창의적인 프로젝트를 위한 15가지 무료 마케팅 브리프 템플릿

🚀 훌륭한 캠페인은 광고 관리자나 디자인 tools에서 시작되지 않습니다. 명확함에서 시작됩니다. 그 명확함은 마케팅 브리프에서 비롯됩니다.

브리프는 단순한 체크리스트가 아닙니다. 캠페인의 GPS와 같습니다. 목적지(목표), 경로(전략), 탑승객(타깃 고객)을 명확히 제시합니다. 브리프가 없으면 Teams는 종종 방향을 잃습니다. 실제로 마케터의 80% 이상이 탄탄한 브리프 작성은 가장 어려운 작업 중 하나라고 말합니다. 그 결과 모호한 결과물, 예산 낭비, 막판 변경이 발생합니다.

바로 이 때문에 마케팅 브리프 템플릿이 게임 체인저 역할을 합니다. 추측을 배제하고 핵심 질문을 프롬프트하며, 실행 전 팀 모두가 공유할 수 있는 실행 계획을 제공합니다.

✨ 이 가이드에서는 브리핑 과정의 마찰을 줄여주는 Free 템플릿을 만나보실 수 있습니다. 이를 통해 아이디어에서 출시까지 집중력, 속도, 자신감을 가지고 나아갈 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 마케팅(marketing)이라는 단어는 라틴어로 '시장'을 뜻하는 mercatus에서 유래했습니다. 브리프가 존재하기 훨씬 전인 고대 중국과 중세 유럽의 상인들은 이미 적절한 대상에게 전달하기 위해 맞춤화된 메시지를 제작했습니다. Tools는 진화하지만, 의도는 변함없습니다: 연결하고, 설득하고, 전환하세요. ✨

*마케팅 브리프 템플릿이란 무엇인가요?

마케팅 브리프 템플릿은 계획 과정에 신속하게 구조를 부여하는 사전 제작된 재사용 가능한 문서입니다. 여기에는 캠페인 목표, 예산, 목표 고객, 핵심 메시지, 브랜드 목소리, 팀 역할, 그리고 이를 실현할 크리에이티브 일 등 모든 필수 요소가 포함됩니다.

결과? 빈 페이지에 대한 불안감 없이 마케팅 로드맵에서 날카로운 첫 출발을 할 수 있습니다.

방법은 다음과 같습니다:

프로젝트 목표를 명확히 하는 프롬프트로 마케팅 전략을 정의하세요

단 하나의 명확한 정보원으로 신속하게 협업하세요. "잠깐, 우리가 뭘 하던가요?" 같은 혼란은 이제 그만

톤, 후크, 메시지를 확정하여 콘텐츠가 대상 고객과 공명하도록 하세요

명확한 프로젝트 요구사항, 결과물, 소유권을 통해 진행을 평가하세요

📌 예시: 코카콜라의 크리에이티브 브리프는 통찰력을 영향력으로 전환하는 모범 사례로 자주 언급됩니다. 표면적인 타깃 페르소나에 그치지 않고, 각 접점에서 인식이 어떻게 변화하며 감정이 고조되는지 체계적으로 지도합니다. 그러한 명확성은 우연히 생기는 것이 아닙니다—설계된 결과입니다. 올바른 마케팅 브리프 템플릿은 모든 팀이 동일한 수준의 정밀도에 도달할 수 있는 프레임워크를 제공합니다.

탄탄한 템플릿은 시작을 알립니다. 하지만 최고의 템플릿은 캠페인을 시작하는 데 그치지 않고, 마감일이 촉박해지고 아이디어가 복잡해질 때도 캠페인을 올바른 방향으로 추적해줍니다. 그렇다면 뛰어난 마케팅 브리프 템플릿은 무엇으로 차별화될까요? 함께 살펴보겠습니다 👇

➡️ 함께 읽기: 무료 제품 관리 템플릿

*좋은 마케팅 브리프 템플릿의 조건은 무엇인가요?

훌륭한 마케팅 브리프 템플릿은 간결하고 집중적이며 실행을 위해 설계됩니다. 핵심 사항만 다루고 불필요한 내용은 생략하여 크리에이티브 팀이 신속하게 작업할 수 있도록 돕습니다. 다음 사항을 확인하세요:

명확한 구조 : 왜, 누구, 무엇, 어떻게를 깔끔하고 논리적인 흐름으로 지도하세요. 잘 구조화된 템플릿은 리브랜딩, 인플루언서 협업, 출시일 프로모션 등 모든 : 왜, 누구, 무엇, 어떻게를 깔끔하고 논리적인 흐름으로 지도하세요. 잘 구조화된 템플릿은 리브랜딩, 인플루언서 협업, 출시일 프로모션 등 모든 마케팅 캠페인 체크리스트 역할을 합니다

*맞춤형 유연성: 다양한 형식, 크리에이티브 프로젝트, 워크플로우에 적용 가능합니다. 계절별 이메일에서부터 본격적인 멀티채널 런칭까지 유연하게 활용할 수 있는 모듈형 레이아웃과 편집 가능한 필드를 찾아보세요

*타깃 고객 분석: 스마트 템플릿으로 페르소나, 고객의 고민점, 동기부여 요소, 채널 이용 습관을 정의하여 모든 크리에이티브 활동이 시의적절하게 회의되도록 합니다

성과 중심:* 창의적 방향성을 가시적 성과와 연결하세요. 스마트 템플릿이 모든 아이디어를 전환율, 유지율, 참여도 같은 마케팅 KPI와 연결하여 모두가 공유 오브젝트를 향해 일하도록 합니다

협업 지원*: 현장, 원격 또는 하이브리드 환경에서 원활한 팀워크를 보장합니다. 실시간 업데이트, 인라인 코멘트, 버전 기록, 접근 권한 제어 기능을 갖춘 템플릿으로 아이디어를 명확하게 전달하세요

💡 전문가 팁: 창의적 가이드라인을 브리프의 일부로 포함시키세요. 사후 고려사항이 아니라요. 템플릿에는 톤 가이드, 준수사항/금지사항, 브랜드 키트, 연구 문서, 법적 지침, 과거 성공 사례를 위한 스페이스가 포함되어야 합니다. 왜냐하면? 이는 초보자도 일관된 일을 만들 수 있도록 하기 위함입니다.

마케팅 브리프 템플릿 한눈에 보기*

캠페인 시작을 위한 15가지 마케팅 브리프 템플릿

마케팅에서는 날카로운 크리에이티브 브리프 작성부터 프로모션 확정, 채널별 ROI 입증에 이르기까지 모든 움직임이 중요합니다. 바로 여기에 ClickUp이 필요합니다. 아이디어, 결과물, 타임라인을 한곳에 모아 관리하는 모든 일 앱입니다.

그 결과는 말 그대로 놀라웠습니다. 카툰 네트워크 팀이 ClickUp으로 전환한 후 생산성이 급격히 향상된 사례를 확인해 보세요. 🎯

필요한 모든 세부 정보가 담긴 단일 정보원 덕분에 우리는 정말, 정말 빠르게 움직일 수 있습니다. 또한 작업 상태 관리로 오류를 방지하므로 소셜 미디어에 게시하는 콘텐츠의 정확성도 극대화할 수 있습니다.

🚀 ClickUp이 창의적 추진력을 어떻게 강화했는지 확인하세요: clickUp으로 2,000개 이상의 크리에이티브 자산을 더 빠르게 제작 및 배포하세요

소셜 콘텐츠 제작 및 게시 시간 50% 단축

동일한 팀 크기로 관리하는 채널 수 2배 증가

더 나은 마케팅 캠페인을 준비 중이라면, ClickUp의 무료 크리에이티브 브리프 템플릿이 완벽한 시작점이 될 것입니다. 지금 바로 시작해 보세요.

*clickUp 마케팅 프로젝트 브리프 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 프로젝트 브리프 템플릿으로 모든 마일스톤을 지도하고 명확하게 시작하세요

프로젝트는 진공 상태에서 진행되지 않습니다. 전략, 예산 승인, 의존성, 시나리오 분석, 그리고 실제 실행이 존재합니다. ClickUp 마케팅 프로젝트 브리프 템플릿은 시작 전 이러한 모든 변수(그리고 그 이상)를 조정하는 데 도움을 줍니다.

프로젝트 개요, 키 마일스톤, 타임라인, 이해관계자 역할을 한 스페이스에서 작성하세요. 내부 팀 관리든 클라이언트 대상 결과물 관리든, 이 템플릿으로 예상치 못한 변수를 줄이고 리더십의 신속한 승인을 확보하세요.

이 템플릿을 좋아할 이유

범위, 목표, 키 마감일을 조정하여 프로젝트 성공을 위한 기반을 마련하세요

완벽하게 다듬어진 프레젠테이션용 프로젝트 개요로 이해관계자의 빠른 동의를 이끌어내세요

스마트 프롬프트 필드로 장애 요인을 사전에 파악하여 타임라인을 방해받지 마세요

🔑 적합 대상: 다단계 프로젝트를 여러 이해관계자와 함께 관리하는 프로젝트 매니저, 마케팅 리더, 계정 관리자 또는 클라이언트 클라이언트 서비스 Teams.

📮ClickUp 인사이트: 관리자의 70%는 기대치를 설정하기 위해 상세한 프로젝트 브리프를 사용하며, 11%는 팀 킥오프에 의존하고, 6%는 작업과 복잡성에 따라 프로젝트 킥오프를 맞춤화합니다. 이는 대부분의 프로젝트 시작 회의가 맥락 중심이 아닌 문서 중심이라는 뜻입니다. 플랜은 명확할 수 있지만, 모두가 필요로 하는 방식으로 명확하게 전달되고 있을까요? ClickUp Brain으로 커뮤니케이션을 처음부터 맞춤화하세요. 킥오프 문서를 역할별 작업 브리프로 요약하고, 기능별 실행 플랜을 생성하며, 상세 정보가 필요한 대상과 불필요한 대상을 구분하는 데 활용하세요. 💫 실제 결과: Hawke Media는 ClickUp의 고급 프로젝트 추적 기능과 자동화로 프로젝트 지연을 70% 줄였습니다.

🎥 AI로 마케팅 역량을 한 단계 업그레이드하고 싶으신가요? 이 비디오에서는 tools, 워크플로우, 지능형 자동화가 어떻게 번거로운 작업을 줄이고 캠페인 속도를 높이며 더 현명한 의사결정을 돕는지 확인하실 수 있습니다. 마케팅이 적은 노력으로 더 큰 성과를 내도록 지원합니다.

2. ClickUp 마케팅 캠페인 브리프 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 캠페인 브리프 템플릿으로 더 날카로운 마케팅 및 광고 캠페인을 구축하세요

캠페인이 목표를 달성하지 못할 때, 그 원인은 대개 실행이 아니라 의사소통의 문제입니다.

ClickUp 마케팅 캠페인 브리프 템플릿이 이를 빠르게 해결합니다. 제작 시작 전 캠페인 비전을 정의하고, 가치 제안을 다듬으며, 메시지를 선명하게 하고, 누가 무엇을 담당하는지 명확히 할 수 있는 유연한 캔버스를 제공합니다.

ClickUp 문서 기반으로 운영되므로 브리프가 살아 숨 쉬는 협업 작업 공간으로 변모합니다. 시각 자료를 추가하고 실시간 공동 편집하며, 각 섹션을 실행 가능한 작업과 연결하세요.

이 템플릿을 좋아할 이유*

위치, 메시지, CTA, KPI 섹션을 통해 캠페인 의도를 명확히 하세요

명확한 작업 소유자, 점검 포인트, 내장된 버전 추적 기능으로 지연을 최소화하세요

재사용 가능한 프레임워크로 더 빠르게 시작하세요. 새로운 캠페인이 추가될 때마다 확장됩니다

🔑 적합 대상: 타이트한 타임라인과 큰 목표를 가진 크로스 플랫폼 캠페인을 시작하는 마케팅 매니저, 소규모 조직, 콘텐츠 전략가.

➡️ 함께 읽기: 최고의 캠페인 관리 software tools

3. ClickUp 크리에이티브 브리프 문서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 크리에이티브 브리프 문서 템플릿으로 마케팅 전략을 강력한 스토리로 전환하세요

왜 별도의 크리에이티브 브리프 템플릿이 필요할까요? 일반적인 브리프는 목표, 목표 고객, 메시지 등 '무엇을'과 '왜'에만 그치기 때문입니다. 크리에이티브 브리프는 '어떻게'를 깊이 탐구합니다. 톤, 비주얼, 분위기, 내러티브의 모양을 주어 아이디어를 매력적인 스토리텔링으로 전환합니다.

바로 이를 위해 ClickUp 크리에이티브 브리프 문서 템플릿이 만들어졌습니다. 마케팅 팀에게 캠페인의 목소리, 메시지 가이드라인, 목표 페르소나, 플랫폼별 사양 등을 하나의 유연한 공간에 통합하여 단일 정보 원천을 제공합니다.

이 템플릿을 좋아할 이유*

창작 과정을 세세하게 간섭하지 않으면서도 창의적인 방향성을 제시하세요

콘텐츠 유형, 어조, 플랫폼별로 결과물을 세분화하세요

크리에이티브 팀에게 필요한 명확성을 사전에 제공하여 불필요한 소통을 최소화하세요

🔑 이상적인 대상: 대담한 크리에이티브 비전을 바탕으로 다양한 형식의 캠페인을 진행하는 크리에이티브 리더, 마케팅 매니저, 프리랜서.

4. ClickUp 캠페인 브리프 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 캠페인 브리프 템플릿으로 목적에 부합하는 목표, 전략, 실행을 조율하세요

중요한 론칭은 조율의 문제입니다. 10개 이상의 접점을 관리할 때 사소한 실수 하나만으로도 전체 캠페인이 빗나갈 수 있습니다.

ClickUp 캠페인 브리프 템플릿으로 간결하고 명확하게 관리하세요. 목표, 대상, 예산, 결과물부터 시작하여 가이드프롬프트를 따라 첫날부터 출시일까지 모든 작업이 명확하게 진행되도록 합니다.

이 템플릿을 좋아할 이유

내부 크리에이티브 팀과 외부 에이전시를 공유 목표에 맞춰 조정하세요

Tool 전환 없이 단계별 진행 상황과 크리에이티브 일을 모니터링하세요

출시 후 인사이트와 교훈을 수집하여 다음 마케팅 캠페인을 더욱 효과적으로 준비하세요

🔑 적합 대상: 제품 출시, 리브랜딩 또는 고위험 캠페인을 관리할 Free 크리에이티브 브리프 템플릿을 찾는 신속한 마케팅 팀.

💡 전문가 팁: 마케터의 74%가 AI를 활용해 워크플로우 속도를 높입니다. 지금 바로 동참해 보세요! ClickUp Brain이 어떻게 구조화된 공유용 캠페인 브리프를 몇 초 만에 작성하는지 확인해 보세요. 고민할 필요도, 수동으로 형식을 지정할 필요도 없습니다. ClickUp Brain으로 캠페인 브리프를 몇 초 만에 생성하세요

5. ClickUp 크리에이티브 브리프 화이트보드 템플릿

무료 템플릿 받기 크리에이티브 브리프 화이트보드 템플릿으로 협업 스페이스에서 큰 아이디어를 시각화하세요

65%의 사람들이 시각적 학습자라는 사실을 알고 계셨나요? 팀이 그 대다수에 속한다면, 텍스트 위주의 크리에이티브 브리프는 영감의 원천이라기보다 오히려 장애물로 느껴질 수 있습니다. ✨

🎨 ClickUp 크리에이티브 브리프 화이트보드 템플릿을 소개합니다. 정적인 브리프를 생동감 넘치는 시각 자료로 변환하여 팀이 아이디어를 스케치하고, 컨셉을 지도하며, 연결된 목표를 설정할 수 있게 합니다. 텍스트 벽보다 훨씬 빠르게 이해하고 실행하기 쉬운 방식입니다.

ClickUp 화이트보드를 기반으로 한 이 템플릿으로 tools를 전환하거나 의미를 잃지 않고 아이디어를 스케치하고, 지도하고, 작업을 전환하세요. 하나의 시각적 상호작용 공간에서 캠페인 흐름, 무드보드, 고객 여정 또는 경쟁사 인사이트를 플랜하세요.

이 템플릿을 좋아할 이유

드래그 앤 드롭의 간편함으로 원시 아이디어를 체계적인 결과물로 전환하세요

스티커 노트, 모양, 색상 코드, 댓글로 실시간 공동 편집

크리에이티브, 전략가, 클라이언트 모두가 이해할 수 있는 시각적 플랜을 공유하세요

🔑 권장 대상: 큰 아이디어와 다수의 협업자와 함께 새 프로젝트를 시작하는 디자이너, 콘텐츠 제작자, 캠페인 관리자.

🧠 ClickUp 활용법: 화이트보드를 캠페인 통제 센터로 전환하세요. 퍼널 단계별로 결과물을 지도하고, 디자인 소유자를 지정하며, 초안 자산을 연결된 상태로 만들어 모든 브레인스토밍이 출시 준비 완료 콘텐츠 파이프라인으로 자연스럽게 흐르도록 합니다.

🎥 ClickUp 화이트보드에서 대략적인 캠페인 아이디어가 명확한 마케팅 브리프로 변하는 과정을 확인하세요. 그런 다음 팀이 몇 번의 클릭만으로 실행할 수 있는 ClickUp 작업으로 전환됩니다

6. ClickUp 크리에이티브 브리프 수요 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 크리에이티브 브리프 수요 계획 템플릿으로 더 똑똑하게 플랜하세요

클라이언트 요청, 이메일 캠페인, 광고, 디자인 작업, 전체 콘텐츠 달력을 동시에 관리하고 계신가요? 마감일이 쌓이고 팀 규모가 작을수록 우선순위가 흐트러지기 쉽습니다. ClickUp 크리에이티브 브리프 수요 플랜 템플릿으로 다시 주도권을 잡으세요.

모든 요청 사항을 체계적인 형식으로 정리하고 범위, 마감일, 노력 추정을 기록하세요. 이후 실제 팀의 용량과 대조하여 업무량을 예측하고, 자원을 할당하며, 수요가 급증할 때 현명한 선택을 내리세요.

이 템플릿을 좋아할 이유

마감일이 쌓일 때가 아니라, 요청이 들어올 때 바로 크리에이티브 작업을 정리하세요

시간이 있을 때 과중한 일정을 표시하여 번아웃을 방지하세요

창의적인 팀의 작업 흐름을 방해하지 않고도 빠르게 작업을 재할당하세요

🔑 적합 대상: 수요 급증 관리와 업무량 균형을 위해 무료 크리에이티브 브리프 템플릿을 찾는 마케팅 팀, 스타트업 또는 중소기업.

➡️ 함께 읽기: 최고의 크리에이티브 프로젝트 관리 소프트웨어

7. ClickUp 이벤트 브리프 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 이벤트 브리프 템플릿으로 잊지 못할 이벤트를 빠르게 플랜하세요

이벤트 산업은 2035년까지 2조 5천억 달러 규모로 성장할 전망입니다. 이는 생생한 체험이 여전히 참여도를 높인다는 교정입니다.

하지만 이벤트 프로젝트 관리는? 게스트 목록, 일정, 결제, 초대장, 공급업체, 프로모션이 뒤섞인 소용돌이입니다. 종종 서로 연결되지 않은 여러 tools로 분산되어 있죠.

clickUp 이벤트 브리프 템플릿은 시작부터 완료까지 팀의 협업을 원활하게 합니다. 오브젝트를 설정하고, 작업을 할당하며, 키 관계자를 한곳의 hub에 정리하여 모든 세부 사항을 추적, 공유하고 기한 내에 완료할 수 있도록 지원합니다.

이 템플릿을 좋아할 이유

아이디어를 브레인스토밍하고, 범위를 파악하며, 이벤트 플랜을 실행 가능한 작업으로 분할하세요

역할과 단계별로 책임을 할당하여 모든 팀 회원이 동기화 상태를 유지하세요

관계자들과 실시간 협업하여 세부 일정, 중요 날짜, 긴급 변경 사항을 확정하세요

🔑 추천 대상: 채용 캠페인, 내부 서밋, 가상 이벤트 또는 프로모션 이벤트를 관리하는 이벤트 기획자, 인사 관리자, 마케팅 리더.

🧠 재미있는 사실: 2021년 Google은 I/O 개발자 컨퍼런스를 완전히 가상 형식으로 재구성했습니다. 360° 카메라로 기조 연설을 촬영하고 YouTube로 생중계했죠. 이런 매끄러운 경험의 배후에는 무엇이 있을까요? 명확한 이벤트 브리프와 완벽한 프로젝트 관리입니다.

🎥 시작부터 완료까지: ClickUp으로 대규모 이벤트를 운영하는 방법.

8. ClickUp 디자인 브리프 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 디자인 브리프 템플릿으로 더 빠르게 협업하고, 더 스마트하게 디자인하세요

디자인은 비전이 실행과 회의하는 지점이지만, 모두가 동일한 언어를 사용할 때만 가능합니다. 명확성을 놓치면 협력자들은 피드백을 쫓거나 수정 작업에 갇히거나 모호한 지시를 해석하는 데 시간을 낭비하게 됩니다.

ClickUp 디자인 브리프 템플릿은 시작부터 방향성을 제시합니다. 디자인 의도를 정의하고, 시각적 참고 자료를 연결된 상태로 유지하며, 단 한 픽셀도 움직이기 전에 사양을 확정하세요. 로고, UI 모형, 광고 콘텐츠 등 어떤 작업이든 이 템플릿으로 방향성을 명확히 하고 프로세스를 효율적으로 관리하세요.

이 템플릿을 좋아할 이유

크기, 파일 형식, 기기, 해상도 등 디자인 매개변수를 설정하세요

창의적인 영감, 모형, 브랜드 키트를 하나의 중앙 작업 공간에서 공유하세요

검토자를 참여시키고 피드백을 검토하여 혼란스러운 수정을 반복하는 상황을 방지하세요

🔑 적합 대상: 촉박한 기한 내에 대량 또는 영향력 높은 시각적 자산을 제작하는 그래픽 디자이너, UI/UX Teams, 마케팅 리더.

함께 읽기: * 8단계로 디자인 브리프 작성하는 법

9. ClickUp SEO 콘텐츠 브리프 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp SEO 콘텐츠 브리프 템플릿으로 대규모로 검색 순위에 오를 만한 콘텐츠를 제작하세요

SEO는 단순히 키워드에 관한 것이 아닙니다. 정확성, 주제별 깊이, 온페이지/오프페이지 최적화, 그리고 작가, 에디터, 전략가 간의 완벽한 협업이 더 중요합니다. ClickUp SEO 콘텐츠 브리프 템플릿은 작업 흐름의 모든 부분에 체계적인 구조를 제공합니다.

검색 의도 정의, 제목 구성, 키워드 할당, 내부 링크 지도, 기술적 요소 표시까지. 틈새 블로그를 확장하든 대량 콘텐츠 엔진을 운영하든, 이 템플릿은 더 스마트한 SEO 프로젝트 관리를 위해 설계되었습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유

키워드 난이도, CPC, 검색 의도 필드가 내장되어 영향력 높은 용어에 우선순위를 부여하세요

작성, 편집, 링크 구축에 걸쳐 명확한 역할을 할당하여 실행을 효율화하세요

SERP 스크린샷, 경쟁사 벤치마크, 온페이지 체크리스트를 추가하여 더 빠르게 순위를 올리세요

🔑 적합 대상: SEO 담당자, 콘텐츠 마케터, 프리랜서 작가, 그리고 여러 도메인에 걸쳐 블로그, 필러 클러스터 또는 장문 유기적 콘텐츠 관리를 담당하는 편집팀.

👀 알고 계셨나요? ClickUp Brain은 GPT, Claude, Gemini의 힘을 결합해 SEO 콘텐츠 브리프 자동 생성, 블로그 개요 작성, 스레드 요약, 작업 공간 질문 답변을 수행합니다. Autopilot Agents를 통해 문서 검토를 진행하고 다음 단계를 할당하므로 팀 회원들은 상태 업데이트가 아닌 전략에 집중할 수 있습니다. 한 레딧 사용자의 표현을 빌리자면: 저는 일을 시작할 때마다 항상 이걸 사용합니다. 블로그 글을 써야 하나요? Brain으로 시작하세요. 지식 수준을 높이기 위한 스킬 매트릭스를 만들어야 하나요? Brain으로 시작하세요. 클라이언트에게 발송할 이메일 템플릿을 만들어야 하나요? Brain으로 시작하세요! 프로젝트를 시작하거나 콘텐츠 초안을 작성하는 데 정말 큰 도움이 됩니다. 저는 일을 시작할 때마다 항상 이걸 사용합니다. 블로그 글을 써야 하나요? Brain으로 시작하세요. 지식 수준을 높이기 위한 스킬 매트릭스를 만들어야 하나요? Brain으로 시작하세요. 클라이언트에게 발송할 이메일 템플릿을 만들어야 하나요? Brain으로 시작하세요! 프로젝트를 시작하거나 콘텐츠 초안을 작성하는 데 정말 큰 도움이 됩니다.

10. ClickUp 크리에이티브 & 디자인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 크리에이티브 & 디자인 템플릿으로 창의적인 혼란을 체계적인 실행으로 전환하세요

캠페인 자산을 디자인 중이신가요? 브랜드 리프레시를 진행 중이신가요? 아니면 다섯 플랫폼에 걸쳐 광고 비주얼을 동시에 관리 중이신가요? 크리에이티브와 디자인 일은 빠르게 진행됩니다. 단, 프로세스도 빠르게 움직여야만 가능합니다.

ClickUp 크리에이티브 & 디자인 템플릿은 프로젝트를 접수부터 최종 납품까지 관리하는 시각 중심 워크플로우를 제공합니다. 단순한 작업 추적기가 아닌, 실제 디자인 운영을 반영하여 사내 팀, 프리랜서, 이해관계자들이 동일한 페이지에 있도록 합니다.

이 템플릿을 좋아할 이유

창의적인 요청 양식으로 시작하여 목표, 브리프, 타겟 인사이트를 조기에 확정하세요

아이디어 구상, 디자인 실행, 검토 주기를 위한 내장된 단계로 신속하게 진행하세요

프로젝트를 명확하게 마무리한 후, 자산 라이브러리에서 재사용하거나 반복 작업하거나 보관하세요

🔑 적합 대상: 캠페인, 채널, 클라이언트 전반에 걸쳐 대량의 크리에이티브 일을 관리하는 크리에이티브 리더, 디자이너, 마케터, 프리랜서.

👀 알고 계셨나요? 도브의 리얼 뷰티 캠페인은 메시지로 상징적인 위상을 얻었으며, 창의적 전략이 모든 채널에서 일관성을 유지했습니다. 인쇄물과 TV부터 디지털 플랫폼까지, 이 캠페인은 명확한 전략과 강력한 브랜드 정체성을 통해 핵심 진실—좁은 미적 기준에 도전하는 것—을 일관되게 전달했습니다. 이러한 일관성은 집중된 창의적 브리프로부터 시작됩니다.

11. ClickUp 그래픽 디자인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 그래픽 디자인 템플릿으로 무드보드에서 출시까지, 집중력 분산, 피드백 누락, 파일 분실 없이 진행하세요

디자인 현장은 혼란 그 자체입니다. 분실된 모형, 변동하는 타임라인, 끝없는 버전의 final_final_v3.jpg. 하지만 ClickUp 그래픽 디자인 템플릿을 사용하면 카피라이팅, 레이아웃, 비주얼, 핸드오프 등 모든 단계를 도구를 전환하거나 버전 혼란 없이 깔끔하게 관리할 수 있습니다.

확장을 위해 설계되었으며, 프리랜서에게는 민첩하게, 디지털 및 인쇄 매체에 걸쳐 수십 개의 자산을 관리하는 에이전시에게는 강력하게 대응합니다. 작업 흐름에 바로 뛰어들 수 있습니다: 파일을 빠르게 위치하고, 타임라인을 고정하며, 통합된 작업 공간에서 전체 파이프라인을 추적하세요.

이 템플릿을 좋아할 이유

목록 보기로 작업 우선순위를 정하고 내장된 간트 차트로 타임라인을 지도하세요

Figma, Canva 또는 클라우드 드라이브 링크를 작업 카드에 바로 삽입하세요. 탭 과부하 제로

실시간 피드백, 수정 내역, 맞춤형 모형 상태와 동기화되어 항상 최신 정보를 공유하세요

🔑 적합 대상: 디지털, 인쇄, 브랜딩 등 다양한 분야의 대량 디자인 프로젝트를 관리하는 프리랜서 디자이너, 에이전시 팀, 사내 크리에이티브 담당자.

➡️ 함께 읽기: 콘텐츠 생성 워크플로우 구축 방법 (+템플릿)

12. ClickUp 웹 디자인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 웹 디자인 템플릿으로 전환율 높은 웹사이트를 제작하세요

콘텐츠가 왕이지만 현실을 직시합시다: 사이트가 투박하거나 구식처럼 느껴진다면 방문자들은 머물러 참여하지 않을 것입니다. 첫인상의 94%가 디자인에 기반한다는 점을 고려할 때, ClickUp 웹 디자인 템플릿은 그 순간을 의미 있게 만드는 데 도움을 줍니다.

와이어프레임부터 최종 납품까지, 이 템플릿은 웹 디자인 프로세스의 모든 단계를 간소화합니다. 작업을 지도하고, 기대치를 설정하며, 창의적인 피드백을 한곳에 모아 팀이 프로젝트 오브젝트와 사용자 요구를 충족하는 놀랍고 기능적인 웹사이트를 구축할 수 있도록 지원합니다.

이 템플릿을 좋아할 이유*

클라이언트 브리핑부터 QA 및 인수인계까지 단계별로 결과물을 세분화하세요

디자인 복잡도, 페이지 수, 기기, 브랜드 자산을 기록할 수 있도록 필드를 맞춤 설정하세요

작업량, 상태, 양식 요청 등 다양한 보기에 걸쳐 타임라인과 소유권을 시각화하세요

🔑 이상적인 대상: 여러 클라이언트나 부서에서 웹사이트 구축 전 과정을 관리하는 웹 디자이너, 크리에이티브 팀, 에이전시, 프리랜서.

EdgeTech의 CEO 마이클 홀트가 말하듯이:

ClickUp은 목표에 부합하는 올인원 솔루션으로, 웹 디자인 프로젝트, 검색 엔진 최적화(SEO) 클라이언트 관리, 소셜 미디어 운영, 그리고 두 개의 관련 회사에 대한 비즈니스 관리 등 비즈니스 활동의 거의 모든 측면을 관리할 수 있었습니다.

13. ClickUp 디자인 아이디어 구상 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 디자인 아이디어 구상 템플릿으로 혁신적인 아이디어를 창출하세요

훌륭한 디자인은 깔끔한 선과 세련된 인터페이스만이 아닙니다. 누구도 시도하지 않은 방식으로 실제 사용자 문제를 해결하는 것입니다. 하지만 브레인스토밍만으로는 그곳에 도달할 수 없습니다. Free-flowing 창의성을 목적 있는 방향으로 이끌어줄 ClickUp 디자인 아이디어 구상 템플릿이 필요합니다.

초기 탐색 단계에 맞춰 설계된 이 템플릿은 팀원들이 제약이나 판단 없이 아이디어를 자유롭게 탐색하며 의도적으로 발상을 확장할 수 있도록 지원합니다. 디자인 싱킹 워크숍, 제품 발견 세션, 양이 질을 이끈다는 창의적 브레인스토밍 시 활용하세요.

이 템플릿을 좋아할 이유

아이디어를 프로세스 중심, 제품 중심, 사람 중심의 범주로 정리하여 팀 사고를 촉진하세요

스티커 노트 메모로 원시 아이디어를 수집한 후 투표, 분류, 정제 과정을 거쳐 실행 가능한 컨셉으로 발전시키세요

최고의 아이디어를 실행 가능한 작업으로 전환하세요. 소유자, 타임라인, 마케팅 브리프까지 포함됩니다

🔑 적합 대상: 체계적인 아이디어 도출과 신속한 실행을 위한 무료 크리에이티브 브리프 템플릿을 찾는 UX 디자이너, 마케팅 매니저, 제품 Teams, 혁신 리더.

➡️ 함께 읽기: 팀을 위한 효과적인 아이디어 창출 기법 및 방법

14. ClickUp 디자인 보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 디자인 보드 템플릿으로 아이디어를 작업 목록으로, 작업 목록을 출시 준비 완료 일로 전환하세요

경쟁사와 차별화되는 시작은 명확한 비전에서 비롯됩니다. ClickUp 디자인 보드 템플릿은 팀이 제품 아이디어를 모양내고, 해결할 문제를 정의하며, 목표 고객층을 파악하는 데 도움을 줍니다.

시각적 요소를 우선시한 마케팅 브리프처럼 일하여, 초기 구상부터 실행 가능한 작업까지 팀을 안내합니다. 기반이 명확해지면 더 큰 질문에 집중할 수 있습니다: 우리는 무엇을 구축하는가? 왜 중요한가? 그리고 이를 달성하기 위해 어떤 자원이 필요한가?

이 템플릿을 좋아할 이유

중앙 집중화된 협업 작업 공간에서 디자인 컨셉, 목표, 문제 진술을 지도하세요

사용자 지정 필드를 활용해 수정 내역, 디자인 단계, 자산, 크리에이티브 피드백을 추적하세요

모든 작업을 타겟 인사이트, 프로젝트 목표, 마케팅 캠페인 타임라인과 연결된 상태로 유지하세요

🔑 권장 대상: 제품 아이디어와 디자인 실행을 하나의 작업 공간에서 연계할 Free 크리에이티브 브리프 템플릿을 찾는 프리랜서, 사내 크리에이티브 팀, 크로스-기능 팀.

➡️ 함께 읽기: 소셜 미디어용 무료 콘텐츠 달력 템플릿

15. 블로그 포스트용 ClickUp AI 프롬프트 & 가이드 템플릿

무료 템플릿 받기 목적을 가지고 작성하고, ClickUp AI 프롬프트 & 가이드를 활용한 블로그 포스트 템플릿으로 지능적인 마케팅 브리프를 제작하세요

콘텐츠 마케터는 검색 엔진 순위를 높이는 동시에 독자의 관심을 사로잡는 콘텐츠를 제작해야 하는 이중 과제에 직면합니다. 좋은 소식은 바로 여기 있습니다—작가의 블록 현상에 마침내 해결책이 등장했습니다. 바로 ClickUp AI의 블로그 포스트용 AI 프롬프트 & 가이드 템플릿입니다.

이 무료 크리에이티브 브리프 템플릿은 처음부터 끝까지 체계적이고 SEO 최적화되며 설득력 있는 글쓰기를 위한 완벽한 출발점입니다. AI 지원 접근 방식은 데이터 기반 콘텐츠 추천을 생성하여 창의적인 해석과 맞춤화를 위한 여지를 남겨둡니다.

이 템플릿을 좋아할 이유

작성 전에 콘텐츠 목표, 목표 키워드, 독자 의도를 지도하세요

구조화된 프롬프트를 활용해 AI 지원으로 블로그 개요 작성, 글쓰기, 편집을 더 빠르게 진행하세요

작업, 마감일, 이해관계자 협업을 통해 브레인스토밍을 실행으로 전환하세요

🔑 적합 대상: 콘텐츠 생성을 간소화하고, 일관성을 높이며, 더 빠르게 게시하고자 하는 콘텐츠 마케터, SEO 작가, 블로그 에디터.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 37%가 콘텐츠 생성, 편집, 이메일 작성 등에 AI를 활용합니다. 하지만 이 과정은 일반적으로 콘텐츠 생성 tool과 작업 공간 등 여러 tool 간 전환을 수반합니다. ClickUp을 사용하면 이메일, 댓글, 채팅, 문서 등 작업 공간 전반에서 AI 기반 글쓰기 지원을 받을 수 있으며, 작업 공간 전체의 맥락을 유지한 채로 작업할 수 있습니다.

clickUp으로 더 스마트한 브리프와 강력한 마케팅 캠페인을 제작하세요*

훌륭한 마케팅 브리프는 단순한 플랜 tools이 아닙니다. 강력한 워크플로우의 기반이 됩니다. 올바른 구조를 통해 오브젝트는 명확하게 유지되고, 팀은 일치된 방향으로 움직이며, 전략은 타깃 고객층에 정확히 집중됩니다.

하지만 이건 시작에 불과합니다. ClickUp은 정적인 문서를 살아 숨 쉬는 워크플로우로 전환하여 모든 아이디어를 타임라인, 작업, 자산, 실시간 협업과 연결합니다. 추측도, 단절도 없이, 오직 빠르고 집중된 실행으로 결과를 만들어냅니다.

ClickUp으로 시작하여 단순한 의견 조율을 넘어 실질적인 결과를 이끌어내는 브리프를 작성하세요.

자주 묻는 질문

마케팅 브리프와 크리에이티브 브리프의 차이점은 무엇인가요?

마케팅 브리프는 목표, KPI, 대상 고객, 메시지, 배포 채널을 포함한 전반적인 전략을 정의합니다. 크리에이티브 브리프는 이러한 전략을 실행 지침으로 전환하여 톤, 비주얼, 스토리텔링 각도, 디자인 방향 등을 제시합니다.

마케팅 브리프는 어느 정도 길이로 작성해야 할까요?

대부분의 브리프는 복잡성에 따라 1~2페이지입니다. 길이가 아닌 명확성과 관련성에 집중하세요.

마케팅 브리프는 일반적으로 누가 작성하나요?

상황에 따라 다릅니다. 대규모 조직에서는 마케팅 매니저나 전략가가 작성합니다. 소규모 팀에서는 창업자나 캠페인 리더가 주도하는 경우가 많습니다. 에이전시는 클라이언트와 공동으로 작성하기도 합니다.

aI가 마케팅 브리프 작성에 도움이 될 수 있을까요?*

물론입니다. ClickUp Brain과 같은 tools는 캠페인 개요를 생성하고, 배경 문서를 요약하며, 역할별 브리프 초안을 자동으로 작성하여 팀의 협업 속도를 높일 수 있습니다.

마케팅 브리프는 외부 캠페인에만 필요한가요?

아니요. 리브랜딩, 내부 이벤트, 인사 캠페인 같은 내부 프로젝트에 활용하세요. 명확성, 일관성, 실행력이 동기화되어 필요할 때마다 브리프가 해결책이 됩니다.