자녀의 학습을 체계적으로 관리할 수 있는 Free 홈스쿨 플래너 템플릿

"오늘은 역사 공부하는 날이야, 미술 하는 날이야?" 화요일 오전 11시, 아들이 묻습니다. 당신은 노트를 훑어보며 깨닫습니다… 자신도 잘 모르겠다는 걸. 한 브라우저 탭에는 수학 커리큘럼이, 다른 탭에는 자연 학습 단원이, 또 다른 탭에는 공예 아이디어로 가득한 핀터레스트 보드가 열려 있습니다.

홈스쿨링은 자유로움을 선사하지만, 로드맵 없이 자료가 쌓이면 압도될 수 있습니다. 📚

실제로 존스홉킨스 대학 보고서에 따르면, 2023-24 학년도에 데이터를 공유한 21개 주 중 19개 주에서 홈스쿨링 등록이 증가했습니다. 더 많은 가족이 이 길을 선택함에 따라, 수업을 체계적으로 정리하고 진도를 추적할 수 있는 간편한 방법에 대한 수요는 더욱 높아지고 있습니다.

이번 블로그 포스트에서는 자녀의 학습을 효과적으로 관리하는 데 도움이 될 ClickUp의 학생용 무료 홈스쿨 플래너 템플릿 18가지를 살펴보겠습니다. 🏁

홈스쿨 플래너 템플릿이란 무엇인가요?

홈스쿨 플래너 템플릿은 가정에서 학업 활동을 체계적으로 관리할 수 있도록 부모, 가정교사 또는 학생을 위해 설계된 구조화된 디지털 또는 인쇄용 tool입니다.

수업 플랜, 과제, 출석, 성적, 일정을 한곳에 모아 관리하여 일일, 주간, 장기 목표를 손쉽게 관리할 수 있습니다. 이러한 템플릿에는 맞춤 설정 가능한 보기, 과목별 추적, AI 글쓰기 tools, 진행 표시기가 포함되어 학교 계획 수립과 기록 관리를 간소화합니다.

좋은 홈스쿨 플래너 템플릿의 조건은 무엇인가요?

좋은 홈스쿨 플래너 템플릿은 학업, 자료, 가족 일상을 관리하는 완료된 시스템을 제공합니다. 선택 시 고려해야 할 구성 요소는 다음과 같습니다:

큰 그림 목표 설정: 연간 목표를 개요로 정리하고, 일년 전체를 한눈에 볼 수 있는 개요를 만들어 일상, 우선순위, 주요 마일스톤을 지도합니다.

월간 및 주간 플랜 정리: 달력, 대시보드, 일정을 활용하여 수업, 과제, 활동을 체계적으로 구성합니다.

일일 수업 상세 계획: 매일을 구체적인 과목, 작업, 시간 블록으로 세분화하여 원활한 실행을 지원합니다

교과 과정 및 자료 관리: 전체 학년 동안의 도서, 교재, 필드 학습 계획, 과목별 수업 플랜을 추적합니다.

출석 및 반성 기록: 출석 기록을 관리하고 반성 페이지들을 활용하여 진행을 점검할 수 있습니다.

목표와 습관 추적: 트래커를 통해 학업 진행과 트래커를 통해 학업 진행과 개인적 발전을 모니터링합니다

필요에 맞게 맞춤형 설정: 프로젝트 플랜, 단위 학습 또는 비정규 교육 방식에 사용할 추가 페이지를 제공합니다.

학생 참여 유도: 아이들이 수업 플랜 수립이나 자료 선택에 참여하도록 하여 소유권과 참여도를 높입니다.

🧠 재미있는 사실: 샬럿 메이슨은 19세기 영국 교육자로, 그녀의 교육 철학은 오늘날까지도 많은 홈스쿨링 가정에 영감을 주고 있습니다. 그녀는 아이들의 집중력이 짧은 시간 동안 가장 효과적이며 꾸준한 연습을 통해 더욱 강해진다고 믿었기에, 긴 수업보다 짧은 수업이 더 낫다고 주장했습니다. 당시 그녀가 제안한 '살아있는 책' 만들기 및 자연 산책 접근법은 상당히 혁신적인 것으로 여겨졌습니다.

18가지 홈스쿨 플래너 템플릿

ClickUp 교육 프로젝트 관리 소프트웨어는 홈스쿨링의 모든 요소를 한곳에서 지도할 수 있는 공간을 제공합니다. 수업 플랜을 세우고, 완료됨 과제를 추적하며, 활동 시간을 기록하고, 매일의 학습에 대한 간단한 소감까지 간단히 적어둘 수 있습니다.

홈스쿨링 연도를 간소화하고 체계화하며 관리하는 데 도움이 되는 18가지 템플릿을 소개합니다.

1. ClickUp 수업 플랜 템플릿

ClickUp 수업 계획 템플릿으로 수업 계획, 평가 양식, 과제를 한곳에 모아 관리하세요.

ClickUp 강의 계획서 템플릿은 교육자들이 대학 강좌의 강의 계획을 효율적으로 작성, 관리 및 추적할 수 있도록 설계되었습니다. 먼저 강좌에서 다룰 주제와 자료를 개요로 작성한 다음, tool 내에서 각 강좌에 대한 명확한 목표와 학습 목표를 정의하세요.

홈스쿨 플래너 템플릿을 통해 모든 주제에 대한 상세한 수업 플랜을 수립할 수 있으며, 학생 참여도를 높이기 위한 활동과 평가도 포함됩니다. 또한 각 과목의 진행 상황을 정기적으로 확인하여 조기에 조정할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

분석 , 설계 , 개발 , 실행 , 평가 와 같은 와 같은 ClickUp 맞춤형 상태를 활용하여 수업 준비의 모든 단계를 추적하세요.

목표 , 학년 , 수업 구성 , 평가 양식 , 상세 노트 등 미리 구축된 등 미리 구축된 ClickUp 맞춤형 필드를 활용하여 플랜을 맞춤 설정하세요.

ClickUp 맞춤형 보기( 수업 플랜 , ADDIE 단계 , 시작 가이드 등)로 커리큘럼을 다양한 각도에서 보세요. 등)로 커리큘럼을 다양한 각도에서 보세요.

수업 진행에 따라 작업을 자동으로 진행하는 내장형 ClickUp 자동화 기능으로 시간을 절약하세요

📌 추천 대상: 홈스쿨링에서 여러 과목과 학년 수준의 수업을 계획하고 추적할 수 있는 수업 플랜 템플릿을 원하는 부모, 보호자 또는 튜터.

📮 ClickUp 인사이트: 45%의 사람들이 큰 목표를 작은 단계로 나누는 것이 동기 부여에 도움이 된다고 답했습니다. 개념은 명확하지만, 실제로 실행에 옮기는 것이 진정한 시작이자 (종종 막히는) 일입니다. 🚥 "한 학기 전체 커리큘럼 만들기" 같은 큰 목표에 압도되셨나요? ClickUp Brain이 도와드립니다. 목표를 설명하면 ClickUp AI가 실행 가능한 작업과 하위 작업으로 분할하고, 마감일을 할당하며, 꿈에 한 걸음씩 다가갈 수 있도록 지원합니다. 💫 실제 결과: 사용자들은 ClickUp으로 전환한 후 생산성이 두 배로 증가했다고 말합니다.

2. ClickUp 일일 플래너 템플릿

ClickUp 데일리 플래너 템플릿으로 개인, 일, 목표와 같은 카테고리별로 작업을 정리하세요.

ClickUp 일일 플래너 템플릿으로 홈스쿨링 수업, 가사 작업, 개인 할 일을 한곳에서 체계적으로 관리하세요. ClickUp 달력 뷰와 모든 작업과 같은 맞춤형 보기를 통해 장보기, 자기 관리 루틴, 심지어 부업 프로젝트까지 일상적인 업무를 손쉽게 관리할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

개인 , 일 , 학교 또는 목표 를 위한 사용자 지정 필드로 작업을 카테고리별로 정리하세요.

할 일 및 완료 와 같은 상태 업데이트로 우선순위를 관리하세요.

마감일별로 작업을 그룹화하여 연체된 , 오늘 마감인 , 또는 이미 완료됨 작업을 한눈에 확인하세요.

각 작업에 알림, 노트, 하위 작업 등의 세부 정보를 추가하여 중요한 단계를 놓치지 않도록 하세요.

📌 추천 대상: 일일 플래너 앱 내에서 가정 내 책임과 개인 할 일을 균형 있게 관리하면서 매일의 수업을 신뢰할 수 있는 방식으로 관리하고자 하는 홈스쿨링 부모 및 튜터.

3. ClickUp 주간 플래너 템플릿

ClickUp 주간 플래너 템플릿으로 마감일, 이벤트, 회의 등을 흥미롭게 추적하세요.

ClickUp 주간 플래너 템플릿은 앞으로의 일주일을 시각적으로 보여주는 지도를 제공하여, 매일 어떤 일이 진행되는지, 어떤 목표에 집중하고 있는지, 그리고 어디에서 조정이 필요한지 정확히 파악할 수 있게 해줍니다.

매일 아침 허둥대지 않고, 미리 계획된 수업, 활동, 우선순위를 한눈에 파악할 수 있습니다. 다채로운 보드 스타일 레이아웃, 목표 전용 스페이스, 드래그 앤 드롭 방식의 작업 관리로 이 홈스쿨 플래너 템플릿은 창의적인 주간 가이드라기보다 체계적인 관리 도구에 가깝습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

7일 칸반 보드로 시각적으로 일주일을 플랜하세요. 각 열은 Monday부터 일요일까지를 나타냅니다.

진행 중 , 완료됨 등의 상태 표시로 미처리 또는 완료된 항목을 빠르게 확인하세요.

플래너 보드 보기 를 활용하여 색상 있는 드래그 앤 드롭 방식으로 일별 작업을 정리하세요

우선순위! 및 고민할 점과 같은 전용 영역에 주간 주요 목표를 설정하세요.

📌 추천 대상: 주간의 균형 잡힌 보기를 원하는 홈스쿨링 부모, 튜터 또는 보호자.

🧠 재미있는 사실: 17세기 유럽의 부유한 가정에서는 종종 가정교사를 고용해 자녀를 홈에서 교육했으며, 학문적 수업과 예절 및 도덕 교육을 결합했습니다.

4. ClickUp 일일 시간표 템플릿

이 ClickUp 일일 시간표 템플릿으로 수업, 활동, 휴식 시간을 시간 단위로 플랜하세요.

ClickUp 일일 시간표 템플릿은 홈스쿨링 부모가 체계적으로 매일 플랜을 세우는 데 도움을 줍니다. 수업, 독서 시간, 체험 활동, 심지어 휴식 시간까지 전용 시간을 블록할 수 있으며, 예상치 못한 질문이나 과목 전환을 처리하기 위한 여유 시간도 의도적으로 확보할 수 있습니다.

내장된 알림 기능과 시간 추적 기능으로 일정을 쉽게 관리할 수 있어, 모든 학습 블록과 활동이 필요한 관심을 받을 수 있도록 보장합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

타임라인 뷰 를 사용하여 하루를 시간 단위로 나누어 명확한 시작 및 종료 시간을 확인하세요

필드를 활용하여 특정 블록에 대한 결석 사유 나 노트 같은 세부 사항을 기록하세요.

다양한 플랜 요구에 맞춰 일일 워크플로우 , 결석 관리 , 일일 일정 보기 간 전환 가능

시각적 시간 표시기로 중요한 휴식 시간이나 전환점(점심 세션이나 복습 세션 등)을 강조하세요.

📌 추천 대상: 홈스쿨링 수업을 시간 단위로 체계적으로 관리하고자 하는 부모, 튜터, 학생.

5. ClickUp 학교 일정 템플릿

ClickUp 학교 일정 템플릿으로 예정된 수업과 프로젝트에 소요된 시간을 보기를 하세요.

ClickUp 학교 일정 템플릿은 수업, 학습 시간, 활동에 대한 명확한 시간표 보기를 제공합니다.

이것은 지식 관리 시스템처럼 기능합니다. 즉, 수업 지도를 작성하고 학습 블록을 추가하며 스포츠나 휴식 같은 비학업 활동까지 포함할 수 있습니다. 교수/교사 이름, 수업 위치, 과제 관련 노트 같은 세부 사항까지 모든 것이 가시적으로 표시됩니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

각 수업이나 블록마다 교수님 , 활동 , 위치 등의 필드로 세부 정보를 추가하세요.

필요한 부분에 집중할 수 있도록 활동 , 학교 일정 , 수업 노트 보기 간 전환이 가능합니다.

열림 및 완료 와 같은 상태로 출석 또는 완료 여부를 추적하세요.

ClickUp 반복 작업을 설정하여 일정 내 지속적인 수업과 반복 작업을 처리하세요

📌 추천 대상: 홈스쿨 환경에서 여러 수업, 학습 블록, 개인 일정을 체계적으로 관리할 수 있는 월간 플래너를 원하는 부모, 튜터 또는 보호자.

💡 프로 팁: 매일 10분간 디지털 정리 정돈을 시간 관리 기법으로 활용하세요. 알림을 정리하고, 작업을 업데이트하며, 작업 공간을 준비하는 데 도움이 됩니다.

6. ClickUp 수업 일정 및 시간 연구 템플릿

ClickUp 수업 일정 및 시간 연구 템플릿으로 여러 커밋을 동시에 관리하며 더 나은 학업 성취도를 달성하세요.

ClickUp 수업 일정 및 학습 시간 추적 템플릿은 수업, 성적, 평가, 학습 세션을 추적하도록 설계되었습니다. 일일 수업 시간과 학업 성적, 학습 진행을 연결해 줍니다. 과목별 반복 작업과 평가용 사용자 지정 필드를 통해 수업 시간과 학습 성과를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

수업 색상 , 학기 , 동급생 , 노트 등 11개 필드로 학업 성취도를 추적하세요.

할 일 , 진행 중 , 완료됨 등의 상태로 과제를 관리하세요.

기한 초과 및 미예약 패널로 시험과 마감일을 철저히 관리하세요

다양한 구성의 다섯 가지 맞춤형 보기(연간, 타임라인, 우선순위, 수업 일정)를 활용하여 유연한 플랜을 세우세요.

📌 추천 대상: ClickUp for Students를 사용하며 수업 일정과 학업 추적을 연결하고자 하는 학생, 튜터 또는 교사.

포괄적인 프로젝트 달력으로 생산성을 높이는 방법을 알아보세요. 👇🏼

7. ClickUp 수업 플랜 템플릿

ClickUp 수업 계획 템플릿으로 명확한 작업 공간을 확보하여 수업 초안을 작성하고 책임을 할당하세요.

ClickUp 수업 플랜 템플릿은 여러 과목의 수업을 체계적으로 플랜하고 정리하며 추적하려는 가정교사나 홈스쿨링 부모에게 이상적입니다. 각 수업에는 자료, 마감일, 노트를 포함할 수 있습니다.

예시: 큰 아이에게는 대수학을, 어린 아이에게는 기초 독해 능력을 가르치는 경우, 홈스쿨 플래너 템플릿에 아이별로 별도의 목록을 설정할 수 있습니다. 수업 작업을 추가하고, 워크시트, 비디오 또는 독해 자료를 첨부 파일로 첨부한 후 준비가 되면 '완료됨'으로 표시하세요.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

할 일 , 계획됨 , 완료됨 , 실패 , 합격 , 보관됨 등의 상태로 수업 진행 상황을 추적하세요.

수업 정보, 마감일, 우선순위 필드를 통해 수업 세부사항을 관리하세요

이번 주, 오늘, 전체 목록, 가이드 등의 보기로 수업 준비를 빠르게 확인하세요.

📌 추천 대상: 여러 자녀의 수업을 체계적으로 관리하고 과목별 진행을 추적하고자 하는 홈스쿨링 부모님들.

🔍 알고 계셨나요? '공립학교 운동의 아버지'로 불리는 호레이스 맨은 미국에서 무료, 보편적, 비종파적 공교육 체제를 주창하는 데 중요한 역할을 했습니다. 그의 개혁에는 'normal 학교'로 알려진 교사 양성 기관 설립이 포함되었으며, 이는 교직의 전문화와 교육 기회 확대에 중추적인 역할을 했습니다.

8. ClickUp 강의 플랜 템플릿

ClickUp 강의 계획서 템플릿을 사용하여 강의 목표를 추적하고 타임라인 및 지원 자료를 관리하세요.

ClickUp 강의 계획서 템플릿은 체계적인 tool을 제공하여 수업, 활동, 평가를 플랜할 수 있게 하여 교육자들이 적절한 속도의 학습 경험을 제공할 수 있도록 합니다.

동료들과 협력하여 강의 계획서에 포함될 잠재적 주제를 수집하고 정리하세요. 아이디어가 모이면, 강의 설명, 오브젝트, 평가 기준, 주제 및 활동 일정을 포함한 포괄적인 플랜을 수립하세요.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

폴더 와 리스트 계층 으로 과목별 커리큘럼을 구성하세요 (예: 영어, 수학)

현재 , 진행 중 , 수정 필요 , 구식 , 플랜 등 10가지 상태로 수업 준비를 추적하세요.

주제 , 출력물 , 마감일 , 우선순위 수준을 위한 필드로 키 세부 정보를 추가하세요.

타임라인, 보드, 달력, 가이드, 전체 목록 등의 보기를 활용하여 학기 전체를 플랜하세요.

📌 추천 대상: 교사, 커리큘럼 설계자 또는 학사 코디네이터로, 학년 내내 체계적으로 강의 계획서를 작성하고 추적하며 개선하고자 하는 분들.

🚀 ClickUp의 장점: 수업 계획에 AI를 활용하는 방법을 고민 중이신가요? ClickUp Brain을 사용하면 고품질의 효과적인 수업 플랜을 단 몇 초 만에 작성할 수 있습니다. 질문만 하면 됩니다! 과목, 학년, 학습 목표와 같은 키 세부 정보를 입력하면 커리큘럼에 맞춰 맞춤형 플랜을 생성해 드립니다. 연결된 AI는 여러 프로젝트 전반의 맥락을 이해하고 실행 가능한 제안을 제공하여 홈스쿨링 부모와 튜터에게 이상적입니다. ClickUp Brain으로 과제 마감일을 추적하세요 학생들을 위한 AI tool을 활용하면 다음과 같은 이점이 있습니다: 세부적인 강의 계획서 개요를 작성하고 주제를 손쉽게 세분화하세요.

AI 생성 노트를 문서나 실행 가능한 작업으로 즉시 전환하세요

과제, 독서 목록, 프로젝트 마감일을 한 hub에서 체계적으로 관리하세요

스마트 AI 가이드로 수업 우선순위를 정하고 진행 상황을 추적하세요 ✅ 다음 프롬프트를 시도해 보세요: 10세 학생을 대상으로 한 주간의 수학 수업 플랜을 작성하세요. 기본 분수를 다루며, 매일의 오브젝트, 활동, 그리고 주간 말에 진행할 간단한 평가를 포함하세요.

9. ClickUp 강의 계획서 템플릿

ClickUp 강의 계획서 템플릿으로 각 수업의 명확한 목표를 설정하고 실시간으로 진행을 추적하세요.

ClickUp 강의 계획서 템플릿을 사용하면 각 수업의 오브젝트, 주제, 과제를 명확하게 전달하는 체계적이고 완성도 높은 강의 계획서를 만들 수 있습니다. ClickUp Docs 내에서 구축되므로, 강의 설명, 평가 기준, 활동 일정이 포함된 잘 형식화된 개요를 작성할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

문서 보기 로 콘텐츠를 구조화하여 리치 텍스트 강의 계획서를 작성하세요

제작자/소유자 및 최종 수정일 과 같은 메타데이터 필드로 강의 계획서 업데이트를 추적하세요.

과정 정보 테이블에 과정명, 섹션, 크레딧, 교사 정보, 연락처 등 필드를 정리하세요.

사이드바 내비게이션으로 강의 계획서 템플릿, 시작 가이드, + 새 페이지 등의 페이지를 빠르게 탐색하세요.

📌 추천 대상: 각 과목이나 과정별로 전문적이고 체계적인 강의 계획서를 원하는 홈스쿨링 부모, 튜터, 교육자.

🔍 알고 계셨나요? 진보적 교육의 키 인물인 존 듀이는 실천을 통한 학습을 강조했습니다. 그는 교육이 실제 경험과 연결되어야 하며, 문제 해결, 비판적 사고, 실습 프로젝트를 장려해야 한다고 주장했습니다.

10. ClickUp 숙제 추적기 템플릿

ClickUp 숙제 관리 템플릿으로 모든 숙제를 한곳에서 보기하여 마감일을 절대 놓치지 마세요.

ClickUp 숙제 추적기 템플릿을 사용하면 모든 작업(또는 과제 구성 요소)을 한 곳에서 확인하고, 우선순위를 지정하며, 개별 과제 모니터링에 집중할 수 있습니다.

홈스쿨 플래너 템플릿은 숙제를 체계적인 작업 보기로 통합하여 각 과제를 개별 마감일, 과목 태그, 완료 상태가 있는 하위 작업으로 관리합니다. 시각적 진행률 표시기와 함께 노트 추가 기능 또는 과제를 더 작은 단계로 분할하는 기능을 통해 여러 과목과 마감일을 손쉽게 관리할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

각 하위 작업에 대해 할 일(To Do) , 진행 중(In Progress) , 완료(Complete) 등의 상태를 사용하여 과제를 추적하세요.

색상 코드 태그로 과목을 분류하여 숙제를 빠르게 참조하세요

완료됨 진행 막대 를 활용하여 진행 상황을 시각화하고 완료된 작업과 미완료 작업을 한눈에 확인하세요.

학생이나 도우미에게 작업을 할당하고 긴급한 일을 강조하기 위해 우선순위 표시를 설정하세요.

📌 추천 대상: 여러 과목에 걸친 과제를 관리하고 생산성 앱 내에서 진행을 시각적으로 추적하고자 하는 홈스쿨링 부모, 튜터 또는 보호자.

마이애미 대학의 마이클 터너가 ClickUp에 대해 이렇게 말했습니다:

ClickUp은 우리가 이벤트를 체계적으로 관리하고 진행 상황을 추적하는 데 사용하는 훌륭한 tool입니다. 이 플랫폼은 우리에게 지식 저장소를 제공해 주었습니다.*

ClickUp은 우리가 이벤트를 체계적으로 관리하고 진행 상황을 추적하는 데 사용하는 훌륭한 tool입니다. 이 플랫폼은 우리에게 지식 저장소를 제공해 주었습니다.*

11. ClickUp 수업 과제 템플릿

ClickUp 수업 과제 템플릿으로 학기별 과제와 성적을 손쉽게 추적하세요.

ClickUp 수업 과제 템플릿은 모든 학생의 일, 마감일, 성적을 직관적인 ClickUp 목록 보기로 통합합니다. 이 템플릿은 과제 추적기 역할도 겸하며, 모든 학생과 과목에 걸친 과제를 모니터링하고 관리합니다.

각 과제는 완료 상태별로 명확하게 정리되며, 채점, 다룬 주제, 과목별 세부 정보 등을 입력할 수 있는 상세 필드가 제공됩니다. 부모나 튜터는 작업을 신속하게 할당하고 진행을 추적하며 자료를 공유할 수 있어, 여러 학습자나 과목을 빠짐없이 손쉽게 관리할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

수업 필드를 사용하여 과목별로 과제를 분류하세요(예: 수학 102, 영어 201, 역사 102).

자료에 즉시 접근할 수 있도록 하고 과제, 독서 자료 또는 온라인 study tools에 대한 링크를 제공하세요.

목록 , 마감일 목록 , 시험 , 논문 보기 등 다양한 레이아웃으로 과제를 정리하고 확인하세요.

작업 유형 및 다룬 주제 필드를 통해 학습 주제와 과제 유형을 추적하세요.

📌 추천 대상: 여러 학생을 관리하는 홈스쿨링 부모, 보호자 또는 튜터로, 과목별 수업 과제 할당, 진행 상황 추적 및 채점을 간편하게 처리할 방법을 찾는 분들.

12. ClickUp 학생 플랜 체크리스트 템플릿

ClickUp 학생 계획 체크리스트 템플릿으로 학년 내 달성하고자 하는 모든 목표 목록을 작성하세요.

ClickUp 학생 계획 체크리스트 템플릿은 학생과 홈스쿨링 부모에게 입학 지원부터 시험까지 학업 계획의 모든 핵심 과제를 추적할 수 있는 hub를 제공합니다. 또한 모든 단계가 실행 가능한 하위 작업으로 체계화되어 복잡한 플랜을 관리 가능한 단위로 분해하고, 진행을 한눈에 확인하며, 마감일을 놓치지 않고 관리할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

마스터 작업 를 central hub로 삼아 대학 준비 워크플로우 전체를 체계적으로 관리하세요.

복잡한 플랜을 자료 , 시험 일정 , 프로젝트 진행 상황 , 그룹 활동 추적 , 강의 및 노트 와 같은 명확한 하위 작업으로 세분화하세요.

계획 과정 전반에 걸쳐 명확한 지침과 맥락을 제공하기 위해 작업에 노트, 태그 또는 의존성을 추가하세요.

📌 추천 대상: 대학 진학 준비, 입학 절차, 장기 학업 플랜을 지도하는 홈스쿨링 부모, 보호자 또는 튜터.

13. ClickUp 학생 진행 템플릿

ClickUp 학생 진행 템플릿으로 각 학생에게 목표 지원을 제공하세요.

자녀가 정말 따라가고 있는지 궁금한 적이 있으신가요? ClickUp 학생 진행 템플릿은 학생의 성적, 행동, 성장 과정을 실시간으로 볼 수 있도록 학부모, 튜터, 홈스쿨링 지도자를 위해 제작되었습니다.

여러 학생을 동시에 추적하며, 누가 뛰어난 성과를 내는지, 누가 추가 격려가 필요한지, 어떤 분야에 더 많은 관심이 필요한지 파악할 수 있습니다. 홈스쿨 플래너 템플릿은 학생들을 상태별로 분류하고, 행동과 노력을 모니터링하며, 중요한 개인 및 학업 정보를 한곳에 저장합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

잘하고 있음 , 관심 필요 , 자신감 강화 필요 , 확장 작업 필요 등의 상태로 각 학생의 성과를 모니터링하세요.

생일 , 수업 , 노력 , 행동 필드를 사용하여 필수 세부 사항을 추적하세요.

행동 문제 , 목록 , 주의 필요 보기를 통해 다양한 관점을 확인하세요.

별점 필드로 노력 정도를 시각적으로 기록하고, 진행 상황 필드로 학업 성취도를 관리하세요.

📌 추천 대상: 여러 자녀를 홈스쿨링하며 개별 진행, 행동, 성취도를 추적할 tool이 필요한 부모, 보호자 또는 가정교사. 모든 학생이 필요한 관심을 받을 수 있도록 지원합니다.

🔍 알고 계셨나요? 교육의 강력한 옹호자였던 토머스 제퍼슨은 자기 주도적 학습을 믿었으며, 아이들이 홈에서 폭넓게 독서하도록 장려했습니다.

14. ClickUp 목표 설정 템플릿

ClickUp SMART 목표 템플릿으로 장기 목표에 도달하는 작은 단계를 시각화하여 동기를 유지하세요.

ClickUp SMART 목표 템플릿은 측정 가능한 목표를 설정하고 한 곳에서 진행을 추적하고자 하는 가정교사, 부모 및 홈스쿨링 학생들을 위해 설계되었습니다.

새로운 과목 숙달이나 학기 프로젝트 완료함과 같은 큰 학업 목표를 관리 가능한 단계로 세분화할 수 있게 해줍니다. 홈스쿨 플래너 템플릿은 노력의 정도를 측정하고, 책임을 할당하며, 시간에 따른 성공을 추적하는 데 도움을 주어 학생들이 목표 달성에 동기를 부여받도록 합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

구체적(Specific) , 측정 가능(Measurable) , 달성 가능(Achievable) , 관련성 있음(Relevant) , 시간 제한(Time-bound) SMART 프레임워크 필드를 활용해 실행 가능한 목표를 설정하세요:

완료 , 진행 중 , 지연 , 할 일 등의 상태로 진행 상황을 시각적으로 추적하세요.

필요한 노력량과 필요한 기술을 보유 중인지 여부를 입력하는 Amount of Effort Required 필드와 Do you have the skills required 필드를 사용하여 노력과 실행 가능성을 정량화하세요.

SMART 목표, 목표 노력, SMART 목표 워크시트와 같은 전용 보기로 목표 진행 상황을 모니터링하세요.

📌 추천 대상: 학업 목표에 체계적이고 측정 가능한 접근 방식을 원하는 부모, 튜터, 홈스쿨링 학생.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp Brain의 AI Writer for Work는 간단한 언어 프롬프트만으로 콘텐츠를 생성하며, 내장된 맞춤법 검사, 어조 조정, AI 빠른 답장, 사용자 정의 가능한 템플릿을 제공합니다. ClickUp Brain에 요청하여 서면 수업 플랜을 생성해 보세요 AI를 활용해 노트 필기 및 기타 작업을 수행 하려면 다음 프롬프트를 사용해 보세요: 7세 어린이를 위한 물 주기 주제의 상세한 수업 플랜을 작성하세요.

9세 어린이에게 적합한 10개의 곱셈 문제가 포함된 인쇄용 워크시트를 만드세요.

12세 아이를 위한 미국 독립 혁명 장의 키 내용을 요약하다.

10학년 학생을 위한 주간 홈스쿨링 일정을 작성하세요. 수학, 과학, 역사, 독서, 미술을 포함합니다.

15. ClickUp 학생 교육 템플릿

ClickUp 학생 교육 템플릿을 활용하여 프로젝트 플랜을 수립하고 작업량을 효과적으로 관리하세요.

ClickUp 학생 교육 템플릿은 학기별 학업 진행을 체계적으로 관리할 수 있는 통합 hub를 제공하며, 전체 수강 과목, 필수 이수 과목 및 장기 학업 플랜을 추적할 수 있습니다.

한 학기 전체를 한눈에 파악하고, 학생의 학습 성과를 추적하며, 크레딧, 담당 교사, 강의 계획서 등 필수적인 과정 세부 사항을 관리할 수 있습니다. 학생들이 업무량을 효과적으로 관리하도록 돕는 동시에 부모와 튜터에게 진척 보기를 명확히 보여주는 데 안성맞춤입니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

학기 그룹 (예: 2022년 1학기, 2023년 2학기)을 사용하여 모든 과정을 시간순으로 정리하세요.

각 과목의 진행 상황을 할 일(To Do) , 진행 중(Ongoing) , 완료(Complete) , 합격(Pass) , 불합격(Fail) , 중도 포기(Drop) 등의 상태로 추적하세요.

과목 번호 , 크레딧 , 강사 연락처 , 강의 계획서 링크 , 최종 성적 등의 필드로 핵심 학업 정보를 저장하세요.

선행 조건 보기를 활용하여 과정 간 의존성을 시각화하고 효과적인 순차적 학습 플랜을 수립하세요.

📌 추천 대상: 여러 과목을 관리하고, 성적을 추적하며, 학업 진행을 지속적으로 감독할 체계가 필요한 홈스쿨링 부모, 보호자 및 튜터.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp Brain MAX를 사용하면 모든 수업, 과제, 자료를 빠짐없이 관리할 수 있습니다. 작업, 문서, 수업 플랜, Google Drive나 Dropbox 같은 연결된 앱을 즉시 검색하여 필요한 정보를 정확히 찾아보세요. 무료 핸즈프리 노트 작성을 위해 ClickUp Brain MAX의 텍스트 입력 기능을 활용하세요 ClickUp의 텍스트 입력 기능을 통해 수업 노트, 숙제 알림, 프로젝트 아이디어를 손쉽게 기록하세요. 이렇게 하면 아이를 가르치거나 지도하는 데 집중할 수 있습니다. 또한 Brain, ChatGPT, Claude, Gemini 같은 /AI 모델을 전환하며 수업 아이디어를 구상하고, 학습 가이드를 생성하거나, 학생의 학습 스타일에 맞는 과제를 만들 수 있습니다.

16. ClickUp 수업 노트 템플릿

ClickUp 수업 노트 템플릿으로 수업 콘텐츠를 기록하고 정리하며 복습하세요.

ClickUp 수업 노트 템플릿은 강의 자료, 과제, 학습 자료를 하나의 편집 가능한 문서로 통합합니다. 간편하게 접근 가능한 설정과 메타데이터로 문서의 정체성과 기여도를 관리할 수 있습니다. 또한 하단에 핀된 메모장은 공부 중 메모, 프로젝트 아이디어, 간단한 알림을 적기에 완벽합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

과제 테이블 을 활용하여 과제와 응답을 위한 열을 설정하고, 노트 내에서 직접 과제를 추적하고 제출하세요.

댓글 패널 을 통해 본인이나 튜터에게 댓글을 달고, 질문을 할당하거나 노트를 남길 수 있습니다.

하이라이트 및 주석 기능을 사용하여 키 섹션이나 섹션을 강조 표시해 빠르게 참조하세요.

프리미엄 제안/예측 기능을 활용하여 문법, 스타일, 어조를 검토하고 완성도 높은 노트를 작성하세요.

📌 추천 대상: 수업 노트와 과제를 체계적으로 정리하고 협업 및 주석 tools를 활용하고자 하는 학생, 부모, 튜터.

17. ClickUp 출석부 템플릿

ClickUp 출석부 템플릿으로 출석 및 일일 수업 참여도를 관리하세요.

ClickUp 출석부 템플릿을 사용하면 누가 출석, 결석 또는 지각했는지 빠르게 기록하고 모든 학생 연락처 및 수업 정보를 체계적으로 관리할 수 있습니다. 출석 추세를 보기 위해, 수업 진행 상황을 추적하기 위해, 또는 다가오는 수업이나 보충 수업에 대한 알림을 관리하기 위해 사용할 수 있습니다. 출석 패턴이나 불규칙성을 파악하는 간단하고 체계적인 방법입니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

출석 , 결석 , 지각 , 예정 등의 상태로 학생의 일일 출석률을 추적하세요.

오늘의 수업 , 담당 교사 , 교실명 등 키 수업 정보를 기록하세요.

각 학생별 이메일 및 전화번호 필드로 연락처 정보를 손쉽게 관리하세요

출석부, 출석 양식 또는 참석자 목록과 같은 다양한 보기로 여러 관점을 확인하고 전환하세요.

📌 추천 대상: 학생 출석 추적, 여러 과목 운영, 연락처 및 수업 정보 관리를 필요로 하는 부모, 튜터 또는 홈스쿨 코디네이터.

🔍 알고 계셨나요? 스토리텔링을 통해 형성되는 학습에 대한 정서적 몰입은 복잡한 주제를 더 쉽게 이해하고 기억하는 데 도움이 됩니다. 한 연구에서 참가자의 80% 이상이 스토리텔링 비디오에 정서적으로 연결되어 있으며, 이해도가 향상되었다고 응답했습니다.

18. ClickUp 학생용 템플릿

ClickUp 학생용 템플릿으로 강의 계획서, 숙제, 수업 노트, 출석, 진행 추적을 통합하세요.

특정 영역에 집중하는 다른 템플릿과 달리, ClickUp 학생용 템플릿은 학생의 학업 생활 전반을 관리하도록 설계된 올인원 작업 공간입니다. 자동화된 알림과 리마인더로 중요한 마감일을 놓치지 않도록 하며, 그룹 프로젝트를 위한 작업 할당 기능을 통해 협업을 명확하고 체계적으로 유지할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

모든 학업 관련 목록, 문서, 일정을 하나의 전용 학생 스페이스 에 통합하세요.

강의 노트와 과제를 상태 표시기, 담당자, 마감일, 우선순위가 있는 작업으로 추적하세요.

현재, 수정 필요, 할 일과 같은 워크플로우를 활용하여 학년, 학기 또는 과목별로 과정과 수업을 플랜하세요.

📌 추천 대상: 수업 플랜, 성적 추적, 과제 및 노트 관리를 위한 생산성 템플릿이 필요한 학생, 튜터 또는 홈스쿨 코디네이터.

ClickUp으로 홈스쿨링을 더욱 보람차게 만드세요

홈스쿨링은 이미 유연성을 선물합니다. 하지만 플랜 없이라면 산만한 노트, 열린 탭, 미완성 아이디어로 끝날 수 있습니다.

ClickUp 템플릿은 완전히 맞춤 설정 가능하여 가족의 독특한 일정에 맞춰 과목, 과제, 일정, 필드 학습을 정리할 수 있습니다. ClickUp 문서는 수업 플랜, 노트, 자료를 한곳에 보관합니다. 한편, ClickUp Brain은 브레인스토밍, 우선순위 설정, 워크플로우 간소화에 완벽합니다.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요!