나 새 콘텐츠를 로드할 수 있습니다. 이는 중요한 이벤트 중 화면상의 실수를 줄여줍니다.

기능 #5: 콘텐츠 및 발표자를 위한 AI 기반 성능

Adobe를 통해

Adobe Connect의 AI 기반 성능 기능에는 녹화 내용을 콘텐츠로 변환하는 기능과 긴 세션을 챕터와 핵심 포인트로 분할하는 구조화된 요약 생성 기능이 포함됩니다.

AI 지원 도우미가 호스트와 크리에이티브 팀에게 기능을 안내할 수 있으며, 새롭게 등장한 AI Q&A(질의응답) tools는 라이브 세션 중 청중의 질문을 분류하고 답변하는 데 도움을 주도록 설계되었습니다.

반복적인 웨비나를 운영하는 L&D(학습 및 개발) 팀의 경우, 이를 통해 진행 과정과 사후 이벤트 문서화 작업을 모두 효율화할 수 있습니다.

Adobe Connect 가격 정책

표준: 사용자당 연간 $190

프리미엄: 사용자당 연간 $290

Enterprise: 사용자당 연간 $390

ClickUp SyncUps 대 Adobe Connect: 기능 비교

승자를 가리기 전에, 단순히 사라지는 또 다른 비디오 회의가 아닌 추적 가능한 일로 전환되는 회의를 필요로 할 때 ClickUp SyncUp과 Adobe Connect가 어떻게 비교되는지 살펴보겠습니다.

기능 #1: 일상적인 StandUp 및 상태 동기화

ClickUp SyncUps

ClickUp SyncUps는 일일 StandUp 및 신속한 검토가 작업과 문서와 동일한 환경에서 이루어지도록 설계되었습니다. 이는 목록, 스프린트 보드 또는 프로젝트 스페이스에서 실행되므로, 팀원들은 대화를 나누는 동안 이미 실시간 데이터를 확인하고 있습니다.

Adobe Connect

Adobe Connect는 실시간 StandUp 회의를 진행할 수 있지만, 가상 교실이나 웨비나 같은 정교하고 체계적인 세션을 위해 우선 설계되었습니다. 포드, 레이아웃, 백스테이지 준비 기능은 대규모 이벤트에는 효과적이지만, 매일 15분씩 진행하는 간단한 체크인에는 부담스러울 수 있습니다. 회의가 끝나면 여전히 노트를 프로젝트 도구로 옮겨 작업을 생성하고 추적해야 합니다.

🏆 승자: 반복적인 스탠드업 및 상태 동기화에는 ClickUp이 승리합니다. ClickUp SyncUp은 프로젝트 작업 공간 내에 위치하여 업데이트를 즉시 작업 및 상태로 전환하는 반면, Adobe Connect는 계획된 교육 및 이벤트 스타일 회의에 더 적합합니다.

기능 #2: 진행 중인 일 관리 vs. 가상 교육

ClickUp SyncUps

ClickUp은 지속적인 프로젝트 및 작업 관리를 위해 설계되었습니다. ClickUp의 계층 구조 (작업 공간 → 스페이스 → 폴더 → 리스트 → 작업)는 각 작업 흐름에 담당자, 우선순위, 작업 단위의 기본 시간 추적 기능을 갖춘 명확한 구조를 제공합니다. 팀은 동일한 데이터를 사용해 리스트, 보드, 달력, 간트 보기 간 전환하며 작업 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있습니다.

ClickUp의 모든 기능은 이러한 작업들을 중심으로 구성되어 있으므로, 회의에서 시작된 대화는 진행 상황과 결과를 추적하는 동일한 공간에 자연스럽게 이어집니다.

Adobe Connect

Adobe Connect는 체계적인 가상 강의실 및 웨비나 제공에 최적화되어 있습니다. 지속적 회의실과 포드(pod) 기능으로 세션을 정교하고 반복 가능하게 운영할 수 있습니다. 그러나 세션 종료 후에도 장기적 추적을 위해 실행 항목과 결정 사항을 별도의 프로젝트 관리 플랫폼으로 이전해야 합니다.

🏆 승자: ClickUp은 지속적인 프로젝트 관리 및 작업 관리에서 확실히 우위를 점합니다. Adobe Connect는 가상 이벤트 제공에 강점을 보이지만, 후속 조치 관리를 위해 다른 시스템에 의존해야 합니다.

기능 #3: 자동화, AI 및 회의 후 후속 조치

ClickUp SyncUps

ClickUp은 자동화 및 AI를 활용하여 통화 후에도 업무가 지속되도록 하여 직장 내 협업을 개선합니다. ClickUp 자동화를 통해 상태 변경 또는 작업 생성 시 규칙 기반 작업을 트리거할 수 있어 수동 업데이트 없이도 보드가 항상 정확하게 유지됩니다.

ClickUp Brain, AI 노트테이커, 슈퍼 에이전트가 함께 작동하여 ClickUp SyncUp 회의 내용을 요약하고, 실행 항목을 추출하며, 후속 조치를 제안하고, 노트나 회의록에서 작업 설명을 생성할 수도 있습니다.

Adobe Connect

Adobe Connect의 AI 기능은 이벤트에 중점을 둡니다. 녹화본을 콘텐츠로 재활용하고 요약본을 생성하며, 실시간 세션 중 호스트를 지원하고 Q&A 처리를 개선하는 데 도움을 줍니다. 이는 교육 및 마케팅 팀에 유용하지만, 이러한 인사이트를 진행 중인 작업과 연결하는 것은 여전히 다른 플랫폼에 의존해야 합니다.

🏆 승자: ClickUp은 회의 후 후속 조치를 자동화하고 AI를 작업, 문서, 워크플로우에 직접 연결하는 점에서 승리합니다. Adobe Connect는 교육 콘텐츠를 강화하고 재활용하는 AI에 가장 적합합니다.

👀 재미있는 사실: 지식 근로자들은 하루에 거의 1,200번이나 앱과 웹사이트를 전환하며, 단순히 방향을 재조정하는 데만 주당 약 4시간을 낭비합니다. 바로 이러한 토글 비용을 줄이기 위해 ClickUp의 올인원 작업 공간과 SyncUps가 설계된 것입니다.

기능 #4: 팀 커뮤니케이션 및 실시간 참여

ClickUp

ClickUp은 일상적인 팀 커뮤니케이션을 업무와 밀접하게 연결합니다. 팀원을 @멘션하고, 파일을 공유하며, 토론 내용을 작업으로 전환할 수 있으며, 결정 사항이 영향을 미치는 업무에 반드시 연결되도록 보장합니다.

Adobe Connect

Adobe Connect는 예약된 세션 중 참여도 유지에 탁월합니다. 호스트는 채팅, Q&A, 설문조사, 화이트보드, 파일 포드, 소그룹 회의실을 활용해 참가자들의 적극적인 참여를 유도합니다.

라이브 웨비나나 교육의 경우, 기본적인 영상 통화보다 풍부한 경험을 제공합니다. 그러나 세션이 종료된 후에는 지속적인 비동기 채팅이나 작업 추적을 위한 기본 제공 작업 공간이 없습니다.

🏆 승자: ClickUp은 작업 및 프로젝트와 지속적으로 연결된 팀 커뮤니케이션에서 승리합니다. Adobe Connect는 구조화된 가상 이벤트 중 일대다 소통에 더 강점을 보입니다.

👀 재미있는 사실: Microsoft의 넷미팅(NetMeeting)은 최초의 공개 웹 회의 플랫폼을 만드는 데 기여했습니다. 이후 1999년 웹엑스 미팅 센터(WebEx Meeting Center)가 출시되었고, 이후 웹엑스(WebEx)로 이름을 변경하며 웨비나(webinar)의 대중화에 더욱 기여했습니다.

레딧에서 ClickUp 대 Adobe Connect 비교

레딧 사용자들은 일반적으로 이 tools가 서로 다른 문제를 해결한다고 평가합니다: ClickUp은 업무 계획 수립과 작업별 업데이트 관리를 위한 올인원 플랫폼인 반면, Adobe Connect는 체계적인 웨비나, 가상 교실, 공식 교육 세션 관련 스레드에서 더 자주 언급됩니다.

사용자들은 생산성 앱으로서 ClickUp의 깊이와 유연성을 강조합니다:

✅ “저희는 최소 4년 동안 ClickUp을 사용해 왔는데, 솔직히 지금까지 사용해 본 최고의 프로젝트 관리 tool 중 하나입니다.”

사용자들은 또한 ClickUp의 단점을 지적합니다:

🚩 “제 생각에는 ClickUp이 너무 많은 기능으로 가득 차 있어서, 이 점이 오히려 가장 큰 단점이 되고 있습니다. 기능이 너무 압도적이어서 그 무게를 감당하다 보니 속도가 느려지는 것 같습니다.”

Adobe Connect의 경우, 교육자와 관리자들은 주로 사용성에 대해 이야기합니다:

✅ "Adobe Connect 사용자로서 꽤 괜찮습니다. Lync보다 다중 사용자 비디오 채팅에 선호하는데, 갤러리 보기로 모든 비디오 채팅을 한 번에 볼 수 있기 때문입니다. Lync는 '활성 화자'만 표시하는데(종종 정확하지 않죠)."

레딧에서는 Adobe Connect가 체계적인 세션에는 유용하지만 비용과 사용상의 불편함이 반복적으로 언급된다고 합니다. 한 교사는 자신의 경험을 이렇게 요약했습니다:

🚩 "수차례 가격 인상과 원치 않는 UI 업데이트/추가 기능에도 불구하고 수년간 어도비를 고수해왔지만, 이제는 너무 느려져서 거의 사용할 수 없을 지경이라 이제 그만두기로 했습니다."

전체적으로, 원격 근무자를 위한 지속적인 작업 관리와 회의에서 실행으로 이어지는 워크플로우가 필요할 때 레딧의 의견은 ClickUp 쪽으로 기울어집니다.

사용자들은 더 무거운 이벤트 스타일의 가상 교실이 필요하지만 추가 비용과 구식 경험을 감수할 의사가 있을 때 Adobe Connect를 선호합니다.

어떤 회의 도구가 최고일까요?

Adobe Connect는 가상 교실, 웨비나, 체계적인 교육을 위한 정교한 '이벤트 단계'가 필요할 때 탁월합니다. 대규모 그룹을 대상으로 레이아웃, 포드, 참여 도구 등을 활용한 고접촉 세션을 운영하는 데 중점을 둔다면, 특히 학습 팀과 대기업에 적합하게 그 역할을 잘 수행합니다.

반면 ClickUp은 프로젝트 관리와 내장 협업 기능에 중점을 둡니다. ClickUp SyncUp을 통해 작업, 문서, 채팅 옆에서 신속한 업데이트를 명확한 실행 항목으로 전환할 수 있도록 팀을 지원합니다.

작업 관리와 회의 노트를 함께 보관하여 별도의 화상 회의 도구에서 분실되는 결정을 방지할 수 있습니다. ClickUp Brain이 지능형 AI 레이어로 작동함으로써 요약 및 다음 단계가 별도의 요약 문서에 떠다니지 않고 작업과 연결된 상태로 유지됩니다.

대규모 정교한 이벤트가 필요하다면 Adobe Connect가 확실한 선택입니다. 하지만 일상적인 회의와 비동기적 진행 상황을 프로젝트 계획 및 작업 관리에 직접 반영하고 싶다면, ClickUp SyncUp은 회의 종료 후에도 계속 활용할 수 있는 회의 도구입니다.

ClickUp에서 SyncUp을 시작하여 회의 작업과 후속 조치를 한 곳에서 관리하세요.