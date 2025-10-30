2025년 애자일 팀을 위한 최고의 Miro PI 플랜 템플릿

애자일 팀 전체가 하나의 시각적 스페이스에서 원활하게 협업하는 모습을 상상해 보세요. 명확한 책임, 의존성, 우선순위, 그리고 동기화된 타임라인이 함께합니다.

PI 플래닝이 제대로 완료됨으로 인해 이런 결과가 나타납니다.

PI(프로그램 증분) 계획은 팀이 함께 모여 목표를 조정하고 우선순위를 설정하며 향후 스프린트에서 제공할 내용을 계획하는 애자일 프로세스의 키 단계입니다. 적절한 구조를 통해 워크플로우에서 혼란, 지연 및 의사소통 오류를 제거할 수 있습니다.

이 글의 기능은 애자일 팀이 스프린트를 추적하는 데 설계된 최고의 Miro PI 계획 템플릿을 소개합니다. 대안을 찾고 계시다면, 최고의 ClickUp PI 계획 템플릿 목록도 함께 제공해 두었습니다.

주요 Miro PI 플랜 템플릿 한눈에 보기

최고의 Miro 및 ClickUp PI 플랜 템플릿의 기능을 소개하는 요약입니다:

좋은 Miro PI 플랜 템플릿의 조건은 무엇인가요?

적합한 Miro PI 플랜 템플릿은 계획 세션을 더 혼란스럽게 만들지 않고 원활하게 진행시켜야 합니다. 견고한 Miro PI 플랜 템플릿을 선택할 때 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다 👇

명확한 팀 스윔레인: 각 팀의 일을 시각적으로 구분하여 누가 무엇을 담당하는지 혼란이 없도록 하는 템플릿을 찾으세요.

스프린트 일정: 팀이 여러 반복 일정에 걸쳐 일을 명확하게 지도할 수 있도록 템플릿에 가시적인 스프린트 달력을 포함하세요.

PI 목표 섹션: 주요 목표를 설정하고 강조할 수 있는 템플릿을 선택하여 모두가 공유된 결과물에 집중할 수 있도록 지원하세요.

의존성 매핑: 특히 팀 간 작업 의존성을 표시할 수 있는 공간이 있는 템플릿을 찾아보세요. 이를 통해 불일치와 장애 요인을 방지할 수 있습니다.

위험 및 장애 요소 보드: 템플릿에 위험 요소나 병목 현상을 다루는 섹션을 포함시켜, 이를 조기에 해결하고 플랜이 차질을 빚지 않도록 하세요.

팀 노트 및 코멘트: 협업 중 피드백, 질문, 아이디어가 한 곳에 모아지도록 스티커 노트나 코멘트 기능을 지원하는 템플릿을 선택하세요.

애자일 프레임워크에 맞춤: SAFe, Scrum@Scale 또는 맞춤형 설정을 따르든, 레이아웃이 애자일 프로세스를 지원하도록 보장합니다.

👀 알고 계셨나요? DSDM은 애자일이 유행하기 전부터 애자일 방식이었습니다! 동적 시스템 개발 방법론(DSDM)은 1994년 처음 출시되었으며 가장 초기의 애자일 프로젝트 프레임워크 중 하나였습니다. 애자일 선언문(2001년)보다 훨씬 이전에 DSDM은 이미 적극적인 사용자 참여, 빈번한 결과물 제공, 고정된 기간 설정과 같은 원칙을 주창하고 있었습니다.

Miro PI 플랜 템플릿

Miro는 목표를 조정하고, 작업을 계획하며, 실시간 협업을 촉진함으로써 애자일 팀이 생산적인 PI 세션을 구성할 수 있도록 돕는 다양한 PI 플랜 템플릿을 제공합니다.

가장 인기 있는 템플릿을 살펴보세요 👇

1. PI 플랜 템플릿

Miro의 PI 플랜 템플릿은 애자일 팀을 위한 PI 플랜 프로세스 전반을 간소화합니다. 팀이 전략을 조정하고, 팀 간 의존성을 파악하며, 플랜 결정을 실행 가능한 작업으로 전환할 수 있는 협업형 디지털 작업 공간을 제공합니다.

이 템플릿은 실시간 의견을 수렴하고 모든 PI 계획 자료를 한곳에 모아 모든 구성원이 공유된 비전을 향해 협력하도록 지원합니다. 직관적인 레이아웃을 통해 팀은 기능 분해, 위험 요소 지도, 다가오는 프로그램 증분(PI)의 다음 단계에 대한 합의를 도출할 수 있습니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

계획을 시작하기 전에 프로그램 백로그에서 기능, 스토리, 작업을 목록으로 작성하고 우선순위를 정하세요.

직관적인 드래그 앤 드롭 커넥터를 사용하여 대화형 프로그램 보드에서 의존성을 시각화하고 연결하세요.

내장된 커뮤니케이션 및 업데이트 tools를 활용하여 원격 팀과 실시간으로 협업하세요.

양방향 통합을 통해 Jira와 원활하게 동기화하여 수동 업데이트를 피하고 플랫폼 전반에서 일관성을 유지하세요.

✅ 이상적인 대상: SAFe 프레임워크를 사용하는 애자일 릴리스 트레인 및 대규모 팀으로, 프로그램 증분(PI) 플랜을 중앙 집중식으로 관리하고 조정할 수 있는 공간이 필요한 경우

🗂️ 우선순위를 정하기 어려우신가요? 이 작업 우선순위 지정 tools는 팀이 의존성을 균형 있게 조정하고 가장 큰 영향을 미치는 작업에 집중할 수 있도록 지원합니다. 스프린트, 릴리스, 크로스-기능적 워크플로우 전반에 걸쳐 명확성이 필요한 빠르게 움직이는 애자일 팀에 완벽합니다.

2. 올인원 PI 플랜 템플릿

via Miro. com

Miro 올인원 PI 계획 템플릿은 SAFe PI 계획의 모든 주요 측면을 하나의 Miro 보드에서 포괄적으로 다루는 프레임워크를 제공합니다. 이를 통해 팀은 통합된 스페이스 내에서 공동으로 PI 목표를 설정하고, 팀별 브레이크아웃 세션을 진행하며, 기능 및 의존성을 관리하는 프로그램 보드를 운영할 수 있습니다.

목표, 아젠다, 위험 추적, 프로그램 보드 등 키 구성 요소를 통합하여 모든 세부 사항이 고려되도록 지원합니다. 팀은 이를 활용해 우선순위를 시각화하고 애자일 팀 내외부 협업을 조정함으로써 조직 전반에 걸쳐 일관성과 동기화를 촉진할 수 있습니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

시간대별 명확한 아젠다를 통해 PI 플랜 이벤트 및 하위 이벤트를 구성하여 시간대를 초월한 플랜을 실현하세요.

전용 솔루션 및 프로그램 보드를 활용하여 크로스팀 의존성을 관리하고 여러 ART 간 역량을 조정하세요.

구조화된 ROAM 보드로 위험을 추적하고 해결하세요. 소유자 지정, 위험 수용 또는 완화책 플랜을 지원합니다.

시각적 신뢰도 투표 섹션으로 팀의 목표 일치도를 측정하세요. 우려 사항을 조기에 파악하고 투명성을 촉진합니다.

✅ 이상적인 대상: 여러 ART를 아우르는 크로스-위치 PI 이벤트를 플랜하는 애자일 코치 및 RTE(Responsible Team Executive)를 위한 즉시 사용 가능한 포괄적인 작업 공간

⭐ ClickUp Brain으로 PI 플랜을 더 스마트하게 만들어보세요 ClickUp Brain은 ClickUp 내에 내장된 AI 어시스턴트입니다. 작업, 문서, 채팅, 목표 등 모든 일을 연결하여 즉각적인 답변, 요약, 자동화 기능을 제공합니다. ClickUp Brain은 애자일 팀을 지원합니다: 플랜 업데이트를 실시간으로 요약하다 : 동기화나 스탠드업 미참석 시에도 최신 정보를 놓치지 마세요

장애 요소를 즉시 파악하세요 : 잠재적 위험이 스프린트를 방해하기 전에 알림을 받아보세요

요청 시 상황에 맞는 보고서 생성 : 단 한 번의 프롬프트로 PI 진행 요약, 백로그 인사이트 또는 용량 플랜을 생성하세요.

관리자 작업 자동화 : 레트로 작성, 스프린트 목표 업데이트, 후속 조치 할당 등 반복적인 계획 작업을 Brain이 처리하도록 하세요.

전체 작업 공간과 연결: Brain은 작업, 문서, 채팅, 연동 서비스, 심지어 달력까지 활용하여 완전한 맥락의 답변을 제공합니다. 프롬프트: 현재 PI 보드에서 상위 3개 위험 요소를 요약하고, 스프린트 2 시작 전에 이를 해결할 방법을 제안하세요. ClickUp Brain을 활용하여 키 PI 위험 요소를 파악하고, 다음 스프린트가 시작되기 전에 이를 해결할 수 있는 즉각적인 제안을 받아보세요.

3. SAFe PI 플랜 템플릿

via Miro. com

Miro SAFe PI 계획 템플릿은 애자일 릴리스 트레인을 위한 핵심 PI 계획 이벤트를 지원하기 위해 특별히 설계되었습니다. 비즈니스/기술 목표 설정, 상호 의존성 파악, 반복 간 일 순서 정리를 위한 체계적이고 확장 가능한 애자일 프레임워크를 제공합니다.

이 템플릿은 팀이 표준 PI 계획 아젠다를 진행하도록 안내하여 팀의 커밋과 프로그램 보드 같은 키 요소를 쉽게 시각화할 수 있게 합니다. 목표에 대한 투명성과 조화를 통해 조직이 예측 가능하게 대규모로 값을 전달하는 증분 플랜을 수립할 수 있도록 지원합니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

통합된 프로그램 백로그와 PI 플랜 보드로 팀 간 기능을 추적하고 관리하세요.

전담 팀 보드를 활용해 집중된 플랜 스페이스에서 일을 독립적으로 분해하세요

내장된 스크럼 오브 스크럼(SoS) 체크리스트를 통해 팀과 ART(Agile Release Train) 간 조정을 위한 협업 체계 구축

체계적인 레트로스펙티브 템플릿으로 각 PI 후 교훈을 도출하며 반성하고 개선하세요.

✅ 이상적인 대상: SAFe를 엄격히 따르는 팔로워 팀이며 원격 또는 하이브리드 PI 계획 이벤트를 지원할 즉시 사용 가능한 보드가 필요한 팀

4. PI 계획 준비 SAFe 템플릿

via Miro. com

Miro PI 계획 준비 SAFe 템플릿은 애자일 팀이 중요한 PI 계획 이벤트 전에 모든 것을 체계적으로 준비할 수 있도록 지원합니다.

비즈니스 컨텍스트 수집, 백로그 정제, 비전 합의 등 PI 전 활동을 간소화하여 실제 PI 플랜 세션의 효율성을 높입니다.

이 템플릿에는 이해관계자 피드백 수집, 제품 비전 정의, 목표 목록 작성, 이벤트에 필요한 tools/통합 준비를 위한 섹션이 포함됩니다. 키 입력을 준비하고 팀이 공통된 맥락을 공유하도록 함으로써 혼란을 줄이고 PI 플랜의 성공을 위한 기반을 마련합니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

비즈니스 컨텍스트와 제품 비전을 문서화할 전용 스페이스를 통해 모든 팀을 조기에 정렬하세요.

통합 사전 플랜 체크리스트를 활용하여 이해관계자 피드백을 사전에 수집하세요.

실제 세션 전에 내장된 드라이 런 섹션으로 플랜 프로세스를 미리 테스트하여 개선하세요.

✅ 이상적인 대상: PI 플랜 전 혼란을 줄이고 명확한 목표와 tools를 미리 준비해 완벽하게 대비하고자 하는 팀

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 18%는 캘린더, 작업, 알림을 통해 AI로 삶을 정리하고 싶어 합니다. 또 다른 15%는 AI가 일상적인 업무와 행정 일을 처리해주길 원합니다. 이를 위해 AI는 다음을 수행할 수 있어야 합니다: 워크플로우 내 각 작업의 우선순위 수준을 이해하고, 작업 생성 또는 조정을 위한 필수 단계를 실행하며, 자동화된 워크플로우를 설정하는 것입니다. 대부분의 tool은 이 중 한두 단계만 일되어 있습니다. 그러나 ClickUp은 사용자가 당사 플랫폼을 통해 최대 5개 이상의 앱을 통합할 수 있도록 지원해 왔습니다! 우선순위에 따라 캘린더의 빈 시간대에 작업과 회의를 손쉽게 배정할 수 있는 AI 기반 스케줄링을 경험해 보세요. ClickUp Brain을 통해 맞춤형 자동화 규칙을 설정하여 반복적인 업무를 처리할 수도 있습니다. 번거로운 일은 이제 그만!

5. PI 플랜 마무리 및 추적기 SAFe 템플릿

via Miro. com

Miro PI 계획 마무리 및 추적 템플릿은 PI 계획 후 결과를 기록하고 PI 기간 동안 진행 상황을 모니터링하는 tool입니다. 이 tool은 계획 이벤트에서 결정된 사항, 즉 최종 PI 목표, 팀 플랜, 위험 요소, 의존성 및 실행 항목을 포괄적으로 기록하는 역할을 합니다.

이 템플릿은 Miro의 AI를 활용하여 주제를 그룹화하고 토론 내용을 요약해 후속 조치를 용이하게 합니다. 제품 관리자 및 RTE는 PI 기간 내내 이 보드를 실시간 추적 도구로 활용하여 상태 업데이트, 프로그램 리스크 관리, 팀의 PI 약속 이행 현황을 확인할 수 있습니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

PI 오브젝트, 위험 요소, 후속 조치에 대한 전용 마무리 섹션을 통해 최종 결과를 명확하게 문서화하세요.

Miro AI를 활용해 키워드나 어조별로 관련 아이디어를 그룹화하여 토론 내용을 더 빠르게 요약하세요.

통합 의존성 매핑 앱으로 팀 간 의존성을 시각적으로 추적하세요

상세 타임라인과 마일스톤 추적을 통해 이벤트 후 결과물을 모니터링하세요.

✅ 이상적인 대상: PI 계획 후 진행을 추적하고 모든 실행 항목, 위험 요소 및 의존성이 처리되고 이행되도록 보장하려는 팀

📦 RTE를 위한 PI 플랜 팁: 휴식, 간식, 기술 설정 등 준비 사항을 사전에 완벽히 준비하세요.

PI 시작 시점에 비전과 전략적 메시지를 명확하게 전달하세요

참여도를 높이기 위해 활기찬 아이스브레이커나 사교 활동을 계획하세요

최적의 출석률과 집중도를 위해 하루를 오전 9시 이전에는 시작하지 마세요.

키 콘텐츠 콘텐츠를 준비하되 과도하게 채우지 마세요; 팀 간 협업을 위한 스페이스를 남겨두세요

프로그램(ART) 보드를 활용하여 기능, 타임라인, 의존성을 가시성 있게 만드세요.

6. SAFe 프로그램 보드 템플릿

Miro SAFe 프로그램 보드 템플릿은 애자일 팀이 단일 보드에서 기능, 프로젝트 타임라인, 팀 간 의존성을 보여줌으로써 프로그램 증분(PI)의 큰 그림을 시각화하는 데 도움을 줍니다. 공식적인 PI 계획 세션 외에도 프로그램 보드는 개발 목표를 비즈니스 목표와 연계하고, 팀 간 의존성을 명확히 하며, 팀과 이해관계자 간의 협업을 촉진하는 데 유용합니다.

이 Miro 템플릿은 팀이 반복 주기, 기능 출시 일정, 의존성 연결을 표시할 수 있는 구조적이면서도 유연한 보드를 제공합니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

구조화된 팀별 반복 작업 그리드를 활용하여 기능과 지원 요소를 손쉽게 할당하세요

마일스톤과 릴리스 체크포인트가 포함된 타임라인으로 전달 목표를 시각적으로 추적하세요.

People 위젯을 사용하여 팀 회원을 기능에 즉시 드래그 앤 드롭하세요

팀 간 의존성 지도를 통해 장애 요소를 조기에 발견하고 해결하세요

✅ 이상적인 대상: 의존성과 마일스톤을 명확하게 시각화하고자 하는 애자일 팀 및 프로그램 매니저, 특히 분산된 환경이나 복잡한 플랜 노력 시

💡 전문가 팁: PI 플랜 회의 종료 시, 팀원들이 PI 목표 달성 가능성에 대한 자신감을 0~5점(손가락 개수)으로 평가하는 '파이브 손가락 평가법'을 활용하세요. 평균 점수가 4점 미만이면 일시 중지하고 재플랜한 후 재투표해야 한다는 신호입니다. 이를 통해 플랜을 현실적이고 일관성 있으며 팀 승인을 받은 상태로 진행할 수 있습니다.

7. SAFe Roam 보드 템플릿

Miro SAFe ROAM 보드 템플릿은 팀이 식별된 각 위험을 기록하고 분류할 수 있는 공유 공간을 제공하여 위험을 명확하게 가시화합니다.

팀은 각 위험의 발생 가능성과 영향을 평가한 후, 이를 해결하기 위한 ROAM 상태(예: 즉시 해결 또는 수용)를 결정합니다. 플랜 및 실행 전반에 걸쳐 ROAM 보드를 최신 상태로 유지하면 모든 구성원이 장애물과 그 처리 방식을 인지할 수 있어 PI 목표 달성에 대한 확신을 높일 수 있습니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

사전 구축된 ROAM 프레임워크를 활용하여 네 가지 명확히 정의된 영역으로 위험을 효과적으로 분류하세요.

협업형 팀 투표 섹션을 통해 영향력이 큰 위험 요소를 함께 우선순위화하세요

플랜 단계에서 위험 요소를 원활하게 검토 및 업데이트하고, 제품 소유자(PO)가 안내형 위험 관리 프로세스와 동기화됩니다.

Jira 카드 통합을 통해 tools 간 위험 요소를 손쉽게 동기화하여 가시성과 추적성을 향상시키세요.

✅ 이상적인 대상: PI 플랜 단계에서 위험 관리를 공개적으로 논의하고 잠재적 장애 요소에 대해 더 빠르고 일관된 결정을 내리고자 하는 팀

8. 스크럼 오브 스크럼 회의 SAFe 템플릿

via Miro. com

Miro Scrum of Scrums Meeting SAFe Template은 대규모 프로젝트나 애자일 릴리스 트레인(ART)에서 작업하는 여러 스크럼 팀을 조정하는 데 도움을 줍니다. 이 템플릿은 'Scrum of Scrums' 즉, 각 팀 대표들이 진행 상황과 장애 요소를 동기화하는 정기 회의에 구조화된 의제와 작업 공간을 제공합니다.

이 템플릿은 의존성 지도, 문제 추적, 실행 항목 요약(테마 요약에 AI 지원 포함)을 통해 모든 팀이 일관성을 유지하도록 보장합니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

의존성과 장애 요소에 대한 가시성을 확보하기 위해 전용 SoS 회의 영역에서 실시간 팀 업데이트를 기록하세요.

구조화된 아젠다와 스크럼 마스터 업데이트 섹션으로 체계적인 SoS 회의를 진행하세요.

회의 후 영역에서 소유권과 다음 단계를 명시하여 명확한 후속 조치를 할당하세요

업데이트를 프로그램 보드에 직접 통합하여 팀 간 진행 상황을 시각화하세요.

✅ 이상적인 대상: 중대형 SAFe 환경에서 크로스팀 동기화 및 SoS 회의를 진행하는 애자일 릴리스 트레인(ART) 및 RTE(Release Train Engineer)

🛡️ 애자일 보너스: PI 플랜에서 ROAM은 무엇을 의미할까요? ROAM은 SAFe PI 플랜에서 사용되는 간단하면서도 강력한 위험 관리 tool로, 팀이 위험을 분류하여 비즈니스 연속성을 보장하는 데 도움을 줍니다. 그 의미는 다음과 같습니다: R – 해결됨: 위험이 완전히 처리되었으며 추가 조치가 필요하지 않음O – 담당자 지정됨: 위험 관리를 책임질 담당자가 지정됨A – 수용됨: 팀이 위험을 현재 상태로 유지하기로 동의함M – 완화됨: 위험의 영향을 줄이기 위한 플랜이 수립됨

9. 시나리오 플랜 템플릿

via Miro. com

Miro 시나리오 계획 템플릿은 팀이 체계적인 방식으로 다양한 미래 시나리오에 대비하고 전략을 수립할 수 있도록 지원합니다.

PI 전용이 아닌 전략적 계획 tool로, '가상 시나리오'를 탐구하여 PI 플랜을 보완할 수 있으며, 다양한 시나리오 정의, 잠재적 영향 분석, 실행 계획 수립을 위한 별도 섹션을 제공합니다.

이 명확한 프레임워크는 체계적인 사고를 촉진합니다. 팀은 시나리오 정의부터 결론 도출까지 논리적으로 진행할 수 있으며, 간과 사항을 줄이고 포괄적인 플랜을 보장하여 특히 위험 완화 및 장기 계획 수립에 유용합니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

단계별 시나리오 섹션으로 플랜 수립을 안내하여 불확실성을 손쉽게 헤쳐나가세요.

비즈니스, 크리에이티브 또는 학술 시나리오에 제약 없이 레이아웃을 자유롭게 적용하세요.

데이터 기반 플랜을 지원하기 위해 차트나 아티팩트 같은 시각 자료를 드래그 앤 드롭하세요.

팀의 의견을 즉시 반영하는 기능으로 실시간 협업하세요

✅ 이상적인 대상: 주요 스프린트나 이니셔티브를 시작하기 전에 다양한 미래 시나리오를 시각화하고 유연하며 선제적인 전략을 수립하고자 하는 팀

👋🏾 효과적으로 작업 우선순위를 정하는 방법을 알아보세요. 이 비디오를 시청하세요.

10. 스프린트 계획 템플릿

Miro의 스프린트 계획 템플릿은 스프린트 목표, 계획된 스토리/작업, 팀 용량을 명확한 시각적 레이아웃으로 제공하여 스프린트 계획 단계에서 팀 협업과 소통을 강화합니다.

대화형 디자인(필요 시 Jira 같은 tools와 연동 가능)으로 모든 구성원이 백로그 우선순위 설정과 스프린트 범위 정의에 기여할 수 있습니다. 팀이 무엇을 어떻게 전달할지 합의함으로써, 이 템플릿은 공유된 이해와 커밋 아래 스프린트를 시작하는 데 도움을 줍니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

계획 중 자유롭게 이동 가능한 편집 가능한 작업 카드를 사용하여 스프린트 항목을 정의하고 그룹화하세요.

Jira 통합으로 작업을 연결하여 tools 간 일을 중복 없이 추적하세요

파일, 링크 또는 참고 노트와 같은 아티팩트를 업로드하여 플랜 논의를 풍부하게 하세요.

구조화된 보기로 스프린트 목표를 명확히 매핑하여 소유자를 지정하고 우선순위를 조정하세요

✅ 이상적인 대상: 최소한의 설정과 최대한의 명확성으로 빠르고 효율적인 스프린트 플랜 회의를 진행하려는 스크럼 팀

Miro의 한도점

미로는 시각적 유연성으로 높이 평가받지만, 많은 사용자가 생산성과 사용성에 영향을 미칠 수 있는 마찰 지점을 보고합니다. 다음은 가장 흔한 문제점들입니다:

가파른 학습 곡선 으로 인해 신규 사용자가 안내 없이 시작하기 어렵습니다

보드의 성능이 저하됩니다 요소나 협업자가 너무 많을 때

보드 관리 체계가 부재 하여 실시간 세션 중 의도치 않은 편집이나 삭제가 발생합니다.

텍스트 형식은 한도 이며, 단일 텍스트 상자 내에서 혼합 폰트나 스타일링을 지원하지 않습니다.

모바일 앱은 부족함, 데스크톱 버전 대비 편집 기능이 제한적입니다

⚡ 템플릿 아카이브: Miro 보드 이상의 것을 찾고 계신가요? 스프린트 구성, 의존성 지도, 납품 주기 선제 대응을 위한 애자일 프로젝트 템플릿을 활용하세요.

대체 미로 PI 플랜 템플릿

Miro는 실시간 협업에 탁월하지만, 일부 팀은 ClickUp이 제공하는 구조화된 환경, 작업 관리 기능 및 내장된 애자일 기능을 선호합니다.

계획 보드와 실행 가능한 워크플로우를 결합한 PI 계획 템플릿을 위한 Miro 대안을 찾고 계시다면, ClickUp이 프로젝트 관리 스택 내에서 바로 사용할 수 있는 견고한 옵션을 제공합니다.

다음 프로그램 증분(PI)을 효율적으로 플랜하는 데 활용할 수 있는 강력한 ClickUp PI 플랜 템플릿을 소개합니다.

ClickUp PI 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp PI 플랜 템플릿을 활용하여 플랜을 수립하고, 창의적으로 문제를 해결하며, 위험을 완화하고, 백로그가 실시간으로 진화하는 모습을 지켜보세요.

ClickUp PI 계획 템플릿은 구조화된 화이트보드와 시각적 작업 추적을 통해 프로그램 증분 플랜을 수행할 수 있는 중앙 집중식 공간을 제공합니다. 세션을 Teams, 프로그램, 의제, ROAM이라는 네 가지 키 보드로 나누어 팀이 의존성, 위험 요소, 스프린트 결과물을 손쉽게 지도할 수 있도록 합니다.

이 템플릿은 애자일 팀이 체계적으로 업무를 관리하고 오브젝트를 조정하며, 논의에서 실행으로의 전환을 원활하게 하는 데 도움을 줍니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

개별 책임을 명확히 하는 팀 보드로 오브젝트를 세분화하고 반복 작업을 할당하세요.

기능 중심의 프로그램 보드 보기를 통해 마일스톤, 의존성 및 납품 타임라인을 추적하세요.

구조화된 의제 레이아웃으로 세션을 플랜하고 진행자 노트를 추가하여 모든 이벤트를 추적하세요.

ROAM 보드에서 위험을 해결됨(Resolved), 담당자 지정됨(Owned), 수용됨(Accepted), 완화됨(Mitigated)으로 분류하여 효과적으로 관리하세요.

ClickUp 대시보드와 화이트보드 스티커 노트를 실시간으로 동기화하여 tools 간 원활한 협업을 보장하세요.

✅ 이상적인 대상: ClickUp에서 실시간 업데이트와 종단 간 가시성을 갖춘 체계적인 PI 플랜 세션을 운영하려는 애자일 팀 및 릴리스 트레인 엔지니어

2. ClickUp PI 플랜 회의 아젠다 템플릿

무료 템플릿 받기 이 ClickUp PI 계획 회의 아젠다 템플릿을 활용하여 회의 세부 사항을 설정하고, 역할을 할당하며, 세션 시작 전에 모든 참석자의 의견을 조율하세요.

ClickUp PI 기획 회의 아젠다 템플릿은 애자일 팀이 PI 기획 이벤트 아젠다를 체계적으로 진행할 수 있도록 안내하는 문서 템플릿입니다. 팀 소개와 비전 설정부터 백로그 검토, 용량 계획, 위험 논의에 이르기까지 필요한 모든 주제가 다루어지도록 보장합니다.

이 템플릿은 협업 기능이 뛰어나 팀원들이 실시간으로 편집하고, 코멘트를 추가하며, 버전 관리를 통해 변경 사항을 추적할 수 있습니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

대화 주제를 계획하고 대화형 일정 보기로 전체 회의 타임라인에 걸쳐 활동을 조정하세요.

ClickUp Goals로 팀 목표를 명확히 하고 측정 가능하며 우선순위가 지정된 목표로 세분화하세요.

각 항목에 시간 블록을 할당하고 정밀하게 아젠다 진행 속도를 관리하세요

의제에 대한 모든 업데이트를 추적하여 모든 구성원이 최신 버전으로 일하고 이전 버전을 다시 확인할 수 있도록 보장하세요.

댓글 스레드와 업데이트를 통해 모든 참여자를 의사 결정 과정에 포함시키세요

✅ 이상적인 대상: 각 세그먼트별 명확한 목표, 시간 할당, 책임 분담이 포함된 체계적인 PI 회의 레이아웃을 원하는 애자일 팀

3. ClickUp 프로그램 증분 보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로그램 증분 보드 템플릿을 활용하여 명확한 시각적 타임라인을 구축하고 워크플로우를 손쉽게 구성하세요.

ClickUp 프로그램 증분 보드 템플릿은 SAFe 프로그램 보드와 유사하게 작동하여 팀이 모든 스프린트/릴리스를 한 곳에서 확인하고, 개선 아이디어를 공유하며, 마감일 대비 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.

이 템플릿은 어떤 기능이나 프로젝트가 어느 스프린트에 속하는지, 그리고 전체 타임라인에 어떻게 연결되는지 보여줌으로써 모든 구성원이 목표를 일치시키는 데 도움을 줍니다. 정확한 진행 상황 측정과 중앙 집중식 뷰를 통해 팀은 PI 목표 달성을 위해 계획대로 진행 중인지 쉽게 파악하고 필요한 경우 조정할 수 있습니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

균형 잡힌 자원 배분을 위해 팀별 총 용량과 부하를 추적하세요

한눈에 파악할 수 있도록 할당 작업을 정리한 색상 코드 행으로 팀 책임을 즉시 식별하세요.

시각적 타임라인에서 직접 마일스톤을 추적하여 팀 활동을 키 일정에 연계하세요

팀 간 의존성을 지도하는 커넥터를 활용해 작업 간 관계를 명확히 강조하세요.

각 팀의 활동별 스티커 노트를 드래그 앤 드롭하여 실시간으로 맞춤형 플랜을 설정하고 조정하세요.

✅ 이상적인 대상: 애자일 릴리스 트레인 프레임워크를 사용하는 팀으로, 여러 부서에 걸쳐 프로그램 증분(increment)을 구조화할 명확하고 상호작용적인 방식을 원하는 경우

4. ClickUp 프로젝트 실행 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 실행 계획 템플릿을 활용하여 체계적으로 관리하고, 키 단계를 시각화하며, 팀이 모든 마일스톤을 제때 달성하도록 일치된 방향성을 유지하세요.

ClickUp 프로젝트 실행 계획 템플릿은 프로젝트 계획을 현실로 전환하는 청사진 역할을 합니다. 프로젝트 관리자는 프로젝트 범위와 목표부터 타임라인, 마일스톤, 자원까지 모든 것을 상세한 플랜에 체계적으로 구성할 수 있습니다.

이 템플릿은 ClickUp에서 명확한 워크플로우를 제공합니다: 시작부터 완료까지 모든 작업을 목록으로 작성하고, 마감일과 의존성을 설정하며, ClickUp 간트 차트와 맞춤형 상태 및 사용자 정의 필드를 통해 자원을 적절히 할당할 수 있습니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

간트 차트나 타임라인 같은 시각적 tools를 활용해 중요한 마일스톤을 표시하고 작업을 연결하여 의존성을 강조하세요.

위험, 승인, 팀 등 키 프로젝트 세부사항을 포착하고 모니터링할 수 있는 11가지 강력한 사용자 지정 필드 활용

프로젝트 단계 보기, 목록 보기 등 6가지 뷰를 전환하며 모든 프로젝트 측면을 한 곳에서 관리하세요.

급여, tools, 자원 할당을 위한 전용 비용 테이블로 프로젝트 비용을 손쉽게 추적하고 관리하세요.

✅ 이상적인 대상: 상세한 타임라인, 명확한 소유권, 자원 관리 책임을 바탕으로 PI의 모든 단계를 플랜, 실행, 모니터링하려는 팀

💡프로 팁: 팀의 일 방식을 개선하고 싶으신가요? 프로젝트가 실패하는 이유는 플랜이 부족해서가 아니라 불분명한 프로세스와 보이지 않는 비효율성 때문입니다. 프로세스 개선 tool을 활용해 복잡한 워크플로우를 분해하고, 반복되는 마찰 지점을 파악하며, 팀이 성장함에 따라 확장 가능한 더 매끄럽고 스마트한 시스템을 재구축하세요.

5. ClickUp 프로그램 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로그램 관리 템플릿은 프로그램을 시작부터 완료까지 성공리에 운영하기 위해 필요한 모든 tools를 제공합니다.

작업 의존성, 위험 평가, 재정 추적, 내장된 타임라인 등의 기능을 갖춘 ClickUp 프로젝트 관리 템플릿은 프로젝트 리더에게 모든 구성 프로젝트를 감독할 수 있는 상위 폴더 구조를 제공하면서도 세부 작업까지 드릴다운할 수 있도록 합니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

간트 보기로 작업, 마감일, 마일스톤을 한눈에 시각화하여 프로젝트 전체의 가시성을 확보하세요.

재무 테이블의 자동화된 수식을 활용하여 플랜 비용과 실제 비용을 비교함으로써 프로젝트 예산을 면밀히 모니터링하세요.

ClickUp의 칸반 스타일 보드 보기로 단계별 또는 우선순위별로 작업을 정리하여 팀이 다음 단계에 집중할 수 있도록 지원하세요.

사용자 지정 필드와 유연한 보드/목록 보기를 활용하여 병목 현상을 파악하고 문제를 더 빠르게 추적 및 해결하세요.

프로젝트 초기 단계에서 위협을 평가할 수 있는 맞춤형 위험 평가 보기로 위험을 선제적으로 플랜하고 완화하세요.

✅ 이상적인 대상: 전 단계에서 결과물 추적, 위험 관리, 예산 모니터링, 이해관계자 협업 유지를 위한 종합 솔루션을 찾는 프로그램 및 프로젝트 관리자

⚡ 템플릿 아카이브: 플랜은 성공의 절반, 위험 완화가 나머지 절반입니다. 이 위험 평가 템플릿을 활용해 문제가 발생하기 전에 잠재적 위험을 파악하고, 모든 프로젝트에서 두 단계 앞서 나가세요.

6. ClickUp 프로젝트 리소스 매트릭스 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 리소스 매트릭스 템플릿을 활용하여 리소스를 효율적으로 플랜하고 사용 가능한 모든 리소스의 총 예상 비용을 계산하세요.

모든 리소스(팀, 장비, 시설, 소프트웨어 등)와 가용성, 다양한 프로젝트나 작업에 대한 할당 현황을 명확하게 기록할 매트릭스가 필요하다면, ClickUp의 프로젝트 리소스 매트릭스 템플릿으로 전환하세요.

누가 어떤 작업을 일 중인지, 자원이 과부하 상태인지 또는 활용도가 낮은지 명확히 파악하여 팀 협업을 최적화합니다. 자원 유형, 부서, 타임라인별로 작업을 세분화하여 필요한 사항, 완료 시점, 소요 비용을 종합적인 보기로 확인할 수 있습니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

플랜 중, 시작됨, 보류 중과 같은 실시간 상태를 보여주는 분류된 목록 보기로 모든 리소스를 확인하세요.

스냅샷 스타일 보드 보기로 자원 사용량과 상태를 모니터링하여 프로젝트 진행 상황을 신속하게 확인하세요.

드래그 앤 드롭 타임라인 보기로 할당을 손쉽게 조정하여 시작 날짜와 마감일을 미세 조정하세요

팀원이 요구사항을 제출할 때 불필요한 소통 없이 바로 입력할 수 있는 양식으로 자원 요청을 간소화하세요.

✅ 이상적인 대상: 복잡한 프로젝트를 관리하는 프로젝트 매니저로, 자원을 효과적으로 추적, 분석 및 할당할 수 있는 시각적 tool이 필요한 분들

⚡ 템플릿 아카이브: 훌륭한 프로젝트 실행은 올바른 구조에서 시작됩니다. 이 프로젝트 관리 템플릿들은 작업 플랜, 타임라인, 의존성 및 팀 책임을 효율화하는 데 명확한 출발점을 제공합니다.

7. ClickUp 프로젝트 일 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 작업 계획 템플릿을 활용하여 작업 시간 추적, 우선순위 설정, 일정 조정을 손쉽게 수행하며 프로젝트 계획을 효율화하세요.

ClickUp 프로젝트 작업 계획 템플릿은 팀이 각 프로젝트 단계에 대한 현실적인 목표와 타임라인을 설정하고, 명확한 소유권을 바탕으로 작업을 구성하며, 진행 상황과 마일스톤을 실시간으로 모니터링할 수 있도록 지원합니다.

간트 보기, 작업 제출 양식, 사용자 지정 필드와 같은 내장 도구를 통해 이 템플릿은 단순한 작업 추적을 넘어 통합 시각화 시스템을 제공합니다. RAG(빨강, 노랑, 녹색) 상태 표시기, 일수 단위 지연, 노력 점수를 활용하여 팀이 마일스톤 달성에 얼마나 근접했는지 한눈에 파악할 수 있습니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

PI 플랜 수립 시 제출 양식으로 작업을 손쉽게 수집하세요. 입력 내용은 프로젝트 단계별로 자동 분류됩니다.

우선순위, 진행률, 지연(일 기준), 노력(1~5점 척도)을 위한 사용자 지정 필드로 범위와 진행을 명확히 하세요.

플랜 기간과 실제 기간을 비교하는 필드로 일정 성과를 시각화하여 시의적절한 문제점을 조기에 파악하세요.

작업량 균형을 맞추고 팀 용량 플랜을 개선하기 위해 노력 점수를 할당하여 스마트하게 노력량을 추정하세요.

✅ 이상적인 대상: 일정 지연, 노력 추정, 작업 기간 비교, 실시간 진행을 강조하는 역동적이면서도 상세한 프로젝트 계획 템플릿을 찾는 팀

⚡ 템플릿 아카이브: 모두가 같은 페이지에 빠르게 합류할 방법이 필요하신가요? 이 프로젝트 개요 템플릿을 활용해 타임라인을 구성하고, 목표를 정의하며, 키 결과물을 추적하세요.

ClickUp으로 PI 플랜을 실행으로 전환하세요

PI 플랜에는 단순한 화이트보드 이상의 도구가 필요합니다. Miro는 아이디어 구상과 실시간 협업에 탁월하지만, ClickUp은 여러분의 플랜을 실행으로 전환하는 데 도움을 줍니다.

타임라인, 리소스, 목표, 작업 추적을 위한 즉시 사용 가능한 템플릿으로 ClickUp은 애자일 계획에 체계성을 부여합니다. 맞춤형 뷰, 간편한 보고, 모든 것을 한 곳에서 완벽하게 가시성이 있습니다.

협업을 지원할 뿐만 아니라 플랜 실행까지 돕는 tool을 찾고 있다면, ClickUp이 다음 스마트한 선택이 될 수 있습니다.

지금 바로 ClickUp에 가입하여 모든 기획 세션에 명확성을 부여하세요.

자주 묻는 질문

PI(프로그램 증분) 계획은 프로그램에 참여하는 모든 팀을 한자리에 모아 향후 증분(일반적으로 8~12주)에 대한 목표, 우선순위 및 의존성을 조정하는 방식으로 진행됩니다. 이 프로세스는 아젠다 설정, 비즈니스 컨텍스트 정의, 필요한 모든 데이터와 이해관계자 확보 등 준비 단계로 시작됩니다. 이벤트 중 팀들은 비전을 검토하고, 기능을 논의하며, 위험을 식별하고, 일을 반복 단위로 분할합니다. 협업과 열린 소통이 키이며, 정기적인 점검점과 팀이 우려사항이나 의존성을 제기할 기회가 마련됩니다. 이벤트는 신뢰도 투표와 PI에 대한 명확한 목표 및 커밋 사항을 확정하며 마무리됩니다.

PI 플랜은 프로그램 증분(PI)의 목표, 기능, 결과물을 개괄하는 구조화된 문서 또는 보드입니다. 일반적으로 반복(iteration) 또는 스프린트로 구분된 타임라인, 우선순위가 지정된 기능 또는 사용자 스토리 목록, 팀 할당, 식별된 위험 요소, 팀 간 의존성을 포함합니다. 또한 키 마일스톤을 강조하고 비즈니스 목표 및 성공 기준에 대한 요약을 포함합니다. 프로그램 보드나 디지털 플래닝 보드 같은 시각적 tools를 활용하면 증분 기간 내내 플랜을 쉽게 접근하고 추적할 수 있습니다.

전통적인 PI 계획 이벤트는 철저한 논의, 협업 및 조정을 위해 이틀에 걸쳐 진행되지만, 소규모 팀이나 복잡하지 않은 프로그램의 경우 하루로 압축된 PI 계획 세션을 진행할 수 있습니다. 그러나 일정을 압축하면 논의의 깊이와 위험 식별에 한도가 있을 수 있으므로 철저한 준비와 집중이 중요합니다. 가상 tools와 사전 일 is process 효율화에 도움이 되지만, 팀은 모든 핵심적인 목표 조정 및 플랜 활동이 여전히 포함되도록 해야 합니다.

예, Jira는 PI 계획에 활용될 수 있으며, 특히 SAFe와 같은 대규모 애자일 프레임워크와 통합될 때 더욱 효과적입니다. Jira를 통해 팀은 프로그램 보드를 생성 및 관리하고, 기능과 사용자 스토리를 추적하며, 의존성을 시각화하고, PI 전반에 걸쳐 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다. Jira Align이나 Advanced Roadmaps 같은 플러그인 또는 애드온을 활용하면 조직은 Jira의 기능을 강화하여 크로스팀 계획 수립, 목표 추적 및 보고를 지원할 수 있으며, 이는 디지털 PI 계획 수립 이벤트를 위한 실용적인 tool로 만들어 줍니다.