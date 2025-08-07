TimeHero와 Motion: 귀사에 적합한 시간 관리 도구는 무엇일까요?

효과적인 시간 관리 도구가 지연과 가장 생산적인 자신을 가로막는 유일한 장애물이라는 것을 알고 계실 것입니다.

그러나 어떤 일일 플래너 앱이나 스마트 달력이 스트레스를 더하는 대신 당신의 삶을 더 편하게 만들어줄까요?

자주 듣게 될 두 가지 이름은 TimeHero와 Motion입니다. 두 제품 모두 더 스마트한 업무, 더 나은 집중력, 더 적은 마감 기한 누락을 약속합니다. 그러나 두 제품은 매우 다른 방식으로 이를 달성합니다.

귀하의 워크플로우(그리고 귀하의 두뇌가 작동하는 방식)에 적합한 도구를 찾고 있다면, 바로 이곳이 적격입니다. 두 도구의 기능을 하나씩 살펴보겠습니다. 두 도구 모두 귀하에게 적합하지 않다고 생각되면, 확실한 대안인 ClickUp을 소개해드리겠습니다!

Timehero와 Motion의 주요 특징 비교

TimeHero와 Motion을 빠르게 비교할 수 있는 테이블과 ClickUp을 미리 살펴볼 수 있는 보너스 정보도 함께 제공됩니다!

기능 TimeHero Motion ⭐️ 보너스: ClickUp 스케줄링 지능 예측 가능한 계획, 구조화된 워크플로우에 적합합니다. 우선순위 및 마감일 변경에 따라 AI 기반의 실시간 작업 일정을 재조정합니다. 실시간 변경 사항에 따라 일정을 동적으로 조정할 수 있는 간트 차트 및 자동화 기능을 갖춘 사용자 지정 가능한 AI 달력, 타임라인 보기. 프로젝트 관리 템플릿, 작업 의존성 및 상세한 추적을 통한 강력한 프로젝트 계획. 프로젝트 관리 기능은 달력 기능에 비해 부차적인 기능입니다. 맞춤형 워크플로우, 작업 의존성 및 협업 기능을 모두 하나의 플랫폼에 통합한 종합적인 프로젝트 관리 솔루션입니다. 팀 협업 장기 프로젝트 계획, 템플릿 및 리소스 관리에 중점을 둔 팀에 가장 적합합니다. 실시간 일정 조정이 필요한 빠르게 변화하는 팀에 가장 적합합니다. ClickUp은 실시간 협업, 작업 할당, 문서 공유 및 다른 온라인 회의 도구와의 통합을 통해 팀워크를 전반적으로 원활하게 만들어줍니다. 작업 자동화 반복 템플릿, 작업 의존성 및 작업량 균형을 통한 고급 자동화. 반복 작업에 대한 기본 자동화. 규칙 기반 워크플로우부터 사용자를 위해 자율적으로 작업을 수행하는 ClickUp의 Autopilot Agents에 이르기까지, 강력한 자동화 기능으로 수동 작업을 줄이세요. 사용자 경험 및 인터페이스 디자인보다 기능에 중점을 둔, 더 복잡한 인터페이스. 실시간으로 적응하는 세련된 달력 우선 인터페이스. 여러 보기(목록, 보드, 간트, 달력)를 갖춘 사용자 정의가 가능하고 사용자 친화적인 인터페이스로, 사용자는 이상적인 설정을 유연하게 선택할 수 있습니다. 집중력 및 생산성 도구 실시간 생산성 알림 없이 계획에 더 집중할 수 있습니다. 집중 시간 보호, AI 기반 작업 우선 순위 지정 및 작업 주문 제안. 시간 추적, 목표 설정, 작업 우선 순위 지정, 작업 공간과 같은 기능을 통해 생산성을 향상시키고 팀의 일관성과 집중력을 유지하세요.

TimeHero란 무엇인가요?

timeHero를 통해

timeHero는 개인 및 팀의 일정을 자동화하고 최적화하기 위해 설계된 AI 기반의 작업 및 프로젝트 관리 플랫폼입니다. 마감일만으로 시간을 추적하는 기존의 작업 관리자와는 달리, TimeHero는 사용자의 일정, 우선순위 및 달력 이벤트를 기반으로 작업을 지능적으로 플랜하고, 일정이 변경되면 동적으로 조정합니다

🧠 재미있는 사실: 현재 직원의 77%는 관리자에게 더 실질적인 지원을 기대하고 있지만, 같은 관리자들은 이미 현실적으로 처리할 수 있는 업무량보다 51% 더 많은 업무를 처리하고 있습니다. 전문가와 팀이 작업 관리 및 시간 계획 방법을 재고하고 있는 것은 당연합니다.

TimeHero의 기능

TimeHero는 프로젝트 관리 달력을 대체하려는 것이 아니라, 달력을 자유롭게 사용하기 위해 노력하고 있습니다. 이 기능은 계획의 자동화에 집중되어 있으므로, 추측에 시간을 낭비하지 않고 실행에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

기능 #1: 스마트 작업 스케줄링

timehero를 통해

대부분의 작업 스케줄링 소프트웨어는 모든 작업을 정적인 목록에 나열한 후 사용자에게 행운을 빌어줍니다. TimeHero는 몇 단계 더 나아가, 사용자가 매일 얼마나 많은 시간을 사용할 수 있는지, 어떤 회의가 예약되어 있는지, 각 작업의 마감일이 언제인지 분석하여 사용자를 위해 현실적인 일정을 자동으로 작성합니다.

더 좋은 점은, 작업 (인생이 그렇듯이)을 놓친 경우에도 TimeHero가 모든 것을 수동으로 재조정할 필요 없이 플랜을 즉시 재계산해줍니다.

기능 #2: 동적인 프로젝트 템플릿

timeHero를 통해

클라이언트 프로젝트를 시작하거나, 신입 사원을 교육하거나, 마케팅 캠페인을 진행해야 합니까? TimeHero를 사용하면 고정된 달력 날짜가 아닌 시작 시점에 따라 마감일과 작업을 자동으로 할당하는 상세한 템플릿 워크플로우를 만들 수 있습니다.

또한 TimeHero의 일정 템플릿은 시작 날짜와 마감일이 끊임없이 바뀌는 실제 프로젝트를 처리할 수 있을 만큼 유연합니다.

기능 #3: 내장된 시간 추적 및 보고

timeHero를 통해

바쁜 업무가 끝난 후, 시간이 실제로 어디로 갔는지 궁금한 적이 있으신가요? TimeHero는 작업에 대한 시간을 쉽게 기록하고 그 데이터를 유용한 보고서로 변환하여 이러한 격차를 해소할 수 있도록 도와드립니다.

이는 클라이언트에게 청구할 때만 유용한 것이 아닙니다. 프로젝트에 소요되는 시간을 파악하여 일일 및 주간 일정을 더 잘 계획하고 싶다면 매우 중요한 기능입니다.

기능 #4: 협업 작업 관리

timeHero를 통해

단일 플랫폼에서 팀원에게 작업을 할당하고, 컨텍스트를 위한 댓글을 남기고, 작업량을 조정할 수 있습니다. TimeHero는 팀의 용량을 시각적으로 표시하므로, 최고의 인력을 과도하게 활용하는 흔한 실수를 쉽게 방지할 수 있습니다.

TimeHero 가격

기본: 사용자당 월 5달러

프로페셔널: 사용자당 월 12달러

프리미엄: 사용자당 월 27달러

📮ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 18%는 AI를 사용하여 달력, 작업 및 알림을 통해 일상을 정리하고 싶다고 답했습니다. 또 다른 15%는 AI가 일상적인 작업과 관리 업무를 처리해주기를 원합니다. 이를 위해 AI는 워크플로우에서 각 작업의 우선순위 수준을 이해하고, 작업을 생성하거나 조정하는 데 필요한 단계를 실행하고, 자동화된 워크플로우를 설정할 수 있어야 합니다. 대부분의 도구는 이러한 단계 중 한두 가지만 수행합니다. 그러나 ClickUp은 사용자가 당사의 플랫폼을 사용하여 5개 이상의 앱을 통합할 수 있도록 지원합니다! 우선순위 수준에 따라 작업과 회의를 달력의 빈 슬롯에 쉽게 할당할 수 있는 AI 기반의 스케줄링을 경험해보세요. 또한 ClickUp Brain을 통해 맞춤형 자동화 규칙을 설정하여 일상적인 작업을 처리할 수도 있습니다. 바쁜 업무에 작별을 고하세요!

Motion이란 무엇인가요?

motion을 통해

수동으로 플랜을 세우는 스트레스를 없애기 위해 설계된 Motion은 AI 기반의 생산성 도구로, 작업, 회의 및 우선순위를 달력에 자동으로 예약합니다.

마감일 변경, 회의 충돌, 작업의 긴급성에 따라 달력을 실시간으로 동적으로 조정합니다. 달력, 할 일 목록, 프로젝트 관리 기능을 하나의 플랫폼에 갖춘 Motion은 바쁜 일정을 소화하며 하루를 세세하게 관리할 시간이 없는 사용자에게 이상적입니다.

💡 프로 팁: 80/20의 법칙이라고도 알려진 파레토의 법칙은 결과의 80%는 집중된 노력의 20%에서 나온다는 것을 의미합니다. 시간 관리에 있어서는, 이는 목표 달성에 가장 큰 영향을 미치는 작업에 우선순위를 두는 것을 의미합니다.

Motion의 기능

Motion의 기능은 할 일이 너무 많아서 모든 것을 수동으로 관리할 여유가 없는 사람들을 위해 만들어졌습니다.

기능 #1: 실시간 AI 스케줄링

motion을 통해

Motion이 작업을 예약할 때, 사용자가 그 작업을 수행할 시간을 분 단위로 정확하게 파악합니다. 회의, 집중 시간, 마감일 및 우선순위를 확인합니다. 그런 다음, 일정이 변경될 경우 자동으로 업데이트되는 동적인 일일 달력을 만듭니다.

회의가 늦게 끝났기 때문에 작업을 놓쳤습니까? Motion은 우선순위를 희생할 필요가 없도록 하루 전체 일정을 즉시 재최적화합니다.

기능 #2: 전체 프로젝트 관리

motion을 통해

Motion은 개별 작업 관리를 넘어서는 기능을 제공합니다. 모든 것을 달력과 동기화하면서 전체 프로젝트를 구축하고, 하위 작업으로 분할하고, 의존성을 설정하고, 팀원에게 작업을 할당하고, 여러 이니셔티브의 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

기능 #3: 회의 일정 자동화

motion을 통해

다음 회의 일정을 잡기 위해 끝없이 이어지는 "언제 시간 되세요?"라는 스레드에 지치셨나요? Motion에는 실제 달력을 기반으로 가장 적합한 시간을 찾고, 링크를 자동으로 전송하고, 필요할 때 집중할 수 있도록 시간을 블록으로 설정하는 회의 관리 스케줄러가 내장되어 있습니다.

중요도에 따라 작업의 우선 순위를 정할 수도 있으므로, 유일한 실제 작업 시간을 실수로 예약하는 일이 없습니다.

기능 #4: 우선순위가 지정된 할 일 목록

motion을 통해

끝없이 산재된 작업 목록으로 인해 압박감을 느끼지 않도록, Motion은 마감일, 작업의 중요도 및 사용자의 이용 가능 여부에 따라 우선 순위가 지정된 작업 목록을 지속적으로 업데이트합니다.

결과는? 해야 할 일이 한눈에 보입니다. 또한, 그 일을 언제 할지 정확히 알 수 있습니다.

Motion 가격

Pro AI: 월간 좌석당 29달러

Business AI: 월간 좌석당 $49

Enterprise: 맞춤형 가격

TimeHero와 Motion: 기능 비교

TimeHero와 Motion은 언뜻 보면 비슷해 보입니다. 하지만 자세히 살펴보면, 두 제품의 차이점은 매우 뚜렷하고 중요합니다. 주요 기능에 대해 두 제품을 직접 비교해 보겠습니다.

기능 #1: 지능형 스케줄링

이것이 Motion의 뛰어난 기능입니다. AI 엔진이 달력을 실시간으로 지속적으로 우선순위를 재조정합니다. 새로운 회의, 마감일 변경 또는 우선순위 변경에 따라 작업을 자동으로 이동합니다. 단순히 빈 슬롯을 채우는 것이 아니라 집중 시간을 보호하고 긴급성을 최적화하며 일정이 변경될 때 즉시 적응합니다.

TimeHero도 지능형 플랜을 제공하지만, 이는 "한 번 설정하면 더 이상 신경 쓰지 않아도 되는" 방식에 가깝습니다. 이 플랜은 구조화되고 예측 가능한 업무에 적합하며, 지속적인 재조정이 필요한 빠르게 변화하는 환경에 있는 팀이나 개인에게는 그다지 적합하지 않습니다.

🏆 우승자: Motion. 플랜이 수시로 변경되고 달력도 사용자와 같은 속도로 빠르게 반응해야 하는 역동적인 일정에 더 적합합니다.

기능 #2: 프로젝트 관리

TimeHero는 전통적인 프로젝트 관리에 중점을 두고 있으며, 그 역할을 잘 수행합니다. 팀이 장기 프로젝트를 명확하게 관리할 수 있도록 내장 템플릿, 시작 및 마감일 조정, 작업 의존성, 리소스 할당 도구 등을 제공합니다. 개별 달력뿐만 아니라 전체 워크플로우에 대한 가시성을 위해 설계되었습니다.

반면 Motion은 프로젝트 구조를 지원하지만 간트 차트, 템플릿 또는 리소스 계획에 대해서는 자세히 다루지 않습니다. 실행 및 일상적인 흐름에는 적합하지만, 계층적이고 장기적인 프로젝트 관리에는 적합하지 않습니다.

🏆 우승자: TimeHero. 팀에 더 스마트한 할 일 목록이 아닌 구조, 타임라인 및 전체적인 개요가 필요한 경우 더 강력한 선택입니다.

기능 #3: 팀 협업

이상적인 도구는 팀의 운영 방식에 따라 완전히 달라집니다. Motion은 우선순위가 끊임없이 바뀌고 모든 팀원의 일정이 빡빡하게 잡혀 있는, 실행 중심의 빠르게 변화하는 팀에 적합합니다. 이 도구를 사용하면 상황이 변해도 각 팀원이 작업을 계속 진행하고 일관성을 유지할 수 있습니다.

TimeHero는 템플릿, 타임라인 및 업무량 균형이 중요한, 정의된 프로젝트 범위 내에서 작업하는 팀에 더 적합합니다. 협업이 실시간 실행보다 계획에 더 중점을 두는 경우 TimeHero가 더 자연스럽다고 느낄 것입니다.

🏆 우승자: 동점입니다. 팀이 구조를 중시하는지, 속도를 중시하는지에 따라 결정될 문제입니다. 두 도구 모두 각기 다른 장점을 가지고 있습니다.

기능 #4: 작업 자동화

TimeHero는 자동화를 중요하게 생각합니다. 반복 작업 템플릿을 만들고, 팀 회원들 간의 업무량 균형을 자동화하고, 한 번 설정하면 자동으로 실행되는 워크플로우를 구축할 수 있습니다. 클라이언트 온보딩, 캠페인 관리, 보고 주기 등 반복적인 작업을 처리하는 팀에 특히 유용합니다.

Motion은 기본적인 반복 작업 지원을 제공하지만, 자동화 로직이나 대량 작업 규칙을 기반으로 구축되지는 않았습니다. 수동 작업을 줄이는 데 자동화가 핵심이라면 TimeHero가 더 적합합니다.

🏆 우승자: TimeHero. 팀이 반복적인 프로세스를 실행하고 지속적인 감독 없이 업무를 진행하기 위해 자동화가 필요한 경우 더 나은 선택입니다.

기능 #5: 사용자 경험 및 인터페이스

Motion은 달력을 중심으로 한 세련되고 직관적인 경험을 제공합니다. 현대적이고 반응이 빠르며, 개인과 팀 모두 쉽게 빠르게 적응할 수 있습니다. 실시간 스케줄링 UI는 달력을 주로 사용하는 사람들에게 특히 유용합니다.

TimeHero는 강력하지만, 좀 더 실용적인 느낌을 줍니다. 인터페이스는 기능적이지만, 특히 기존의 프로젝트 관리 도구에 익숙하지 않은 사용자에게는 약간 복잡하고 시각적으로 매력적이지 않습니다.

🏆 우승자: Motion. 사용자 경험이 팀의 채택에 중요한 요소라면, Motion의 세련된 디자인과 달력 우선 레이아웃을 통해 매일 쉽게 사용할 수 있습니다.

Motion은 단지 일정 관리에 불과하다고 생각하시나요? 다시 생각해보세요. 이 도구는 여러분이 일을 하는 데도 도움을 주도록 설계되었습니다. 집중할 수 있는 시간을 보호하고, 일정이 과다할 때 알려주며, AI를 사용하여 긴급도와 가용성에 따라 가장 효율적인 작업 순서를 제안합니다. 이 도구는 미루는 습관과 과도한 작업량을 정면으로 해결하기 위해 만들어졌습니다.

TimeHero는 계획 수립에는 뛰어나지만, 실행 모드를 유지하는 실시간 알림 기능이 부족합니다. 생산성 코치처럼 생각하는 도구를 원하신다면 Motion이 적합합니다.

🏆 우승자: Motion. 시간을 정리하고 적극적으로 일정을 지키도록 도와주므로, 할 일 목록이 끝이 보이지 않을 때 큰 도움이 됩니다.

TimeHero와 Motion의 비교 (Reddit)

Reddit 사용자들은 실제 사용 경험을 바탕으로 TimeHero와 Motion의 명확한 차이점을 강조합니다.

Motion의 대안으로 TimeHero는 강력한 자동화 및 장기 계획 기능으로 높은 평가를 받고 있습니다. 매일 최소한의 입력으로 복잡한 프로젝트를 관리하는 사용자에게 인기가 많습니다.

사용자 finngornthegreat는 r/productivity에 다음과 같은 노트를 남겼습니다

반복 작업이 정말 유용했습니다. 매월 어느 날에든 한 번씩 반복되는 회계 및 입찰 포털 확인을 설정했는데, 중요한 마감일 사이에 일정이 배정되어 정말 좋았습니다. 이 기능을 사용하여 매일 이메일 처리 시간을 블록으로 설정할 수 있게 되어, "실제" 일에 할애할 수 있는 시간을 더 현실적으로 파악할 수 있게 되었습니다.

그러나 다른 사람들은 어색한 UI와 학습 곡선을 언급합니다. 예를 들어, dho689는 Sorted3와 비교하면서 다음과 같이 말했습니다.

Timehero의 AI는 사용 가능한 모든 시간 슬롯에 작업을 예약한다는 점에서 훨씬 우수하지만, UI/UX는 훨씬 느리고 버그가 많습니다. 버튼을 매번 클릭하는 대신 실시간으로 일정을 조정하기 때문에 속도가 느린 것은 이해할 수 있지만, 앱이 거의 업데이트되지 않는다는 점이 아쉽습니다.

반면 Motion은 AI 기반의 일일 플랜으로 호평을 받고 있습니다. 사용자들은 의사 결정의 피로를 줄여주는 기능을 좋아합니다.

Reddit 사용자 FrancescoD_ales는 r/ProductivityApps에서 다음과 같이 말했습니다

우선 순위 결정에 대한 압박을 덜고 싶지만, 작업당 많은 정보를 계속 추가해야 하는 사용자에게 적합합니다. 달력과 AI에 중점을 두는 사용자에게 적합합니다.

단점은 무엇일까요? 높은 가격 태그와 대규모 팀에서 사용하기 어렵다는 점입니다. Redditor ruckk2는 다음과 같이 말했습니다.

Motion에 대해 오래 전부터 알고 있었지만, 가격이 상당히 비싸서 시도해 보지 않았습니다…,

전반적으로, 스마트한 일일 계획이 필요한 경우 Motion이 적합합니다. 체계적이고 장기적인 프로젝트 실행에는 TimeHero가 더 적합합니다.

ClickUp을 만나보세요 — TimeHero Vs. Motion의 최고의 대안

TimeHero와 Motion의 일부 기능을 좋아하지만 더 많은 기능을 갖춘 플랫폼을 원하신다면, 업무에 필요한 모든 것을 갖춘 앱인 ClickUp을 살펴보세요.

알리스테어 윌슨, 디지털 트랜스포메이션 컨설턴트, 컴파운드도 동의합니다:

여러 옵션을 검토한 결과, ClickUp이 전반적으로 강력한 기능과 유연성을 모두 갖춘 제품이라고 판단했습니다. 또한, 추가적인 외부 앱이나 서비스 없이 외부 계약자의 시간 기록을 추적하고 측정하기 위해 시간 추적 문제를 해결해야 했습니다. ClickUp의 기본 시간 추적 기능은 모바일, 태블릿, 데스크톱에서 원활하게 작동합니다.

ClickUp이 생산성을 추적 및 개선하고 시간을 더 잘 관리하기 위한 더 스마트한 선택인 이유는 다음과 같습니다.

ClickUp의 우위 #1: AI 달력 + ClickUp Brain (AI 어시스턴트)

작업, 프로젝트 및 약속이 하나의 통합된 스페이스에 모인 ClickUp의 AI 기반 달력으로 전체 일정을 보세요

ClickUp의 AI 캘린더는 하루 일정을 깔끔한 시간 블록으로 정리하는 것 이상의 기능을 제공합니다. 사용자에게 가장 적합한 버전을 만들어줍니다. Google 캘린더와 동기화되어 백로그에서 이벤트를 가져오고, 집중 시간을 자동으로 블록하고, 자연어 명령어를 사용하여 회의를 예약합니다. 캘린더를 일과 연결하는 스마트한 지휘 센터입니다.

달력, ClickUp 문서 및 작업에서 모든 것이 일관되게 유지되므로, 누락되거나 스티커 메모에 묻혀 버리는 일이 없습니다.

계획 및 일정을 더욱 쉽게 만들기 위해, 작업, 프로젝트 및 팀 회원의 컨텍스트를 파악하는 세계에서 가장 완벽한 업무 AI인 ClickUp Brain을 사용할 수 있습니다. 이 도구는 프로젝트 타임라인을 자동으로 생성하고, 복잡한 프로젝트를 처리하기 위해 작업 설명 및 하위 작업을 초안으로 작성하고, 작업이 지체될 때 다음 단계를 제안하여 작업 관리를 간소화합니다.

ClickUp Brain을 활용하여 작업의 우선 순위를 자동으로 지정하고, 프로젝트 플랜을 작성하고, AI 기반 인텔리전스로 콘텐츠를 생성할 수도 있습니다

AI 우선 순위 지정으로 충돌하는 약속을 자동으로 우선 순위 지정하고, AI 할당을 사용하여 도메인과 전문 지식에 따라 적절한 팀 회원에게 작업을 할당하세요. 비디오 안내를 확인하세요.

단순히 일정을 계획하는 Motion의 AI와 달리, ClickUp Brain은 실제로 대규모의 계획을 수립하고 실행하는 데 도움을 줍니다.

💡 프로 팁: ClickUp Brain MAX는 AI 기반 데스크탑 어시스턴트로, 음성을 가장 유용한 생산성 해킹으로 바꿔줍니다. Brain MAX의 ClickUp Talk to Text를 사용하면 작업, 회의, 알림 및 노트를 핸즈프리로 지시할 수 있습니다. 음성이 알림 설정, 문서 작성, 작업 할당, 회의 예약까지 단 한 번의 입력 없이 바로 가기 역할을 합니다. ClickUp Brain MAX의 Talk to Text를 사용하여 4배 더 빠르게 계획, 실행 및 분석하세요

🧠 재미있는 사실: GenAI는 사무직 근로자의 생산성을 향상시켜 매주 평균 4.11시간의 시간을 절약하고 있습니다.

ClickUp의 장점 #2: 시간 추적 + 유연한 작업 보기

ClickUp의 기본 제공 시간 추적 기능을 사용하여 시간을 손쉽게 추적하고, 정확한 보고서를 작성하고, 원활한 작업 관리를 보장하세요

TimeHero는 프로젝트 자동화를 제공하는 반면 Motion은 달력에 중점을 두고 있으며, ClickUp을 사용하면 필요에 가장 적합한 보기로 모든 작업을 보기, 추적 및 관리할 수 있습니다.

ClickUp 프로젝트 시간 추적을 사용하면 시간을 추적하기 위해 확장 프로그램이나 타사 도구가 필요하지 않습니다. 수동으로 기록하거나, 작업하면서 타이머를 시작 및 중지하고, 청구 가능한 시간으로 표시하고, 프로젝트, 클라이언트 또는 팀 회원별로 자세한 시간 보고서를 볼 수 있습니다.

복잡한 프로젝트를 관리하기 쉬운 ClickUp 작업으로 정리하여 더 명확하게 실행하세요

모든 ClickUp 작업에 대해 시간이 기록되므로 , 추정 시간과 실제 시간을 비교하고 기대치를 조정할 수 있습니다.

가장 좋은 점은 무엇일까요? 목록, 보드, 달력, 타임라인, 간트, 작업량 등 15개 이상의 사용자 지정 가능한 ClickUp 보기를 선택하여 다양한 관점에서 작업을 관리하고 추적할 수 있습니다.

실제로 ShopMonkey와 같은 선도적인 기업들은 효율적인 작업 관리 및 간소화된 협업 도구인 ClickUp을 통해 마케팅 리더십 검토 및 승인 완료 시간을 50% 단축했습니다.

프로젝트 마일스톤을 추적하거나, 팀의 작업량을 모니터링하거나, 단순히 일일 작업을 관리해야 하는 경우, ClickUp은 전반적인 생산성을 최적화할 수 있는 다양한 기능을 제공합니다.

💡 프로 팁: ClickUp의 타임시트를 사용하여 시간 낭비를 파악하고 일주일 시간을 되찾으세요. 작업 및 하위 작업에 대해 추적한 시간을 중앙 집중식 주간 보기로 자동으로 가져옵니다. 그런 다음 매주 금요일에 5분 정도 시간을 내어 타임시트를 검토하세요. 시간을 낭비하는 반복적이고 가치 낮은 작업을 찾아보세요

예상 시간을 지속적으로 초과하는 일을 파악하세요

태그, 담당자 또는 작업 유형별로 필터를 사용하여 시간이 실제로 어디에 사용되었는지 확인하세요 이를 통해 유사한 작업을 일괄 처리하고, 더 나은 위임, 또는 중요한 작업에 집중할 수 있도록 집중 시간을 블록으로 설정할 수 있습니다.

ClickUp의 장점 #3: 시간 블록 템플릿

무료 템플릿 받기 일정을 자유롭게 조정할 수 있는 ClickUp 시간 블록 템플릿으로 하루를 맞춤 설정하세요

Motion의 자동화된 일정의 구조를 원하지만 더 많은 유연성을 원하십니까? ClickUp 시간 블록 템플릿을 사용하면 하루를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 작업 블록을 시각적으로 드래그, 드롭 및 순서를 변경하고, 실제 작업에 연결하고, 각 블록 전후에 일어나는 일을 자동화할 수도 있습니다.

마지막 순간에 일정을 변경해야 합니까? 템플릿을 사용하면 그것도 가능합니다. 따라서 구조와 적응력이 모두 필요한 사람들에게 적합합니다.

📮ClickUp Insight: 월요일 블루스? 월요일은 주간 생산성에서 가장 약한 고리(말장난은 의도하지 않음)로 드러났습니다. 35%의 근로자가 월요일을 가장 생산성이 낮은 날로 꼽았습니다. 이러한 침체는 월요일 아침에 업데이트와 주간 우선순위를 확인하는 데 소비되는 시간과 에너지 때문이라고 할 수 있습니다. ClickUp과 같은 업무용 앱이 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, ClickUp에 내장된 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain은 모든 중요한 업데이트와 우선순위를 몇 초 만에 '알려줍니다'. 또한 통합 앱을 비롯한 업무에 필요한 모든 것을 ClickUp의 연결된 검색으로 검색할 수 있습니다. ClickUp의 지식 관리 기능을 사용하면 조직을 위한 공유 참조 지점을 쉽게 구축할 수 있습니다! 💁

ClickUp의 장점 #4: 진정한 유연성을 갖춘 반복 작업

ClickUp의 반복 작업을 사용하여 반복되는 워크플로우를 자동화하고, 매일 또는 정기적인 작업을 쉽게 간소화하세요

TimeHero의 자동화 또는 Motion의 달력 중심 접근 방식과 비교할 때, ClickUp의 시스템은 추측이 전혀 필요 없는 반복적이고 복잡한 워크플로우를 위해 설계되었습니다.

ClickUp의 반복 작업 시스템은 사용자 정의가 가능합니다. 작업을 매일, 매주, 매월, 완료 후 또는 맞춤형 일정에 따라 반복되도록 구성할 수 있습니다. 댓글 및 하위 작업과 같은 데이터를 이월하거나 각 반복을 처음부터 새로 시작할 수 있습니다.

또한 주말이나 공휴일에 건너뛰기 조건을 설정하고, 새로운 작업이 동일한 위치에 표시될지 또는 지정된 스페이스에 표시될지 제어할 수 있습니다.

📖 또한 읽기: 시간 블록을 사용하여 생산성을 높이는 방법

ClickUp의 장점 #5: 심층적인 자동화

ClickUp 자동화로 프로세스를 간소화하고, 맞춤형 트리거를 통해 수동 단계를 줄이고 효율성을 높일 수 있습니다

ClickUp 자동화를 사용하면 사용자 지정 가능한 "if-this-then-that" 논리를 통해 반복적인 작업을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 하위 작업이 완료되면 작업을 "진행 중"으로 이동하고 싶으신가요? 또는 거래가 닫힘으로 표시되면 Slack 알림을 받고 싶으신가요? 몇 초 만에 설정할 수 있습니다.

자동화를 통해 마감일, 상태 변경, 양식 제출 등의 트리거에 따라 팀원 배정, 우선순위 업데이트, 태그 추가, 알림 전송 등을 수행할 수도 있습니다.

ClickUp의 장점 #6: 업무량 관리 및 팀 가시성

ClickUp의 작업량 보기를 통해 팀 용량과 프로젝트 진행 상황을 관리하여 작업의 균형을 맞추고 소진을 방지하세요

Motion은 귀하의 개인 일정에 중점을 둡니다. TimeHero는 프로젝트의 흐름을 처리합니다. ClickUp은 팀에서 과부하 상태인 사람과 용량이 남아 있는 사람을 포함하여 모든 것을 보여줍니다.

ClickUp 작업량 보기를 사용하면 시간 추정, 노력 포인트 또는 작업 번호를 기반으로 작업 배포를 실시간으로 확인할 수 있습니다. 작업을 즉석에서 재할당하고 프로젝트 범위를 조정하여 부하를 균형있게 조정할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 직원의 절반 미만이 최적의 성과를 달성하고 있으며, 많은 직원이 불명확한 목표, 자원 부족, 비효율적인 관리 등 여러 가지 장애물에 직면하고 있습니다. 이는 팀이 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 더 나은 도구, 지원 및 전략이 필요함을 강조합니다.

최종 평결: ClickUp—모든 요구 사항에 적합한 최고의 시간 관리 및 스케줄링 도구

결론적으로, 어떤 것이 가장 좋을까요?

TimeHero는 차분하고 체계적인 프로젝트 실행이 필요한 경우에 적합합니다. Motion은 AI 기반의 할 일 목록 앱을 통해 5분마다 일정을 재구성해야 하는 경우에 탁월한 선택입니다.

ClickUp은 스케줄링, 프로젝트, AI, 자동화, 팀 관리 등 모든 것을 타협 없이 원하는 사람들을 위해 만들어졌습니다. 두 가지 장점을 모두 갖춘 최고의 도구입니다. AI 달력과 스마트한 프로젝트 관리자가 완벽한 생산성 생태계에 정보를 제공합니다.

작업 및 프로젝트와 함께 사용할 수 있는 문서, 브레인스토밍 및 마인드 맵을 위한 화이트보드, 클라이언트 또는 팀의 요청을 캡처할 수 있는 양식, 작업 공간 내에서 대화를 나눌 수 있는 ClickUp 채팅까지 포함되어 있습니다.

목표를 정의하고 추적할 수 있으며, 온보딩에서 콘텐츠 계획에 이르기까지 모든 것에 템플릿을 사용할 수 있고, Slack, Zoom, Google 캘린더, GitHub, Notion 및 1,000개 이상의 다른 도구와 통합할 수 있습니다.

이 제품의 심층성은 타의 추종을 불허합니다. ClickUp에 무료로 등록하여 시작하세요.