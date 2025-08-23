2025년 최고의 프로젝트 비용 추적 추적 tools 10선

분기 중간에 번호들이 맞지 않았습니다. 예산은 한 가지를 말했고, 스프레드시트는 다른 것을 보여주었으며, 재무 팀은 완전히 다른 버전을 가지고 있었습니다. 누구도 틀리지 않았지만, 누구도 전체 상황을 파악하지 못했습니다.

분산된 비용 데이터나 프로젝트 후반부의 예산 문제로 고민해본 적이 있다면, 적절한 설정 없이 일이 얼마나 빠르게 악화될 수 있는지 잘 알고 계실 것입니다. 해결책은 무엇일까요? 프로젝트 진행 과정에서 비용을 추적하도록 설계된 tools입니다.

예산과 예측에 명확성을 제공하는 최고의 프로젝트 비용 추적 tools입니다. 시작해 보세요! 💰

최고의 프로젝트 비용 추적 소프트웨어 한눈에 보기

시작하기 전에, 비용 추적을 위한 최고의 프로젝트 관리 소프트웨어를 한눈에 비교해 보세요. 💸

*tool 가장 적합한 *주요 기능 가격* ClickUp 개인, 중견 기업, 대규모 Enterprise를 위한 실시간 프로젝트 워크플로우 내 중앙 집중형 비용 추적 기능 작업 수준 비용 추적, 사용자 지정 필드, 대시보드에서의 예산 대비 실제 비용 분석, 자동 비용 알림, 시간 추적, AI 및 자동화 Free Forever; 기업용 맞춤형 옵션 제공 생산성* 중소기업 및 성장 중인 Teams를 위한 견적부터 청구서까지의 수익성 추적 실시간 예산 및 수익성 추적, 맞춤형 요금율, 상세한 재무 보고, /AI 지원 무료 체험판 이용 가능; 플랜은 월 $11부터 시작됩니다 Screendragon 마케팅 부서 및 내부 크리에이티브 팀을 위한 창의적 마케팅 워크플로우에서의 캠페인 비용 관리 다중 채널 지출 추적, ROI 기반 보고, 자동화된 예산 승인, /AI 지원 맞춤형 가격 Wrike Enterprise 프로젝트 Teams와 컨설턴트를 위한 복잡한 부서 간 비용 감독 프로젝트 예산 템플릿, 자동화된 시간 추적, 단계별 수익성 보고, AI 지원 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $10부터 시작됩니다 Smartsheet 스프레드시트 기반 예산 관리와 실시간 협업 기능을 통해 소규모 Teams와 재무 사용자들에게 최적화된 솔루션입니다 지출 알림, 통합 보고서, 감사 추적, 협업 비용 플랜 시트, /AI 지원 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $12부터 시작됩니다 *toggl 추적 프리랜서와 슬림한 프로젝트 Teams를 위한 복잡한 설정 없이 간단한 시간 기반 예산 관리 예산 알림과 생산성 분석 보고서를 포함한 프로젝트 시간 추적 기능 Free Plan 이용 가능 (최대 5명); 유료 플랜은 사용자당 월 $10부터 시작됩니다 Harvest 컨설턴트와 클라이언트 서비스 Teams를 위해 시간 추적이 청구 및 수익과 직접 연결된 상태입니다 기록된 시간, 클라이언트/프로젝트별 수익성 보고서, 소모율 예측 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $13.75부터 시작됩니다 Hubstaff 배포된 Teams와 원격 중심 기업을 위한 시간 및 비용 관리 및 모니터링 직원 생산성 추적, 프로젝트 기반 비용 추적, 급여 시스템 통합 Free 체험판 이용 가능; 플랜은 사용자당 월 $7부터 시작됩니다 Sage Intacct 대규모 Enterprise 재무 팀을 위한 비용 추적 통합 일반 장부와의 연결된 프로젝트 예산, 실시간 비용 관리, 다차원 수익성 보고, AI 지원 맞춤형 가격 Procore 대규모 건설업체 및 종합 건설업체를 위한 전체적인 프로젝트 비용 관리 솔루션 건설 분야 전용 비용 코드, 필드부터 재무까지의 동기화, 자동화된 변경 주문 관리, 상세한 보고, AI 지원 맞춤형 가격

프로젝트 비용 추적 소프트웨어를 선택하는 방법은 무엇인가요?

프로젝트 비용 추적 소프트웨어를 선택할 때, 재무 관리를 효율화하고 프로젝트 성공을 지원하는 기능을 우선순위로 삼으세요. 선호하는 비용 관리 tools에 다음과 같은 기능을 고려해 보세요:

실시간 예산 관리: 예산 대비 지출을 즉시 모니터링하여 비용을 실시간으로 관리하세요

*자세한 보고 및 분석: 강력한 시간 추적 보고를 통해 비용 추세 및 차이를 분석하고 통찰력을 얻으세요

원활한 통합: *계정 소프트웨어 또는 기업 자원 계획(ERP) 시스템과 연결하여 수동 데이터 입력 작업을 줄일 수 있습니다

강력한 보안 기능: 암호화 및 역할 기반 액세스 제어 기능을 통해 프로젝트 비용 데이터를 보호하세요

확장성: *성장하는 프로젝트나 조직의 요구사항에 쉽게 적응할 수 있습니다

모바일 액세스: 원격 및 사무실 외 근무 팀 회원들을 위해 이동 중에도 업데이트를 가능하게 하여 원활한 프로젝트 실행을 지원합니다

*자동 알림: 예산 초과 시 알림을 받아 프로젝트 라이프사이클 동안 예상치 못한 상황을 방지하세요

다중 통화 지원:* 다양한 통화 옵션을 통해 글로벌 프로젝트를 효율적으로 관리하고 프로젝트 비용 관리를 최적화하세요

💡 전문가 팁: ‘지출 추적 로그’를 사용하여 팀 점심이나 임시 tools와 같은 비공식 비용을 추적하세요. 이렇게 하면 작은 지출이 어떻게 누적되는지 확인하고 한도를 설정할 수 있습니다.

📊 예산 실수: 몬트리올 올림픽 스타디움은 초기 예산 $134백만 CAD로 책정되었지만, 최종적으로 $1.6억 CAD를 초과했습니다. 부실한 재정 감독과 정치적 간섭으로 인해 30년간의 부채 부담이 되었습니다.

최고의 프로젝트 예산 관리 및 비용 추적 소프트웨어

다음은 실제 팀 워크플로우를 처리하도록 설계된 최고의 프로젝트 비용 추적 소프트웨어 몇 가지를 소개합니다. 📑

1. ClickUp (프로젝트 워크플로우 내 중앙 집중형 비용 추적에 가장 적합한 솔루션)

첫 번째 ClickUp 작업을 생성하세요 ClickUp 작업을 사용하여 작업 수준별 비용을 추적하세요

프로젝트 비용을 단독으로 추적하는 것은 종종 지연, 예산 초과, 또는 승인 누락으로 이어집니다. Teams는 스프레드시트, 이메일 체인, 시간 추적 앱 사이를 오가며 일하지만, 이 중 어느 것도 실제 일과 연결되지 않습니다.

ClickUp은 모든 것을 한 곳에 통합하여 비용 추적이 프로젝트의 일부가 되도록 합니다. 사후 처리 사항이 아닌, 프로젝트의 필수 요소로 자리매김합니다.

💵 작업에 재무 세부 정보를 통합하세요

ClickUp 작업은 작업 수준에서 재무 업데이트를 쉽게 추적할 수 있도록 합니다.

예를 들어, 이벤트 에이전시가 대규모 컨퍼런스를 기획하고 있다고 가정해 보겠습니다. 각 작업(장소 예약, 연사 조정, 공급업체 관리)에는 비용 노트, 공급업체 청구서, 실시간 상태 업데이트가 포함될 수 있습니다. 재무 팀과 프로젝트 팀은 서로 태그를 지정하고 댓글을 남기며, 결제 확인을 할 수 있으며, 번거로운 토글 없이 작업을 진행할 수 있습니다.

ClickUp의 사용자 지정 필드를 추가하여 Click Up 작업에 '예상 비용', '실제 비용', '비용 유형'과 같은 입력 항목을 추가해 작업을 예산 추적기로 변환하세요.

💵 일하면서 시간과 결과를 실시간으로 추적하세요

ClickUp 프로젝트 시간 추적을 사용하여 작업 시간을 정확하게 기록하는 데 필요한 노력을 기울이세요

ClickUp 프로젝트 시간 추적은 인력 비용을 관리에 반영합니다. 팀 회원들은 작업별 소요 시간을 추적하며, 프로젝트 관리자들은 실시간 데이터를 확인하여 타임라인 조정이 필요하거나 초과 비용을 즉시 파악할 수 있습니다.

팀은 ClickUp 대시보드를 통해 프로젝트 데이터를 확인할 수 있으며, 50개 이상의 위젯 중에서 선택해 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드를 사용하여 실시간 비용을 확인하세요

예시, 주요 기능 출시를 관리하는 제품 팀은 회원별 기록된 시간, 스프린트별 예산 대비 실제 비용, 작업 유형별 비용 내역을 표시하는 대시보드를 구축할 수 있습니다. 이로써 프로젝트 리더부터 경영진까지 모든 구성원이 추가 보고 작업 없이 재무 진행 상황을 공유할 수 있습니다.

💵 템플릿으로 시간을 절약하세요

무료 템플릿을 다운로드하세요 ClickUp 프로젝트 비용 분석 템플릿을 사용하여 작업별 추정 비용과 실제 지출을 비교하세요

ClickUp 프로젝트 비용 분석 템플릿은 Teams가 마일스톤별로 예산을 추정하고 추적할 수 있는 미리 준비된 구조를 제공합니다. 특히 고정된 범위나 보조금 기반 자금 지원을 받는 프로젝트를 진행하는 Teams에게 정확한 변동 추적이 필요한 경우에 특히 유용합니다.

무료 템플릿을 다운로드하세요 ClickUp 프로젝트 비용 관리 템플릿을 사용하여 구조화된 검토를 진행하세요

동시에 ClickUp의 프로젝트 비용 관리 템플릿은 더 많은 감독 기능을 제공합니다. 여러 클라이언트의 유지보수 계약을 관리하는 디지털 에이전시는 이 템플릿을 사용하여 반복적인 예산 검토를 할당하고 클라이언트 승인을 기록하며, 여러 deliverables 간의 비용 성과를 비교할 수 있습니다.

템플릿은 여러 Teams가 참여하더라도 모든 것을 명확하게 표시하고 체계적으로 관리합니다.

ClickUp의 주요 기능

*비용 수집 표준화: ClickUp 양식을 사용하여 공급업체 및 Teams 간 제출을 표준화하기 위해 예산 요청을 수집합니다

재무 문서 중앙화: *ClickUp 문서에서 예산 승인 프로세스를 문서화하여 재무 정책을 항상 최신 상태로 유지하고 접근 가능하게 합니다

즉시 예산 인사이트 확인: *ClickUp Brain을 사용하여 작업 목록을 뒤지지 않고도 프로젝트 예산, 비용 내역, 또는 승인 대기 중인 항목을 확인할 수 있습니다

반복 비용 추적: *ClickUp 반복 작업을 설정하여 월별 예산 점검 또는 반복 공급업체 결제를 계획하세요

*비용 알림 자동화: ClickUp 자동화를 설정하여 작업 비용이 추정 비용을 초과하거나 새로운 비용이 추가될 때 알림을 트리거하세요

ClickUp의 한도

모바일에서 작업을 업데이트할 수는 있지만, 작은 화면에서 상세한 비용 데이터를 입력하거나 검토하는 것은 그렇게 매끄럽거나 효율적이지 않습니다

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,470개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

이 G2 리뷰는 ClickUp이 프로젝트 비용 추적 소프트웨어로서의 모든 것을 잘 요약하고 있습니다:

ClickUp의 프로젝트 및 프로그램 관리 기능은 정말로 탁월하며, 시장에서 새로운 기준을 설정하고 있습니다. 효율적인 작업 추적뿐만 아니라 다양한 프로젝트와 프로그램의 종합적인 관리를 지원하는 강력한 tools를 제공합니다. […] 또한, ClickUp의 잘 설계된 템플릿의 광범위한 선택지는 프로젝트 설정 과정을 간소화하여 생산성과 프로젝트 플랜 효율성을 크게 향상시킵니다.

ClickUp의 프로젝트 및 프로그램 관리 기능은 정말로 탁월하며, 시장에서 새로운 기준을 설정하고 있습니다. 효율적인 작업 추적뿐만 아니라 다양한 프로젝트와 프로그램의 종합적인 관리를 지원하는 강력한 tools를 제공합니다. […] 또한, ClickUp의 잘 설계된 템플릿의 광범위한 선택지는 프로젝트 설정 과정을 간소화하여 생산성과 프로젝트 플랜 효율성을 크게 향상시킵니다.

📮 ClickUp 인사이트: 16%의 관리자가 여러 tools에서 업데이트를 통합하여 일관된 보기로 표시하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 업데이트가 분산되면 정보를 모아 정리하는 데 더 많은 시간을 소비하게 되고, 리더십에 할애할 시간이 줄어듭니다. 결과는? 불필요한 행정 업무, 놓친 인사이트, 그리고 일치하지 않는 결과입니다.

2. 생산적 (창의적 에이전시 수익성 추적에 가장 적합)

via 생산성

창의적 에이전시들은 어떤 프로젝트가 실제로 수익을 내는지 파악하는 데 어려움을 겪습니다. Productive는 실시간 수익성 추적을 통해 각 프로젝트별 재무 상태를 명확히 보여줌으로써 이 문제를 해결합니다.

이 플랫폼은 시간 추적을 예산과 직접 연결하여 작업 진행 상황에 따라 이익 마진을 모니터링할 수 있습니다. 이 tool이 일반적인 프로젝트 관리 tool과 다른 점은 에이전시 워크플로우에 대한 깊은 이해입니다. 클라이언트 온보딩부터 최종 청구까지 모든 과정을 지원합니다.

생산성을 높이는 최고의 기능

프로젝트 예산 대비 청구 가능한 시간을 실시간으로 추적하고, 지출 한도나 수익성 임계값에 접근할 때 즉시 알림을 받습니다

다양한 프로젝트 단계, 팀, 클라이언트별로 비용을 상세히 분할한 종합적인 재무 보고서를 생성하세요

Productive AI 를 통해 경비 양식을 자동으로 채우고, 보고서를 생성하며, 작업 활동을 요약하세요

팀 회원, 프로젝트 유형, 클라이언트 등급에 따라 맞춤형 평가율을 설정하세요

다중 프로젝트 전반에서 팀의 작업 용량과 자원 배분을 모니터링하여 과도한 약속을 방지하세요

생산성 한도

통합 생태계는 ClickUp과 같은 Enterprise 경쟁사보다 규모가 작습니다

맞춤형 보고는 효과적으로 설정하기 위해 기술적 지식이 필요하며, 전용 IT 지원이 없는 소규모 팀에게는 어려울 수 있습니다

생산적인 가격 책정

무료 체험판

필수: $11/월

프로페셔널: $28/월

최상위: $39/월

생산성 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (60개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (95개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Productive에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

G2 리뷰어의 Productive 프로젝트 비용 관리 tools 평가:

대리점으로서 우리에게 가장 도움이 되는 것은 비즈니스에서 진행 중인 모든 것에 대한 가시성입니다. 초기 견적/예산부터 프로젝트의 전체 생명주기, 청구서 발행까지 관련 데이터의 긴밀한 통합은 오류 발생 가능성을 크게 줄여줍니다. 모든 리소스 할당과 활용 현황(어떤 데이터도 보고서로 추출할 수 있다는 점을 멘션했나요?)을 한눈에 확인할 수 있는 대시보드는 정말 유용합니다.

대리점으로서 우리에게 가장 도움이 되는 것은 비즈니스에서 진행 중인 모든 것에 대한 가시성입니다. 초기 견적/예산부터 프로젝트의 전체 생명주기, 청구서 발행까지 관련 데이터의 긴밀한 통합은 오류 발생 가능성을 크게 줄여줍니다. 모든 리소스 할당과 활용 현황(어떤 데이터도 보고서로 추출할 수 있다는 점을 멘션했나요?)을 한눈에 확인할 수 있는 대시보드는 정말 유용합니다.

3. Screendragon (마케팅 Teams가 캠페인 예산을 관리하는 데 가장 적합합니다)

via Screendragon

복잡한 마케팅 캠페인을 관리하면서 지출된 모든 비용을 추적해 본 적 있나요? Screendragon은 마케팅 팀을 위해 특별히 설계된 워크플로우 자동화를 통해 이 문제를 해결합니다. 이 솔루션은 캠페인 실행 시 병목 현상을 일으키는 창의적 승인 프로세스를 원활하게 처리합니다.

팀은 프로젝트를 원활하게 진행하면서 예산 가시성을 완전히 유지하는 자동화된 라우팅을 설정할 수 있습니다. 이 방식으로 각 캠페인 개발 단계의 비용을 정확히 파악하고 이에 따라 최적화할 수 있습니다.

Screendragon의 주요 기능

여러 채널, 공급업체, 미디어 유형에 걸친 캠페인 지출을 통합된 대시보드에서 추적하세요

마케팅 캠페인 구조와 완벽하게 일치하는 맞춤형 예산 카테고리를 설정하세요

캠페인 지출을 성과 메트릭과 연결한 상세한 ROI 보고서를 생성하여 어떤 투자가 가장 높은 수익을 가져오는지 파악할 수 있습니다

/AI 지원 을 활용하여 운영 및 자원 관련 인사이트를 추출하고, 브랜드에 맞는 콘텐츠를 생성하며, 에이전트 중심의 워크플로우를 구축하세요

자원 용량의 보기를 완료하여 효과적인 자원 관리를 실현하세요

Screendragon의 한도

인터페이스 디자인은 최신 마케팅 프로젝트 관리 tools와 비교할 때 구식처럼 느껴집니다

맞춤 설정 및 고급 기능은 종종 Screendragon 지원팀의 도움이 필요로 하며, 이는 구현 속도를 늦출 수 있습니다

Screendragon 가격

맞춤형 가격

Screendragon 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (30개 이상의 리뷰)

💡 전문가 팁: '지출 속도' 메트릭을 생성하여 각 팀이 예산을 얼마나 빠르게 소진하는지 측정하세요. 이는 팀이 계약자 시간을 과도하게 사용하는 등 비효율성을 발견하는 데 매우 유용합니다.

4. Wrike (복잡한 프로젝트에 상세한 감독이 필요한 경우 가장 적합합니다)

via Wrike

복잡한 프로젝트는 특히 여러 부서가 deliverables를 협업해야 할 때 통제 불능 상태로 빠지기 쉽습니다. Wrike는 거의 모든 프로젝트 구조에 적응할 수 있는 맞춤형 워크플로우를 통해 이를 해결하며, 동시에 상세한 비용 추적을 지속적으로 유지합니다.

Teams는 특히 플랫폼이 기업급 복잡성을 처리하면서도 프로젝트 비용과 자원 활용도에 대한 가시성을 유지하는 능력을 높이 평가합니다.

Wrike의 주요 기능

사전 정의된 카테고리, 승인 프로세스, 비용 추적 매개변수를 포함한 상세한 프로젝트 예산 템플릿을 생성하세요

예산 관리 기능을 통해 모든 프로젝트의 재무 상황을 실시간으로 추정, 할당, 추적할 수 있습니다

다양한 차원에서 프로젝트 수익성을 분석하는 종합적인 보고를 생성하세요

프로젝트 예산에 직접 통합되는 자동화된 시간 추적 및 경비 보고 시스템을 설정하세요

프로젝트 관련 쿼리에 빠르게 답변을 받고 Wrike AI로 프로젝트 업데이트를 생성하세요

Wrike의 한도

내장형 화면 공유, 메시지, 또는 비디오 회의 기능이 없어 실시간 협업을 위해 외부 tools에 의존해야 합니다

사용자들은 로딩 속도가 느리거나 오류가 발생한다고 보고했으며, 예를 들어 페이지가 휴지 상태 후 로딩되지 않는 문제가 발생했습니다

고급 재무 관리 기능(예: 청구서 발행 또는 경비 추적)은 일반적으로 다른 소프트웨어와의 통합이 필요합니다

Wrike 가격

Free

팀: $10/월 사용자당 (연간 결제)

business: *$25/월 사용자당 (연간 결제)

enterprise: *맞춤형 가격

Pinnacle: 맞춤형 가격

Wrike 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (4,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (2,810개 이상의 리뷰)

📊 예산 실수: 베를린 브란덴부르크 공항은 2011년에 €25억 유로의 예산으로 개장할 예정이었으나, 비용이 €70억 유로로 증가해 2020년에야 개장했습니다. 조사 결과, 프로젝트 관리 비용 통제 부실과 중앙 집중식 추적 시스템의 부재가 원인으로 지적되었습니다.

5. Smartsheet (스프레드시트 애호가들이 프로젝트 재무 관리를 위해 가장 적합한 솔루션)

via Smartsheet

팀이 스프레드시트에 의존하지만 더 고급스러운 프로젝트 추적 기능이 필요하신 경우, Smartsheet가 그 간극을 완벽히 메워줍니다. 모두가 익숙한 그리드 인터페이스와 강력한 프로젝트 관리 기능을 결합해 비용을 효과적으로 추적합니다.

팀은 스프레드시트 수식을 사용하여 복잡한 프로젝트 예산을 구축하면서 자동화된 워크플로우 및 실시간 협업과 같은 고급 기능을 이용할 수 있습니다.

이 소프트웨어를 사용하면 지출을 추적하고 자원 비용을 모니터링하며, 여러 프로젝트의 재무 데이터를 통합한 롤업 보고서를 생성할 수 있습니다.

Smartsheet의 주요 기능

전통적인 스프레드시트와 같은 모양과 느낌의 경영진용 재무 보고서를 생성하지만, 실시간 프로젝트 추적에서 데이터를 가져옵니다

/AI를 활용해 시트를 분석하고 프로젝트 지출 트렌드를 예측하며 인사이트를 생성하세요

자원을 할당하고, 사용률을 추적하며, 할당된 작업과 시간당 요에 따라 인건비를 계산하세요

조건부 형식 설정과 자동화를 통해 예산 차액, 초과 지출, 자원 할당 문제를 강조 표시하세요

공유 시트를 통해 프로젝트 예산 및 재무 플랜에 협업하세요. 여러 팀원이 데이터를 입력하면서도 완전한 감사 추적을 유지할 수 있습니다

Smartsheet의 한도

변경 사항은 항상 실시간으로 업데이트되지 않으며, 자동 저장 기능이 없습니다

보고서는 페이지당 500행으로 제한되며, 대규모 보고서를 탐색하는 것은 번거로울 수 있습니다

일부 사용자는 보안을 위한 기능이 부족하다고 보고했습니다. 예를 들어 데이터 저장소 위치가 명확하지 않거나 전체 시트 액세스를 위한 '슈퍼 관리자' 역할이缺如되어 있습니다

Smartsheet 가격

무료 체험판

프로: $12/월 사용자당

business: *$24/월 사용자당

enterprise: *맞춤형 가격

고급 작업 관리: *맞춤형 가격 설정

Smartsheet 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (19,680개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (3,450개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Smartsheet에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

G2 리뷰에서 이 프로젝트 비용 추적 소프트웨어에 대한 실제 사용자의 의견을 확인해 보세요:

Smartsheet의 다용성 때문에 좋아합니다. 다양한 용도로 활용할 수 있죠. 때로는 Excel의 고급형이자 상호작용이 가능한 버전으로 사용하기도 하고, 다른 때는 대시보드와 자동화 기능을 활용해 일을 훨씬 쉽고 체계적으로 만들 수 있는 강력한 tools를 만들 수 있습니다.

Smartsheet의 다용성 때문에 좋아합니다. 다양한 용도로 활용할 수 있죠. 때로는 Excel의 고급형이자 상호작용이 가능한 버전으로 사용하기도 하고, 다른 때는 대시보드와 자동화 기능을 활용해 업무를 훨씬 쉽고 체계적으로 만들 수 있는 강력한 tools를 만들 수 있습니다.

6. Toggl Track (프로젝트 간 간단한 시간 추적에 가장 적합)

toggl Track을 통해

때로는 복잡한 프로젝트 관리 부담 없이 시간 사용 내역을 파악해야 할 때가 있습니다. Toggl Track은 모든 기기나 플랫폼에서 일하는 극히 간단한 시간 추적 기능을 통해 이를 제공합니다.

이 tool은 사용자의 작업을 방해하지 않도록 설계되었습니다. 타이머를 시작하고 프로젝트에 할당하며, 작업이 완료됨에 따라 중단하세요. 복잡한 워크플로우나 필수 필드가 실제 일을 지연시키지 않습니다. Teams은 시간 사용 패턴을 상세히 보여주는 보고를 통해 프로젝트 수익성에 직접적인 영향을 미치는 요소를 파악할 수 있어 매우 만족합니다.

Toggl Track의 주요 기능

시간 추정 기반으로 프로젝트 예산을 설정하고 , 추적된 시간이 할당된 시간을 초과하거나 접근할 때 알림을 받습니다

오프라인에서 시간을 추적하고 재연결 시 자동으로 동기화되어 청구 가능한 시간을 절대 잃지 않도록 합니다

보고를 통해 팀 생산성 패턴을 분석하고, 피크 생산 시간, 프로젝트 효율성률, 개인별 기여 패턴을 확인하세요

Toggl Track의 한도

팀 관리 기능은 완전한 프로젝트 관리 플랫폼에 비해 기본적입니다

원본 청구서 발행, 작업 중단 기록, GPS 추적, 급여 관리, 또는 일정 관리 기능이 없습니다

시간 입력 편집은 번거로울 수 있으며 오류가 발생하기 쉽습니다

타이머를 일시 중지할 수 없습니다. 중지하고 다시 시작해야 하며, 이로 인해 분할된 입력(예: 여러 개의 5초 세션)이 생성됩니다

Toggl Track 가격 정보

Free (5명까지 사용자 가능)

스타터: $10/월 사용자당

프리미엄: $20/월 사용자당

enterprise: *맞춤형 가격

Toggl Track 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (1,570개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,575개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Toggl Track에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

이 Capterra 리뷰는 이자가 나는 관점을 제시합니다:

Toggl Track은 매우 사용자 친화적입니다. 탐색이 간편합니다. 이전 프로젝트를 계속하거나 새로운 프로젝트를 추가하는 것이 매우 쉽습니다. 색상 코딩도 제가 가장 많은 시간을 보내는 영역을 구분하는 데 도움이 됩니다. 보고서 탭도 정말 마음에 듭니다 – 작업된 시간과 각 프로젝트에 할애한 시간의 비율을 한눈에 확인할 수 있어서 좋습니다.

Toggl Track은 매우 사용자 친화적입니다. 탐색이 간편합니다. 이전 프로젝트를 계속하거나 새로운 프로젝트를 추가하는 것이 매우 쉽다는 점이 좋습니다. 색상 코딩도 제가 가장 많은 시간을 보내는 영역을 구분하는 데 도움이 됩니다. 보고서 탭도 정말 마음에 듭니다 – 작업된 시간과 각 프로젝트에 할애한 시간의 비율을 한눈에 확인할 수 있어서 좋습니다.

🔍 알고 계셨나요? 조직의 41%만이 프로젝트를 예산 내에서 대부분 또는 항상 완료합니다. 이는 비용 추적이 해결할 수 있는 중요한 격차를 보여줍니다.

7. Harvest (통합 시간 추적 및 청구서 발행에 가장 적합)

via Harvest

비용 추적과 클라이언트 청구 프로세스 간의 원활한 통합이 필요한 프로젝트 관리자들은 Harvest를 특히 유용하게 생각합니다. 이 프로젝트 예산 관리 소프트웨어는 시간 추적 데이터를 청구 프로세스와 직접 연결하여 모든 청구 가능한 시간이 효율적으로 기록되고 수익으로 전환되도록 보장합니다.

재무 Teams는 Harvest가 내부 비용 추적과 외부 클라이언트 청구 처리를 단일 시스템에서 통합하여 다양한 플랫폼 간의 정산 일을 줄여주는 점을 높이 평가합니다. 상세한 보고는 어떤 프로젝트와 클라이언트가 가장 높은 마진을 창출하는지 명확히 보여줍니다.

Harvest의 최고의 기능을 확인하세요

자동화된 시간 추적 알림과 주간 요약 보고서를 설정하여 일관된 추적 습관을 유지하는 데 도움을 받으세요

포괄적인 보고를 통해 클라이언트, 프로젝트, 작업 유형별로 가장 높은 수익성을 창출하는 요소를 분석하세요

현재 소요율과 남은 예산 배분을 기반으로 정확한 프로젝트 예측 을 생성하여 최종 프로젝트 수익성을 예측하세요

추적된 시간과 비용을 기반으로 자동으로 청구서를 생성하고 플랫폼에서 직접 클라이언트에게 전송하세요

Harvest의 한도 사항

내장형 급여 관리 기능이나 자동화된 판매세 계산 기능이 없어 수동 일이나 제3자 통합이 필요합니다

타임시트 제출이나 청구서 알림과 같은 업데이트를 위한 중앙 집중형 알림 hub가 없습니다

작업 또는 시간 입력에 대한 필터링 옵션이 기본적이어서 보고서 내에서 특정 카테고리나 그룹을 분석하기 어렵습니다

Harvest 가격 정책

Free

프로: $13.75/월 사용자당

프리미엄: $17.50/월 사용자당

Harvest의 평가 및 리뷰를 확인하세요

G2: 4.3/5 (815개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (630개 이상의 리뷰)

📊 예산 실수: 2000년대 초, 영국 정부가 의료 기록 현대화 프로젝트를 진행하던 중 예산 이 £20억에서 £120억으로 급증한 후 결국 폐지되었습니다.

8. Hubstaff (원격 팀을 위한 상세한 활동 모니터링이 필요한 경우 가장 적합합니다)

hubstaff를 통해

분산된 팀을 관리하는 운영 담당자는 원격 근무자가 시간을 어떻게 사용하는지, 그리고 그것이 프로젝트 비용에 어떻게 반영되는지 상세히 파악해야 합니다. Hubstaff는 포괄적인 활동 모니터링을 통해 이러한 가시성을 제공합니다.

과도한 간섭 없이 책임감을 제공합니다—팀 회원들은 자신의 생산성 패턴을 확인할 수 있으며, 관리자들은 정확한 프로젝트 비용 산정을 위해 필요한 가시성을 확보할 수 있습니다. 상세한 보고는 원격 근무 패턴 중 어떤 것이 가장 효율적인 프로젝트delivery로 이어지는지 식별하는 데 도움을 줍니다.

Hubstaff의 주요 기능

자동 스크린샷 캡처 및 애플리케이션 사용 추적을 통해 팀 생산성을 모니터링하세요

팀이 일하는 동안 실시간으로 프로젝트 비용을 추적하고, 개인별 시간당 평가와 실제 일한 시간에 기반한 자동 노동 비용 계산 기능을 활용하세요

프로젝트 및 팀 회원별로 주간 예산이나 고정 비용 한도를 설정하여 과도한 지출을 방지하세요

추적된 시간과 프로젝트 할당에 따라 자동화된 급여 처리 시스템을 설정하여 결제 프로세스를 간소화하세요

프로젝트 비용, 팀 회원별 지출 내역, 예산 이력에 대한 상세 보고를 보기를 하세요.

Hubstaff의 한도

직원 모니터링 기능들은 신중하게 구현되지 않을 경우 침범적일 수 있으며 팀 사기를 저하시킬 수 있으며, 창의적 또는 전략적 일을 추적하는 데 적합하지 않을 수 있습니다

프라이버시 보호에 대한 우려는 엄격한 데이터 보호 요건을 갖춘 조직에서 도입의 한도를 둘 수 있습니다

그 강점은 주로 인력 비용 관리에 있으며, 재료 비용이나 기타 비인력 프로젝트 비용을 처리하는 데는 상대적으로 취약합니다

Hubstaff 요금제

Free 체험판

스타터: $7/월 사용자당 (최소 2 좌석)

성장: $9/월 사용자당 (최소 2 좌석)

팀: $12/월 사용자당 (최소 2 좌석)

Enterprise: $25/월 사용자당

Hubstaff 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (1,440개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (1,570개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Hubstaff에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

G2 리뷰 중 하나는 다음과 같이 설명합니다:

Hubstaff은 시간 추적과 팀 생산성 모니터링을 원활하게 지원하는 도구입니다. 기간 스크린샷 촬영, 활동 수준 추적, Trello 및 Asana와 같은 프로젝트 관리 tools와의 통합 기능은 원격 팀에게 매우 유용합니다. […] 때로는 활동 추적이 지나치게 침범적일 수 있으며, 특히 자주 스크린샷을 촬영할 때 그렇습니다. 모바일 앱은 가끔 지연되거나 충돌할 수 있어 이동 중 생산성을 방해할 수 있습니다.

Hubstaff은 시간 추적과 팀 생산성 모니터링을 원활하게 지원하는 도구입니다. 기간 스크린샷 촬영, 활동 수준 추적, Trello 및 Asana와 같은 프로젝트 관리 tools와의 통합 기능은 원격 팀에게 매우 유용합니다. […] 때로는 활동 추적이 지나치게 침범적일 수 있으며, 특히 자주 스크린샷을 촬영할 때 그렇습니다. 모바일 앱은 가끔 지연되거나 충돌할 수 있어 이동 중 생산성을 방해할 수 있습니다.

9. Sage Intacct (기업 재무 관리 통합에 가장 적합한 솔루션)

sage Intacct를 통해

기업은 기존 재무 시스템과 보고 구조에 원활하게 통합되는 프로젝트 비용 추적 솔루션이 필요합니다. Sage Intacct는 포괄적인 재무 관리 기능을 통해 이를 제공합니다.

프로젝트 회계 분야에서 뛰어난 성능을 발휘하며, 각 프로젝트의 비용, 청구서, 수익을 높은 정확도로 추적하고 관리할 수 있습니다. 직접 비용과 간접 비용을 할당하고, 복잡한 청구 일정을 관리하며, 회계 기준에 따라 수익을 인식할 수 있습니다.

재무 Teams은 이제 수동 데이터 조작 없이 기업 재무 보고서 및 경영진 보고서에 직접 반영되는 정확한 프로젝트 수익성 데이터를 얻을 수 있습니다.

Sage Intacct의 주요 기능

일반 장부 계정과 연결된 복잡한 프로젝트 예산을 생성하고 재무 보고서를 자동으로 업데이트하세요

트랜잭션에 프로젝트, 부서, 위치 및 기타 차원을 태그하여 세분화된 재무 분석 및 보고를 수행하세요

사전에 설정된 한도를 초과하는 모든 프로젝트 비용에 대해 승인을 요구하는 자동화된 재무 통제 시스템을 설정하세요

프로젝트 비용을 추적하면서 기업 지배 구조 요구사항과 재무 보고 기준을 충족하는 완료한 감사 추적을 유지하세요

데이터 품질을 개선하고 통합 AI를 통해 복잡한 재무 워크플로우를 자동화하세요

Sage Intacct의 한도

구현 복잡성은 적절한 설정을 위해 상당한 IT 자원과 재무 전문성이 필요합니다

가격은 단순한 프로젝트 관리 tools보다 현저히 높기 때문에 소규모 조직에는 실용적이지 않습니다

프로젝트 추적과 함께 포괄적인 재무 관리 통합이 필요 없는 조직에게는 과도한 기능입니다

GAAP 준수 때문에 구현 후 구성은 유연하지 않으며, 변경을 위해 개발자나 리셀러의 지원이 필요합니다

Sage Intacct 가격

맞춤형 가격

Sage Intacct 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (3,730개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (525개 이상의 리뷰)

💡 전문가 팁: 빠른 지출 승인 프로세스를 도입하세요. 설정된 한도를 초과하는 비필수 지출은 두 번째 승인이 필요하도록 하여 충동 구매를 방지할 수 있습니다. ClickUp에서 AI 에이전트를 구축하여 이 과정을 자동화할 수 있습니다.

📊 예산 실수: 캘리포니아 고속 철도 프로젝트는 2008년 $330억으로 추정되었습니다. 2023년까지 추정 비용은 $1280억에 달했으며, 완료 일정은 명확하지 않았습니다. 이는 주로 일관되지 않은 비용 모니터링과 범위 변경 때문으로 지적되었습니다.

10. Procore (건설 프로젝트 비용 프로젝트 관리에 가장 적합한)

procore를 통해

건설 프로젝트는 일반적인 tools로는 효과적으로 처리하기 어려운 독특한 비용 관리 과제를 포함합니다. Procore는 건설 프로젝트 재무 관리를 위해 특별히 설계된 기능을 통해 이러한 특정 요구사항을 충족시킵니다.

건설 비용의 흐름을 이해하고, 모든 단계에서 가시성을 제공합니다. 사전 개발 단계부터 최종 완료까지 Teams는 인력, 재료, 장비, 하청업체 비용을 추적할 수 있으며, 건설 회계 원칙과 보고 요건을 준수합니다.

Procore의 주요 기능

자동화된 승인 워크플로우를 통해 변경 주문 및 예산 변경을 관리하며, 완료한 감사 추적을 유지합니다

예산, 계약서, 변경 요청, 구매 주문서, 청구서 등을 모두 연결된 단일 시스템에서 /AI 지원 기능을 통해 한눈에 확인하세요

프로젝트 유형, 단계, 비용 코드 및 기타 건설 특화 카테고리로 구분된 상세한 비용 보고서를 생성하세요

모바일 앱을 통해 필드 작업을 재무 추적과 직접 연결하여 팀원이 작업 현장에서 시간, 재료, 장비 사용량을 기록할 수 있습니다

Procore의 한도

사전 건설 입찰 tool은 효율성이 부족하고 문제가 많다는 비판을 받고 있으며, 사용성 문제와 개발 팀의 시기적절한 업데이트 부족 등이 주요 문제로 지적되고 있습니다

구현에는 비용 코드 설정, 승인 워크플로우 구성, 기존 계정 시스템과의 통합 등에 상당한 설정 시간이 필요합니다

일부 사용자는 고객 지원이 부족하다고 느끼며, 응답 속도가 느리거나 전담 계정 관리자가 없거나 해결되지 않은 문제가 발생할 수 있습니다

Procore 가격

맞춤형 가격

Procore 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (3,450개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (2,770개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Procore에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

Capterra의 리뷰는 다음과 같이 요약했습니다:

Procore는 대규모 산업 프로젝트부터 단순한 주거용 건설까지 모든 규모의 프로젝트를 수행하기 위해 필요한 모든 기능을 갖춘 체계적이고 효율적인 플랫폼입니다.

Procore는 대규모 산업 프로젝트부터 단순한 주거용 건설까지 모든 규모의 프로젝트를 수행하기 위해 필요한 모든 기능을 갖춘 체계적이고 효율적인 플랫폼입니다.

💡 전문가 팁: 소프트웨어 비용 절감을 단순화하려면 기능 애드온 비용을 별도로 추적하세요. 추가 기능 요청을 원래 범위와 대비해 기록하면, 예산 내에서 협상하거나 연기할 수 있습니다.

ClickUp에서 전체 비용 현황을 한눈에 확인하세요

예산 추적은 종종 분리된 상태에서 이루어집니다. Teams가 스프레드시트를 업데이트하고 숫자가 여기저기 전달되면서 프로젝트 가시성이 저하됩니다.

ClickUp은 그 간극을 닫힙니다. 이 프로젝트 비용 추적 소프트웨어는 Teams가 작업이나 타임라인에서 속도를 늦추지 않고 프로젝트 예산을 모니터링할 수 있도록 도와줍니다.

작업 관리, 보고서, 문서, 커뮤니케이션이 한 개의 연결된 플랫폼에 통합되어 예산이 작업과 항상 연결됩니다. 자연스럽게 결정이 더 빠르게 이루어지며, 프로젝트는 계획대로 진행됩니다.

오늘 바로 ClickUp에 가입하세요! ✅