클라이언트 프로스펙팅: 더 많은 리드를 확보하기 위한 전략, 도구 및 팁

새로운 리드 없이 성장은 불가능합니다.

응답이 없는 연락처를 추적하고, 후속 조치를 추적하고, 주간 목표를 달성하기 위해 노력하는 것은 종종 많은 노력과 적은 성과를 가져오는 힘든 작업이 됩니다.

진정한 문제는 무엇일까요? 대부분의 잠재 고객 발굴은 의도보다는 반응적이고 양에 기반을 두고 있습니다. 명확한 시스템이 없다면, 적합하지 않은 리드에 많은 시간을 낭비하기 쉽습니다.

이 가이드에서는 보다 일관되고 효율적인 파이프라인을 구축하기 위한 검증된 전략, 시간 절약 도구 및 실용적인 팁을 살펴보겠습니다.

클라이언트 프로스펙팅이란 무엇이며 왜 중요한가요?

클라이언트 프로스펙팅은 귀하의 제품이나 서비스에 관심이 있을 가능성이 높은 잠재 고객을 파악하고, 콜드 콜, 이메일 캠페인, 소셜 미디어 또는 네트워킹과 같은 방법을 통해 그들에게 연락하는 것을 의미합니다. 목표는 이러한 잠재 고객을 리드로 자격을 부여하고 영업 퍼널을 통해 이동시키는 것입니다.

전략적인 클라이언트 발굴이 귀사에 가져다줄 이점은 다음과 같습니다.

영업 퍼널에 활력을 불어넣으세요: 파이프라인을 가득 채워 리드의 꾸준한 흐름을 보장하고, 기회가 제한된 침체기를 방지합니다

수익 증대 : 귀사가 접촉한 고품질의 목표 잠재 고객을 유료 고객으로 전환할 가능성을 높입니다

브랜드 인지도 구축 : 잠재 고객이 즉시 전환하지 않더라도 새로운 고객에게 브랜드를 알릴 수 있습니다. 영업 잠재 고객 발굴을 통한 지속적인 가시성은 입소문, 반복적인 참여 또는 향후 전환으로 이어질 수 있습니다

인바운드 리드에 대한 의존성 감소: 잠재 고객을 목표로 삼고 인바운드 리드에 대한 의존성을 사전에 줄일 수 있는 제어 기능을 제공합니다

영업 기술 강화: 영업 팀이 협상, 적극적인 경청, 설득과 같은 핵심 기술을 향상시키는 동시에, 이의 처리, 기대치 관리, 잠재 고객과의 신뢰 구축을 마스터할 수 있도록 지원합니다

🤝🏻 친절한 알림: 클라이언트 프로스펙팅이 항상 즉시 '예스'를 얻는 것은 아닙니다. 열람, 답장, 예약된 회의와 같은 미세 전환을 추적하면 참여도가 높은 잠재 고객을 파악하고 후속 조치를 효과적으로 우선 순위를 정할 수 있습니다.

잠재 고객 발굴과 리드 생성 간의 차이점

밀접하게 관련되어 있지만, 잠재 고객 발굴과 리드 생성은 영업 프로세스에서 서로 다른 목적을 가지고 있습니다.

리드 생성은 잠재적 구매자를 유치하는 데 중점을 둔 마케팅 중심의 활동입니다. 리드 생성은 콘텐츠, 광고, SEO 또는 이벤트를 통해 이루어지며, 이를 통해 관심 있는 연락처 목록을 작성합니다.

반면, 잠재 고객 발굴은 영업 중심의 활동으로, 리드를 조사, 평가 및 참여시켜 의미 있는 대화를 시작하고 영업 파이프라인을 통해 리드를 안내하는 데 중점을 둡니다.

요약하면, 리드 생성 = 유치 발굴 = 참여시키고 자격을 평가합니다

잠재 고객 발굴과 리드 생성의 차이점에 대한 간략한 개요는 다음과 같습니다.

Aspect 리드 생성 잠재 고객 발굴 목표 잠재 고객을 유치하세요 고품질의 가치 있는 잠재 고객을 식별하고 연락하세요 접근 방법 인바운드 또는 자동화된 아웃바운드 수동 및 목표 지향적인 아웃바운드 소유권 마케팅 팀 영업 팀 확장 광범위한 대중 대상 접근 대상 고객을 좁히고 맞춤형 접근 방식 적용 Tools 광고, 랜딩 페이지 및 기타 마케팅 자료 CRM, LinkedIn, 이메일 홍보, 콜드 콜 리드 품질 일반적으로 자격 미달; 추가 검토가 필요합니다 적합성, 의도, 참여도를 기반으로 사전 자격 심사 완료 개인화 저가에서 중가 연구를 기반으로 한 고도로 맞춤화된 메시지 결과 고객 관계 관리(CRM)를 위한 연락처 정보 수집 회의 예약 및 영업 대화 시작

잠재 고객 발굴의 유형

1. 콜드 콜링

사전 상호 작용 없이 전화로 잠재 고객에게 연락합니다. 제대로 완료되면 많은 노력과 높은 보상을 얻을 수 있습니다.

예시: 디지털 대행사의 영업 팀이 중규모의 전자상거래 브랜드에 전화를 걸어 광고 크리에이티브에 대한 무료 감사를 제안합니다.

잘 하는 방법:

잠재 고객이 직면할 가능성이 높은 문제를 시작으로 (예: 'ROAS에 만족하지 않으신가요?')

기능이 아닌 가치에 집중하세요

모든 것을 한 번에 설명하지 말고 후속 조치를 예약하는 것을 목표로 하세요

🧠 기억하세요: 따뜻한 어조와 진정한 호기심은 완벽한 대본보다 더 효과적인 경우가 많습니다. 그 자리에서 판매를 성사시키는 것이 아니라, 다음 대화를 이끌어내는 것이 중요합니다.

2. 콜드 이메일

방해 요소가 적고 확장성이 뛰어난 이 방법은 대규모로 관계를 구축하고자 하는 프리랜서 및 대행사 팀에 적합합니다.

예시: 프리랜서 카피라이터가 SaaS 스타트업을 대상으로 제목 줄을 약간 변경한 개인 맞춤형 이메일을 발송하여 열람률을 높입니다.

잘 하는 방법:

고객의 사이트, 캠페인 또는 최근 출시 제품을 멘션하여 메시지를 개인화하세요

고객의 비즈니스에 대해 깊이 생각한 것을 보여주는 명확하고 가치 있는 아이디어를 제시하세요

'테스트할 수 있는 간단한 샘플 헤드라인을 보내드릴까요?'와 같은 부담 없는 CTA로 마무리하세요

🧠 기억할 사항: 잠재 고객의 고통 포인트를 이해하고, 이자를 유발하는 개인화된 솔루션 중심의 이메일을 작성하세요.

3. 소셜 세일링

이는 직접 연락하기 전에 LinkedIn, Instagram 또는 Twitter에서 신뢰를 쌓는 것을 의미합니다.

예시: 퍼포먼스 마케터가 LinkedIn에 캠페인 분석 팁을 게시하고 참여를 유도합니다. 잠재 고객이 댓글을 달면, 15분 무료 상담을 제공하는 개인 맞춤형 메시지를 보냅니다.

잘 하는 방법:

실행 가능한 콘텐츠로 일관되게 게시하세요

유용한 콘텐츠로 잠재 고객의 게시물에 댓글을 달아보세요

실제 이자 또는 관련성이 있는 경우에만 DM으로 이동하세요

🧠 기억하세요: 개인적으로 제안하기 전에 공개적으로 가치를 제공하세요. 유용한 가이드나 무료 지원을 제공하여 개인적인 관계를 구축하세요.

4. 네트워킹 이벤트

웨비나, 워크숍 및 모임은 관계 중심의 잠재 고객 발굴을 위한 보물창고와도 같은 곳입니다.

예시: 영업 컨설턴트가 가상 GTM 워크숍에 참석하여 영업 플레이북 개선에 이자를 보인 RevOps 리드와 연결됩니다.

잘 하는 방법:

통찰력 있는 질문을 던지고, 적극적으로 경청하며, 단순히 판매를 강요하는 대신 가치 있는 팁을 제공하세요

대화에서 중요한 요점을 노트에 기록하여 고도로 개인화된 후속 조치를 마련하세요

이상적인 고객 프로필에 부합하는 참석자를 목표로 삼아 양보다 질을 우선시하세요

🧠 기억하세요: 채팅에서 언급한 구체적인 내용을 언급하며 24시간 이내에 세심한 메시지를 보내세요. 귀를 기울이고 관심을 보인다는 인상을 줄 수 있습니다.

5. 데이터베이스 분석

CRM 시스템이나 ClickUp, LinkedIn Sales Navigator와 같은 영업 팀을 위한 잠재 고객 발굴 도구를 갖춘 영업 팀과 대행사에게 데이터베이스 마이닝은 매우 목표가 명확한 잠재 고객 발굴 접근 방식을 제공합니다.

잘 하는 방법:

직무 변경, 자금 조달 소식, 기술 스택 변화 등 데이터를 활용해 성장 단계에 있는 잠재 고객을 발굴하세요

잠재 고객의 최근 마일스톤 또는 비즈니스 요구 사항에 메시지를 맞추세요

응답을 모니터링하고, 응답이 없지만 자격을 갖춘 리드에 대해 다른 접근 방식이나 추가적인 가치를 제공하여 재타겟팅하세요

🧠 기억할 사항: 직장 변경, 자금 조달, 제품 출시 등 최근의 트리거를 활용하여 컨텍스트를 추가하고, 적시에 관련성 높은 아웃리치를 진행하세요.

클라이언트 프로스펙팅 워크플로우

잘 계획된 클라이언트 프로스펙팅 워크플로우는 영업 잠재력을 극대화할 수 있습니다. 적절한 도구를 포함하면 영업 프로스펙팅 프로세스의 각 단계를 간소화하고 자동화하여 팀이 일정을 준수할 수 있도록 지원할 수 있습니다.

클라이언트 프로스펙팅을 위한 원활하고 반복 가능한 워크플로우를 구축하는 방법은 다음과 같습니다.

1단계: 이상적인 클라이언트 프로필(ICP) 정의

고객 발굴을 시작하기 전에 잠시 멈추고 물어보세요: 우리는 정확히 누구에게 판매를 시도하고 있는가?

ICP는 귀하의 제품에서 가장 많은 혜택을 받고 전환할 가능성이 높은 기업 또는 개인을 설명합니다. 이것이 없으면, 귀하의 홍보 활동이 산발적으로 진행되어, 적합하지 않은 리드로 파이프라인이 채워지게 됩니다.

강력한 ICP에는 다음과 같은 요소가 포함됩니다:

산업 및 회사 크기

일반적인 문제점과 비즈니스 목표

구매 결정에 관련된 역할

구매 준비를 나타내는 트리거(예: 채용, 도구 마이그레이션)

ICP가 정의되면 영업 개발 담당자(SDR), 계정 관리자(AE) 및 마케팅 담당자가 쉽게 액세스하고 참조할 수 있어야 합니다.

ClickUp을 사용하면 ICP를 생생한 협업 문서로 바꿀 수 있습니다.

ClickUp 문서를 사용하여 풍부한 협업형 ICP 프로필을 구축하세요. 업계 특성, 문제점, 목표 및 트리거 이벤트에 대한 섹션으로 구조화하세요

'중간 시장'이나 '기술 구매자'와 같은 문서 태그를 사용하면 빠르고 효율적으로 필터링할 수 있습니다

ClickUp 문서를 사용하여 중앙 집중식 허브에서 ICP를 통합하세요

관계를 사용하여 각 ICP를 관련 이의 제기, 사례 연구 또는 아웃리치 템플릿에 연결하세요

ClickUp의 문서 허브로 문서를 정리하세요

🚀 최적화 팁: 문서 관계를 사용하여 연결된 생태계를 만드세요. 예를 들어, '전자 상거래 ICP' 문서는 다음에 연결할 수 있습니다. 일반적인 반대 의견 → 전자 상거래 잠재 고객이 자주 제기하는 반대 의견과 이에 대처하는 방법을 나열한 문서

사례 연구 → 아웃리치에 참고할 수 있는 유사한 클라이언트의 실제 성공 사례

페르소나별 자료 → 전자 상거래의 마케팅 관리자 또는 설립자를 위해 맞춤 제작된 영업 자료, 메시지 프레임워크 또는 이메일 템플릿

2단계: 잠재 고객 목록 작성

이상적인 고객 프로필을 파악한 이제, 그 프로필에 맞는 실제 잠재 고객을 찾을 시간입니다.

그러나 양질의 잠재 고객 목록을 작성하려면 의미 있는 컨텍스트를 파악해야 합니다. 고품질 목록에는 다음이 포함되어야 합니다.

연락처 정보(이메일, 전화, LinkedIn)

회사 데이터(산업, 크기, 매출)

리드 소스 및 캠페인 기여도 분석

ICP 일치 또는 의도 데이터와 같은 적합성 신호

많은 팀이 연결되지 않은 스프레드시트를 관리하거나, 여러 도구를 뒤지거나, 오래된 CSV를 가져오는 데 어려움을 겪고 있습니다. 리드를 분류, 평가, 처리할 수 있는 중앙 집중식 유연한 시스템이 필요합니다.

ClickUp CRM을 사용하면 리드를 쉽게 정리하고 파이프라인을 통해 이동할 수 있습니다.

잠재 고객 목록을 ClickUp CRM 파이프라인으로 가져오고 회사 규모, 소스, 예상 거래 가치와 같은 사용자 정의 필드를 사용하여 세분화하세요

ClickUp 양식을 사용하여 인바운드 리드를 캡처하고 작업을 할당하고, 단계를 설정하고, 담당자에게 알림을 보내는 자동화를 즉시 트리거하세요.

ClickUp 내에서 직접 이메일을 보내고 받을 수 있는 이메일 클릭앱을 통해 원활한 커뮤니케이션을 유지하세요. 모든 대화가 올바른 작업에 연결되어 완벽한 가시성과 컨텍스트를 유지할 수 있습니다

ClickUp의 15개 이상의 맞춤형 보기를 사용하여 파이프라인을 실시간으로 시각화하세요. 드래그 앤 드롭으로 단계를 추적할 수 있는 칸반과 모든 리드를 스프레드시트 형식으로 볼 수 있는 테이블 보기 사이를 전환할 수 있습니다.

ClickUp 보기를 통해 영업 프로세스의 가시성과 제어력을 강화하세요

이 외에도 ClickUp 자동화를 사용하여 CRM 워크플로우 작업을 자동화할 수도 있습니다.

후속 조치를 위한 자동 알림 설정

거래가 진행될 때 알림을 트리거하세요

리드가 들어오면 소유자를 지정하세요

🎥 CRM과 프로젝트 관리를 결합하여 워크플로우를 간소화하고 팀 협업을 개선하는 방법을 알아보세요. 이 비디오를 시청하여 어떻게 작동하는지 확인하세요.

💡프로 팁: 처음부터 시작하는 대신 영업 프로세스에 맞춤화된 바로 사용 가능한 구조를 사용하세요. 이렇게 하면 리드 관리를 즉시 시작할 수 있습니다. 다음은 미리 만들어진 필드, 단계 및 작업 상태가 포함된 CRM 템플릿으로, 설정 시간을 절약할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 지식 근로자의 83% 는 팀 커뮤니케이션에 주로 이메일과 채팅을 사용합니다. 그러나 근무 시간의 약 60%는 이러한 도구들을 전환하고 정보를 검색하는 데 낭비되고 있습니다. ClickUp과 같은 업무용 앱을 사용하면 프로젝트 관리, 메시지, 이메일, 채팅이 모두 한 곳에 통합됩니다! 이제 중앙 집중화하고 활기를 불어넣을 시간입니다.

3단계: 홍보 및 후속 조치

ICP. ✔️

잠재 고객 목록. ✔️

이제, 아웃리치는 잠재 고객을 발굴하여 실제 파이프라인 기회를 창출하기 시작하는 단계입니다. 하지만 일관되고, 적시에, 개인화된 방식으로 진행될 때만 효과가 있습니다.

이를 달성하기 위해 대규모 SDR 팀이 필요하지 않습니다. 다음을 수행할 수 있는 반복 가능한 시스템이 필요합니다.

ICP에 따라 메시지를 개인화하세요

각 리드가 시퀀스에서 현재 위치 추적

인간적인 감성을 잃지 않고 후속 조치를 자동화하세요

예를 들어, 각 리드 또는 캠페인에 대해 ClickUp 작업을 만들고 하위 작업, 체크리스트, 마감일 및 마지막 연락 또는 응답 상태와 같은 사용자 정의 필드로 구조화할 수 있습니다. 작업 소유자를 지정하고, 의존성을 설정하여 아웃리치 흐름을 제어하고, 전체 시퀀스를 "콜드 아웃리치 — eComm 리드 Q2"와 같은 재사용 가능한 작업 템플릿으로 저장하여 확장성을 유지할 수 있습니다.

그런 다음 자동화가 어려운 작업을 처리할 수 있습니다. 마지막 단계 3일 후에 후속 알림을 트리거하거나, 필드가 변경되면 잠재 고객의 상태를 업데이트하거나, 유망한 리드가 응답하면 팀에 알릴 수 있습니다. 사용자 지정 필드를 사용하여 응답(예, 아니요, 응답 없음)을 추적하면, 아웃리치 성과를 한눈에 쉽게 분류하고 분석할 수도 있습니다.

💡프로 팁: ClickUp Brain을 사용하여 목표 고객, 제품 기능, 원하는 어조 등의 세부 정보를 입력하여 맞춤형 홍보 메시지를 작성하세요.

4단계: 자격 평가 및 전환

모든 리드가 구매 준비가 되어 있는 것은 아니며, 이는 당연한 일입니다. 목표는 육성할 가치가 있는 고품질 리드를 파악하고 파이프라인을 통해 신속하게 진행하는 것입니다.

ClickUp의 작업 관리 시스템에서 BANT 및 MEDDIC와 같은 프레임워크를 사용하세요. 예를 들어, 예산 또는 권한에 대한 사용자 정의 필드를 만들어 특정 기준에 따라 리드를 필터링하고 우선 순위를 지정할 수 있습니다.

이 단계에서 SDR과 AE 간의 긴밀한 협업이 필수적입니다.

영업 팀을 위한 ClickUp은 영업 팀이 거래를 추적, 평가 및 협업할 수 있는 유연하고 중앙 집중식 작업 공간을 제공하여 거래의 적격성 평가 및 협업을 지원합니다.

사용자 정의 필드를 사용하여 BANT와 같은 프레임워크의 각 요소를 워크플로우에 매핑하세요. 예를 들어, 예산의 경우 드롭다운 메뉴 또는 번호 필드를 사용하여 $0-$5K, $5K-$20k 등과 같은 예시 값을 사용할 수 있습니다. 권한의 경우 '의사 결정자', '영향력 있는 사람', '게이트키퍼' 등과 같은 값이 포함된 드롭다운 필드 유형을 사용할 수 있습니다

각 리드의 작업에 통화 노트, 이의 제기, 문서 및 계약을 중앙 집중화하세요

작업 체크리스트 및 하위 작업을 사용하여 원활한 SDR → AE 인계

ClickUp을 사용하면 열 계산 및 ClickUp 대시보드를 통해 총 가치, 예상 마감 금액, 획득 비용 등 거래 메트릭을 실시간으로 추적할 수도 있습니다.

도구 이름 기능 가장 적합한 ClickUp 작업 관리, 사용자 정의 필드, 자동화, 대시보드, CRM 스타일 파이프라인 잠재 고객 발굴 프로세스의 모든 단계를 정리, 할당 및 추적 ZoomInfo 기업 데이터, 연락처 정보 보강, 의도 신호 정확하고 최신 연락처 정보 및 기업 인사이트를 찾는 방법 Hunter. io 이메일 찾기, 이메일 검증, Chrome 확장 프로그램 정확한 연락을 위한 이메일 주소 찾기 및 확인 LinkedIn 영업 네비게이터 고급 검색 필터, 리드 추천 기능, CRM 통합 직무 역할 또는 성장 신호에 기반한 잠재 고객 발견 및 참여 Dealfront 회사 추적, 의도 데이터 및 웹사이트 방문자 식별 실시간 신호를 사용하여 고품질 잠재 고객을 파악하고 목표 설정 Cognism GDPR을 준수하는 B2B 데이터, AI 기반의 보강, 의도 필터 풍부한 연락처 데이터로 AI 기반 B2B 리드 생성 Zapier 앱 통합, 자동화된 워크플로우, 리드 라우팅 리드 관리를 자동화하고 영업 도구를 원활하게 연결하세요

잠재 고객 발굴 성공을 추적하기 위한 메트릭

자세한 잠재 고객 발굴 워크플로우를 마련하고 실행에 옮겼습니다. 이제 문제는 그 효과가 얼마나 좋은지입니다. 양질의 리드가 생성되고 있습니까? 리드가 영업 퍼널을 통과하고 있습니까?

잠재 고객 발굴 노력의 효과를 측정하려면 리드 수, 참여율, 전환율과 같은 메트릭을 추적하고, 이를 ClickUp의 대시보드에 통합하여 시각적인 인사이트를 얻으세요.

리드 수 : 특정 기간 동안 다양한 홍보 방법을 통해 성공적으로 식별된 리드의 번호

리드 응답 시간 : 팀이 새로운 리드에 응답하는 데 걸리는 시간

참여율: 귀하의 홍보 노력에 참여한 리드의 비율

전환율 : 퍼널의 한 단계에서 다음 단계로 이동한 리드의 비율

리드 자격 평가율 : ICP와 일치하거나 BANT와 같은 기준에 따라 자격을 갖춘 리드의 비율

기회 성공률 : 기회로 식별된 후 성공적으로 마감되어 영업 팀으로 전환된 거래의 비율입니다.

후속 조치 비율 : 리드를 전환하는 데 필요한 후속 조치의 번호로, 잠재 고객의 관심을 유지하기 위해 필요한 노력의 정도를 나타냅니다.

파이프라인 속도 : 영업 파이프라인을 통과하는 리드의 속도로, 잠재 고객 발굴 및 전환 프로세스의 효율성을 나타냅니다. 또한 매출을 예측하고 거래 진행을 늦추는 병목 현상을 파악하는 데 도움이 : 영업 파이프라인을 통과하는 리드의 속도로, 잠재 고객 발굴 및 전환 프로세스의 효율성을 나타냅니다. 또한 매출을 예측하고 거래 진행을 늦추는 병목 현상을 파악하는 데 도움이 되는 영업 파이프라인 메트릭이기도 합니다

리드당 비용: 각 리드를 확보하는 데 드는 비용으로, 잠재 고객 발굴 노력이 비용 효율적인지 파악하는 데 도움이 됩니다

그러나 이러한 메트릭을 단순히 추적하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 이 데이터를 지도에 표시하여 데이터에서 반복되는 패턴이나 추세를 파악하고 클라이언트 프로스펙팅 프로세스를 최적화해야 합니다.

ClickUp 대시보드는 메트릭을 시각화하고 트렌드 및 개선 영역을 파악할 수 있는 포괄적이고 사용자 정의 가능한 방법을 제공합니다.

원형 차트, 막대 그래프 및 기타 위젯을 사용하여 시각적 보고서를 작성하여 키 메트릭을 추적하고 팀의 성과에 대한 빠른 인사이트를 확보하세요.

날짜 범위, 리드 소스 또는 영업 단계별로 필터링하여 데이터를 더 심층적으로 탐색할 수 있습니다. 다양한 세그먼트의 성과를 추적하고 비교하여 잠재 고객 발굴 전략을 최적화할 수 있습니다.

클라이언트 발굴의 과제 및 극복 방법

많은 영업 팀이 적합한 잠재 고객을 찾고, 의미 있는 방식으로 참여시키고, 일관되게 퍼널을 진행하기 위해 고군분투하고 있습니다.

클라이언트 발굴에서 가장 흔히 발생하는 문제와 이를 해결하기 위한 실행 가능한 방법을 자세히 살펴보세요.

1. 적합한 잠재 고객을 식별하는 방법

자격을 갖추지 않은 리드에 시간을 소비하면 팀의 에너지가 소모되고 파이프라인이 느려집니다. 잠재 고객의 요구 사항이 일치하지 않으면 전환율이 낮아지고 영업 주기가 길어집니다.

솔루션: 과거의 성공 사례와 기존 클라이언트를 기반으로 상세한 ICP를 구축하세요

BANT 또는 기업 정보와 같은 프레임워크를 사용하여 ClickUp에서 사용자 정의 필드로 리드를 분류하고 점수를 매기세요

고객 여정 템플릿을 사용하여 각 잠재 고객이 구매 주기의 어느 단계에 있는지 파악하세요

2. 효과가 없는 고객 접촉 방법

무작위 이메일과 일반적인 메시지는 종종 무시됩니다. 개인화나 가치가 부족한 홍보 활동은 적합한 잠재 고객조차도 이자를 잃게 만듭니다.

솔루션: 클라이언트에게 어떤 이점이 있는지 항상 생각하세요. 영업 활동 중에 귀중한 인사이트, 무료 가이드, 샘플 및 기타 인센티브를 제공하세요

영업 기술 스택의 데이터 및 자동화 도구를 사용하여 아웃리치를 개인화하세요. 리드 세부 정보, 어조 및 캠페인 목표에 따라 개인화된 이메일 초안을 생성하세요

다양한 페르소나 또는 산업에 맞춤화된 영업 플랜 템플릿을 사용하여 영업 프레젠테이션 및 후속 조치를 표준화하세요

3. 구조화된 영업 접근 방식의 부재

비효율적인 영업 프로세스는 필수 단계를 놓치고 잠재 고객 발굴이 일관되지 않게 되어 기회를 놓치게 됩니다. 워크플로우가 명확하지 않으면 영업 팀이 영업에 소요되는 시간이 줄어들어 생산성에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다.

솔루션: 시각적인 영업 프로세스 플로우 차트에서 리드 생성부터 계약 체결까지 각 단계를 지도에 표시하세요

리드 자격 평가, 이메일 발송, 데이터 입력 등 일상적인 작업을 자동화하세요

영업 프로젝트 관리 플랫폼을 통해 대시보드 및 추적 도구를 구현하세요. 후속 조치율, 전환율, 파이프라인 속도 등 실시간 성과 메트릭을 모니터링하세요

ClickUp으로 리드 추적을 그만두고 거래 성사를 시작하세요

올바르게 수행될 경우, 클라이언트 프로스펙팅은 잠재 고객을 지속적으로 확보하여 비즈니스 성장을 촉진합니다. 이는 귀하의 도달 범위를 확대하고 수익 기회를 창출합니다.

그러나 클라이언트 발굴에는 일관된 노력과 전략적 접근이 필요하기 때문에 대부분의 비즈니스는 어려움을 겪고 있으며, 많은 비즈니스가 두 가지 영역 모두에서 부족함을 보입니다.

결론은 무엇일까요? 최고의 잠재 고객 발굴 전략은 더 많이 하는 것이 아니라 더 잘 하는 것입니다. 즉, 구매 의사가 높은 리드에 집중하고, 아웃리치를 개인화하고, ClickUp과 같은 도구를 사용하여 접점을 추적하고, 후속 조치를 자동화하고, 파이프라인을 계속 진행하는 것입니다.

지금 ClickUp에 등록하고 더 확장 가능한 잠재 고객 발굴 엔진을 구축하세요!