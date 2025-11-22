학생을 위한 최고의 Notion 과제 추적기 템플릿 15선

학교나 대학을 졸업하면 과제가 끝날 거라 생각할 수 있지만, 그렇지 않습니다. 마감일은 박사 과정, 일, 그리고 삶의 열정 프로젝트까지 완료됨을 따릅니다.

작업, 교과 과정, 프로젝트가 쌓여갈 때, 마감일과 내용을 한눈에 확인할 수 있는 공간이 필요합니다. 과제 관리 도구는 이러한 혼란을 체계적으로 정리해 줍니다.

산발적인 노트에 날짜와 세부사항을 기록하는 대신, 과제를 정리하고 진행을 추적할 수 있는 단일 스페이스를 확보하세요.

이 글에서는 Notion 과제 추적기 템플릿이 학업 과제, 프로젝트 등을 위한 차분하고 명확한 시스템을 구축하는 데 어떻게 도움이 되는지 살펴보겠습니다. 보너스로 무료 ClickUp 템플릿도 함께 알아보겠습니다.

좋은 Notion 과제 추적기 템플릿의 조건은 무엇인가요?

Notion 과제 추적기 템플릿은 혼란 없이 작업, 마감일, 자료를 관리할 수 있는 신뢰할 수 있는 스페이스를 제공합니다.

좋은 템플릿은 이해하기 쉬워야 하며, 마감일과 진행 상황을 명확히 보여주고, 개인의 필요에 따라 수정할 수 있어야 합니다.

주의할 점:

✅ 과목, 마감일, 우선순위, 성적 필드로 과제를 추적하세요

✅ 각 과제와 직접 연결하여 노트, 파일, 참고 자료를 정리하세요

✅ 달력, 보드 또는 대시보드에서 마감일과 진행을 보기를 하세요.

✅ 상태를 '시작 전'에서 '완료됨'까지 명확하게 업데이트하세요

✅ 탭, 보기, 라벨을 맞춤형으로 설정하여 수업과 일상 습관에 맞게 조정하세요

한눈에 보는 과제 추적기 템플릿

모든 Notion 및 ClickUp 과제 추적기 템플릿을 요약한 테이블입니다:

15가지 Free Notion 과제 추적기 템플릿

적합한 Notion 과제 추적기 템플릿을 찾는 것은 시행착오를 거치는 과정처럼 느껴질 수 있습니다. 이 15가지 무료 Notion 템플릿은 간단한 마감일 체크리스트부터 종합 대시보드까지 다양한 학생 요구를 충족시킵니다.

1. Notion의 심플 과제 추적기

via Notion

퀸스 갬빗에서 베스 하몬이 천장에 체스판을 그려 각 말을 배치하는 장면 기억하시나요? Notion의 심플 과제 추적기는 과제를 일별, 주별, 월별 보기로 나누어 학생과 직장인에게 동일한 명확성을 제공합니다.

내장된 아이젠하워 매트릭스가 특히 빛을 발합니다. 긴 할 일 목록을 멍하니 바라보는 대신, 과제를 긴급한 것, 중요한 것, 우선순위가 낮은 것으로 분류하여 학습 시간을 플랜하기 쉽게 만듭니다. 또한 다음 주나 달의 마감일을 미리 살펴볼 수 있는 충분한 공간이 제공되므로, 막판에 당황하는 일이 줄어듭니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

하루, 일주일, 한 달 내 등 다가오는 마감일별로 과제를 정리하세요

내장된 아이젠하워 매트릭스로 긴급하고 중요한 일을 강조하여 효과적으로 우선순위를 정하세요.

학기 또는 다음 주에 예정된 일정에 대한 명확한 가시성을 확보하며 미리 플랜하세요.

아이콘, 색상, 배너를 맞춤형으로 설정하여 개인적이고 동기부여가 되는 대시보드를 만들어보세요.

✨ 이런 분들에게 딱: 공부 루틴을 복잡하게 만들지 않으면서 마감일의 가시성을 확보할 수 있는 간편한 트래커를 원하는 학생들.

🧠 알고 계셨나요: “개가 숙제를 먹어버렸어요”라는 변명은 생각보다 오래되었습니다. 1905년경 웨일스 목사 이야기와 연결되어 인쇄물로 처음 기록되었으며, 이후 영어권 문화에서 대표적인 변명이 되었습니다. 이제는 너무 깊이 자리 잡아 사람들이 문자 그대로가 아닌 유머러스하게 사용하는 경우가 많습니다.

2. Notion 학습 아젠다

via Notion

Stranger Things를 본 적이 있다면, 아이들의 세계가 얼마나 빠르게 겹치는 미스터리, 코드, 긴급 임무로 가득 차는지 알 것입니다. 벽에 가득 붙인 노트와 문자열이 없었다면, 그들은 가장 중요한 것을 추적하지 못했을 것입니다.

학습 아젠다 템플릿은 학생 생활에서 시험, 과제, 마감일을 명확하게 파악할 수 있도록 도와주는 유사한 역할을 합니다. 여러 앱이나 포스트잇을 번갈아 보지 않고도 하나의 대시보드에서 숙제, 시험, 프로젝트를 기록하고 주요 달력과 동기화할 수도 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

tools를 전환하지 않고도 하나의 아젠다에서 숙제, 시험, 프로젝트를 한눈에 추적하세요.

마감일을 평소 사용하는 캘린더와 동기화하여 모든 커밋을 한눈에 보는 보기를 확인하세요

시험 주간과 과중한 과제 기간에도 명확한 대시보드로 체계적으로 관리하세요

✨ 이런 분들에게 딱: 여러 앱을 번갈아 사용하지 않고도 숙제, 시험, 프로젝트를 한 곳에서 관리하는 중앙 아젠다를 선호하는 학습자들.

3. Notion 장학금 관리기

via Notion

포브스 어드바이저 보고서에 따르면, 매년 1억 달러 이상의 장학금이 학생들의 마감일 미준수나 기회 추적 실패로 인해 수혜자를 찾지 못하고 있습니다. 장학금 추적기 템플릿은 이러한 기회를 놓치지 않도록 설계되었습니다.

이 템플릿은 마감일과 지원 상태부터 에세이 초안과 장학금 금액까지 모든 중요한 세부 사항을 한 스페이스에 모아 줍니다. 알림을 설정하고, 장학금을 유형이나 우선순위에 따라 분류하며, 증빙 서류를 첨부 파일로 첨부할 수 있어 필요할 때 모든 것이 준비되어 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

모든 장학금을 상태와 세부 정보가 포함된 단일 테이블로 추적하세요

알림을 설정하고 달력에서 다가오는 마감일을 보기를 하세요

에세이, 성적 증명서, 참고 자료를 지원서에 직접 첨부 파일로 첨부하세요

수상 금액을 기록하고 총 상금을 자동으로 계산하세요

✨ 특히 적합한 대상: 여러 장학금에 지원하며 마감일, 요건, 제출을 한곳에서 추적해야 하는 학생들.

4. Notion의 과제 추적기

via Notion

대학생의 약 70%가 조직력이나 시간 관리 부족으로 최소 한 번 이상의 마감일을 놓친 경험이 있다고 고백합니다. 이는 능력의 문제가 아니라 명확한 시스템의 부재 때문입니다. 과제 추적기 템플릿은 학생들에게 가능한 가장 단순한 양식으로 그 시스템을 제공하기 위해 설계되었습니다.

이 템플릿으로 모든 수업의 과제, 마감일, 진행 상황을 깔끔하고 세련된 레이아웃으로 관리하세요. 내장된 '남은 일수' 수식이 각 마감일까지의 정확한 시간을 표시하며, 상태 추적을 통해 미처리, 진행 중, 완료됨 항목을 한눈에 확인할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

모든 수업의 과제, 마감일, 진행을 한 스페이스에서 관리하세요

남은 일수 수식을 활용하여 각 마감일까지 얼마나 시간이 남았는지 확인하세요

상태를 업데이트하여 미처리, 진행 중, 완료됨 작업을 파악하세요.

학습 스타일에 맞게 레이아웃을 맞춤 설정하고 동기 부여가 되는 작업 공간을 만들어 보세요.

✨ 추천 대상: 깔끔하고 직관적인 과제 기록으로 마감일을 놓치지 않으려는 대학생.

5. Notion의 학술 대시보드

via Notion

대학 생활은 종종 비디오 게임의 레벨을 통과하는 듯한 느낌을 줍니다. 매주 새로운 도전이 찾아옵니다: 여기서는 에세이, 저기서는 프로젝트, 그리고 최종 단계에서는 시험이 기다리고 있죠. 필요한 것은 제대로 된 지도입니다… 아니면 Notion의 학업 대시보드 템플릿을 사용해 보세요.

이 템플릿은 주간 플랜을 제공하여 업무량을 관리 가능한 단위로 분할할 수 있게 합니다. 또한 템플릿의 마스터 뷰는 모든 작업을 한곳에 모아 보여주며, 달력 및 진행 추적 기능은 단기 및 장기 책임을 명확히 파악할 수 있도록 지원합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

명확한 스케줄링 tools로 현재 주와 다가오는 주를 플랜하세요

에세이부터 시험까지 모든 학업 작업을 하나의 대시보드에서 추적하세요

달력과 목록 보기 모두를 통해 진행 상황과 마감일을 모니터링하세요

상태 업데이트를 활용하여 보류 중, 진행 중, 완료됨 일을 파악하세요

✨ 추천 대상: 에세이, 그룹 프로젝트, 시험을 병행하며 전체적인 대시보드가 필요한 대학생.

🧠 알고 계셨나요: 냉전 시대에 미국 교육자들은 숙제에 대한 강력한 지지를 되살렸습니다. 그 동기는 지정학적이었는데, 학교들은 젊은이들이 소련의 교육 성과와 경쟁할 수 있도록 준비시키라는 압박을 받았습니다. 숙제는 단순한 학습 tool이 아니라 시급한 국가적 프로젝트의 일부로 여겨졌습니다.

6. Notion의 간단한 작업 관리 시스템

via Notion

간결한 작업 관리 시스템 템플릿은 복잡한 플래너의 번잡함 없이 작업을 기록하고 우선순위를 설정하며 진행 상황을 추적할 수 있는 깔끔한 공간을 제공합니다. "진행 중", "일시 중지", "아직 시작하지 않음"과 같은 태그를 통해 각 작업의 상태를 한눈에 파악할 수 있으며, 선택 가능한 마감일을 설정하여 중요한 기한의 가시성을 유지하세요.

이 템플릿의 강점은 간결하면서도 유연하다는 점으로, 쉽게 적용할 수 있으면서도 다양한 교과 과정이나 개인 프로젝트를 지원할 만큼 강력합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

학업, 개인, 창작 관련 작업을 하나의 시스템에 기록하세요

각 작업의 실제 상태를 반영할 수 있는 유연한 상태 태그를 활용하세요

마감일을 표시하여 다가오는 우선순위를 인지하세요

간단한 레이아웃으로 일관성을 구축하여 매일 사용하도록 유도하세요

✨ 추천 대상: 개인 작업과 학업 작업을 동시에 처리해야 하며 깔끔하고 유연한 시스템이 필요한 학생들.

7. 학사 | Notion의 미국 유학 대시보드

via Notion

학사 과정은 때로 정신없이 바쁠 수 있습니다. 수업, 과제, 시험, 마감일이 너무 많죠. US Study 대시보드 템플릿은 이 모든 요소를 하나의 체계적인 디지털 공간에 통합하여 학업의 지휘 센터 역할을 합니다.

모듈, 과제, 시험을 추적하는 동시에 중요한 날짜와 문서를 손쉽게 관리할 수 있습니다. 특정 프로그램에 맞춤형으로 설정하고, 노트를 추가하며, 자신에게 맞는 방식으로 교과 과정을 정리하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

한 곳에서 체계적으로 추적, 시험, 모듈을 관리하세요

학습 플랜을 수립하고 주간 및 학기 목표와 연결하세요

중요한 문서와 날짜를 작업과 함께 저장하세요

본인의 프로그램과 학습 스타일에 맞게 대시보드를 맞춤 설정하세요

✨ 추천 대상: 모듈, 시험, 과제의 체계적인 보기를 한 스페이스에 관리하고 싶은 신입 대학생.

8. Notion의 학술 플래너

via Notion

영화 리걸리 블론드를 본 사람이라면 엘 우즈의 마감일 엄수 정신을 떠올릴 것입니다. 바쁜 학기 동안 학생들에게 필수적인 바로 그 체계성 말이죠. 학업 플래너 템플릿은 여러분도 같은 체계성을 유지할 수 있는 스페이스를 제공합니다.

이 플래너는 평가 추적, 작업 정리, 주간 수업 일정 플랜까지 한곳에서 관리할 수 있는 올인원 hub로 설계되었습니다. 학습 세션 플래너와 포모도로 타이머까지 포함되어 있어 장시간의 과제 수행 중에도 집중력을 유지할 수 있도록 도와줍니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

평가, 과제, 마감일을 하나의 플래너에서 추적하세요

주간 수업 일정과 함께 작업 및 업무를 체계적으로 정리하세요

내장된 포모도로 타이머로 학습 세션 동안 집중하세요

주제별로 지도에 따라 강좌를 분류하여 체계적이고 명확하게 학습하세요

✨ 적합한 대상: 주간 수업, 과제, 학습 세션을 하나의 체계적인 hub에서 관리하고자 하는 학습자.

9. Notion으로 시험 준비 및 관리하기

via Notion

Notion 시험 준비 및 관리 템플릿은 시험 기간 동안 시간과 생산성을 더 효과적으로 관리하도록 도와줍니다. 이 템플릿을 사용하면 시험 관련 모든 내용을 한 곳에 모아 관리할 수 있는 메인 포털을 만들 수 있습니다. 달력, 과목별 진행 추적기, 심지어 스포티파이 임베드 기능까지 결합하여 학습 세션을 집중적으로 유지하세요. 여러 시험을 플랜하고, 주별 복습 플랜을 세우며, 진행 추적기를 통해 각 주제별 준비 상태를 확인할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

하나의 hub에서 여러 과목과 시험 준비 세션을 한눈에 추적하세요

달력을 활용해 복습 타임라인과 키 시험 날짜를 체계적으로 관리하세요

각 과목별 내장 학습 추적기로 진행 상황을 모니터링하세요

임베드와 자료를 활용해 학습 스페이스를 나만의 스타일로 꾸며보세요

✨ 적합 대상: 체계적인 학습 루틴과 달력 기반 준비 시스템이 필요한 여러 시험을 준비 중인 학생들.

10. Notion으로 작성하는 석사 학위 논문

via Notion

석사 논문 템플릿은 끝없는 논문 연구 과정에서 큰 도움이 됩니다. 이 Notion 템플릿을 사용하면 별도의 파일이나 포스트잇 없이도 단어 수 추적, 참고문헌 기록, 지도교수 피드백 정리가 가능합니다.

챕터 플랜 페이지를 활용해 일을 작은 단계로 나누면, 완료된 각 섹션이 마치 완성을 향한 여정에서 중요한 마일스톤처럼 느껴질 것입니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

챕터와 섹션별 실시간 단어 수로 진행 상황을 추적하세요

참고문헌, 인용문, 지도교수 노트를 하나의 작업 공간에서 체계적으로 정리하세요

전용 페이지를 통해 장별 구성을 플랜하고 흐름을 안내하세요

✨ 추천 대상: 장편 연구 논문을 작성하는 대학원생으로, 장별 구성, 참고문헌, 지도교수 피드백을 추적하여 관리하고자 하는 분들.

11. Notion의 과제 마감일 추적기

via Notion

과제 마감일 관리 템플릿은 모든 것을 해낼 수 있는 슈퍼히어로가 된 듯한 기분을 선사합니다. 과목을 수업, 마감일, 점수별로 분류하고 우선순위를 설정하여 어떤 작업에 먼저 집중해야 할지 파악할 수 있습니다. 강의 계획서, 알림, 포스트잇 사이를 오가며 시간을 낭비하지 말고, 모든 것을 한눈에 정리해주는 명확한 대시보드에서 일하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

과제를 마감일, 수업, 중요도별로 분류하세요

성적과 마감일을 함께 관리하여 완료된 우선순위 보기를 확인하세요

중요한 과제에 집중하면서도 작은 작업들의 가시성을 유지하세요

✨ 적합한 대상: 여러 과제를 동시에 처리하며 수업별, 마감일별, 중요도별로 분류하고 싶은 학생들.

12. Notion의 기본 과제 추적기

via Notion

학교 생활에서 가장 최악인 순간 중 하나는 선생님이 제출 기한을 몰랐던 과제를 요구할 때입니다. 적절한 시스템을 갖추면 그런 순간을 피할 수 있습니다. Notion 기본 과제 추적기가 바로 그 안전망 역할을 합니다. 이 템플릿은 과목별 또는 프로젝트별로 과제를 기록하고, 마감일을 노트하며, 단계별로 진행을 추적할 수 있게 도와줍니다. 우선순위 수준과 간단한 상태 표시기를 통해 한눈에 어떤 과제에 집중해야 하고 어떤 과제가 이미 완료됨을 확인할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

과목을 기준으로, 프로젝트별로, 또는 카테고리별로 과제를 정리하세요

마감일을 명확히 기록하여 마감일을 놓치지 않도록 하세요

각 작업에 대한 간단한 상태 업데이트로 진행을 추적하세요

우선순위와 노트를 추가하여 워크플로우를 맞춤 설정하세요

✨ 추천 대상: 마지막 순간의 당황을 피하기 위해 간단하면서도 믿을 수 있는 추적기를 원하는 학습자.

13. Notion의 Uni 대시보드

via Notion

대학 생활은 종종 여러 가지 어려움을 동시에 안겨줍니다. 신나기도 하지만 압도적이기까지 한데, 바로 이때 Uni 대시보드 템플릿이 필수적입니다. 이 대시보드는 모든 것을 한곳에 모아주어, 제자리에서 맴도는 듯한 느낌을 없애줍니다.

일일, 주간, 월간 일정을 한눈에 확인하고 어떤 과제, 이벤트, 수업에 주의를 기울여야 할지 파악할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

일별, 주별, 월별 보기를 전환하며 작업과 마감일을 관리하세요

과목별로 강의 노트를 체계적으로 정리하고 노트 라이브러리에서 쉽게 찾아보세요

수업과 일정을 추적하여 항상 어디에 있어야 할지 파악하세요

과제 추적기를 활용해 긴급한 작업과 장기 목표를 구분하세요

✨ 이상적인 대상: 새로운 일정, 과목, 마감일을 관리해야 하는 대학생들을 위한 원스톱 학업 hub가 필요한 분들.

14. Notion의 숙제 추적기

via Notion

숙제 관리 템플릿은 숙제를 기억해야 하는 정신적 부담을 덜어주는 간편한 방법을 제공합니다. 이 템플릿으로 모든 숙제 작업을 기록하고 수업, 마감일 또는 상태별로 필터링할 수 있습니다.

'시작 전', '진행 중', '제출 준비 완료', '제출 완료'와 같은 명확한 카테고리를 제공하여 항상 현재 진행 상황을 파악할 수 있습니다. 달력 보기로 다가오는 마감일을 한눈에 확인하고, 상세한 테이블로 수업 지침과 노트를 한곳에 모아 쉽게 접근하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

상태별로 숙제를 추적하여 미처리, 진행 중, 완료된 항목을 확인하세요.

과제를 수업별로 정리하여 업무량을 한눈에 파악하세요

상세 테이블을 활용해 지시사항과 노트를 체계적으로 정리하세요

달력에서 다가오는 마감일을 보기 위해 확인하여 더 나은 플랜을 세우세요

✨ 추천 대상: 수업별, 상태별로 숙제를 기록하면서 노트와 지침을 손쉽게 확인할 수 있도록 관리하고 싶은 학생들.

15. Notion 최종 성적 계산기

via Notion

학생 생활에서 기말고사 전날 밤 계산기를 쥐고 앉아, 과목을 통과하거나 장학금 보안을 위해 필요한 점수를 계산해 보려고 애쓰는 순간만큼 신경 쓰이는 순간은 거의 없습니다.

Notion 최종 성적 계산기 템플릿은 학기, 과목, 점수를 하나의 시스템으로 연결하여 실시간으로 업데이트됩니다. 과제와 시험을 기록하고 크레딧 가중치를 적용하면 GPA가 자동으로 계산됩니다. 진행 차트와 학기별 비교 기능을 통해 성적이 향상되고 있는지, 유지되고 있는지, 아니면 노력을 조정해야 하는지 쉽게 파악할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

과목과 학기 전반에 걸쳐 자동으로 평점 평균(GPA)을 계산하세요

과제, 시험, 프로젝트를 가중 크레딧과 함께 기록하세요

시각적 차트와 비교를 통해 진행을 보기를 하세요

학업 성적을 추적하여 장학금이나 지원 플랜을 세우세요

✨ 추천 대상: 학기별 성적 계산과 학업 성취도 추적이 필요한 학생들.

Notion의 한도점

대용량 데이터베이스나 모바일 환경에서는 성능이 저하될 수 있습니다. 오프라인 접속은 여전히 불안정합니다.

G2의 Notion 리뷰는 많은 학생과 교육자들이 몇 가지 템플릿을 사용해 본 후 느끼는 점을 자주 강조합니다: 페이지가 늘어날수록 사소한 마찰점이 생기고, 시간이 지남에 따라 이들이 쌓인다는 것입니다. 매일 Notion 과제 추적기 템플릿에 의존한다면, 이러한 문제들이 일을 방해하기 시작할 것입니다.

플랜을 세울 때 참고할 수 있도록 Notion의 주요 한도를 살펴보겠습니다:

대형 작업 공간과 방대한 데이터베이스는 특히 모바일에서 느리게 느껴질 수 있어, 트래커와 대시보드의 일상적 사용이 원활하지 못할 수 있습니다.

오프라인 사용에는 한도가 있으며 검색 결과가 누락될 수 있어, 오래된 과제나 수업 노트, 강의 페이지를 급히 찾을 때 항상 신뢰할 수 있는 방법은 아닙니다.

Free Plan에서는 소유자가 둘 이상인 작업 공간에 1,000개 블록 제한이 적용되며, 콘텐츠 삭제 시에도 블록 수가 감소하지 않습니다. 따라서 회원 변경이나 업그레이드를 하지 않으면 공유 학습 hub가 중단될 수 있습니다.

설정이 복잡할 수 있으며, 학습이나 교육 대신 레이아웃 조정과 연결된 보기에 매몰되기 쉬워 일부 템플릿은 도움이 되기 전에 부담스럽게 느껴질 수 있습니다.

테이블과 수식은 완전한 스프레드시트만큼 강력하지 않으며, 권한이 세밀하게 제어되지 않을 수 있으므로 복잡한 성적 관리 시스템이나 다중 과정 추적기는 한도에 부딪힐 수 있습니다.

대체 Notion 템플릿

과제와 그룹 프로젝트는 종종 일 분산 현상에 시달립니다 . 학생들에게 이는 서로 소통하지 않는 여러 개의 분리된 tools와 시스템에 걸쳐 발생하는 과제, 강의 계획서, 노트의 파편화를 의미합니다.

Notion 과제 추적기 템플릿을 좋아하지만 대규모 목록에 대한 더 빠른 성능이나 그룹 일을 위한 더 엄격한 권한이 필요하다면, ClickUp 템플릿을 고려해 볼 만합니다.

ClickUp은 모든 업무 앱, 데이터, 워크플로우를 통합한 세계 최초의 컨버지드 AI 작업 공간을 제공합니다. 이는 학습, 노트 작성, 진행 기록, 과제 수행, 마감일 추적을 한 곳에서 처리할 수 있음을 의미합니다. 아래는 익숙하면서도 복잡한 학업과 팀 프로젝트를 원활하게 처리하는 12가지 ClickUp 옵션입니다.

ClickUp 수업 과제 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 수업 과제 템플릿으로 과제 배정과 채점을 모두 간소화하는 재사용 가능한 워크플로우로 시간을 절약하세요.

ClickUp 수업 과제 템플릿은 교사들이 과제 추적, 마감일, 채점을 한곳에서 중앙 집중화할 수 있도록 돕습니다. 교사들은 각 과제에 대한 작업을 생성하고, 마감일을 설정하며, 몇 번의 클릭만으로 상태를 업데이트할 수 있습니다.

ClickUp의 사용자 지정 필드를 통해 과제 유형, 과목, 우선순위에 따라 태그를 지정할 수 있습니다. 시험, 논문, 마감일별 목록 등 다양한 보기를 통해 교사는 전체적인 계획 수립과 세부 작업 추적을 자유롭게 전환할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

맞춤형 상태와 채점, 마감일, 주제별 필드로 과제를 추적하세요

다양한 보기를 활용하여 작업 유형, 마감일 또는 진행 단계별로 관리하세요

학생 및 동료와 실시간으로 업데이트를 공유하여 투명성을 높이세요.

✨ 추천 대상: 여러 학급을 관리하며 과제 부여, 추적, 채점을 효율적으로 처리하고자 하는 교사.

2. ClickUp 학생 프로젝트 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 학생 프로젝트 계획 템플릿으로 작업 분할을 통해 프로젝트의 모든 단계를 플랜하세요.

상상해 보세요: 방금 한 학기 동안 진행할 그룹 프로젝트를 배정받았습니다. 처음에는 관리 가능해 보이지만, 곧 모두가 각자 다른 속도로 일하고, 마감일이 다가오기 시작하며, 누가 무엇을 책임져야 하는지 아무도 확신하지 못하는 상황이 벌어집니다. ClickUp 학생 프로젝트 플랜 템플릿은 이러한 악순환을 피하는 데 도움이 됩니다. 😌

이 템플릿은 프로젝트를 관리 가능한 작업으로 분할하고, 명확한 타임라인을 설정하며, 협업을 원활하게 합니다. 학생들은 ClickUp Docs로 아이디어를 브레인스토밍하고, ClickUp 간트 차트로 타임라인을 지도할 수 있습니다.

교수님과 멘토도 피드백을 제공할 수 있어 팀 전체의 책임감을 높입니다. 기존 tools이나 정적인 Notion 레이아웃과 달리 ClickUp은 자동화, 작업량 분배, 실시간 가시성을 제공하여 시작부터 완료까지 모든 회원이 동일한 페이지에서 정보를 공유합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

ClickUp 내에서 팀원과 멘토와 직접 협업하세요

간트 차트, 달력, 보드 보기로 마감일을 모니터링하여 완벽한 가시성을 확보하세요

자동화 기능과 진행 추적기를 활용하여 일정을 준수하고 스트레스를 줄이세요

✨ 특히 적합한 대상: 체계적인 작업 분할과 명확한 책임 소재가 필요한 그룹 프로젝트를 진행 중인 학생들.

3. ClickUp 학생용 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 학생용 템플릿으로 강의, 과제, 시험을 한곳에서 체계적으로 관리하세요.

한 순간에는 한나 몬타나가 이중생활을 하는 모습을 보다가, 다음 순간에는 대학생이 되어 자신도 똑같은 일을 하고 있다는 걸 깨닫게 됩니다. 반은 새로운 친구를 사귀러 나가고, 나머지 반은 프로젝트, 마감일, 시험 때문에 스트레스를 받고 있죠.

ClickUp 학생용 템플릿이 균형을 잡는 데 도움을 줍니다. 흩어진 노트, 작업, 마감일을 한 스페이스에 모아 학업에 집중하면서도 학생 생활의 즐거운 면을 놓치지 않도록 합니다.

템플릿에서 과목을 프로젝트로 설정하고, 과제를 작은 작업으로 분할하며, 달력 또는 목록 보기로 마감일을 추적하세요. 진행 상황 업데이트로 집중력을 유지하고, 알림으로 마감 직전 허둥대는 상황을 방지할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

작업과 공유 업데이트로 그룹 프로젝트를 관리하세요

알림을 설정하여 마감일이 갑자기 다가오는 일이 없도록 하세요

완료된 작업과 다음 단계가 명확히 보이는 보기로 진행 상황을 추적하세요

✨ 추천 대상: 학업과 캠퍼스 생활을 병행하며 작업, 노트, 마감일을 한 hub에서 관리하고 싶은 학생들.

4. ClickUp 학생 진행 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 학생 진행 템플릿으로 체계적인 보고서를 통해 부모와 관리자에게 상황을 공유하세요.

전 세계 교사들은 어떤 학생도 뒤처지지 않도록 조기에 학습 격차를 발견해야 하지만, 적절한 시스템 없이 대규모로 이를 관리하는 것은 불가능해 보일 수 있습니다. ClickUp 학생 진행 템플릿은 바로 이 문제를 해결하기 위해 만들어졌습니다. 종이 노트, 스프레드시트, 반쯤 업데이트된 tools들을 동시에 관리하는 대신, 교사들은 모든 학생의 성장을 추적할 수 있는 하나의 명확한 hub를 확보하게 됩니다.

실시간으로 수행 능력 기록, 출석 모니터링, 행동 통찰력 문서화까지 가능합니다. 이 일일 기록 템플릿은 데이터를 시각화하고 실행 가능한 형태로 제공합니다. 다양한 보기를 통해 교육자는 전체 학급 성과와 개별 학생의 학습 과정을 자유롭게 전환할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

세부적인 사용자 지정 필드로 개별 학생의 성장을 모니터링하세요

"주의 필요"와 같은 상태를 통해 추가 도움이 필요한 사람을 식별하세요.

부모 및 학교 관계자와 명확한 진행 보고서를 공유하세요

대시보드를 활용하여 여러 과목에 걸친 성적 추이를 시각화하세요

✨ 추천 대상: 개별 학생의 성과를 실시간으로 추적하고자 하는 교사 및 행정 담당자.

5. ClickUp 학생 교육용 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 학생 교육 템플릿으로 여러 과목에 걸쳐 일관된 프레임워크를 구축하세요.

ClickUp 학생 교육 템플릿은 모든 것을 한곳에서 관리하고자 하는 학생과 교육자 모두를 위해 설계되었습니다.

강의 자료, 과제, 마감일, 선행 조건, 심지어 마일스톤까지 포괄하여 진행 상황을 추적되고 관리 가능한 것으로 만듭니다. 성적, 크레딧, 강좌 번호를 위한 사용자 지정 필드를 통해 단순히 해야 할 일을 확인하는 것을 넘어 현재 위치를 정확히 파악할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

커리큘럼 및 필수 과목 보기로 강의 자료를 체계적으로 정리하세요

사용자 지정 필드로 성적, 크레딧, 마감일을 추적하세요

간트 차트로 마일스톤 설정 및 타임라인 시각화

학생부터 교사, 부모까지 모두가 같은 방향으로 나아가도록 하세요

✨ 적합 대상: 커리큘럼, 과제, 마일스톤 추적을 위한 일관된 체계가 필요한 학생 및 교육자.

👀 재미있는 사실: 중국 같은 일부 국가에서는 '이중 감축(Double Reduction) '이라는 최근 정책 개혁을 통해 어린 학생들의 숙제 한도를 설정하여 스트레스를 줄이고 더 균형 잡힌 삶을 누릴 수 있도록 하고 있습니다. 예를 들어, 해당 정책에 따라 1~2학년 학생들은 필기 숙제를 거의 또는 전혀 하지 않아도 된다고 안내받았습니다.

6. ClickUp 대학 스프레드시트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 대학 스프레드시트 템플릿으로 세부 사항과 전체 그림을 손쉽게 전환하세요.

대부분의 대학생들은 일상을 관리하기 위해 디지털 캘린더에 의존합니다. 오늘 마감인 일을 알려주는 알림 기능은 유용하지만, 바로 그게 문제입니다. 이미 촉박한 시점이 되어서야 알게 되니까요.

ClickUp의 대학 스프레드시트 템플릿으로 학기를 한눈에 파악하세요. 흩어진 알림 대신 지원서, 시험, 프로젝트를 한곳에 정리할 수 있습니다. 유연하고 맞춤 설정 가능하며, 단순한 달력 앱보다 장기 플랜에 훨씬 유용합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

목록, 달력, 요구사항 보기로 마감일을 플랜하고 추적하세요

한 작업 공간에서 과제, 지원서, 문서를 체계적으로 정리하세요

에세이, 장학금, SAT 시험일 등 사용자 지정 필드로 작업의 우선순위를 정하세요

몇 주 전에 미리 준비할 수 있도록 도와주는 알림 기능으로 앞서 나가세요

✨ 적합한 대상: 달력을 넘어 지원서, 시험, 프로젝트를 큰 그림 보기로 플랜하려는 대학생들.

7. ClickUp 프로젝트 추적기 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 추적기 템플릿으로 위험 요소를 조기에 파악하고 마감일이 지연되기 전에 조치를 취하세요.

ClickUp 프로젝트 트래커 템플릿은 여러분의 프로젝트를 한곳에 모아 실제로 무엇을 언제 해야 하는지 명확히 보여줍니다.

타임라인을 위한 간트 차트, 세부 사항을 위한 목록, 전체적인 상황을 파악하기 위한 대시보드를 자유롭게 전환할 수 있습니다. 더 나아가, 작업을 할당하고 프로젝트 단계나 위험 요소 같은 항목을 위한 사용자 지정 필드를 추가하며 모든 구성원이 최신 정보를 공유할 수 있도록 할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

목록, 간트 차트, 담당자별 분할 등 다양한 보기에서 프로젝트를 추적하세요

단계, 타임라인, 마감일을 위한 사용자 지정 필드로 작업을 체계화하세요

명확하게 책임을 할당하고 함께 진행 상황을 모니터링하세요

✨ 추천 대상: 여러 프로젝트를 관리하며 마감일과 진행을 명확히 파악하고 싶은 학생들.

8. 대학생용 ClickUp 강의 노트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 수업 노트 템플릿으로 단일 작업 공간에서 수업별, 주제별로 노트를 체계적으로 정리하세요.

교수님이 "이 내용은 시험에 나옵니다"라고 말할 때, 여러분의 노트가 반쯤 적힌 문장, 낙서, 그리고 커피 얼룩으로 뒤범벅인 걸 보고 순간적으로 당황했던 그 순간, 기억하시나요? 네, 우리 모두 그런 경험 있죠!

ClickUp의 강의 노트 템플릿으로 모든 수업을 체계적으로 관리하세요. 과목별 문서를 생성하고, 강의, 독서 자료, 과제 섹션을 추가하며, 간편한 체크리스트도 만들 수 있습니다.

게다가 모든 것이 검색 가능하므로, 기말고사 전날 새벽 2시에 'Ctrl+F'를 누르며 당황할 일이 없습니다. 노트 공유, 화이트보드 브레인스토밍, 키 내용 추적까지 한 곳에서 관리하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

각 강의별로 체크리스트를 추가하여 학습 내용을 추적하세요

동료들과 노트를 공유하여 협업을 더욱 쉽게 진행하세요

시험 전에 노트를 복습하도록 알림 설정하기

✨ 추천 대상: 검색 가능하고 체계적인 강의 노트를 원하며, 이를 작업 및 알림과 동기화하고자 하는 학생들.

9. ClickUp 마감일 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 마감일 템플릿으로 모든 마감일을 하나의 간편한 타임라인 보기에서 정리하세요

ClickUp 마감일 템플릿은 마감일 혼란을 한 단계 앞서 대비할 수 있도록 도와줍니다. 다가오는 작업, 진행 중인 작업, 이미 완료된 작업을 명확한 보기로 확인할 수 있습니다.

또한 파일 첨부, 알림 설정은 물론 시각적 타임라인을 통해 일주일이 무너질지 순조로울지 한눈에 파악할 수 있습니다. 실시간 협업 기능도 장점입니다. 그룹 프로젝트 작업 시 모든 구성원이 동일한 마감일과 업데이트를 실시간으로 확인합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

긴급한 작업이 묻히지 않도록 우선순위를 정하세요

막판에 허둥대지 않도록 알림을 설정하세요

팀원들과 업데이트를 공유하여 그룹 프로젝트를 추적하세요

✨ 추천 대상: 모든 마감일을 한 타임라인에 모아 막판 스트레스를 피하고 싶은 학생들.

10. ClickUp 학생 플랜 체크리스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 학생 플랜 체크리스트 템플릿으로 작업, 날짜, 알림을 하나의 중앙 집중식 작업 공간에 보관하세요.

ClickUp 학생 계획 체크리스트 템플릿은 적응형 플랜 개념을 학생 생활에 도입합니다. 산발적인 노트나 경직된 일정에 의존하는 대신, 이 체크리스트는 체계적이면서도 유연한 프레임워크를 제공합니다.

목표를 계획하고, 예상되는 장애물을 미리 파악하며, 백업 단계를 마련해 마감일이 갑자기 다가오는 상황을 방지하세요. 이 템플릿은 학생들이 큰 목표를 실행 가능한 작은 단계로 나누는 데 도움을 줍니다. "대학 지원하기"나 "중간고사 만점 받기" 같은 압도적인 단일 항목으로 처리하기보다, 하위 작업을 생성하고 알림을 설정하며 진행 상황을 시각적으로 추적하도록 안내합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

학업 및 개인 목표를 실행 가능한 체크리스트로 지도하세요

마감일에 유연성을 부여하여 막바지 스트레스를 피하세요

책임감을 높이기 위해 부모, 선생님 또는 멘토와 업데이트를 공유하세요.

✨ 적합한 대상: 목표를 관리 가능한 단계로 나누고 명확한 체크리스트로 책임감을 유지하고자 하는 학생들.

11. ClickUp 대학 수업 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 대학 강의 계획서 템플릿으로 구조화된 강의 형식을 재사용하여 시간을 절약하세요.

ClickUp 대학 강의 계획서 템플릿은 교수진이 교육 과정에 체계성을 부여할 수 있는 간편한 방법을 제공하여 불필요한 행정적 부담을 줄여줍니다.

이 템플릿의 차별점은 유연성에 있습니다. ADDIE(분석, 설계, 개발, 실행, 평가) 프레임워크에 맞춰 수업을 계획하거나, 간트 보기에서 타임라인을 구축하거나, 주제에 따라 시간이 더 필요할 경우 신속하게 조정할 수 있습니다.

이 템플릿은 여러 과목이나 섹션 간 일관성을 유지해 주어, 특히 과중한 강의 부담을 가진 교수님들에게 매우 유용합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

목표와 과정 성과를 중심으로 수업 플랜을 수립하고 맞춤형으로 설정하세요

분석, 설계, 개발, 평가와 같은 명확한 상태로 진행 상황을 추적하세요

강의 자료, 과제, 평가를 한 스페이스에 저장하고 체계적으로 정리하세요

✨ 이상적인 대상: 수업 요구에 맞게 유연하게 조정할 수 있는 체계적이고 반복 가능한 수업 플랜을 만드는 교수님들.

12. ClickUp 강의 계획서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 강의 계획서 템플릿으로 모든 강의 자료를 한 곳에 모아 쉽게 접근하세요.

대학 생활 중 누군가 "잠깐, 중간고사는 언제야?"라고 물었을 때, 강의 계획서에 뭐라고 적혀 있었는지 기억하지 못하는 반 친구들이 멍하니 바라보는 순간이 항상 있죠. 바로 이때 ClickUp 강의 계획서 템플릿이 단계입니다. 잊혀진 PDF나 대충 읽은 이메일 속에 묻히지 않고, 강의 계획서가 강의와 함께 진화하는 상호작용형 동적 작업 공간으로 탈바꿈합니다. 게다가 이 템플릿은 확장성도 높여줍니다. 교수진은 학습 오브젝트, 마감일, 평가 기준을 설정하면서 직접 읽을거리, 과제, 협업 문서로 연결된 링크를 사용할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

목표, 기대 사항 및 주간 주제를 명확하게 전달하세요.

마감일과 자료를 실시간으로 업데이트하여 놓치는 일이 없도록 하세요

구조화된 강의 개요를 여러 학기에 걸쳐 재사용하고 조정하세요

✨ 적합 대상: 강의 계획서를 유연하고 접근성 있게 유지하면서 기대치를 명확히 전달하고자 하는 교수진.

ClickUp으로 더 스마트하게 공부하세요

여기까지 읽었다면 학생 생활의 한 가지 진실을 이미 알고 있을 겁니다: 과제는 결코 줄어들지 않고, 오직 쌓여만 간다는 사실. 중요한 것은 여러분이 이를 어떻게 처리할지 선택하는 것입니다.

바로 여기서 ClickUp이 조용히 다른 도구들을 앞지릅니다. 단순히 노트를 보관하거나 작업을 저장하는 데 그치지 않고, 전체 그림을 연결해 줍니다. 마감일을 확인하고 진행을 추적하며, 단순히 대응하는 것이 아니라 실제로 통제감을 느낄 수 있습니다.

학업적 우수성을 추구하는 학생과 수업 운영에 집중하는 교사에게, 업무량이 늘어날수록 더욱 사용자 친화적인 완벽한 디지털 작업 공간이 되어줍니다.

이를 통해 집중력을 높이고, 일상을 효율화하며, 생산성을 유지할 수 있습니다. 따라서 여러분의 시스템은 마찰을 더하기보다 실제로 생산성을 향상시킵니다. 시간이 지남에 따라 플랜하고, 배우고, 협력하는 방식이 산발적인 노력에서 명확하고 자신감 넘치는 리듬으로 변화할 것입니다.

결국 중요한 것은 일상에 또 다른 tool을 추가하는 것이 아니라, 학업 세계가 한눈에 정리되는 단 하나의 공간을 갖는 것입니다.

준비된 느낌을 원하시나요? ClickUp에서 무료로 가입하세요!