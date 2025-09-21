slack 앱 디렉토리에서 인기 있는 20가지 앱

팀 리더들은 tools 간 토글에 어려움을 겪고, IT 관리자는 통합 요청에 압도되며, 심지어 생산성 전문가들조차 앱 과부하와 복잡한 워크플로우와 싸웁니다.

적합한 Slack 앱이 팀 성과를 크게 향상시킬 수 있다는 건 알지만, 하나하나 테스트할 시간이 어디 있겠습니까?

더 쉽게 만들어 드립니다. 인기 Slack 앱들이 완료됨으로써, 여러분의 워크플로우를 더욱 매끄럽게, 소통을 더 빠르게, 그리고 팀의 일상을 한층 더 의도적으로 만들어 줍니다.

Slack 프로젝트 관리부터 설문조사, 자동화까지, 이 목록에는 모든 것이 포함되어 있습니다.

⭐️ 보너스: 기업이 생산성 저하로 연간 약 2.5조 달러를 낭비하는 '도구 과세(toogle tax)'에 지치셨나요? 세계 최초의 통합형 AI 작업 공간, ClickUp을 사용해 보세요. 여기서는 채팅, 워크플로우, 목록, 지식, 통합 앱, AI 도구가 모두 한 위치에 모여 있습니다. 업무 분산 문제를 과거의 일로 만드세요.

한눈에 보는 Slack 앱 디렉토리 인기 앱 Top 20

앱 디렉토리에서 최적의 Slack 앱을 쉽게 찾을 수 있도록 나란히 비교해 보세요. 이를 통해 Slack을 효과적으로 활용할 수 있습니다.

tool 키 기능 가장 적합한 가격* ClickUp 가상 미팅을 위한 팀원 자동 매칭, Slack을 통한 신입 사원 온보딩, 반복적인 소개 및 팀 의식 일정 설정 프로젝트 및 작업 관리, 스타트업, 원격 팀, 기업용 솔루션 Free Plan 제공; 기업용 맞춤형 가격 정책 도넛 Slack 내에서 프로그램과 여정을 시작하고, 내부 네트워크와 커뮤니티를 구축하세요 직원 참여도 및 문화 Free Forever; 유료 플랜은 사용자당 월 74달러부터 시작 Polly 몇 초 만에 Slack 전용 설문조사를 생성하고, 익명으로 팀 피드백을 수집하며, Slack을 떠나지 않고도 즉시 결과를 확인하세요 설문조사 및 팀 투표 무료; 유료 플랜은 월 $12부터 시작 Loom Slack에서 비디오 업데이트를 녹화하고 공유하세요. Slack 스레드에 비디오를 직접 삽입하고, Loom 비디오 요청이나 댓글 달기에 Slack을 활용하세요 비동기 커뮤니케이션 무료; 유료 플랜은 월 $15부터 시작 GitHub 풀 리퀘스트 및 커밋 알림 받기, 레포지토리 업데이트 구독하기, 본인에게 할당된 문제 알림 받기 개발 팀 30일 무료 체험판; 유료 플랜은 월 $4부터 시작 Jira Slack에서 새 티켓 생성, 문제 상태 실시간 업데이트 확인, Slack 스레드를 Jira 이슈에 연결하세요 문제 추적 및 개발 팀 Free Forever; 유료 플랜은 월 $7.53부터 시작합니다 Zapier Slack 메시지로 워크플로우를 트리거하고, Slack을 5,000개 이상의 앱과 연결하며, 코딩 없이 수동 작업을 자동화하세요 자동화 Free Forever; 유료 플랜은 월 $20.99부터 시작합니다 간단한 설문조사 Slack 내에서 간편하고 가벼운 설문조사를 직접 생성하고, 익명 응답을 허용하며, 반복 설문조사를 설정하세요 빠른 팀 의사 결정 무료; 유료 플랜은 월 59달러부터 시작 Postman Slack에서 API 테스트 결과를 확인하고, Postman 모니터 알림을 수신하며, API 컬렉션 및 변경 사항에 대해 협업하세요 API 및 DevOps 팀 Free; 유료 플랜은 월 19달러부터 시작 Google 캘린더 예정된 회의 알림 수신, 회의 중 Slack 상태 자동 업데이트, Slack에서 바로 Zoom/Meet 통화 참여 회의 관리 Free Forever Deel 계약서 체결 시 Slack에 알림을 받고, 신규 청구서에 대한 알림을 받으며, 급여 및 신입사원 온보딩 활동을 추적하세요 인사, 급여 및 규정 준수 무료; 유료 플랜은 월 49달러부터 시작 Stripe 결제 실시간 알림, 실패한 청구 또는 환불 추적, 신규 구독 모니터링을 위한 Slack 알림 금융 및 SaaS 청구 관리 맞춤형 가격 책정 Figma Slack 내에서 디자인을 미리 보고, 새 댓글이나 편집에 대한 알림을 받으며, 디자인 진행 상황을 실시간으로 확인하세요 디자인 및 제품 팀 무료; 유료 플랜은 월 $5부터 시작 HubSpot Slack에서 리드 또는 티켓 업데이트를 확인하고, 팀 회원에게 연락처를 할당하며, CRM 활동 요약 정보를 보세요 영업 팀 및 CRM 유료 플랜은 3개 좌석 기준 월 890달러부터 시작됩니다 Box Slack을 통해 Box에 파일을 업로드하고, 공유된 Box 파일을 미리 보며, 파일 활동에 대한 알림을 받으세요 파일 관리 유료 플랜은 사용자당 월 18달러부터 시작됩니다 MailChimp Slack에서 캠페인 상태 업데이트를 확인하고, 자동화 완료됨을 보기, 그리고 구독자 목록 변경 사항을 추적하세요 이메일 마케팅 팀 무료; 유료 플랜은 월 $13부터 시작 Intercom 새로운 리드/채팅 메시지가 도착하면 알림을 받고, Slack을 통해 고객에게 답변하며, 해결 후 대화 요약 내용을 확인하세요 지원 및 영업 팀 14일 무료 체험판; 유료 플랜은 월 $39/좌석부터 시작 Greetbot 새 Slack 회원에게 자동 환영 메시지 보내기, 온보딩 메시지 맞춤형 설정하기, 후속 조치 알림 또는 리마인더 전송하기 온보딩 및 문화 무료; 유료 플랜은 월 49달러부터 시작 Otter.ai Zoom/Teams/Slack 회의 내용을 자동으로 텍스트로 변환하고, 요약본을 Slack으로 전달하며, 특정 용어가 언급될 때 알림을 받을 수 있도록 키워드 알림을 설정하세요 회의 노트 및 문서 무료; 유료 플랜은 월 $16.99부터 시작합니다 Typeform 응답 및 리드 정보를 Slack으로 전송하고, 메시지 콘텐츠와 형식을 맞춤 설정하며, 영업 또는 지원팀에 즉시 알림을 전송하세요 양식 및 리드 생성 유료 플랜은 월 29달러부터 시작됩니다

Slack 앱 디렉토리란 무엇인가요?

슬랙 앱 디렉토리( Slack Marketplace라고도 함)는 사용자가 슬랙의 기능을 확장하는 앱의 범위를 발견하고 설치하며 관리할 수 있는 중앙 hub입니다.

2015년 12월 150개 이상의 통합 기능으로 출시된 이후, 현재 2,600개 이상의 즉시 사용 가능한 앱으로 성장했습니다.

앱 추가 방법은 매우 간단합니다. Slack 인터페이스를 열거나 브라우저에서 Slack 앱 디렉토리로 이동하세요. 몇 번의 클릭만으로 설정이 완료됩니다.

다음과 같은 Slack 통합 기능을 찾아보세요:

생산성 tools

작업 관리 및 프로젝트 플랜 소프트웨어

인사 관리 및 내부 tools

봇과 /AI 어시스턴트

개발자 tools 및 통합 기능

파일 저장소/관리 소프트웨어

자동화 및 워크플로우 에이전트

기타 카테고리로는 커뮤니케이션, 분석, 고객 지원, 재무 등이 있습니다

팀 크기나 업무 분야에 상관없이, 딱 맞는 앱이 있습니다.

📮 일부 팀이 Slack을 재고하는 이유: ClickUp이 4,000명 이상의 전문가를 대상으로 설문조사한 결과 공통된 문제가 발견되었습니다: 채팅이 일과 분리될 때 협업이 저해된다는 점입니다. ClickUp Chat이 어떻게 더 연결된 접근 방식을 제공하는지 확인해 보세요. 어떤 대화에서도 추적 가능한 작업을 생성하고, tool 간 전환 없이 채팅에서 바로 일하세요

Slack 앱 디렉토리 사용 방법?

Slack 작업 공간에 앱을 직접 추가하여 생산성을 높일 수 있습니다. Slack 내에서 바로 앱을 찾고 설치하는 간단한 가이드를 소개합니다:

1. 데스크탑이나 브라우저에서 Slack을 열어보세요

2. 왼쪽 사이드바의 '더 보기'를 클릭하세요

via Slack

3. '자동화'를 선택한 후 '앱'을 클릭하세요

4. 이 링크를 클릭하면 Slack 내 앱 디렉터리가 열립니다. slack.com/apps로 직접 방문할 수도 있습니다

5. 검색 막대를 사용하여 특정 앱을 찾거나 카테고리별로 찾아보세요

6. 설치하려는 앱을 클릭하세요

7. 'Slack에 추가' 버튼을 누르세요

8. 앱이 요청하는 권한을 검토하세요

9. 설치를 완료하려면 '허용'을 클릭하세요

10. 설치가 제한된 경우 '승인 요청'을 클릭하고 관리자에게 노트를 보내세요

11. 추가 후 Slack으로 돌아가 채널이나 메시지에서 바로 사용해 보세요

일부 앱은 계정 연결이나 맞춤형 설정과 같은 추가 설정이 필요할 수 있습니다. 프롬프트에 따라 진행하면 바로 사용할 수 있습니다.

🤟 OpenAI가 사랑하는 Slack: ChatGPT 제작자들조차 Slack의 파워 유저입니다. OpenAI 팀은 500만 건 이상의 Slack 메시지를 주고받았으며, 작업 공간에 70개 이상의 통합 기능을 연결했습니다. 그들은 고객 및 동료와의 협업을 위해 매일 Slack Connect 채널과 허들(Huddles)을 활용합니다.

📚 자세히 알아보기: Slack 봇을 처음부터 만드는 방법

slack 앱 디렉토리에서 인기 있는 20가지 앱

ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 값을 바탕으로 함을 믿으셔도 됩니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

이제 Slack 앱 디렉토리 사용법을 알게 되셨으니, 여러분에게 딱 맞는 인기 앱을 찾아보도록 도와드리겠습니다.

ClickUp으로 하루를 완벽하게 관리하세요

일을 위한 모든 것 앱 ClickUp은 Slack과 연동하여 일을 손쉽게 관리할 수 있게 해줍니다.

간단한 /ClickUp 슬래시 명령어로 작업을 생성하고, 업데이트를 확인하거나, 빠른 댓글을 남길 수 있습니다. 마치 전체 프로젝트 작업 공간이 Slack 채팅 안에 있는 것과 같습니다.

Slack에서 바로 ClickUp으로 작업 생성하기

Slack 메시지를 마감일, 우선순위, 담당자가 지정된 작업으로 전환할 수 있습니다. 이는 대화 흐름을 방해하지 않으면서 즉흥적인 아이디어나 가벼운 요청을 실행 항목으로 전환하는 간편한 방법입니다.

마감일, 담당자, 우선순위로 개인 작업을 관리하세요

작업이 시작되면 ClickUp은 실시간 알림으로 팀 간의 동기화를 유지합니다. 상태 변경, 새 댓글, 담당자 변경 등 작업이 업데이트되는 즉시 Slack 알림을 받아볼 수 있습니다.

Slack 메시지를 즉시 ClickUp 작업으로 전환하세요

이러한 업데이트는 선택한 Slack 채널에 바로 표시되므로, ClickUp을 계속 확인할 필요 없이 모두가 최신 정보를 공유할 수 있습니다. 이 통합은 ClickUp 자동화 기능과도 원활하게 연동됩니다. 작업을 '진행 중' 상태로 이동하거나 팀원에게 할당하는 등의 워크플로를 트리거할 수 있습니다.

ClickUp 자동화(ClickUp Automations)로 일 속도를 높이는 워크플로우를 구축하세요

자동화는 일상적인 단계를 더 빠르게 처리하여 수동 업데이트를 줄이고 작업 공간이 원활하게 운영되도록 합니다. 팀 간 협업을 강화하고 반복적인 관리자 일을 줄이는 탁월한 방법입니다.

어떻게 하는지 궁금하신가요? 이 비디오를 시청하세요 🔽*

오늘날 커뮤니케이션은 완전히 무너졌습니다. ClickUp의 두드러진 기능 중 하나는 ClickUp 채팅입니다. 이는 팀의 내부 메시징 공간으로, 대화가 일이 연결된 상태로 유지됩니다. ClickUp 채팅은 모든 대화를 작업 공간으로 가져오기 때문에 탁월합니다. 문서, 화이트보드, 채팅, AI 에이전트 등이 모두 ClickUp 생태계 내에 있습니다. 더 이상 맥락 전환이 필요 없습니다!

ClickUp 채팅으로 일과 커뮤니케이션을 하나의 원활한 인터페이스에서 연결하세요

ClickUp은 Slack의 모든 기능을 포함하며 그 이상을 제공합니다. ClickUp 내부의 작업, 문서, 목표와 깊이 연동됩니다. 채팅 링크를 Slack에 다시 공유하면 모든 구성원이 전체 맥락을 파악하며 큰 그림을 볼 수 있습니다.

클릭업 채팅은 ClickUp Brain과 함께 사용할 때 더욱 강력해집니다. AI 개인 비서에게 토론 내용을 요약하거나, 작업 목록을 생성하거나, 긴 스레드에서 키 결정을 추출하도록 요청할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 활용하여 작업 공간에서 키 인사이트를 얻으세요

바쁜 Slack 사용자에게 이는 채팅에 메시지를 남기고, AI를 활용해 명확한 작업이나 요약으로 전환한 후, 풍부한 미리보기 기능을 통해 Slack 채널에 손쉽게 다시 연결할 수 있음을 의미합니다.

Slack과 ClickUp을 비교할 때, 통합을 통해 Slack과 ClickUp의 장점을 모두 누릴 수 있습니다. 대화나 작업 수행에서 손해를 보는 대신, 두 플랫폼의 장점을 모두 활용할 수 있습니다.

ClickUp(ClickUp)과 Slack(Slack)을 연결하여 통합 기능을 활성화하세요

작업 생성, 워크플로우 자동화, AI 생성 인사이트 접근 등 모든 것이 Slack과 ClickUp 간에 우아하게 동기화됩니다.

이 통합은 Slack API 및 액션도 지원하므로, Slack 작업 공간이 작업 생성, 업데이트, 댓글, 채팅 흐름이 자연스럽게 흐르는 중앙 hub로 변모하여 팀 전체의 생산성을 높여줍니다.

💡 보너스: 워크플로우를 음성으로 실행하고 싶다면 AND: Slack, ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint 및 연결된 모든 앱과 웹을 즉시 직관적으로 검색하여 일 맥락을 파악하세요

Talk to Text를 사용해 음성으로 질문하고, 지시하며, 일을 실행하세요. 메시지 전송, 작업 할당 등 다양한 일을 핸즈프리로 어디서나 수행할 수 있습니다

ClickUp 작업 공간에서 바로 ChatGPT, Claude, Gemini 같은 프리미엄 AI 모델을 활용하세요 ClickUp Brain MAX를 사용해 보세요—여러분의 일을 이해하는 진정한 AI 슈퍼 앱입니다. AI tool sprawl을 줄이고, 음성으로 일을 완료하며, 정책 문서를 작성하고, 팀 회원에게 작업을 할당하는 등 다양한 작업을 수행하세요. ClickUp Brain Max으로 작업 공간을 손쉽게 명령하세요—음성으로 작업을 생성, 요약하고, 손을 사용하지 않고도 관리하세요

ClickUp 최고의 기능

ClickUp의 한도

ClickUp 채팅 접근 권한이 있는 작업 공간만 Slack 메시지를 가져올 수 있습니다

다양한 기능으로 인해 신규 사용자는 학습 곡선이 있을 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말처럼:

이곳은 우리의 올인원 제어 센터 역할을 합니다. 모든 캠페인, 에스컬레이션, 프로세스 개선, 작업이 한 곳에 모여 있습니다—맞춤형 뷰, 자동화, 문서, 대시보드를 통해 연결되어 있죠. 흩어진 스프레드시트, 끝없는 Slack 스레드, 고립된 tools들을 대체합니다. 플랫폼을 벗어나지 않고도 작업 소유권, SLA 성과, 크로스-기능적 워크플로우를 손쉽게 모니터링할 수 있습니다. 간단히 말해, ClickUp은 여러 팀과 기능을 아우르는 완벽한 가시성과 통제력을 제공합니다.

이곳은 우리의 올인원 제어 센터 역할을 합니다. 모든 캠페인, 에스컬레이션, 프로세스 개선, 작업이 한곳에 모여 있습니다—맞춤형 뷰, 자동화, 문서, 대시보드를 통해 연결되어 있죠. 흩어진 스프레드시트, 끝없는 Slack 스레드, 고립된 tools들을 대체합니다. 플랫폼을 벗어나지 않고도 작업 소유권, SLA 성과, 크로스-기능적 워크플로우를 손쉽게 모니터링할 수 있습니다. 간단히 말해, ClickUp은 여러 팀과 기능 전반에 걸쳐 완벽한 가시성과 통제력을 제공합니다.

💡 프로 팁: 다음 편리한 바로 가기로 Slack에서 ClickUp을 최대한 활용하세요: /clickup new – Slack에서 바로 새 ClickUp 작업을 즉시 생성하세요

/clickup list – Slack을 떠나지 않고도 특정 ClickUp 목록의 작업을 보기를 하세요

/ClickUp find [작업명 또는 ID] – 작업명 또는 ID로 빠르게 작업 검색하기

/ClickUp remind – Slack 내에서 직접 작업 알림을 설정하여 후속 조치를 개선하세요

2. 도넛 (팀 결속, 신입 사원 온보딩, 재미있는 Slack 소개를 통한 기업 문화 구축에 최적)

via Donut

도넛은 분산된 팀 간 진정한 인간적 연결을 형성하는 가벼운 Slack 앱입니다. 신입 사원 환영부터 부서 간 캐주얼한 안부 확인까지, 도넛은 더 강한 기업 문화 구축을 돕습니다.

핵심 강점은 자동화된 소개, 동료 멘토링 프로그램, 정기적인 체크인 등 관계 구축 활동을 자동화하는 데 있습니다.

인사 담당자와 팀 리더를 위한 도넛(Donut)은 지능형 온보딩 어시스턴트 역할을 겸합니다. 직원의 역할과 시작 날짜에 맞춰 소개, 알림, 체크리스트를 자동으로 실행합니다. 모든 과정이 자동으로 처리되므로, 완전 원격 설정에서도 누구도 소외감을 느끼지 않도록 합니다.

도넛 최고의 기능

맞춤형 Slack 메시지로 생일과 일 기념일을 축하하세요

도넛의 보고 기능을 통해 참여율과 참여도를 추적하여, 인사팀이 몇 쌍이 회의했는지와 프로그램의 효과를 확인할 수 있도록 하세요

Google 또는 Outlook 달력을 통해 Donut 회의들을 예약하고, Slack 내에서 바로 Zoom/Teams 통화를 시작하세요

도넛 한도

Slack Donut은 팀 회원 정보에 접근하므로, 특정 개인의 경우 프라이버시 문제가 발생할 수 있습니다

도넛 가격 정책

Free Forever

표준: 월 $74

프리미엄: 월 119달러

기업: 맞춤형

도넛 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 도넛에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말처럼:

이 앱은 Slack 설치가 간편하며 다른 동료와의 회의/대화 설정을 위한 프롬프트를 제공합니다. 또한 몇 쌍이 만났는지, 누가 대화를 시작했는지에 대한 요약도 제공합니다.

이 앱은 Slack 설치가 간편하며 다른 동료와의 회의/대화 설정을 위한 프롬프트를 제공합니다. 또한 몇 쌍이 만났는지, 누가 대화를 시작했는지에 대한 요약도 제공합니다.

🎉 재미있는 사실: 도넛(Donut)의 창립자들은 2016년 직접 경험한 바에 따르면 " Slack이 문화가 형성되는 장소로 계속 언급되곤 했다 " 는 점을 깨닫고, 팀 빌딩이 실제로 이루어지는 공간을 만들기 위해 이 앱을 개발했습니다

3. Polly (빠른 투표, 설문조사, 실시간 팀 의견 파악에 최적)

via Polly

폴리는 팀의 워크플로우를 방해하지 않고 즉각적인 피드백을 수집할 수 있는 편리한 Slack 앱입니다. 이를 통해 신속한 펄스 체크, 회의 후 설문조사 또는 팀 감정 설문조사를 진행할 수 있습니다.

익명 응답 및 다양한 질문 형식을 지원하는 Polly는 개방적이고 솔직한 의견을 장려하며 팀이 데이터 기반 의사 결정을 내리는 데 도움을 줍니다.

신입사원 교육부터 회고 세션, 정기 팀 점검까지 피드백을 워크플로우의 자연스러운 일부로 전환하세요. 스마트 알림 및 자동화 같은 기능으로 설문조사 참여율을 높일 수 있습니다.

Polly의 주요 기능

단어 클라우드에서 팀의 응답을 시각화하여 공통 주제를 파악하세요

설문조사 만료 시간을 설정하고 응답이 종료될 때 알림을 받으세요

결과를 CSV로 내보내거나 Google 스프레드시트 또는 API와 동기화하여 심층 분석하세요

Polly의 한도

Polly는 중앙 집중식 분석 대시보드가 없어 장기적인 추적을 추적하거나 여러 설문조사를 효율적으로 관리하기 어렵습니다

Polly 가격 정책

Free

기본: 월 12달러

Pro: 월 24달러

기업: 맞춤형

Polly 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (80개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (80개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 폴리에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말처럼:

Slack과 완벽하게 연동되는 점이 정말 마음에 듭니다. 문제 은행을 생성해 특정 채널과 공유할 수 있죠. 다양한 질문 옵션 덕분에 설문을 최대한 완료하게 구성해 피드백을 극대화할 수 있습니다. 사용법이 매우 간편하고 구현도 훌륭합니다. 필요할 때마다 사용하지만 점차 주간 업무의 일부로 자리 잡고 있습니다.

Slack과 완벽하게 통합되는 점이 정말 마음에 듭니다. 문제 은행을 생성해 특정 채널과 공유할 수 있죠. 다양한 질문 옵션 덕분에 설문을 최대한 완료하게 구성해 피드백을 극대화할 수 있습니다. 사용법이 매우 간편하고 구현도 훌륭합니다. 필요할 때마다 사용하지만 점차 주간 업무의 일부로 자리 잡고 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 저희 설문조사에 따르면 지식 근로자들은 직장에서 하루 평균 6건의 연결 을 유지합니다. 이는 이메일, 채팅, 프로젝트 관리 tools 간에 오가는 수많은 알림을 수반할 것입니다. 모든 대화를 한곳에 모을 수 있다면 어떨까요? ClickUp으로 가능합니다! 프로젝트, 지식, 채팅을 한데 모아 업무의 모든 것을 해결하는 앱으로, AI가 구동하여 여러분과 팀이 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있도록 돕습니다.

👀 알고 계셨나요? Slack의 이름은 사실 "모든 커뮤니케이션과 지식의 검색 가능한 기록(Searchable Log of All Communication and Knowledge)"의 약자로, 팀 대화를 보관한다는 핵심 목적을 반영합니다.

4. Loom (Slack에서 공유하는 비동기식 비디오 메시징 및 화면 녹화에 최적)

via Loom

Loom은 팀이 실시간 회의 없이도 복잡한 아이디어를 시각적으로 쉽게 전달할 수 있도록 합니다. 사용자가 화면, 음성, 카메라를 즉시 녹화할 수 있게 하여 정적인 Slack 메시지를 생동감 넘치는 비디오 설명으로 바꿔줍니다.

Slack 도구 모음에 Loom을 활용해 비즈니스 메시징을 간소화하는 방법을 소개합니다. 긴 메시지 스레드를 입력하는 대신, 메시지, 표준 운용 절차 (SOP) 또는 기타 내용을 전달하기 위해 비디오를 녹화하세요.

비디오는 언제든지 보기 위해 준비되어 있으므로, 서로 다른 시간대와 일 스타일에도 맞는 비동기식 워크플로우를 지원합니다.

Loom의 주요 기능

Slack 스레드를 비디오에 첨부 파일하고(반대로도 가능), 특정 시각적 콘텐츠와 연결된 토론을 유지하세요

비동기 스탠드업 회의나 디자인 리뷰를 녹화하세요. 팀원들은 각자의 일정에 맞춰 응답할 수 있습니다

누군가 내 Loom 비디오를 보거나 반응을 표시하거나 댓글을 달면 Slack 알림을 받습니다

Loom의 한도

Slack-Loom 통합은 수동 로그인을 강제할 수 있습니다

Loom 가격 정책

스타터: 무료

비즈니스: $15/사용자/월

비즈니스 + AI: $20/사용자/월

기업: 맞춤형

Loom 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (2000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Loom에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말처럼:

원격 환경에서 일할 때 발생하는 문제를 설명하려고 이메일이나 슬랙 메시지를 작성하는 데 시간이 많이 소요될 수 있습니다. Loom을 사용하면 문제를 설명하는 비디오를 단 몇 초 만에 녹화할 수 있으며, 화면에 문제가 발생하는 모습까지 보여줄 수 있습니다. 이후 누군가가 직접 답변 비디오를 녹화해 보낼 수도 있죠. 정말 시간을 절약해 주는 도구입니다!

원격 환경에서 일할 때 발생하는 문제를 설명하기 위해 이메일이나 Slack 메시지를 작성하는 데 시간이 많이 소요될 수 있습니다. Loom을 사용하면 문제를 설명하는 비디오를 단 몇 초 만에 녹화할 수 있으며, 화면에 문제를 직접 보여줄 수도 있습니다. 이후 상대방이 답변 비디오를 녹화하여 보낼 수 있죠. 정말 시간을 절약해 주는 도구입니다!

💡 전문가 팁: Loom 비디오 특정 지점(예: "1:23")에 반응이나 댓글을 남기고 해당 타임스탬프 노트를 Slack에 바로 공유하세요. 피드백 명확성을 높이는 유용한 팁입니다!

via GitHub

GitHub는 코드 업데이트, 대화, 작업 내용을 Slack 작업 공간에 직접 가져와 개발 팀이 최신 정보를 공유하고 협업할 수 있도록 지원합니다. 저장소 구독 기능을 통해 특정 GitHub 저장소를 팔로우하고, 풀 리퀘스트나 문제만 게시하는 등 게시할 이벤트를 제어할 수 있어 Slack 채널이 집중력을 유지하고 불필요한 소음을 차단할 수 있습니다.

누군가 Slack에서 GitHub 링크를 공유하면 상태, 댓글, 변경 내용(diff) 등 핵심 정보가 자동으로 표시됩니다. 이는 GitHub와 Slack을 활용한 프로젝트 관리의 주요 장점입니다.

이 통합은 풍부한 링크 미리보기, 다중 레포지토리 가시성, 문제 연결을 지원하여 서로 다른 프로젝트의 업데이트를 한 곳에서 받을 수 있습니다.

GitHub 최고의 기능

/github close [문제] 또는 /github open [문제]와 같은 Slack 슬래시 명령어어로 빠른 작업을 수행하세요

Slack 대화 스레드를 GitHub 문제들에 첨부 파일로 첨부하여 맥락을 보존하세요

Slack의 워크플로 빌더로 업무 프로세스를 자동화하고, 양식 제출 시 GitHub 문제 생성을 트리거하세요

GitHub의 한도

직접 관련이 있는 알림(예: 자신이 할당받은 PR만)으로만 필터링하는 것은 쉽지 않습니다

GitHub 가격 정책

30일 무료 체험판

Free

팀: $4/사용자/월

기업: *$21/사용자/월

GitHub 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (2000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (6000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 GitHub에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말처럼:

GitHub를 Slack과 연동하여 새로운 풀 리퀘스트에 대한 모든 업데이트를 Slack에서 받아볼 수 있습니다

GitHub를 Slack과 연동하여 새로운 풀 리퀘스트에 대한 모든 업데이트를 Slack에서 확인할 수 있습니다

attlassian의 Jira를 통해

Jira는 개발자와 기술 팀을 위한 팀 커뮤니케이션 앱입니다. 실시간 문제 알림, 프로젝트 업데이트, Slack 내에서 직접 티켓 생성 기능을 통해 모든 구성원이 동기화된 상태를 유지합니다. 맞춤형 알림과 프로젝트별 구독 기능을 통해 팀은 가장 관련성 높은 업데이트만 받아볼 수 있습니다.

사용자는 Slack에서 Jira 이슈 ID를 멘션하면 상태, 담당자, 제목 등의 이슈 세부 정보를 즉시 미리 볼 수 있습니다.

또한 Slack 워크플로우 빌더에 내장된 Jira 템플릿을 통해 기술적 지식이 없는 팀원도 간단한 양식으로 문제를 제출할 수 있어 팀 전체의 요청 처리가 효율화됩니다.

Jira 최고의 기능

/jira create와 같은 간단한 Slack 명령어 사용하여 대화를 즉시 Jira 문제로 변환하세요

Slack 메시지 스레드를 Jira 문제に 첨부 파일로 보낼 수 있으므로 논의 내용의 맥락이 유지됩니다

Jira Service Management(Atlassian Assist를 통해)와 원활하게 통합되어 IT 팀이 헬프데스크 티켓을 추적할 수 있도록 지원합니다

Jira의 한도

신중한 필터링 없이 사용하면 알림이 과도하게 발생할 수 있습니다. 알림 피로를 방지하려면 Slack이 수신해야 할 이벤트를 설정하는 것이 중요합니다

Jira 가격 정책

Free

표준 요금: 100명 기준 사용자당 월 $8.60

프리미엄: 100명 기준 사용자당 월 $17

기업: 맞춤형

Jira 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (6000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (15,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Jira에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말처럼:

Jira용 Slack 커넥터는 Jira 문제들에 대한 실시간 업데이트를 관련 Slack 채널로 직접 전달하여 워크플로우 효율성을 크게 향상시킵니다. 이를 통해 팀은 Jira를 계속 확인할 필요 없이 최신 정보를 파악할 수 있습니다.

Jira용 Slack 커넥터는 Jira 문제들에 대한 실시간 업데이트를 관련 Slack 채널로 직접 전달하여 워크플로우 효율성을 크게 향상시킵니다. 이를 통해 팀은 Jira를 계속 확인할 필요 없이 최신 정보를 파악할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: Slack 스레드에서 Jira 댓글을 체계적으로 정리하세요 Jira 업데이트를 Slack에서 별도의 메시지로 매번 전송하는 대신, 자동화 규칙을 활용하여 Slack 스레드 타임스탬프(thread_ts)를 캡처하고 후속 Jira 댓글을 동일한 스레드에 직접 게시할 수 있습니다. 예를 들어: "문제 생성" 시 자동화 규칙을 사용하여 Slack webhook으로 직접 메시지를 전송하고 {{webResponse. body. ts}}를 맞춤형 Jira 필드에 저장하세요 "댓글 추가" 시점에, 다른 규칙이 해당 타임스탬프를 활용하여 원본 스레드에 업데이트를 게시하도록 설정하세요

7. Zapier (수천 개의 다른 앱과 Slack을 연결하여 워크플로우 자동화에 최적)

zapier를 통해

Zapier는 Slack의 기능을 확장하는 자동화 앱으로, CRM, 프로젝트 관리 tools, 데이터베이스, 스프레드시트 등 5,000개 이상의 앱과 연동할 수 있게 합니다.

프로젝트 관리에 Slack을 사용하는 팀을 위해, 이 통합 기능을 통해 달력 알림 게시, 신규 CRM 리드 알림, 고객 양식 제출 내역 스프레드시트 기록 등을 자동화할 수 있습니다. 이렇게 하면 코드를 작성하지 않고도 Slack을 다양한 워크플로우의 제어 센터로 활용할 수 있습니다.

Zapier의 최고의 기능들

Slack을 Gmail 또는 Outlook과 연결하여 Slack에서 템플릿 이메일을 보내거나, 채널에 매일 Google 캘린더 요약 내용을 자동 게시하세요

Slack만으로는 처리할 수 없는 경우에도 Slack의 워크플로우 빌더와 연결하여 tools 간 데이터를 처리하세요

다양한 tools를 아우르는 검증된 자동화를 더 빠르게 구현할 수 있도록 미리 구축된 Zap 템플릿의 방대한 라이브러리를 제공합니다

Zapier의 한도

Zap 트리거는 "메시지 첨부 파일"(봇 응답이나 슬래시 명령어 출력 등)을 감지하지 않습니다

Zapier 가격 정책

Free

Pro: 월 29.99달러

팀: 월 $103.50

기업: 맞춤형 가격

Zapier 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (1300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (3000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zapier에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말처럼:

Zapier를 활용해 더 짧은 시간에 더 많은 일이 완료됨에 따라, 직원들에게 개별 캠페인 관련 Slack 알림과 이메일을 수동으로 처리하지 않고도 자동으로 발송할 수 있게 되었습니다.

Zapier를 활용하여 더 짧은 시간에 더 많은 일을 처리할 수 있게 되었으며, 직원들에게 개별 캠페인 관련 슬랙 알림과 이메일을 수동으로 처리하지 않고도 자동으로 발송할 수 있게 되었습니다.

8. Simple Poll (Slack에서 빠른 설문조사를 실행하기에 최적)

via Simple Poll

심플 폴(Simple Poll)은 간단한 /poll 명령어로 Slack 내에서 직접 투표를 진행할 수 있게 하여 팀 피드백을 원활하게 합니다. 동료들이 투표할 때마다 심플 폴은 최신 집계 결과를 메시지에 업데이트하여 모든 구성원이 실시간으로 결과를 확인할 수 있는 가시성을 제공합니다.

선택한 Slack 채널 또는 그룹 DM 내에서 설문조사가 원활하게 진행되어 맥락과 관련성을 유지합니다. 익명 투표와 같은 선택적 기능은 특히 민감한 사안에 대해 더 솔직한 의견을 유도하며, 즉각적인 결과 업데이트로 모든 구성원이 최신 정보를 확인할 수 있습니다.

심플 폴 최고의 기능

반복 설문조사(일일 스탠드업 질문, 주간 점심 메뉴 선택)를 예약하여 매번 수동으로 재작성할 필요가 없도록 하세요

설문 유형에 따라 사용자에게 한 표만 허용하거나 복수 선택을 허용하세요(예: 하나의 옵션 선택 vs. "해당하는 모든 항목 선택")

분석이나 기록 보관을 위해 필요한 경우 설문조사 데이터를 내보내세요

심플 폴의 한도

설문 조사가 종료되기 전까지는 결과를 볼 수 없어 실시간 토론이 제한됩니다

심플 폴 가격 정책

Free

프리미엄: 월 59달러 (최대 24명의 회원)

기업: 맞춤형

심플 폴(Simple Poll) 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Simple Poll에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말처럼:

Slack 내에서 다양한 팀에 설문을 만들고 전송하는 과정이 얼마나 빠르고 쉬운지 마음에 듭니다. 팀 이벤트 플랜, 프로젝트 의견 수렴, 특정 소프트웨어 경험자 파악 등 어떤 목적이든 Simple Poll을 통해 효과적인 설문조사를 맞춤형으로 설정하여 팀원들의 참여를 유도하고 의견을 모을 수 있습니다

Slack 내에서 다양한 팀에 설문을 만들고 전송하는 과정이 얼마나 빠르고 쉬운지 마음에 듭니다. 팀 이벤트 플랜, 프로젝트 의견 수렴, 특정 소프트웨어 경험자 파악 등 어떤 목적이든 Simple Poll을 통해 효과적인 설문조사를 맞춤형으로 설정하여 팀원들의 참여를 유도하고 의견을 모을 수 있습니다

9. Postman (Slack에서 API 호출 및 문서 공유 및 모니터링에 최적)

via Postman

Postman은 API 워크플로우를 Slack과 통합하여 개발자, QA, 지원팀이 원활하게 협업할 수 있도록 지원합니다. 또한 API 모니터링 실패나 성능 저하 시 실시간 알림을 전송하여 팀이 즉시 대응할 수 있게 합니다.

네이티브 Slack 언펄스를 통해 팀원들은 요청이나 컬렉션을 공유하고 즉시 엔드포인트와 설명을 미리 볼 수 있어 문서를 일일이 찾아볼 필요가 없습니다. Newman이나 슬래시 명령어를 사용해 Slack에서 바로 Postman 컬렉션을 실행할 수도 있어, 온디맨드 테스트나 CI 트리거 워크플로에 완벽합니다.

Postman 최고의 기능

API 문서가 업데이트될 때마다 Slack 채널에 자동으로 알림을 보내 팀이 항상 최신 버전을 확인할 수 있도록 하세요

CI 실패 또는 환경 변수 오류 발생 시 개발자에게 즉시 알림을 전송합니다

QA 및 개발 팀이 테스트 준비 상태를 파악할 수 있도록 컬렉션이 출시, 포크 또는 병합될 때 Slack 업데이트를 받아보세요

Postman의 한도

Unfurling은 공유 또는 공개 작업 공간 내 Postman 요소에서 생성된 링크에만 작동하며, 개인 또는 제한된 작업 공간에서는 작동하지 않습니다

Postman 가격 정책

Free

기본: $19/사용자/월

프로페셔널: $39/사용자/월

기업: *맞춤형

Postman 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (1200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Postman에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말처럼:

인터페이스는 직관적이면서도 강력합니다(보통 어려운 작업이죠). 모니터링 tool은 매우 유용하며, Slack 연결 외에도 놓치는 것이 없습니다

인터페이스는 직관적이면서도 강력합니다(보통 어려운 작업이죠). 모니터링 tool은 매우 유용하며, 슬랙 연결 외에도 어떤 것도 놓치지 않습니다

🎉 재미있는 사실: Postman의 "Echo" 서비스는 어떤 요청을 보내도 동일한 데이터를 즉시 반환해 줍니다. 디버깅을 위한 REST 에코 부스라고 할 수 있죠!

📚 자세히 알아보기: Slack에서 메시지 예약하는 방법

10. Google 캘린더 (팀 일정을 이벤트 알림 및 Slack 내에서 스케줄링과 동기화하는 데 최적)

google 캘린더를 통해

Google 캘린더의 Slack 연동 기능으로 일일 일정 관리가 간편해집니다. 탭을 번갈아 가며 확인할 필요 없이, 매일 아침 전체 일정이 Slack DM으로 바로 전송되므로 커피가 효과를 발휘하기도 전에 오늘의 일정을 미리 파악할 수 있습니다.

단순한 알림을 넘어, 달력을 기반으로 Slack 상태를 자동으로 업데이트합니다. 통화 시간이 되면 Slack에서 바로 "참가"를 클릭하기만 하면 됩니다. 채널 전체를 한 번에 이벤트에 초대할 수도 있습니다.

Google 캘린더 최고의 기능

/gcal 명령어나 Slack 버튼을 사용해 달력 이벤트 생성, 참석자 자동 제안, 여러 달력 간 회의 일정 즉시 동기화를 수행하세요

Slack에서 명령어를 입력해 팀원들의 무료 시간을 확인하고, 즉시 가능한 시간대나 현재 일정을 받아보세요

Slack 내에서 바로 회의 초대장에 "참석/불참/미정"으로 응답하고, 취소나 일정 변경 시 실시간 업데이트로 최신 정보를 확인하세요

Google 캘린더의 한도

공유 달력은 동기화되지 않거나 제대로 표시되지 않아 채널 수준의 가시성이 일관되지 않습니다

Google 캘린더 요금제

Free Forever

Google 캘린더 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.8/5 (3000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Google 캘린더에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말처럼:

Slack-Google 캘린더 연동은 팀이 회원이 회의 중일 때 자동으로 알림을 보내 시간 관리와 협업을 최적화합니다. 또한 나중에 다시 확인해야 할 메시지나 파일을 저장해 두는 '나중에 저장' 기능도 제공됩니다

Slack-Google 캘린더 연동은 팀이 회의 중일 때 자동으로 알림을 보내 시간 관리와 협업을 최적화합니다. 또한 나중에 다시 확인해야 하는 메시지나 파일을 저장해 두는 '나중에 저장' 기능도 제공됩니다

📚 자세히 알아보기: Slack 장단점

11. Deel (글로벌 온보딩, 휴가 신청, 직원 참여도 관리에 Slack을 활용하는 HR 팀에 최적)

via Deel

Deel은 키 HR 워크플로우(온보딩, 커뮤니케이션, 팀 관리)를 Slack에 직접 통합하여 글로벌 팀 관리의 부담을 덜어줍니다. 신입 사원은 첫날부터 팀이 이미 소통하는 공간에서 자동화된 환영 메시지, 온보딩 체크리스트, 업데이트를 바로 받아볼 수 있습니다.

관리자는 조직도(org Chart)를 통해 팀 계층 구조를 즉시 확인하거나 Slack과 연동된 칭찬 기능으로 사기를 높일 수 있습니다.

Deel은 또한 HR이 계약 변경이나 현지 정책 알림과 같은 플랫폼 내 작업에 따라 Slack 업데이트를 트리거할 수 있도록 지원합니다.

Deel 최고의 기능

Deel의 1:1 기능을 활용해 Slack DM으로 관리자-팀원 간 주간 체크인 일정을 간편하게 설정하고, 회의를 달력에 바로 동기화하세요

Deel의 펄스 Surveys를 활용하여 HR 팀이 Slack 내에서 짧은 이모지 기반 설문조사를 통해 직원 의견을 수집하고, 분석을 위해 결과가 자동 기록되도록 지원하세요

Deel의 Slack 연동으로 온보딩, 시간 추적, 직원 관리 tools 간 워크플로를 자동화하세요

도넛 한도

통합 기능은 세부적인 필터링을 제공하지 않습니다

Deel 가격 정책

Deel Engage: 근로자당 월 $20

계약직: 계약직당 월 $49부터 시작

EOR: 월 599달러부터 시작

Deel 글로벌 급여 관리: 직원당 월 $29

Deel US Payroll: 맞춤형 가격 책정

이민: 맞춤형 가격 책정

Deel 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (8000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (3000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Deel에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말처럼:

Deel Assemble 제품을 정말 사랑합니다. 이 제품 덕분에 저희 보상 체계가 경쟁력 있고 공정한 구조임을 확신할 수 있게 되었기 때문입니다. 또한 Slack을 통한 24시간 연중무휴 지원 서비스도 칭찬할 만합니다.

Deel Assemble 제품을 정말 사랑합니다. 이 제품 덕분에 저희 보상 체계가 경쟁력 있고 공정한 구조임을 확신할 수 있게 되었기 때문입니다. 또한 Slack을 통한 24시간 연중무휴 지원 서비스도 칭찬할 만합니다.

12. Stripe (Slack 내 실시간 결제 알림 기능으로 재무 팀에 최적)

via Stripe

Stripe의 Slack 연동으로 팀이 중요한 결제 관련 업데이트를 절대 놓치지 않도록 합니다. 신규 구독, 결제 실패, 처리된 환불 등 어떤 상황에서도 Slack의 실시간 알림을 통해 관련 담당자에게 지체 없이 즉시 알림이 전달됩니다.

일일 플랜 수립을 용이하게 하기 위해 Stripe는 총 영업 팀, 신규 구독, 환불 등 키 수익 메트릭의 아침 스냅샷을 발송할 수도 있습니다.

Stripe 최고의 기능

채널이 정보가 풍부하면서도 깔끔하게 유지되도록, Slack에 표시할 Stripe 이벤트(예: 값이 높은 구매 또는 결제 실패만)를 선택하세요

특정 임계값(예: 결제 실패)이 초과될 때 Slack 팀에 알림을 보내도록 맞춤형 webhook 규칙을 설정하세요

업그레이드나 갱신과 같은 중요한 고객 이벤트에 대한 실시간 업데이트로 지원 및 영업 팀이 최신 정보를 공유할 수 있도록 하세요

Stripe 한도

알림 기능으로만 한도가 설정되어 있으며 Slack 내에서 직접 상호작용 가능한 작업(예: 환불 또는 재시도)을 지원하지 않습니다

Stripe 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Stripe 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (3000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Stripe에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말처럼:

저는 한동안 Stripe Payments를 사용해 왔는데, 가장 눈에 띄는 점은 단순함입니다. 설정은 빠르고, 인터페이스는 깔끔하고 직관적이며, 모든 것이 그냥 잘 일합니다. 여러 메뉴나 지원 문서를 뒤질 필요 없이 하나의 중앙 대시보드에서 결제를 추적하고, 환불을 문제하며, 모든 것을 관리할 수 있습니다

저는 한동안 Stripe Payments를 사용해 왔는데, 가장 눈에 띄는 점은 단순함입니다. 설정은 빠르고, 인터페이스는 깔끔하고 직관적이며, 모든 것이 그냥 잘 일합니다. 여러 메뉴나 지원 문서를 뒤질 필요 없이 하나의 중앙 대시보드에서 결제를 추적하고, 환불을 문제하며, 모든 것을 관리할 수 있습니다

⚡ 템플릿 아카이브: 무료 프로젝트 커뮤니케이션 플랜 템플릿

13. Figma (Slack과 디자인 워크플로우를 통합하는 디자인 팀에 최적)

via Figma

Figma는 가장 중요한 채널에 업데이트를 자동으로 푸시하여 일상 워크플로우에 디자인 협업을 통합합니다. 디자인 팀은 특정 파일이나 프로젝트의 Slack 채널을 구독할 수 있어 프로젝트 관리와 팀원 간 동기화를 더욱 쉽게 할 수 있습니다.

업데이트 외에도 Slack의 검색 기능은 Figma 파일과 관련된 과거 대화(이전 피드백이나 디자인 결정 스레드 등)를 더 쉽게 찾을 수 있게 해줍니다.

팀에서 Figma 플러그인(디자인-투-코드 또는 스펙 생성기 등)을 사용 중이라면, 개발자가 코드를 위해 바로 가져갈 수 있도록 출력물을 Slack으로 직접 전송할 수 있습니다.

Figma 최고의 기능

누군가 Figma 파일에서 댓글을 달거나 업데이트하거나 여러분을 멘션하면 Slack에서 실시간 알림을 받으세요

Slack 내에서 Figma 업데이트에 직접 댓글을 달면 해당 답변이 파일로 다시 동기화됩니다

Slack에서 프로토타입 연결된 링크를 공유하고 풍부한 미리보기로 디자인 진행 상황을 비동기적으로 검토하고 논의하세요

Figma의 한도

사용자들에 따르면 Slack은 메인 Figma 파일에 대한 코멘트만 알림을 보내며, 브랜치 내 코멘트는 종종 알림을 트리거하지 않습니다

Figma 가격 정책

스타터 : 무료

프로페셔널 (월간) : 협업 좌석: $5/월, 개발자 좌석: $15/월, 전체 좌석: $20/월

조직 (연간) : 협업 좌석: $5/월, 개발 좌석: $25/월, 전체 좌석: $55/월

기업 (연간): 협업 좌석: 월 $5, 개발 좌석: 월 $35, 풀 좌석: 월 $90

Figma 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (800개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Figma에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말처럼:

Figma는 UI 디자인 일, 라이브 프로토타입 제작, UX 연구 프로세스 정리에 큰 도움이 됩니다. Slack과의 연동은 디자인 팀의 모든 의견과 제안 사항을 실시간으로 확인하는 데 탁월한 역할을 합니다

Figma는 UI 디자인 일, 라이브 프로토타입 제작, UX 연구 프로세스 정리에 큰 도움이 됩니다. Slack과의 연동은 디자인 팀의 모든 의견과 제안 사항을 실시간으로 확인하는 데 탁월한 역할을 합니다

👀 알고 계셨나요? Figma는 원래 사진 편집 tool로 시작했으며, 현재 사용 중인 디자인 필터는 그 시작을 떠올리게 하는 요소입니다.

via HubSpot

HubSpot-Slack 연동은 협업이 이루어지는 바로 그곳에서 실시간 CRM 업데이트를 제공함으로써 영업 및 마케팅 팀 간의 동기화를 유지하도록 설계되었습니다. 팀은 거래 진행 상황, 리드 활동, 고객 업데이트에 대한 실시간 가시성을 확보할 수 있습니다.

이 통합은 자동화된 알림과 인간적 협업을 결합합니다. HubSpot 봇은 추가 단계가 필요한 거래를 업데이트하도록 담당자에게 프롬프트할 수 있으며, 사전 설정된 워크플로우 트리거는 수동 노력 없이 성과를 축하하거나 문제를 상급자에게 보고할 수 있습니다.

또한 티켓 업데이트를 통해 팀을 지원하며, 영업 관리자가 간단한 Slack 명령어로 대화 중에도 즉시 연락처나 거래 정보를 불러올 수 있게 합니다.

HubSpot 최고의 기능

Slack에서 회의 시간을 제안하거나 일정 링크를 추가하여 잠재 고객과의 후속 조치를 간소화하세요

영업 담당자가 Slack에서 바로 회의 노트나 업데이트를 HubSpot에 직접 기록할 수 있게 합니다

슬래시 명령어(예: /HubSpot search [이름])를 활성화하여 Slack 내에서 즉시 거래 단계, 마지막 활동 또는 소유자 세부 정보를 가져올 수 있습니다

HubSpot의 한도

딜이나 회사를 Slack 채널에 일괄 연결하는 기능은 기본적으로 지원되지 않습니다. 워크플로우나 UI를 통해 하나씩만 연결할 수 있습니다

HubSpot 가격 정책

마케팅 hub 프로페셔널: 3개 좌석 기준 월 $890

*마케팅 hub 기업: 5개 좌석 기준 월 3,600달러

HubSpot 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (1200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (6000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 HubSpot에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

레딧 리뷰어의 말처럼:

설정이 정말 간단하고 사용 중 문제가 발생한 적이 없습니다. 복잡한 것을 구축하려고 할 때만 문제가 발생할 수 있다고 생각합니다.

설정이 정말 간단하고 사용 중 문제가 발생한 적이 없습니다. 복잡한 것을 구축하려고 할 때만 문제가 발생할 수 있다고 생각합니다.

📚 더 알아보기: 일에서 Slack의 장단점은 무엇인가요?

15. Box (Slack 내 파일 공유 및 협업에 최적, 보안 보장)

via Box

Box는 풍부한 미리보기, 빠른 접근, 추적 가능한 활동을 채팅 인터페이스에 통합하여 Slack 중심 팀의 파일 관리 및 공유를 간소화합니다.

채널이나 DM에 Box 링크를 공유하면 Slack이 실시간 미리보기를 표시해 팀원이 정확히 어떤 파일을 열게 될지 알 수 있습니다(문서의 첫 페이지나 이미지의 썸네일처럼). 누군가 Slack에서 파일을 공유하면 Box가 안전하게 저장해 줍니다.

또한 Box의 내장 활동 로그로 파일 공유 위치와 방식을 추적할 수 있습니다.

Box의 최고의 기능

공유된 Box 파일에 권한 업데이트가 필요한 경우 자동으로 알림을 받습니다

연결된 Box 폴더의 파일이 편집되거나 추가될 때 Slack에 실시간 알림을 게시하세요

Slack을 통해 파일 요청 기능을 활성화하여 팀원이 이메일 체인 없이 지정된 Box 폴더로 파일을 드래그 앤 드롭할 수 있도록 지원하세요

Box 한도 사항

Box 봇은 개인 Slack 채널에 자동으로 참여할 수 없습니다

Box 가격 정책

비즈니스: $18/사용자/월

business Plus: *$30.70/사용자/월

기업: $42.35/사용자/월

기업 플러스: 연간 결제 시에만 이용 가능

Box 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (4000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (5000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Box에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말처럼:

Slack과 같은 다른 소프트웨어와 쉽게 통합되어 협업을 더 빠르고 원활하게 만듭니다. 사용자는 실시간으로 문서에 대해 상호작용하고 협업할 수 있습니다. 사용자 친화적인 인터페이스를 갖추고 있습니다

Slack과 같은 다른 소프트웨어와 쉽게 통합되어 협업을 더 빠르고 원활하게 만듭니다. 사용자는 실시간으로 문서에 대해 상호작용하고 협업할 수 있습니다. 사용자 친화적인 인터페이스를 갖추고 있습니다

🎉 재미있는 사실: Box의 창립자 에런 레비는 Box를 공개적으로 소개하기 전, 마크 큐반의 블로그 연락처 이메일로 직접 이메일을 보냈습니다. 직접 만난 적도 없었지만, 큐반은 그 이야기에 매료되어 엔젤 투자자로 Box에 투자하게 되었습니다. 두 사람의 첫 회의는 달라스 매버릭스 경기장 코트 사이드에서 이루어졌습니다. 과감한 접근(그리고 약간의 우연)이 큰 성과를 가져올 수 있다는 증거입니다!

via Mailchimp

메일침프는 이메일 마케팅 Slack 앱으로, 팀원들이 캠페인 활동의 진행 상황을 실시간으로 파악할 수 있게 해줍니다. 이메일 캠페인이 발송될 때, 누군가 드립 시퀀스를 완료했을 때, 심지어 메일침프 이메일로부터 고객 피드백이 접수될 때도 즉시 가시성을 얻을 수 있습니다.

설문조사 응답을 수집 중이라면 해당 응답도 Slack으로 전송할 수 있습니다. 또한 청중 행동 추적이 간편해집니다. 간단한 Slack 명령어로 구독자 목록 활동을 모니터링하거나 연락처 정보를 즉시 조회할 수 있습니다.

자동화 작업이 트리거될 때(예: 환영 이메일 발송 또는 장바구니 복구 시퀀스 시작) Slack은 실시간 알림을 제공하므로, 고객 유입 경로를 따라 이동하는 리드를 추적하고 성과를 즉시 축하할 수 있습니다.

Mailchimp 최고의 기능

Mailchimp를 따로 확인하지 않고도 Slack에서 캠페인 성과 요약(열람률, 클릭률 등)을 받아보세요

주간 오디언스 성장 보고서를 생성하여 팀이 성과 증가, 감소 및 최고 성과 캠페인에 대해 지속적으로 파악할 수 있도록 하세요

전자상거래 스토어와 연동 시, 특정 캠페인과 연계된 완료된 판매 건을 알려주는 Mailchimp의 Slack 알림 기능을 활용하세요

Mailchimp의 한도

핵심 이벤트 외에도 캠페인 열람이나 구독 취소 같은 작업에 대한 알림을 원한다면, 제3자 자동화 tool이 필요합니다

Mailchimp 가격 정책

Free 한도: 500명까지 연락처 추가 가능

에센셜: 500명 연락처 기준 월 $8.81

표준: 연락처 500개 기준 월 $13.16

프리미엄: 월 $263.27 (연락처 10,000개 기준)

Mailchimp 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (12,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (17,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Mailchimp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말처럼:

저에게 메일침프는 단순한 Gmail 캠페인 관리 tool을 넘어섭니다. 고객을 세분화하고 초개인화된 커뮤니케이션을 활용하며 소비자와 연결하는 강력한 tool입니다. 랜딩 페이지와 SMS 커뮤니케이션도 제작할 수 있습니다. 이 모든 기능이 결합되어 매우 강력한 tool로 거듭납니다.

저에게 메일침프는 단순한 Gmail 캠페인 관리 tool을 넘어섭니다. 고객을 세분화하고 초개인화된 커뮤니케이션을 활용하며 소비자와 연결하는 강력한 tool입니다. 랜딩 페이지와 SMS 커뮤니케이션도 제작할 수 있습니다. 이 모든 기능이 결합되어 매우 강력한 tool로 거듭납니다.

📚 더 알아보기: 최고의 Slack 경쟁사

17. Intercom (Slack을 통해 Intercom 대화 및 티켓을 관리하는 고객 지원 및 영업 팀에 최적)

via Intercom

지원팀이나 영업 팀이 Slack을 사용한다면, Intercom 통합으로 워크플로우를 간소화하세요. 신규 리드나 고객 메시지가 도착하는 즉시 실시간 알림을 받아 대화에 바로 참여할 수 있습니다.

일부 설정에서는 상담원이 Slack에서 직접 고객에게 답변할 수도 있습니다. 이 연동에는 또 다른 장점이 있습니다. 팀원이 Intercom 노트나 대화에서 여러분을 태그하면, 전체 맥락과 응답 링크가 포함된 Slack DM을 받게 됩니다.

지원 티켓이 해결되면 Slack이 자동으로 해결 요약 정보를 공유하여 모든 구성원이 문제 유형과 팀 성과를 파악할 수 있는 가시성을 제공합니다.

Intercom의 최고의 기능들

Slack에서 /Intercom search [이메일]을 사용하면 마지막 접속 시간, 티어, 대화 기록과 같은 사용자 정보를 즉시 확인할 수 있습니다

챗봇이 사람 담당자에게 업무를 이관할 때 봇 인수 인계 알림을 받아 팀이 고객이 이탈하기 전에 신속히 대응할 수 있도록 하세요

근무 시간 외 워크플로우를 설정하여 지정된 시간 내에 메시지에 응답하는 사람이 없으면 Slack @here가 채널에 알림을 보냅니다

Intercom의 한도

Slack 내에서 최소한의 컨텍스트와 자동화 기능을 제공합니다

Intercom 가격 정책

14일 무료 체험판

필수: $39/좌석/월

고급: $99/좌석/월

전문가: $139/좌석/월

Fin AI Agent: 맞춤형

Intercom 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (3000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (1100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Intercom에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말처럼:

Intercom은 리드 생성 tool과 고객 지원 tool 모두에 탁월합니다. 각 페이지마다 고유하게 생성된 여정을 통해 웹사이트 채팅 팝업에 맞춤형 메시지를 표시할 수 있을 뿐만 아니라, 지정된 Slack 채널로 새 Intercom 메시지가 전송되어 메시지를 절대 놓치지 않습니다. 지원 측면에서도 매우 유용합니다. 우리는 항상 채팅 한 번으로 바로 연결됩니다.

Intercom은 리드 생성 tool과 고객 지원 tool 모두에 탁월합니다. 각 페이지마다 고유하게 생성된 여정을 통해 웹사이트 채팅 팝업에 맞춤형 메시지를 표시할 수 있을 뿐만 아니라, 지정된 Slack 채널로 새 Intercom 메시지가 전송되어 메시지를 절대 놓치지 않습니다. 지원 측면에서도 매우 유용합니다. 우리는 항상 채팅 한 번으로 바로 연결됩니다.

📚 자세히 알아보기: 주목할 만한 Slack 문제점들

18. GreetBot (신규 Slack 회원 자동 환영 및 신입사원/게스트 적응 지원에 최적)

via GreetBot

새로운 사용자가 Slack 작업 공간이나 특정 채널에 합류하면 GreetBot이 가상 사무실 안내원이 되어 줍니다. 온보딩 링크, 문서 또는 친근한 프롬프트를 포함해 메시지를 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.

GreetBot을 활용해 중요한 온보딩 정보를 단계적으로 제공할 수도 있습니다. 예시: 1일차에는 체크리스트를, 3일차에는 피드백 설문조사를, 5일차에는 Slack 활용 가이드를 자동으로 발송할 수 있습니다.

또한 팀들은 내부 FAQ 관리, 신입사원 프로필 설정 안내, 생일이나 일 입사 기념일 축하 메시지 전달 등에도 활용합니다.

GreetBot 주요 기능

개인의 역할이나 이자를 분석하여 GreetBot에게 #프론트엔드, #디자인, #애완동물 같은 참여할 만한 채널을 추천해 달라고 요청하세요

"#general 채널에서 자기소개하기" 또는 "프로필 사진 추가하기"와 같은 온보딩 액션으로 사용자를 유도하세요

외부 게스트나 프리랜서에게는 Slack Connect를 활용하고, GreetBot에게 그들이 접근 가능한 채널과 연락처에 대해 설명해 달라고 요청하세요

GreetBot 한도

GreetBot 메시지는 한도입니다. 예를 들어, 글머리 기호 목록은 지원되지 않으며 일반 텍스트나 Slack 기본 마크업을 사용해야 합니다

GreetBot 가격 정책

14일 무료 체험

스타터: $0/작업 공간/월

추가 혜택: 월 $49/작업 공간

기업: $199/작업 공간/월

GreetBot 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 GreetBot에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Product Hunt 리뷰어의 말처럼:

저는 1400명 이상의 여성 기술인 그룹을 운영하는데, Greetbot 덕분에 신규 회원을 환영하고 그룹 정보를 손쉽게 제공하는 데 큰 도움이 되었습니다. 또한 새 기능이 추가될 때마다 GreetBot에서 알림을 받는 점이 정말 마음에 듭니다. 정말 감사해요, 훌륭한 제품입니다.

저는 1400명 이상의 여성 기술인 그룹을 운영하는데, Greetbot 덕분에 신규 회원을 환영하고 그룹 정보를 손쉽게 제공하는 데 큰 도움이 되었습니다. 또한 새 기능이 추가될 때마다 GreetBot에서 알림을 받는 점이 정말 마음에 듭니다. 정말 감사해요, 훌륭한 제품입니다.

19. Otter.ai (회의 녹취 및 Slack 내 회의 노트 공유에 최적)

팀이 Zoom, Teams 또는 Slack에서 정기적으로 회의를 진행한다면 Otter.ai가 최적의 녹취 tool입니다. 실시간으로 회의를 녹취하며, 회의 종료 후 녹취록이나 요약본을 Slack 채널에 자동으로 게시할 수 있습니다.

Otter의 키워드 알림 기능으로 스마트하게 활용하세요. "예산", "타임라인", "발췌문" 같은 용어를 감지하도록 설정하면, 해당 용어가 언급될 때마다 Otter가 Slack에 발췌문과 회의 해당 부분의 직접 링크를 포함한 메시지를 전송합니다.

그리고 몇 주 전에 누군가 했던 그 한 줄의 대사를 찾고 있다면, Slack에서 /otter search "Q3 로드맵"을 실행하기만 하면 몇 초 만에 정확한 타임스탬프를 찾을 수 있습니다.

Otter.ai의 최고의 기능들

Otter로 빠른 음성 메모를 녹음하고, 오디오와 텍스트 변환본을 Slack에서 공유하세요

다른 언어로 진행된 회의의 영어 자막을 게시하여 글로벌 팀이 동일한 페이지에 머물 수 있도록 다국어 자막을 생성하세요

Slack 내에서 모든 과거 대화 기록을 검색하여 빠르게 참조하세요

Otter.ai의 한도

개인 채널에서는 수동 설정이 필요합니다

Otter.ai 가격 정책

Free

Pro: $16.99/사용자/월

비즈니스: $30/사용자/월

기업: 맞춤형

Otter.ai 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4. 4/5 (90개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Otter.ai에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말처럼:

Otter는 도입이 간편하고 가입도 빠르게 완료되어 즉시 사용 가능합니다. 참가자의 요청이 없는 한 모든 회의에 활용하며, 회의 참석자 등에 따라 요약본을 다양한 Slack 채널로 자동 전송할 수 있습니다. Slack과의 연동도 매우 간단하게 완료되어 항상 만족스럽습니다.

Otter는 도입이 간편하고 가입도 빠르게 완료되어 즉시 사용 가능합니다. 참가자의 요청이 없는 한 모든 회의에 활용하며, 회의 참석자 등에 따라 요약본을 다양한 Slack 채널로 자동 전송할 수 있습니다. Slack과의 연동도 매우 간단하게 이루어져 항상 만족스럽습니다.

20. Typeform (양식 또는 설문조사 응답 수집 및 Slack으로 전송하는 데 최적)

via Typeform

Typeform과 Slack의 연동으로 누군가 양식이나 설문조사를 제출할 때마다 팀원들에게 알림을 손쉽게 전달할 수 있습니다. Slack에 표시되는 사용자 이름, 문제 설명, 카테고리 등을 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.

Typeform을 통해 내부 설문조사(예: 팀 피드백 설문지)를 진행할 경우, 결과를 기간별로 요약하거나 각 응답을 익명으로 공유 채널에 게시하도록 선택할 수 있습니다.

마케팅 및 영업 팀의 경우, 신규 리드나 데모 요청이 Slack으로 바로 전송되어 담당자가 신속하게 대응할 수 있습니다. 모든 알림에는 메시지가 잘리거나 팀원이 Typeform에서 더 자세히 확인하거나 메모를 추가해야 할 경우를 대비해 전체 Typeform 입력 내용 또는 편집 보기로 바로 연결되는 링크가 포함됩니다.

Typeform 최고의 기능

바로 가기나 슬래시 명령어를 사용하여 Slack에서 바로 새로운 Typeform을 시작하세요

Zapier 또는 맞춤형 통합을 활용하여 Slack 사용자 정보로 필드를 자동 입력하세요

Typeform과 GreetBot을 결합하여 신입 사원 온보딩을 자동화하고, 장비 필요 사항 수집 또는 팀 퀴즈를 Slack을 통해 즉시 진행하세요

Typeform 한도

일부 응답이 Slack에 전달되지 않습니다. 사용자에 따르면 양식 제출 내용의 일부만 Slack 채널에 표시된다고 보고됩니다

Typeform 가격 정책

기본: 월 29달러 (1명)

추가 혜택: 월 $59 (3명 기준)

비즈니스: 월 99달러 (5명 기준)

기업:* 맞춤형

Typeform 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (900개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Typeform에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말처럼:

업무 수행에 필요한 정보를 효율적으로 수집할 수 있게 도와줍니다. 클라이언트가 사용하기 쉽고, 슬랙과 연결되어 정보를 즉시 전달받을 수 있습니다. 내부 및 외부 소통에 매일 활용 중이며, 사용법이 매우 간편하고 필요 시 고객 지원팀이 항상 대기 중입니다.

업무 수행에 필요한 정보를 효율적으로 수집할 수 있게 도와줍니다. 클라이언트가 사용하기 쉽고, 슬랙과 연결되어 정보를 즉시 전달받을 수 있습니다. 내부 및 외부 소통에 매일 활용 중이며, 사용법이 매우 간편하고 필요 시 고객 지원팀이 항상 대기 중입니다.

ClickUp으로 Slack 워크플로우를 간소화하세요

Slack 앱 디렉토리의 앱을 연결하면 Slack이 팀의 실시간 지휘 센터로 변신합니다. 빠른 설문 조사를 도와주는 Polly부터 반복 작업을 자동화하는 Zapier, 회의 내용을 텍스트로 변환하는 Otter.ai까지, 각 앱은 생산성 향상과 다양한 혜택을 제공합니다.

그럼에도 많은 팀이 업데이트 분산, 메시지 누락, tool 전환 피로와 같은 일반적인 Slack 문제에 직면합니다.

바로 여기서 ClickUp이 빛을 발합니다. 단순히 Slack에 연결하는 수준을 넘어, 작업, 문서, 알림, 업데이트를 한곳에 모아 체계적으로 관리하고 실행 가능한 상태로 유지합니다. 탭을 전환하거나 업데이트를 쫓아다니지 않아도, 대화하는 바로 그 자리에서 일을 관리할 수 있습니다.

실시간 대화를 실질적인 진행으로 전환하고 싶다면, ClickUp이 더 스마트한 선택입니다. 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!