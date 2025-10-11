쉬운 예약 관리를 위한 최고의 Timetap 대체 솔루션 13선

얼마 전까지만 해도 예약 관리는 끝없는 이메일 주고받기, 바쁜 전화선, 그리고 포스트잇에 휘갈겨 쓴 노트를 의미했습니다. 이 시스템은 시간이 많이 소요될 뿐만 아니라 많은 혼란을 초래하기 쉬웠습니다.

이후 TimeTap과 같은 tools이 등장하여 자동화와 간편한 온라인 예약으로 예약 과정을 간소화했습니다. 많은 소규모 비즈니스와 제공자에게 혼란을 명확함으로 대체해 주었습니다.

그러나 클라이언트 기대가 진화함에 따라 더욱 유연하고 기능이 풍부한 솔루션에 대한 필요성도 함께 증가했습니다. TimeTap은 여전히 신뢰할 수 있지만, 제한된 맞춤형 옵션과 고급 일 관리 기능 부재 등 몇 가지 한계점을 가지고 있습니다.

더 매끄럽고 스마트한 예약 경험을 원하신다면, 이 타임탭 대안 목록이 비즈니스 워크플로우에 완벽하게 맞는 플랫폼을 찾는 데 도움이 될 것입니다.

한눈에 보는 13가지 타임탭(TimeTap) 대안

각 tools가 고려해볼 만한 가치가 있는 이유를 살펴보도록 하겠습니다.

tool 이름 키 기능 에 가장 적합한 솔루션 가격* ClickUp 자동화된 워크플로우, 통합된 작업 및 프로젝트 관리, 실시간 협업, 알림, 공유 캘린더 AI 에이전트와 자동화 기능을 갖춘 올인원 일 관리 및 스케줄링 앱 찾는 모든 크기의 팀을 위한 솔루션 Free Plan 제공; 기업용 맞춤형 가격 책정 Calendly 자동 예약, 달력 연동, 회의 유형(일대일, 그룹, 집단, 순환) 회의 일정을 간소화하고자 하는 프리랜서 및 소규모 팀 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $12부터 시작합니다 Acuity Scheduling 맞춤형 예약 페이지, 자동화 알림 및 후속 조치, 접수 양식, 클라이언트 관리 클라이언트 친화적인 예약 앱이 있는 비즈니스 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $20부터 시작 Setmore 온라인 예약 페이지, 수업 및 그룹 일정 관리, 자동화 확인 기능, 직원 달력 관리, Zoom 연동 수업이나 서비스를 제공하는 중소기업 및 스타트업이 필요로 하는 간단하고 무료인 예약 솔루션 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $12부터 시작합니다 SimplyBook.me 맞춤형 예약 웹사이트, 회원 및 패키지 관리, 온라인 결제, SMS/이메일 알림 맞춤형 설정 옵션이 포함된 브랜드화된 클라이언트 대상 예약 시스템을 원하는 비즈니스 Free Plan 제공; 유료 플랜은 월 $9.90부터 시작합니다 TidyCal 간편한 회의 연결, 달력 동기화, 일회성 및 반복 예약, 통합 결제 기능 효과적인 달력 관리 tool을 찾는 1인 기업가 및 소규모 팀 Free Plan 제공; 유료 플랜은 $29부터 시작합니다 Doodle 그룹 예약, 투표 기능, 1:1 예약 페이지, 달력 연동 회의나 이벤트를 효율적으로 조정해야 하는 Teams 및 전문가 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $14.95부터 시작합니다 Square Appointments 통합 POS 시스템, 온라인 예약, 자동 알림, 직원 스케줄링 내장 결제 기능을 갖춘 예약 관리 기능의 미용실, 스파 및 서비스 제공업체 Free 플랜 이용 가능; 유료 플랜은 월 $29부터 시작 vCita 예약 관리, 클라이언트 CRM, 청구 및 결제, 자동 알림 클라이언트 관리 tools와 결합된 예약 기능을 원하는 중소기업 및 컨설턴트 유료 플랜은 월 35달러부터 시작됩니다 Vagaro 예약 관리, POS 및 결제 처리, 마케팅 tools, 클라이언트 관리 예약 플랫폼을 찾는 미용실, 스파, 피트니스 스튜디오 및 웰니스 전문가들을 위한 솔루션 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $23.99부터 시작합니다 Mindbody 온라인 예약, 클라이언트 관리, 수업 일정 관리, 멤버십, 마케팅 자동화 수업, 회원 관리 및 정기 예약을 운영하는 헬스, 피트니스 및 웰니스 비즈니스 맞춤형 가격 책정 로그인 예약 자동화 SMS/이메일 알림, 온라인 예약 페이지, 클라이언트 관리, 팀 스케줄링 강력한 커뮤니케이션 및 출석 관리 기능을 갖춘 신뢰할 수 있는 스케줄링이 필요한 Teams 및 조직 Free Plan 제공; 유료 플랜은 사이트당 연간 $600부터 시작합니다 YouCanBookMe 맞춤형 예약 페이지, 캘린더 동기화, 시간대 자동 감지, 자동 알림 기능 시간대를 넘나드는 회의를 예약하는 전문가 및 원격 팀 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $9부터 시작합니다

왜 타임탭 대안을 선택해야 할까요?

TimeTap의 한도를 넘어 새로운 대안을 찾아볼 때가 되었는지 고민 중이신가요? 실제 사용 사례를 바탕으로 한 솔직한 이유를 통해 전환을 고려해 보세요. 워크플로우에 영향을 미칠 수 있는 한도 사항을 빠르게 파악하는 데 도움이 될 것입니다.

설정에 추가 시간과 노력이 필요하며, 리소스 집약적 이기 때문입니다

양식, 워크플로우, 예약 규칙을 깊이 있게 맞춤형 설정할 수 있지만, 이러한 유연성은 가파른 학습 곡선 을 의미할 수 있습니다

모바일 사용 경험이 느리고 불편하게 느껴져 이동 중 예약 관리 효율성이 떨어집니다

통합 지원 범위가 부족할 수 있습니다 특정 플랫폼이나 고급 자동화 워크플로우에 의존하는 설정에서는

재예약 한도*; 특정 클라이언트나 비즈니스 요구에 맞춰 조정할 수 있는 세분화된 정책 적용 여지가 거의 없습니다

직원 업무량, 예약 유형별 성과 또는 수익 패턴 추적에 어려움을 겪고 계신가요?*

매시간 백업을 실행하지만, 사용자가 항상 접근할 수 있는 것은 아닙니다. 견고한 수동 백업 프로세스가 없다면 데이터 복구 과정에서 공백이 발생할 위험 이 있습니다

복잡한 예약 요구사항(예: 다단계 클라이언트 계층, 고급 태그, CRM 연동 등)에 대한 깊이가 부족합니다*

최고의 TimeTap 대안

이제 각 tool의 기능, 한계점 및 사용자 리뷰를 자세히 살펴보겠습니다.

1. ClickUp (고도로 맞춤 설정 가능한 예약 워크플로우에 최적)

ClickUp(ClickUp), 일을 위한 모든 것 앱은 접수 양식, 예약, 팀 캘린더, 업무량 관리, 자동 알림을 하나의 사용하기 쉬운 인터페이스로 통합하여 업무 분산을 줄여줍니다.

ClickUp Forms의 강력한 기능을 사용하여 접수 프로세스를 맞춤화하세요

ClickUp Forms를 통해 이름, 연락처 정보, 선호하는 날짜 및 시간, 서비스 유형, 브랜치 위치 등의 세부 정보를 수집할 수 있습니다. 양식의 레이아웃, 색상, 테마, 필드 및 버튼은 전문 서비스의 요구 사항에 맞게 완전히 맞춤 설정할 수 있습니다.

또한, 양식 응답은 ClickUp 작업 내 개별 작업으로 변환되어 모든 정보가 수동 입력 없이 시스템에 저장되도록 보장합니다.

예약 현황과 팀 가용성에 맞춰 완벽한 일정을 플랜하세요. ClickUp 달력으로 가능합니다

ClickUp 달력을 사용하면 팀이 일별, 주별, 월별 색상 코드화된 일정 보기를 확인할 수 있습니다. 각 회원의 일정을 나란히 비교할 수 있어 예약을 균등하게 배포하고 새로운 예약을 위한 빈 시간을 빠르게 파악하기 쉽습니다.

가용 시간을 설정하고 일하지 않는 시간을 블록한 후, 클라이언트와 달력 링크를 공유하여 적합한 예약 시간을 찾을 수 있도록 도와주세요.

ClickUp Brain은 달력과 완벽하게 연동되어 최적의 시간대를 추천하고, 시간 블록을 자동화하며, 예약을 팀 회원에게 할당하여 일정이 균형을 유지하도록 합니다. 더 이상 중복 예약이나 놓친 약속이 없습니다.

노쇼를 최소화하기 위해 ClickUp 알림은 예약 전 지정된 시간에 클라이언트와 팀 회원에게 알림을 보냅니다.

ClickUp 알림 기능을 활용하여 단 한 번의 약속이나 팀 회의도 놓치지 마세요

예를 들어, 상담 30분 전이나 팀 회의 1시간 전에 알림을 설정할 수 있습니다. 이러한 알림은 특정 메시지, 첨부 파일 또는 링크를 포함하도록 맞춤형 설정하여 모든 예약 관련 정보가 전달되도록 할 수 있습니다.

달력을 확인하지 않고도 스케줄에 대한 빠른 답변이 필요하신가요? ClickUp Brain이나 미리 구축된 Answers Agent에게 물어보세요.

ClickUp 최고의 기능

*간편한 일정 관리: Google 및 Outlook 캘린더를 ClickUp Calendar와 연동하여 모든 작업, 회의, 커밋을 한눈에 볼 수 있는 보기를 확보하세요

자동화 프로세스: ClickUp 자동화 기능을 활용하여 예정된 예약에 대한 자동 알림 설정, 회의 후 후속 이메일 발송 또는 클라이언트 상태 업데이트를 자동화하세요 ClickUp 자동화 기능을 활용하여 예정된 예약에 대한 자동 알림 설정, 회의 후 후속 이메일 발송 또는 클라이언트 상태 업데이트를 자동화하세요

중앙 집중식 문서 관리: ClickUp Docs를 통해 각 예약과 연결된 협업 문서에 계약서, 가이드라인, 클라이언트 노트를 저장하세요 ClickUp Docs를 통해 각 예약과 연결된 협업 문서에 계약서, 가이드라인, 클라이언트 노트를 저장하세요

에이전트 기반 워크플로우 : ClickUp의 사전 구축된 에이전트를 사용하거나 맞춤형 에이전트를 설계하여 일반적인 클라이언트 문의에 답변하고, 작업을 적절한 담당자에게 할당하며, 일정 변경이나 취소를 자동으로 처리하세요

*용량 계획: ClickUp 작업량 보기로 전환하여 예약을 할당하기 전에 팀의 가용성을 확인하세요

*실행 가능한 회의: ClickUp AI 노트테이커가 즉시 녹취록과 후속 조치를 자동으로 공유해 주므로 온라인 회의에 더 집중하세요

ClickUp의 한도

신규 사용자의 경우 모든 것이 원활해지기까지 설정 및 온보딩 과정에 시간이 소요될 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

ClickUp에서 가장 마음에 드는 점은 맞춤 설정과 유연성입니다. 간단한 작업 목록 사용부터 자동화, 의존성, 대시보드를 활용한 상세한 워크플로우 구축까지 원하는 대로 정확히 설정할 수 있습니다. 프로젝트, 문서, 커뮤니케이션, 심지어 시간 추적까지 모든 것을 한곳에 모아두어 여러 tool 사이를 오갈 필요가 없습니다. 또한 직관적인 인터페이스와 기능을 추가하면서도 복잡해지지 않도록 꾸준히 업데이트되는 점이 정말 마음에 듭니다. 복잡한 프로젝트에도 충분히 강력하면서도 팀들이 쉽게 적응할 수 있습니다.

ClickUp에서 가장 마음에 드는 점은 맞춤 설정과 유연성입니다. 간단한 작업 목록을 사용하든, 자동화, 의존성, 대시보드를 활용한 상세한 워크플로를 구축하든 원하는 대로 정확히 설정할 수 있습니다. 프로젝트, 문서, 커뮤니케이션, 심지어 시간 추적까지 모든 것을 한곳에 모아두기 때문에 여러 tool 사이를 오갈 필요가 없습니다. 또한 직관적인 인터페이스와 기능을 추가하면서도 복잡해지지 않도록 꾸준히 업데이트되는 점이 정말 마음에 듭니다. 복잡한 프로젝트에도 충분히 강력하면서도 팀들이 쉽게 적응할 수 있습니다.

2. Calendly (연결된 간편한 예약에 최적)

calendly를 통해

Calendly는 사람들이 언제, 어떻게 당신과 시간을 예약할 수 있는지 정확히 정의할 수 있는 스케줄링 플랫폼입니다. 근무 시간을 선택하고, 각 회의 시간을 결정하며, 심지어 여유 시간대도 설정할 수 있습니다. 사용 가능 시간을 표시하기 전에 Google, Outlook, iCloud, Exchange 등 연결된 모든 캘린더를 확인합니다.

다양한 예약 유형을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 15분 간 간단한 상담, 45분 클라이언트 채팅, 팀 전략 세션 등이 가능합니다. 그룹 이벤트를 플랜 중이신가요? Calendly가 참가 신청을 관리하고 참석 한도를 설정합니다.

이 tool을 사용하면 다양한 이벤트 유형에 따라 다른 일정을 생성할 수 있습니다. 예를 들어 평일에는 클라이언트 통화, 오전에만 팀 회의가 설정될 수 있습니다. 내장된 자동화 기능을 통해 회의 전 알림(이메일 또는 SMS)을 발송하고, 회의 후 감사 인사나 피드백 요청을 보낼 수 있습니다.

Calendly 최고의 기능

회의 투표’ 기능을 활용하여 참가자들이 선호하는 시간대를 투표로 결정한 후 확정하세요

'Calendly 라우팅'을 통합하여 방문자를 양식 응답 또는 소스 링크에 따라 특정 페이지로 안내하세요

Calendly 브라우저 확장을 사용해 어디서나 tool에 접근하세요

팀들의 가능 시간을 통합하여 더 많은 예약 옵션을 제공하세요

모바일 기기 전용 앱으로 이동 중에도 일정을 관리하고 이용 가능 시간을 조정하세요

Calendly의 한도

실제 회의에는 내장 회의 기능이 없으므로 타사 tool이 필요합니다

Calendly 가격 정책

Free

표준: 사용자당 월 $12

팀: 사용자당 월 $20

기업: 맞춤형 가격

Calendly 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (2,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (3,900개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Calendly에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

사용자 친화적인 인터페이스로 일정 설정 및 관리가 간편합니다. 이용 가능 시간, 회의 유형을 맞춤형으로 설정할 수 있으며 회의 간 완충 시간도 추가할 수 있습니다.

사용자 친화적인 인터페이스로 일정 설정 및 관리가 간편합니다. 이용 가능 시간, 회의 유형을 맞춤형으로 설정할 수 있으며 회의 간 완충 시간도 추가할 수 있습니다.

3. Acuity Scheduling (복잡한 예약 관리가 필요한 서비스 비즈니스에 최적)

via Acuity Scheduling

예약 관리에 있어 Acuity Scheduling은 시간대 조정, 특정 직원에게 세션 할당, 특정 예약 유형을 위한 시간 블록 등 매우 세밀한 수준에서 가용성을 미세 조정할 수 있게 해줍니다.

예약 유형별 가능 시간을 추가하는 것 외에도, 클라이언트가 얼마나 미리 예약할 수 있는지 또는 얼마나 늦게까지 취소/재예약할 수 있는지에 대한 제어 기능을 설정할 수 있습니다.

웰니스 또는 헬스케어 분야 비즈니스용을 위한 HIPAA 준수 예약 시스템으로 민감한 정보를 안전하게 처리하세요. 맞춤형 클라이언트 등록 양식을 통해 세션 시작 전 의료 기록부터 질문 사항까지 필요한 정보를 정확하게 수집할 수 있습니다.

Acuity Scheduling의 주요 기능

클라이언트가 한 번의 결제 과정으로 여러 세션을 예약할 수 있도록 허용하세요

예약 위젯을 웹사이트나 페이스북 페이지에 직접 삽입하세요

Stripe, Square 또는 PayPal 연동을 통해 예약 시 즉시 결제를 수락하세요

성과 추적을 위한 상세한 수익 및 일정 관리 보고서를 생성한다

모바일 앱으로 클라이언트 관리, 달력 추적, 결제 수납을 한 번에 처리하세요

Acuity Scheduling의 한도

표준 예약 프로세스와 수익 보고서는 존재하지만, 코호트 추적이나 심층 전환 메트릭 같은 고급 분석 기능은 부족합니다

Acuity Scheduling 가격 정책

무료 체험판

스타터: 월 20달러

표준: 월 34달러

프리미엄: 월 61달러

기업: *맞춤형 가격

Acuity Scheduling 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (5,700개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Acuity Scheduling에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

클라이언트용 보기는 고객이 직접 원하는 예약 시간을 선택하기 쉽습니다. Acuity가 예약을 그룹화해 주는 기능이 마음에 듭니다. 또한 특정 유형의 예약을 주당 일정 횟수만 허용하도록 설정할 수 있습니다(예시: 주당 신규 고객 상담 4회 이하).

클라이언트용 보기는 고객이 직접 원하는 예약 시간을 선택하기 쉽습니다. Acuity가 예약을 그룹화해 주는 기능이 마음에 듭니다. 또한 특정 유형의 예약을 주당 특정 번호만 허용하도록 설정할 수 있습니다(예시: 주당 신규 고객 상담 4회 이하).

4. Setmore (내장 결제 처리 기능을 원하는 소규모 비즈니스에 최적)

via Setmore

Setmore는 드래그 앤 드롭 인터페이스로 세션을 정리하고, 깔끔한 카테고리로 그룹화하며, 상황이 바뀔 때마다 재조정할 수 있게 해줍니다. 각 팀원은 자신만의 달력과 예약 링크를 제공받아 서비스 제공 항목을 기간, 가격 등의 세부 정보와 함께 모두 목록할 수 있습니다.

온라인 예약을 용이하게 하기 위해 소셜 미디어 페이지에 '지금 예약하기' 버튼을 추가하거나, 전단지, 포스터, 영수증용 QR 코드 생성이 가능합니다.

이 tool은 다양한 비즈니스 설정에서 활용 가능합니다: 교육 기관은 그룹 수업과 워크숍을 예약할 수 있으며, 개인 컨설턴트는 1:1 온라인 또는 대면 세션을 예약할 수 있습니다.

Setmore의 주요 기능

Zoom, Teleport 또는 Google Meet과 연결하여 즉시 비디오 회의를 진행하세요

여러 명이 함께 참여할 수 있는 그룹 예약 기능을 지원하며 온라인으로 클래스와 워크숍을 판매하세요

프랜차이즈 또는 여러 브랜치를 보유한 비즈니스를 위한 다중 위치 지원을 활용하세요

Square, Stripe, PayPal 연동을 통한 온라인 결제 수락

Google 캘린더와 동기화하여 모바일 기기에서 실시간 업데이트를 받아보세요

Setmore의 한도

대규모 조직에서는 직원 및 자원을 특정 브랜치에 배정하는 작업이 시간이 많이 소요될 수 있습니다

Setmore 가격 정책

Free

Pro: 사용자당 월 $12

Setmore 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (250개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (950개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Setmore에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

다음은 Capterra 리뷰입니다:

클라이언트에게 간편한 예약 링크를 보내는 기능이 마음에 듭니다. 클라이언트 정보를 자동 저장해 주고, 저와 클라이언트 모두에게 일정 알림을 보내주니까요. Setmore의 가격은 소규모 비즈니스 소유자에게 매우 합리적입니다.

클라이언트에게 간편한 예약 링크를 보내는 기능이 마음에 듭니다. 클라이언트 정보를 자동 저장해 주고, 저와 클라이언트 모두에게 일정 알림을 보내주니까요. Setmore의 가격은 소규모 비즈니스 소유자에게 매우 합리적입니다.

SimplyBook.me를 사용하면 모바일 최적화된 예약 웹사이트를 직접 운영하거나 기존 사이트에 예약 위젯을 삽입할 수 있습니다.

쿠폰, 기프트 카드, 멤버십, 로열티 시스템 등 단순한 예약을 넘어 클라이언트 유지와 수익 증대에 도움이 되는 마케팅 tools가 내장되어 있습니다.

또한 '예약 승인' 기능을 통해 예약을 수동으로 검토하고 승인한 후 확정할 수 있습니다. 장비, 직원, 공간이 필요한 서비스의 경우, 모든 필수 자원이 확보된 경우에만 예약이 확정됩니다.

SimplyBook.me 최고의 기능

이메일, SMS 알림, 취소 및 재예약 메시지를 자동화하여 노쇼(예약 불참)를 줄이세요

온라인 결제 및 보증금 수납으로 예약을 보안을 위해 확보하세요

QuickBooks, FreshBooks, Xero와 같은 계정 tools와의 원활한 연동으로 트랜잭션을 동기화하세요

그룹 예약(수업 또는 이벤트) 기능을 활성화하여 여러 클라이언트가 동일한 시간대를 예약할 수 있도록 하되, 용량을 제어하세요

SimplyBook.me의 한도

온라인 회의 tools과의 기본 통합 기능이 부족하여 가상 회의 기능이 필요한 비즈니스에게는 단점이 될 수 있습니다

SimplyBook.me 가격 정책

Free

기본: 월 $11.5/사용자당

표준: 사용자당 월 $34.75

프리미엄: $69. 6/월 (사용자당)

(가격은 유로에서 USD로 변환됨)

SimplyBook.me 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (1,200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 SimplyBook.me에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

다음은 Capterra 리뷰입니다:

저는 Simplybook.me에 정말 만족하고 있습니다. 제가 찾던 바로 그 간단한 예약 플랫폼이며, 원하던 대부분의 기능도 갖추고 있습니다.

저는 Simplybook.me에 정말 만족하고 있습니다. 제가 찾던 바로 그 간단한 예약 플랫폼이며, 원하던 대부분의 기능도 갖추고 있습니다.

6. TidyCal (예산 친화적이고 평생 이용 가능한 예약 관리에 최적)

via TidyCal

불필요한 기능으로 복잡하게 만들지 않고 사용자 친화적인 디자인의 온라인 예약 소프트웨어를 찾고 있다면, TidyCal이 좋은 선택이 될 수 있습니다.

아이디어는 간단합니다: 이용 가능 시간을 설정하고 링크를 공유하면 클라이언트나 동료가 원하는 시간을 선택할 수 있습니다. 이 플랫폼은 최대 10개의 캘린더(Google, Outlook, Apple)를 연결할 수 있습니다. 유연성을 통해 간단한 상담부터 긴 상담까지 다양한 회의 유형을 생성하고 각각에 맞춤형 기간을 할당할 수 있습니다.

Zoom, Google Meet, Microsoft Teams용 회의 링크도 생성할 수 있습니다. 글로벌 클라이언트와 일할 경우 TidyCal의 스마트 시간대 감지 기능이 유용합니다.

TidyCal 주요 기능

회의 사이에 여유 시간을 추가하고 일일 예약 한도를 설정하여 과도한 약속을 방지하세요

라운드 로빈 방식을 사용하여 영업 팀이나 지원 담당자에게 들어오는 회의를 자동으로 분배하세요

각기 다른 이벤트 유형(15분 상담, 1시간 전략 회의 등)을 생성하고, 각각에 고유한 기간, 완충 시간, 한도 등을 설정하세요.

예약 유형별로 다양한 회의 위치 옵션 제공

다른 tools에서 사용하기 위해 예약 데이터를 CSV 파일로 내보내세요

TidyCal의 한도

일부 사용자는 특히 이벤트가 겹칠 때 달력 동기화 문제가 발생한다고 보고합니다

TidyCal 가격 정책

Free

개인 플랜: $29 (일회성 결제)

에이전시 플랜: 79달러 (일회성 결제)

TidyCal 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.7/5 (40개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 TidyCal에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

다음은 Capterra 리뷰입니다:

TidyCal은 설정하기 쉬웠습니다. 유료 회의 진행을 위해 결제 프로세서를 통합하는 것도 매우 간편했습니다. 전반적으로 훌륭한 tool입니다.

TidyCal은 설정하기 쉬웠습니다. 유료 회의 진행을 위해 결제 프로세서를 통합하는 것도 매우 간편했습니다. 전반적으로 훌륭한 tool입니다.

7. Doodle (그룹 회의 조정 및 투표에 최적)

via Doodle

Doodle은 간단한 1:1 통화부터 대규모 그룹 세션까지 모든 회의를 조정하는 데 도움을 줍니다. 이 플랫폼을 통해 자신의 가능 시간을 설정하고 간단한 링크를 공유하면 초대받은 사람들이 자신에게 일할 시간을 선택할 수 있습니다.

이 온라인 회의 tool은 달력을 동기화하여 예약이 완료되면 즉시 이용 가능 여부가 자동 업데이트됩니다. 시간대가 다른 반복 회의나 바쁜 조직에서도 일정 충돌과 혼란을 방지하는 데 도움이 됩니다.

또한 ‘대리 예약’ 기능을 통해 비서나 채용 담당자가 상대방의 확인을 기다리지 않고도 대신 회의를 예약할 수 있습니다.

Doodle의 주요 기능

다른 시간대에 있는 참가자들의 시간을 자동으로 조정하여 수동 변환 오류를 제거하세요

예약 페이지와 설문조사에 로고, 배경, 색상 등 맞춤형 브랜딩을 추가하세요

Google 캘린더, Microsoft Outlook/Office 365, iCloud 등과 동기화하여 예약 가능 시간을 정확하게 유지하고 중복 예약을 방지하세요

참가자들이 선호하는 회의 시간을 투표할 수 있도록 하여 그룹 스케줄링을 간소화하세요

Doodle의 한도

일부 Doodle 대안과 비교했을 때 내장형 CRM이나 심층적인 워크플로우 자동화 기능이 없습니다

Doodle 가격 정책

Free

Pro: 월 $14.95/사용자당

팀: 사용자당 월 $19.95

*기업: 맞춤형 가격

Doodle 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (2,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (1800개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Doodle에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

Doodle은 다양한 일정을 가진 많은 사람들이 함께 협력하고 모일 수 있게 해주는 점이 마음에 듭니다.

Doodle은 다양한 일정을 가진 많은 사람들이 함께 협력하고 모일 수 있게 해주는 점이 마음에 듭니다.

일일/주간 요약: 사전 구축된 에이전트가 팀 채널이나 목록에 일일 또는 주간 보고서를 게시하여 예정된 예약, 완료된 세션, 미처리 후속 조치를 요약합니다

클라이언트와 팀을 위한 즉각적인 답변: Answers 에이전트가 채팅 채널에서 작업 공간의 작업, 문서, 채팅을 검색하여 자주 묻는 질문에 즉시 응답합니다

맞춤형 워크플로우 자동화 : 맞춤형 에이전트가 특정 조건에 따라 작업을 자동으로 트리거합니다. 긴급 요청 에스컬레이션, 작업 할당, 예약 상태 업데이트 등이 포함됩니다

/AI 기반 작업 할당 및 우선순위 지정*: 자동화 에이전트가 신규 예약을 가용 팀 회원에게 자동 할당하고 긴급 예약을 우선 처리합니다

8. Square Appointments (POS 연동 기능이 필요한 비즈니스에 최적)

square Appointments를 통해

Square Appointments는 운영 관리를 위한 간단하고 신뢰할 수 있는 tool을 원하는 비즈니스를 위해 설계된 예약 관리 소프트웨어입니다. 이 플랫폼은 달력, 직원 스케줄, 클라이언트 정보를 동기화 상태로 유지합니다. 각 직원은 개인 달력을 가질 수 있지만 모든 정보는 자동으로 동기화됩니다.

또한 클라이언트 보기를 명확하게 확인할 수 있어 방문 고객과 이용 서비스 내역을 항상 확인할 수 있으므로, 인력 배치, 가격 책정 및 프로모션 플랜을 더 쉽게 수립할 수 있습니다.

예약 취소나 불참 시 대기 명단을 설정하여 빈 자리를 신속하게 채울 수 있습니다.

Square Appointments 주요 기능

예약 관리와 결제 처리를 결합하여 한 곳에서 예약과 트랜잭션을 관리하세요

예약 위젯을 통해 고객이 웹사이트에서 바로 예약할 수 있도록 하세요

이메일 및 텍스트 알림 자동화로 노쇼(no-show)를 줄이고 예약 준수율을 높이세요

직원별 권한을 설정하여 플랫폼 내 기능 및 정보 접근 허용/제한을 관리하세요

여러 위치, 달력 및 시간대에 걸친 일정 관리

Square Appointments의 한도

Square Appointments는 다른 Square 서비스와 원활하게 연동되지만, Square 생태계 외부의 타사 애플리케이션과의 연동은 한도가 있을 수 있습니다

Square Appointments 가격 정책

Free

추가: 위치당 월 $49

프리미엄: $149/월(위치당)

Pro: 맞춤형 가격 정책

Square Appointments 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (230개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Square Appointments에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

다음은 Capterra 리뷰입니다:

Square Appointments를 사용한 전반적인 경험은 매우 만족스러웠습니다. 클라이언트들이 Google에서 직접 저를 예약하는 것이 매우 쉬웠기 때문입니다. 신규 비즈니스 소유자라면 Square Appointments를 사용해 업무를 훨씬 간편하게 만들어 보세요.

Square Appointments를 사용한 전반적인 경험은 매우 만족스러웠습니다. 클라이언트들이 Google에서 직접 저를 예약하는 것이 매우 쉬웠기 때문입니다. 신규 비즈니스 소유자라면 Square Appointments를 사용해 업무를 훨씬 수월하게 만들어 보세요.

9. vCita (예약 관리와 클라이언트 관리 통합에 최적)

via vcita

정기적인 클라이언트 소통이 중요하다면, vcita로 클라이언트 커뮤니케이션, 예약, 문서, 결제 내역을 한곳에서 관리하세요.

이 소기업용 소프트웨어는 예약 확인, 알림, 후속 조치 및 미결제 청구서에 대한 결제 알림을 자동화할 수 있습니다. 또한 클라이언트 참여를 유도하고 재방문을 장려하기 위한 트리거 기반 자동화(예: 생일 할인 제안)를 쉽게 설정할 수 있습니다.

기본 예약 보고서를 넘어 심층적인 내장형 분석 기능을 제공합니다. 가장 자주 예약되는 서비스, 재방문 클라이언트, 시간 경과에 따른 수익 흐름 등을 확인할 수 있습니다.

규제 산업에 속한 비즈니스들을 위해, 이 tool은 HIPAA 준수 및 비즈니스 협력 계약(BAA)을 제공하여 프라이버시 및 법적 준수에 필수적인 compliance를 보장합니다.

vcita 최고의 기능

예약이 마감된 경우 대기자 명단을 생성하고 수요가 높은 이벤트에는 RSVP 기능을 활용하세요

웹사이트에 온라인 예약 위젯을 추가하여 간편한 예약 및 결제를 제공하세요

클라이언트 포털을 통해 고객과 파일, 계약서, 설문지 또는 문서를 업로드하고 공유하세요

각각의 일정, 예약, 메시지 및 권한을 가진 여러 직원 계정을 생성하세요

페이스북 메신저에서 직접 리드를 확보하고 CRM에 통합하세요

vcita의 한도

복잡한 일정을 위한 고급 달력 관리 기능이 부족합니다

vcita 가격 정책

기본: 사용자당 월 35달러

비즈니스: 사용자당 월 $65

플래티넘: 월 $110/사용자당

vcita 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (70개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (270개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 vcita에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 소개합니다:

여러 역할을 동시에 수행하며 비즈니스를 운영하는 입장에서, 예약 관리, 클라이언트 관리, 청구, 마케팅 tools를 한곳에서 사용할 수 있다는 점이 정말 큰 도움이 됩니다. 새로 추가된 AI 기능들은 직관적인 사용감에 솔직히 놀랐습니다. 자동으로 답변을 제안해 주고 매력적인 마케팅 콘텐츠가 빠르게 작성되도록 도와주는 점이 특히 마음에 듭니다.

여러 역할을 동시에 수행하며 비즈니스를 운영하는 입장에서, 예약 관리, 클라이언트 관리, 청구, 마케팅 tools를 한곳에서 사용할 수 있다는 점이 정말 큰 도움이 됩니다. 새로 추가된 AI 기능들은 직관적인 사용감에 솔직히 놀랐습니다. 자동으로 답변을 제안해 주고 매력적인 마케팅 콘텐츠가 빠르게 작성되도록 도와주는 점이 특히 마음에 듭니다.

10. Vagaro (뷰티, 웰니스, 피트니스 비즈니스에 최적)

via Vagaro

Vagaro는 예약 관리, 달력 관리, 클라이언트 데이터베이스, 결제, 재고 추적, 마케팅을 단일 인터페이스에 통합한 비즈니스 관리 플랫폼입니다.

여러 위치를 운영하는 비즈니스의 경우 고객 데이터, 멤버십, 기프트 카드, 패키지를 위치 간 공유하여 클라이언트에게 원활한 경험을 제공할 수 있습니다. 또한 소유자는 브랜치별 직원 성과, 커미션, 스케줄을 손쉽게 추적할 수 있습니다.

이 tool에는 결제 수락을 위한 내장형 POS와 분할 납부 및 후불 결제 옵션을 지원하는 결제 인프라가 포함되어 있습니다.

Vagaro 최고의 기능

자동화된 이메일 및 SMS 캠페인, 맞춤형 프로모션, 일일 특가, 할인 코드 등 마케팅 tools를 활용하세요.

온라인 예약을 위해 웹사이트나 소셜 미디어 페이지에 예약 위젯을 직접 삽입하세요

QuickBooks, Xero, Gusto와 연동하여 계정 및 급여 관리를 원활하게 처리하세요

팀과 클라이언트에 알림을 발송하여 노쇼를 줄이세요

Vagaro의 한도

이 tool은 다국어 지원을 제공하지 않으며, 사용자 인터페이스가 초보자에게는 상당히 혼란스러울 수 있습니다

Vagaro 가격 정책

Free

단일 위치: 월 $23.99/사용자당

다중 위치: 맞춤형 가격 정책

Vagaro 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (250개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (3,400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Vagaro에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

Vagaro가 기능성과 흐름을 조화롭게 결합한 점이 마음에 듭니다. 예약 관리, 진료 노트, 클라이언트 정보를 모두 한곳에 모아두면서도 복잡하지 않게 유지해 주니까요.

Vagaro가 기능성과 흐름을 조화롭게 결합한 점이 마음에 듭니다. 예약 관리, 진료 기록(SOAP 노트), 클라이언트 기록을 모두 한곳에 모아두면서도 복잡하지 않게 유지해 주니까요.

11. Mindbody (수업 및 회원 관리에 최적)

via Mindbody

웰니스, 피트니스, 뷰티 서비스를 위해 특별히 설계된 Mindbody는 대량의 예약부터 복잡한 수업 일정, 멤버십, 워크숍, 이벤트까지 모든 것을 처리합니다.

또한 Mindbody 앱, 웹사이트 위젯, ClassPass, Google 및 소셜 미디어 같은 파트너 네트워크를 통해 비즈니스 노출을 높여 신규 클라이언트가 쉽게 찾아올 수 있도록 지원합니다.

이 tool의 AI 기반 어시스턴트는 24시간 내내 부재중 전화, 예약 요청 및 클라이언트 문의를 처리합니다. 이를 통해 비즈니스 시간 외에도 잠재적인 예약이나 리드를 놓치는 일이 없도록 보장합니다.

Mindbody 주요 기능

Mindbody의 가상 웰니스 tools를 사용하여 보안하게 사전 녹화된 웰니스 세션을 업로드하고 클라이언트와 직접 공유하세요

Pick-a-Spot으로 선착순 수업 예약을 활성화하여 클라이언트가 그룹 피트니스 세션에서 즐겨찾기를 직접 선택할 수 있도록 하세요

텍스트 메시지와 대량 이메일을 통한 마케팅 자동화

여러 지역에서 운영되는 비즈니스를 위한 프랜차이즈 스타일의 관리 기능을 확보하세요

포괄적인 보고 및 분석을 통해 비즈니스에 대한 통찰력을 얻으세요

Mindbody의 한도

고급 개발자 지원 없이 클라이언트 대상 예약에서 한도의 맞춤형 옵션

Mindbody 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Mindbody 평가 및 리뷰

G2: 3.6/5 (440개 이상의 리뷰)

Capterra: 4/5 (2,900개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Mindbody에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

모든 것이 체계적으로 정리되어 있어 신속하고 효율적으로 업데이트하기가 매우 쉽습니다. 새로운 클라이언트를 추가하고 필요에 따라 일정을 업데이트하는 것도 간편합니다. 저와 클라이언트의 요구에 딱 맞는 매우 효율적인 tool입니다.

모든 것이 체계적으로 정리되어 있어 신속하고 효율적으로 업데이트하기가 매우 쉽습니다. 새로운 클라이언트를 추가하고 필요에 따라 일정을 업데이트하는 것도 간편합니다. 저와 클라이언트의 요구에 딱 맞는 매우 효율적인 tool입니다.

12. Sign In App (자동 알림으로 노쇼(예약 불이행) 감소에 최적)

via Sign In 앱

예약 자동화 및 클라이언트 커뮤니케이션 개선을 위한 종합적인 예약 관리 앱을 원하는 비즈니스에게 Sign In App은 좋은 선택지입니다.

ChatGPT 스타일 AI 기반 스마트 메시징은 클라이언트 문의 자동 응답, 재예약 링크 발송, 심지어 취소 처리까지 자동으로 수행합니다.

이 플랫폼은 접근성을 최우선으로 합니다. 예약 페이지들은 WCAG 표준을 준수하며, 스크린 리더를 지원하고 자동화 음성 예약 시스템을 포함하여 모든 클라이언트가 쉽게 예약할 수 있도록 합니다.

맞춤형 보고서를 통해 인기 서비스, 직원 가용성, 위치 성과를 추적하여 스케줄링 및 인력 배치에 관한 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

Sign In 앱 최고의 기능

필요에 맞게 맞춤형 브랜드 예약 페이지를 생성하세요

예약 동향에 대한 귀중한 통찰력을 확보하여 데이터 기반 의사결정을 내리세요

조건부 논리를 활용한 예약 워크플로우 구현: 예약 유형이나 클라이언트 상태별로 다른 알림 전송 등

개발자를 위한 API 접근 권한을 제공하여 표준 옵션 이상의 맞춤형 통합 구축 또는 프로세스 자동화를 가능하게 합니다

Sign In 앱의 한도

내장된 비디오 회의 tools가 없으므로 가상 예약을 위해서는 타사 통합이 필요합니다

Sign In 앱 가격 정책

Free

Core: $600/사이트 (연간 청구)

고급형: $1200/사이트 (연간 청구)

Pro: $1800/사이트 (연간 청구)

Sign In 앱 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.9/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Sign In 앱에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

이 시스템을 사용하는 것이 정말 좋습니다. 매우 직관적이어서 비즈니스를 쉽고 즐겁게 만들어 주거든요. 매번 제 예약 관리와 약속이 정확히 처리된다는 걸 알기에 다른 중요한 작업에 집중할 수 있습니다!

이 시스템을 사용하는 것이 정말 좋습니다. 매우 직관적이어서 비즈니스를 쉽고 즐겁게 만들어 주거든요. 매번 제 예약 관리와 약속이 정확히 처리된다는 걸 알기에 다른 중요한 작업에 집중할 수 있습니다!

13. YouCanBookMe (Google 캘린더 및 Microsoft 캘린더 연동 최적화)

via YouCanBookMe

사용자 친화적인 인터페이스와 고급 기능을 갖춘 YouCanBookMe는 시간과 자원을 어떻게 활용할지에 대한 현명한 결정을 내리는 데 필요한 가시성을 제공합니다.

플랫폼의 동적 예약 가능 시간 기능을 통해 서비스 유형별로 다른 운영 시간을 설정할 수 있어 클라이언트가 항상 정확한 옵션을 확인합니다. 향상된 분석 대시보드는 예약 현황에 대한 통찰력을 제공하여 추세를 추적하고 세션의 장기적 성과를 측정할 수 있게 합니다.

맞춤형 오프라인 및 종료 날짜 메시지로 클라이언트 경험을 자유롭게 설정할 수 있어, 예약 페이지 방문자는 해당 시간대가 이용 불가능한 이유를 알 수 있습니다.

YouCanBookMe 주요 기능

최소 및 최대 예약 가능 기간을 설정하여 클라이언트가 예약할 수 있는 시기를 제어하세요

인라인 임베드 옵션을 사용하여 예약 사이트를 웹사이트에 직접 삽입하세요

드래그 앤 드롭 인터페이스로 조정 가능한 일정과 예약을 생성하세요

클라이언트가 사이트를 탐색하는 동안 가시성이 유지되는 플로팅 '예약하기' 버튼을 추가하세요

Zapier를 통해 수천 가지 tools와 연동하여 워크플로우를 자동화하세요

YouCanBookMe의 한도

두 번째 예약이나 개인 예약과 같이 예약을 다르게 라벨하는 기능이 부족하여 정확한 데이터 분석을 지원하지 못합니다

YouCanBookMe 가격 정책

Free

개인: 월 $9/사용자당

프로페셔널: 사용자당 월 $13

팀: 사용자당 월 $18

YouCanBookMe 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1,900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 YouCanBookMe에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

예약 페이지는 매우 맞춤 설정이 가능하며, 이용 가능 시간을 변경하기 쉬운 인터페이스를 제공합니다. 또한 새 회의에 대한 이메일 알림 기능도 매우 유용합니다.

예약 페이지(페이지)는 매우 맞춤 설정이 가능하며, 이용 가능 시간을 변경하기 쉬운 인터페이스를 제공합니다. 또한 새 회의에 대한 이메일 알림 기능도 매우 유용합니다.

💡 전문가 팁: '검증 성공, 확인 대기 중' 상태를 추가하면 고객에게 예약이 접수되었으며 곧 확인될 것임을 알릴 수 있어 프로세스에 대한 신뢰를 구축할 수 있습니다.

ClickUp으로 예약을 간편하게 관리하세요

예약 관리 tool을 선택하는 것은 결국 예약 관리를 손쉽게 만드는 워크플로우를 구축하는 것입니다. 불필요한 소통을 줄이고 관리자 업무 대신 클라이언트 일과에 집중할 수 있도록 도와주는 tool이 필요합니다. 하지만 예약 관리가 다른 일 tools과 분리되어 있으면 작업과 타임라인을 추적하기 쉽습니다.

ClickUp은 단순한 예약 관리 도구가 아닙니다. 완벽한 업무 관리 플랫폼입니다. 맞춤형 양식과 AI 기반 일정 관리부터 자동화된 워크플로우, 심층적인 달력 연동까지, ClickUp은 하나의 통합 AI 작업 공간에서 예약, 클라이언트, 프로젝트를 관리할 수 있도록 지원합니다.

예약부터 후속 조치 및 문서화까지, 모든 세부 사항이 체계적으로 정리되고 접근 가능합니다.

ClickUp에 가입하여 얼마나 손쉬운 예약이 가능한지 확인해 보세요.