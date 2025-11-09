소셜 미디어 스케줄링을 위한 Canva 콘텐츠 플래너 사용 방법

어떤 CEO에게 물어보더라도, 그들은 영업 팀과 콘텐츠가 기업에서 가장 중요한 두 부분이라고 말할 것입니다. 둘 다 고객에게 각자의 독특한 방식으로 다가갑니다.

영업 팀은 대면 상호작용을 수반할 수 있지만, 콘텐츠는 고객이 침대에 누워 있거나 피드를 스크롤하거나 제품을 검색하기 위해 타이핑할 때 그들에게 다가가는 것입니다.

16세 이상 인터넷 사용자의 거의 1/3 이 검색 엔진을 통해 새로운 브랜드와 서비스를 발견합니다. 이는 훌륭한 콘텐츠의 진정한 힘을 보여줍니다.

하지만 여기서 중요한 점은 긍정적인 콘텐츠만으로는 부족하다는 것입니다. 진정한 차이를 만드는 것은 꾸준함입니다. 지속적으로 모습을 드러내는 것이 신뢰를 쌓습니다. 그리고 꾸준함은 모든 게시물, 릴, 캠페인이 적절한 시기에 공개되도록 보장하는 체계적이고 조직적인 콘텐츠 달력의 직접적인 결과물입니다.

이 글에서는 Canva 콘텐츠 플래너가 어떻게 미리 플랜을 세우고, 일정을 준수하며, 스트레스 없이 콘텐츠의 흐름을 유지하는 데 도움을 주는지 알아보겠습니다.

Canva 콘텐츠 플래너란 무엇인가요?

via Canva

콘텐츠 제작자는 작업 공간을 떠나는 것을 싫어합니다. 디자인이 제대로 처리되거나 예약되었는지 확인하기 위해 앱 사이를 왔다 갔다 해야 하고, 게시물이 실제로 게시되었는지조차 확신할 수 없는 상황을 상상해 보세요. 모든 것을 단일 플랫폼에 의존할 수 있다는 것은 진정한 안도감을 줍니다.

바로 이것이 Canva 콘텐츠 플래너가 제공하는 기능입니다. 내장된 스케줄링 tool로 디자인 이상의 작업을 수행할 수 있습니다. Canva를 벗어나지 않고도 즐겨찾기 소셜 미디어 플랫폼 전반에 걸쳐 콘텐츠를 플랜, 제작, 스케줄링할 수 있습니다.

콘텐츠 플래너를 사용하면 Instagram, 페이스북 페이지, 링크드인, 핀터레스트, Twitter, Slack, 심지어 텀블러까지 게시물을 예약할 수 있습니다.

소규모 비즈니스 소유자라면 아침에 게시물을 디자인하고 날짜와 시간을 설정한 후 나머지는 Canva에 맡기면 됩니다. 게시물이 공개되기 전에 일시 중지하거나 편집해야 할 경우, 처음부터 다시 시작하거나 파일을 재업로드하지 않고도 바로 수정할 수 있습니다.

팀 작업 시 특히 유용합니다. Canva Teams를 사용하면 달력 공유, 다른 사람 초대 디자인 또는 편집 참여, 팀원 간 작업 동기화를 손쉽게 관리할 수 있습니다.

💡 프로 팁: 콘텐츠 플래너는 Canva Pro에 포함되어 있으므로 매직 리사이즈, 브랜드 키트, 수천 개의 템플릿 같은 추가 기능을 활용할 수 있습니다. 이러한 tools은 게시물의 일관된 디자인을 유지하는 데 도움을 주며, 플래너가 스케줄링을 처리해 주므로 스트레스 없이 체계적으로 관리할 수 있습니다.

Canva 콘텐츠 플래너의 키 기능

via Canva

이 레딧 사용자에 따르면,

Canva는 놀라울 정도로 사용하기 쉽고 직관적인 디자인 tool입니다. 또한 소셜 미디어 콘텐츠 일정을 잡는 것도 매우 간편하게 해줍니다.

이것이 수많은 제작자들이 Canva 콘텐츠 플래너를 신뢰하는 이유입니다. 아직도 Canva 콘텐츠 플래너가 시간 투자할 가치가 있는지 고민 중이라면, 다음 기능들이 여러분을 설득할 수 있을 것입니다:

✅ Instagram, 페이스북 페이지, 링크드인, 핀터레스트, Twitter, Slack, 텀블러 콘텐츠 한 곳에서 플랜, 제작, 예약하세요

✅ 게시물을 원하는 정확한 날짜와 시간에 게시되도록 설정하세요. 게시 전 언제든지 일시 중지하거나 편집할 수 있습니다.

✅ Canva Teams를 통해 팀과 콘텐츠 달력을 공유하여 모두가 생성, 편집 및 협업할 수 있도록 하세요

✅ 매직 리사이즈, 브랜드 키트, 수천 개의 템플릿 등 Canva Pro 추가 기능을 활용하여 모든 게시물을 일관성 있게 브랜드 정체성에 맞게 유지하세요

✅ 플래너 내에서 노출 수, 클릭 수, 좋아요, 댓글을 추적하여 게시물 성과를 확인하세요

콘텐츠 플랜에 Canva를 활용하는 이점

간결하게. 기억에 남게. 보기 좋게. 읽기 재미있게.

레오 버 넷의 이 문구는 훌륭한 콘텐츠의 핵심을 꿰뚫지만, 이를 실현하려면 플랜이 필요합니다. 아름다운 게시물을 시기를 놓쳐 서둘러 올리거나 게시하는 것을 잊으면 그 영향력은 사라집니다.

Canva 콘텐츠 플래너는 체계적인 관리를 지원하여 아이디어가 가장 효과적인 시점에 사람들에게 전달되도록 함으로써 여러분의 일상을 간편하게 만들어줍니다.

Canva를 통해

이 tool로 전환하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다:

앱 전환 없이 한 곳에서 디자인과 스케줄링을 진행하여 시간을 절약하세요

게시 일정을 며칠, 몇 주, 몇 달 앞까지 보여주는 달력으로 일관성을 유지하세요

오프라인 상태에서도 게시물이 자동으로 게시되도록 설정하여 마감 직전의 스트레스를 피하세요

템플릿, 브랜드 키트, 매직 리사이즈 같은 Canva Pro tools로 브랜드의 목소리와 디자인을 일관되게 유지하세요.

팀들을 초대하여 하나의 콘텐츠 캘린더를 공유함으로써 협업을 더 원활하고 체계적으로 진행하세요.

💡 프로 팁: Canva를 Slack과 연결하면 게시물이 예약되거나 게시될 때 팀이 알림을 받게 됩니다. 모두가 같은 페이지에 있는 간단한 방법입니다.

Canva 콘텐츠 플래너 사용 방법 (단계별 안내)

Canva 콘텐츠 플래너의 가장 큰 장점 중 하나는 사용이 매우 간편하다는 점입니다. 기술 전문가가 아니어도 쉽게 사용할 수 있습니다.

시작하는 방법을 안내해 드립니다:

단계 1: 콘텐츠 플래너 열기

via Canva

Canva 홈페이지에서 "콘텐츠 플래너"를 클릭하세요. 향후 몇 주간의 일정을 보여주는 달력 보기로 이동합니다. Canva는 글로벌 소셜 미디어 기념일도 미리 채워 놓는데, 영감을 얻기 위해 그대로 두거나 빈 상태로 시작하고 싶다면 필터링할 수 있습니다.

📌 예시: 국제 여성의 날을 미리 플랜한다고 가정해 보세요. 달력에는 이미 3월 8일이 표시되어 있어, 그날을 위한 의미 있는 콘텐츠를 미리 준비할 수 있습니다.

단계 2: 소셜 미디어 계정 연결하기

일정을 잡기 전에 "연결"을 클릭하여 계정을 연결하세요. Canva는 Instagram, Facebook 페이지, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack 및 Tumblr와 연결됩니다.

연결 후에는 각 디자인을 게시할 위치를 정확히 선택할 수 있습니다.

📖 함께 읽기: 최고의 Canva 대안 및 경쟁사

단계 3: 디자인 선택 또는 제작

달력에서 날짜를 선택하고 플러스 버튼을 클릭하세요. 최근 작업한 프로젝트를 사용하거나, 새 디자인으로 시작하거나, 수천 개의 Canva 템플릿 중에서 선택할 수 있습니다.

매직 리사이즈 기능으로 동일한 디자인을 다양한 플랫폼에 쉽게 적용할 수 있습니다. 예를 들어 정사각형 Instagram 게시물을 Pinterest 핀이나 LinkedIn 배너로 변환하는 것이 가능합니다.

🧠 알고 계셨나요: 코카콜라는 콘텐츠 기획을 단순한 광고가 아닌 편집 캘린더처럼 접근한 초기 대형 브랜드 중 하나입니다. 그들은 '콘텐츠 2020'이라는 플랜을 수립했는데 , 여러 플랫폼에 걸쳐 수개월 전부터 스토리를 기획하는 데 중점을 두었습니다. 이렇게 함으로써 그들의 메시지는 명절이나 대규모 출시에만 국한되지 않고 일상적인 대화 속에 자연스럽게 녹아들었습니다. 문화적 이벤트가 콘텐츠 달력을 형성하고 변화시키며, 게시물과 캠페인을 역동적인 문서로 탈바꿈시켰습니다.

4단계: 캡션을 추가하고 게시 일정을 설정하세요

via Canva

디자인이 완성되면 '공유'를 클릭한 후 '일정 설정'을 선택하세요. 소셜 채널을 선택하고 캡션과 해시태그를 추가한 뒤 정확한 날짜와 시간을 설정하세요. Canva가 일정이 설정되었음을 확인해 주며, 달력에 게시물이 표시됩니다.

📌 예시: 신제품 출시를 앞두고 있다면, 게시물을 디자인하고 출시일을 오전 10시로 설정한 후, 댓글 관리에 집중하는 동안 Canva가 자동으로 게시하도록 맡길 수 있습니다.

5단계: 예약된 게시물 관리 및 편집

via Canva

플랜은 때로 변경되기도 하는데, Canva는 이를 손쉽게 조정할 수 있게 합니다. 플래너에서 예약된 항목을 클릭하면 재조정, 편집 또는 삭제할 수 있습니다. 예약 후 디자인 자체를 변경할 경우 Canva가 재조정을 요청할 수 있다는 점을 유의하세요. 작은 단계이지만 정확성을 보장하는 데 도움이 됩니다.

Canva 콘텐츠 플래너 가격 및 이용 가능 여부

Canva로 게시물 일정을 잡을 때, 이용 가능한 기능은 Free Plan, Canva Pro, Canva Teams 중 어떤 플랜을 사용하느냐에 따라 달라집니다.

키는 콘텐츠 플래너가 프로 및 팀 버전에서만 이용 가능하다는 점입니다. 즉, 무료 사용자는 여전히 디자인과 공유는 가능하지만 매번 수동으로 게시해야 합니다. Free Plan은 Canva 에디터를 탐색하고 수백만 개의 템플릿과 그래픽에 접근하기에 완벽합니다. 하지만 게시물을 미리 예약하거나, 게시 전 일시 중지 또는 편집하고, 참여도를 추적하려면 Pro 또는 Teams로 업그레이드해야 합니다.

한편, Canva Pro는 스케줄링 기능과 함께 프리미엄 디자인 tools를 원하는 개인 사용자를 위해 제작되었으며, Canva Teams는 동료와 협업하며 공유 달력과 협업 도구가 필요한 경우에 이상적입니다.

제공되는 기능의 차이점을 이해하는 데 도움이 되는 비교 테이블입니다:

플랜 가격 키 기능 한도 사항 가장 적합한 대상 Free Free 200만 개 이상의 템플릿, 450만 개 이상의 스톡 사진, 5GB 저장소, 드래그 앤 드롭 에디터 일정 관리 불가, 수동 게시만 가능 초보자, 가벼운 콘텐츠 제작자 프로 $12.99/월 (1 사용자) 콘텐츠 플래너, 게시물 예약, 분석, 1억 4천만 개 이상의 자산, 매직 리사이즈, 1TB 저장소 한 명의 사용자로 한도됨 프리랜서, 소규모 비즈니스 소유자 Teams 사용자당 연간 $100 모든 프로 기능, 공유 달력, 승인 프로세스, 워크플로우, 회원당 1TB 저장 공간 팀 규모가 커질수록 비용이 증가합니다 소형부터 중규모 팀 및 기업

누가 Canva Pro로 업그레이드해야 할까요?

프리랜서 및 소규모 비즈니스 소유자 : 게시물을 미리 예약하여 시간을 절약하고자 하는 분들

매직 리사이즈 및 브랜드 키트 같은 기능으로 브랜드 일관성이 필요한 제작자를 위한 솔루션

자주 협업하고 공유 콘텐츠 달력 전반에 걸쳐 가시성이 필요한 Teams

💡 프로 팁: Canva Pro가 본인에게 적합한지 확신이 서지 않는다면, 무료 30일 체험판으로 시작해 보세요. 콘텐츠 플래너와 프리미엄 디자인 tools를 모두 이용할 수 있어 실제로 얼마나 시간을 절약할 수 있는지 직접 확인해 볼 수 있습니다.

Canva 콘텐츠 플래너 활용을 극대화하는 팁

Canva 콘텐츠 플래너 사용법은 간단하지만, 최대한 활용하려면 몇 가지 작은 습관이 필요합니다. 올바른 팁을 활용하면 기본적인 스케줄링 tool을 콘텐츠 일관성을 유지하는 진정한 시간 절약 tool로 탈바꿈시킬 수 있습니다.

콘텐츠 일괄 생성 및 예약

매일 급하게 무언가를 만들어내느라 허둥대지 말고, 집중적으로 작업한 후 나머지는 스케줄러가 처리하도록 맡기세요.

한 레딧 사용자가 간단히 표현했습니다:

한 번에 콘텐츠를 일괄 생성하세요. Canva 같은 앱으로 그래픽이나 게시물을 빠르게 제작하는 건 정말 쉽습니다. 여기에 스케줄링 tools를 결합하면… 매일 스트레스 없이 앞으로 30일 동안 설정 완료입니다.

한 번에 콘텐츠를 일괄 생성하세요. Canva 같은 앱으로 그래픽이나 게시물을 빠르게 제작하는 건 아주 쉽습니다. 여기에 스케줄링 tools를 결합하면… 매일 스트레스 없이 앞으로 30일 동안 설정 완료입니다.

이것이 일괄 처리의 핵심입니다—한 번만 노력하면 그 혜택이 몇 주 동안 지속됩니다.

Canva는 템플릿을 사용해 연속적으로 여러 게시물을 디자인하거나 기존 디자인을 복제해 시리즈를 만들 수 있어 일괄 작업이 더 쉬워집니다. 오늘 Instagram 게시물, 내일 링크드인 배너, 모레 핀터레스트 핀을 따로 작업하는 대신, 한 번에 모두 디자인한 후 콘텐츠 플래너에 깔끔하게 배치할 수 있습니다.

👀 재미있는 사실: "달력(calendar)"이라는 단어는 라틴어 calendae에서 유래했습니다. 이는 로마 달력의 첫날을 의미하며, 채무와 계정이 정산되던 날이었습니다. 본래 달력은 삶의 이벤트를 정리하기 위한 것이 아니라 사람들에게 빚을 갚으라고 알림이었던 것이죠. 재미있게도 오늘날의 콘텐츠 달력도 크게 다르지 않습니다—여전히 마감일을 알림이니까요.

2. 일관성을 위한 Canva 템플릿 활용

또 다른 장점은 일관성입니다. 일괄 일 시 시각적 요소, 어조, 테마가 자연스럽게 조화를 이룹니다.

한 레딧 사용자가 공유했습니다,

저는 핵심 콘텐츠 6개월 분량을 단 하루 만에 일괄 제작했습니다. 극단적으로 들릴 수 있지만, 단 2주 앞만 플랜해도 다른 일에 집중할 여유가 생깁니다.

저는 핵심 콘텐츠 6개월 분량을 단 하루 만에 일괄 제작했습니다. 극단적으로 들릴 수 있지만, 단 2주 앞만 플랜해도 다른 일에 집중할 여유가 생깁니다.

Canva 라이브러리에는 명언부터 제품 발표까지 모든 것을 아우르는 수천 개의 템플릿이 있습니다. 브랜드와 잘 어울리는 템플릿으로 시작한 후 색상, 글꼴, 이미지를 조정하여 자신만의 스타일에 맞게 변경할 수 있습니다.

여러분의 브랜드 이미지에 맞는 몇 가지 템플릿을 설정해두면, 콘텐츠를 일괄 제작할 때마다 기본 시작점으로 활용할 수 있습니다. 이를 통해 매번 디자인 선택을 고민하지 않고도 브랜드 정체성을 유지하기가 훨씬 수월해집니다.

📌 예시: 제품 출시를 위한 게시물을 준비한다고 가정해 보세요. 카운트다운 게시물용 템플릿 하나, 고객 후기용 템플릿 하나, 제품 하이라이트용 템플릿 하나를 선택할 수 있습니다. 이러한 템플릿을 여러 플랫폼에 걸쳐 재사용함으로써, 어디서 보든 청중에게 통일된 스토리를 전달할 수 있습니다.

3. 연결된 플랫폼의 분석 데이터 활용

Canva 콘텐츠 플래너를 사용하면 tool을 벗어나지 않고도 게시물 성과를 확인할 수 있습니다. 예약된 각 게시물에는 노출 수, 클릭 수, 좋아요, 댓글 수와 같은 간단한 메트릭이 표시됩니다.

✒ 노트: 분석 기능은 Canva가 지원하는 모든 플랫폼(Instagram, Facebook 페이지, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack, Tumblr)에서 일하므로 콘텐츠를 한 곳에서 추적할 수 있습니다.

명확하고 읽기 쉬운 인터페이스로 복잡한 대시보드를 헤매고 싶지 않은 제작자와 소규모 비즈니스 소유자에게 실용적입니다.

📌 예시: 작은 카페는 직원들이 커피를 만드는 모습을 담은 게시물이 정교한 제품 사진보다 더 많은 상호작용을 이끌어냈다는 점을 눈치챌 수 있습니다. 이는 공감할 수 있고 진정성 있는 순간들을 더 많이 공유해야 한다는 유용한 신호입니다.

4. 팀 회원들과의 협업

Canva 콘텐츠 플래너에서의 협업은 모든 것이 하나의 공유 스페이스에서 이루어지기 때문에 자연스럽게 느껴집니다. 파일을 주고받거나 누가 최신 버전을 가지고 있는지 고민하는 데 익숙할 수 있습니다. 하지만 Canva를 사용하면 팀 회원들이 로그인하여 동일한 달력을 확인하고 게시물을 함께 일할 수 있습니다.

추가 기능: 역할 할당, 편집 또는 댓글 권한 부여가 가능하며, 끝없는 채팅이나 이메일 스레드에서 시간을 낭비하지 않고도 예약된 내용을 기록할 수 있습니다.

소규모 비즈니스에게 이러한 기능은 진정한 도움이 될 수 있습니다. 관리자가 게시글 초안을 작성하고, 디자이너가 시각적 요소를 다듬으며, 다른 직원이 캡션을 담당할 수 있습니다. 모든 구성원이 향후 일정을 파악할 수 있으며 변경 사항은 즉시 가시성이 나타납니다.

📖 함께 읽기: 간편한 스케줄링을 위한 Canva 달력 템플릿

Canva 콘텐츠 플래너의 한계점

Canva에서 게시물을 정리할 때 장애물을 마주칠 수 있습니다. 따라서 이러한 장벽이 어떤 모습인지 파악하는 것이 중요합니다:

하루에 최대 25개의 단일 이미지 게시물만 예약할 수 있어, 대규모 캠페인을 운영하거나 많은 Pinterest 콘텐츠 공유하는 경우 제한적으로 느껴질 수 있습니다.

Canva는 아직 Reels, Stories, 캐러셀 또는 다중 이미지 게시물을 지원하지 않으므로, 상호작용이 가능한 콘텐츠나 레이어 구조의 콘텐츠는 수동으로 완료되어야 합니다.

게시 일정을 설정한 후 디자인을 편집할 경우, 맞춤법 오류 수정 같은 사소한 변경이라도 일시 중지 후 재설정이 필요합니다.

팀을 위한 이 플래너는 구조가 단순합니다. ClickUp 같은 tools가 제공하는 심층적인 워크플로우, 승인 절차, 작업 추적 기능은 찾아볼 수 없습니다.

Canva는 소수의 콘텐츠 스트림 관리에 가장 적합합니다. 여러 브랜드나 클라이언트를 관리하는 경우, 더 세분화된 시스템이 마련되지 않으면 상황이 금방 복잡해질 수 있습니다.

📖 함께 읽기: 마케터를 위한 소셜 미디어 AI 도구

Canva 콘텐츠 플래너 대안

Canva 플래너가 필요에 비해 다소 제한적으로 느껴진다면, 다음 대체 tools들이 그 간극을 메우는 데 도움이 될 수 있습니다:

소셜 미디어 콘텐츠 달력 관리에서 가장 답답한 부분은 정보 찾기입니다. 최종 로고는 어디에 있나요? 최신 캠페인 메시지는 무엇인가요? 지난 분기 참여도 데이터는 어느 스프레드시트에 있나요?

Canva의 콘텐츠 플래너는 게시물 생성 및 스케줄링에 탁월한 도구이지만, 팀이 여러 채널을 관리하거나 클라이언트 승인을 처리하거나 대규모 캠페인을 진행할 때는 한도가 느껴집니다. ClickUp은 소셜 미디어 및 Instagram 스케줄링 앱과 프로젝트 관리, AI 기반 지원을 결합한 완벽한 시스템을 제공합니다.

대상 고객과 캠페인 목표를 고려하여 ClickUp AI로 캠페인 아이디어 생성하기

세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로, 모든 일 앱, 데이터 및 워크플로우를 한데 모았습니다. 따라서 다양한 목적을 위해 tool 간 전환( tool 확산)이 필요하지 않습니다.

또한 ClickUp은 모든 형태의 업무 분산( Work Sprawl)을 제거합니다. 이는 프로젝트, 파일, 대화, 워크플로우가 서로 연결되지 않은 여러 tools로 분산되는 현상을 말합니다. 예를 들어 팀이 한 앱에서 콘텐츠를 기획하고, 다른 앱에서 디자인하며, 이메일로 승인을 추적하고, 또 다른 플랫폼에서 보고서를 작성하는 경우를 포함합니다.

ClickUp은 100% 컨텍스트를 제공하며, 사람과 에이전트가 함께 일할 수 있는 단일 공간을 제공합니다.

ClickUp 달력으로 소셜 미디어에 방향성을 부여하세요

ClickUp 달력을 사용해 게시물을 새 날짜로 드래그 앤 드롭하여 소셜 미디어 일정을 즉시 조정하세요

ClickUp의 AI 기반 달력은 콘텐츠 일정을 관리하는 역동적이고 상호작용적인 방식을 제공합니다. 단순히 특정 날짜의 게시물을 보여주는 대신, 모든 것을 맥락 속에서 파악할 수 있게 해줍니다.

ClickUp에서 콘텐츠 달력을 만드는 방법에 대한 간단한 가이드입니다:

작업 항목을 새 날짜로 드래그 앤 드롭하고, 캠페인별로 색상 코드를 지정하며, 팀 또는 플랫폼별로 필터링할 수 있습니다. 이를 통해 달력이 모든 일이 가시성과 쉽게 조정 가능한 중앙 hub로 변모합니다.

📌 예시: 다섯 개의 서로 다른 브랜드를 관리하는 디지털 에이전시는 각 클라이언트별로 "소셜 미디어" 목록을 구축할 수 있습니다. ClickUp 달력 내에서 모든 게시물, 캠페인 마일스톤 및 마감일을 한 곳에서 시각화할 수 있습니다. 고객이 긴급 요청을 할 경우, 팀은 한 번의 작업으로 게시물을 다른 날짜로 변경할 수 있으며 모든 구성원이 즉시 변경 사항을 확인할 수 있습니다. 이러한 유연성은 Canva가 따라잡을 수 없는 부분입니다.

ClickUp collaboration tools로 작업에 팀원을 직접 태그하여 피드백과 승인을 빠르게 해보세요

ClickUp의 캠페인 tools는 소셜 미디어 프로젝트 관리의 모든 단계에 체계성을 부여합니다.

ClickUp 작업 및 맞춤형 상태: 모든 캠페인 결과물은 모든 캠페인 결과물은 ClickUp 작업에서 작업으로 설정할 수 있으며, 초안, 검토 중, 예약됨, 게시됨과 같은 ClickUp 맞춤형 상태를 통해 추적됩니다. 이를 통해 각 게시물의 진행 상황을 완전히 투명하게 관리할 수 있습니다.

ClickUp 할당 댓글 : 팀원이 작업 내부에 직접 댓글을 남기고 피드백이나 승인을 위해 서로 태그할 수 있어 이메일과 채팅 스레드 간 반복적인 소통을 줄입니다. 팀원이 작업 내부에 직접 댓글을 남기고 피드백이나 승인을 위해 서로 태그할 수 있어 이메일과 채팅 스레드 간 반복적인 소통을 줄입니다.

ClickUp 자동화 : 작업을 다음 상태로 이동하거나 검토자에게 할당하는 등의 반복적인 단계를 자동화하여 시간을 절약하고 오류를 줄일 수 있습니다.

ClickUp 자동화 기능을 통해 검토자 지정이나 승인 후 작업 진행과 같은 반복 단계를 자동화하세요.

💡 프로 팁: 매주 Monday 동기 부여나 금요일 팁 같은 주간 테마를 위한 반복 작업을 생성하세요. 팀이 반복 게시물과 시즌별 캠페인을 놓치지 않도록 알림을 추가하세요.

ClickUp Brain을 통한 소셜 팀을 위한 AI 기반 지원

클릭업 브레인을 사용하면 작업 공간을 벗어나지 않고도 캡션 생성, 브리프 요약, 마감일 확인이 가능합니다

ClickUp Brain은 AI를 워크플로우에 직접 통합하여 콘텐츠 플랜을 더 빠르고 스마트하게 만듭니다. 게시물 아이디어 생성, 캡션 초안 작성, 브리프 요약은 물론 캠페인 관련 실무 질문에도 답변할 수 있습니다.

여러 브랜드를 관리하거나 촉박한 마감일을 맞추는 팀에게 특히 유용합니다. tool 전환이나 브레인스토밍에 소요되는 시간을 줄여주기 때문입니다.

📌 예시: 세계 환경의 날을 준비 중이라면, ClickUp Brain에게 Instagram 캡션 초안을 작성하고, 캠페인 문서에서 작년 성과를 요약하고, 다가오는 검토 일정을 강조해 달라고 요청할 수 있습니다. 심지어 클라이언트 승인을 위한 초안 메시지 생성도 가능합니다. 이러한 수준의 AI 지원이 플랜 프로세스에 내장된 점은 ClickUp이 Canva 대비 뚜렷한 우위를 점하게 합니다. Canva의 AI tools는 캠페인 관리보다는 디자인 생성에 주로 초점을 맞추고 있기 때문입니다.

ClickUp Brain을 통해 팀은 작업, 문서, 인력 및 Google Docs, Google 스프레드시트, 드라이브와 같은 통합 tool을 연결하는 융합형 AI 작업 공간을 확보합니다.

훌륭한 콘텐츠 아이디어를 놓치지 마세요

게시물에 대한 천재적인 아이디어가 떠올랐는데, 막상 기록하려 할 때면 잊어버린 경험 있으신가요? ClickUp의 Brain MAX를 사용하면 영감을 포착하는 것이 말로 표현하는 것만큼 쉽습니다. Talk to Text 기능을 사용해 게시물 콘셉트, 캠페인 아이디어 또는 캡션 초안을 즉시 콘텐츠 목록에 직접 저장하세요.

ClickUp Brain MAX의 음성 입력 기능을 통해 아이디어를 기록하고, 지시를 공유하며, 업무를 4배 빠르게 완료하세요

ClickUp Brain MAX로 한 단계 더 나아가세요. 데스크톱 AI 슈퍼 앱으로, 간단한 음성 메모를 바로 사용할 수 있는 콘텐츠로 변환해 줍니다:

예를 들어 "다음 주 목요일 웨비나 홍보 게시물, 무료 Q&A 멘션"이라고 입력하면 → Brain MAX 가 LinkedIn, Instagram, X(구 Twitter) 같은 플랫폼에 최적화된 세련된 캡션으로 변환해 줍니다.

해시태그나 캠페인 테마를 자유롭게 쏟아내세요 → Brain MAX가 즉시 깔끔하고 실행 가능한 체크리스트로 정리해 드립니다.

마케팅에서 AI 활용 방법 보기:

사전 제작된 ClickUp 달력 템플릿 사용하기

ClickUp은 시스템을 처음부터 구축하지 않고도 쉽게 플랜을 시작할 수 있는 즉시 사용 가능한 미디어 기획 템플릿을 제공합니다. 예를 들어 ClickUp의 현대적 소셜 미디어 달력 템플릿을 인스턴스로 살펴보세요. 이 콘텐츠 캘린더 템플릿은 여러 플랫폼에 걸쳐 게시물을 계획하고, 정리하고, 추적할 수 있는 완성된 시스템을 제공합니다.

이를 통해 실시간으로 성과를 파악할 수 있는 가시성이 확보되어 캠페인을 한 발 앞서 나갈 수 있습니다.

대시보드로 소셜 미디어 KPI 관리 및 추적하기

ClickUp 대시보드는 관제센터 역할을 수행하며 캠페인 타임라인, 자산 승인, 플랫폼별 콘텐츠, 팀 업무량 등 움직이는 요소들을 실시간으로 한눈에 파악할 수 있게 합니다. 방법은 다음과 같습니다:

ClickUp 대시보드로 진행 상황을 모니터링하고, 목표를 추적하며, 노력을 목표에 맞춰 조정하세요

캠페인 진행 상황 추적: 예를 들어, 블로그, LinkedIn, Instagram Reel, 이메일, 유료 광고 등 다중 플랫폼 제품 출시를 관리한다고 가정해 보세요. 대시보드에는 디자인 중 또는 예약됨과 같은 실시간 작업 상태가 표시되므로, LinkedIn 게시물에 아직 그래픽이 필요하거나 이메일 검토가 지연되었음을 즉시 파악할 수 있습니다.

플랫폼별 콘텐츠 상태 모니터링: 채널 및 날짜별로 작업을 필터링하여 각 플랫폼별 목표 달성을 확인하세요

팀 작업량 시각화: 업무량 위젯을 활용해 과부하 상태인 팀원과 여유 있는 팀원을 확인하세요. 디자이너가 이번 주 다섯 건의 요청을 처리 중인데 카피라이터는 한 건만 맡고 있다면, 즉시 작업 재분배가 가능합니다

게시 예정 콘텐츠와 시기를 확인하세요: 달력 보기로 전체 콘텐츠 일정을 날짜별로 시각화하세요. 타이밍이 가장 중요한 블랙프라이데이 같은 캠페인 기간에 유용합니다

2. 버퍼

via Buffer

버퍼는 통제력을 잃지 않으면서도 간편함을 원하는 제작자와 소규모 팀에게 즐겨찾기입니다. 디자인 중심의 스케줄링에 초점을 맞춘 Canva와 달리, 버퍼는 게시와 일관성을 시스템의 핵심으로 삼습니다.

방법은 다음과 같습니다:

Buffer의 Publish tool을 통해 Instagram, 페이스북, 링크드인, 틱톡, 핀터레스트 등 다양한 플랫폼에 걸쳐 일정을 관리하며 소셜 게시물을 체계적으로 정리하세요.

콘텐츠 캘린더 템플릿 을 활용하여 일주일에 네 개의 블로그 게시물이든 매일의 소셜 업데이트든 명확한 게시 리듬을 유지하세요.

Buffer 플랫폼 내에서 게시물 소유권을 할당하고 진행을 추적하여 팀과 비동기적으로 협업하세요.

일정을 Engage와 연동하여 댓글과 메시지에 한 곳에서 답변할 수 있어 앱 간 전환 필요성을 줄입니다.

분석 기능에서 게시물 데이터를 쉽게 이해할 수 있는 인사이트로 전환하여 다음 콘텐츠 계획을 위한 성과를 검토하세요.

👀 재미있는 사실: '스케줄링' 개념은 종소리에서 시작되었습니다. 시계가 등장하기 전, 많은 마을과 수도원에서는 기도, 식사, 일 시간을 알리기 위해 종을 사용했습니다. 이러한 초기 형태의 스케줄링은 상업과 커뮤니케이션 양쪽에 큰 영향을 미쳤습니다. 그러니까 이상하게도, 여러분이 게시물을 오전 9시에 게시하도록 설정할 때마다, 교회 종소리로 처음 관리되던 시스템을 되풀이하는 셈입니다.

3. Hootsuite

via Hootsuite

Hootsuite는 기본 스케줄러 이상의 기능을 필요로 하는 팀을 위해 설계되었습니다. 소셜 미디어 관리자들은 여러 계정, 캠페인 및 승인을 동시에 관리하기 위해 Hootsuite를 선택하는 경우가 많습니다.

Hootsuite 자체 팀은 8개 플랫폼에서 수백만 팔로워를 대상으로 콘텐츠를 운영하며 해당 달력을 활용합니다. 이는 상황이 복잡해질 때도 얼마나 효과적으로 일하는지 보여줍니다.

가장 실용적인 기능 중 하나는 스마트 스케줄링입니다. 무작정 시간을 선택하는 대신, Hootsuite는 타겟 고객이 가장 활발한 시간을 보여줍니다. 예시: 소매 브랜드는 평일 저녁 7시 경에 게시물 성과가 가장 좋다는 사실을 발견할 수 있습니다. 따라서 팀은 직접 온라인에 접속할 필요 없이 해당 시간에 콘텐츠가 게시되도록 스케줄링합니다.

또 다른 강점은 OwlyWriter AI로, 몇 초 만에 캡션과 게시물 아이디어를 생성합니다. 캠페인 시작 전 시간이 부족하다면 광고 카피 변형 초안을 작성하거나 과거 고성과 게시물을 재활용하도록 요청할 수 있습니다. 즉, 매번 처음부터 시작할 필요가 없다는 뜻입니다.

👀 알고 계셨나요: 포레스터 리서치에 따르면, ClickUp을 사용한 조직들은 3년 기간 동안 약 384%의 투자 수익률 (ROI)을 달성했습니다. 이 조직들은 ClickUp으로 가능해지거나 개선된 프로젝트를 통해 약 390만 달러의 증분 수익을 창출했습니다.

📖 함께 읽기: 최고의 콘텐츠 달력 소프트웨어 tools

4. Later

Later를 통해

Later는 시각적 플랜 수립을 간편하게 만드는 것으로 명성을 쌓았으며, 특히 Instagram과 틱톡 제작자들 사이에서 인기가 높습니다.

디자인과 스케줄링에 집중하는 Canva와 달리, Later는 게시물이 실제로 올라가기 전에 피드가 어떻게 보일지 미리 확인하는 데 중점을 둡니다. 시각적 플래너를 통해 게시물을 드래그 앤 드롭으로 배치할 수 있어 그리드가 통일감 있고 브랜드 정체성에 부합하는지 명확히 파악할 수 있습니다.

팀원들은 초안 게시물, 접근 그룹, 달력 노트 같은 기능으로 공유 달력 위에 직접 댓글, 자리 표시자 또는 피드백을 남길 수 있어 더욱 편리합니다.

제품 출시 플랜을 세운 마케팅 팀은 Instagram, 핀터레스트, 틱톡 게시물을 한 스페이스에서 작성할 수 있으며, 디자이너는 모든 팀원이 사용할 수 있도록 시각 자료를 미디어 라이브러리에 업로드합니다.

📖 함께 읽기: 소셜 미디어 및 비디오 콘텐츠 캡션 생성을 위한 AI 도구

ClickUp으로 콘텐츠 플랜을 한 단계 업그레이드하세요

우리는 함께 Canva 콘텐츠 플래너를 살펴보고, 그 장점을 탐구하며, 솔직하게 한도를 직시하고, 심지어 몇 가지 대안도 살펴보았습니다.

결국 진정한 목표는 간단합니다: 콘텐츠를 체계적으로 관리하고 일관성을 유지하며 스트레스 없이 운영하세요. 그래야 자랑스러운 일을 만드는 데 집중할 스페이스가 생깁니다.

Canva는 디자인과 빠른 스케줄링에 탁월하지만, 캠페인 관리, 클라이언트 승인 또는 대규모 프로젝트를 처리할 때는 ClickUp이 더 강력한 기반을 제공합니다.

ClickUp은 달력, 캠페인 tools 및 템플릿을 설계하여 모든 필수 요소를 중앙 집중화했습니다. 많은 팀에게 이 작은 추가 구조가 모든 차이를 만듭니다. ✨

모든 문제가 창의성과 관련된 것은 아닙니다. 때로는 연결 문제일 수도 있죠. "현재 연결 상태를 확인 중"이라는 메시지를 본 적이 있거나, 무언가가 오래 걸리길 기다려 본 적이 있거나, 블록 IP 주소에 부딪힌 적이 있다면 그 좌절감을 잘 알 것입니다.

미리 플랜하면 콘텐츠를 사전에 제작하고 일정을 안정적으로 유지할 수 있습니다. 인터넷이 불안정할 때도 말이죠.

콘텐츠 플랜을 팀과 함께 더 쉽게 관리할 준비가 되셨다면, 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!

자주 묻는 질문

콘텐츠 플래너 자체는 Canva Pro 기능이므로 Free Plan에는 포함되지 않습니다. 무료 버전으로 원하는 만큼 디자인할 수 있지만, 게시물을 직접 예약하려면 Pro 버전이 필요합니다.

예, 계정이 연결되어 있다면 Canva에서 Instagram으로 직접 게시할 수 있습니다. 게시물을 디자인하고 날짜와 시간을 선택하기만 하면 Canva가 실시간으로 게시해 줍니다.

비디오와 정적 디자인 모두 예약 게시할 수 있어, Reels나 다른 플랫폼용 짧은 클립 등을 플랜할 때 유용합니다. Instagram 스토리나 캐러셀 같은 일부 게시물 유형은 여전히 수동 게시가 필요합니다.

Canva Pro를 사용하면 최대 8개의 소셜 미디어 계정을 연결할 수 있습니다. 즉, 여러 tools를 번갈아 사용하지 않고도 Instagram, 페이스북, 링크드인, 핀터레스트 등을 관리할 수 있습니다.

Canva는 게시물 공개 시점 및 성과와 같은 기본적인 인사이트를 제공합니다. 전환 추적이나 사용자 행동 분석과 같은 심층 분석을 위해서는 일반적으로 각 플랫폼의 기본 분석 도구와 함께 사용해야 합니다.