Gmail 자동화: 받은 편지함을 효율화하고 시간을 절약하는 방법

단 한 번의 후속 조치만으로도 회신 확률이 49% 증가합니다 .

하지만 수동으로 후속 조치를 작성하고, 추적하고, 보내는 일? 바로 그 부분에서 대부분의 사람들이 포기하게 됩니다.

해결책은 바로 Gmail 자동화입니다.

적절한 설정으로 수동 노력 없이도 수신함을 정리하고, 이메일에 라벨을 지정하며, 자동 응답을 설정하고, 후속 조치를 예약할 수 있습니다. 영업 리드 관리, 클라이언트 요청 처리, 팀 업데이트 관리 등 어떤 업무든 자동화를 통해 효율적으로 관리하세요.

한 단계 더 나아가고 싶다면, ClickUp 같은 도구를 활용하면 이메일 내용을 복사-붙여넣기 혼란 없이 작업과 타임라인으로 전환할 수 있습니다.

Gmail 자동화란 무엇인가요?

Gmail 자동화는 규칙, 필터 또는 tools를 활용하여 라벨 지정, 분류, 후속 조치, 메시지 발송과 같은 반복적인 이메일 작업을 수동 노력 없이 처리합니다.

상상해 보세요: 노트북을 열고 잠재 고객의 답장을 확인하는 순간, 맞춤형 후속 메일이 즉시 발송되고 해당 메시지에 우선순위 태그가 지정되며 팀원들에게 알림이 전송됩니다.

이것이 바로 Gmail 자동화의 실제 활용 사례입니다. ✅

매일 체계적으로 정리하고 시간을 절약할 수 있도록 도와드립니다.

Gmail 자동화의 주요 이점은 다음과 같습니다:

발신자, 제목 또는 키워드에 따라 Gmail에서 이메일을 라벨링, 분류 또는 보관하세요

수동 입력 없이 적절한 시점에 후속 조치 예약 및 자동 이메일 발송 을 설정하세요.

프로모션 이메일을 관리하고 수신 메시지를 효율적으로 분류하기 위한 필터 생성

사전 작성된 응답과 맞춤형 이메일 템플릿 을 활용하여 답장 속도를 높여보세요

이메일을 다른 Gmail 계정 또는 전달 주소로 전달하세요

참고: Gmail 자체로는 예약된 후속 이메일을 발송할 수 없습니다. 이를 위해서는 타사 도구가 필요합니다—Gmail의 기본 자동화 기능은 필터, 라벨, 템플릿, 자동 응답, 예약 발송만 지원합니다.

시작하기 위한 기본 Gmail 자동화 기능

자동화 요구사항을 위한 고급 이메일 관리 소프트웨어를 살펴보기 전에, 먼저 기본 Gmail 자동화 기능을 살펴보는 것이 좋습니다. 이러한 기능은 설정하기 쉽고 Gmail 내에서 직접 이메일 관리를 간소화하는 데 도움이 됩니다.

1. 필터와 라벨

필터와 라벨은 수신 메시지를 자동으로 분류, 보관 및 정리하는 Gmail의 기본 도구입니다. Gmail 수신함이 복잡하게 느껴진다면, 이를 정리하는 가장 빠른 방법 중 하나입니다.

Gmail 필터와 라벨을 자동화하는 단계별 가이드:

라벨 생성하기 Gmail을 열고 왼쪽 사이드바에서 '더보기'를 클릭하세요. '새 라벨 만들기'를 클릭하고 이름을 지정하세요(예: '청구서' 또는 '후속 조치').

via Gmail

필터 생성하기 Gmail 검색창에서 아래쪽 화살표를 클릭해 고급 옵션을 엽니다. 발신자, 제목, 메시지 내 키워드 등 특정 기준을 입력합니다. 팝업 창 하단의 "필터 만들기"를 클릭합니다.

via Gmail

라벨 및 작업 적용 다음 창에서 "라벨 적용"을 선택하고 생성한 라벨을 지정하세요. 선택 사항: "수신함 건너뛰기(보관함 이동)", "읽음 표시", 또는 "전달"을 선택하여 전달할 주소를 지정하세요. 다시 "필터 생성"을 클릭하여 저장합니다.

via Gmail

👀 재미있는 사실: 1971년 최초의 이메일 프로그램을 구현한 레이먼드 톰린슨은 사용자 이름과 호스트를 구분하기 위해 "@" 기호를 선택했습니다. 이메일 이전에는 흔히 쓰이지 않았지만, 지금은 전 세계적으로 상징적인 존재가 되었습니다.

2. 휴가 자동 응답 및 자동 회신 설정

며칠간 수신함을 확인하지 못할 경우를 대비해, Gmail의 휴가 자동 응답 기능을 활용하면 수신 메시지에 자동 회신을 보낼 수 있습니다. 이렇게 하면 별도의 노력 없이도 연락처에 알릴 수 있습니다.

설정 방법은 다음과 같습니다:

설정 접근 방법 Gmail을 열고 오른쪽 상단의 톱니바퀴 아이콘을 클릭하세요. 드롭다운 메뉴에서 '모든 설정 보기'를 선택하세요.

via Gmail

휴가 자동응답 위치 찾기 아래로 스크롤하여 '휴가 자동응답'(Out-of-Office AutoReply) 섹션을 찾으세요.

아래로 스크롤하여 휴가 자동 응답기 섹션(외근 자동 회신이라고도 함)을 찾아보세요.

활성화 및 설정 휴가 자동응답기 선택 시작 날짜와 종료 날짜 설정 제목 추가 및 메시지 작성 (선택 사항) Gmail 연락처에 있는 사람에게만 답장 보내기 체크박스 선택

휴가 중 자동 회신 설정 선택

시작 날짜와 종료 날짜 설정

제목을 추가하고 메시지를 작성하세요

(선택 사항) Gmail 연락처에 있는 사람들에게만 답장을 보내려면 Box를 선택하세요.

via Gmail

변경 사항 저장 아래로 스크롤하여 '변경 사항 저장'을 클릭하세요.

3. Gmail 템플릿 (사전 작성된 응답)

Gmail 템플릿(이전 명칭: 미리 작성된 응답)은 반복적인 타이핑을 줄이고 커뮤니케이션의 일관성을 유지하는 데 도움이 되는 재사용 가능한 이메일 메시지입니다.

활성화 후에는 템플릿을 Gmail 필터와 연동하여 수신 메시지의 특정 기준에 따라 자동으로 이메일을 발송할 수 있습니다.

Gmail 템플릿 활성화 및 사용 방법:

템플릿 활성화 Gmail로 이동하여 톱니바퀴 아이콘을 클릭하세요 모든 설정 보기를 클릭하세요 고급 탭으로 이동하세요 템플릿을 찾아 활성화 선택을 한 후 변경 사항 저장을 클릭하세요

via Gmail

템플릿 만들기 새 이메일을 작성하고 메시지를 입력하세요. 작성 창에서 점 세 개 메뉴를 클릭하세요. 템플릿 위로 마우스를 올리세요. 초안을 새 템플릿으로 저장하기를 선택하세요. 템플릿 이름을 지정하고 저장하세요.

via Gmail

템플릿 삽입 새 이메일 열기 또는 답장하기 점 세 개 메뉴 클릭 템플릿 위로 마우스 이동 후 원하는 메시지 선택

4. 예약 발송

Gmail에서 이메일 예약 발송은 이메일 업무를 자동화하는 가장 간단한 방법 중 하나입니다.

Gmail에서 이메일을 예약하는 방법은 다음과 같습니다:

Gmail 받은 편지함을 열고 '작성'을 클릭하세요

메시지를 작성하고, 수신자를 추가하고, 필요한 Gmail 첨부 파일을 첨부하세요.

'보내기' 버튼 옆의 아래쪽 화살표를 클릭하세요

발송 일정 선택

제안된 시간 중에서 선택하거나 '날짜 및 시간 선택'을 클릭하여 맞춤형 일정을 설정하세요.

일정을 클릭하고, 다시 보내기를 선택하여 확인하세요

via Gmail

5. 스마트한 받은 편지함 관리를 위한 검색 연산자

이메일 수신함을 더 효율적으로 정리하는 방법을 고민 중이라면, 검색 연산자를 활용해 템플릿을 생성하여 중요한 내용을 빠르게 찾을 수도 있습니다. 이러한 고급 필터를 사용하면 특정 기준에 따라 Gmail 수신함을 정리하고 정돈할 수 있습니다.

운영자 기능 from: 특정 발신자의 이메일을 찾습니다 to: 특정 수신자에게 발송된 이메일을 찾습니다 참조: 특정 인물이 참조(CC) 필드에 포함된 이메일을 찾습니다 bcc: BCC 필드에 특정 인물이 포함된 이메일을 찾습니다 제목: 제목란에 특정 단어가 포함된 이메일을 찾습니다 after: / before: 이메일을 특정 날짜 범위(형식: YYYY/MM/DD)로 필터링합니다. older_than: / newer_than: 기간에 따른 이메일 필터링 (예: older_than:2y) has: 특정 콘텐츠를 포함한 이메일 찾기 (예: has:첨부 파일, has:drive) 카테고리: 카테고리별 필터 (예: category:프로모션, category:social) 라벨: 특정 라벨이 지정된 이메일 찾기 in: 특정 폴더 내 검색 (예: 받은 편지함, sent) is: 상태별 필터 (예: is:read, is:unread, is:important) OR / {} 다음 조건 중 하나에 해당하는 이메일을 찾습니다(예: from:john OR from:jane). 그리고 모든 조건(예: 발신자:john AND 수신자:jane)에 부합하는 이메일을 필터링합니다. -term 특정 단어나 용어가 포함된 이메일 제외 “정확한 문구” 구문과 정확히 일치하는 검색 filename: 특정 첨부 파일 유형이나 이름이 포함된 이메일을 찾습니다 사이트: 특정 도메인의 링크가 포함된 이메일을 찾습니다 +word 정확한 키워드와 일치하며, 동의어는 제외합니다. in:anywhere 스팸 및 휴지통을 포함한 모든 폴더에서 검색

Google Workspace 및 스크립트를 활용한 Gmail 자동화

필터와 미리 작성된 응답을 넘어 Gmail 자동화를 한 단계 발전시키고 싶다면 Google Apps Script가 다음 단계입니다.

via Google

Google Workspace 계정에 직접 통합된 강력한 클라우드 기반 코딩 플랫폼입니다. Google Apps Script를 사용하면 반복적인 Gmail 작업을 자동화하고 맞춤형 설정할 수 있으며, Gmail을 스프레드시트나 문서 같은 다른 Google 도구와 연결할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 전문가의 54%가 업무 관련 정보 접근에 이메일을 사용하지만, 중요한 메시지는 끝없는 스레드 속에서 묻히거나 분실되기 일쑤입니다. ClickUp의 이메일 프로젝트 관리 기능은 이메일을 워크플로우에 통합하여 작업 항목에서 직접 이메일을 보내고, 받고, 추적할 수 있게 합니다. 받은 편지함을 뒤지는 일은 이제 그만, 체계적이고 실행 가능한 커뮤니케이션으로 전환하세요.

Apps Script로 자동화할 수 있는 것들

✅ 자동 이메일 발송 : 양식 제출 또는 스프레드시트 데이터를 기반으로

✅ 특정 조건에 부합하는 이메일을 자동으로 전달하고 자동으로 라벨 지정하기

✅ 특정 날짜 이후 이메일 자동 삭제 또는 보관

✅ 시트에서 가져온 동적 필드로 맞춤형 이메일 템플릿 생성

✅ 표준 UI를 넘어선 고급 논리를 적용하는 Gmail 필터 구축하기

📌 예시: Gmail과 Google 스프레드시트를 활용한 메일 병합Google 스프레드시트에서 이름, 이메일 주소 및 기타 데이터를 가져와 Gmail을 통해 개인화된 메시지를 발송하는 메일 병합 시스템을 구축할 수 있습니다. 작동 방식은 다음과 같습니다: {{First Name}}과 같은 자리 표시자를 사용하여 Gmail 초안 작성

해당 자리 표시자와 일치하는 열 헤더를 가진 Google 스프레드시트를 설정하세요

Apps Script를 사용하여 각 자리 표시자를 채우고 이메일을 발송하는 스크립트를 작성하세요

스크립트를 실행하거나 예약 설정; 이메일이 자동으로 발송됩니다

via Google

코딩을 하지 않아도 괜찮습니다. Gemini를 사용해 이메일 자동화를 구현할 수 있습니다.

Gemini for 작업 공간은 'Help me Write' 기능을 통해 Apps Script 코드 조각 작성을 지원할 수 있지만, Gmail 자동화는 여전히 주로 Apps Script의 수동 설정에 의존합니다. Gemini는 코드 제안으로 도움을 주지만, 자동화를 대신 실행하거나 관리하지는 않습니다.

"양식 제출 후 이틀 뒤에 자동으로 후속 이메일을 보내기"처럼 원하는 작업을 설명하기만 하면, Gemini가 스크립트를 생성해 줍니다. 생성된 스크립트를 Apps Script 에디터에 바로 복사하여 붙여넣기만 하면 됩니다.

Gmail 자동화는 받은 편지함 처리를 가속화합니다. 그러나 대부분의 팀은 이메일을 읽은 후 작업 속도가 현저히 느려지는 문제를 겪습니다.

Gmail로 요청이 들어오면 다음 단계는 스프레드시트에, 상태 업데이트는 채팅에 묻히고, "이건 누가 담당하지?"라는 질문이 두 번씩 반복됩니다. 이것이 바로 업무 분산 현상입니다: 일이 너무 많은 곳에 흩어지고, 맥락이 여러 탭과 도구로 분할되는 상황입니다.

이제 여기에 AI 확산 현상까지 더해집니다. 한 AI 도구는 답장을 작성하고, 다른 도구는 이를 작업으로 전환하려 합니다. 각각이 실제 워크플로우 외부에서 작동하기 때문에, 결국 동일한 세부 정보를 반복해서 복사-붙여넣기하게 됩니다.

클릭업이 융합형 AI 작업 공간으로서 두각을 나타내는 부분이 바로 여기입니다. 클릭업의 Gmail 연동 및 다양한 기능을 통해 이메일을 작업과 문서에 연결하고 한 곳에서 후속 조치를 수행할 수 있으므로, 이메일 자동화가 실제로 완료된 업무로 전환됩니다.

자동 작업 생성을 위한 Gmail + ClickUp 통합

ClickUp의 이메일 프로젝트 관리로 작업 공간을 떠나지 않고 이메일을 작업으로 전환하고 후속 조치를 관리하세요

이메일 받은 편지함과 다른 프로젝트 워크플로우를 통합하는 보다 포괄적인 시스템을 찾고 계신가요? ClickUp의 이메일 프로젝트 관리 기능은 수동 작업을 줄여주고 중요한 수신 메시지를 절대 놓치지 않도록 보장합니다.

ClickUp Gmail 연동을 통해 별표 표시 또는 라벨이 지정된 이메일에서 자동으로 작업 생성하기

ClickUp은 Gmail과 직접 연동되어 ClickUp 작업 공간 내에서 이메일을 주고받을 수 있습니다. 이를 통해 탭 전환 없이 메시지에 답장하고, 작업을 연결하며, 팀원을 태그할 수 있습니다. 또한 이메일에 별표 표시, 라벨 지정 또는 특정 발신자로부터 수신 시 새 작업을 생성하는 규칙을 설정할 수 있습니다.

예를 들어, 프로젝트 중간에 클라이언트가 피드백을 보내면 ClickUp 내에서 바로 메시지를 열고, 맥락을 고려하여 답장한 후 즉시 관련 작업에 첨부 파일을 첨부할 수 있습니다. 팀원들은 해당 이메일을 보고 작업 내에서 후속 단계를 협업하여 처리할 수 있습니다.

다음에 특히 효과적입니다:

모든 별표 표시된 고객 메시지를 후속 작업으로 전환하고자 하는 지원팀을 지원하세요

채용 담당자가 지원서에 "최종 후보"라는 라벨을 붙여 채용 관리자에게 직접 전달하는 방법

결제 알림을 받을 때마다 재무 관련 작업을 자동 생성하는 프리랜서

ClickUp 자동화 기능을 활용해 이메일 콘텐츠에 따라 작업 할당, 마감일, 상태 업데이트를 트리거하세요

ClickUp 자동화 기능을 통해 이메일 입력을 즉시 실행 가능한 작업으로 전환하세요. 발신자나 제목을 기반으로 작업을 할당하고, 마감일을 설정하며, 담당자에게 미리 채워진 댓글까지 추가할 수 있습니다.

실용적인 자동화 기능 예시:

"법률 검토" 라벨이 지정된 이메일을 사내 변호사에게 할당하고, 마감일을 3일 후로 설정합니다.

마케팅 이메일에 "피드백 첨부 파일"이 포함된 경우 생성된 작업에 템플릿화된 댓글 추가하기

제목에 "긴급"이라는 단어가 포함된 이메일에서 생성된 작업의 우선순위 지정

📽️ ClickUp 자동화 기능을 활용해 팀이 더 스마트하게 일할 수 있는 몇 가지 방법을 소개합니다. ClickUp 내에서 다양한 이메일 관리 전략을 실험해 반복 작업을 줄이고 받은 편지함을 효과적으로 관리하세요.

ClickUp AI로 Gmail 자동화 강화하기

개인화된 답장을 작성하든 긴 스레드를 요약하든, ClickUp Brain이 번거로운 작업을 처리해 주므로 의사 결정에 집중할 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 긴 이메일 스레드를 요약하고, 답장을 생성하며, 인사이트를 즉시 추출하세요

ClickUp Brain이 지원하는 기능:

기존 이메일의 맥락을 활용하여 , 본인의 어조로 후속 메시지를 작성하세요.

긴 이메일 스레드나 문서에서 키 내용을 추출하고 요약 하세요.

몇 가지 프롬프트만으로 Gmail 콘텐츠에서 작업 설명, 댓글, 문서를 생성하세요.

이를 통해 Gmail 받은 편지함은 지식 관리 계층으로 변모하여, Gmail 첨부 파일과 대화에서 인사이트를 추출해 더 빠른 계획 수립과 실행을 지원합니다.

💡 전문가 팁: ClickUp BrainGPT로 AI 지원 Gmail 루틴을 활용해 생산성을 세 배로 높이세요. ClickUp BrainGPT의 음성 입력 기능을 활용해 작업과 요약 내용을 말로 입력하여 생산성을 높이세요 ClickUp BrainGPT는 Gmail 받은 편지함 및 그 외 영역에서 발생하는 일과 후속 조치 및 실행을 동기화하여 관리할 수 있도록 지원합니다. 음성으로 답장 초안 및 작업 노트 작성하기: Talk to Text 기능 활용: 이메일을 열고 응답 내용이나 다음 단계("업데이트된 가격으로 답장하기, 금요일 작업 생성하기, Rachel 태그하기")를 말하세요. ClickUp BrainGPT가 이를 깔끔한 텍스트로 변환하여 답장, 작업 또는 문서에 붙여넣기할 수 있게 해줍니다. Talk to Text이메일을 열고 응답 내용이나 다음 단계("업데이트된 가격으로 답장하기, 금요일 작업 생성하기, Rachel 태그하기")를 말하세요. ClickUp BrainGPT가 이를 깔끔한 텍스트로 변환하여 답장, 작업 또는 문서에 붙여넣기할 수 있게 해줍니다.

받은 편지함 패턴을 파악하는 질문을 던지세요: "이번 주에 아직 후속 조치가 필요한 이메일은 무엇인가요?" 또는 "긴급한 스레드에 가장 자주 등장하는 발신자 이름은 무엇인가요?"와 같은 프롬프트를 시도해 보세요. ClickUp BrainGPT는 반복되는 내용을 요약하여 더 나은 필터, 라벨 또는 자동화를 설정할 수 있도록 도와줍니다.

키워드, 발신자 또는 주제로 과거 일 검색하기: Gmail에서 이메일을 스크롤하며 찾지 말고, 연결된 일 전반에 걸친 Gmail에서 이메일을 스크롤하며 찾지 말고, 연결된 일 전반에 걸친 Enterprise 검색을 활용해 필요한 맥락을 빠르게 찾아보세요("ACME가 계약 변경을 언급한 마지막 스레드 찾기" 또는 "1분기 갱신 관련 이메일과 작업 표시하기").

작업에 맞는 모델 선택하기: 연결된 업무 맥락과 연계된 답변이 필요할 때는 ClickUp BrainGPT를 사용하세요. 마케팅 이메일용 다른 글쓰기 스타일이 필요하거나 더 깔끔한 재작성이 필요할 때는 ChatGPT, Claude 또는 Gemini로 전환하세요. 이메일을 즉시 작업으로 전환: Gmail에서 이메일을 직접 ClickUp 작업으로 생성할 수 있습니다(제목은 작업명으로, 주요 내용은 설명란에 자동 입력됨). 이렇게 하면 후속 조치가 받은 편지함에서 사라지지 않고 할 일 목록에 남게 됩니다.

ClickUp 문서, ClickUp 작업 및 이메일 클릭앱을 활용하여 커뮤니케이션을 중앙 집중화하세요

모든 문서, 자산, 자료를 ClickUp Docs에 추가하고 ClickUp 작업으로 손쉽게 연결하세요

수신함 규칙이 제 역할을 하면, 다음 과제는 실제 일이 이메일 스레드, 채팅 알림, 무작위 노트에 흩어지지 않도록 하는 것입니다.

ClickUp 문서, ClickUp 작업, 이메일 클릭앱을 활용하면 대화와 실행을 동일한 공간에서 관리할 수 있습니다:

모든 외부 스레드를 작업에 연결 : 작업 내에서 직접 이메일을 보내고 수신하여 회신 내용이 마감일 및 다음 단계와 함께 표시되도록 합니다. 동일한 작업 내에서 팀원을 위한 내부 댓글과 ClickUp 외부 사용자를 위한 이메일 회신을 전환할 수 있습니다.

"합의된 내용"을 공유 문서로 전환 : ClickUp Docs를 활용해 응답 가이드라인, 아웃리치 템플릿 등 반복 사용 가능한 자산을 저장하세요. 그런 다음 해당 ClickUp 문서를 관련 작업에 연결하면 이메일 스레드를 열람하는 누구나 최신 상황을 확인할 수 있습니다.

이메일 발송을 추적 가능한 단계로 분할하세요: 초안 작성, 승인, 발송, 후속 조치 등 놓치기 쉬운 부분에는 ClickUp 작업과 하위 작업을 활용하세요. 소유자를 지정하고 모든 의사결정을 하나의 스레드에 모아 중요한 업데이트를 놓치지 마세요.

즉시 활용 가능한 시작점을 원한다면, 'ClickUp을 활용한 이메일 자동화 템플릿'을 통해 전체 이메일 워크플로우를 한곳에서 구성하고 진행 상황을 '계획됨'에서 '발송됨', '완료됨'까지 추적할 수 있습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp의 이메일 자동화 템플릿으로 이메일 시퀀스를 위한 선별된 워크플로우를 시작하세요

이 템플릿은 맞춤형 상태, 사용자 지정 필드( 예: 제목 줄 및 수신자), 그리고 여러 보기 (리스트, 간트, 작업량, 달력) 를 갖춘 작업 기반 설정으로 구축되어 시스템을 처음부터 다시 구축하지 않고도 시퀀스와 실행을 모두 관리할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유

이메일 시퀀스 내 각 메일을 작업으로 플랜하여 발송 시마다 명확한 소유자와 마감일을 설정하세요

맞춤형 상태로 진행 상황을 추적하여 초안 작성, 승인, 일정 설정, 발송 상태를 한눈에 파악하세요.

주제 줄과 수신자 같은 캠페인 세부 정보를 사용자 지정 필드에 저장하여 작업 중에도 핵심 정보가 항상 가시성 있게 표시되도록 하세요

달력 보기로 발송 일정을 관리하고 간트 보기로 타임라인을 계획하여 현실적인 일정 관리를 유지하세요.

작업량 보기로 팀 용량을 균형 있게 관리하여 한 사람이 모든 "긴급" 후속 조치를 담당하는 상황을 방지하세요.

✨ 추천 대상: 육성 이메일, 온보딩 시퀀스 또는 고객 후속 조치를 운영하는 바쁜 전문가 및 소규모 팀.

💡 프로 팁: Gmail을 ClickUp과 동기화하고 이메일을 작업으로 전환한 후에는 ClickUp 에이전트에게 나머지를 맡기세요. 에이전트는 Gmail 동기화 작업을 모니터링하고, 실시간 업데이트를 게시하거나, 실시간 작업 공간 데이터를 활용해 팀 채널에서 질문에 답변할 수 있습니다.

👀 재미있는 사실: 스팸 메일이 전체 이메일의 45% 이상을 차지합니다. 이는 매일 발송되는 이메일의 거의 절반에 해당합니다.

Gmail 자동화 활용 사례

Gmail 작업을 자동화하기 시작하면 그 혜택이 빠르게 나타납니다. 전문가들이 생산성과 집중력을 유지하기 위해 일상적으로 활용하는 받은 편지함 관리 tool 활용법 몇 가지를 소개합니다.

1. 응답률 향상을 위한 자동화된 후속 조치 설정

잠재 고객이 3일 이내에 응답하지 않으면 개인화된 이메일 템플릿을 사용해 자동으로 후속 조치를 보낼 수 있습니다. 예를 들어 영업 팀은 '제안서'가 포함된 모든 이메일에 대해 72시간 후 부드러운 후속 메시지를 발송하도록 규칙을 설정할 수 있습니다.

👀 재미있는 사실: Gmail은 2004년 4월 1일 만우절에 출시되었습니다. 당시 넉넉한 1GB 저장소 용량 덕분에 많은 사람들이 장난이라고 생각했던 이유죠.

2. 라벨과 필터로 Gmail 정리하기

Gmail 필터를 설정하여 제목, 발신자 또는 키워드 기준으로 메시지를 분류할 수 있습니다. 예를 들어, 모든 청구서는 "재무" 라벨로 바로 이동하고 마케팅 브리프는 "캠페인" 아래에 배치되어 손가락 하나 까딱하지 않고도 더 체계적인 받은 편지함을 만들 수 있습니다.

3. 적절한 담당자에게 메시지를 자동 전달하기

공유 계정으로 지원 이메일을 처리하는 경우, 필터를 통해 "긴급"이나 "청구" 같은 키워드가 포함된 이메일을 해당 팀원의 Gmail 계정으로 자동 전달할 수 있습니다. 이를 통해 수동 전달이나 참조(CC) 없이도 신속한 응답이 보장됩니다.

4. 우선순위가 낮은 이메일 자동 보관 또는 삭제

"구독 취소", "프로모션 종료 임박", "뉴스레터"가 포함된 제목의 이메일을 자동으로 찾아 30일 후 보관하거나 삭제하는 필터를 생성하세요. 이렇게 하면 받은 편지함 정리는 물론, 필요 시 메시지를 다시 확인할 수 있습니다.

5. 이메일을 실행 가능한 작업으로 전환하기

ClickUp과 같은 Gmail 자동화 도구를 사용하면 별표 표시된 모든 이메일이 할 일 목록의 작업으로 전환되도록 규칙을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 클라이언트가 수정 요청을 보낼 때 해당 메시지에 별표를 표시하면 마감일과 담당자가 지정된 ClickUp 작업이 즉시 생성됩니다. 복사-붙여넣기 작업이 필요 없습니다.

ClickUp으로 이메일과 업무 간 연결 고리를 완성하세요

Gmail 자동화는 매일 더 스마트하게 일하는 시스템입니다. 수동으로 메시지를 분류하거나, 후속 조치를 취하거나, 전달할 필요가 없어짐으로써, 정말 중요한 일에 집중할 시간을 확보할 수 있습니다: 거래 성사, 클라이언트 서비스, 또는 다음 대형 프로젝트 론칭과 같은 일들에요.

내장 필터와 예약 발송부터 고급 스크립트, ClickUp 같은 타사 도구까지, 자동화는 수신함을 진정한 지휘 센터로 바꿔줍니다. 이메일이 자동으로 전달되고, 미리 설정한 기준에 따라 이메일을 자동 삭제하여 수신함을 깔끔하게 정리할 수 있습니다.

Gmail과 ClickUp을 결합하면 메시지를 작업으로 전환하고, 라벨이나 키워드에 기반한 수신함 자동화를 실행하며, 심지어 ClickUp Brain을 활용해 스레드를 요약하거나 답장을 초안 작성하거나 첨부 파일에서 인사이트를 추출할 수도 있습니다.

이 모든 것이 의미하는 바는 맥락 전환 감소와 실행 속도 향상입니다. 받은 편지함 관리에 매달리는 생활을 끝낼 준비가 되셨나요? 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!

자주 묻는 질문

Gmail 자체로는 불가능합니다. Gmail은 이메일 예약 발송은 가능하지만 진정한 후속 조치를 지원하지 않습니다. ClickUp을 사용하면 회신을 추적하고 후속 작업을 자동화하여 다시는 답변을 놓치지 않을 수 있습니다.

Gmail의 필터, 라벨, 미리 작성된 답장을 활용하세요. 그런 다음 ClickUp을 사용해 중요한 이메일을 작업으로 전환하고, 알림을 설정하며, 진행 상황을 한 곳에서 추적하세요.

네! ClickUp의 Gmail 연동을 통해 별표 표시된 이메일이나 태그된 메시지로 작업을 생성하거나, 작업 생성을 위한 맞춤형 규칙을 설정할 수도 있습니다.

Gmail과 직접 연결되는 ClickUp 같은 도구를 활용하세요. 중요한 메시지가 도착하면 앱을 전환할 필요 없이 바로 작업으로 전환하고, 담당자를 지정하며, 마감일을 추가할 수 있습니다.

예. ClickUp Brain이나 Gmail 애드온 같은 도구는 메시지 맥락에 따라 스마트 답장을 초안 작성하거나 발송할 수 있습니다. 이는 특히 자주 묻는 질문이나 상태 업데이트에 유용합니다.

네—특히 신뢰할 수 있는 도구를 고수한다면 더욱 그렇습니다. 다만 접근 권한을 검토하고 데이터 프라이버시 최고의 실행 방식을 따르는 소프트웨어를 선택하세요.