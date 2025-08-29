일상적 성찰과 목표 추적을 위한 최고의 Notion 저널 템플릿

일기를 쓰든 명상처럼 글을 쓰든, 그 본질은 같습니다. 중요한 것은 자신의 마음과 관계를 맺고 있다는 점입니다.

좋은 의도로 일기를 시작했지만… 세 입력 후 포기한 적 있지 않나요? 삶이 그렇잖아요? 저도 그래요.

Notion 저널 템플릿이 도움이 될 수 있습니다. 꿈을 기록하든, 넘쳐나는 수신함에 대한 불만을 털어놓든, 이번 주에 실제로 명상을 몇 번 했는지 추적하든, 이 템플릿들은 모든 것을 아름답게 정리된 한 곳에 보관하는 것을 쉽고 (어쩌면 재미있게) 만들어줍니다. 더 이상 노트북을 뒤적거리거나 열린 탭의 바다 속에서 "깊은 생각"을 놓치는 일은 없을 것입니다.

반쯤 기능적인 어른처럼 일기를 써볼 준비가 되셨나요?

반성, 플랜 수립, 그리고 꿈꾸는 시간을 조금 더 즐겁게 만들어 줄 Notion 저널 템플릿을 함께 살펴보겠습니다.

🔎 알고 계셨나요? 습관을 양식하는 데는 18일에서 254일 정도의 꾸준함이 필요합니다. 그러니 꾸준히 유지하는 것이 정말 키랍니다!

*좋은 Notion 저널 템플릿의 조건은 무엇인가요?

Notion 저널 템플릿은 생각과 목표를 기록하여 꾸준히 달성해 나갈 수 있도록 도와줍니다. Notion 저널 템플릿을 선택할 때 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다:

심플한 레이아웃*: 깔끔하고 탐색하기 쉬운 템플릿을 선택하세요. 지나치게 복잡한 레이아웃은 플랜 수립을 어렵고 비효율적으로 만듭니다

사전 설정된 구조 : 일일 기록이나 습관 체크리스트 같은 미리 구성된 섹션을 찾아보세요. 설정하는 데 시간을 낭비하지 마세요

성찰을 위한 공간*: 감사 실천, 기분 추적, 성과, 도전 과제, 교훈을 기록할 공간이 포함된 저널링 템플릿을 선택하세요. 영감을 주는 스페이스는 저널링 경험을 향상시키고 목표와 꾸준히 연결되도록 도와줍니다

쉬운 추적*: 일관성을 보여주는 시각적 추적기가 포함된 Notion 템플릿을 고려해 보세요. 이러한 추적기는 생산성을 효율적으로 분석하는 데 도움이 됩니다

맞춤형 디자인: 손쉽게 커스터마이징할 수 있는 저널링 템플릿을 선택하세요. 나중에 섹션을 추가하거나 레이아웃을 조정할 수 있어야 하며, 이 과정이 복잡하지 않아야 합니다

⏩ 더 알아보기: 프로젝트 관리에 Notion 활용하는 방법

free Notion 저널 템플릿*

Notion 템플릿은 자기 성찰과 생산적인 습관 형성을 위한 체계적인 접근법을 제공합니다. 일기 작성에 활용할 수 있는 최고의 Notion 템플릿을 소개합니다:

1. 불릿 저널 템플릿

via Notion

복잡한 구조 없이 주간 및 월간 작업을 정리하고 싶으신가요? Notion 불렛 저널 템플릿을 사용하면 페이지를 넘기지 않고도 작업을 지도하고, 진행 상황을 점검하며, 미래 일지를 기록할 수 있습니다.

이 무료 Notion 불렛 저널은 목표를 테마, 월, 컬렉션별로 구분하여, 전통적인 종이 저널의 복잡함 없이 시간을 관리할 수 있게 해줍니다 (물론 종이 저널도 사랑하지만요!).

이것이 마음에 드실 이유:

복제, 수정, 확장하기 쉬운 깔끔한 레이아웃을 확보하세요

주간 아젠다와 월간 목표 설정을 위한 디지털 저널 활용하기

가장 중요한 작업을 추적하여 모든 마일스톤을 원활하게 달성하세요

🔑 추천 대상: 저널링을 처음 시작하는 분들, 목표와 일일 성찰을 위한 간결한 레이아웃이 필요한 생산성 추구자들.

🎥 시청하기: 탭을 이리저리 옮기며 시간을 낭비하지 말고, 업무 관리 앱과 불릿 저널링 앱을 하나로 통합해 보세요! ClickUp을 불릿 저널로 활용하는 방법을 확인해 보세요!

⏩ 더 읽어보기: 습관 쌓기로 삶을 최적화하는 방법

2. 일일 저널 템플릿

via Notion

이 Notion 일일 저널 템플릿은 꾸준한 자기 성찰 스페이스를 원하는 분들에게 이상적입니다. 깔끔한 레이아웃으로 단일 버튼 클릭만으로 빠르게 일일 입력을 작성하고, 어떤 기기에서든 생각을 간단히 적어둘 수 있습니다.

이 무료 일일 저널 템플릿은 현재 날짜와 시간을 자동으로 적용해 주어 일관된 습관 입력과 진행 상황 확인을 돕습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

복잡한 디자인으로 인한 혼란을 피할 수 있는 깔끔한 레이아웃을 확보하세요

기분, 생각, 반성을 몇 초 만에 기록하세요

각 입력에 제목을 설정하여 나중에 생각을 쉽게 찾을 수 있도록 하세요

🔑 추천 대상: 저널링을 시작하기 위한 미니멀한 레이아웃을 찾는 개인 성장 애호가.

3. 트레이딩 저널 템플릿

via Notion

거래 추적은 필수적이지만 수동으로 관리하면 금방 복잡해질 수 있습니다. 이 미적으로 우수한 Notion의 트레이딩 저널 템플릿은 모든 거래를 기록하고 시간 경과에 따른 성과를 추적하도록 설계되었습니다.

시장 데이터와 트렌드를 지속적으로 파악하여 기존 거래에 미치는 영향과 신규 투자 기회를 정확히 파악하세요.

이것이 마음에 드실 이유:

주간 플래너 페이지를 활용해 일주일 단위로 미리 플랜을 세우세요

역사적 데이터를 활용해 거래 전략을 테스트하고 시스템을 개선하세요

중요한 노트, 관찰 내용, 전략을 한곳에 기록하세요

🔑 이상적인 대상: 전략을 다듬고 감정적 결정을 줄이기 위해 지속적으로 거래를 기록하고 분석하고자 하는 진지하거나 장기적인 트레이더.

시청하기: 목표를 실행 계획과 연결해주는 더 유연한 템플릿을 찾고 계신가요? 크리스틴이 비즈니스와 개인 용도로 ClickUp 템플릿을 활용하는 방법을 확인해 보세요:

4. 저널 템플릿

via Notion

세부적인 일지를 좋아하지만 그에 따른 복잡함을 다루고 싶지 않으신가요? 이 Free Notion 일지 템플릿은 달력, 타임라인, 최신 일지를 한 곳에서 볼 수 있게 해줍니다. 매일의 반성과 기분을 기록하고, 항목을 꿈, 목표, 개인, 여행 등의 카테고리로 분류하세요

이것이 마음에 드실 이유:

시각적 달력으로 좋은 날과 나쁜 날을 한눈에 보기를 하세요

기분 추적을 쉽게 하려면 입력을 색상 코드로 구분하세요

사용하지 않는 저널 입력을 아카이브하고 시간순을 유지하여 체계적으로 정리하세요

🔑 추천 대상: 포괄적인 템플릿을 찾는 개인적인 마음챙김 여정에 집중하는 분들.

5. 새해 카운트다운 및 일일 저널 템플릿

via Notion

새해 카운트다운 및 일일 저널 템플릿으로 명확한 목표를 세우고 한 해를 시작하세요. 지난 한 해를 마무리하며 키 순간들을 되돌아보고 시간을 깊이 있게 성찰해 보세요.

이 미적 감각의 Notion 저널 템플릿으로, Notion 대시보드에 새해 카운트다운을 추가하여 역동적인 요소를 더하고 연말까지 동기를 유지하세요!

이것이 마음에 드실 이유:

지난 1년간 사용한 연차, 휴일, 휴가를 추적하세요

진행 상황을 추적하고 개선할 부분을 파악하기 위해 맞춤형 질문을 생성하세요

건강, 경력, 관계, 성장에 관한 결심을 세우세요

🔑 추천 대상: 올해 남은 시간을 최대한 활용하기 위해 깔끔한 프레임워크가 필요한 열정적인 목표 설정자.

🧠 저널링의 예술과 과학: ClickUp의 창립자 겸 CEO인 Zeb Evans가 저널링이 어떻게 그를 더 차분하고, 마음챙김을 실천하며, 회복탄력성을 갖게 했는지 공유합니다: 저는 십대 초반부터 일기를 써왔지만, 지난 10년간 이를 매일의 습관으로 만들었습니다. 하루에 두 번 일기를 쓰며 내 일과 개인 생활 모두에 대한 목표, 의도, 집중 분야를 설정합니다. 이는 저에게 매우 소중한 습관으로 입증되었습니다. 매일 아침 일기를 쓸 때면 먼저 전날 내용을 다시 읽어 그날의 일과 배운 교훈을 되새깁니다. 매일 일기를 쓰면서 생각을 더 잘 정리하고, 결정을 내리며, 전반적으로 의도적으로 살아갈 수 있게 되었다는 것을 깨달았습니다.

6. 일일 및 감사 일지 템플릿

via Notion

Notion의 일일 감사 일지로 감사를 표현하는 것이 쉬워집니다. 템플릿은 깔끔하고 미니멀한 레이아웃을 기능으로 갖추고 있어, 매일 감사와 긍정적인 마음가짐에 집중할 수 있습니다. 기분을 기록하고 정신 건강을 돌보며, 시간이 지나면서 삶을 개선할 좋은 습관을 기르세요.

이것이 마음에 드실 이유:

매일 또는 매주 감사한 일을 빠르게 입력하고, 다양한 카테고리로 체계적으로 정리하세요

입력 글쓰기를 시작할 영감을 얻기 위해 프롬프트를 활용하세요

매일 경험한 일들을 기록하고 그에 대한 감정을 되돌아보세요

🔑 추천 대상: 생산성과 긍정성을 모두 바탕으로 한 마음챙김 저널링 습관을 기르고자 하는 모든 분.

💡 추가 팁: 저널링은 단조로울 필요가 없습니다. 출퇴근길에 생각을 적거나, 타이핑이 가능하다면 음성으로 기록하는 등 다양한 방식으로 활용할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다: ClickUp, Google 드라이브, GitHub, 원드라이브, 쉐어포인트 및 연결된 모든 앱과 웹을 즉시 검색하여 파일, 문서, 첨부 파일을 위치해보세요

Talk to 텍스트 기능을 활용해 음성으로 질문하고, 받아쓰기를 하며, 저널링에 명령어를 내세요—핸즈프리로, 어디서나 가능합니다

ChatGPT, Claude, Gemini 등 수십 개의 분리된 AI tools를 단일한 맥락 기반의 Enterprise-ready 솔루션으로 대체하세요 ClickUp Brain MAX를 사용해 보세요—당신의 일을 이해하는 진정한 AI 슈퍼 앱입니다. AI 도구 과다 사용을 버리고, 음성으로 일지를 작성하고, 노트를 만들고, 더 많은 작업을 수행하세요. 아이디어를 포착하고, ClickUp Brain MAX의 음성 텍스트 기능으로 작업을 4배 더 빠르게 완료하세요

7. 스토익 저널 템플릿

via Notion

스토익 저널 템플릿은 자기계발을 추구하는 개인에게 적합한 솔루션입니다. 피트니스, 여행, 개인 성장 등 목표별로 입력을 구분하세요. 이 템플릿은 작가의 블록을 극복하는 데 도움이 되는 250개 이상의 프롬프트를 제공하여 도전 과제를 쉽게 해결할 수 있도록 합니다.

이것이 마음에 드실 이유:

기분 추적을 통해 정신 건강에 집중하세요

체계적인 프레임워크로 시간이 지남에 따라 규율과 명확성을 구축하세요

작업이 아닌 값에 기반한 저널링으로 일관성을 유지하세요

🔑 추천 대상: 개인적 성장과 명확성을 바탕으로 한 철학 중심의 저널링 루틴을 추구하는 저널링 애호가.

⏩ 더 보기: 성인을 위한 아침 루틴 체크리스트 만드는 법

8. 일일 습관 & 저널 템플릿

via Notion

효율적인 습관 추적 시스템으로 꾸준히 유지하기 쉽습니다. 일일 습관 & 저널 템플릿은 체크박스, 자동 생성되는 일일 입력, 실시간으로 업데이트되는 진행 표시기가 있는 깔끔한 대시보드의 기능을 제공하여 동기를 유지해 줍니다.

가장 큰 장점은? 달력, 주간, 테이블 보기 기능을 통해 일관성을 시각화하고 개인 목표에 맞춰 레이아웃을 쉽게 맞춤 설정할 수 있다는 점입니다. 일기 쓰기, 운동, 물 충분히 마시기 등 어떤 목표든 가능합니다.

이것이 마음에 드실 이유:

연속 기록 그래프로 습관 이력을 검토하고 개선 사항을 분석하세요

상세한 개요를 위해 별도의 일일 저널 입력을 유지하세요

하루 동안 완료한 의미 있는 작업들의 목록을 작성하세요

🔑 추천 대상: 시각적 접근으로 일일/월간 일정을 관리하고 생산적인 일상을 만들고자 하는 분들.

9. 주간 플래너, 습관 추적기 및 저널 템플릿

via Notion

계획, 추적, 일기 쓰기를 동시에 도와주는 매력적인 템플릿을 찾고 계신가요? 주간 플래너, 습관 추적기, 일기 템플릿을 사용해 보세요. 주간 일정 관리, 습관 추적, 빠른 노트 기능을 하나의 매끄러운 작업 공간에 병합했습니다.

조감도 형태의 주간 달력 보기, 할 일 목록, 감사 일기 프롬프트, 목표 설정 페이지, 그리고 맞춤형 내장형 습관 추적기를 제공합니다. 내장된 Notion 달력을 통해 주간 개요도 확인할 수 있습니다. 다채로운 인터페이스로 작업과 목표 추적이 즐거워집니다.

이것이 마음에 드실 이유:

식습관을 추적하고 관리하기 위해 식료품 목록과 쇼핑 목록을 작성하세요

지속하고 싶은 건강한 습관을 목록화하고 추적하세요

일주일 동안 있었던 일을 기록하며 자신의 진행을 되돌아보세요

🔑 추천 대상: 색상 템플릿으로 일주일을 추적하고 생각을 기록하고자 하는 개인.

⏩ 더 보기: 불릿 저널 프로젝트 관리로 추적하기

10. 궁극의 목표 추적기 2025 v1.2 템플릿

via Notion

저널 템플릿으로 연간 목표를 설정하고 싶으신가요? Notion의 Ultimate Goals Tracker 2025 v1.2가 이를 위한 완벽한 프레임워크를 제공합니다.

SMART 프레임워크를 통해 측정 가능하고 달성 가능한 목표를 설정하세요. 자동 리셋 버튼을 클릭하면 올해 목표를 아카이브로 이동시키고 다음 해 플랜을 세울 수 있습니다. 시각적 대시보드, 마일스톤 카운트다운, 알림, 영감을 항상 front에 두기 위한 전용 비전 보드 등 다양한 tools가 포함되어 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

목표와 이를 달성하기 위한 노력에 집중할 수 있도록 이미지로 비전 보드를 만들어보세요

경력, 재정, 친구 등 다양한 기준으로 목표를 분류하고 평가하세요

일관된 동기 부여와 향상된 생산성을 위해 매주 되돌아보고 분석하세요

🔑 이상적인 대상: 연간 오브젝트를 간편하게 설정하고 추적하고자 하는 목표 지향적인 개인 및 야심 찬 플래너.

11. 21일 습관 추적기 템플릿

via Notion

꾸준한 일상을 만들고자 노력하지만 실패하시나요? Notion의 21일 습관 추적기 템플릿으로 목표를 달성하세요. 이 템플릿을 사용하면 완료된 작업을 아카이브로 이동시켜 향후 참고할 수 있습니다.

일일 루틴을 만들고 하단에서 완료 개요를 한눈에 확인하세요. 템플릿을 열 때마다 스스로를 격려할 수 있도록 동기 부여 커버 페이지를 만들어 보세요.

이것이 마음에 드실 이유:

강점, 약점 및 개선 제안을 목록으로 작성하세요

가시성을 위해 모든 활동을 색상 코드로 구분하고 주간 빈도를 설정하세요

필터를 활용해 일주일 내내 다양한 작업을 추적하세요

🔑 추천 대상: 간단하고 추적하기 쉬운 템플릿으로 새로운 미세 습관을 형성하려는 학생 및 전문가.

💡 전문가 팁: ClickUp AI의 AI 노트 작성 기능으로 저널링 계정 책임을 한층 업그레이드하세요! 스스로(또는 책임감 파트너)와 회의 설정을 하고 AI 노트테이커를 초대해 생각과 영감을 기록하세요. AI는 귀 기울여 듣고, 필기하며, 입력 내용을 깔끔하게 정리해 모든 통찰을 포착하고 쉽게 찾을 수 있게 합니다. 그래서 자기 성찰이 더 쉬워집니다. ClickUp의 AI 노트 작성기에서 생성된 자동화된 AI 노트를 ClickUp 수신함으로 직접 받아보세요

12. 핑크 에스테틱 스킨케어 루틴 트래커 템플릿

via Notion

스킨케어 루틴이 편안한 의식이 아니라 또 하나의 귀찮은 일처럼 느껴지시나요? 핑크 에스테틱 스킨케어 루틴 트래커 템플릿으로 건강한 피부를 위한 루틴을 만들고 꾸준히 팔로워하세요.

스킨케어 유형과 브랜드별로 밤과 아침 페이지의 색상을 코드하세요. 스킨케어 제품 이미지를 목록으로 작성하고 인용구를 추가하여 시각적 매력을 높일 수도 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

제품 목록을 유지하세요: 평가, 수량, 가격, 유통기한, 구매 링크 포함

쇼핑 목록을 만들고 구매한 상품을 체크하세요

주간 트리트먼트 목록 작성: 유형 제품 빈도 목적 * 노트

🔑 추천 대상: 꾸준한 스킨케어 루틴을 구축하거나 피부 개선 효과를 추적하려는 스킨케어 초보자 및 제품 테스터.

13. 핑크 미적 식단 플래너 템플릿

via Notion

식사 플랜은 재료 구매, 레시피 찾기, 준비 과정 조율까지 포함되어 금세 골칫거리가 될 수 있습니다. Notion의 핑크 에스테틱 식사 플래너 템플릿이 이 일상의 작업을 단순화해 드립니다.

알림을 설정하고 완료 후 체크하세요. 일주일 또는 한 달 분량의 식단 플랜과 쇼핑 목록을 만들어 필요한 모든 것을 항상 준비해 두세요.

이것이 마음에 드실 이유:

레시피를 분류하고 평가, 준비 시간, 레시피 URL과 함께 목록으로 정리하세요

사진, 평가 및 기타 세부사항이 포함된 식단 일지를 작성하세요

정확한 측정을 위해 변환기를 사용하여 단위를 변환하세요

🔑 이상적인 대상: 체계적인 템플릿으로 식사 플랜과 준비를 효율화하려는 셰프 및 요리사.

14. 청소 기록 관리 템플릿

via Notion

매일 집안 일부를 청소할 수 있지만, 세탁, 대청소, 진공청소, 잔디 깎기 등 특정 주기로 시간을 할애해야 하는 집안일도 있습니다. Notion의 청소 관리 템플릿을 활용해 이러한 청소 일정을 체계적으로 관리하세요.

할 일 목록을 작성하고 체크리스트로 진행을 표시하세요. 참고 및 개선을 위한 코멘트를 추가할 수도 있어, 특별히 신경 써야 할 부분과 이미 주문된 사항을 정확히 파악할 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

청소를 즐겁게 만드는 생산적인 플레이리스트를 만들어보세요

청소 작업을 방별로 분류하여 쉽게 플랜하세요

일별, 주별, 월별 리셋으로 작업 자동화

🔑 추천 대상: 청소 업무 목록 작성과 일정 관리에 체계적인 템플릿이 필요한 바쁜 개인 또는 가정.

🎥 시청하기: 습관을 기록하고 추적하며 조정할 수 있는 공간이 한곳에 모여 있으면 습관 유지가 더 쉬워집니다. ClickUp이 이를 가능하게 합니다. 이 비디오에서는 ClickUp을 습관 추적기로 최적으로 활용하는 방법을 알려드립니다.

15. 인생 목표 템플릿

via Notion

장기 목표를 위해 하루를 집중적이고 생산적으로 보내고 싶으신가요? 인생 목표 Notion 템플릿이 모든 마감일을 실시간 카운트다운으로 관리해 드립니다. 동기 부여를 위한 명언 Box에 영감을 주는 문구를 추가하세요. 이 템플릿은 차분한 이미지와 함께 마음챙김 저널링, 플랜, 실행을 돕습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

자주 사용하는 tools에 빠르게 접근할 수 있도록 링크를 추가하여 시간을 절약하세요

모든 목표를 제때 달성할 수 있는 SMART 목표 가이드를 받아보세요

크고 작은 모든 작업을 추적하여 원활하게 완료됨을 달성하세요

🔑 추천 대상: 학생, 창업가, 크리에이티브 전문가 또는 체계적인 접근법으로 습관을 만들고자 하는 모든 분.

16. 시각적 습관 추적기 그래픽 템플릿

via Notion

Notion 시각적 습관 추적기 그래픽은 습관 추적을 시각적으로 매력적인 경험으로 바꿔줍니다. 다채로운 그리드 달력을 통해 클릭 한 번으로 습관을 추적할 수 있는 기능을 제공합니다.

이 템플릿은 색상 코딩된 시각적 피드백을 제공하여 동기 부여를 유지하고 진행 상황을 한눈에 파악하기 쉽게 합니다. 연간 히트맵을 통해 습관 형성 과정을 시각화하고 시간에 따른 연속 기록을 추적할 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

색상 코드의 그래프로 진행을 추적하세요

연간 습관 기록의 개요를 파악하여 얼마나 성장했는지 확인하세요

일상 루틴을 꾸준히 유지할 수 있도록 알림을 설정하세요

🔑 추천 대상: 목표를 설정하고 진행을 직관적으로 시각화하려는 시각적 사고가 강한 분들과 자기계발을 추구하는 분들에게 이상적입니다.

📚 함께 읽어보세요: 불릿 저널링으로 생산성을 높이는 방법

17. 자기계발 101 템플릿

via Notion

Notion의 자기계발 101 템플릿은 개인 성장 여정의 계획과 추적을 단순화합니다. 안내 질문을 통해 플랜을 세우고, 진행 상황을 추적하며, 성취한 바를 되돌아볼 수 있습니다.

이뿐만이 아닙니다. 달력, 목록, 테이블 보기는 효율적인 추적을 위한 다양한 시각을 제공합니다. 감사의 일기는 자기인식에 균형 잡힌 접근법을 제공하여 올바른 방향으로 나아가도록 합니다.

이것이 마음에 드실 이유:

SMART 수식으로 목표를 설정하고 실행 가능한 단계를 목록으로 작성하세요

도전과 감사, 성취를 되돌아보는 시간을 가져보세요

저널을 생성하고 시각적 트래커로 진행을 추적하세요

🔑 추천 대상: 더 나은 일상을 구축할 준비가 된 분, 자기계발 목표를 설정하고 성장을 위해 일할 체계적인 프레임워크를 원하는 분.

18. 운동 분할/트래커 템플릿

via Notion

운동 루틴에서 진행이 있는지 확인하고 싶으신가요? Notion의 운동 분할/트래커 템플릿이 바로 그 일을 도와줍니다.

깔끔한 사용자 인터페이스를 갖추고 있으며, 분할, 근육 그룹, 모든 운동별로 체계적으로 구성되어 있습니다. 이전 기록과 향상된 근력을 비교하고 분석을 바탕으로 운동을 편집할 수 있습니다. 각 운동에 대한 세트, 반복 횟수, 중량, 노트를 기록할 수 있으며, 모든 기록은 날짜별로 정렬됩니다.

이것이 마음에 드실 이유:

내장된 양식으로 모든 세부사항을 기록하세요

훈련량이 자동으로 업데이트되면서 진행 상황을 확인하세요

모든 운동은 특정 근육 그룹과 주요 근육에 연결된 상태를 유지하세요

🔑 추천 대상: 체계적인 tool을 통해 운동 플랜을 세우고 성공률을 추적하려는 피트니스 애호가.

19. 블로섬 스터디 플래너 템플릿

via Notion

Notion의 Blossom 학습 플래너 템플릿은 과제, 숙제, 자율 학습, 정규 수업 시간을 효과적으로 관리하도록 도와줍니다. 수업 일정, 주간 할 일 목록, 습관 추적, 성적, 플래시카드, 노트 섹션을 위한 모듈이 포함되어 있으며, 쉽게 탐색할 수 있는 작업 공간으로 구성되어 있습니다.

이 플래너는 체계성과 유연성을 결합했습니다: 주제나 습관을 맞춤형으로 설정하고, 반성이나 과제를 기록하며, 모든 것을 체계적으로 관리할 수 있습니다. 시각적으로 쾌적하고 직관적인 레이아웃을 즐기면서 말이죠.

이것이 마음에 드실 이유:

과목을 목록으로 나열하고 할 일, 과제, 학습 자료를 포함하세요

자동 추적기로 마감 시간까지 남은 시간을 확인하세요

과목별 학습 진행을 확인할 수 있는 추적 수식을 설정하세요

🔑 추천 대상: 학업 목표와 작업을 쉽게 목록으로 정리할 수 있는 프레임워크를 찾는 학생들.

20. 피트니스/루틴 트래커 템플릿

via Notion

핑계 없이 꾸준히 운동 루틴을 만들고 싶으신가요? 피트니스/루틴 트래커 템플릿이 해결해 드립니다. 미리 구성된 섹션과 운동 제안 프롬프트를 통해 주간 운동 루틴을 손쉽게 양식할 수 있습니다. 운동 튜토리얼이나 운동 후 식단 관리 등을 위해 관련 파일과 코멘트를 추가하세요.

이것이 마음에 드실 이유:

주간 체크리스트를 작성하고 매일 상태를 표시하세요

활동 블록으로 활동을 분류하여 손쉽게 플랜하세요

매주 꾸준히 운동할 수 있는 상세한 루틴을 멘션하세요

🔑 추천 대상: 주간 운동 루틴을 플랜하여 습관을 형성하려는 피트니스 애호가.

notion의 한도*

Notion 템플릿은 습관 형성을 위한 간편한 방법을 제공하지만, 몇 가지 한도도 존재합니다:

시간을 들여 구축하세요*: 복잡한 템플릿을 처음부터 만드는 것은 시간이 많이 소요되며 제대로 나오지 않을 때 좌절감을 유발할 수 있습니다

제한된 커스터마이징 : Notion은 유연하지만 일부 템플릿은 레이아웃 조정 한도를 제한합니다. 타인의 워크플로우를 고려해 제작된 템플릿은 여러분의 필요에 맞지 않을 수 있습니다

내장형 추적 tools 없음*: Notion은 내장형 시간 추적 기능이나 간편한 차트 생성 기능을 제공하지 않습니다. 해당 기능은 별도의 tools를 사용해야 합니다

초보 사용자의 학습 곡선*: 템플릿 작동 방식과 수정 방법을 이해하는 것이 처음에는 복잡하게 느껴질 수 있습니다

*대체 Notion 템플릿

Notion 저널 템플릿으로 개인 성장을 추적하고 분석하는 것은 어려울 수 있습니다. 일용 모든 것 앱 ClickUp이 모든 작업을 손쉽게 해결해 드립니다.

일정을 효과적으로 추적할 수 있는 최고의 Notion 대체 템플릿 목록입니다:

clickUp 일일 노트 템플릿*

무료 템플릿 받기 ClickUp 데일리 노트 템플릿으로 빠른 노트를 추가하고, 진행을 추적하며, 하루를 돌아보세요

ClickUp 일일 노트 템플릿은 생각을 빠르게 기록하고, 노트를 남기며, 진행을 추적하고, 반성을 실행으로 전환하는 데 도움을 줍니다.

달력 보기로 마감일과 일정을 한눈에 파악하며 일상의 플랜을 세우세요. 노트 목록은 생성일과 최신 댓글이 표시된 입력을 보여줍니다. 또한 한 번의 클릭으로 노트를 실행 가능한 작업으로 전환할 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

반성, 키 요점 또는 플랜을 담은 일일 노트 양식을 맞춤형으로 설정하세요

매번 성공을 위한 현실적인 목표와 마감일을 설정하세요

아이디어를 구상하거나 워크플로우를 지도하기 위해 ClickUp 화이트보드를 추가하세요

🔑 추천 대상: 하루 종일 자신의 진행 상황, 강점, 약점을 체계적으로 파악할 수 있는 형식을 찾는 바쁜 전문가 및 학습자.

시간 블록 관리에 ClickUp 활용법 알아보기!*

⏩ 더 보기: 최고의 Free 온라인 스티커 노트 앱

2. ClickUp 인생 플랜 템플릿*

무료 템플릿 받기 ClickUp 라이프 플랜 템플릿으로 명확한 목표를 설정하고, 진행 상황을 시각화하며, 일상적인 행동의 영향을 확인하세요

방황하는 기분이 들고 인생의 방향이 궁금하신가요? ClickUp 라이프 플랜 템플릿으로 목표 설정과 추적이 한결 수월해집니다. 현재와 미래의 목표를 정의하고 플랜하는 데 도움을 드립니다.

키 생활 영역(가족, 경력, 신체 및 정신 건강, 관계, 재정 등)별로 목표를 정리하세요. 라이프 보드로 영역별 작업 개요를 파악하고, 보드 보기로 작업 우선순위를 정하세요.

이것이 마음에 드실 이유:

동기를 부여하고 목표를 추적하도록 돕는 책임 계정을 지정하세요

주요 목표에 대한 비전, 값, SMART 목표 , 자기 평가 및 우선순위를 포함하세요

작업들을 하위 작업과 체크리스트로 세분화하여 명확한 흐름을 확보하세요

🔑 추천 대상: 미리 구성된 라이프 플래너로 목표를 설정하고 진행 상황 및 생각을 정리하고 싶은 개인.

🔎 알고 계셨나요? 목표를 적어두면 달성 가능성이 42% 높아집니다—일기 쓰기가 바로 성공의 키일지도 모릅니다!

3. ClickUp 일일 실행 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 일일 실행 계획 템플릿으로 작업을 세분화하고, 로드맵을 작성하며, 진행 상황을 분석하세요

하루 종일 다양한 활동이 이어지는 가운데, 체계적인 플랜은 목표 추적과 성찰을 위해 필수적입니다. 하지만 어떻게 완벽하게 플랜할 수 있을까요? ClickUp 일일 실행 계획 템플릿이 올바른 틀을 제공합니다.

하위 작업, 우선순위 상태, 완료 진행률, 부서 태그, 시작 및 종료 날짜, 작업 난이도까지 모든 작업 항목을 한눈에 보기하여 누락 없이 관리하세요.

이것이 마음에 드실 이유:

카테고리별 타임라인 보기로 마감 예정 작업과 진행 중인 작업을 한눈에 파악하세요

생각, 업데이트 또는 추가 정보를 기록하기 위해 코멘트를 추가하세요

의존성을 설정하여 장애 요소를 파악하고 흐름을 이해하세요

🔑 추천 대상: 목표 지향적인 전문가와 루틴 구축자들이 직업적·개인적 목표를 달성하고 배움과 도전을 성찰할 수 있도록 설계되었습니다.

4. ClickUp 개인 발전 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 발전 플랜 템플릿으로 자원을 정리하고, 개선 범위를 파악하며, 진행을 추적하세요

ClickUp 개인 발전 계획 템플릿으로 달성하고자 하는 목표를 브레인스토밍하고 필요한 기술을 파악하세요. 이 템플릿을 통해 실행 가능한 플랜을 수립하고, 진행을 추적하며, 성찰하는 것이 쉬워집니다.

ClickUp에서 마일스톤을 설정해 동기를 유지하고, 맞춤형 상태를 활용해 체계적으로 관리하세요. 또한 ClickUp 문서에서 목표를 자유롭게 브레인스토밍하고 실행 플랜으로 전환할 수 있습니다. 가장 큰 장점은? 정보를 검색하고 정렬할 수 있는 필터 기능을 제공하여, 자신에게 맞는 방식으로 진행 상황을 쉽게 추적할 수 있다는 점입니다.

이것이 마음에 드실 이유:

모든 실행 계획에 시간, 목표, 발전 플랜, 계정, 분기를 포함하세요

스킬 매트릭스를 만들어 기존 보유 기술과 개발해야 할 기술을 체계적으로 지도하세요

분기별로 일하고 있는 기술의 번호 확인

🔑 추천 대상: 체계적인 형식으로 개인적 성장을 도모하고 학습 내용을 성찰하고자 하는 분들.

💡 전문가 팁: 매일 일기 쓰기를 쉽게 만들고 싶지만 고정된 템플릿은 원하지 않으신가요? ClickUp 메모장을 회의해보세요 — 생각, 아이디어, 반성을 기록하기 위한 여러분의 새로운 즐겨찾기가 될 거예요! 언제든 무엇이든 기록하세요:* 스티커 노트 없이도 일상의 작은 성취, 걱정거리, 혹은 기발한 아이디어를 빠르게 포착하세요

손쉬운 정리: 매일 또는 주제별로 별도의 노트를 생성하여 혼란 속에서 생각이 사라지지 않도록 하세요

*기기 간 동기화: 노트북에서 일기 입력을 시작하고 휴대폰에서 완료하세요—노트 내용이 어디를 가든 함께합니다

노트에서 실행으로 전환:* 생각과 기록을 손쉽게 작업이나 알림으로 전환하여 통찰력을 실질적인 진행으로 이어지게 하세요

5. ClickUp 자기 관리 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 셀프 케어 플랜 템플릿으로 달성 가능한 목표 설정, 작업 정리, 진행 상황 모니터링을 수행하세요

건강 유지와 균형 잡기는 번거로운 일처럼 느껴질 수 있지만, ClickUp 셀프케어 플랜 템플릿이 이를 간편하게 만들어줍니다.

마음, 몸, 영혼과 같은 카테고리로 자기 관리 플랜을 세우고 정리하세요. 진정한 기쁨을 주는 것이 무엇인지 되돌아보며, 건강, 재정, 스크린 타임, 여가, 뷰티, 여행 등 맞춤형 자기 관리 유형을 만들어 웰빙의 모든 측면을 아우르세요.

이것이 마음에 드실 이유입니다:

활동을 '시작하지 않음', '진행 중', '지연됨', '완료', '완벽히 해내다', '보류 중'으로 표시하세요

각 활동 중 또는 후에 느낀 점을 되돌아보거나, 개선이 필요한 부분을 노트하세요

체크리스트를 통해 단계, 필요한 자원 및 기타 세부 사항을 목록으로 정리하세요

🔑 추천 대상: 자기계발을 추구하는 분들 중 체계적인 프레임워크를 통해 자기 관리 여정을 향상시키고 꾸준히 노력하고자 하는 분들.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자들의 가장 큰 개인적 목표는 건강과 피트니스였지만, 38%는 꾸준히 진행을 추적하지 못한다고 인정했습니다. 🤦 의도와 실행 사이의 큰 간극! ClickUp의 전용 습관 추적기 템플릿과 반복 작업 기능으로 피트니스 목표를 한 단계 업그레이드하세요. 손쉽게 루틴을 구축하고, 모든 운동을 기록하며, 명상 연속 기록을 꾸준히 이어가는 모습을 상상해 보세요. 💫 실제 결과: ClickUp 사용자들은 생산성이 2배 증가했다고 보고합니다—목표를 달성하는 길은 그 길을 실제로 보는 것에서 시작되기 때문입니다.

6. ClickUp 일일 목표 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 일일 목표 템플릿으로 목표를 설정하고, 동기를 유지하며, 모든 것을 추적하세요

ClickUp 일일 목표 템플릿은 거창한 야망을 작은 크기의 일일 목표로 전환하는 데 도움을 줍니다. 30분 운동 완료하거나 블로그 글 작성과 같은 측정 가능한 목표를 정의하고, 이를 관리 가능한 작업이나 하위 작업으로 분할할 수 있습니다.

맞춤형 노트 양식을 활용해 일일 목표에 관한 질문을 추가하거나 편집하고, 관련 첨부 파일을 첨부해 맥락을 보충하세요. 작업 옆에 댓글을 남겨 업데이트나 소감을 기록하세요. 또한, 책임감을 유지할 파트너를 설정해 추진력을 지속하세요.

이것이 마음에 드실 이유:

맞춤형 ClickUp 대시보드를 구축하고 진행을 추적할 마일스톤을 설정하세요

반성, 감사, 아이디어 등으로 작업을 라벨하여 손쉽게 추적하세요

태그 추가, 시간 추적, 작업 간 관계 정의, 우선순위 설정을 통해 집중력을 유지하세요

🔑 추천 대상: 목표를 관리하고 일일 입력을 추가하여 진행 상황과 개선점을 되돌아보고자 하는 개인 및 관리자.

⏩ 더 보기: 일 중 지루할 때 할 수 있는 생산적인 무료 여가 활동.

7. ClickUp 일일 플래너 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 데일리 플래너 템플릿으로 작업을 정리하고, 진행을 추적하며, 개선점을 되돌아보세요

할 일 목록이 늘어날수록 중요한 사항을 잊어버리기 쉽고, 결국 생산성이 떨어집니다. ClickUp 데일리 플래너 템플릿은 개인 및 업무 관련 일상적인 작업을 명확하게 관리할 수 있는 체계적인 ClickUp 작업 공간을 제공하여 이러한 상황을 방지합니다.

달력 보기로 일정을 시각화하여 시간 배분을 파악하세요. 각 작업 옆에 노트 추가해 배경 설명을 제공하거나 개선 제안을 포함시킬 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

작업들을 사용자 정의 가능한 카테고리로 정리하여 더 나은 명확성을 확보하세요

식료품 쇼핑, 일기 쓰기 습관 리소스 등 다양한 체크리스트를 추가하세요

대시보드를 활용해 직관적이고 상호작용 가능한 그래프로 진행을 추적하세요

🔑 추천 대상: 체계적인 형식으로 하루를 더 효율적으로 보내고 지속적으로 발전하고자 하는 생산성 추구자.

⏩ 더 보기: 콘텐츠 작성 프로세스를 효율화하는 최고의 템플릿

8. ClickUp 월간 플래너 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 월간 플래너 템플릿으로 한 달 전체의 실행 플랜을 수립하고 완료됨을 추적하세요

한 달 중 후반에 완료되어야 할 작업을 잊어버린 적이 있나요? 마감일이 다가오면 모든 게 혼란스러워지죠? ClickUp 월간 플래너 템플릿을 사용하면 그런 일이 없습니다. 여가, 습관, 개인 성장 등 카테고리와 코멘트가 포함된 명확한 작업 목록을 제공합니다.

월별 작업과 예정된 일정의 완료한 개요를 확인할 수 있는 이 템플릿으로 미리 플랜하고 집중력을 유지하는 것이 쉬워집니다.

이것이 마음에 드실 이유:

업무량 처리 능력을 설정하고 이에 맞춰 일상 작업을 할당하세요

보드 보기를 통해 기한이 지난 작업, 진행 중인 작업, 완료된 작업을 확인하세요

성공과 좌절을 되돌아보고, 향후 발전을 위한 목록을 작성하세요

🔑 추천 대상: 효율성을 유지하고 월간 리뷰를 통해 개선점을 찾고자 하는 개인에게 이상적인 생산성 tool입니다.

⏩ 더 보기: 최고의 무료 디지털 플래너 앱

9. ClickUp 일일 할 일 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp 일일 할 일 템플릿으로 매일의 업무를 한곳에서 체계적으로 관리하세요

ClickUp 일일 할 일 템플릿은 깔끔한 일일 작업 추적 시스템을 제공하며, 업무, 개인, 학업 등 삶의 영역별로 구분된 체크리스트가 내장되어 있습니다. 일일 할 일, 일 과제 등 하위 카테고리를 생성하고 체크리스트에 활동을 목록으로 나열할 수 있습니다.

의존성을 설정하고, 내장된 양식으로 하루를 돌아보거나, 개선 아이디어를 브레인스토밍하세요. 모든 것이 하나의 체계적인 디지털 불렛 저널에 담깁니다. 댓글이나 파일 첨부 파일 스페이스까지 갖춘 이 템플릿은 일상 작업을 정리하고 가시화하는 간단하면서도 강력한 방법입니다. 일상 플랜에 완벽합니다.

이것이 마음에 드실 이유:

CSV, Excel로 작업을 업로드하거나 다른 앱과 연동하여 수동 입력을 생략하세요

작업 완료 시 자동으로 업데이트되는 추적기로 진행 상황을 모니터링하세요

일일 업무량을 '중량', '중간', '경량'으로 분류하여 일정의 균형을 맞추세요

🔑 추천 대상: 생산성 향상과 일상 작업 완료를 위한 체계적인 tool을 찾는 학생 및 직장인.

10. ClickUp 75일 웰니스 챌린지 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 75 Hard 웰니스 챌린지 템플릿으로 건강한 습관을 기르고, 매일 할 일을 만들고, 진행을 측정하세요

75 Hard 웰니스 챌린지에 도전해 보시겠습니까? ClickUp의 75 Hard 웰니스 챌린지 템플릿은 75일간의 정신적·신체적 피트니스 프로그램을 효과적으로 수행할 수 있도록 특별히 설계되었습니다.

핵심 작업별 일일 체크리스트가 포함되어 있습니다. 일일 운동이나 독서 목록 완수 등 구축하고 싶은 습관을 브레인스토밍하여 75일간의 여정을 위한 목록을 작성하며 저널링을 시작하세요. 이 체계적인 레이아웃은 목표 추적을 쉽게 하고 계획대로 진행할 수 있도록 도와줍니다.

이것이 마음에 드실 이유:

매일 생각을 기록하여 진행을 추적하고 개선할 부분을 파악하세요

지연 요인을 분석하고 더 효과적으로 플랜하기 위해 의존성을 표시하세요

각 작업에 대한 자료, 단계별 프로세스 또는 추가 세부 정보를 포함하세요

🔑 추천 대상: 75일 웰니스 챌린지에 참여하며 매일 진행을 이루고자 하는, 미적 감각이 돋보이는 저널 템플릿을 찾는 개인.

🧠 재미있는 사실: 습관은 3단계 루프(신호, 행동, 보상)로 작동합니다! 신호가 행동을 트리거하고, 행동은 당신이 하는 일이며, 보상은 계속해서 그 행동을 반복하게 만듭니다. 이는 뇌가 자동 조종 모드로 전환하는 방식입니다!

11. ClickUp 운동 기록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 운동 기록 템플릿으로 운동 기록을 남기고, 특정 운동을 검색하며, 메트릭을 설정하세요

운동을 습관화하는 것은 단순히 루틴을 끝내는 것을 넘어섭니다. ClickUp 운동 기록 템플릿은 여러분의 전체 피트니스 여정을 지원하도록 설계되었습니다.

각 운동에 대한 작업을 생성하고 운동 유형, 집중 부위, 강도, 개인 평가와 같은 사용자 지정 필드를 사용하여 세부 사항을 기록하세요. 댓글 섹션을 활용해 자신의 성과를 되돌아보고, 기분을 기록하며, 개선 사항을 추적할 수도 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

운동 효과성을 모니터링하기 위해 운동 기간, 소모 칼로리 및 기타 키 메트릭을 기록하세요

식단, 수면, 수분 섭취, 일일 단계 등 건강 습관을 지원하세요

이미지, 링크, 비디오 튜토리얼, 단계별 지침을 추가하세요

🔑 추천 대상: 운동 루틴을 효율적으로 관리할 직관적이고 시각적으로 매력적인 tool을 찾는 피트니스 애호가.

12. ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿으로 개인 습관 목표를 설정하고, 작업량을 평가하며, 성공을 시각화하세요

ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿을 사용하면 운동, 독서, 명상 등 원하는 각 습관에 대한 작업을 생성하고 매일, 매주 또는 맞춤형 일정에 따라 반복되도록 설정할 수 있습니다.

진행 상황, 목표, 수량(예: 10,000단계, 15페이지 읽기)과 같은 메트릭을 추적하기 위해 사용자 지정 필드를 추가할 수 있으며, 각 습관을 '진행 중' 또는 '완료됨'과 같은 상태로 관리하세요. 생산성 향상이라는 큰 목표의 일환으로 습관 추적을 진지하게 고려한다면, ClickUp의 광범위한 작업 및 목표 관리 생태계와도 원활하게 연동됩니다.

이것이 마음에 드실 이유:

진행 상황을 추적하고 조정할 수 있도록 자동화 기능을 설정하세요

매일 감사한 점을 기록하여 긍정적인 마음을 키워보세요

일상적인 작업량을 추적하여 하루 플랜을 효과적으로 세우세요

🔑 추천 대상: 습관을 만들고 일관성을 유지하기 위해 상세하고 체계적인 템플릿을 찾는 학생이나 전문가.

맞춤형 고객의 목소리: Vx Group의 플랜 관리 디렉터인 Beth Barbaglia가 ClickUp 사용에 대해 이렇게 말합니다: ClickUp은 확실히 제 개인 생산성을 높여주고 더 체계적으로 관리할 수 있게 도와주었습니다. ClickUp은 확실히 제 개인 생산성을 높여주고 더 체계적으로 관리할 수 있게 도와주었습니다.

13. ClickUp 식단 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 식사 플랜 템플릿으로 식사 플랜 세우기, 식사 준비하기, 재료 및 쇼핑 목록 추적하기

적절한 tools를 갖추면 식사 계획과 준비가 수월해집니다. ClickUp 식사 계획 템플릿은 시간을 절약하고 계획을 꾸준히 수행하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.

주중 매일의 식사를 플랜하고, 템플릿 내에서 빠르게 확인할 수 있도록 이미지를 추가하세요. 또한 매일 플랜을 손쉽게 모니터링하여 필요에 따라 레시피를 수정하거나, 재료를 업데이트하거나, 쇼핑 목록을 조정할 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

준비 작업을 재료 목록 작성, 장보기, 레시피 업로드 등 하위 작업으로 세분화하세요

적절한 영양 플랜을 위해 순 지방, 탄수화물, 단백질, 칼로리 및 물 섭취량을 기록하세요

식단을 균형 잡힌 식단, 케토 식단, 식물성 식단 등으로 라벨하여 식이 목표에 맞추세요

🔑 추천 대상: 요리사와 셰프를 위한 구조화된 형식으로, 한 곳에서 식사 플랜을 세우고 레시피와 재료를 목록화할 수 있습니다.

14. ClickUp 개인 생산성 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 생산성 템플릿으로 작업을 플랜하고, 정리하며, 진행 상황을 모니터링하세요

ClickUp 개인 생산성 템플릿은 개인이 작업을 정리하고, SMART 개인 목표를 설정하며, 일상 생활의 우선순위를 정하는 데 도움을 주도록 설계되었습니다.

시간 추적 기능을 활용해 시간을 분석하고 개선할 부분을 찾아보세요. 또한 휴식과 여유 시간을 계획해 균형을 유지하고 번아웃을 방지하세요. 집안일, 부업, 창의적인 목표 등 무엇이든 동시에 처리해야 한다면, 이 템플릿은 모든 것을 깔끔하게 정리하고 계정을 부여하며 부담감 없이 관리하기 쉬운 간소화된 설정입니다.

이것이 마음에 드실 이유:

일과 개인 생활을 더 잘 정리하기 위해 중요한 사람들과 그들의 연락처 정보를 목록으로 관리하세요

학습하거나 구매할 모든 것과 유용한 자료를 체계적으로 정리하세요

일기를 통해 매일 즐거웠던 점, 잘 일하지 않았던 점, 그리고 배운 점을 되돌아보세요

🔑 추천 대상: 목표와 우선순위를 설정하여 생산성을 높일 체계적인 tool을 원하는 개인.

15. ClickUp 피트니스 연간 목표 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 피트니스 연간 목표 템플릿으로 연간 피트니스 목표를 설정하고 운동 플랜을 세우세요

확고한 피트니스 목표를 세웠지만 일 년 내내 꾸준히 지키기는 쉽지 않습니다. ClickUp 피트니스 연간 목표 템플릿은 이러한 불규칙성을 없애는 명확한 로드맵을 제공합니다. 먼저 연간 피트니스 목표를 모두 목록으로 작성하고 전략을 개요로 작성하는 문서를 만드세요. 그런 다음 각 운동, 운동 플랜, 식단 플랜별로 하위 페이지로 세분화하세요.

이것이 마음에 드실 이유:

반복 횟수, 세트 수, 기간 등 키 메트릭을 정의하여 결과를 추적하세요

연중 모든 운동에 대한 작업을 설정하여 체계적으로 관리하세요

피트니스 목표, 진행 상황 사진, 건강 통계로 프로필을 만들어보세요

🔑 이상적인 대상: 연간 피트니스 목표를 설정하고 이를 달성하기 위한 노력을 체계화할 structured tool을 찾는 개인.

*clickUp으로 매일의 의도를 실현하세요

저널 템플릿은 체계적으로 정리하고 생각과 감정을 되돌아보는 데 유용한 tools입니다. 또한 하루를 구조화하는 데 도움을 줍니다.

ClickUp은 범위의 기능을 제공하여 간편하게 관리할 수 있도록 합니다. 내장된 생산성 tools와 즉시 사용 가능한 템플릿으로 목표를 추적하고 자신에게 맞는 루틴을 만들 수 있도록 도와줍니다.

ClickUp에 Free로 가입하고 마음껏 일기를 써보세요!