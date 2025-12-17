게임 개발 계획, 디자인 및 진행 추적을 위한 무료 비디오 게임 템플릿

게임의 핵심 루프는 강력하고, 아트도 독특하며, 빌드도 대체로 잘 돌아갑니다. 하지만 버그 목록은 Discord에 흩어져 있고, 레벨 노트는 Google Docs에 묻혀 있으며, 그 마지막 '승인된' 컷씬 스크립트 버전이 어디로 갔는지 아무도 모릅니다.

그건 제작 파이프라인이 아닙니다. 일이 무분별하게 확장된 상태입니다.

인디 팀과 스튜디오가 더 빠르고 효율적으로 출시하는 시대에, 플랜을 세우고 깔끔하게 실행하는 능력은 경쟁 우위가 됩니다. 단일 레벨을 제작하든 출시를 준비하든, 여러분의 추진력을 따라갈 수 있는 시스템이 필요합니다.

이 가이드는 디자인 문서부터 스프린트 보드까지, 더 스마트하게 구축하고 팀을 조율하며 출시 전 고통스러운 재구축을 피하는 데 도움이 되는 최고의 비디오 게임 템플릿을 총정리합니다.

게임 개발자를 위한 최고의 비디오 게임 템플릿 12가지 한눈에 보기

인디 개발자, 스튜디오, 또는 첫 게임을 시작하는 분이라면, 이 템플릿들이 비디오 게임 개발 여정의 모든 단계를 체계화하고 플랜을 세우며 효율화하는 데 도움이 될 것입니다.

비디오 게임 템플릿이란 무엇인가요?

비디오 게임 템플릿은 개발 과정의 특정 부분(예: 디자인 문서, 버그 추적, 스프린트, 출시 체크리스트 등)을 계획하기 위한 미리 준비된 구조입니다.

매번 빈 페이지에서 시작하는 대신, 제작에 몰두할 때 잊기 쉬운 섹션들이 이미 포함된 형식으로 시작하세요.

대부분의 게임 템플릿은 결정 사항을 기록하고 핵심 요소(게임 메커니즘, 레벨, 에셋, 테스트 노트, 출시 작업 등)의 일관성을 유지하는 데 도움을 줍니다. 혼자 작업하든 팀으로 작업하든, 이 템플릿들은 세부 사항 누락을 방지하고 아이디어에서 출시까지 더 빠르게 진행할 수 있도록 지원합니다.

좋은 비디오 게임 템플릿의 조건은 무엇인가요?

우수한 비디오 게임 템플릿은 플랜을 명확하게 유지하면서 장르와 워크플로우에 맞는 기능을 제공해야 합니다.

이상적인 비디오 게임 템플릿은 다음과 같은 요소를 포함해야 합니다:

개념, 게임플레이, 메커니즘, 캐릭터, 에셋, 테스트를 위한 명확한 섹션 구성

계획 수립 및 문서화를 위한 직관적인 구조

변경 사항, 피드백 및 수정 사항을 기록할 스페이스

주요 프로젝트 도구 및 워크플로우와의 호환성

다양한 팀과 게임 스타일에 맞게 템플릿을 조정할 수 있는 사용자 정의 필드

팀 또는 스튜디오를 위한 실시간 협업 기능

내장된 체크리스트와 타임라인으로 완벽한 프로젝트 추적을 보장합니다.

12가지 최고의 비디오 게임 템플릿

게임 개발은 더 이상 파일과 작업만 관리하는 것이 아닙니다. 지능을 관리하는 것입니다. 하지만 문서, 채팅, 노트, 플랜을 위한 AI 도구가 모두 별개의 시스템에 존재하면, 우리는 이를 'AI 확산'이라 부릅니다: 단절된 통찰력, 흩어진 업데이트, 그리고 단일 진실의 원천이 없는 상태가 되는 것입니다.

바로 여기서 ClickUp의 통합 AI 작업 공간이 판도를 바꿉니다. 작업, 문서, 자산, 타임라인, 그리고 이제 AI까지 모든 것을 여러분의 일을 이해하는 한곳으로 모읍니다. 그래서 단순히 더 빠르게 움직이는 것이 아니라… 더 스마트하게 움직이게 됩니다.

아래에서 재작업 감소, 사각지대 제거, 실제 출시 지원에 특화된 12가지 게임 개발 템플릿을 확인하세요—첫 메커니즘 구상부터 글로벌 출시 플랜까지 모든 단계에 활용 가능합니다.

1. ClickUp 게임 디자인 문서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 게임 디자인 템플릿으로 모든 게임 요소를 한 곳에서 플랜하고, 문서화하며, 관리하세요.

제작에 깊이 몰두할 때 팀이 실제로 합의한 내용을 잊기 쉽습니다. ClickUp 게임 디자인 문서 템플릿은 핵심 루프, 메커니즘, 기능, 자산 플랜을 하나의 편집 가능한 hub에 모아두어 스프린트 도중 결정 사항이 사라지지 않도록 합니다.

ClickUp Docs 템플릿으로 제작되어 목표, 기능, 게임플레이 교육, 메커니즘, 자산을 포괄하도록 설계되었으며, 리스트, 간트 차트, 작업량, 달력 등의 기능을 통해 더 넓은 워크플로우 구축도 지원합니다. 또한 협업 편집, 자동화, 화면 녹화, 프로세스 내 AI를 통한 추적 기능도 지원합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

개발 목표를 정의하여 팀이 "완료됨"의 의미를 명확히 이해하고 승인할 수 있도록 하세요.

기능과 메커니즘을 개요화하여 범위 결정 사항을 초기 단계에 기록하세요

아트, 오디오, UI 일이 반복적으로 재계획되지 않도록 자산을 문서화하세요.

목록, 간트, 작업량, 달력 보기를 활용하여 문서 이상의 워크플로우를 구축하세요

협업 편집, 자동화, 화면 녹화 기능을 통해 진행 상황을 추적하여 업데이트 내용을 항상 가시적으로 확인할 수 있습니다.

✨ 이상적인 대상: 하나의 비디오 게임 템플릿으로 의사 결정 과정을 기록하고 실행 과정을 한 곳에서 추적하고자 하는 인디 개발자, 게임 디자인 소프트웨어 사용자, 학생 및 스튜디오.

💡 전문가 팁: 훌륭한 게임 디자인 문서는 게임 메커니즘, 레벨, 범위 등이 지속적으로 발전함에 따라 최신 상태를 유지할 때만 유용합니다. ClickUp Docs로 게임 관련 모든 문서를 작성, 편집 및 접근하세요 문서의 '진실의 원천'으로 ClickUp Docs를 활용하세요. 그런 다음 생산 작업과 직접 연결하여 매번 스프린트마다 섹션을 작업 항목으로 복사할 필요가 없도록 합니다. ClickUp Docs는 중첩 페이지, 테이블, 임베드, 템플릿을 지원하며, 실시간 협업이 가능하고 문서 내에서 바로 추적 가능한 작업으로 텍스트를 전환할 수 있습니다. 팀이 아이디어에서 실행으로 나아가도록 하기 위해: ClickUp Docs에서 게임 디자인 문서를 작성한 후 , 키 단락을 전투, UI, 오디오, 레벨 디자인 작업으로 전환하세요. , 키 단락을 전투, UI, 오디오, 레벨 디자인 작업으로 전환하세요.

ClickUp 화이트보드 에서 핵심 루프, 퀘스트 흐름 또는 컷씬을 스케치한 후, 해당 프레임을 작업 항목에 다시 연결하여 "왜"가 "무엇"과 함께 유지되도록 하세요.

문서 내에 '변경 사항' 섹션을 하나 유지하고, 메커니즘이 변경될 때 소유자를 태그하여 모든 구성원이 최신 정보를 파악할 수 있도록 하세요. /AI는 사용자 가이드와 표준 운영 절차부터 법적 계약서와 제품 설명서에 이르기까지 문서 작성을 더 쉽게 만들어줍니다.

📽️ 이 비디오에서는 실제 예시와 검증된 프롬프트를 통해 AI를 활용해 문서를 작성하는 방법을 시연해 보겠습니다.

2. ClickUp 버그 및 문제 추적 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 버그 및 문제 추적 템플릿을 통해 실시간 업데이트로 버그를 신속하게 추적, 할당 및 수정하세요.

Discord에서 버그가 보고되고, 메시지로 재현되며, 누군가의 개인 노트에 "추적"되는 상황에서는 훌륭한 빌드도 여전히 문제가 있는 것처럼 느껴질 수 있습니다. ClickUp 버그 및 이슈 추적 템플릿은 팀에게 이슈를 위한 하나의 공유 로그를 제공하므로, 테스트와 수정 사이에서 아무것도 사라지지 않습니다.

구조화된 보고, 할당, 우선순위 지정 및 해결 추적을 지원하도록 설계되어 QA 및 개발 팀이 동일한 문제를 반복적으로 재분류하는 데 시간을 낭비하지 않도록 합니다. 재현 단계, 스크린샷, 로그 및 상태 업데이트를 이슈 기록에 연결해 둘 수 있으므로 누구나 추측 없이 바로 작업에 착수할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

버그 보고서를 심각도, 소유자, 플랫폼을 명확히 구분하는 필드로 기록하세요.

문제를 적절한 팀원에게 할당하여 백로그에서 해결이 지연되지 않도록 하세요.

상태를 '열림'에서 '해결됨'까지 추적하여 QA 팀이 재테스트해야 할 항목을 항상 파악할 수 있도록 합니다.

이슈 레코드에 스크린샷, 로그, 재현 단계를 저장하여 깔끔한 인수인계를 진행하세요

기능, 레벨 또는 빌드별로 문제를 그룹화하여 패턴을 더 빨리 파악하세요

✨ 추천 대상: 빌드 간 최신 상태를 유지할 수 있는 신뢰할 수 있는 버그 로그가 필요한 QA 테스터, 개발자 및 스튜디오.

💡 전문가 팁: ClickUp 에이전트와 몇 가지 맞춤형 자동화 기능을 함께 사용하면 팀이 빠르게 움직일 때도 QA 파이프라인이 일관성을 유지할 수 있습니다. ClickUp 에이전트를 통한 사전 설정된 워크플로우를 통해 간편한 업데이트 및 메시지 수신 ClickUp 에이전트는 사용자가 지정한 지침(사전 구축된 옵션 및 코드 없는 빌더 포함)에 따라 자율적으로 작동합니다. 또한 업데이트 내용을 리더십 채널에 요약하거나 실행 항목에서 작업을 생성하는 등 반복적이고 시간이 많이 소요되는 워크플로우에 탁월합니다. 게임 테스트에 적합한 실용적인 설정 예시: ClickUp 에이전트를 활용해 일일 버그 활동(신규 중요 문제, 차단 요소, 해결된 사항)을 요약하고 개발 채널에 깔끔한 업데이트를 게시하세요

트리거와 액션을 활용해 할당 규칙, 상태 변경, 기한 초과 알림 등 예측 가능한 단계에 자동화를 적용하세요.

팀이 다른 도구에서 아티팩트를 관리하는 경우, ClickUp 에이전트가 연결된 앱(Google Drive 또는 GitHub 등)에서 컨텍스트를 가져와 버그 리포트와 함께 적절한 링크가 표시되도록 합니다.

3. ClickUp 작업 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 작업 관리 템플릿으로 개발 작업을 체계화하고 워크플로우를 자동화하세요.

개발 계획이 머릿속에만 있다면, 일이 틀어질 때마다 계속해서 플랜을 재구성해야 합니다. ClickUp 작업 템플릿은 혼자 개발하든 소규모 스튜디오를 운영하든, 작업을 할당하고 검토할 수 있는 실제 플랜으로 전환하는 데 도움을 줍니다.

마일스톤, 역할 또는 기능 영역별로 작업을 체계화할 수 있는 유연한 기반을 제공합니다. 이 템플릿은 테스트 및 빌드 준비를 추적하면서도 제작 진행을 유지하려는 경우 특히 효과적입니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

기능, 레벨, 마일스톤별로 제작을 작업 단위로 분할하여 범위의 가시성을 높이세요

우선순위가 변경되어도 일이 지연되지 않도록 소유자와 마감일을 지정하세요.

의존성을 추적하여 마감일이 지연되기 전에 "차단된" 일이 명확히 드러나도록 하세요

팀의 작업 방식에 따라 목록, 보드 또는 달력 스타일 레이아웃으로 다음 단계를 검토하세요.

진행 상황을 한곳에 기록하여 업데이트 내용이 채팅과 문서에 분산되지 않도록 하세요.

✨ 이상적인 대상: 작업 계획 수립, 진행 상황 추적, 프로토타입부터 출시까지 일관성을 유지할 수 있는 단일 공간을 원하는 인디 개발자와 소규모 스튜디오.

🧠 재미있는 사실: 소프트웨어 공학 연구에 따르면 개발자는 코드 1,000줄당 15~30개의 결함을 도입하며, 이를 수정하는 데는 초기 기능 구현보다 더 많은 시간이 소요되는 경우가 많습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 지식 근로자의 92%가 채팅, 이메일, 스프레드시트에 흩어진 중요한 의사결정 정보를 잃을 위험에 처해 있습니다. 바로 여기에 ClickUp이 필요합니다. 강력한 작업 관리 기능을 통해 대화를 즉시 실행으로 전환할 수 있습니다. 채팅 메시지, 댓글, 문서, 심지어 이메일에서도 단 한 번의 클릭으로 작업을 생성하세요.

고객님의 생생한 후기를 소개합니다!

마케팅 팀에게 프로젝트 관리 플랫폼은 필수적이며, 다른 부서와의 연결을 유지하는 데 도움이 된다는 점이 마음에 듭니다. 저희는 ClickUp을 정말 매일, 모든 일에 사용합니다. 이 도구는 저희 크리에이티브 팀에게 매우 유용했으며, 그들의 워크플로우를 더 나은 방향으로 개선하고 효율성을 높여주었습니다.

4. ClickUp 스토리보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 스토리보드 템플릿으로 장면을 시각화하고 게임 스토리를 협업하며 다듬어 보세요.

스토리 중심 게임은 플롯이 문서에, 컷씬 목록이 스프레드시트에, 시각적 참고 자료가 폴더마다 흩어져 있으면 혼란스러워집니다. ClickUp 스토리보드 템플릿은 장면과 시퀀스를 지도하여 반복 작업 중에도 서사적 흐름이 일관되게 유지되도록 도와줍니다.

컷씬, 튜토리얼, 퀘스트, 심지어 UI 흐름까지 계획하는 데 유용합니다. 이 스토리보드 템플릿은 여러 사람이 동일한 장면을 맥락 속에서 검토하고 모든 것을 다시 작성하지 않고도 피드백을 남길 때 특히 유용합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

장면과 시퀀스를 플랜하여 서사 구조가 명확하게 유지되도록 하세요

장면별 변경 사항을 추적하여 수정 작업이 이전 결정을 지우지 않도록 하세요

시퀀스별로 참조 자료를 수집하여 아트 팀과 내러티브 팀이 동일한 자료를 검토할 수 있도록 하세요.

씬에 소유자를 지정하여 시나리오 작성, 음성 녹음, 구현 작업이 조율되도록 관리하세요.

승인 가시성을 유지하여 "최종 초안" 혼란 없이 출시하세요

✨ 이상적인 대상: 많은 장면과 수정이 필요한 스토리 중심 게임을 제작하는 내러티브 디자이너 및 크리에이티브 팀.

💡 전문가 팁: 게임 제작에서 가장 어려운 부분은 일관성을 유지하는 것입니다—특히 제작 중간에 피드백을 문서화할 때 더욱 그렇죠. ClickUp BrainGPT의 '말하기-텍스트 변환' 기능으로 플레이 테스트 노트를 남기고, 업데이트 내용을 요약하며, "어떤 레벨에 버그가 가장 많이 발견되나요?" 같은 질문을 집중력을 잃지 않고 쉽게 할 수 있습니다. ClickUp BrainGPT의 음성 입력 기능을 활용해 노트, 요약, 업데이트 내용을 음성으로 입력하세요 Chrome 확장 프로그램을 통해 GitHub, Google Drive 및 작업 공간을 가로질러 검색할 수 있으며, Claude나 ChatGPT 같은 다양한 AI 모델 중에서 선택할 수 있습니다. 또한 ClickUp의 프라이버시 중심 설계로 지적 재산권을 안전하게 보호받을 수 있습니다.

5. ClickUp 크리에이티브 브리프 문서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 크리에이티브 브리프 템플릿으로 게임 비전, 톤, 목표를 명확히 정의하세요.

팀원들이 게임이 달성하려는 목표에 대해 의견을 모으지 못하면, 훌륭한 일들이 서로 조화를 이루지 못하게 됩니다. ClickUp 크리에이티브 브리프 문서 템플릿은 초기 단계에서 비전을 명확히 정의하도록 도와주어, 아트, 글쓰기, UX(사용자 경험) 디자인, 개발이 모두 동일한 목표를 향해 나아가도록 합니다.

목표, 대상층, 톤, 주요 결과물, 제약 조건을 체계적으로 정리할 수 있는 프레임워크를 제공하며, 프로젝트 진행에 따라 쉽게 업데이트할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

목표, 대상층, 창의적 기법을 정의하여 팀이 초기 단계부터 방향을 맞추도록 하세요.

플랫폼 목표 및 범위와 같은 제약 조건을 기록하여 의사 결정이 현실 기반을 유지하도록 하세요

관계자들과 하나의 브리프를 공유하여 피드백이 동일한 문서 관리 워크플로우 내에서 이루어지도록 하세요.

개요를 제작 작업과 연결하여 실행 과정과 지속적으로 연결되도록 하세요.

수정 내역의 가시성을 높여 "현재 진행 방향"이 불분명해지지 않도록 하세요

✨ 적합 대상: 제작 시작 전 창의적 방향을 통일하기 위한 간결한 브리핑이 필요한 스튜디오 및 인디 팀.

💡 전문가 팁: 크리에이티브 브리프에 핵심 요소(목표, 원하는 결과, 타임라인, 예산)가 확정되면 ClickUp Brain을 활용해 해당 문서를 실행 가능한 플랜으로 전환하세요. ClickUp Brain으로 문서의 핵심 요약 및 개요를 즉시 확인하세요 ClickUp Brain에 브리프를 요약하여 팀이 참고할 수 있는 "북극성"으로 정리해 달라고 요청하세요. 그런 다음, 이를 통해 결과물과 제약 조건을 추출하여 모든 것을 쉽게 추적할 수 있는 간결한 작업 체크리스트로 만들어 보세요. ClickUp Brain은 문서 내용을 몇 초 만에 요약해 주므로, 제작 중 브리프가 변경될 때도 모든 구성원이 동일한 방향성을 유지하는 데 완벽합니다.

6. ClickUp 스크럼 및 스프린트 계획 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 스크럼 및 스프린트 계획 템플릿으로 애자일 스프린트를 실행하고 개발 주기를 효율적으로 추적하세요.

스프린트 계획이 모호하고, 백로그에 우선순위가 부여되지 않으며, 장애 요소가 너무 늦게 발견되면 게임 개발 일정이 지연됩니다. ClickUp 스크럼 및 스프린트 계획 템플릿은 반복 가능한 스프린트 구조를 제공하여 반복 작업을 플랜하고, 개선 사항을 출시하며, 백로그부터 완료까지 작업 가시성을 확보할 수 있도록 합니다.

스프린트 작업을 체계화하고 진행 상황을 검토하여 팀이 동일한 실수를 반복하지 않고 매 주기마다 교훈을 얻을 수 있도록 설계되었습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

백로그 항목을 체계적으로 정리하여 스프린트 계획 수립 시 명확한 우선순위로 시작하세요

스프린트 작업을 상태별로 추적하여 일일 진행 상황을 가시적으로 확인하세요

일이 막히는 부분을 기록하여 "정체된" 일이 조기에 표시되도록 하세요

스프린트 결과를 검토하여 반복 과정에서 플랜 수립이 개선되도록 하세요.

스프린트 계획과 전달 작업을 함께 관리하여 업무 인수인계가 원활하게 이루어지도록 하세요

✨ 이상적인 대상: 빈번한 빌드와 체계적인 반복을 지원하는 스프린트 시스템을 원하는 애자일 개발 팀 및 프로듀서.

7. ClickUp 제품 출시 플랜 체크리스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 제품 출시 플랜 체크리스트 템플릿으로 티저부터 피드백까지 모든 출시 작업을 조정하세요.

출시 작업은 트레일러 마감일, QA 검증 단계, 스토어용 자산, 패치 노트, 커뮤니티 업데이트 등이 서로 다른 곳에서 추적될 때 스트레스가 쌓입니다. ClickUp 제품 출시 체크리스트 템플릿은 명확한 타임라인과 체크리스트를 제공하여 모든 출시 작업이 체계적으로 관리되고 진행 상황이 한눈에 파악되도록 합니다.

이 템플릿은 팀이 일정과 자원을 조정하고 실시간 진행 상황을 추적할 수 있도록 설계되어 이해관계자들이 항상 현황을 파악할 수 있습니다. 완료, 검토 중, 진행 중, 보류 중, 대기 중과 같은 사용자 정의 상태와 작업 카테고리, 기간 등의 사용자 지정 필드를 포함하여 출시 작업을 체계적으로 관리할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

출시 작업을 위한 효율적인 타임라인을 작성하여 마감일이 명확해지도록 하세요

출시 전 중요한 사항을 놓치지 않도록 사전 작업을 체계적으로 정리하세요.

실시간으로 진행 상황을 추적하여 모든 구성원이 차단된 부분을 확인할 수 있도록 하세요.

"완료" 및 "검토 요청"과 같은 상태를 사용하여 승인을 관리하세요

작업 범주와 기간을 기록하여 출시 일 현황을 한눈에 파악할 수 있도록 관리하세요

✨ 이상적인 대상: 마케팅, QA, 스토어 설정, 출시 후 후속 조치를 하나의 출시 체크리스트로 조정하는 인디 스튜디오 및 퍼블리셔.

💡 프로 팁: 출시 준비 회의와 플레이 테스트 브리핑에는 ClickUp AI 노트테이커를 활용하세요. ClickUp AI 노트테이커로 회의 내용의 전문과 상세한 요약본을 받아보세요 토론 내용을 기록하고, 결정을 요약하며, 실행 항목을 도출하여 "출시 전에 이 부분을 수정해야 한다"는 의견을 즉시 할당된 작업으로 전환할 수 있습니다.

8. ClickUp 자산 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 제품 출시 플랜 체크리스트 템플릿으로 티저부터 피드백까지 모든 출시 작업을 조정하세요.

게임 파일은 빠르게 쌓입니다. 최종 버전이 무엇인지, 누가 무엇을 소유하는지, 파일 위치가 어디인지 추적하지 않으면 이미 만든 자산을 다시 제작하게 될 것입니다. ClickUp 자산 관리 템플릿은 자산 데이터 정리 및 저장, 사용 추적, 타임라인 시각화(간단한 간트 차트 포함)를 지원합니다.

이 템플릿은 광범위한 자산 추적을 위해 제작되었지만, 아트 팩, 오디오 라이브러리, 라이선스, 기기 및 장비 추적과 같은 게임 제작 요구사항에도 잘 적용됩니다. 완료, 기능 확인, 구매 중, 수리 중, 판매 중과 같은 맞춤형 상태와 수리 일정 및 비용 보기 등 다양한 보기를 포함하여 시간 경과에 따른 업데이트와 비용을 추적할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

데이터베이스에 자산 데이터를 체계적으로 정리하고 저장하여 파일이 흩어지지 않도록 하세요.

사용 현황을 추적하여 최신 트렌드와 구식 요소를 파악하세요

간단한 간트 차트로 자산 작업의 타임라인을 시각화하세요

"기능 정상" 또는 "수리 중"과 같은 맞춤형 라벨로 자산 상태를 추적하세요.

여러 보기를 활용하여 수리 및 비용을 한 곳에서 모니터링하세요

✨ 적합 대상: 출시까지 체계적으로 관리해야 하는 아트/오디오 자산, tools, 라이선스, 제작 장비 등 점점 늘어나는 라이브러리를 관리하는 팀.

9. ClickUp 마케팅 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 플랜 템플릿으로 마케팅 캠페인을 효과적으로 계획하고 실행하며 성과를 측정하세요.

마케팅 작업을 추적하지 않고 결과를 검토하지 않으면 강력한 게임도 기대에 못 미칠 수 있습니다. ClickUp 마케팅 계획 템플릿은 한 곳에서 캠페인을 계획하고 최적화하는 데 도움을 줍니다. 또한 목표를 설정하고 작업을 실행 가능한 과제로 분할하여 ClickUp 작업으로 추적할 수 있는 스페이스를 구축하는 데도 유용합니다.

이 ClickUp 템플릿에는 취소됨, 완료됨, 진행 중, 의견 필요, 계획됨과 같은 맞춤형 상태와 핵심 성과 지표, 타임라인, 목표, 진행 상황 보드와 같은 맞춤형 보기가 포함되어 진행 상황을 모니터링하고 추적할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

달성 가능한 마케팅 목표를 설정하여 플랜의 측정 가능성을 유지하세요

프로모션을 세부 작업으로 분할하여 출시 일이 "누군가의 머릿속에만 존재하는" 상황이 되지 않도록 하세요.

메트릭으로 진행 상황을 추적하여 결과에 따라 캠페인을 조정하세요

다양한 뷰를 활용하여 하나의 플랜에서 타임라인과 핵심 결과를 관리하세요

캠페인 중복 시 시간 추적, 태그, 의존성 관리로 일 진행 상황 파악

✨ 이상적인 대상: 출시 타임라인과 함께 스토어 페이지, 소셜 콘텐츠, 언론 홍보, 커뮤니티 활동 플랜을 세우는 인디 팀 및 스튜디오.

🧠 재미있는 사실: 가장 초창기이자 가장 유명한 비디오 게임 이스터 에그 중 하나는 1980년 아타리 2600용 게임 '어드벤처'에 등장했는데, 개발자 워런 로비넷이 숨겨놓은 것이었습니다.

10. Template.net의 비디오 게임 시나리오 템플릿

대화나 컷신 스크립트가 여러 파일에 흩어져 있으면, 작성한 내용을 검토하기 어려울 뿐만 아니라 구현하기도 훨씬 복잡해집니다. Template.net의 비디오 게임 스크립트 템플릿은 처음부터 형식을 잡을 필요 없이 온라인에서 바로 편집하고 협업자와 공유할 수 있는 완성된 레이아웃을 제공합니다.

또한 Microsoft Word, Google Docs, PDF 등 일반적인 형식의 온라인 다운로드 워크플로우를 지원합니다. 이는 각기 다른 tools를 사용하는 작가, 배우 또는 현지화 파트너에게 대본을 전달해야 할 때 특히 유용합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

구조화된 하나의 스크립트 파일로 대화와 컷신 초안을 작성하세요

캐릭터 대사를 가독성 있게 유지하여 검토 속도를 높여주세요

여러 문서에 복사 붙여넣기 없이 팀원과 버전을 공유하세요

워드, Google Docs, PDF 등 일반적인 형식으로 내보내어 작업 인계가 가능합니다.

최종 스크립트를 작업 항목과 함께 저장하여 구현 과정이 지속적으로 연결되도록 하세요

✨ 이상적인 대상: 온라인에서 편집하고 협력자에게 내보낼 수 있는 깔끔한 스크립트 형식을 원하는 내러티브 디자이너 및 인디 개발자.

11. Template.net의 비디오 게임 촬영 일정 템플릿

음성 녹음 세션과 컷신 촬영은 메시지와 메모리에 가용성과 일정을 추적할 때 차질을 빚습니다. Template.net의 비디오 게임 촬영 일정 템플릿은 세션을 일정 형식으로 매핑하여 제작 일정이 체계적으로 유지되도록 도와줍니다.

다른 Template.net 파일과 마찬가지로, 이 템플릿은 에디터 중심 워크플로우를 기반으로 구축되었으며 일반적인 다운로드 형식을 지원하는 내보내기 옵션을 제공합니다. 이는 핵심 팀 외부에 일정을 공유해야 할 때 유용합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

음성 녹음, 모션 캡처 또는 촬영 세션을 명확한 시간 블록으로 스케줄링하세요

각 세션에 필요한 인원을 추적하여 역할이 누락되지 않도록 하세요

세션 플랜의 가시성을 항상 유지하여, 마지막 순간 변경 사항도 쉽게 조정할 수 있도록 하세요.

협업자가 오프라인 접근이 필요할 때 다운로드 가능한 파일로 일정을 공유하세요.

제작 준비 작업을 출시 작업과 연결하여 의존성을 명확히 파악하세요

✨ 적합 대상: 제한된 시간 내에 음성 녹음(VO), 모션 캡처(mocap), 컷신 촬영 등 녹화 콘텐츠를 조정하는 스튜디오 및 인디 팀.

12. Genially의 캐릭터 시트 템플릿

Genially를 통해

배경 이야기의 '실제 버전'이 한 문서에, 시각적 참고 자료가 다른 곳에 존재하면 캐릭터가 일관성을 잃게 됩니다. Genially의 캐릭터 시트 템플릿은 공유 가능한 체계적인 캐릭터 시트를 제공하여 작가와 디자이너가 동일한 기준 자료로 작업할 수 있게 합니다.

이 Genially 템플릿은 코드 없이도 인터랙티브하고 공유 가능한 콘텐츠 생성을 위해 설계되어 비기술적 사용자에게 이상적입니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

캐릭터 정체성 세부 사항을 한 장에 담아 작가와 아티스트가 조율할 수 있도록 하세요

일관된 시각적 노트와 캐릭터 개성을 기록하여 수정 작업이 방향을 잃지 않도록 하세요.

역할당 하나의 캐릭터 시트를 공유하여 대규모 캐스트도 체계적으로 관리하세요

팀으로 검토하기 쉬운 형식으로 시트를 제시하세요

비플레이어 캐릭터(NPC) 전반에 동일한 구조를 재사용하여 문서의 일관성을 유지하세요.

✨ 이상적인 대상: 점점 늘어나는 캐릭터를 공유하고 관리할 수 있는 캐릭터 시트가 필요한 게임 디자이너, 아티스트, 교육자.

💡 전문가 팁: 문서, 작업, 노트를 계속 전환해야 한다면 ClickUp Brain을 사용해 변경된 내용을 요약하세요. 플레이 테스트 피드백을 문서에 입력하고, ClickUp Brain에 주요 문제를 추출하도록 요청하세요. 그러면 소유자와 우선순위가 지정된 작업 초안이 생성되어 수동 복사-붙여넣기 없이도 템플릿을 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

게임 개발 팀이 템플릿 시스템을 필요로 하는 이유

비디오 게임 제작은 고도로 협업적이고 다학제적인 과정입니다. 체계적인 시스템 없이는 핵심 세부 사항들이 소홀히 처리되기 쉽습니다.

템플릿이 그 어느 때보다 중요한 이유는 다음과 같습니다:

빠른 반복 = 증가하는 혼란: 더 많은 개발자가 더 빠르게 출시함에 따라 문서화와 작업 추적도 뒤처질 수 없습니다. 템플릿은 팀에게 매번 체계적인 시작점을 제공합니다.

업무 분산은 현실입니다: 디자인 문서는 한 앱에, 스프린트 노트는 다른 앱에, 버그 보고서는 채팅에 흩어져 있으면 진행 속도가 느려집니다. 템플릿은 워크플로우를 통합하고 낭비되는 노력을 줄여줍니다.

확장이 더 쉬워집니다: 인디 팀이 스튜디오로 성장합니다. 의사 결정, 자산, 제작 작업의 기록 방식을 일찍 표준화할수록 일관성을 유지하며 확장하기가 더 쉬워집니다.

첫 번째 게임을 만들든 50번째 게임을 만들든, 체계적인 템플릿을 사용하면 맥락을 잃지 않으면서 더 빠르게 진행할 수 있습니다.

게임 개발에 ClickUp이 효과적인 이유

대부분의 개발팀은 베타 단계에 도달할 때쯤이면 스프레드시트와 기본적인 작업 목록으로는 부족함을 느끼게 됩니다. 바로 이때 ClickUp이 진정한 경쟁력을 제공합니다.

게임 개발에 특화된 이 템플릿의 차별화된 장점은 다음과 같습니다:

올인원 작업 공간: 문서, 스토리보드, 버그 로그, 에셋, 스프린트 플랜, 크리에이티브 브리프를 한곳에 저장하세요. 더 이상 탭을 넘나들거나 여러 도구를 사용하지 않아도 됩니다.

내장된 맞춤 설정: 사용자 지정 필드 , 뷰 및 ClickUp 자동화를 활용하여 장르, 팀 크기, 워크플로우에 맞게 ClickUp을 조정하세요.

실시간 가시성: ClickUp 대시보드와 간트 보기를 통해 제작부터 QA 사이클까지 모든 과정을 한 곳에서 추적하세요.

ClickUp Brain: AI의 도움을 받아 디자인 문서를 작성하고, 피드백을 요약하며, 결정을 작업으로 전환하고, 여러 tools를 가로질러 검색하세요—음성으로도 가능합니다. AI의 도움을 받아 디자인 문서를 작성하고, 피드백을 요약하며, 결정을 작업으로 전환하고, 여러 tools를 가로질러 검색하세요—음성으로도 가능합니다.

G2 리뷰어의 평가를 소개합니다:

ClickUp은 저희 크리에이티브 마케팅 에이전시에 혁신을 가져왔습니다. 매일 사용 중이에요! 모든 작업과 프로젝트를 체계적으로 관리할 수 있게 해주며, 작업량 보기와 시간 추정을 결합해 팀의 용량을 손쉽게 관리할 수 있습니다. 모든 요소가 자유롭게 커스터마이징 가능하다는 점이 정말 마음에 듭니다—정확히 저희 워크플로우에 맞춰 플랫폼을 조정할 수 있죠. 여러 프로젝트의 협업과 진행 상황 추적에도 탁월합니다.

팀이 이미 GitHub, Drive, Unity, Figma 같은 tools를 사용 중이라면 ClickUp도 이와 연동되어 아이디어부터 출시까지 생태계를 연결해 줍니다.

모든 위대한 비디오 게임은 플랜과 훌륭한 템플릿에서 시작됩니다

대부분의 게임 팀은 조각난 시스템으로 시작합니다. 한 팀은 창의적 기획서를 한 문서에, 메커니즘 노트를 다른 문서에, 제작 업데이트는 채팅에 숨겨둘 수 있습니다.

몇 차례 반복 작업 후에는 변경 사항을 기억하기 어려워집니다. 이는 일의 무분별한 확장으로, 디자인 결정부터 QA 승인까지 모든 것을 서서히 지연시킵니다.

무료 템플릿으로 더 깔끔하게 계획하고 구축하세요. 초기 단계에서 비전을 문서화하고 게임이 발전함에 따라 모든 구성원이 같은 방향을 유지할 수 있습니다. 출시 시점이 되면 출시 체크리스트와 마케팅 계획이 모든 진행 사항을 추적하도록 도와주어 출시 작업이 막판에 허둥대는 일이 없도록 합니다.

ClickUp이 이 템플릿들을 위한 진정한 홈을 제공합니다.

문서, 작업, 자산, 승인을 하나의 작업 공간에서 연결해 관리할 수 있으며, 프로젝트가 확장됨에 따라 ClickUp의 AI 기능을 활용해 번거로운 작업을 줄일 수 있습니다.

더 효율적으로 일할 준비가 되셨나요? ClickUp에 가입하여 맞춤형 템플릿과 실시간 협업 기능을 이용하세요.

자주 묻는 질문

게임 디자인 문서 템플릿은 게임 플랜을 돕습니다. 메커니즘, 캐릭터, 레벨, 스토리 등 주요 요소를 포함합니다. 템플릿은 미리 구성된 레이아웃을 제공하여 게임 제작 과정에서 핵심 요소를 놓치지 않도록 합니다.

네. 인디 개발자들은 디자인부터 마케팅까지 모든 것을 직접 관리하는 경우가 많습니다. 템플릿은 아이디어를 체계화하고 진행 상황을 추적하며, 계획 수립에 앞서 준비할 수 있도록 하여 시간을 절약하는 데 도움이 됩니다.

개념, 게임플레이 시스템, 캐릭터, 에셋, 테스트 노트 등을 위한 섹션이 포함되어야 합니다. 우수한 템플릿은 변경 사항을 추적하고, 팀워크를 지원하며, 기존에 사용 중인 tools와도 호환됩니다.

버그 추적 템플릿을 사용하여 플랫폼, 심각도, 스크린샷 등의 세부 정보와 함께 문제를 기록하세요. 이를 통해 모든 문제를 한곳에 모아 팀이 혼란 없이 버그를 더 빠르게 수정할 수 있습니다.

네. 많은 템플릿이 유연합니다. 예시로, RPG 게임에는 퀘스트와 스킬 트리 섹션이 필요할 수 있으며, 플랫포머 게임에는 레벨 타이밍과 레이아웃 세부 사항이 필요할 수 있습니다.

ClickUp을 사용하면 게임 문서, 작업, 버그, 스프린트를 한곳에 모아 관리할 수 있습니다. 이 템플릿은 게임 제작의 모든 부분을 계획하고 추적하며 관리하는 데 활용할 수 있습니다. 혼자 개발하는 개인 개발자든 팀의 일원이든 상관없이 효과적입니다.