더 스마트한 팀 채팅 및 자동화를 위한 최고의 Glue AI 대안

팀들은 일을 추진하기 위해 Glue AI에 의존하지만, 성장하는 팀은 새로운 요구사항을 가져옵니다.

엔지니어는 풍부한 제어 기능을 원하고, 자동화 담당자는 깔끔한 오케스트레이션을 추진하며, 경영진은 마찰 없이 확장 가능한 플랫폼을 필요로 합니다.

어느 순간 한도가 느껴지면, Glue AI 대안을 찾는 것이 현실적인 다음 단계가 됩니다.

워크플로우가 제약받는 느낌이 들거나 에이전트에게 기술적 목표에 부합하는 유연성이 필요하다면 다른 옵션을 탐색하는 것이 합리적입니다. 더 적합한 솔루션은 협업을 강화하고 의사 결정을 간소화하며 팀이 기대하는 속도를 지원할 수 있습니다.

이 블로그 포스트에서는 최고의 Glue AI 대안 10가지를 분석합니다. 시작해 볼까요! 💪🏼

주요 Glue AI 대안 한눈에 보기

주요 Glue AI 대안과 각 솔루션이 제공하는 기능을 살펴보세요. 👇

tool 가장 적합한 경우 주요 기능 가격* ClickUp 제품, 운영, 기업 PMO 팀을 위한 AI 기반 프로젝트 자동화 및 채팅-작업 연계 솔루션 ClickUp Brain(ClickUp Brain)으로 상황별 AI 답변을, 자동화(Automation)로 트리거 기반 워크플로우 및 반복 작업 처리를, 에이전트(Agents)로 프로젝트와 문서 전반에 걸친 AI 작업 실행을 경험하세요. Free Forever; Enterprise 맞춤형 설정 가능 Coworker.ai 여러 부서 간 신속한 워크플로우 자동화를 위한 노코드 에이전트 구축 시각적 드래그 앤 드롭 에이전트 빌더, webhook 트리거, 버전 롤백이 가능한 샌드박스 테스트, 성능 모니터링 대시보드, 역할 기반 권한 관리 맞춤형 가격 책정 Slack 실시간 협업과 성장하는 팀을 위한 채팅 기반 프로세스 자동화 및 메시지 인텔리전스 이모지와 키워드 트리거, AI 요약, 프로젝트 컨텍스트용 캔버스, 맞춤형 앱 배포를 위한 CLI 지원, 채널 핀 기능 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $8.75부터 시작 Microsoft Teams Microsoft 365 조직을 위한 기업 협업 및 AI 자동화 요약 및 초안 작성을 위한 Copilot AI, Power Automate 통합, eDiscovery 보존 제어, 채널 관리, SharePoint + Outlook 동기화 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $7.20부터 시작 Google 채팅 Google Workspace 팀을 위한 가벼운 AI 메시징 및 Chrome 네이티브 커뮤니케이션 Gemini 메시지 요약, 메시지-작업 변환, 공간 고정, 키워드 필터링, Apps Script 봇 무료 체험판; 플랜은 사용자당 월 $8.40부터 시작합니다. Mattermost 규제 대상 또는 규정 준수 중심 산업을 위한 안전한 자체 호스팅 팀 메시징 솔루션 온프레미스 배포, SSO/SAML 제어, 인시던트 대응 플레이북, 전체 내보내기 로깅, 심층 통합을 위한 플러그인 마켓플레이스 무료 체험판; 유료 플랜은 사용자당 월 $10부터 시작 (연간 결제) Rocket. 채팅 내부 팀과 공개 채팅 채널을 아우르는 옴니채널 메시징으로 지원 및 필드 운영을 강화하세요. 실시간 번역, 역할 기반 권한 설정, 챗봇 자동화, 분석 대시보드, 메시지 보존 정책 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $8부터 시작 (연간 결제) Twist 분산된 팀과 집중도 높은 + 복잡한 워크플로우를 위한 비동기식, 스레드 우선 통신 전용 스레드 공간, 스레드 알림, 풍부한 형식이 적용된 장문 업데이트, PDF 스레드 내보내기, 선택적 알림 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $8부터 시작 CrewAI Python으로 AI 시스템을 구축하는 기술 팀을 위한 다중 에이전트 오케스트레이션 역할 기반 에이전트 행동, 순차적/병렬적/계층적 루틴, 다중 LLM 선택, 실행 로그, 메모리 시스템 맞춤형 가격 책정 AutoGen 연구 및 엔지니어링 그룹을 위한 대화형 에이전트 문제 해결 대화 기반 에이전트 추론, 코드 실행 샌드박스, 재현 가능한 대화, 응답 캐싱, 종료 조건 무료 (오픈소스)

Glue AI 대안에서 무엇을 찾아야 할까요?

Glue AI 대안을 찾을 때는 컨텍스트를 이해하고, 시스템과 깊이 연결되며, 지속적인 관리 없이도 AI로 작업을 자동화하는 도구가 필요합니다. 이를 통해 명확한 기준이 설정됩니다:

단일 메시지 트리거 대신 전체 스레드 기록을 활용하여 메시지 의도를 추출합니다.

중첩 조건문, 데이터 변환, 정규식 필터, 다단계 논리를 지원합니다.

우선순위, 스프린트, 라벨, 담당자, 연결된 리소스 등의 필드를 포함한 작업을 생성합니다.

긴 스레드를 요약하여 의사 결정 지점, 장애 요소, 후속 조치 및 타임스탬프를 제공합니다.

대규모 프로젝트 관리 자동화를 실행합니다: 대기열 처리, 병렬 실행, 갑작스러운 속도 제한 없음

SSO, SCIM 프로비저닝, IP 허용 목록, 감사 로그 및 데이터 거주지 제어 기능을 제공합니다.

테스트 모드, 버전 기록, 롤백 옵션이 포함된 시각적 빌더를 제공합니다.

최고의 Glue AI 대안

최고의 Glue AI 대안을 엄선해 소개합니다. 📝

1. ClickUp (프로젝트 관리 및 작업 관리에 AI와 자동화를 원하는 팀에게 최적)

ClickUp AI의 도움을 받아 워크플로우를 종단간 처리할 수 있는 맞춤형 에이전트를 생성하세요.

ClickUp은 세계 최초의 통합 AI 작업 공간입니다. 작업, 프로젝트, 문서, 자동화, AI가 하나의 시스템에서 연결되어 팀이 업무 분산 현상을 피하고 계획부터 실행까지 단일 흐름으로 진행할 수 있습니다.

Glue AI는 자동화를 강화하지만 실제 프로젝트 데이터와 병행하여 실행되지 않습니다. ClickUp은 AI, 워크플로우, 프로젝트 가시성을 한 곳에서 제공하므로 변경 사항을 한 번만 적용해도 컨텍스트를 재구축하지 않고도 모든 팀이 일관성을 유지할 수 있습니다.

자세히 살펴보세요! 👀

상황 인식 AI로 일상적인 의사 결정을 가속화하세요

ClickUp Brain은 업무량, 의존성, 작업 이력, 팀 간 활동을 이해하여 운영 의사결정을 강화합니다. 명확성을 요구하면 팀이 이미 완료한 작업을 반영한 답변을 얻을 수 있습니다.

여러 병렬 프로젝트를 운영하는 기업의 운영을 관리한다고 가정해 보십시오.

Brain에게 신규 구현 프로젝트 전반의 활동을 스캔하도록 요청하세요. Brain은 작업, 댓글, 연결된 문서를 분석한 후 명확한 상태 보고서를 제공합니다: 진행 중인 사항, 지원이 필요한 소유자, 다음 StandUp 회의 전에 검토해야 할 잠재적 위험 요소 등.

탐정 같은 수고로움을 생략하니 더 빠르게 움직일 수 있습니다.

📌 다음 프롬프트를 시도해 보세요: 이 구현 프로젝트를 검토하세요. 현재 진행 상황을 표시하고, 위험 요소를 지적하며, 내일 검토 전에 제가 할당해야 할 다음 단계를 목록으로 나열하세요.

자동화를 통해 프로세스의 일관성을 유지하세요

필요한 자동화를 토글하거나 워크플로우에 기반한 AI 규칙을 맞춤형으로 설정하세요

운영 팀은 일상적인 작업이 누락될 때 시간을 낭비합니다. ClickUp 자동화가 이러한 순간을 처리하여 수동 노력 없이도 워크플로우가 원활하게 진행되도록 합니다.

예를 들어, PMO 팀이 프로젝트 인테이크를 관리한다고 가정해 보십시오.

ClickUp 양식을 통해 새 요청이 접수됩니다. 자동화 기능이 프로젝트 작업을 생성하고 소유자를 지정하며 마감일을 설정하고 프로젝트 유형에 따라 체크리스트를 추가합니다.

다른 자동화 기능은 접수 작업이 승인 단계에 도달하면 포트폴리오 대시보드를 업데이트합니다. 추가 감독 없이도 일관성을 유지할 수 있습니다.

AI 에이전트를 활용한 운영 확장

ClickUp 에이전트는 도구를 분산시키지 않고도 대규모 반복 업무량을 관리합니다. 에이전트는 일상적인 작업을 수행하고 작업 공간을 스캔하며, 일반적으로 PMO 및 운영 팀의 속도를 늦추는 감독 업무를 지원합니다.

예를 들어, 40개 이상의 활성 프로젝트 포트폴리오를 관리한다고 가정해 보십시오.

매일 아침 프로젝트 대시보드를 검토하고, 지연된 타임라인을 확인하며, 주간 검토 작업에 간단한 업데이트를 게시하는 에이전트를 생성합니다. 또 다른 에이전트는 엔지니어링 작업 전반의 상태 변경 사항을 읽고, 리더십 동기화에서 공유할 요약 보고서를 준비합니다.

작업 공간을 모니터링하는 지원 계층을 확보하여 정보 탐색 대신 의사 결정에 집중하세요. 자체 구축 방법은 다음과 같습니다:

ClickUp 최고의 기능

모든 논의를 전략적 업무와 연계하세요: ClickUp 채팅으로 작업을 논의하고 아이디어를 공유하며 결정을 결과물에 직접 첨부하세요.

분산된 입력을 실행 가능한 인텔리전스로 전환하세요: ClickUp BrainGPT를 활용해 작업, 채팅, 문서를 해석하고 핵심 내용을 요약하며 전체 작업 공간에서 다음 단계를 안내받으세요.

생각이 떠오르는 대로 빠르게 기록하세요: 업데이트, 요구사항 또는 회의 요약을 음성으로 입력하여 업데이트, 요구사항 또는 회의 요약을 음성으로 입력하여 ClickUp Talk to Text로 일 속도를 4배 높여보세요

모든 도구를 하나로 통합하세요: ClickUp 통합 기능을 통해 CRM, 티켓팅 도구, 메시징 앱, 콘텐츠 시스템을 연결하여 AI가 전체 맥락을 파악하며 작동하도록 하세요. ClickUp 통합 기능을 통해 CRM, 티켓팅 도구, 메시징 앱, 콘텐츠 시스템을 연결하여 AI가 전체 맥락을 파악하며 작동하도록 하세요.

업무가 이루어지는 곳에 팀 지식을 저장하세요: ClickUp Docs 내에서 내부 플레이북, 클라이언트 문서, 브리프, 연구 자료를 구축하여 정보가 접근 가능하게 유지되고 작업과 연결되도록 하세요.

ClickUp의 한도

Free Plan에서는 AI 사용에 한도가 있습니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 만족한 사용자는 이렇게 표현했습니다:

ClickUp은 모든 기능을 단일 플랫폼에 통합하여 모든 업무와 커뮤니케이션을 한곳에 모아 100% 맥락을 제공한다는 점에서 매우 가치 있다고 생각합니다. 이 통합은 프로젝트 관리를 단순화하여 효율성과 명확성을 높여줍니다. 특히 Brain AI 기능이 마음에 드는데, 이는 제 명령어를 실행하는 AI 에이전트 역할을 하여 효과적으로 작업을 대신 수행해줍니다. 이 자동화 측면은 워크플로우를 간소화하고 수동 노력을 줄여주어 매우 유용합니다. 또한 ClickUp의 초기 설정은 매우 직관적이어서 다른 도구에서 전환하는 과정이 매끄러웠습니다. Slack, Open AI, GitHub 등 제가 사용하는 다른 도구들과도 원활하게 연동되어 통합된 작업 환경을 조성한다는 점도 높이 평가합니다. 종합적으로 이러한 이유로 ClickUp을 적극 추천합니다.

ClickUp은 모든 기능을 단일 플랫폼에 통합하여 모든 업무와 커뮤니케이션을 한곳에 모아 100% 맥락을 제공한다는 점에서 매우 가치 있다고 생각합니다. 이 통합은 프로젝트 관리를 단순화하여 효율성과 명확성을 높여줍니다. 특히 Brain AI 기능이 마음에 드는데, 이는 제 명령어를 실행하는 AI 에이전트 역할을 하여 효과적으로 작업을 대신 수행해줍니다. 이 자동화 측면은 워크플로우를 간소화하고 수동 노력을 줄여주어 매우 유용합니다. 또한 ClickUp의 초기 설정은 매우 직관적이어서 다른 도구에서 전환하는 과정이 매끄러웠습니다. Slack, Open AI, GitHub 등 제가 사용하는 다른 도구들과도 원활하게 연동되어 통합된 작업 환경을 조성한다는 점도 높이 평가합니다. 종합적으로 이러한 이유로 ClickUp을 적극 추천합니다.

🔍 알고 계셨나요? 1943년 워런 맥컬록과 월터 피츠가 제안한 최초의 신경망 스타일 모델 중 하나는 작은 '인공 신경세포'로, 이후 딥 러닝의 수학적 토대를 마련했습니다.

2. Coworker.ai (노코드 AI 에이전트 구축에 최적)

Coworker.ai는 코드 한 줄 없이 AI 에이전트를 구축할 수 있게 합니다. 시각적 워크플로우 빌더가 기존 tools를 연결하여 에이전트가 CRM에서 고객 데이터를 추출하고, 데이터베이스에서 재고를 확인하며, Slack으로 업데이트를 전송하는 자동화된 시퀀스를 한 번에 수행할 수 있습니다.

기본적으로 에이전트에게 팀이 수동으로 처리하는 반복 작업을 가르치는 것입니다: 지원 티켓 처리, 스프레드시트 업데이트, 리드 자격 평가 등이 포함됩니다. Glue AI 대안은 모니터링 대시보드를 통해 각 에이전트의 작업을 추적하므로, 어떤 작업이 완료되었는지와 문제가 발생한 지점을 확인할 수 있습니다.

Coworker.ai의 주요 기능

에이전트를 특정 간격으로 실행하도록 예약하거나 기존 시스템의 수신 webhook을 기반으로 트리거하세요.

에이전트 메트릭 및 작업 완료 로그를 내보내 자동화된 워크플로우의 병목 현상을 분석하세요

팀 회원에게 역할에 따라 에이전트를 보기, 편집 또는 배포할 수 있는 서로 다른 권한 수준을 할당하세요.

에이전트 워크플로우를 프로덕션 채널에 배포하기 전에 샌드박스 환경에서 테스트하세요.

업데이트로 인해 자동화에서 예상치 못한 동작이 발생할 경우 이전 에이전트 버전으로 롤백하세요.

Coworker.ai의 한계점

템플릿 라이브러리는 성숙한 Glue AI 대안들에 비해 시작점이 적습니다.

워크플로우 로직은 코드를 작성하지 않더라도 어느 정도의 기술적 사고가 필요합니다.

통합 옵션은 기업 플랫폼만큼 다양한 틈새 tools를 지원하지 않습니다.

Coworker.ai 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Coworker.ai 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🧠 재미있는 사실: 로컬에서 작동하는 수많은 단순 에이전트가 복잡한 집단 행동을 만들어내는 '집단 지성( Swarm Intelligence)' 개념은 생물학적 관찰(개미, 흰개미, 벌, 새 떼)에서 직접 유래했습니다. AI 분야에서 이 아이디어는 1989년 세포 로봇 시스템 맥락에서 Gerardo Beni와 Jing Wang에 의해 최초로 체계화되었습니다.

3. Slack (채팅 기반 워크플로우 자동화에 최적)

via Slack

Slack을 사용하면 특정 이모지를 메시지에 드롭하거나, 키워드를 멘션하거나, 특정 채널에 게시할 때 자동화를 트리거할 수 있습니다. 팀의 개발자가 GitHub에 커밋을 푸시하면 Slack이 자동으로 엔지니어링 채널에 스레드를 생성하고, 관련 담당자를 태그하며, 스프린트 보드에 추가합니다.

게다가 Slack의 AI는 긴 대화 스레드를 요약해 주므로, 어떤 결정이 내려졌는지 파악하기 위해 200개 메시지를 스크롤할 필요가 없습니다. 기술 팀에게 흥미로운 점은 API 생태계입니다. 내부 도구에서 데이터를 채널로 전송하고, 전체 스택 전반의 이벤트에 반응하는 맞춤형 자동화를 구축할 수 있습니다.

Slack 최고의 기능

중요한 메시지나 파일을 채널 헤더에 핀하여 신규 팀원이 즉시 중요한 문서와 링크를 확인할 수 있도록 하세요.

단일 협업 스페이스 내에서 회의 노트, 프로젝트 타임라인, 임베디드 파일을 결합한 캔버스 문서를 생성하세요.

채널별 알림 설정을 통해 긴급 채널은 계속 주시하면서 우선순위가 낮은 스페이스는 알림을 차단하세요.

사용하지 않는 채널을 보관하여 작업 공간을 정리하면서도 검색 가능한 메시지 기록은 보존하세요.

Slack CLI를 사용하여 조직 전체에 배포하기 전에 로컬에서 맞춤형 앱을 배포하고 테스트하세요.

Slack의 한도

AI 요약 및 고급 기능은 유료 플랜이 필요합니다

무료 요금제는 메시지 기록에 대한 한도를 설정하므로 시간이 지남에 따라 맥락을 잃게 됩니다

복잡한 시퀀스 처리 시 자동화 깊이는 전용 워크플로우 플랫폼에 미치지 못합니다

Slack 가격 정책

Free

프로: 사용자당 월 $7.25

Business+: 사용자당 월 $15

엔터프라이즈 그리드: 맞춤형 가격

Slack 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (37,045개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (23,910개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Slack에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

저는 주로 일용으로 Slack을 사용하며, 조직 전체 커뮤니케이션에 매우 유용하다고 생각합니다. 그룹 채팅 설정, 다이렉트 메시지, 작업 자동화 기능이 인상적입니다. Slack이 제공하는 자동화 흐름 덕분에 중요한 데이터를 자동으로 수집할 수 있어 많은 작업이 효율화됩니다. […] 초기 설정은 매우 쉬웠고, 직관적인 설정으로 사용자 경험이 크게 향상되었습니다.

저는 주로 업무용으로 Slack을 사용하며, 조직 전체 커뮤니케이션에 매우 유용하다고 생각합니다. 그룹 채팅 설정, 다이렉트 메시지, 작업 자동화 기능이 인상적입니다. Slack이 제공하는 자동화 흐름 덕분에 중요한 데이터를 자동으로 수집할 수 있어 많은 작업이 효율화됩니다. […] 초기 설정은 매우 쉬웠고, 직관적인 설정으로 사용자 경험이 크게 향상되었습니다.

4. Microsoft Teams (Microsoft 365 AI 기반 자동화 통합에 최적)

Microsoft Teams를 통해

조직이 이미 Microsoft 365 환경을 활용 중이라면 Teams가 적합합니다. Copilot은 인터페이스 내에 위치하여 메시지 초안 작성, 회의 요약 생성, SharePoint 문서 및 Outlook 이메일을 검색하여 질문에 답변할 수 있습니다. Power Automate 연결을 통해 Teams 활동에 반응하는 흐름을 구축할 수 있습니다. 예를 들어 채팅에서 누군가 마감일을 언급하면 Planner에 자동으로 작업이 생성됩니다.

엔지니어링 팀은 툴킷을 활용해 맞춤형 앱을 Teams에 직접 임베드할 수 있습니다. 이를 통해 전용 도구를 컨텍스트 전환 없이 계속 사용할 수 있습니다. 규정 준수를 위한 제어 기능은 특히 규제를 준수해야 하는 기업에 유용합니다. 보존 정책을 수립하고, 사용자 활동을 추적하며, 모든 채널에 걸쳐 데이터 거버넌스를 시행할 수 있습니다.

Microsoft Teams 최고의 기능

교육 세션이나 전사 회의 내용을 녹화하면 Teams가 대화 주제 전환에 따라 자동으로 챕터를 생성합니다.

팀 채널 내에서 자주 사용하는 SharePoint 사이트, Power BI 대시보드 또는 내부 tools를 위한 탭을 핀하세요.

법적 또는 규정 준수 감사를 위해 채팅 데이터를 검색하고 내보내기 위한 eDiscovery 설정을 구성하세요.

채널에 검토 권한을 할당하여 지정된 회원이 메시지를 삭제하거나 공지사항 게시자를 제어할 수 있도록 하세요.

Outlook과 Teams 달력을 동기화하여 사용 가능 시간을 표시하고 회의 충돌 시 자동으로 거절하세요.

Microsoft Teams의 한도

Copilot 라이선스 비용은 Microsoft 365 구독 요금에 추가됩니다.

채널에 여러 탭과 앱을 추가하면 인터페이스가 복잡해집니다

Microsoft Teams 대안과 달리, 방대한 메시지 기록이 축적된 채널에서는 성능이 저하됩니다.

Microsoft Teams 가격 정책

Free

Microsoft 365 비즈니스 베이직: 사용자당 월 $7.20

Microsoft 365 비즈니스 스탠다드: 사용자당 월 $15

Microsoft 365 비즈니스 프리미엄: 사용자당 월 $26.40

Microsoft 365 비즈니스 앱: 사용자당 월 $9.90

Microsoft Teams 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (16,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (10,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Microsoft Teams에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 에서 공유한 내용:

Microsoft Teams의 가장 큰 장점은 Microsoft 365 제품군과의 완벽한 통합입니다. Teams, Outlook, SharePoint, OneDrive 간 전환이 매끄러워 생산성이 크게 향상됩니다…

Microsoft Teams의 가장 큰 장점은 Microsoft 365 제품군과의 완벽한 통합입니다. Teams, Outlook, SharePoint, OneDrive 간 전환이 매끄러워 생산성이 크게 향상됩니다…

🔍 알고 계셨나요? 병원과 같은 고강도 스트레스나 중요한 환경에서도 더 나은 커뮤니케이션 관행은 팀워크와 결과를 직접적으로 향상시킵니다.

5. Google 채팅 (간편한 Google 작업 공간 협업에 최적)

Google 채팅을 통해

Google Chat에서는 팀 토론 스페이스, 다이렉트 메시지, 기본 스레딩 기능을 제공합니다. Gemini AI는 메시지 초안 작성과 대화 요약 기능을 처리하지만, Chat의 진정한 유용성은 Google의 다른 앱들과의 연결 방식에서 드러납니다. 스프레드시트를 검토하다가 팀원들의 의견이 필요하다는 것을 깨달았을 때, 해당 시트에서 바로 채팅을 시작할 수 있으며 모든 참여자가 즉시 맥락을 파악할 수 있습니다.

Apps Script를 사용하면 개발자가 특정 키워드를 감지하고 자동으로 응답하는 맞춤형 봇을 구축할 수 있지만, 이를 설정하려면 어느 정도의 코딩 지식이 필요합니다. 게스트 액세스는 특히 외부 계약자나 클라이언트를 일정 기간 동안 참여시켜야 하는 경우, 임시 프로젝트 협업에 효과적입니다.

Google 채팅의 주요 기능

혼잡한 작업 공간에서 진행 중인 프로젝트를 놓치지 않도록 중요한 스페이스를 사이드바 상단에 고정하세요.

특정 사람, 날짜 범위 또는 키워드로 메시지를 필터링하여 몇 달 전의 관련 대화를 찾아보세요.

@space를 사용하여 전체 스페이스를 멘션하면 해당 대화 스레드에 구독된 모든 사람에게 알림이 전송됩니다.

부재 중일 때 직접 메시지에 자동으로 답장하는 부재중 응답 설정

메시지를 Google Tasks로 변환하여 기존 작업 목록 및 달력과 동기화하세요.

Google 채팅의 한도

자동화는 기본 기능을 넘어서는 모든 작업에 맞춤형 개발 또는 타사 tools가 필요합니다.

Google 채팅 가격 정책

무료 체험판

스타터: 사용자당 월 $8.40

표준: 사용자당 월 $16.80

추가 혜택: 사용자당 월 $26.40

Enterprise: 맞춤형 가격 정책

Google 채팅 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 4.5/5 (2,365개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Google 채팅에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰어 한 분은 이렇게 언급했습니다:

Google 채팅은 클라이언트, 동료, 테스터와 소통하는 데 탁월한 도구였습니다. 거의 1년 넘게 사용해 왔는데, 특히 Gmail 계정과 연결되는 방식이 매우 유용했습니다.

Google 채팅은 클라이언트, 동료, 테스터와 소통하는 데 탁월한 도구였습니다. 거의 1년 넘게 사용해 왔는데, 특히 Gmail 계정과 연결되는 방식이 매우 유용했습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 채팅에서 작업이 묻힐 경우, 41%의 직원은 스레드를 뒤져 찾고, 22%는 아예 완료되지 않는다고 답하며, 19%는 나중에 기억을 더듬어 재작성하려 합니다. 현재 사용 중인 시스템에서는 논의 내용의 40%가 공중에 사라집니다. 팀원들은 채팅의 취약성을 보완하기 위해 메시지를 스크린샷하거나, DM으로 알림을 보내거나, 별도의 문서(섀도우 문서)를 작성하기 시작합니다. ClickUp Chat 내에서 작동하는 ClickUp AI가 이러한 역학을 변화시킵니다. 자동으로 약속 사항을 표시하고, 할당되지 않은 작업 항목을 표시하며, 관련 프로젝트와 연결합니다. 더 이상 세부 사항을 놓치지 않습니다. 대화 속도를 따라가는 기록만 남깁니다.

6. Mattermost (자체 호스팅 팀 커뮤니케이션에 최적)

via Mattermost

Mattermost는 자체 인프라에서 운영됩니다. 이는 커뮤니케이션 데이터가 외부 서버에 노출되어서는 안 되는 상황에서 중요합니다. 의료 기업, 방위 산업체, 금융 기관이 이를 사용하는 이유는 메시지가 저장되는 위치와 접근 권한을 직접 통제할 수 있기 때문입니다.

플레이북은 팀이 표준화된 프로세스를 따르도록 안내합니다. 당직 엔지니어가 장애 발생 시 호출되면 Mattermost가 인시던트 대응 체크리스트를 안내하며 모든 조치를 기록합니다. webhook을 통해 AI 도구를 연결하고 채널에서 상호작용하는 맞춤형 봇을 구축할 수 있습니다.

Mattermost의 최고의 기능

SSO 및 SAML 인증을 구성하여 기존 ID 관리 시스템과 통합하세요.

각 플레이북 실행에 전용 채널을 설정하여 모든 인시던트 커뮤니케이션이 체계적으로 관리되고 검색 가능하도록 유지하세요.

마켓플레이스에서 플러그인을 배포하거나 특정 워크플로우에 맞춰 기능을 확장할 수 있는 맞춤형 플러그인을 구축하세요.

규정 준수 보고 또는 데이터 마이그레이션을 위해 표준 형식으로 전체 메시지 아카이브를 내보내세요.

IP 화이트리스트 및 속도 제한을 구성하여 인스턴스를 무단 접근 시도로부터 보호하세요.

Mattermost의 한도

자체 호스팅은 서버 유지 관리, 보안 업데이트 및 확장 관리를 처리할 데브옵스 리소스가 필요함을 의미합니다.

타사 통합 카탈로그는 클라우드 네이티브 채팅 플랫폼보다 규모가 작습니다.

Mattermost 가격 정책

무료 체험판

프로페셔널: 사용자당 월 $10 (연간 결제)

Enterprise: 맞춤형 가격 정책

Enterprise 어드밴스드: 맞춤형 가격

Mattermost 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (350개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (165개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Mattermost에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

레딧 게시물에서 발췌:

저희는 주요 커뮤니케이션 도구로 Mattermost를 사용합니다. 꽤나 견고하게 작동해 왔습니다. 다만 프로젝트 관리 기능(그들은 보드라고 부릅니다)은 상당히 제한적이고 간소화되어 있습니다.

저희는 주요 커뮤니케이션 도구로 Mattermost를 사용합니다. 꽤나 견고하게 작동해 왔습니다. 다만 프로젝트 관리 기능(그들은 보드라고 부릅니다)은 상당히 제한적이고 간소화되어 있습니다.

7. Rocket. 채팅 (옴니채널 커뮤니케이션 요구에 최적)

via Rocket.Chat 채팅

Rocket. Chat은 팀 채팅과 고객 대상 커뮤니케이션 채널을 하나의 플랫폼에 통합합니다. 내부 팀 채팅을 처리하는 동시에 WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram 및 라이브 채팅 위젯을 통한 고객 문의를 관리할 수 있습니다. 이 Glue AI 대안은 클라우드 호스팅과 자체 호스팅 배포 옵션을 모두 제공하여 인프라 요구 사항에 따른 유연성을 보장합니다.

실시간 번역 기능은 글로벌 팀 간 언어 장벽을 허물며 대화 중 수십 개 언어 간 메시지를 자동으로 변환합니다. 또한 팀 커뮤니케이션 앱의 마켓플레이스에는 CRM 시스템부터 헬프데스크 도구까지 수백 개의 앱과 통합 솔루션이 제공됩니다.

Rocket. 채팅 주요 기능

각 팀 회원이 채널 및 관리 기능 전반에서 정확히 어떤 권한을 가지는지 정의하는 맞춤형 역할을 생성하세요.

키워드, 대기 시간 또는 고객 우선순위 수준에 따라 상담원 간 대화를 이동시키는 자동 트리거를 설정하세요.

응답 시간, 해결률, 대화량을 보여주는 분석 대시보드를 통해 상담원 성과를 모니터링하세요.

지정된 기간이 지난 후 대화를 자동으로 삭제하거나 보관하는 메시지 보존 정책을 구성하세요.

일반적인 고객 쿼리를 처리하는 챗봇을 배포하고 복잡한 문제는 인간 상담원에게 연결하세요.

Rocket. 채팅의 한도

내부 및 외부 커뮤니케이션 채널을 동시에 관리할 때 인터페이스가 복잡해 보일 수 있습니다.

옴니채널 기능은 상위 플랜에서만 이용 가능하여 소규모 팀의 접근성에 한도를 설정합니다.

Rocket. 채팅 가격 정책

Free

Pro: 사용자당 월 $8 (연간 결제)

Enterprise: 맞춤형 가격 정책

Rocket. 채팅 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (335개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (155개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Rocket. 채팅에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 기준:

Rocket. Chat의 유연성과 워크플로우 지원 능력에 감사드립니다. 거의 무제한의 채널 생성 및 다양한 봇 통합이 가능해 커뮤니케이션 역량이 크게 향상되었습니다. 다양한 비즈니스 시스템의 실시간 알림 제공은 최신 정보 유지에 필수적입니다.

Rocket. Chat의 유연성과 워크플로우 지원 능력에 감사드립니다. 거의 무제한의 채널 생성 및 다양한 봇 통합이 가능해 커뮤니케이션 역량이 크게 향상되었습니다. 다양한 비즈니스 시스템의 실시간 알림 제공은 최신 정보 유지에 필수적입니다.

🧠 재미있는 사실: 최초의 자율 로봇 중 하나인 엘머와 엘시는 1948-49년 신경생리학자 윌리엄 그레이 월터에 의해 제작되었습니다. 이 작은 '거북이' 로봇들은 단순한 광센서와 충돌 스위치(진공관 회로에 연결됨)를 이용해 빛을 향해 이동하고 장애물을 피했습니다. 간단히 살펴보시죠: ResearchGate를 통해

8. Twist (스레드 기반 비동기 커뮤니케이션에 최적)

via Twist

Twist는 실시간 채널 대신 스레드 형태로 모든 것을 체계화합니다. 각 대화는 전용 스페이스에 존재하므로 시간순으로 뒤섞인 메시지를 보지 않아도 됩니다. 이 구조는 알림 피로를 줄여주는데, 누군가 게시물을 올릴 때마다 즉시 반응할 필요 없이 자신의 일정에 맞춰 스레드에 답변할 수 있기 때문입니다.

이 Glue AI 대안은 긴급한 DM과 스레드형 토론을 분리하여 '지금 답장해야 하는' 메시지와 '가능할 때 답장해도 되는' 메시지를 구분할 수 있게 합니다. 모든 메시지는 할 일 목록에 표시되는 작업으로 전환되어 대화와 실행 사이의 간극을 메웁니다.

Twist의 최고의 기능

스레드를 본 후 미읽음으로 표시하면, 제대로 답변할 준비가 될 때까지 수신함에서 계속 가시성을 유지합니다.

업무에 중요한 특정 스레드만 구독하고 동일한 채널 내 다른 스레드는 무시하여 알림 소음을 줄이세요.

최대 100MB의 첨부 파일을 외부 파일 공유 서비스에 의존하지 않고 스레드 메시지에 직접 첨부하세요.

플랫폼 외부에서 의사 결정 맥락을 공유해야 할 때 전체 스레드를 PDF 문서로 내보내세요.

나중에 확인이 필요한 토론을 추적하기 위해 특정 시간에 알림을 보내는 스레드 알림 설정

Twist의 한도

실시간 팀 협업은 인스턴트 메시징 플랫폼보다 의도적으로 느리게 느껴집니다.

주류 커뮤니케이션 도구와 비교했을 때 통합 옵션의 한도가 있습니다.

Twist 가격 정책

Free

무제한: 사용자당 월 $8

Twist 평가 및 리뷰

G2: 4/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (35개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Twist에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

Twist가 팀 커뮤니케이션을 스레드로 체계화하는 방식이 마음에 듭니다. 덕분에 평소 채팅의 복잡함에 압도되지 않고 대화를 훨씬 쉽게 추적할 수 있죠.

Twist가 팀 커뮤니케이션을 스레드로 체계화하는 방식이 마음에 듭니다. 덕분에 평소 채팅의 복잡함에 압도되지 않고 대화를 훨씬 쉽게 추적할 수 있죠.

9. CrewAI (다중 에이전트 AI 오케스트레이션에 최적)

via CrewAI

CrewAI는 실제로 협업하는 AI 에이전트 팀을 구축할 수 있는 Python 프레임워크를 제공합니다. 특정 역할을 가진 에이전트를 정의하세요: 하나는 경쟁사 가격을 조사하고, 다른 하나는 마케팅 문안을 작성하며, 세 번째는 브랜드 규정 준수 여부를 검토합니다.

이 프레임워크는 다양한 워크플로우 패턴을 지원합니다: 순차적(에이전트가 순서대로 작업), 병렬적(에이전트가 동시에 작업), 또는 계층적(관리자 에이전트가 작업자 에이전트를 조정). 서로 다른 에이전트를 다양한 LLM 제공자에 할당할 수 있어, 복잡한 추론에는 ChatGPT를, 일상적인 작업에는 더 빠르고 저렴한 모델을 혼합하여 사용할 수 있습니다.

메모리 시스템은 에이전트가 이전 일에서 학습할 수 있도록 하여, 매번 새로 시작하는 대신 시간이 지남에 따라 특정 역할에서 지속적으로 향상되도록 합니다.

CrewAI 주요 기능

다른 에이전트가 할당된 단계를 시작하기 전에 반드시 완료해야 하는 에이전트를 제어하는 맞춤형 작업 의존성을 정의하세요.

에이전트의 배경 스토리를 구성하여 문제 해결 방식과 팀 내 다른 에이전트와의 소통 방식을 모양으로 만드세요.

특정 작업에 대해 기본값으로 설정된 에이전트 동작을 재정의하여 예외 상황에 다른 추론 접근 방식이 필요할 때 활용하세요.

AI 에이전트 예시 간의 전체 대화 기록과 의사 결정 과정을 보여주는 크루 실행 로그를 내보내세요.

CrewAI의 한계점

에이전트 시스템과 워크플로우를 효과적으로 구성하려면 Python 프로그래밍 지식이 필요합니다.

문서는 코드 예시에 크게 의존하여 AI 오케스트레이션에 익숙하지 않은 팀에게는 어려울 수 있습니다.

에이전트 간 예상치 못한 방식으로 협업할 경우 다중 에이전트 상호작용의 디버깅이 어려워집니다.

CrewAI 가격 정책

맞춤형 가격 책정

CrewAI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 평점 4.6/5 (45개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 CrewAI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2에 공유된 피드백에 따르면:

crewAI의 가장 큰 장점은 에이전트 구축 시 역할, 목표, 배경 스토리를 제공할 수 있어 해당 에이전트의 성능을 크게 향상시킨다는 점입니다. OpenAI, Groq, Nvidia Nemo 등 모든 LLM 제공자를 지원합니다. 문서가 매우 깔끔하고 이해하기 쉽습니다. 멀티 에이전트 시스템 구축에 활용할 수 있는 다양한 도구와 MCP 서버를 지원합니다.

crewAI의 가장 큰 장점은 에이전트 구축 시 역할, 목표, 배경 스토리를 제공할 수 있어 해당 에이전트의 성능을 크게 향상시킨다는 점입니다. OpenAI, Groq, Nvidia Nemo 등 모든 LLM 제공자를 지원합니다. 문서가 매우 깔끔하고 이해하기 쉽습니다. 멀티 에이전트 시스템 구축에 활용할 수 있는 다양한 도구와 MCP 서버를 지원합니다.

🔍 알고 계셨나요? 소통의 질은 빈도보다 훨씬 중요합니다. Teams는 단순히 자주 이야기하기보다 명확하고 신중하게 아이디어를 공유하는 데 시간을 할애할 때 더 많은 성과를 완료했습니다.

10. AutoGen (대화형 다중 에이전트 문제 해결에 최적)

via AutoGen

Microsoft Research에서 개발한 AutoGen은 경직된 워크플로우가 아닌 대화를 통해 문제를 해결하는 에이전트에 중점을 둡니다.

에이전트들은 접근 방식을 논의하고, 서로의 논리를 검증하며, 상호 대화 과정을 통해 해결책을 협상합니다. 이는 해결 경로가 사전에 명확하지 않은 복잡한 작업에서 중요합니다. 에이전트들은 합의에 도달할 때까지 다양한 접근 방식을 탐색하고 서로의 논리를 비판할 수 있습니다.

이 AI 에이전트 tool은 대화 중에 Python 코드를 실행하므로, 대화를 벗어나지 않고도 계산을 수행하거나 데이터를 분석하거나 가설을 테스트할 수 있습니다. 필요할 때 언제든지 에이전트 대화에 참여하여 지침을 제공하거나 판단을 내릴 수 있어, 인간이 필요한 순간에 통제권을 유지할 수 있습니다.

AutoGen 주요 기능

최대 대화 횟수를 설정하여 상담원이 합의에 도달하지 못할 때 무한정 논쟁하는 것을 방지하세요.

보안을 위해 에이전트가 생성한 코드를 프로덕션 환경과 격리하는 코드 실행 샌드박스를 구성하세요.

특정 목표 달성 또는 성공 기준 충족 시 에이전트 대화를 종료하는 종료 조건을 정의하세요.

에이전트들이 유사한 문제를 여러 번 논의할 때 중복된 API 호출을 방지하기 위해 에이전트 응답을 캐시하세요.

대화 맥락에 따라 다음에 발언할 상담원을 제어하는 맞춤형 스피커 선택 기능을 구현하세요.

AutoGen의 한도

확장된 다중 에이전트 대화는 상당한 토큰을 소모하여 API 비용을 빠르게 증가시킵니다

개발 환경에서 운영 환경으로의 배포에는 프레임워크를 넘어선 추가 인프라가 필요합니다.

AutoGen 가격 정책

무료 (오픈소스)

AutoGen 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 AutoGen에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

레딧 사용자가 작성한 글:

LLM을 활용한 코드 생성(예: ChatGPT4를 이용한 스크립트 생성)과 같은 단순 작업에는 매우 효율적입니다. UserProxyAgent 레이어는 코드 검증, 평가 및 실행(Docker 환경에서도)을 간소화합니다. 이는 코드를 IDE에 복사하여 붙여넣기하고, 실행하고, 출력을 확인하고, 문제를 찾아내고, 수정 요청을 LLM에 다시 보내고, 이 과정을 여러 번 반복하는 번거로운 사이클을 제거합니다. UserProxyAgent가 이러한 자동화를 처리합니다.

LLM을 활용한 코드 생성(예: ChatGPT4를 이용한 스크립트 생성)과 같은 단순 작업에는 매우 효율적입니다. UserProxyAgent 레이어는 코드 검증, 평가 및 실행(Docker 환경에서도)을 간소화합니다. 이는 코드를 IDE에 복사하여 붙여넣기하고, 실행하고, 출력을 확인하고, 문제를 찾아내고, 수정 요청을 LLM에 다시 보내고, 이 과정을 여러 번 반복하는 번거로운 사이클을 제거합니다. UserProxyAgent가 이러한 자동화를 처리합니다.

