AI를 처음 접하는 팀에게 적합한 AI 스택은 무엇인가요?

한 팀이 콘텐츠 제작 시간을 절약하기 위해 AI 글쓰기 도구를 실험합니다. 곧이어 누군가는 AI 이미지 생성기를 시도합니다. 이후 반복적인 작업을 자동화하기 위해 또 다른 도구가 추가됩니다.

개별적으로 보면 이 tools는 유용해 보입니다. 하지만 시간이 지남에 따라 설정은 점점 복잡해지기 시작합니다.

tools가 서로 소통하지 않습니다. 일부는 비슷한 기능을 수행합니다. 결과물이 여러 앱에 흩어져 있어, 실제로 도움이 되는 것과 단순히 잡음을 더하는 것의 차이를 구분하기 어렵습니다.

AI를 처음 접하는 팀에게 이런 혼란, 즉 'AI 확산'은 흔히 겪는 초기 단계입니다. 이는 학습 과정의 일부입니다.

그런데 말이죠? 더 많은 AI 도구가 필요한 게 아닙니다. 오히려 팀의 특정 요구사항과 AI 성숙도 수준에 맞는 적절한 조합이 필요할 뿐입니다.

이 블로그에서는 임시방편적인 AI 도입을 넘어 효과적인 AI 기술 스택을 구축하는 방법을 보여드립니다. 실제로 귀하의 번거로운 작업을 줄여주는 그런 스택을 말이죠.

AI 시작의 어려움

AI 기반 애플리케이션이 그 어느 때보다 빠르게 시장에 출시되고 있습니다.

누구나 몇 가지 API, 사전 훈련된 모델, 클라우드 인프라만 있으면 AI 도구를 구축할 수 있습니다. 각 tool은 더 빠른 일, 더 스마트한 의사 결정, 또는 수동 단계의 감소를 약속합니다.

수많은 머신러닝 프레임워크, 클라우드 플랫폼, 데이터 저장 도구 중에서 선택해야 합니다. 선택지가 많을수록 결정 장애는 더욱 심해집니다.

하지만 그게 전부가 아닙니다. 진짜 도전은 그 이후에 시작됩니다:

마이그레이션은 위험합니다 . 운영 중인 워크플로우와 민감한 데이터를 AI 기반 시스템으로 이전하는 과정에서 업무 중단이 발생하기 쉽기 때문입니다.

학습 곡선은 가차없습니다 . tools가 불편하거나 방해가 된다고 느껴지면, 아무리 강력해도 팀은 사용을 중단합니다.

투자 수익률(ROI)은 여전히 불투명 하며, 경영진들은 성공의 기준이 무엇인지, 결과를 보기까지 얼마나 걸릴지 확신하지 못하고 있습니다.

기술적 부채가 서서히 쌓인다, 이미 한계에 다다른 시스템에 급하게 선택한 AI 솔루션이 복잡성을 더하기 때문이다

AI를 처음 접하는 팀에게 초기 도입은 취약합니다. 필요한 것은 높은 사용성과 전반적인 원활한 통합을 갖춘 간단한 설정입니다.

적절한 AI 기술 스택은 AI 라이프사이클 전반에 필요한 구조를 제공하여 AI로의 전환을 훨씬 수월하게 만듭니다.

어떻게? 함께 알아봅시다!

👀 알고 계셨나요: ClickUp AI 활용 격차 설문조사에 따르면, 전문가 중 23%가 사실상 "AI 마비 상태"입니다. 즉, 기술을 사용하고 싶지만 어디서부터 시작해야 할지, 복잡성을 더하지 않으면서 실제 일상 업무에 어떻게 적용해야 할지 전혀 모르고 있다는 뜻입니다.

AI 스택이란 무엇인가요?

AI 스택이란 팀 전체 또는 조직 전반에 걸쳐 AI 기능을 운영하기 위해 사용하는 도구, 기술, 인프라, 프레임워크의 상호 연결된 집합입니다.

AI 스택의 계층 구조 이해하기

AI 기술 스택은 계층적으로 구축됩니다. 각 계층을 구성할 적합한 tools를 선택하면, 이 계층들이 모여 AI 스택을 완성합니다.

세 가지 핵심 계층은 다음과 같습니다:

1. 데이터 레이어

AI는 제공된 정보로부터 학습합니다. 이 계층은 AI가 학습할 수 있는 모든 것을 포함합니다. 이는 기업 정보가 체계적으로 정리되고 정제되어 AI가 쉽게 찾을 수 있도록 보장합니다.

✅ 주요 구성 요소: 문서, 데이터베이스, 도구, 기록 시스템

데이터 품질 향상을 위한 데이터 정리 도구

원시 데이터를 저장하기 위한 데이터 웨어하우스, 데이터 레이크, 벡터 데이터베이스

데이터 추출 및 전파를 위한 데이터 파이프라인

데이터셋 변경 사항을 추적하기 위한 데이터 버전 관리 시스템

2. 인텔리전스 레이어

이것은 AI 기술 스택의 사고 부분입니다. 수집된 데이터를 처리하여 예측, 요약 또는 자동화된 결정을 제공합니다.

✅ 주요 구성 요소: 컴퓨터 비전

모델 개발을 위한 머신러닝 프레임워크

실제 AI 모델

추론 엔진

자연어 처리(NLP)

프롬프트, 추론, 의사결정 논리

3. 애플리케이션 계층

애플리케이션 레이어는 AI를 워크플로우에 연결하여 팀원들이 실제로 일을 수행하는 데 활용할 수 있도록 합니다.

✅ 주요 구성 요소: 작업 또는 워크플로우 특화 로직

머신러닝 모델을 개선하기 위한 피드백 수집 메커니즘

채팅 인터페이스, 코파일럿, 임베디드 기능

AI 출력이 생성되고 검토되는 최종 사용자 애플리케이션

🧠 재미있는 사실: 1770년대 스위스 시계 제작자 피에르 자케-드로즈는 6,000개의 부품으로 만들어진 기계 소년 '라이터(The Writer)'를 제작했습니다. 이 기계는 최대 40자 길이의 맞춤형 문장을 쓸 수 있었으며, 컴퓨터의 초기 예시 중 하나로 여겨집니다. via Colossal

📚 더 알아보기: 생산성과 효율성 향상을 위한 ClickUp AI 활용법

독립형 AI 도구를 선택할 때 다음과 같은 질문을 하게 됩니다: 이 도구는 무엇을 할 수 있나요?

즉각적인 속도와 편의성이 우선순위입니다. 지금 당장 단일 문제를 해결해 주는 플러그 앤 플레이 솔루션을 선호합니다.

📌 예시: 월별 판매 데이터, 인사이트, 요약 내용을 AI 보고서 생성기에 복사하여 붙여넣기만 하면 전문적인 보고서를 빠르게 완성할 수 있습니다.

AI 스택을 구축할 때 중점을 두어야 할 부분은 다음과 같습니다: 이 도구가 우리의 워크플로우에 어떻게 적용될 수 있을까?

목표는 다음과 같은 AI 솔루션에 투자하는 것입니다:

고민거리를 해결하세요

서로 간에 높은 호환성을 지닙니다

레거시 시스템/워크플로우와 손쉽게 통합하세요

장기적으로 팀을 지원하세요

📌 예시: 내부 영업 기록과 프로젝트 노트가 자동으로 브랜드의 목소리를 학습한 AI 모델로 흐르는 시스템을 구축합니다. 해당 모델이 보고서를 초안 작성하여 팀 공유 폴더에 직접 저장해 검토를 기다리게 합니다.

AI를 처음 접하는 팀이 통합되고 모듈화된 설정이 필요한 이유

몇 가지 AI 도구를 가져다 가게 운영에 활용하고 싶은 유혹이 있을 수 있습니다. 하지만 팀과 함께 AI를 확장하고 싶다면, 통합되고 모듈화된 설정을 구축하는 것이 매우 중요합니다.

그 이유는 다음과 같습니다:

도구 교체는 간단합니다: AI 환경은 매우 유동적입니다. 팀은 새로운 트렌드를 따라잡기 위해 더 나은 대안으로 업그레이드해야 합니다. 모듈식 스택을 사용하면 일 중단 없이 AI 도구를 추가하거나 제거하는 것이 훨씬 쉽습니다.

하나의 도구로 더 많은 문제 해결: AI를 처음 도입하는 Teams들은 각 문제점마다 별도의 AI 애플리케이션을 구매하게 되는데, 이는 기술적 부채만 증가시킬 뿐입니다. 중앙 집중식 인텔리전스 레이어를 구축하면 도구 확산 없이 모든 운영을 강화할 수 있습니다.

팀 간 일관성 유지: 독립형 AI 도구는 서로 통신하지 않기 때문에, 서로 다른 팀이나 팀원들은 일관성 없는 결과물로 작업해야 하는 상황에 처합니다. 통합된 설정은 모든 팀을 위한 단일 정보 원천을 구축함으로써 이 문제를 해결합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 성과가 낮은 팀은 15개 이상의 도구를 동시에 사용하는 경우가 4배 더 많습니다. 반면 성과가 높은 팀은 도구 세트의 한도를 9개 이하로 설정하여 효율성을 유지합니다. 그렇다면 단일 플랫폼을 사용하는 것은 어떨까요? 업무용 올인원 앱인 ClickUp은 작업, 프로젝트, 문서, wiki, 채팅, 통화를 단일 플랫폼에 통합하며 AI 기반 워크플로우를 제공합니다. 더 스마트하게 일할 준비가 되셨나요? ClickUp은 모든 팀에 적합하며 업무를 가시화하고, AI가 나머지를 처리하는 동안 중요한 일에 집중할 수 있게 합니다.

일상에서 활용되는 간단한 AI 스택 예시

AI 스택이 복잡하다고 생각하시나요? 실제로는 훨씬 간단하며, 고급 엔지니어링이나 AI 개발을 처음부터 시작할 필요가 없습니다.

중요한 것은 올바른 AI 앱을 선택하고 적절한 플랜 하에 이를 적절히 조합하는 것입니다. 그렇게 한다면 혼란을 줄이고, 워크플로우의 방해를 최소화하며, 비용을 절감하면서 AI로부터 진정한 가치를 얻을 수 있습니다.

다음은 팀들이 일상 업무에 AI 기반 도구를 어떻게 활용하는지에 대한 몇 가지 간단한 예시입니다.

1. CRM + 분석 + 글쓰기 AI

📌 예시: 수백 개의 활성 리드를 관리하는 영업 팀을 운영 중입니다. 영업사원에게 CRM 기록을 수동으로 확인하도록 요청하는 대신, CRM 위에 AI 기반 분석을 적용하여 최근 리드 행동과 구매 신호를 추적하세요.

시스템이 구매 의사가 높은 리드를 식별하면 해당 정보를 AI 작성 도구로 전달합니다. 도구는 맞춤형 후속 이메일을 초안으로 작성하며, 담당자는 이를 빠르게 검토한 후 발송합니다.

2. 프로젝트 관리 + 회의 자동화 + 지능형 작업 할당

📌 예시: 팀 동기화 중 회의 도구가 대화를 실시간으로 청취하고 녹취하며, 언급된 모든 '할 일'을 식별합니다.

해당 작업 항목들은 자동으로 프로젝트 관리 tool로 전송됩니다. 회의가 끝날 무렵이면 프로젝트 보드가 모든 신규 작업으로 업데이트됩니다.

AI는 또한 작업을 할당하고 알리기 전에 각 팀원의 업무량과 기술을 자동으로 분석합니다.

3. 내부 채팅 + 검색 AI

📌 예시: 팀원들이 맥락이나 분실된 파일을 찾기 위해 서로 연락하는 대신, 회사 wiki와 공유 폴더에 AI를 통합하세요. AI가 인사 정책, 과거 프로젝트 플랜, 기술 가이드 등 모든 내용을 분석합니다.

그런 다음 이를 내부 채팅 앱에 연결하세요. 팀원이 질문이 있을 때 채팅창에 입력하면 AI가 해당 정보를 가져옵니다.

📚 더 읽어보기: AI가 전문 서비스를 어떻게 변화시키고 있는가

초보자를 위한 올바른 AI 스택 선택 방법 (단계별 가이드)

성공적인 AI 배포를 위한 올바른 스택 선택 방법은 다음과 같습니다:

1단계: 요구사항 정의하기

먼저 현재 팀의 업무 방식을 살펴보는 것부터 시작하세요.

팀이 주로 콘텐츠 초안 작성, 노트 요약, 아이디어 브레인스토밍 같은 개별 작업에 AI를 활용하고 있나요? 그렇다면 처음에는 몇 가지 독립형 AI 도구만으로도 충분하다고 느껴질 수 있습니다.

하지만 AI가 공유 워크플로우—상태 업데이트, 작업 생성, 보고, 내부 문서화—에 영향을 미치기 시작하면 곧 마찰을 겪게 될 것입니다. 컨텍스트 복사-붙여넣기, 작업 재설명, 도구 간 결과물 추적은 매일 반복되는 부담이 됩니다.

다음으로, AI가 시간을 절약할 것으로 예상되는 부분을 고려해 보세요.

일회성 작업의 속도가 목표라면 가벼운 설정이 효과적일 수 있습니다.

하지만 팀 전체의 조정, 후속 조치, 수동 업데이트를 줄이려면 기존 워크플로우에 바로 연결되는 tools가 필요합니다.

마지막으로 도입에 대해 생각해 보세요.

팀이 AI를 사용하려면 새로운 인터페이스를 익히거나 도구를 계속 바꿔야 한다면 사용률은 떨어질 것입니다. AI를 처음 접하는 팀을 위해, 올바른 스택은 팀이 일상적으로 사용하는 도구와 자연스럽게 통합됩니다.

👀 알고 계셨나요: "로봇(robot)"이라는 단어는 카렐 차페크의 1920년 체코 연극 <로섬의 만능 로봇(R.U.R.)> 의 제목에서 유래했습니다. "로보티(roboti)"는 강제 노동이나 고된 일을 의미하는 "로보타(robota)"에서 파생되었습니다. 극 중 로봇들은 실제로 인간과 유사한 살과 피를 가진 생명공학으로 만들어진 영혼 없는 존재들이다. 결국 그들은 반란을 일으켜 인류 전체를 말살한다.

2단계: 문제점을 그룹화하고 분류하며 우선순위를 정하세요

도구를 선택하기 전에 왜 문제점과 AI 목표를 정리해야 할까요?

예를 들어, 마케팅 팀은 광고 문안 작성에 도움이 필요합니다. 영업 팀은 영업 프레젠테이션 작성에 도움이 필요합니다.

양 팀이 각각 별도의 AI 글쓰기 도구를 구매한다면, 새로운 문제를 해결하지 못한 채 비용만 두 배로 늘리는 셈입니다.

이를 피하려면 기억하세요: 문제점을 팀이나 부서별로 분류하지 마십시오. 필요한 AI 기능 유형별로 분류하십시오.

AI 역량 다루는 내용 일반적인 예시 AI 생성 콘텐츠 생성 또는 변환 긴 문서 요약, 내부 업데이트 재작성, 회의 아젠다 생성, 이미지 제작 AI 분석 데이터 해석 및 패턴 식별 고객 행동 트렌드 분석, 성과 부진 캠페인 표시, 데이터 불일치 발견 AI 라우팅 및 자동화 수동 조정 없이 일 이동 회의 조치 항목을 작업으로 전환하고, 승인을 라우팅하며, 들어오는 일을 분류하고, 작업 상태를 업데이트하는 방법

다음으로, 한 가지 기능씩 차례로 살펴보며 두 가지 질문을 통해 각 문제를 평가하세요:

이 문제는 얼마나 자주 발생하나요? 이 과정에 얼마나 많은 시간이나 노력이 소요되나요?

매일 발생하며 진행을 가로막는 문제들을 우선 해결해야 합니다. 이것이 바로 AI 스택이 절대 타협할 수 없는 핵심 역량입니다.

이러한 영향력이 큰 문제들을 시범 사용 사례로 삼으세요.

현대적인 AI 스택에 적합한 tools를 선택할 때는 단순히 문제점을 해결할 수 있는 기능을 찾는 데 그치지 말고, 일관된 생태계를 구축하는 것을 목표로 삼으세요.

AI 도구 선택 시 염두에 두어야 할 주요 고려 사항:

네이티브 통합 및 API: 기존 시스템(예: CRM)과 네이티브(내장형) 통합 기능을 갖춘 도구를 우선적으로 선택하세요. 도구에 네이티브 연결 기능이 없다면 강력한 API를 반드시 지원해야 합니다. 이를 통해 Zapier나 Make 같은 브릿지 도구를 활용해 데이터 흐름을 자동화할 수 있습니다.

적은 것이 더 많다: 여러 관련 문제를 한 번에 해결하는 플랫폼을 찾으세요. 예시로는 회의 녹취, 요약, 작업 할당을 한 번에 처리하는 AI 도구가 있습니다. 이렇게 하면 중복을 방지하고 구독 비용을 줄일 수 있습니다.

최소한의 학습 곡선: 팀이 AI를 처음 접하는 만큼 프롬프트 엔지니어링이나 복잡한 코딩이 필요한 tools는 피하세요.

보안 데이터 인프라: 데이터 암호화를 위한 기업급 프라이버시 기능을 찾아보세요

모듈식 확장성: 단일 좌석 또는 소규모 시범 프로젝트로 시작하여 나중에 데이터나 사용자가 급증해도 처리할 수 있도록 확장 가능한 tools를 선택하세요.

4단계: 통합 오케스트레이션으로 AI 워크플로우 연결하기

너무 많은 AI 도구를 다루게 되면 어떤 일이 발생할까요?

tool 과잉은 생산성과 예산, 집중력을 고갈시킵니다. 어느새 일 과잉으로 이어져 파일, 업데이트, 결정 사항이 앱과 스레드, 받은 편지함 곳곳에 흩어지게 됩니다.

그리고 그 비용은 막대합니다—매년 전 세계적으로 약 2조 5천억 달러의 생산성 손실이 발생합니다.

AI 스택이 가동되면 도구, 워크플로우, 팀 전반에 걸쳐 모든 것을 연결할 단일 오케스트레이션 계층이 필요합니다.

이 오케스트레이션 계층은 다음에 대한 기록 시스템 역할을 합니다:

진행 중인 작업

AI 생성 출력물

소유권과 책임

팀 간 가시성

ClickUp이 바로 그 오케스트레이션 레이어가 됩니다. 세계 최초의 통합형 AI 작업 공간 은 앱과 워크플로우를 하나의 통합 플랫폼으로 연결합니다.

그게 여러분에게 어떤 의미일까요? 확인해 보세요 👇

5단계: 스택 배포 및 팀 교육

AI 스택이 준비되면 단계적으로 배포하여 도입을 원활하게 하고 위험을 최소화하세요.

업데이트 요약, 일상적인 콘텐츠 초안 작성, 반복적인 요청 처리 등 즉각적인 가치를 제공하는 워크플로우로부터 시작하세요. 더 확장하기 전에 이러한 워크플로우를 개선하세요.

팀 규모가 작다면, 먼저 단일 프로젝트에 스택을 배포하세요.

초기 성과를 활용해 자신감을 키우고 이해관계자의 지지를 확보한 후, 팀 전반에 걸쳐 AI 도입을 점진적으로 확대하세요.

💡 전문가 팁: 반복적인 협업 작업은 ClickUp 자동화 기능을 활용해 처리하세요. 팀원들이 의미 있는 일에 집중할 수 있도록 돕습니다. 작업 상태 변경, 마감일 알림, 우선순위 조정과 같은 간단한 트리거를 설정하면 작업 필드가 자동으로 업데이트되고, 알림이 전송되며, 후속 작업이 생성됩니다. 반복적인 작업을 ClickUp 자동화로 자동화하세요 예를 들어, 하위 작업 완료 시 상태 전환을 자동화하거나, 주요 마일스톤 달성 시 이해관계자에게 알림을 보내거나, 업무량 규칙에 따라 작업을 자동 할당할 수 있습니다.

자동화를 처음 시작하신다면, 여러분을 위해 준비한 이 비디오를 확인해 보세요 👇

6단계: 기술 스택 모니터링, 측정 및 조정

AI 스택 모니터링은 두 가지 의미를 지닙니다:

워크플로우 성능 평가: 시범 운영한 정확한 프로세스에 대해 이전과 이후의 기준선을 비교하세요. 작업 완료 시간, 수동 단계 수, 검토 주기, 재작업률, 예외 처리 등과 같은 메트릭을 살펴보세요.

스택의 신뢰성 평가: 통합 기능이 안정적으로 실행되는지, 자동화가 적시에 트리거되는지 확인하세요. 모델 성능을 모니터링하여 시간이 지남에 따라 AI 출력이 저하되는 '모델 드리프트'를 파악하고 완화하세요.

또한 진행 상황 추적은 지속적인 과정임을 기억하세요.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 절반 이상이 매일 세 개 이상의 도구에 입력하며 " 앱 확산 "과 분산된 워크플로우와 싸우고 있습니다. 생산적이고 바쁘게 느껴질 수 있지만, 사실 여러분의 작업 맥락은 앱 간에 분실되고 있을 뿐입니다. 타이핑으로 인한 에너지 소모는 말할 것도 없고요. BrainGPT가 모든 것을 하나로 통합합니다: 한 번 말하기만 하면, 여러분의 업데이트, 작업, 노트가 ClickUp 내에서 정확히 필요한 위치에 저장됩니다. 더 이상 토글할 필요도, 혼란스러울 필요도 없습니다—단순히 매끄럽고 중앙 집중화된 생산성만 누리세요.

AI를 처음 접하는 Teams 팀을 위한 AI 스택 예시

초보자를 위해 구축된 AI 기술 스택의 전체적인 모습을 아래에서 확인하세요. 우리는 비용 대비 최고의 효과를 제공하면서도 간편함을 유지하는 tools를 직접 선별했습니다.

이것을 기술 스택의 영감으로 삼고 원하는 대로 조정하세요.

1. 데이터, 보고 및 분석 계층

이 레이어는 기술 스택의 기반이 됩니다. 웹사이트, 광고, CRM에서 정보를 수집하여 스택 내 다른 모든 AI 도구가 동일한 고품질 데이터로 작업할 수 있도록 지원합니다.

여기에는 양질의 데이터 수집, 입력, 저장소, 검증, 분석 및 전반적인 관리를 담당하는 tools들이 포함됩니다.

Airbyte

에어바이트(Airbyte)는 오픈소스 데이터 통합 플랫폼입니다. 페이스북 광고, 쇼피파이 스토어, 스트라이프 계정 등 수백 가지 다양한 데이터 소스의 데이터를 중앙 저장소로 이동하는 데 도움을 줍니다.

주요 기능

통합하는 세 가지 방법: 노코드(no-code), 로우코드(low-code), 언어별 커넥터 개발 키트(language-specific connector development kits)

10분 이내에 즐겨찾는 도구와 레거시 앱까지 연결하세요

Snowflake, Databricks, Google BigQuery, Postgres, Pinecone, Weaviate 등 주요 데이터 플랫폼과 통합됩니다.

가격 정책

맞춤형 가격 책정

Google BigQuery

Google BigQuery는 방대한 양의 데이터를 처리하고 복잡한 검색(쿼리)을 몇 초 만에 실행할 수 있는 서버리스 데이터 웨어하우스입니다. 저장된 데이터에 직접 AI 모델을 실행할 수 있는 내장 기능을 제공합니다.

주요 기능

대규모 데이터셋에 대한 빠른 쿼리

Google 스프레드시트, Dataflow, Spark, Hadoop 및 기타 tools와 연결됩니다.

저장 용량과 검색 횟수에 따라 별도로 결제하므로 매우 비용 효율적입니다.

가격 정책

맞춤형 가격 책정

위대한 기대

Great Expectations는 AI 기반 솔루션으로, 파이프라인을 통해 오직 고품질 데이터만 흐르도록 보장합니다. 예를 들어, 음수 가격이나 누락된 이메일 주소가 발견되면, 잘못되거나 불완전한 데이터가 AI 모델에 도달하기 전에 경고합니다.

주요 기능

실시간 데이터 상태 모니터링을 통한 즉각적인 이상 탐지

내장형 데이터 가시성 tools 제공

AI를 활용해 테스트를 자동 생성하고 데이터 품질을 검증합니다

가격 정책

맞춤형 가격 책정

🚀 ClickUp의 장점: BigQuery가 데이터를 저장하고, Airbyte가 데이터를 이동하며, Great Expectations가 데이터를 검증하지만, 출력 결과를 분석하고 시각화할 tool은 여전히 필요합니다. ClickUp 대시보드는 생생한 실시간 데이터를 회사 구성원 모두가 쉽게 이해할 수 있는 통찰력으로 변환합니다. ClickUp 대시보드를 활용해 워크플로우에 AI 기반 업데이트를 받아보세요 여러 카드(원형 차트, 막대 차트 등)를 배치하여 대시보드를 맞춤 설정하세요. 작업, 시간, 수익, 스프린트, 팀 성과를 한눈에 추적할 수 있습니다. AI 카드를 사용하면 동일한 기본 데이터를 활용하여 일을 자동 요약하고 병목 현상을 파악하며 서술형 상태 보고서를 생성할 수 있습니다. 드래그 앤 드롭 방식의 맞춤형 커스터마이징과 AI 카드의 조합으로 차트, KPI, 자동 요약 기능을 한곳에 담은 경영진용 대시보드를 손쉽게 제작할 수 있습니다.

2. 창의적인 콘텐츠 레이어

AI는 창의성을 대체할 수 없습니다. 하지만 초안 작성, 수정, 재활용에 소요되는 시간을 줄여줄 수는 있습니다.

이를 염두에 두고 콘텐츠 생성 레이어를 위한 핵심 AI 도구를 살펴보겠습니다:

Jasper

AI 콘텐츠 자동화 플랫폼 Jasper는 지능형 콘텐츠 파이프라인을 통해 브랜드 목소리를 통일하고, 워크플로우를 연결하며, 콘텐츠 라이프사이클을 자동화합니다.

주요 기능

Jasper는 브랜드 인식을 지원합니다. 즉, 딥러닝 모델을 활용하여 귀사의 특정 어조, 스타일 및 제품 지식을 이해합니다.

Surfer SEO 및 Semrush와 연동하여 콘텐츠의 SEO 최적화를 지원합니다

30개 이상의 언어로 콘텐츠 생성 지원을 제공합니다

가격 정책

사용자당 월 $69부터 시작

Canva Magic Studio

Canva Magic Studio는 올인원 AI 디자인 제품군입니다. 사진 편집, 레이아웃 디자인, 비디오 생성과 같은 복잡한 작업을 클릭 한 번으로 간소화합니다.

주요 기능

간단한 텍스트 프롬프트만으로 소셜 게시물, 프레젠테이션, 포스터 등에 사용할 수 있는 편집 가능한 브랜드 디자인 템플릿을 생성합니다.

원시 데이터를 시각적으로 매력적인 브랜드 차트로 변환합니다

전문적인 수준의 대량 디자인 및 편집 일을 지원합니다

가격 정책

Free

유료 플랜은 사용자당 월 $15부터 시작합니다

HeyGen

HeyGen AI 비디오 생성 플랫폼을 활용하면 대본만으로도 전문가 수준의 비디오를 제작할 수 있습니다. 제작 과정을 자동화하여 수 시간의 작업 시간을 절약해 줍니다. 음성 해설, 시각 자료, AI 아바타가 포함된 고품질 비디오를 생성하세요.

주요 기능

자신의 목소리와 외모를 복제하여 비디오용 디지털 아바타를 생성하세요

단일 사진이나 이미지를 정확한 립싱크가 적용된 말하는 비디오로 변환하세요

비디오를 175개 이상의 언어와 방언으로 자동 번역합니다

가격 정책

Free

유료 플랜은 사용자당 월 29달러부터 시작됩니다

🚀 ClickUp의 장점: 작업, 문서, 전체 작업 공간과 연동되는 올인원 AI 콘텐츠 생성 도구를 찾고 계신가요? ClickUp Brain을 사용해 보세요. 문서에서 프로젝트 개요를 작성하거나, 이미지를 디자인하거나, 작업 설명을 작성할 때도 단 한 번의 클릭만으로 완료할 수 있습니다. 콘텐츠 생성 및 분석을 위해 ClickUp Brain을 활용하세요 Brain을 사용하면 다음과 같은 것이 가능합니다: 기존 텍스트를 명확성, 어조, 문법, 구조 측면에서 다듬어 주세요.

기존 데이터를 기반으로 개선이 필요한 작업을 식별하세요

콘텐츠 개요, 기사, 기술 문서, 표준 운용 절차 (SOP), 제품 설명, 광고 카피, 소셜 미디어 캡션, 온보딩 가이드, 교육 매뉴얼 등을 단 몇 초 만에 생성하세요.

3. 마케팅 및 영업 팀 지원 계층

마케팅 또는 영업 팀을 운영 중이라면, AI 활용 방안은 초개인화, 일정 관리 및 아웃리치 자동화, 행동 분석에 집중해야 합니다. 바로 이 계층의 tools들이 다루는 영역입니다:

ActiveCampaign

ActiveCampaign은 다중 채널에 걸친 마케팅 전략 수립 및 실행을 지원합니다. AI를 활용해 고객 여정 전체를 조율하고, 엔드투엔드 마케팅 캠페인을 관리하며, 대상 세그먼트를 구축하고, 메시지를 개인화합니다.

주요 기능

간단한 텍스트 프롬프트만으로 카피와 이미지를 포함한 완료된 캠페인을 생성합니다

행동 기반 이메일 및 메시징 자동화

옴니채널 자동화 지원 (WhatsApp, SMS, 이메일, 웹사이트 등)

가격 정책

사용자당 월 $15부터 시작 (연간 결제)

Apollo.io

Apollo.io는 2억 7,500만 개 이상의 검증된 연락처로 구성된 방대한 데이터베이스와 자동화된 아웃리치 tools를 결합한 B2B 영업 인텔리전스 및 참여 플랫폼입니다. 모든 잠재 고객 발굴 팀에게 이상적인 핵심 인터페이스입니다.

주요 기능

귀사의 솔루션을 적극적으로 연구 중인 기업을 식별하는 의도 신호

기업 및 연락처에 대한 인사이트를 자동으로 수집하여 맞춤형 대화 요점을 생성합니다

브랜드 인식이 가능한 이메일, 회신 및 제목줄 생성

가격 정책

Free

유료 플랜은 사용자당 월 59달러부터 시작합니다

4. 고객 지원 및 서비스 계층

CX 계층에 AI를 통합한다는 것은 사후 대응적 문제 해결에서 사전 예방적 서비스로 전환하는 것을 의미합니다. 목표는 봇을 통해 간단한 문의를 즉시 해결하는 동시에, 복잡하고 감정적 요소가 큰 상황을 처리할 수 있도록 상담원에게 필요한 맥락을 제공하는 것입니다.

다음 두 tools가 이 계층의 기반을 마련합니다:

Intercom

Intercom은 채팅, 인앱 메시지, 지원 받은 편지함 전반에 걸쳐 실시간 고객 커뮤니케이션을 처리합니다. AI 기능은 요청을 분류하고 답변을 제안하며, 일반적인 문의가 담당자에게 전달되기 전에 해결하는 데 도움을 줍니다.

주요 기능

일선 지원을 위한 GPT-4 기반 봇

대화 기록이 포함된 상황별 맞춤형 고객 프로필

채팅, 이메일, 앱 내 메시지를 통합한 통합 받은 편지함

가격 정책

사용자당 월 $39부터 시작

Gong

Gong은 영업 사후 관리 팀의 귀와 눈 역할을 합니다. 모든 고객 상호작용(전화, 이메일, 회의)을 기록, 전사, 분석하여 인간 담당자가 종종 놓치는 패턴, 위험 요소, 기회를 식별합니다.

주요 기능

AI 기반 고객 감정 및 주제 분석

필드에서 방법론 채택률을 측정하고, 확대해 전체 팀의 추세를 파악하며, 축소해 개인 단위의 패턴을 확인하세요.

에이전트 성과 및 코칭 기회에 대한 통찰력

가격 정책

맞춤형 가격 책정

5. 워크플로우 오케스트레이션 계층

시스템을 구매하고 구현하는 것과 일상 업무를 위한 AI 기반 워크플로우를 구축하는 것은 별개의 문제입니다. AI를 처음 접하는 팀에게 가장 부담스러운 단계인 것도 당연합니다.

ClickUp은 코딩 없이도 초보자도 쉽게 사용할 수 있는 워크플로우 자동화로 이러한 장벽을 낮춥니다. 작업 상태 업데이트 자동화와 같은 소규모 작업부터 시작할 수 있는 직관적인 내장 도구를 제공하며, 전체 프로젝트를 관리하는 완전 자율형 AI 에이전트 구축까지 빠르게 확장할 수 있습니다.

팀을 위한 컨텍스트 기반 AI 에이전트로서의 역량을 살펴보겠습니다:

일을 이해하는 컨텍스트 기반 AI

ClickUp BrainGPT는 업무, 작업, 문서, 채팅, 프로젝트, 로드맵, 팀을 이해하는 항상 켜져 있는 데스크탑 AI 어시스턴트입니다. 모든 것이 ClickUp 작업 공간 안에 존재하며 연결됩니다.

ClickUp BrainGPT에 진행 상황 업데이트를 요청하세요. 기한이 지난 작업과 블록된 작업은 표시됩니다.

컨텍스트 AI인 BrainGPT는 일의 맥락을 이해합니다. 워크플로우에 직접 통합되어 있으므로 다음과 같은 질문에 답할 수 있습니다:

진행 중인 작업은 무엇인가요?

누가 무엇을 소유하는가

지연된 작업, 블록된 작업 또는 입력 대기 중인 작업

작업과 문서의 상호 연관성

📌 예시: 전화 회의로 가득 찬 하루를 보낸 후 주중에 일에 합류하는 프로젝트 리더를 상상해 보세요. 채팅과 문서에서 업데이트를 찾아 헤매는 대신, 그들은 BrainGPT에게 이렇게 묻습니다: "웹사이트 론칭 상태는 어떻게 되나요?"

BrainGPT는 작업 공간에서 직접 컨텍스트를 추출하여 간결한 요약으로 응답합니다:

홈페이지 디자인이 승인되어 개발 준비가 완료되었습니다.

복사본 업데이트는 검토 중이며 콘텐츠 책임자에게 할당되었습니다.

QA 작업이 블록되었습니다. 최종 자산을 기다리는 중입니다.

두 개의 작업이 기한이 지났으며 동일한 소유자에게 할당되었습니다

이후 BrainGPT는 장애 요인을 요약하고 이해관계자를 위한 간략한 상태 보고서를 생성할 수도 있습니다.

AI 확산을 방지하는 AI 어시스턴트

AI 확산은 대개 좋은 의도로 시작됩니다. 글쓰기용 tool 하나, 회의용 tool 하나, 검색용 tool 하나. 어느새 팀은 각각 다른 인터페이스, 가격 정책, 학습 곡선을 가진 여러 AI 앱을 동시에 다루게 됩니다.

AI는 일을 단순화하기보다 오히려 마찰을 더합니다.

BrainGPT가 AI 확산을 줄이는 방법은 다음과 같습니다:

한 곳에서 다양한 AI 모델 접근: ClickUp Brain GPT를 통해 팀은 도구를 전환하거나 별도의 구독을 관리할 필요 없이 단일 인터페이스에서 여러 주요 AI 모델에 접근할 수 있습니다.

업무와 AI를 위한 단일 앱: ClickUp은 AI를 작업, 문서, 채팅, 프로젝트에 직접 내장합니다. 즉, AI 출력이 실행과 자동으로 연결되어 복사-붙여넣기, 맥락 손실, 추가 도구 없이도 가능합니다.

작업 공간 전반에 걸친 기업 검색: 폴더, 채팅, 드라이브를 수동으로 검색하는 대신, Brain GPT를 통해 팀원들은 평이한 언어로 질문을 던지고 작업, 문서, 연결된 도구에서 답변을 검색할 수 있습니다. 폴더, 채팅, 드라이브를 수동으로 검색하는 대신, Brain GPT를 통해 팀원들은 평이한 언어로 질문을 던지고 작업, 문서, 연결된 도구에서 답변을 검색할 수 있습니다.

음성 입력으로 더 빠른 업데이트: 간단한 아이디어, 노트 또는 작업 업데이트를 위해 음성 입력 기능을 사용하면 팀 회원이 모든 것을 직접 입력하지 않고 자연스럽게 말할 수 있습니다.

AI 노트테이커 는 대화를 실행으로 전환합니다: AI 노트테이커는 대화를 기록하고 핵심 사항을 요약하며, 실행 항목을 직접 작업으로 변환합니다—수동 후속 조치 없이 일이 계속 진행되도록 합니다 AI 노트테이커는 대화를 기록하고 핵심 사항을 요약하며, 실행 항목을 직접 작업으로 변환합니다—수동 후속 조치 없이 일이 계속 진행되도록 합니다

AI 노트테이커로 할 수 있는 일 👇

이러한 기능들은 여러 AI 도구를 단일한 상황 인식 AI 계층으로 대체합니다. AI를 처음 접하는 팀에게 이러한 통합은 초기 도입을 지속 가능하게 하는 핵심 요소입니다.

📚 더 읽어보기: 업무 효율을 높여주는 최고의 생산성 앱

중요한 작업을 대신해 주는 AI 기반 에이전트

맞춤형, 다단계 또는 복잡한 비즈니스 프로세스 자동화를 위해서는 ClickUp 슈퍼 에이전트를 활용하세요.

슈퍼 에이전트는 지속적인 인간 감독 없이도 복잡한 종단 간 워크플로우를 처리하도록 설계된 AI 기반 에이전트입니다. 트리거로 단일 작업을 실행하는 대신, 작업을 관찰하고 맥락을 해석하며 사전 정의된 목표에 기반해 일련의 작업을 수행할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 사용해 슈퍼 에이전트와 자연어로 대화하세요

슈퍼 에이전트는 ClickUp 내에 상주하므로, 여러분의 작업, 문서, 상태, 소유자, 마감일을 완벽히 인지한 상태로 운영됩니다.

📌 예시: 슈퍼 에이전트는 여러 tools나 단계에 걸쳐 반복적으로 수행되는 워크플로우에서 빛을 발합니다. 주요 활용 사례는 다음과 같습니다:

사용 사례 슈퍼 에이전트의 역할 크리에이티브 브리프 작업이나 채팅 대화의 맥락을 활용해 크리에이티브 브리프 초안을 작성하고 실행 가능한 개선 사항을 제안하세요. 기능 개요 원시 기능 요청을 범위, 가정, 키 요구사항이 포함된 구조화된 브리프로 변환합니다. 후속 이메일 Turns AI 노트테이커 회의록을 결의사항, 소유자, 마감일이 포함된 간결한 클라이언트 전달용 후속 이메일로 변환합니다. 문제 에스컬레이션 각 작업에 연결된 중앙 집중식 에스컬레이션 요약 문서 유지 직무 설명 작업 세부사항과 관련 웹 컨텍스트를 활용하여 완벽한 직무 설명서를 생성합니다. SharePoint 검색 ClickUp에서 직접 SharePoint를 검색하여 채팅 채널에 게시된 질문에 답변하세요

ClickUp 통합 기능을 활용하여 Google 스프레드시트, GitLab, Figma, Intercom, HubSpot, Twilio 등 1000개 이상의 핵심 비즈니스 도구와 AI 기술 스택을 연결하세요.

ClickUp 통합 기능을 활용하여 통합된 AI 기술 스택 구축하기

원하는 도구를 선택하고 토글을 켜기만 하면 빠르게 설정할 수 있습니다. API를 활용한 맞춤형 통합 설정으로 테크 스택을 완료할 수도 있습니다.

미리 만들어진 템플릿으로 시간을 절약하세요

하지만 ClickUp AI가 초보자에게 친숙한 진짜 이유가 무엇인지 알고 계신가요?

모든 것을 위한 사전 구축된 템플릿—워크플로우, 자동화, 콘텐츠 달력, 비전 보드, 마케팅 캠페인, 경쟁사 분석, 차량 관리, 프로젝트 관리 등.

ClickUp 템플릿 센터는 비즈니스 프로세스를 빠르게 시작할 수 있도록 500개 이상의 사전 구축된 템플릿을 제공합니다.

모든 템플릿은 시작점을 제공합니다. 예를 들어 콘텐츠 제작 템플릿을 채택한 후, 그 안에 포함된 AI 에이전트를 쉽게 조정하여 고유한 요구사항에 맞출 수 있습니다.

이를 통해 신규 팀에서 AI 도입을 가로막는 '백지 상태'에 대한 불안감을 해소할 수 있습니다.

ClickUp의 방대한 템플릿 라이브러리에서 선택할 수 있을 뿐만 아니라, 향후 사용을 위해 맞춤형 템플릿을 생성하고 저장할 수도 있습니다.

Teams AI 도입 시 흔히 저지르는 실수

다음은 AI 도입 시 흔히 발생하는 네 가지 과제와 이를 해결할 실용적인 방안입니다:

흔히 빠지는 함정 왜 이런 일이 발생하는가 솔루션 ✅ 비효율적인 프로세스 자동화 팀들은 AI가 비효율적인 워크플로우를 '정리해 줄 것'이라고 가정합니다. 그들은 불완전하거나 일관성 없는 데이터를 투입하는데, 이는 신뢰할 수 없는 결과물을 초래하고 기존 오류를 증폭시킵니다. 원활한 머신러닝 운영을 위해 먼저 워크플로우를 안정화하세요. 명확한 프로세스에서 마찰을 제거하기 위해 AI를 활용해야지, 깨진 프로세스를 보완하기 위해 사용해서는 안 됩니다. 유행을 쫓아 AI 도구 구입하기 새로운 AI 도구는 광범위한 기능과 빠른 성과를 약속하며, 조기 도입에 대한 압박을 가중시키고 있습니다. Tools are evaluated based on integration quality, data access, operational fit, and the vendor's strong track record. 초기 과도한 투자 도구를 평가할 때는 통합 품질, 데이터 접근성, 운영 적합성을 기준으로 삼으세요. 제한된 데이터, 소규모 사용자 그룹, 그리고 한두 개의 워크플로우로 시작하세요. 워크플로우 성능과 모델 정확도를 측정한 후에야 확장하십시오. 모든 AI 도구가 "쉽게" 사용 가능하다고 가정할 때 Teams는 "AI는 쉽다"고 생각하지만, 결국 일관성 없는 사용과 낮은 도입률로 고생합니다. 팀의 AI 도구 활용 역량을 강화하려면 플레이북을 제공하세요. 검증된 AI 프롬프트 라이브러리를 구축하고, 간단한 튜토리얼을 진행하며, AI 챔피언을 지정해 도입을 원활히 하세요.

초보자도 쉽게 접근할 수 있는 AI 스택의 장점

초보자 친화적인 AI 스택으로 시작할 때의 다섯 가지 주요 이점은 다음과 같습니다:

기술 전문가가 아니어도 됩니다: 비기술자도 노코드 도구와 자동화를 활용해 전문가 수준의 AI 기술 스택을 쉽게 구축할 수 있습니다. 코딩을 배우거나 비싼 개발자를 고용할 필요가 없습니다.

투자 비용은 거의 즉시 회수됩니다: 수천 달러의 설정 비용을 지출하지 않으므로, 처음 몇 주 동안 절약되는 시간만으로도 일반적으로 tools 비용을 충당할 수 있습니다.

작게 시작해 나중에 확장하세요: 비즈니스 전체를 한 번에 고칠 필요는 없습니다. 비즈니스 전체를 한 번에 고칠 필요는 없습니다. 프로젝트 관리 자동화부터 시작하세요. 이것이 잘 작동하면 고객 지원 자동화를 위한 도구를 추가하면 됩니다.

팀원들이 실제로 활용할 것입니다: 복잡한 기술에 위협을 느끼기보다는 직원들이 이러한 tools를 일상 워크플로우를 개선하는 유용한 업그레이드로 인식합니다. 이는 더 높은 만족도와 훨씬 적은 '변화에 대한 저항'으로 이어집니다.

단일 tool에 '고정'되지 않습니다: 다음 달에 더 나은 tool이 출시된다면, 초보자용 스택을 통해 기존 tool을 쉽게 교체할 수 있습니다. 곧 구식이 될지도 모르는 tool에 3년 계약으로 묶이지 않습니다.

ClickUp으로 몇 분 만에 AI 스택 구축하기

우리는 역사상 가장 빠른 기술 도입 속도를 목격하고 있습니다. 당황스러울 수 있지만, 기다릴 여유가 없습니다.

ClickUp은 학습 곡선 없이 AI를 도입할 수 있도록 도와주어 여기서 유리한 출발점을 제공합니다.

ClickUp은 맞춤형 AI 스택 구축을 위한 완벽한 노코드 생산 환경을 제공합니다. 모든 앱을 통합하고, 복잡한 자동화를 설정하며, 실시간 메트릭을 분석하고, 창의적인 자산을 단 몇 분 만에 생성할 수 있습니다.

가장 중요한 점은, ClickUp의 상황 인식 AI가 번거로움 없이 전체 스택을 하나로 연결하는 접착제 역할을 한다는 것입니다.

자, 무엇을 망설이고 계신가요? 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!

자주 묻는 질문(FAQ)

AI 스택은 비즈니스 운영을 자동화하고 향상시키기 위해 전략적으로 계획된 AI 도구들의 조합입니다. 일반적으로 세 가지 계층으로 구성됩니다: 데이터(AI 도구에 공급되기 전 데이터 저장 및 처리), 인텔리전스(모든 AI 모델과 인텔리전스 인프라 포함), 애플리케이션(AI에 접근하기 위해 사용하는 도구들). 초보자를 위한 스택은 깊은 기술 전문성이나 맞춤형 코딩 없이도 즉각적인 병목 현상을 해결해주는 사용자 친화적인 노코드 도구에 중점을 둡니다.

기존 프로세스를 매핑하여 핵심 병목 현상을 파악하는 것부터 시작하세요. 이를 통해 스택 구축에 필요한 AI 목표를 이해할 수 있습니다. 다음으로 이러한 문제들을 그룹화하여 요약이나 데이터 추출과 같은 필요한 구체적 기능을 정의하세요. 신뢰할 수 있는 공급업체를 선정하고, 소프트웨어를 워크플로우에 맞게 구성한 후 팀 교육을 실시하세요. 마지막으로 정기적인 감사를 통해 성능을 모니터링하여 스택의 안정성을 유지하세요.

소규모 팀을 위한 '최고의' 도구는 높은 다용도성, 낮은 유지보수 비용, 비용 효율성을 우선시합니다. 도구 과잉을 방지하기 위해 여러 기능을 수행해야 합니다. 주요 선택지로는 올인원 프로젝트 인텔리전스 및 자동화를 위한 ClickUp, 마케팅을 위한 ActiveCampaign, 고객 지원을 위한 Intercom, 글쓰기를 위한 Jasper가 있습니다.

ClickUp은 지능이 기본적으로 통합된 통합형 노코드 환경을 제공하여 AI 도입을 간소화합니다. ClickUp BrainGPT와 같은 기능은 회사 지식베이스에서 즉각적인 답변을 제공하며, 노코드 자동화 기능은 데이터 입력과 상태 업데이트를 자동으로 처리합니다. 기존 작업과 문서 내에서 GPT, Claude 등 여러 고급 LLM에 직접 접근할 수 있도록 하여 전환 비용을 제거합니다.

성공 여부는 작업 전후의 성과 기준선을 비교하여 측정하세요. 주요 메트릭으로는 특정 작업 완료 시간, 수동 단계 감소, 재작업률 개선 등이 있습니다. 또한 절감된 시간 대비 도구 비용을 계산하여 투자 수익률(ROI)을 추적하세요.