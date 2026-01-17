마케팅 관리자가 캠페인 진행 상황 추적을 위해 ClickUp SyncUp을 활용하는 방법

마케팅 리더 3명 중 1명은 전환율이 가장 우선적으로 추적하는 핵심 성과 지표라고 답했습니다. 그러나 모든 마케팅 팀에게 전환은 단지 결과에 불과합니다.

진정으로 그들을 움직이는 것은 퍼널의 모든 단계에서 노력이 얼마나 잘 동기화되는가입니다.

마케팅 관리자에게 진정한 어려움은 프로젝트 업데이트의 가시성이 실시간으로 유지되고 실행 가능하며 측정 가능한 크로스-기능적 캠페인 관리를 유지하는 것입니다.

캠페인 성과가 저조할 때는 팀이 신속히 원인을 진단하고 해결해야 하며, 효과가 있을 때는 집중 투자할 명확한 신호를 확보해야 합니다.

바로 여기에 ClickUp SyncUp이 필요합니다. 마케팅 팀을 위한 ClickUp 생태계의 일환인 이 스마트한 프로젝트 관리 도구는 팀 리더가 마케팅 팀 회의 구조를 설계하고, 작업 관리를 자동화하며, 여러 채널에 걸친 성과를 추적할 수 있도록 지원합니다.

이 글에서는 마케팅 관리자가 캠페인 진행 상황 추적을 위해 ClickUp SyncUp을 활용하는 방법을 살펴보겠습니다.

마케팅 팀에게 캠페인 진행 상황 추적이 필수적인 이유

존은 동시에 세 개의 출시를 진행 중입니다. 그는 주간 캠페인 추적 회의를 주최하고, 서로 연결되지 않은 대시보드를 훑어보며, 이메일 스레드에서 프로젝트 업데이트를 쫓아다닙니다. 그 결과, 지난주에 실제로 어떤 핵심 성과 지표가 움직였는지 아무도 확신하지 못합니다. 놓친 마감일은 놓친 목표로 이어집니다.

John은 간단한 주기 방식으로 전환합니다: 매일 신호 점검(리드 수, CAC 추세, 품질), 공유 KPI 시트, 그리고 소유자와 프로젝트 타임라인을 위한 단일 프로젝트 관리 플랫폼 보기를 활용합니다.

이것이 모니터링의 힘입니다. 진행 상황 추적이 중요한 주요 이유는 다음과 같습니다.

1. 가시성이 활동을 성과로 전환합니다

팀이 중요한 몇 가지 메트릭(전환율, 유효 파이프라인, 비용, 품질)을 측정할 때, 무엇을 확장하고 무엇을 중단해야 하는지 알게 됩니다. Google 미디어 팀은 엄격한 측정이 마케터가 최적화하고, ROI를 입증하며, 브랜드 영향력을 이해하는 방법이라고 강조합니다.

2. 협업으로 지연과 재작업 감소

소유자, 상태, 다음 단계에 대한 공유된 신뢰할 수 있는 정보원은 오해와 소통 문제를 줄여줍니다. 이는 마케팅 운영에서 타임라인 미준수와 중복 작업의 주요 원인 중 하나입니다.

3. 빠른 피드백 루프로 팀 성과 향상

애자일 마케팅 사례에 따르면 , 더 짧은 주기와 가시적인 진행 중인 작업은 더 나은 처리량과 대응력을 이끌어냅니다. 사이클 시간, 처리량, 실험 효과를 추적하면 팀이 신속하게 적응할 수 있습니다.

4. 예산 관리 및 ROI 규율

측정 없이 지출을 정당화할 수 없습니다. 표준 KPI 프레임워크는 채널 활동을 수익 기여도와 귀속 가능한 ROI(허영 메트릭 대비)에 연결합니다.

5. 학습의 시너지 효과

일관된 추적은 비교 기준점을 생성하여 모든 테스트가 크리에이티브, 제안, 타깃층을 개선하도록 합니다. Google의 MMM 가이드라인은 실행 가능한 의사결정을 위해 측정 격차를 메우는 것을 강조합니다.

시작하기 전에: 캠페인 동기화에 ClickUp을 선택해야 하는 이유

업무 분산은 캠페인 진행을 지연시킵니다. 브리핑은 문서에, 업데이트는 채팅에, 작업은 다른 도구에 숨겨져 있으며 최신 수치는 소수만 접근하는 스프레드시트에 있습니다. 결정과 실행 사이의 스레드가 끊어지고 사소한 문제들이 목표 미달로 이어집니다.

ClickUp은 모든 요소를 한곳에 모아 동기화를 차분하고 집중력 있게 진행하며 실행과 연결합니다. 모든 작업이 단일 작업 공간에 배치되면 작업 자체와 함께 대화가 이루어집니다. 업데이트는 별도의 채널 없이 책임자가 지정된 다음 단계로 전환됩니다.

플랜을 관리하는 동일한 페이지에서 최신 수치도 확인할 수 있으므로, 결정은 기억에 의존하지 않고 실제 변경 사항을 기반으로 이루어집니다. 요약 자료는 팀이 작업하는 공간에 자동으로 제공되어 후속 회의가 줄어들고 방향 수정이 더 빨라집니다. 짧은 동기화, 명확한 소유권, 가시적인 결과라는 꾸준한 리듬을 확보할 수 있습니다.

ClickUp이 캠페인 동기화에 도움이 되는 방법:

소유자, 상태, 다음 단계에 대한 단일 정보 소스

업데이트가 명확한 날짜가 지정된 작업으로 전환되며, 모두가 한자리에 모인 상태에서 진행됩니다.

대시보드는 논의 옆에 위치하므로 의사 결정 시 실시간 수치를 활용합니다

요약 및 리캡은 일이 진행되는 현장에 제공되어 불필요한 회의를 줄입니다

시작하기:

ClickUp SyncUp이란 무엇인가요?

ClickUp SyncUp으로 화면에서 크리에이티브를 검토하여 자산을 한 번에 승인하세요

상상해 보세요: 마케팅 팀과 크로스-기능적 이해관계자들과의 캠페인 중간 점검 회의 중입니다. 채팅 앱, 영상 통화, 작업 목록, 문서 사이를 오가며 대화 조각들은 플랫폼마다 흩어져 있고, 누구도 '다음 단계'가 어느 스레드에 있는지 확신하지 못하는 상황입니다.

ClickUp SyncUp을 사용하면 작업 공간 내에서 실시간 음성 또는 비디오 세션을 시작하고, 관련 작업을 즉시 연결하며, 논의를 녹화하고, 이후 자동 요약본을 공유할 수 있습니다.

💯 요약하자면: 맥락을 잃지 않고 시작, 논의, 할당, 후속 조치를 한 곳에서 처리하세요.

ClickUp 채팅으로 팀과 소통하고 채팅 창 내에서 작업을 생성하세요.

실제 사용자들의 피드백을 소개합니다:

내부 채팅을 완전히 ClickUp으로 옮겼습니다(이전에는 Google Meet을 사용했습니다). 원활하게 작동하며 모든 작업과 문서를 한곳에 모아두는 것이 유용합니다.

– 레딧 사용자

아직 초기 단계이지만 계속 발전 중입니다. ClickUp의 다른 기능들과의 연동은 제게 가장 큰 기능입니다

– 레딧 사용자

이 의견들은 마케팅 관리자에게 두 가지 중요한 점을 보여줍니다: 첫째, 작업, 문서, 채팅, 회의를 하나의 통합된 작업 공간에 모아두는 것이 실질적인 가치를 창출한다는 점입니다.

둘째, 기능이 아직 발전 중임에도 불구하고 사용자들은 작업 목록 및 프로젝트 업무와의 강력한 연동을 높이 평가합니다.

마케팅 팀 리더 및 캠페인 소유자에게 ClickUp SyncUp은 다음과 같은 지속적인 과제를 해결합니다: 분산된 회의 노트, 회의 후 불분명한 다음 단계, 도구 간 첨부 파일이나 상태 코멘트를 찾는 데 낭비되는 시간 등입니다.

📌 예시: ClickUp SyncUp을 사용하면 작업 공간과 본질적으로 연결된 회의 공간을 확보할 수 있습니다. 즉, 누군가 "금요일까지 랜딩 페이지를 최적화하겠습니다"라고 말하면, 동일한 앱 내에서 상태, 마감일, 담당자가 지정된 연결된 작업으로 자동 생성됩니다.

마케팅 관리자가 ClickUp SyncUp을 활용하여 캠페인 진행 상황을 추적하는 방법

업무를 동기화하는 마케팅 팀은 더 빠르게 성장하고 낭비를 줄이는 경향이 있습니다.

맥킨지 보고서에 따르면 창의성과 분석, 목적을 결합한 기업들은 동종 업계 대비 약 2배의 성장을 보입니다. 이는 공유된 목표, 공유된 데이터, 공유된 관행이 중요하다는 또 다른 표현입니다.

이는 캠페인 작업에도 적용 가능한 간단한 교훈입니다. 마케팅 관리자는 모든 구성원을 한데 모아 몇 가지 명확한 핵심 성과 지표(KPI)에 합의하면 실시간으로 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

이를 염두에 두고, 마케팅 관리자가 다양한 수준에서 캠페인 진행 상황 추적을 위해 ClickUp SyncUp을 활용하는 방법을 살펴보겠습니다.

👀 재미있는 사실: 지식 근로자들은 여전히 일 수행보다 일 조율에 하루 대부분을 보냅니다. Asana의 '업무의 해부학'에 따르면 약 60%의 시간이 '일과 관련된 일'에 소요되며, 불필요한 회의만으로도 연간 약 157시간이 낭비됩니다. 바로 이 때문에 긴밀하고 맥락에 맞는 동기화가 중요한 것입니다.

회의 전 설정 사항

팀원들에게 안정적인 시작점을 제공하세요. 각 캠페인 채팅 채널에 SyncUp을 생성하면, 연결된 캠페인 작업이 있는 목록과 자동으로 연동됩니다.

작업 목록에서 SyncUp을 시작하세요

ClickUp 문서에서 아젠다를 추가하고 성과, 위험 요소, 다음 단계에 대한 간략한 섹션을 포함하세요. 관련 팀 회원을 초대하고 검토할 핵심 성과 지표(KPI)를 명시하세요. 각 논의 항목 옆에 소유자를 지정하고 회의 전 프로젝트 업데이트를 미리 준비하도록 알림을 추가하세요.

프로젝트 타임라인과 마감일을 보여주는 보기를 열어 모두가 동일한 정보를 공유하도록 하세요. 이 간단한 준비 작업으로 추가 스트레스 없이 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 인스턴트 메시지에 약 60%의 사람들이 10분 이내에 답장하는 반면, 약 15%는 1시간 이상 걸립니다. 2시간. 빠른 확인과 느린 응답이 섞이면 공백이 생기고 팀워크가 느려질 수 있습니다. ClickUp에서는 메시지, 작업, 업데이트가 한곳에 모여 있어 아무것도 놓치지 않고 모두가 각자의 속도로 동기화된 상태를 유지합니다. 연동 채팅 기능을 직접 확인해 보세요. 👇🏼

회의 중 효율성

ClickUp SyncUp을 통해 이해관계자를 초대하고 범위, 위험 요소, 다음 단계를 확인하세요

모든 것을 하나의 플랫폼에 모아 여러 앱 사이를 오가지 않도록 하세요.

작업 공간에서 회의를 시작하고, 참여자가 발언하는 동안 ClickUp 작업이나 ClickUp 문서로 신속한 노트를 작성하세요. 누군가 업데이트를 공유하면 해당 작업을 열어 담당자를 지정하고 명확한 마감일을 설정하세요.

새로운 작업이 발생하면 Mac에서는 Option + T, PC에서는 Alt + T를 눌러 즉시 생성 메뉴를 열고 작업을 생성하세요! 이후 ClickUp AI를 활용해 간결한 요약문을 작성하면 팀이 집중력을 유지할 수 있습니다.

✍🏻 대화를 차분하고 명확하게 유지하세요: 무엇이 진행되었나요? 무엇이 블록이 되었나요? 무엇이 작은 수정이 필요한가요?

이 절차는 잠재적 병목 현상을 쉽게 파악할 수 있게 하며 실시간으로 성과를 추적하는 데 도움이 됩니다.

회의 후 조치 사항 추적

요약 내용을 바탕으로 후속 조치를 진행하세요. AI 노트에서 작업 항목과 다음 단계를 추적하십시오. 각 결정 사항에 소유자와 마감일이 지정된 작업이 할당되었는지 확인하고, 추후 쉽게 참조해야 할 정보가 있다면 작업 코멘트에 간단한 노트를 포함시키세요.

ClickUp 내장 AI 노트 작성 기능의 메모를 확인하세요

시간이 지남에 따라 이러한 작은 습관들은 선택과 결과에 대한 유익한 기록을 쌓아갑니다. 중요한 것을 측정하고, 우선순위를 가시화하며, 안정적이고 인간적인 방식으로 프로젝트를 추진해 나갑니다.

캠페인 추적을 위한 ClickUp SyncUp 활용의 이점

팀이 함께 진행 상황을 추적하면 업무 부담이 줄어들고 결과가 명확해집니다. ClickUp SyncUp은 작업 공간 내에 위치하므로 모든 후속 단계가 한곳에서 관리됩니다.

다음은 마케팅 관리자가 모든 구성원의 업무를 동일한 기준으로 관리하는 데 도움이 되는 몇 가지 간단한 방법입니다.

회의 피로도 감소

회의 전에 업데이트가 도착하고, 회의 후에는 깔끔한 요약이 제공되면 긴 회의 시간을 줄일 수 있습니다.

ClickUp SyncUp을 사용하면 작업 공간 내에서 바로 통화를 시작하고 녹음한 후, 해당 작업과 연결된 실행 항목이 포함된 요약 내용을 즉시 공유할 수 있습니다. 이를 통해 대화를 간결하게 유지하고 업무를 원활하게 진행할 수 있습니다.

Microsoft의 2024년 업무 트렌드 지수에 따르면 리더들은 업무 부담을 줄이고 협업을 원활하게 하기 위해 AI에 의존하는 경향이 있는데, 이는 ClickUp SyncUp의 요약 기능이 여러분을 위해 노트와 다음 단계를 자동으로 정리해 주는 방식과 부합합니다.

캠페인 상태에 대한 명확한 가시성 확보

창의적인 아이디어와 분석이 함께할 때 팀은 더 빠르게 성장합니다.

맥킨지 보고서에 따르면 창의성, 분석력, 목적의식을 결합한 기업들은 동종 업계 대비 약 두 배의 성장을 보입니다. 의사 결정, 핵심 성과 지표(KPI), 작업 소유자를 한곳에 통합하는 것도 동일한 정신을 따릅니다.

SyncUp에 참여하여 작업과 대시보드를 통해 주요 지표를 확인하고, 지난주 대비 변경된 내용을 정확히 파악할 수 있습니다.

책임성 강화 및 신속한 의사 결정

예산이 빠듯할수록 명확성이 중요합니다. 가트너에 따르면 평균 마케팅 예산은 회사 매출의 약 7.7% 수준입니다.

이러한 맥락에서 신속한 의사 결정과 명확한 소유권은 실질적인 차이를 만듭니다.

SyncUp 진행 중에는 논의 중인 작업을 열어서 다음 단계를 할당하고, 모두가 참석한 상태에서 마감일을 설정할 수 있습니다. 이후 자동 요약 기능이 각 담당자에게 자신의 업무를 상기시켜 알림을 보내 줍니다.

ClickUp Brain으로 작업과 작업 공간 전반에 걸쳐 AI 기반 요약 정보를 빠르게 확인하세요.

마케팅, 디자인, 분석 팀 간의 더 나은 협업

같은 목표를 가진 사람들이 회의를 통해 공유된 데이터를 바탕으로 행동할 때 좋은 일이 일어납니다.

최근 예시로는 브랜드와 성과 중심 노력을 연계하고 공유된 플랜을 기반으로 일한 후 강력한 성장을 보고한 인트레피드 트래블(Intrepid Travel)이 있습니다.

SyncUp에서는 이러한 협업이 간단합니다. 디자이너는 화면을 공유하고, 분석가는 메트릭을 가리키며, 마케터는 그 순간을 즉시 작업으로 전환할 수 있습니다.

실제 워크플로우를 확인해 보세요:

👀 재미있는 사실: 웹 최초의 디스플레이 광고는 한때 주목을 끌기 쉬웠지만, 이제는 더 스마트한 기획이 필요함을 알림으로 삼습니다. Wired가 소개한 HotWired의 1994년 배너 광고 출시 사례는 초기 광고들이 오늘날의 기준과 비교해 놀라운 상호작용을 이끌어냈음을 보여줍니다. 현대 팀들은 비슷한 주목을 얻기 위해 더 깔끔한 워크플로우와 스마트한 동기화가 필요합니다.

마케팅 팀을 위한 활용 사례 예시

다음은 ClickUp을 사용하는 실제 팀들의 세 가지 짧은 사례입니다.

이 사례 연구들은 체계적인 업무 관리가 어떻게 시간을 지키며 일하는 데 도움이 되는지 보여줍니다. 각 사례 뒤에는 ClickUp SyncUp이 동일한 설정을 더욱 편리하게 사용할 수 있도록 어떻게 조용히 개선할 수 있는지 간단한 노트가 있습니다.

Shipt의 모든 요청을 위한 단일 받은 편지함

Shipt의 데이터 플랫폼 팀은 매우 분주한 조직의 중심에 위치해 있습니다. 요청이 사방에서 쏟아지고 중요한 세부사항이 쉽게 누락되었습니다. 이에 따라 팀은 접수 업무를 ClickUp 양식으로 이전하고, 태그와 ClickUp 자동화를 활용해 업무를 라우팅하며, 리더들에게 ClickUp 대시보드로 실시간 현황을 제공했습니다.

모든 정보가 한 곳에 통합되면 시간 절약과 오해 감소가 가능하다는 점을 팀이 논의합니다. 켈리 스멍크가 간단히 설명했습니다.

ClickUp 도입 전에는 프로젝트 추적이 여러 플랫폼에 흩어져 있었습니다. ClickUp은 프로세스를 중앙화하여 귀중한 시간을 절약하고 오해와 소통 문제를 크게 줄여주었습니다.

ClickUp 도입 전에는 프로젝트 추적이 여러 플랫폼에 흩어져 있었습니다. ClickUp은 프로세스를 중앙화하여 귀중한 시간을 절약하고 오해와 소통 문제를 크게 줄여주었습니다.

요청과 상태 업데이트를 위한 단일 플랫폼을 통해 팀은 작업을 공정하게 우선순위화하고 최신 데이터를 기반으로 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있었습니다.

ClickUp AI 할당, AI 우선순위 지정, AI 카드를 활용하여 작업 관리를 자동화하고 실시간 인사이트를 즉시 확인하세요.

ClickUp SyncUp이 더 나은 이유

마케팅과 데이터 팀은 어트리뷰션과 KPI 검토를 위해 자주 만납니다. 주간 계획 회의 전 간단한 SyncUp을 진행하면 모든 구성원이 동일한 수치와 맥락을 공유한 상태로 회의에 참여할 수 있습니다.

팀원들은 요청 목록 채팅 채널 내에서 회의에 참여하고, 함께 대시보드를 열어 어떤 문제든 소유자와 마감일이 지정된 작업으로 전환할 수 있습니다. 요약 내용은 작업 공간에 저장되므로 프로젝트 업데이트를 나중에 쉽게 찾을 수 있습니다.

카툰 네트워크의 빠른 게시물 배후에 있는 간단한 설정

카툰 네트워크처럼 제작 시간을 절반으로 줄이려면 ClickUp에서 소셜 달력을 중앙 집중화하세요

카툰 네트워크의 소셜 팀은 정확성을 잃지 않으면서 빠르게 움직일 수 있도록 단일 정보 소스가 필요했습니다.

ClickUp을 통해 제작 및 게시 시간을 약 50% 단축하고, 동일한 팀으로 관리하는 소셜 채널 수를 두 배로 늘리며, 더 짧은 시간에 2,000개 이상의 자산을 생성했습니다.

맞춤형 상태는 게시물의 진행 상황을 모두가 정확히 파악할 수 있게 했습니다. 조회수를 통해 브랜드 간 플랜 수립이 용이해졌습니다.

ClickUp 대시보드는 리더들이 1분 안에 스캔할 수 있는 방식으로 결과를 보여주었습니다. 사라 리블리가 공유한 바와 같이:

필요한 모든 세부 정보가 담긴 단일 정보원 덕분에 우리는 정말, 정말 빠르게 대응할 수 있습니다.

필요한 모든 세부 정보가 담긴 단일 정보원 덕분에 우리는 정말, 정말 빠르게 움직일 수 있습니다.

ClickUp SyncUp이 더 나은 이유는?

플랜이 명확하면 아침 소셜 StandUp 회의는 짧아집니다. 빠른 SyncUp을 통해 프로듀서, 카피라이터, 디자이너는 당일 게시물을 확인하고, 전날 결과를 검토하며, 마지막 순간 변경 사항을 파악할 수 있습니다.

작업이 이동해야 할 경우, 모든 참여자가 함께 있는 자리에서 해당 작업을 열고 새 소유자를 지정하며 새로운 마감일을 설정할 수 있습니다.

마이애미 대학교에서 플랜하고 기억할 수 있는 단 하나의 장소

마이애미 대학교 취업 센터는 매년 200개 이상의 이벤트를 개최하며 19,000명 이상의 학생들에게 서비스를 제공합니다.

그들은 ClickUp Docs에 간단한 지식 기반을 구축하고, 템플릿을 활용해 단계별 작업을 일관되게 유지했으며, 모든 구성원이 업무량과 상태를 한눈에 확인할 수 있도록 보기를 체계화했습니다. 이는 업무 인수인계와 교육에 도움이 되었으며, 리더들이 차분하게 진행 상황을 모니터링할 수 있는 기반을 마련했습니다.

졸업 후 6개월 이내 98%의 성공률을 기록하는 등 학생 성과에서도 결과가 나타났습니다. 마이클 터너가 이러한 변화를 설명했습니다.

ClickUp은 이벤트와 관련된 모든 단계가 실제로 실행되도록 보장하는 방법입니다.

ClickUp은 이벤트와 관련된 모든 단계가 실제로 실행되도록 보장하는 방법입니다.

ClickUp SyncUp이 더 나은 이유

이벤트 작업은 여러 파트너와 연계됩니다. 주중 10분간의 SyncUp 회의로 tool 간 전환 없이 장소, 연사, 프로모션 사항을 확인할 수 있습니다.

화면을 공유하여 타임라인을 검토하고, 누락된 부분을 작업으로 전환하며, 명확한 소유자를 지정하세요. 요약 자료는 팀의 소중한 기록으로 활용되어 신규 팀원이 프로세스를 익히고 우선순위를 꾸준히 유지하는 데 도움을 줍니다.

SyncUp이 ClickUp의 마케팅 워크플로우 생태계에 어떻게 통합되는지

이제 ClickUp SyncUp이 프로세스를 어떻게 간소화하는지 이해하셨습니다. ClickUp의 다양한 기능이 어떻게 함께 작동하여 여러분의 노력을 강화하는지 살펴보겠습니다.

SyncUp + ClickUp 작업으로 캠페인의 완벽한 가시성 확보

ClickUp 작업과 ClickUp SyncUps로 노트에서 우선순위가 지정된 작업을 생성하여 오늘 바로 소유권과 책임 소재를 확정하세요

캠페인 스트레스의 대부분은 사소한 누락에서 비롯됩니다. 디자인 팀에 전달되지 않은 간단한 상태 업데이트. 작업으로 전환되지 않은 새로운 아이디어.

회의 중 해당 주에 관련된 몇 가지 작업을 열어보세요. 모두가 참석한 상태에서 소유자, 다음 단계, 마감일을 확인하세요. 새로운 일이 발생하면 ClickUp 작업을 사용해 즉시 작업을 생성하고, 나중에 맥락을 추적할 필요가 없도록 한 줄 설명을 추가하세요.

채널, 대상, 또는 퍼널 단계를 위한 사용자 지정 필드를 활용해 회의 후 신속하게 분류하세요. 간단한 설명을 위해 코멘트를 추가하고, 확인이 필요한 특정 팀원을 태그하세요.

이 간단한 리듬은 신뢰할 수 있는 실제 프로젝트 타임라인을 제공합니다.

ClickUp 대시보드와 ClickUp 문서(문서)를 단일 정보 원천으로 활용하세요

ClickUp 대시보드의 AI 요약 기능으로 인사이트를 더 빠르게 확보하세요

숫자와 플랜, 메시지가 한데 어우러질 때 캠페인은 더욱 가벼워집니다.

팀 성과와 캠페인 상태를 한눈에 확인할 수 있는 ClickUp 대시보드를 구축하세요. 자산 상태를 보여주는 원형 차트, 주간 가입자 수를 나타내는 간단한 라인 차트, 팀 리더가 균형을 확인할 수 있는 업무량 카드를 추가하세요.

몇 분 만에 ClickUp 대시보드를 처음부터 구축하는 방법이 궁금하시다면, 다음 YouTube 비디오를 참고하세요:

그런 다음 해당 대시보드를 브리프, 음성 및 어조 노트, 간소화된 승인 체크리스트가 포함된 ClickUp 문서에 임베드할 수 있습니다.

작업이 완료됨에 따라 수동 노력 없이 목표와 마케팅 목표를 달성할 수 있습니다. 이를 통해 주요 성과 지표 대비 진행 상황을 명확히 측정하고 캠페인 추적 회의에서 의사 결정 과정을 설명할 수 있는 방안을 제공합니다.

ClickUp Brain으로 대화를 체계적인 실행으로 전환하세요

ClickUp Brain을 사용하여 회의에 타임스탬프가 포함된 자동 트랜스크립션을 생성하세요.

간결하고 인간적인 접근을 유지하세요. 복잡한 작업은 도구에 맡기고 사람과 선택에 집중하세요. 이 기능을 활용하는 팀은 주당 약 하루의 시간을 절약하며 일반적인 일을 훨씬 빠르게 완료합니다. 이는 수동 노트 감소, 중복 단계 축소, 사고할 시간 증가로 이어집니다.

ClickUp SyncUp 진행 중

예를 들어, "Instagram용 세 가지 캐러셀 변형에 대한 작업을 생성하고, 소유자를 Maya로 지정하며, 마감일을 금요일로 설정하세요."라고 말하면, ClickUp Brain이 소유자와 날짜가 포함된 작업을 생성합니다.

"오늘 캠페인 추적 회의를 세 줄로 요약하고 실행 항목 목록을 작성해 주세요."라고 말하면, ClickUp Brain이 간결한 요약문을 작성하고 각 작업을 연결하여 누락 없이 처리합니다.

통화 후

ClickUp Brain을 열고 친근한 프롬프트를 시도해 보세요. “이번 주 마감 예정인 ‘봄 프로모션’ 태그가 붙은 검토 중인 작업들을 보여줘.” 간단한 노트와 함께 ClickUp 채팅에 붙여넣기할 수 있는 목록을 얻을 수 있습니다.

내일 동기화 준비가 필요하신가요? "이메일 테스트 검토를 위한 5분짜리 아젠다를 작성하세요. 논의할 KPI 1개와 위험 요소 1개를 포함하세요."

ClickUp Brain으로 내일 동기화를 준비하기 위해 이번 주 마감 작업을 요청하세요

회의를 OKR 및 마케팅 목표와 연계하는 SyncUp

ClickUp Docs로 문서 내에서 캠페인 목표 설정 및 작업 추가하기

회의가 결과와 연결될 때 진전이 실감납니다. ClickUp 문서에서 OKR을 반영한 캠페인 목표를 생성하세요. 그런 다음 크리에이티브 전달, 실험 횟수, 주간 양식 작성 수와 같은 세부 메트릭 등 상위 목표로 집계되는 작업들을 연결하세요. SyncUp 시작 시 문서를 열어 목표를 검토하면 모두가 동일한 점수를 확인할 수 있습니다.

목표 달성이 지연될 경우, ClickUp 작업으로 즉시 작업을 할당하고 캠페인에 맞춰 마감일을 설정하며 성과 추적 전략을 확정할 수 있습니다. 팀이 일을 완료하면 추가 노력 없이도 목표가 조금씩 진전됩니다.

이를 통해 여러 플랫폼에서 꾸준한 진행을 이루고, 한 곳에서 우선순위의 가시성을 확보할 수 있습니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트들이 회의 사이에도 캠페인을 추진합니다

ClickUp의 슈퍼 에이전트로 워크플로우 가속화

슈퍼 에이전트는 회의 사이에도 일이 계속 진행되도록 하여 SyncUp의 효과를 확장합니다.

ClickUp Brain이 노트 작성, 작업 생성, 논의 요약으로 즉각적인 도움을 주는 반면, Super Agents는 작업 공간 전반에서 지속적으로 작동합니다. 이들은 백그라운드에서 작업, 문서, 사용자 지정 필드, 목표를 모니터링하며 작업 지연, 마감일 미준수, 초기 위험 신호를 감지하여 문제가 캠페인을 저해하기 전에 표면화되도록 합니다.

SyncUp 이후에는 슈퍼 에이전트들이 일을 이어갑니다.

신규 작업이 제시간에 완료되는지 추적하고, 작업이 상위 단계로 올라갈 때 목표 진행 상황을 모니터링하며, 추가 노력 없이 대시보드 정확성을 유지합니다. 추진력이 떨어지거나 인수인계가 지연되면 결과가 나빠진 후에가 아니라 조기에 신호가 나타납니다.

이를 통해 플랜은 지속적으로 활성화되고, 진행 상황은 가시적으로 유지되며, 회의는 통제 센터가 아닌 점검 포인트로 전환되는 체계가 구축됩니다.

실제 예시: ClickUp에서 캠페인 SyncUp 운영하기

다음 캠페인 진행 회의에 바로 활용할 수 있는 간단한 가이드입니다. 프로젝트 업데이트를 명확하게 관리하고, 진행 상황을 추적하며, 모든 팀원이 차분하게 실행할 수 있는 방향을 제시합니다.

1단계: ClickUp Docs에서 기반 설정하기

ClickUp Docs에서 목표, 핵심 성과 지표(KPI), 공개된 위험 요소, 주요 논의 사항 3가지를 포함한 간결한 아젠다를 작성하세요. 관련 작업을 연결하고 각 항목에 대해 누가 발언해야 하는지 명시하세요.

2단계: 일에서 SyncUp 시작하기

캠페인 목록의 채팅 채널을 열고 SyncUp 아이콘을 클릭하여 회의를 시작하세요. 추가 팀원을 초대하고, 채팅에 아젠다 문서를 핀하여 모두가 쉽게 접근할 수 있도록 하세요.

3단계: ClickUp 대시보드 열기

캠페인용 ClickUp 대시보드를 공유하세요. 주요 KPI를 검토하고 팀 성과를 점검하며 잠재적 병목 현상을 지적하세요. 그룹의 집중력을 유지하기 위해 이 부분은 2분 이내로 진행하세요.

4단계: 작업 분류 및 할당

결정이 필요한 특정 작업을 열어보세요. 작업 소유자를 지정하고, 명확한 마감일을 추가하며, 간단한 우선순위를 설정하세요. 나중에 검색할 필요가 없도록 한 줄의 배경 설명을 추가하세요.

5단계: 결정 사항 및 노트 기록

작업 댓글이나 ClickUp 채팅에 간단한 노트를 작성하세요. 다음 단계는 바로 작업으로 전환하고, 담당자를 태그하며, 업데이트를 원하는 이해관계자를 팔로워로 추가하세요.

6단계: 피드백 루프 구축 및 진행 상황 추적

다음 점검 전까지 성공 기준을 한 문장으로 정리하세요. 작업 옆에 표시되는 SyncUp 요약, 진행 상황에 따라 업데이트되는 목표, 팀 리더와 프로젝트 관리자를 위한 실시간 진행률 대시보드를 활용하세요.

ClickUp SyncUp으로 추적할 메트릭

Atlassian은 일부 상태 회의를 비동기식 비디오로 대체하는 내부 실험을 진행하여 총 5,000시간의 회의 시간을 절감했습니다. 핵심 교훈은 간단합니다: 올바른 지표를 측정하면 시간을 보호하고 일을 더 빠르게 진행할 수 있습니다.

캠페인 동기화가 유용하고 실질적인 효과를 유지하려면 매주 추적해야 할 핵심 메트릭은 다음과 같습니다:

ClickUp 대시보드의 캠페인 진행률(%) 은 완료된 작업 수를 총 작업 수로 나눈 값으로 계산되며, 마지막 프로젝트 업데이트 이후의 간단한 추세를 보여줍니다. 이를 통해 프로젝트 타임라인 대비 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

ClickUp SyncUp별 차단 요소 해결률 : 특정 작업에서 제기된 차단 요소 대비 해결된 차단 요소 비율로 계산되며, ClickUp 문서에 간단한 노트와 미해결 항목의 마감일이 포함됩니다.

비동기 업데이트를 통한 회의 시간 절감 효과 : 월별 평균 SyncUp 소요 시간 및 ClickUp 채팅에서 처리된 업데이트 건수로 측정

참여율 및 후속 조치 완료율 은 최소 한 건의 업데이트를 공유한 참석자와 마감일 내에 완료된 작업 항목으로 측정되며, 팀원별로 필터링하여 팀 성과를 공정하게 평가합니다.

작업 댓글의 "문제 제기" 시점부터 "결정 기록"까지의 의사 결정 리드 타임 을 시간 또는 일 단위로 표시하여, 프로젝트 관리자가 잠재적 병목 현상을 파악하고 조기에 작업을 할당할 수 있도록 합니다.

품질 점수 업데이트: 각 SyncUp 후 추가되는 1~3점의 간단한 평가와 한 문장의 배경 설명으로, 팀 리더가 형식을 조정하고 모든 구성원이 동일한 정보를 공유할 수 있도록 합니다.

👀 재미있는 사실: Microsoft의 2024–25년 업무 트렌드 조사 결과에 따르면 '무한 근무일'이 현실입니다: 근로자들은 하루에 약 117통의 이메일을 받고, 약 1.75~2분마다 방해를 받습니다. 집중력을 보호하기 위해서라도 간결한 비동기 업데이트와 명확한 회의 주기가 이제 필수적입니다.

ClickUp과 동기화하세요

짧고 집중적인 마케팅 팀 회의, 명확한 소유자 지정, 솔직한 프로젝트 업데이트를 꿈꾼다면 SyncUp이 필요합니다!

ClickUp을 사용하면 모든 것이 한 곳에 통합됩니다. SyncUp은 작업, ClickUp 문서, 목표와 함께 제공되므로 여러 플랫폼을 오가며 작업 할당, 프로젝트 타임라인 업데이트, 성과 추적을 수행할 필요가 없습니다.

SyncUp을 활용하면 모든 아젠다에 작업 생성 및 목표 설정을 포함시킬 수 있습니다. 이를 통해 각 소유자는 명확한 목표, 현실적인 마감일, 그리고 이를 달성하기 위한 자원을 확보한 상태로 회의를 마칠 수 있습니다.

이러한 단순한 작업 기반 습관과 ClickUp의 고급 기능을 결합하면, 고객 유지율을 높이고 ClickUp 인스턴스에서 결과를 달성하는 캠페인을 개발할 수 있는 더 많은 시간을 확보할 수 있습니다.

이런 한 주를 원하신다면, ClickUp에 가입하고 팀과 함께 SyncUp을 사용해 보세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

ClickUp SyncUp은 작업, ClickUp Docs, 프로젝트 업데이트 바로 옆에 위치한 작업 공간 내에서 작동합니다. 통화 중에도 작업을 열고, 할당하고, 마감일을 설정하며, 도구 전환 없이 프로젝트 타임라인을 진행할 수 있습니다. 단순한 화상 회의가 아닌 마케팅 팀 협업 및 캠페인 추적 회의를 위해 설계되었습니다.

네. 캠페인 스페이스에서 회의를 시작하고 ClickUp 대시보드를 공유하여 진행 상황, 핵심 성과 지표(KPI), 팀 성과를 실시간으로 추적하세요. 카드나 상태를 즉시 업데이트하면 모든 참여자가 단일 플랫폼에서 변경 사항을 확인할 수 있습니다.

회의 내용을 체계적인 실행 계획으로 전환합니다. 의사결정을 기록하고, 회의 요약을 바탕으로 작업을 생성하며, ClickUp 채팅에 간결한 요약본을 공유해 팀원들이 다음 단계를 명확히 파악할 수 있도록 합니다. 이를 통해 프로젝트 관리자는 변경 사항을 측정하고 프로세스를 간소화할 수 있습니다.

예. SyncUps를 통해 간단한 업데이트를 녹화하면 ClickUp Clips에 표시됩니다. 해당 링크를 복사하여 채널에 게시하고, 작업이나 문서에 맥락을 설명하는 노트를 추가하세요. 팀원들은 ClickUp 채팅에서 답장하고, 자신의 작업을 표시하며, 추가 스트레스나 회의 없이 일을 진행할 수 있습니다.

2분간 ClickUp 대시보드 개요를 검토한 후, 목표 달성에 영향을 미치는 상위 5개 작업을 처리하세요. 각 항목별로 소유자, 다음 단계, 마감일을 확인하고 후속 조치를 위해 ClickUp 문서에 질문을 기록하세요. 마지막으로 위험 요소, 시간 추적 필요 사항, 그리고 팀이 집중력을 유지하고 성과를 효과적으로 추적할 수 있도록 명확한 성과 한 가지를 기록하세요.