AI로 디지털 마케팅 대행사를 자동화하는 방법

신기술은 에이전시에 끊임없는 변화를 가져옵니다. 클라이언트의 빠른 결과물 요구, 새로운 플랫폼 실험, 최신 트렌드 추구는 에이전시에 지속적인 부담을 가중시킵니다.

바로 이 때문에 에이전시 Teams은 AI와 머신러닝에 익숙해지고 AI 기반 마케팅을 탐구해야 합니다. AI 마케팅 소프트웨어가 빠르게 성장하며 마케팅의 모든 영역으로 진출하고 있는 지금, 한 단계 앞서 나가는 것이 현명한 선택입니다.

이 글에서는 /AI를 활용해 디지털 마케팅 에이전시를 자동화하는 다양한 방법을 상세히 살펴보겠습니다.

⭐ 기능 템플릿 대규모 캠페인을 관리하든 소규모 프로젝트를 운영하든, ClickUp의 마케팅 에이전시 템플릿으로 더 빠르게 움직이고 일관된 결과를 제공하세요. 클라이언트 프로젝트, 캠페인 작업, 팀 협업을 한곳에 통합하여 체계적으로 관리하려는 에이전시에게 탁월한 출발점이 됩니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp의 마케팅 에이전시 템플릿을 활용해 팀 회원들과 동일한 페이지에서 작업하며 혼란을 방지하세요

마케팅 에이전시를 위한 AI 자동화의 이점

SurveyMonkey를 통해

대부분의 마케팅 에이전시는 캠페인이 최종 실행되기 전까지 반복적인 작업 처리와 고객 행동 분석에 상당한 시간을 할애합니다. AI가 이를 변화시킵니다.

마케팅 애널리틱스: 종합 가이드의 저자이자 하버드 전문직 및 경영진 개발 프로그램 강사인 크리스티나 잉게( Christina Inge)의 표현을 빌리자면:

"AI로 초안을 작성해 클라이언트나 상사에게 보여주고 피드백을 받는 방식은 동일한 제품을 여러 번 수정하는 것보다 내 일을 훨씬 수월하게 만듭니다,"라고 그녀는 말했습니다. "이는 진정한 효율성 향상 요소입니다."

"AI로 초안을 작성해 클라이언트나 상사에게 보여주고 피드백을 받는 방식은 동일한 제품을 여러 번 수정하는 것보다 내 일을 훨씬 수월하게 만듭니다,"라고 그녀는 말했습니다. "이는 진정한 효율성 향상 요소입니다."

그렇다면 /AI가 에이전시에 정확히 어떤 가치를 테이블에 제공할까요? 다음은 실질적인 장점 몇 가지입니다

소셜 미디어 게시물, 이메일 마케팅, 콘텐츠 생성을 중심으로 마케팅 프로세스를 자동화하여 마케팅 팀이 전략 및 창의적 일에 집중할 수 있도록 지원합니다

고객 행동 분석을 통해 맞춤형 콘텐츠 를 제공하여 참여도와 전환율을 높입니다

/AI 챗봇과 자동화된 메시징을 통해 목표 고객층을 더 정밀하게 세분화하고 실시간 고객 상호작용을 가능케 하세요*

예측 분석을 통해 사용자 데이터를 분석하고 실행 가능한 인사이트 를 확보하여 /AI 마케팅 전략을 더욱 데이터 중심적이고 효과적으로 만드세요

실시간으로 광고 캠페인과 소셜 미디어 마케팅을 최적화하여 마케팅 비용을 절감하고 다양한 마케팅 채널에서 ROI를 극대화 하세요

반복 작업을 관리하고 고객 여정 관리를 지원하는 AI 기반 챗봇으로 더 나은 고객 서비스를 제공자가 되어보세요

📖 추천 자료: 생산성 극대화를 위한 AI 워크플로우 자동화 활용 가이드

에이전시가 자동화를 위해 AI를 활용할 수 있는 키 영역

AI 통합을 통해 디지털 마케팅 에이전시를 자동화하는 구체적인 방법을 살펴보겠습니다. 각 부서를 순차적으로 검토하며 AI 마케팅 도구와 AI 기반 마케팅 자동화가 정확히 어떤 부분을 대체할 수 있는지 확인해 보겠습니다.

1. 콘텐츠 생성

블로그 게시물과 소셜 미디어 캡션부터 이메일 콘텐츠에 이르기까지, 대부분의 마케팅 에이전시는 어떤 양식으로든 콘텐츠 생성 과정에 AI를 도입했습니다. 그리고 이는 에이전시에만 국한된 이야기가 아닙니다.

포브스 어드바이저 설문조사에 따르면, 이미 42%의 비즈니스가 웹사이트 콘텐츠와 같은 장문형 콘텐츠 제작에 AI를 활용하고 있으며, 46%는 영업 팀을 위한 맞춤형 광고에 AI를 의존하고 있습니다.

하지만 이처럼 다양한 tools가 난무하는 환경에서는 혼란이 가중될 위험이 있습니다. Teams가 플랫폼을 자주 전환하는 결과, 고객 데이터가 분산되고 워크플로우가 단절됩니다. tools 간 연동성이 부족하면 콘텐츠 확장도 어려워집니다.

바로 여기에 ClickUp Brain의 영향력이 발휘됩니다. 여러 앱을 번갈아 사용하지 않고도 작업 내부에 내장된 AI 어시스턴트를 활용할 수 있습니다.

콘텐츠 브리프, 소셜 게시물, 메타 설명, 이메일 초안이 필요하든, ClickUp을 벗어나지 않고도 생성할 수 있습니다. AI Writer는 작업, 댓글, 문서 내에 바로 위치해 필요할 때마다 도움을 드립니다.

ClickUp Brain으로 콘텐츠 생성, 캠페인 관리, 팀 협업을 하나의 연결된 작업 공간에서 원활하게 운영하세요

LinkedIn 게시물부터 블로그 개요까지 모든 것에 활용할 수 있는 즉시 사용 가능한 프롬프트를 제공하거나, 에이전시의 스타일과 워크플로우에 맞춰 직접 생성하세요.

가장 큰 장점은? ClickUp Brain이 실제로 작업의 맥락을 이해한다는 점입니다. 작업에 "여름 세일 캠페인"이라고 입력하면, AI가 캠페인 전용 콘텐츠를 원한다는 것을 파악하고 상황에 딱 맞는 아이디어, 캡션, 브리프를 생성해 줍니다.

그리고 첫 초안에 얽매이지 않아도 됩니다. AI가 생성한 콘텐츠를 원하는 만큼 다듬고, 수정하고, 재구성하거나 확장할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 진행 중인 캠페인의 경우 ClickUp Brain MAX를 활용해 진행을 자동 추적하고, 마감일을 업데이트하며, 후속 조치를 할당하고, 작업이 진행될 때 팀에게 알림을 보내세요. ClickUp Brain을 사용하는 마케팅 팀은 주당 최대 1.1일의 시간을 절약하고, 번거로운 업무를 최대 86% 비용 절감으로 줄였으며, 작업을 최대 3배 빠르게 완료됨. 콘텐츠 생성, 에이전시 프로젝트 관리, 협업의 흐름이 원활하게 유지됩니다.

📮 ClickUp 인사이트: 최근 설문조사에 따르면 근로자의 24%는 반복적인 작업에 갇혀 있다고 느끼며, 또 다른 24%는 자신의 역량이 충분히 활용되지 않고 있다고 생각합니다. 이는 근로자의 거의 절반이 의미 있는 일에 참여하는 데 장벽을 경험하고 있음을 시사합니다. ClickUp은 반복 작업을 자동으로 처리하는 AI 에이전트를 통해 고효율 프로젝트에 집중할 수 있도록 지원합니다. 예시, 작업이 완료하다 표시되면 ClickUp이 다음 단계를 할당하거나, 알림을 보내거나, 프로젝트 상태를 업데이트할 수 있어 수동 후속 조치가 필요하지 않습니다. 💫 실제 결과: STANLEY 보안은 ClickUp의 맞춤형 보고서를 활용해 보고 시간을 50% 이상 단축하며 이를 직접 경험했습니다. 이를 통해 Teams는 형식 작업 대신 예측 업무에 더 많은 시간을 할애할 수 있게 되었습니다.

2. 캠페인 관리 및 작업 추적

ClickUp 자동화로 팀이 고품질 콘텐츠 제작에 집중하는 동안 마케팅 노력을 추적하세요

세계 최대 소비자 브랜드 중 하나가 /AI에 베팅한다는 사실은 자동화가 가져올 수 있는 영향력을 잘 보여줍니다. 도브, 벤앤제리스, 립턴 등 400개 이상의 브랜드를 보유한 유니레버는 다양한 시장과 고객층을 대상으로 캠페인을 운영할 더 혁신적인 방법이 필요했습니다. 이를 실현하기 위해 IBM 왓슨과 협력하여 AI 기반 콘텐츠 인텔리전스 hub인 U-Studio를 구축했습니다. 이 플랫폼은 유니레버가 과거 캠페인을 분석하고 트렌드를 파악하며 크리에이티브를 최적화하고 출시 전 성과까지 예측할 수 있도록 지원했습니다. 성과는 엄청났습니다. 생산 비용을 30% 절감했으며, 많은 경우 캠페인 플랜 시간을 절반으로 단축했습니다.

현재 대부분의 에이전시는 유니레버처럼 글로벌 규모로 운영되지는 않지만, 이 교훈은 여전히 유효합니다. AI 기반 tools는 관리하는 클라이언트 번호에 관계없이 마케팅 캠페인 관리를 간소화할 수 있습니다.

ClickUp과 같은 AI 마케팅 tools은 마케팅 에이전시가 동일한 수준의 효율성을 일상적인 마케팅 운영에 도입할 수 있는 방법을 제공합니다.

ClickUp 자동화를 통해 간단한 트리거에 따라 자동으로 실행되는 작업 할당, 알림, 승인, 상태 변경을 설정할 수 있습니다.

예시, 작업이 생성되는 즉시 담당자를 지정하거나 마감일 하루 전에 알림을 보낼 수 있습니다. 체크리스트 항목이 모두 완료됨에 따라 작업을 다음 단계로 이동시킬 수도 있습니다.

clickUp이 일상 일정을 자동화하는 과정을 상세히 보여주는 시각적 일지입니다:*

📖 추천 자료: 마케팅 자동화를 위한 AI 활용 방법

3. 리드 생성 및 아웃리치

팀 전체의 일주일을 모두 소모하지 않고도 꾸준히 리드를 발굴하고 파이프라인을 통해 육성하는 것은 쉽지 않습니다. 바로 여기에 AI 기반 잠재고객 발굴 tools가 필요한 이유입니다.

Instantly.ai, Smartlead, Apollo 같은 플랫폼은 에이전시가 잠재고객 조사, 연락처 발굴, 아웃리치를 자동화하도록 지원합니다. 이러한 tools들은 검증된 데이터베이스를 스캔하고, 연락처 정보를 보강하며, 자동화된 이메일 시퀀스까지 실행합니다.

그러나 리드 발굴은 작업의 절반에 불과합니다. 특히 클라이언트와의 소통과 후속 조치가 여러 플랫폼에서 이루어질 때, 많은 대행사들이 이를 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪습니다. 바로 이 때문에 ClickUp CRM과 같은 중앙 집중식 시스템을 활용하는 것이 진정한 차이를 만듭니다.

ClickUp CRM으로 전체 프로젝트와 클라이언트 관계 파이프라인을 시각화하세요

ClickUp을 사용하면 목록, 보드, 테이블과 같은 맞춤형 상태, 필드 및 보기를 통해 파이프라인의 모든 단계를 추적할 수 있습니다. 각 리드는 영업 팀 프로세스를 거치는 작업으로 전환됩니다.

예시: 리드가 '제안서 발송' 상태로 전환되면 ClickUp이 해당 리드를 영업 팀 관리자에게 할당하고 3일 후 후속 작업을 생성할 수 있습니다. 또는 리드가 '성사'로 표시되면 ClickUp이 해당 리드를 클라이언트 목록으로 이동시키고 온보딩 팀에 즉시 알림을 보낼 수 있습니다.

이메일, 달력 및 기타 CRM tools와의 연동을 통해 ClickUp은 플랫폼 전환 없이도 고객 접촉을 체계적으로 관리합니다.

물론 ClickUp의 마케팅 에이전시 템플릿과 같은 템플릿도 에이전시가 체계적으로 업무를 관리하고 목표를 추적하는 데 도움이 됩니다.

Free 템플릿 받기 ClickUp의 마케팅 에이전시 템플릿을 활용하여 진행 상황과 마감일의 가시성을 완벽하게 확보하세요

방법은 다음과 같습니다:

클라이언트 프로젝트, 캠페인 작업, 팀 협업을 중앙 집중화하여 가시성과 통제력을 강화하세요

복잡한 워크플로우를 간소화하고 Teams 간 협업을 개선하세요

플랜 수립, 추적, 실행을 간소화하여 일관된 결과를 제공하세요

📖 추천 자료: 최고의 이메일 아웃리치 tools

4. 클라이언트 보고

Google은 모든 광고 예산을 비즈니스 결과와 연결하는 AI 기반 측정 tools를 출시했습니다. 크로스 채널 인사이트와 데이터 관리자 tool을 통해 마케터들은 플랫폼을 넘나드는 고객 여정을 추적할 수 있습니다.

마찬가지로, 메타의 AI 보고 tools는 광고 성과와 크리에이티브 진단에 대한 실시간 인사이트를 제공하여 마케터가 캠페인에 실시간으로 조정할 수 있도록 합니다.

그러나 에이전시들은 이 분야에서 종종 어려움을 겪습니다. Google Ads, Meta, 검색 엔진 최적화 tools, CRM 등에서 유입되는 데이터로 인해 보고가 산발적이고 시간이 많이 소요될 수 있습니다.

ClickUp 대시보드는 에이전시가 모든 것을 하나의 중앙 집중식 보기로 통합하는 데 도움을 줍니다.

ClickUp을 사용하면 프로젝트, 작업, 시간 추적에서 데이터를 자동으로 가져오는 맞춤형 대시보드를 생성할 수 있습니다. 차트, 그래프, 위젯을 통해 KPI를 시각화하고, 팀이나 클라이언트에게 직접 전송되는 예약된 PDF 내보내기로 보고를 자동화할 수도 있습니다.

💡 전문가 팁: 에이전시는 각 클라이언트별로 전용 ClickUp 대시보드를 생성할 수 있습니다. 실시간 대시보드를 클라이언트와 안전하게 공유하면, 클라이언트는 보고서를 기다리지 않고도 진행 상황을 추적하고, 결과물을 보기며, 업데이트를 받을 수 있습니다. 이는 모든 것을 투명하게 유지하고 신뢰를 구축하며, 끝없는 이메일 후속 조치를 줄여줍니다. ClickUp 대시보드를 통해 클라이언트 보고가 항상 정확하고 자동화되며 쉽게 접근 가능하도록 하세요 예시, 캠페인 성과, 클라이언트 프로젝트 상태, 생성된 리드 수나 광고 지출 효율성 같은 키 KPI를 보여주는 경영진 대시보드를 구축할 수 있습니다. 또한 자동으로 업데이트되는 반복 보고서를 설정하여 팀이 수동 보고 작업에서 벗어날 수 있도록 할 수 있습니다. 드릴다운 기능, 필터, 맞춤형 보기로 보고서를 구성하여 클라이언트가 정확히 필요로 하는 정보를 제공할 수 있습니다.

👀 재미있는 사실: 프로그램 가능한 기계의 가장 오래된 예시는 1804년 발명된 자카드 직기로, 천의 무늬를 자동화하기 위해 카드 사용을 했습니다.

5. 내부 문서 및 표준 운용 절차 (SOP)

AI 기반 ClickUp 문서로 내부 운영에 일관성을 부여하세요

모든 에이전시는 누락된 단계나 불분명한 프로세스로 인한 혼란을 잘 알고 있습니다. 문제는 대부분의 Teams가 SOP를 처음부터 작성하거나 업데이트할 시간이 없다는 점입니다.

바로 여기에 AI와 결합된 ClickUp Docs가 단계를 밟습니다. ClickUp 내에서 체계적인 표준 운용 절차 (SOP)를 생성하고, Teams이나 워크플로우별로 정리하며, 작업에 직접 연결할 수 있습니다. 이를 통해 모든 구성원이 무엇을 어떻게 해야 하는지 정확히 파악할 수 있습니다.

ClickUp Brain은 자연어 처리 기술을 활용하여 이 과정을 더욱 간편하게 만듭니다. 간단한 프롬프트만으로 단계별 지침을 생성할 수 있습니다.

AI 기반 ClickUp 문서로 내부 운영에 일관성을 부여하세요

크리에이티브 에이전시가 ClickUp을 활용하는 실용적인 방법 몇 가지를 소개합니다:

ClickUp AI로 블로그 게시 워크플로우 를 생성하여 SEO 조사, 브리프 생성, 글쓰기 및 편집 프로세스, 게시 전 체크리스트 등을 포함하세요

AI가 생성한 플랫폼별 표준 운용 절차 (SOP)를 활용하여 브리핑, 타겟 연구, 광고 카피, 승인, 추적까지 아우르는 광고 캠페인 설정 워크플로우 구축

환영 이메일, 체크리스트, 할당된 작업, AI 생성 온보딩 표준 운용 절차 (SOP)를 포함한 클라이언트 온보딩 워크플로우를 설정하여 일관된 실행을 보장하세요

가장 큰 장점은 확장성이 얼마나 쉬워지는지입니다. 신규 클라이언트나 프로젝트에 SOP 템플릿을 재사용하여 처음부터 시작하지 않고도 프로세스의 일관성을 유지할 수 있습니다. 또한 ClickUp Brain에 SOP 업데이트가 필요할 때마다 알림을 설정하도록 지시할 수 있습니다.

📖 추천 자료: ClickUp 마케팅 팀의 ClickUp 활용 사례

6. 소셜 미디어 스케줄링

다양한 플랫폼과 클라이언트에 걸친 소셜 미디어 게시물을 관리하는 일은 금방 압도적으로 느껴질 수 있습니다. 최적의 게시 시점을 파악하는 것부터 모든 캡션이 브랜드 목소리에 부합하도록 하는 것까지, 매일 처리하기에는 어느 팀에게나 부담스러운 작업입니다.

바로 이때 버퍼(Buffer), 레이터(Later), 후트스위트(Hootsuite) 같은 소셜 미디어 AI tools가 AI를 활용해 최적의 게시 시간을 선택하고 플랫폼 트렌드에 기반한 캡션까지 제안함으로써 도움을 줍니다. 이러한 tools들은 일정 관리 과정을 단순화하여 일관성과 효율성을 높여줍니다.

하지만 전체 콘텐츠 파이프라인을 체계적으로 관리하려면 여전히 명확한 시스템이 필요합니다: ClickUp의 달력 보기 같은 것이죠.

클라이언트에게 명확한 게시 플랜을 제시하거나 ClickUp 달력 보기를 활용해 마감 직전 급한 작업을 피하세요

ClickUp의 달력 보기를 통해 모든 콘텐츠를 마감일별로 시각화하세요. 블로그 게시물, 뉴스레터, 소셜 미디어 업데이트 등 모든 콘텐츠를 달력에 지도하여 정확히 무엇이 예정되었는지, 무엇이 보류 중인지, 중복될 수 있는 부분이 어디인지 파악할 수 있습니다.

달력에서 바로 팀 회원에게 작업을 할당할 수 있으며, 마감일이 변경될 경우 작업을 새로운 날짜로 손쉽게 이동시킬 수 있습니다.

💡 프로 팁: ClickUp으로 게시 워크플로우도 자동화할 수 있습니다. 예시: 작업이 '게시 준비 완료' 상태로 전환되면 자동으로 소셜 미디어 매니저에게 작업을 할당하는 규칙을 설정할 수 있습니다. 작업 상태, 콘텐츠 유형 또는 특정 날짜를 기준으로 이 자동화를 트리거할 수 있습니다.

AI로 에이전시 자동화를 시작하는 방법 (단계별 가이드)

에이전시의 일과 인공지능을 도입하려면 소규모로 시작해 점진적으로 확장하는 것이 최선의 방법입니다. 시작하기 위한 간단한 방법을 소개합니다.

단계 1: 현재 워크플로우를 지도하세요

ClickUp 화이트보드로 아이디어를 작업으로 꽃피우고 캠페인으로 구체화하세요

ClickUp 화이트보드를 활용해 클라이언트 온보딩, 캠페인 플랜, 크리에이티브 승인 과정을 도식화하며 일의 흐름을 시각화하세요. 이러한 시각적 지도는 지연, 업무 인수인계, 반복 작업이 발생하는 지점을 정확히 파악하는 데 도움이 됩니다.

예시, 팀이 타임라인 조율, 승인 후속 조치 또는 보고서 형식 작업에 지나치게 많은 시간을 소비하는 것을 발견할 수 있습니다. 이러한 병목 현상이 확인되면 자동화의 주요 후보가 됩니다.

👀 재미있는 사실: 아이작 아시모프는 1941년 단편 소설에서 '로보틱스(Robotics)'라는 용어를 처음 만들었는데, 이는 로봇이 산업 자동화의 일부가 되기 훨씬 이전의 일이었습니다.

📖 추천 자료: /AI로 마케팅 캠페인을 실행하는 방법

2단계: 자동화 목표와 소유자 정의하기

Tools를 도입하기 전에 개선하고자 하는 목표를 명확히 하세요. 클라이언트 대응 속도 향상, 마감일 미준수 감소, 또는 단순히 전략 수립에 더 많은 시간을 할애하는 것 등이 될 수 있습니다. 이러한 워크플로우 설정 및 유지 관리를 위한 소유권을 지정하세요.

운영 책임자, 클라이언트 매니저 또는 프로젝트 리더를 참여시켜 프로세스를 공동 관리하세요. ClickUp의 간단한 RACI 차트만으로도 규칙 설정자, 변경 승인자, 성과 모니터링 담당자를 명확히 정의할 수 있습니다.

📖 추천 자료: 콘텐츠 생성 속도를 높이는 Free 콘텐츠 작성 템플릿

3단계: 기준 메트릭과 안전장치를 설정하세요

자동화의 효과를 측정하려면 기준점이 필요합니다. 현재 작업 소요 시간, 지연되는 클라이언트 요청 건수, 수동 보고에 소요되는 시간을 추적하는 것부터 시작하세요.

품질 저하를 방지하기 위한 안전장치를 마련하세요. 예시 소셜 게시물을 자동화할 경우, 유료 광고가 포함되거나 민감한 메시지가 포함된 캠페인에 대해 수동 승인 단계를 구축하세요. 효과적인 자동화는 통제력 상실이 아닌 지원처럼 느껴져야 합니다.

💡 전문가 팁: 주요 워크플로우 체크포인트를 표시하기 위해 ClickUp 마일스톤을 활용하세요. 이를 통해 문제를 조기에 발견하고 실제 진행을 측정할 수 있습니다.

한 번에 모든 것을 자동화하려 하지 마십시오. 실제 병목 현상을 해결해 주는 tools 한두 가지를 선택하세요.

팀이 이미 사용 중인 tools이나 작업 공간과 쉽게 연동되는 tools로 시작하세요. 기능이 더 포괄적인 tools를 적게 추가하는 것이 서로 연결되지 않은 도구를 너무 많이 조합하는 것보다 효과적입니다.

예시, ClickUp Brain MAX는 콘텐츠 브리프 생성, 인사이트 도출을 위한 데이터 분석, 클라이언트 업데이트 초안 작성, 회의 요약 등에 탁월합니다. 모든 주요 대규모 언어 모델(LLM), 연결된 모든 tools, 전체 ClickUp 작업 공간을 한 화면에서 접근할 수 있어 AI 도구 과다 사용으로 인한 번거로움을 겪을 필요가 없습니다.

5단계: 시범 운영 워크플로우 생성하기

단일 워크플로우를 선택하여 종단 간 자동화하세요. 예시: ClickUp Forms를 통해 수집된 클라이언트 피드백이 작업을 트리거하고, 해당 작업을 적절한 에디터에게 할당하며, 계정 담당자에게 알림을 보내는 시스템을 구축할 수 있습니다.

내부 회의 요약이나 캠페인 후속 보고서처럼 반복 가능하지만 위험 부담이 낮은 작업부터 시작하세요. 몇 주간 시범 운영한 후 피드백을 수집하고, 확대 적용 전에 개선 사항을 반영하세요.

👀 재미있는 사실: 최초의 자동 판매기는 고대 이집트까지 거슬러 올라가며, 동전을 넣으면 사원에서 성수를 제공했습니다.

📖 추천 자료: 디지털 마케팅 에이전시 성장 전략

6단계: 모든 것을 문서화하세요

모든 자동화에는 문서화가 필요합니다. 여기에는 자동화를 실행하는 트리거, 책임자, 수행하는 작업, 실패 시 조치 사항이 포함됩니다.

이것을 에이전시의 자동화 플레이북으로 생각하세요. 운영 책임자가 자리를 비우거나 신규 팀 회원이 합류하더라도 추측 없이 시스템을 이해할 수 있어야 합니다.

💡 전문가 팁: ClickUp 문서를 활용해 모든 자료를 하나의 공유 스페이스에 저장하세요. 버전 관리와 보안 공유 링크로 일을 안전하게 보호할 수 있습니다.

7단계: 팀 교육 실시

자동화 시스템의 효과는 팀들의 활용 능력에 달려 있습니다. 시스템 작동 방식, 자동화되는 기능, 여전히 사람의 개입이 필요한 부분을 상세히 설명해 주세요.

예시: 표준 운용 절차 (SOP) 생성이나 작업 업데이트 같은 일상 업무에 ClickUp Brain을 활용하는 방법을 보여줄 수 있습니다. 온보딩 과정의 일부로 교육을 진행하여 신입 사원이 첫날부터 자동화 도구를 활용하는 법을 익히도록 하세요.

💡 전문가 팁: ClickUp Docs에서 공유 가능한 교육 문서를 생성하는 것 외에도, ClickUp Clip으로 워크스루를 녹화할 수 있습니다. 그런 다음 ClickUp Brain에 비디오를 텍스트로 변환하고 다국어 Teams를 위해 여러 언어로 번역하도록 요청하세요.

8단계: 효과를 측정하고 효과가 입증된 전략을 확장하세요

맞춤형 ClickUp 대시보드로 일 용량, 자원, 성과 등을 추적하세요

기준 메트릭을 재검토하고 현재 성과와 비교하세요. 프로젝트 진행 속도가 빨라졌나요? 팀원들이 전략 수립에 더 많은 시간을 할애하고 있나요? ClickUp 대시보드를 활용해 개선 사항과 부족한 부분을 시각화하세요.

데이터 기반 인사이트로 캠페인을 효율적으로 최적화하세요. 효과적인 전략은 더 많은 Teams이나 워크플로우에 적용하고, 효과가 없는 전략은 중단하거나 개선할 수 있습니다. 자동화는 일회성 작업이 아닌, 에이전시와 함께 진화하는 지속적인 전략입니다.

📖 추천 자료: 소셜 미디어용 무료 콘텐츠 달력 템플릿

에이전시 자동화 시 피해야 할 실수들

자동화는 올바르게 활용할 때만 삶을 편리하게 만듭니다. 많은 에이전시들이 즉각적인 결과를 기대하며 성급히 도입했다가 오히려 차질을 빚곤 합니다. 피해야 할 몇 가지 흔한 실수는 다음과 같습니다:

모든 것을 AI에 의존하고 전략이나 창의성을 대체할 것으로 기대하는 것은 잘못된 접근입니다. AI는 여전히 인간이 관련 목표를 선택하고 캠페인을 주도하며 메시지를 다듬는 데 필요한 지원 tool로서 가장 효과적입니다

명확한 플랜이나 정의된 목표 없이 자동화에 뛰어드는 것은 종종 서로 연결되지 않은 마케팅 소프트웨어와 워크플로우의 혼란스러운 묶음을 초래하며, 이는 실제로 팀의 업무 속도를 늦춥니다

자동화에 저품질 데이터를 사용하면 신뢰할 수 없는 결과와 결함 있는 인사이트로 이어집니다. 특히 맞춤형 데이터가 정리, 검증 또는 최신 상태로 유지되지 않을 때 이는 더욱 우려됩니다

과도한 자동화로 인간적 감성을 완전히 배제하는 것은 캠페인을 기계적으로 느껴지게 하여 (여전히 개인적 연결을 기대하는) 고객층의 이탈 위험을 초래할 수 있습니다

📖 추천 자료: AI를 활용한 리드 생성 및 영업 팀 파이프라인 확대 방법

클릭 한 번으로 에이전시의 성장을 실현하세요

기술은 끊임없이 진화하며, 변화를 받아들이지 않는 기업은 뒤처지게 됩니다

기술은 끊임없이 진화하며, 변화를 받아들이지 않는 기업은 뒤처지게 됩니다

마케팅 대행사 운영은 까다롭습니다. 클라이언트 관리, 캠페인 론칭, 콘텐츠 처리, 재무 감독, 모든 것을 동시에 진행해야 하는 경우가 많습니다.

자동화를 도입하면 에이전시를 실제로 성장시키는 일에 집중할 수 있다는 안도감을 즉시 느낄 수 있습니다.

바로 이 점이 ClickUp의 차별점입니다. 콘텐츠 생성, 업무 관리, CRM, 보고, 자동화를 하나의 작업 공간에 통합합니다. 여러 앱을 오가며 작업할 필요 없이, 크리에이티브 브리프부터 클라이언트 업데이트까지 모든 것을 ClickUp 내에서 관리할 수 있습니다.

더 스마트하게 일하고 더 나은 결과를 내고 싶으신가요? 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!