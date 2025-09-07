재정 플랜, 추적 및 최적화를 위한 무료 스타트업 예산 템플릿

스타트업의 3분의 2 이상이 투자자에게 긍정적인 수익을 제공하지 못합니다. 이는 반드시 잘못된 아이디어나 비즈니스 모델 때문만은 아닙니다. 때로는 자금 관리가 문제인 경우가 있습니다.

보통은 사소한 것에서 시작됩니다. 예상치 못한 몇 가지 비즈니스 비용, 인력 채용에 따른 부담, 너무 일찍 청구된 마케팅 비용 등이죠. 어느새 잔고가 줄어드는 것을 지켜보게 되지만 막을 방법이 보이지 않습니다.

이럴 때 탄탄한 스타트업 예산 템플릿이 필요합니다. 지출 계획, 수익 예상, 지속 운영을 위한 필수 요소를 체계적으로 지도할 수 있습니다. 처음부터 새로 만들 필요도, 추측에 의존할 필요도 없습니다.

이 가이드에서는 지출 추적, 성장 플랜 수립, 혼란을 한 단계 앞서 대비할 수 있는 최고의 Free, 사용하기 쉬운 스타트업 예산 템플릿을 확인하실 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: '예산(budget)'이라는 단어는 라틴어 'bulga'(작은 주머니)에서 유래했습니다. 이는 고대 프랑스어 'bougette'(가죽 주머니를 의미하는 'bouge'의 소형화 형태)로 이어졌습니다.

스타트업 예산 템플릿이란 무엇인가요?

스타트업 예산 템플릿은 창업 비용을 체계화하고, 수익을 예측하며, 실제 지출을 추적하는 형식입니다. 임대료, 소프트웨어, 급여, 마케팅 등 일반적인 항목을 포함합니다. 이 템플릿을 활용하여 우선순위를 반영한 비즈니스 예산을 수립할 수 있습니다.

초기 단계 창업자에게는 소모율을 추정하고, 간접비를 모니터링하며, 장기적인 재무 목표와 일관성을 유지하는 실용적인 방법입니다.

많은 템플릿은 손익계산서 작성도 지원하며, 문제가 되기 전에 부족한 부분을 발견할 수 있게 해줍니다.

출시 전 단계이든 빠르게 확장 중이든, 예산은 스타트업이 집중력을 유지하며 성장할 수 있는 규율을 제공합니다. 적절한 템플릿을 사용하면 스프레드시트 작성에 드는 시간을 줄이고 비즈니스 구축에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

좋은 스타트업 예산 템플릿의 조건은 무엇인가요?

스타트업 예산 템플릿을 최대한 활용하려면 선택한 템플릿이 다음 기능을 포함하는지 확인하세요:

핵심 항목*: 임대료, 급여, 소프트웨어, 영업 팀, 마케팅 등 필수 범주를 포함하여 모든 일반적인 스타트업 비용을 포괄하세요

창업 비용 세부 내역*: 일회성 시간 추정 창업 비용과 반복되는 핵심 비용을 분리하여 명확성을 높이고 장기적인 플랜을 수립하세요

매출 프로젝트: 다양한 수익원을 통해 예상 수입을 추정하여 성장 잠재력을 추적하세요

실적 대비 프로젝트 비교: 재무 정확성을 평가하고 플랜을 신속하게 조정할 수 있도록 데이터를 나란히 표시하세요

손익계산서 섹션*: 수입, 지출 및 순결과를 요약하여 재무 건전성을 한눈에 파악하세요

현금 흐름 추적기 : 자금 유입과 유출 시점을 모니터링하여 부족 사태를 방지하세요

*맞춤형 옵션: 고유한 비즈니스 모델과 우선순위에 맞게 카테고리와 필드를 편집하세요

큰 그림 요약: 월별 또는 분기별 개요를 명확히 제공하여 추세를 파악하고 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있도록 합니다

👀 알고 계셨나요? 자본 부족은 스타트업 실패의 주요 원인 중 하나입니다. 따라서 스타트업 예산을 수립할 때는 판매된 상품 단위에만 집중하지 말고, 시야를 Zoom하여 전체적인 그림을 고려하세요. 대출, 간접비, 그리고 시간이 지나면서 자원을 어떻게 배분할지까지 고려해야 합니다. 유연한 자금 조달 경로 확보와 현금 흐름의 지속 가능 보기에 대한 명확한 보기는 생존과 스마트한 확장을 위한 키입니다.

스타트업 예산 템플릿

다음 템플릿은 비용 추적, 사전 플랜 수립, 효율적인 운영을 지원합니다. 자금 흐름을 파악하고 잔여 기간을 예측하는 데 활용하세요. 가장 적합한 템플릿을 선택하고 예산 편성을 시작하세요!

1. ClickUp 간편 예산 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 간편 예산 템플릿으로 수입, 지출 및 순 현금 흐름을 추적하세요

처음부터 시작한다면, ClickUp 심플 예산 템플릿이 복잡하지 않게 스타트업 예산을 세울 수 있는 깔끔한 방법을 제공합니다. 이 템플릿은 재정을 필요한 요소로만 세분화합니다: 수입, 지출, 그리고 월별 총계.

예산 금액, 실제 지출, 공급업체 정보, 결제일 등의 세부 정보를 위해 ClickUp 사용자 지정 필드를 추가하세요. 이렇게 하면 자금이 어디에 사용되는지 항상 정확히 파악할 수 있습니다

이 템플릿을 사용하여:*

다섯 가지 집중형 맞춤형 보기(예산 플랜, 수입, 지출, 순현금, 시작하기)를 활용해 깔끔한 예산을 처음부터 구축하세요

비즈니스 전반의 수입 및 지출 추적에 16개의 사용자 지정 필드를 편집하세요

실제 현금 흐름과 프로젝트 현금 흐름을 추적하여 월별 소모 속도를 미리 파악하세요

'완료됨' 및 '새 입력' 맞춤형 상태로 작업을 구성하고 추적하세요

관계자들에게 최신 정보를 제공하기 위해 상태를 업데이트하세요

🔑 추천 대상: 창업 첫날부터 통제력을 유지하기 위해 기본적이고 편집 가능한 예산 템플릿이 필요한 창업자.

📖 추천 읽기: 비용 관리와 팀 워크플로우를 최적화하는 팁

2. ClickUp 마케팅 예산 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 예산 템플릿으로 캠페인을 플랜하고, 추적하고, 조정하세요

모든 마케팅 캠페인에는 비용이 발생합니다. ClickUp 마케팅 예산 템플릿은 예산을 유형, 목표, 수익률별로 세분화하여 명확하게 관리할 수 있도록 지원합니다. 이 템플릿을 통해 각 캠페인의 성과와 진행 상황을 한눈에 파악하세요.

이 템플릿을 사용하여:*

다섯 가지 보기에서 지출 추적: 타임라인, 비용 추적기, 캠페인 유형별 지출, 마케팅 목표, 시작하기

플랫폼, 캠페인 유형, 영향력별로 항목을 분류하기 위해 사용자 지정 필드를 활용하세요

예산 상태 업데이트—완료됨, 진행 중, 보류, 미실행—로 팀이 현재 진행 중인 항목을 파악할 수 있도록 하세요

결과가 나오기 전에 예산을 초과하거나 미달하는 캠페인을 파악하세요

예산 편차를 방지하려면 모든 지출을 ClickUp 목표 와 연계하세요

🔑 이상적인 대상: 여러 채널에서 효율적인 캠페인을 운영하며 ROI에 집중해야 하는 스타트업.

💡추가 혜택: 재무 팀을 위한 ClickUp은 예산 관리 및 예측을 위한 간소화된 솔루션을 제공합니다. 맞춤형 ClickUp 대시보드를 구축하여 자금 흐름의 개요 보기를 확인하고, 예산 배분을 추적하며, 실제 지출을 모니터링하고, 수익을 실시간으로 한 곳에서 확인할 수 있습니다.

3. ClickUp 프로젝트 예산 템플릿 (WBS 포함)

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 예산 및 WBS 템플릿으로 작업을 세분화하고, 비용을 할당하며, 예산을 준수하세요

명확한 구조 없이 프로젝트를 운영하면 위험합니다—비용이 쌓이고, 타임라인이 지연되며, 누구도 현황을 파악하지 못합니다. ClickUp 프로젝트 예산 및 WBS 템플릿은 업무를 추적하지 않으면서 예산을 관리할 수 있는 구조를 제공합니다.

이 템플릿을 사용하여:*

작업 분해 구조(WBS) 를 활용하여 프로젝트 목표를 추적 가능한 작은 ClickUp 작업으로 분할하세요

각 작업에 고정 비용 또는 변동 비용, 타임라인, 소유자를 할당하여 누락되는 일이 없도록 하세요

프로젝트 단계, 작업 유형, 예산 세부사항을 위한 사용자 지정 필드를 활용하여 체계적으로 관리하세요

팀원들과 '할 일', '진행 중', '완료됨' 등의 상태를 공유하여 업무를 정렬하세요

ClickUp 화이트보드를 활용해 이해관계자와 협업하며 아이디어를 브레인스토밍하고 이를 조율된 실행으로 전환하세요

🔑 추천 대상: 복잡한 절차 없이 비용을 통제하고 마감일을 준수하고자 하는 스타트업 창업자 및 프로젝트 관리.

👀 알고 계셨나요? 프로젝트의 단 29%만이 성공적으로 완료됩니다. 대부분은 범위 확대, 목표 불일치 또는 불분명한 목표 때문에 실패하는데, 이는 신생 스타트업을 쉽게 불안정하게 만들 수 있는 위험 요소입니다. 명확한 프로젝트 범위가 이를 해결합니다. 기대치를 설정하고, 포함/제외 사항을 정의하며, 팀이 중요한 일에 집중하도록 합니다. 시작을 끝까지 완수하는 방법입니다. 작성하는 데 도움이 필요하신가요? 프로젝트 범위를 정의하고 관리하는 방법에 대한 ClickUp의 전체 가이드를 읽어보세요.

4. ClickUp 비즈니스 예산 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 비즈니스 예산 템플릿으로 비용을 세분화하고, 수익을 추적하며, 부족한 부분을 파악하세요

ClickUp 비즈니스 예산 템플릿은 수입, 지출, 미수금을 명확한 보기로 파악해야 하는 창업자를 위해 설계되었습니다. Teams, 매장 또는 부서별로 프로젝트 비용과 실제 비용을 추적할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여:*

ClickUp 문서 에서 Business의 다양한 영역에 할당해야 할 금액을 결정하세요

시작 가이드, 예산 추적기, 전체 예산과 같은 사전 설정된 보기를 통해 매장, 부서 또는 팀별로 예산을 추적하세요

비용 유형, 제품 유형, 고용 유형, 예상 상태를 위한 사용자 지정 필드로 입력을 분류하세요

'열림', '검토 중', '승인됨'과 같은 상태로 성과를 모니터링하세요

팀별, 제품별, 카테고리별 총액을 보는 것으로 재정적 공백을 조기에 파악하세요

댓글 반응 , 자동 알림, 다중 위치 추적 등의 기능으로 예산 추적 효율성을 높이세요

🔑 추천 대상: 스프레드시트를 뒤적이지 않고도 회사 재정을 간편하게 관리해야 하는 비즈니스 소유자.

💡 추가 혜택: 팀의 업무를 더 빠르고 쉽게 만들고 싶다면— ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint 및 웹에서 파일을 즉시 검색합니다

Talk to 텍스트를 사용하여 음성으로 내 일 요청, 지시, 명령어를 내리세요—핸즈프리로 어디서나 가능합니다

ChatGPT, Claude, Perplexity와 같은 분리된 AI tools를 단일한, LLM에 구애받지 않는, Enterprise-ready 솔루션으로 대체하세요 ClickUp Brain MAX 를 사용해 보세요—당신의 일을 이해하는 진정한 AI 슈퍼 앱입니다. 단순히 추가할 또 다른 AI tool이 아닙니다. 이것은 모든 것을 대체하는 최초의 상황 인식 AI 앱입니다.

5. ClickUp 이벤트 예산 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 이벤트 예산 템플릿으로 장소부터 공급업체까지 모든 비용을 추적하세요

주의하지 않으면 이벤트는 돈을 훔쳐갑니다. ClickUp 이벤트 예산 템플릿은 비용을 항목별로 추적하여 한 발 앞서 나갈 수 있도록 도와줍니다. 전체를 거시적·미시적 관점에서 동시에 파악해야 하는 기획자를 위해 설계되었습니다—지출된 금액, 처리 중인 금액, 남은 금액을 한눈에 확인하세요.

이 템플릿을 사용하여:*

모든 지출을 깔끔한 목록 보기에 기록하세요—플랜 비용과 실제 비용 모두

항목을 유형별로 태그하세요—케이터링, 물류, 장소, 마케팅

비용 관리를 위해 입력에 사용자 지정 필드를 지정하고 예산을 시각화하세요

진행 상황을 추적하기 위해 '할 일', '진행 중', '완료됨'과 같은 명확한 라벨로 상태를 관리하세요

미결제 비용을 지속적으로 파악하여 갑작스러운 상황에 대비하세요

🔑 이상적인 대상: 여유 없는 마진과 예상치 못한 변수에 대한 여지가 없는 이벤트를 관리하는 스타트업 Teams 또는 개인 기획자.

6. ClickUp 예산 기반 프로젝트 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 예산 기반 프로젝트 관리 템플릿으로 프로젝트 단계를 구조화하고, 비용을 모니터링하며, 통제력을 유지하세요

예산 통제 없이 프로젝트를 운영하고 계신가요? 위험합니다. ClickUp 예산 기반 프로젝트 관리 템플릿은 비용, 타임라인, 작업을 체계적으로 관리할 수 있는 구조를 제공합니다.

이 템플릿을 사용하여:*

진행 상황을 추적하기 위해 작업을 '진행 중' 또는 '완료됨'으로 분류하세요

'잔여 예산', '프로젝트 예산' , '예산 범위 내' 등의 필드를 활용하여 지출 가능 금액을 추적하세요

노트, 팀, 프로젝트 단계에 대한 사용자 지정 필드로 키 세부사항을 표시하세요

간트 차트로 프로젝트 타임라인을 시각화하고 개선이 필요한 부분을 정확히 파악하세요

다섯 가지 명확한 보기를 전환: 시작 가이드, 예산, 프로젝트 일정, 프로젝트 단계, 활동 상태

🔑 특히 적합한 대상: 프로젝트를 정상적으로 추적하면서 재정적 감독을 유지해야 하는 프로젝트 관리자.

7. ClickUp 프로젝트 비용 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 비용 관리 템플릿으로 모든 프로젝트 비용을 시작부터 완료까지 추정, 승인 및 추적하세요

모든 프로젝트에는 움직이는 부품이 있으며, 각각 비용이 발생합니다. ClickUp 프로젝트 비용 관리 템플릿은 모든 지출, 승인 상태, 진행 단계를 추적하여 한 발 앞서 나갈 수 있도록 지원합니다. 여러 예산과 승인을 동시에 관리하며 지연을 방지하고 지출을 계획대로 유지해야 하는 Teams를 위해 제작되었습니다.

이 스타트업 예산 템플릿을 사용하여:*

추정 비용, 실제 비용, 차액 필드가 포함된 프로젝트 비용 테이블에 모든 비용을 기록하세요

전용 보드에서 승인 상태를 추적하세요—대기 중, 승인됨, 수정 필요

달력 보기로 작업의 시작과 완료를 플랜하세요

결제 마감일을 놓치지 않도록 ClickUp 반복 작업을 맞춤형으로 설정하세요(청구서를 '결제 완료'로 표시하면 ClickUp이 자동으로 다음 달 작업을 생성합니다)

제출부터 승인까지 비용 항목을 추적하여 진행이 지연되는 일이 없도록 하세요

🔑 특히 적합한 대상: 지출을 더 엄격하게 통제해야 하는 프로젝트 관리자, 특히 여러 이해관계자가 각 항목을 검토해야 하는 경우.

💡 전문가 팁: 프로젝트 예산을 준수하고 재정적 문제를 예방하고 싶으신가요? 프로젝트 예산 관리 소프트웨어를 활용하면 비용 추적, 비용 예측, 시작부터 완료까지 재정적 체계 유지가 가능합니다.

8. ClickUp 예산 제안서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 예산 제안서 템플릿으로 팀과 이해관계자를 위한 명확하고 불필요한 내용이 없는 예산 제안서를 작성하세요

ClickUp 예산 제안서 템플릿은 체계적이고 신속하게 프로젝트 비용을 제안해야 하는 Teams를 위한 것입니다. 일회성 비용부터 간접비까지 모든 항목을 명시하며 승인 절차를 간소화합니다.

이 템플릿을 사용하여:*

명확성을 위해 목록 보기로 상세한 스타트업 예산 지출 항목을 정리하세요

간트 차트 보기로 타임라인과 의존성을 시각화하세요

초안, 검토 중, 승인됨과 같은 맞춤형 상태를 통해 제안서 진행을 모니터링하세요

예상 비용, 실제 지출, 차액을 포함하도록 필드를 맞춤 설정하여 정확한 추적을 수행하세요

모든 구성원이 같은 목표를 향해 나아가도록 작업을 할당하고 마감일을 설정하여 이해관계자와 협력하세요

🔑 이상적인 대상: 신속하고 정확하게 작성되어 즉시 승인이 가능한 예산 요청서를 작성해야 하는 프로젝트 리더 및 스타트업 Teams.

📖 추천 자료: 엑셀 및 ClickUp용 Free 예산 제안서 템플릿

9. ClickUp 월간 지출 보고서 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp 월간 지출 보고서 템플릿으로 비즈니스 지출을 기록, 분류 및 검토하세요

스타트업에서는 사소한 비용도 금방 쌓입니다. 커피 구매, 소프트웨어 구독, 출장 경비 영수증 등 추적하지 않으면 결국 손실됩니다. ClickUp 월간 지출 보고서 템플릿으로 모든 비용을 한곳에 기록하세요.

이 템플릿을 사용하여:*

날짜, 금액, 담당자, 항목, 노트 필드로 모든 비용을 기록하세요

교통, 식사, 소프트웨어 등 미리 설정된 작업 태그를 활용해 지출을 즉시 분류하세요

직원별 상세 내역을 통해 누가, 무엇을, 왜 지출하는지 추적하세요

중복 또는 반복되는 비용을 표시하여 낭비가 커지기 전에 줄이세요

매월 말에 카테고리별 또는 인원별 총 지출을 검토하여 더 나은 의사 결정을 내리세요

🔑 추천 대상: 팀 경비를 깔끔하고 반복적으로 보고할 방법이 필요한 창업자 및 재무 담당자.

👀 알고 계셨나요? 재정 플랜과 관련된 예산 (budget)이라는 용어의 최초 사용은 1733년 윌리엄 풀트니(William Pulteney, 제1대 배스 백작)의 소책자 『열린 예산(The Budget Opened)』에서 비롯되었습니다. 풀트니는 이 용어를 사용하여 정부의 와인 관련 재정 정책 등을 비판했습니다.

10. ClickUp 예산 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 예산 보고서 템플릿으로 수입, 지출 및 예산 차액을 추적하세요

번호는 거짓말을 하지 않지만, 숨길 수는 있습니다. ClickUp 예산 보고서 템플릿은 투명성을 위해 모든 것을 공개합니다. 이 템플릿은 스타트업 예산이 실제 성과와 어떻게 비교되는지 검토하도록 설계되었습니다.

이 템플릿은 다음 용도로 사용하세요:

키 카테고리별 매출과 실제 지출을 한곳에서 기록하세요

플랜 대비 실제 지출을 비교하여 격차가 커지기 전에 파악하세요

사용자 지정 필드로 초과 지출, 목표 미달성 또는 예상치 못한 절감액을 표시하세요

각 항목을 부서, 편차 사유 또는 프로젝트별로 태그하여 지출을 성과와 연결하세요

상단에서 총액을 보기하고 하단에서 항목별 세부 내역을 보기—어떤 것도 놓치지 않도록

🔑 추천 대상: 지출을 손쉽게 검토하고 목표를 관리하고자 하는 스타트업 창업자 및 재무 담당자.

📖 추천 자료: 지출 추적을 위한 무료 청구서 정리 템플릿

11. ClickUp 재무 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 재무 관리 템플릿으로 승인, 결제 및 재무 업무를 추적하세요

재무 관리는 타이밍이 중요합니다. 한 가지 작업의 지연이 다른 여러 작업을 막을 수 있습니다. 이 ClickUp 재무 관리 템플릿은 초기 요청부터 최종 승인까지 모든 단계를 원활하게 진행하도록 도와줍니다.

이 템플릿은 다음 용도로 사용하세요:

'서명 완료', '검토 중', '승인 대기' 등 28가지 맞춤형 상태로 재무 워크플로우를 추적하세요

목록, 달력 또는 단계별 '시작하기' 보드 등 적합한 형식으로 작업을 보기를 확인하세요

태그, 마감일, 카테고리로 결제, 예산, 공급업체 팔로워를 체계적으로 관리하세요

책임자를 지정하고 알림 설정을 하여 아무 일도 놓치지 않도록 하세요

ClickUp 프로젝트 시간 추적 , 의존성 관리 및 자동 알림 기능을 활용하여 명확하게 일상 운영을 관리하세요

🔑 이상적인 대상: 복잡함 없이 다중 승인, 결제 주기, 작업 마감일을 처리하는 재무 팀

📮 ClickUp 인사이트: 직원의 절반 이상이 일 중 필요한 정보를 찾는 데 어려움을 겪습니다. 27%만이 쉽다고 답한 반면, 나머지는 어느 정도 어려움을 겪으며 23%는 매우 어렵다고 답했습니다. 지식이 이메일, 채팅, tools 등에 흩어져 있으면 낭비되는 시간이 빠르게 쌓입니다. ClickUp을 사용하면 단일 ClickUp 작업 공간 내에서 이메일을 추적 가능한 작업으로 전환하고, 채팅을 작업에 연결하며, AI로부터 답변을 얻는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 💫 실제 결과: Teams는 ClickUp을 활용해 구식 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 매주 5시간 이상을 절약할 수 있습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 추가로 확보된 일주일 분량의 생산성으로 Teams가 무엇을 만들어낼 수 있을지 상상해 보세요!

12. ClickUp 재무 분석 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 재무 분석 보고서 템플릿으로 트렌드를 분석하고, 메트릭을 비교하며, 의사 결정을 주도하는 보고를 생성하세요

ClickUp 재무 분석 보고서 템플릿은 재정적 혼란 속에서 명확성을 도출하는 데 도움을 줍니다. 이 템플릿은 번호를 추출하고 패턴을 발견하며 그 의미를 설명해야 하지만 보고서를 처음부터 작성할 필요가 없는 Teams를 위해 설계되었습니다.

이 템플릿은 다음 용도로 사용하세요:

매출, 지출, 마진, 현금 흐름을 깔끔하고 편집 가능한 목록 보기로 추적하세요

보고서 섹션, 추세 유형, 키 지표와 같은 사용자 지정 필드를 활용하여 성과 변화를 강조하세요

인사이트, 결론, 실행 항목을 한곳에 기록하세요—더 이상 흩어진 노트는 없습니다

달력 및 간트 보기로 보고 주기를 관리하여 마감일이 다가오는 것을 놓치지 마세요

기간, Teams 또는 재무 목표별로 발견 사항을 태그하여 심층 분석을 체계화하세요

🔑 추천 대상: 경영진이나 투자자에게 명확하고 실행 가능한 인사이트를 제시해야 하는 재무 분석가 및 스타트업 Teams.

13. ClickUp 계정 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 클라이언트 관계를 추적하고, 위험 요소를 표시하며, ClickUp 계정 관리 템플릿으로 계정 운영을 원활하게 유지하세요

ClickUp 계정 관리 템플릿으로 만족하는 고객과 이탈하는 고객을 한눈에 탭하세요. 온보딩, 갱신, 이탈 신호를 단일 보기에 추적합니다. 가장 중요한 계정을 우선순위로 지정하고 어떤 관계도 소홀히 하지 않도록 관리하세요. 일상 워크플로우에 자연스럽게 통합된 선제적 클라이언트 관리 솔루션입니다.

이 템플릿은 다음 용도로 사용하세요:

온보딩, 육성, 갱신, 이탈과 같은 맞춤형 상태로 각 계정의 현황을 추적하세요

10가지 사용자 지정 필드(연락처 정보, 닫힘일, 데모 노트, 이메일 활동 등)를 활용해 핵심 세부사항을 기록하세요

우선순위 계정 및 위험 계정과 같은 전용 보기로 위험 클라이언트를 조기에 파악하세요

내장된 클라이언트 성공 플레이북으로 프로세스를 표준화하여 모든 팀이 동일한 단계를 따르도록 하세요

ClickUp Brain에 평이한 언어로 간단히 질문하기만 하면 키 클라이언트 정보(클라이언트 상태, 최근 커뮤니케이션 내역, 예정된 갱신 사항 등)를 찾아 요약해 드립니다

🔑 이상적인 대상: 클라이언트 관계를 위한 명확하고 반복 가능한 방법이 필요한 고객 성공 팀 및 계정 관리자.

📖 추천 자료: 최고의 계정 AI 소프트웨어 및 tools

14. ClickUp 총계정원장 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 총계정원장 템플릿으로 트랜잭션 기록, 입력 분류, 계정을 균형 있게 유지하세요

ClickUp 총계정원장 템플릿은 스프레드시트보다 깔끔한 디지털 원장입니다. 정확성을 중시하는 Teams를 위해 설계되었으며, 모든 차변, 크레딧 및 참조 정보를 한곳에 기록하세요. 명세서 조정이나 세금 시즌 준비 시에도 기록을 명확하고 검색 가능하며 감사 준비 상태로 유지해 줍니다.

이 템플릿은 다음 용도로 사용하세요:

계정 제목, 차변, 크레딧, 참조, 영수증 필드로 모든 트랜잭션을 기록하세요

'열림' 및 '완료됨'과 같은 상태를 사용하여 실시간으로 계정을 추적하세요

트랜잭션, 손익 계산서, 대차 대조표, 총계정 원장 보기에 있는 키 재무 요약 정보를 확인하세요

불일치 입력, 중복 청구 또는 기록상의 누락을 신속하게 표시하세요

검토 또는 후속 조치를 위한 입력을 할당하여 팀이 지속적으로 협력할 수 있도록 하세요

🔑 이상적인 대상: 시스템을 처음부터 구축하지 않고도 현금 흐름을 추적할 수 있는 신뢰할 수 있는 방법이 필요한 재무 책임자 및 회계 담당자.

15. ClickUp 계정 장부 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 계정 저널 템플릿으로 거래 입력을 기록하고 장부를 정리하며 모든 재무 활동을 추적하세요

회계 장부가 맞지 않는다면, 가장 먼저 확인해야 할 곳이 바로 여기입니다. ClickUp의 회계 저널 템플릿은 트랜잭션(날짜, 계정, 금액, 노트)을 체계적으로 기록할 수 있는 공간을 한눈에 제공합니다.

이 템플릿은 다음 용도로 사용하세요:

날짜, 분개 유형, 영수증, 입력 번호, 차변 항목을 입력할 수 있는 필드로 각 입력을 기록하세요

차변, 크레딧, 설명, 참조 등 명확하고 감사 준비가 된 세부 사항으로 항목을 기록하세요

스프레드시트 스타일의 빠른 입력을 위해 테이블 보기에서 일하세요

진행 상황을 '진행 중' 및 '완료하다'와 같은 상태로 추적하세요

저널 보기 for 전환하여 전체 상황을 파악하고 오류를 빠르게 발견하세요

ClickUp Brain에 최근 분개 입력 개요를 요청하거나, 차변과 크레딧의 추세를 파악하거나, 재무 성과에 대한 빠른 요약 보고서를 생성하세요

🔑 이상적인 대상: 일상적인 트랜잭션을 추적하고 프로젝트 회계 계정을 깔끔하게 유지할 수 있는 믿을 만한 방법을 원하는 부기 담당자 및 재무 Teams.

엑셀에 익숙하다면 ClickUp 수식 필드도 활용해 보세요. 엑셀과 유사한 느낌이지만 작업 내에서 직접 번호 계산을 할 수 있습니다! 아래 비디오를 확인해 보세요! 👇🏼

16. ClickUp 대차대조표 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 대차대조표 샘플 템플릿으로 자산, 부채, 자본을 추적하세요

재무 위치를 파악하기 위해 반드시 CFO가 필요하지는 않습니다. ClickUp 대차대조표 템플릿은 자산, 부채, 자본을 하나의 체계적인 목록 보기로 정리해 주어 불필요한 정보 없이 합리적인 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다. 사용이 간편하고 업데이트가 쉬우며, 명확한 현황 파악이 필요한 Teams를 위해 제작되었습니다.

이 템플릿은 다음 용도로 사용하세요:

단기 및 장기 부채와 함께 유동자산 및 고정자산을 단일 구조화된 보기에 모두 나열하세요

부서별, 위치별, 기간별로 재무 데이터를 세분화하여 추세를 파악하고 의사결정을 지원하세요

진행 중인 작업과 완료된 보고서를 구분하기 위해 '초안', '검토 중', '승인됨' 등의 상태를 활용하여 데이터를 깔끔하게 관리하세요

ClickUp 자동화 기능을 활용해 정기적으로 대차대조표를 검토하고 업데이트할 수 있도록 반복 알림을 설정하세요

🔑 추천 대상: 재무 위치를 관리하고 검토할 수 있는 간편한 방법을 찾는 소규모 비즈니스 소유자 및 재무 Teams.

💡 전문가 팁: 창업자는 연말뿐만 아니라 연중 내내 대차대조표를 정기적으로 검토하고 정확성과 완료함을 확인해야 합니다. 이는 수학적 오류를 확인하고, 모든 자산과 부채가 적절히 분류되었는지 확인하며, 다른 재무제표와의 일관성을 교차 참조하는 것을 의미합니다. 이를 통해 불일치를 조기에 발견하고 Business의 재무 건전성에 대한 명확한 이해를 유지할 수 있습니다.

17. Coefficient의 스프레드시트 스타트업 예산 템플릿

via Coefficient

Coefficient의 스프레드시트 스타트업 예산 템플릿은 창업 비용, 프로젝트 수익, 자금 조달처, 실제 지출까지 모든 것을 체계적으로 정리하여 자금 흐름을 파악하고 지속 가능 기간을 예측할 수 있도록 도와줍니다.

이 템플릿을 사용하여:*

예산 배분과 재무 예측, 계산을 자동화하세요

자금 출처, 지출, 수익을 추적하세요

스타트업의 특정 재무 요구사항을 반영하도록 카테고리와 필드를 수정하세요

🔑 특히 적합한 대상: 첫 비즈니스 예산을 수립하는 창업자로서 현금 흐름을 예측하고 계획대로 진행하기 위한 명확하고 편집 가능한 모델이 필요한 분들.

18. Vertex42의 엑셀 비즈니스 창업 비용 템플릿

via Vertex42

예상치 못한 비용은 출시를 망칠 수 있습니다. 이 엑셀 비즈니스 창업 비용 템플릿은 장비, 라이선스, 마케팅, 재고 등을 포함한 모든 것을 사전에 지도할 수 있도록 도와주어 청구서가 도착했을 때 당황하지 않도록 합니다.

주방에서 시작하든 매장을 열든, 유연성과 명확성을 위해 설계되었습니다.

이 템플릿은 다음 용도로 사용하세요:

한 번만 발생하는 비용과 반복되는 비용을 관리하세요. 미리 채워진 카테고리를 편집하여 플랜에 맞게 조정할 수 있습니다

자금 출처를 추적하여 실제 필요에 대비한 자본 현황을 파악하세요

특정 업종에 맞게 항목을 맞춤형으로 설정하세요. 레스토랑 전용 워크시트도 포함됩니다

홈에서 창업하는 경우 사무실 임대료 같은 불필요한 비용은 생략하세요

초기 의사결정을 안내할 수 있도록 스타트업의 재무 기반을 명확히 파악하세요

🔑 추천 대상: 비즈니스 시작 비용을 플랜하고 관리할 수 있는 간단한 방법을 원하는 창업자.

19. Template.Net의 스타트업 예산 플랜 템플릿

모든 스타트업은 큰 결정을 내리기 전에 기본 예산이 필요합니다. 이 스타트업 예산 템플릿은 복잡하지 않으면서도 초기 비용을 플랜할 수 있는 적절한 구조를 제공합니다. 이 템플릿은 Word, Excel, Google Docs, Google 스프레드시트 등 다양한 형식으로 이용 가능합니다.

이 템플릿은 다음 용도로 사용하세요:

필수 창업 비용 목록 작성—장비, 임대료, 허가증, 법률 비용, 초기 급여

각 항목을 업계, 제품 또는 위치에 맞게 맞춤형으로 설정하세요

한 페이지에서 프로젝트된 지출과 월별 예산을 추적하세요

자금 조달의 공백이나 과다 지출이 문제가 되기 전에 미리 파악하세요

Excel, Word, Google Docs 또는 Google 스프레드시트에서 템플릿을 활용하세요—워크플로우에 맞는 플랫폼을 선택하시면 됩니다

🔑 특히 적합한 대상: 처음 창업하는 창업자로서 비즈니스 예산을 처음부터 구축하며 인쇄 가능하고 편집 가능한 시작점을 찾는 분들.

20. Template.Net의 스타트업 재정 예산 템플릿

스타트업 창업을 위해서는 명확한 재무 플랜이 필수입니다. 스타트업 재무 예산 템플릿은 초기 비용, 운영 비용, 프로젝트 수익을 계획할 수 있는 백지 상태의 템플릿을 제공합니다. 간결함을 위해 설계된 이 템플릿은 특정 비즈니스 모델에 맞게 입력을 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.

이 템플릿은 Word, Excel, Google Docs, Google 스프레드시트 형식으로 제공되며, 선택한 플랫폼에 맞게 쉽게 편집 및 적용할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여:*

설정 비용 및 법률 수수료와 같은 일회성 지출을 추적하세요

월별 운영 비용(임대료, 공과금, 급여 포함)의 프로젝트를 진행하세요

잠재적 수익원을 추정하고 예상 이익을 계산하세요

초기 및 지속적인 비용을 충당할 자금원을 파악하세요

🔑 이상적인 대상: 예산을 체계적으로 관리하고 핵심 업무에 집중할 수 있는 간편한 tool이 필요한 창업자.

첫날부터 더 스마트한 예산을 구축하세요—ClickUp으로

탄탄한 예산은 단순히 있으면 좋은 것이 아니라 생존의 문제입니다. 특히 스타트업이라면 더욱 그렇죠. ClickUp을 사용하면 처음부터 예산을 세울 필요가 없습니다. 지출 추적, 운영 기간 예측, 현금 흐름 모니터링을 위한 기성 스타트업 예산 템플릿을 활용하세요. 복잡한 스프레드시트 작업 없이도 가능합니다.

ClickUp은 플랜, 추적, 보고를 한곳에서 통합합니다. 지출 항목에 태그를 달고, 예산 초과를 표시하며, 예상과 실제 성과를 빠르게 비교할 수 있습니다. 프로젝트, 팀, 또는 회사 전체 예산을 관리하든, ClickUp은 효율적인 운영과 확신 있는 의사 결정을 지원합니다.

1,000개 이상의 무료 템플릿으로 여러분의 스타일, 팀, 성장 단계에 딱 맞는 템플릿을 찾으실 수 있습니다.

재정 관리를 시작할 준비가 되셨나요? 지금 바로 ClickUp에 Free로 가입하세요.