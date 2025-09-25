2025년 최고의 고객 서비스 /AI 에이전트

맞춤형 고객 서비스는 AI에 의해 조용히 재편되고 있습니다.

미래지향적인 과대광고와는 거리가 먼 AI 에이전트들은 이제 화려하지는 않지만 중요한 업무를 맡고 있습니다: 티켓 라우팅, 반복적인 요청 처리, 적절한 시점에 필요한 정보 제공, 그리고 인간의 개입 없이도 운영의 흐름을 유지하는 일들입니다.

맥킨지 연구에 따르면, 에이전트가 포함된 환경에서는:

일반적인 인시던트의 최대 80%를 자율적으로 해결할 수 있으며, 해결 시간은 60~90% 단축됩니다.

최고의 AI 에이전트는 무엇일까요? 방해하지 않습니다. 조용히 일을 처리하며 팀의 진짜 필요한 곳에 집중할 수 있게 합니다.

이 블로그 포스트에서는 활용 가치가 있는 최고의 고객 서비스 AI 에이전트를 분석합니다. 함께 살펴보시죠! 🤖

고객 서비스를 위한 최고의 /AI 에이전트

고객 서비스 팀을 위한 최고의 AI 에이전트 간 간략한 비교입니다.

tool 주요 기능 가장 적합한 가격 ClickUp 맞춤형 자동 응답 에이전트, 채팅 통합 답변, AI 기반 작업 워크플로우, 지원 작업 공간 템플릿 모든 크기의 팀 Free Plan 제공; 기업용 맞춤형 설정 가능 Intercom 핀 GPT-4 기반 응답, 워크플로우 트리거, 피드백 기반 학습, 키 포인트가 포함된 대화록 중소기업 좌석당 월 $39부터 시작; 14일 무료 체험판; 해결 건당 $0.99 Ada 지원 다국어 AI, 단계별 지원 수준, 사전 대응형 고객 연락, 드래그 앤 드롭 빌더 기업 맞춤형 가격 정책 (배포 규모에 따라 상이) Kustomer 감정 인식, CRM 기반 컨텍스트, 음성 및 채팅 지원, 스마트 스케줄링 중견기업부터 기업 팀까지 사용자당 월 $89부터 시작; AI 애드온은 대화당 $0.60부터 Zendesk AI 예측적 분류, /AI 강화 에이전트 지원, 자동 언어 감지, SLA 중심 로직 중견 기업부터 대기업까지의 팀 에이전트당 월 $55부터 (연간 결제); AI 애드온: 에이전트당 월 $50 Drift AI 영업 팀 연계 지원, 리드 스코어링, 달력 예약, 전환 메트릭 중견 기업용 SaaS 및 구독 비즈니스 맞춤형 가격 책정 Tidio Lyro 빠른 설정, 채널 전환, 제품 카탈로그 연결된 자동화, 업무 시간 외 자동화 개인 및 소규모 비즈니스 Lyro AI 에이전트 애드온은 월 $39부터 시작합니다 Freshdesk Freddy AI 감정 기반 분류, 도움말 문서 업로드, AI 대 인간 메트릭, 다중 채널 지원 작은 규모의 팀부터 중규모 팀까지 에이전트당 월 $18부터 시작; AI 코파일럿은 에이전트당 월 $94부터 시작

맞춤형 고객 서비스용 AI 에이전트란 무엇인가요?

고객 서비스용 AI 에이전트는 비즈니스와 고객 간 상호작용 방식을 혁신하는 정교한 디지털 어시스턴트입니다. 이러한 첨단 tools는 자연어 처리(NLP)와 머신러닝(ML)을 활용하여 복잡한 고객 문의를 처리합니다.

이들은 맥락을 이해하고 상호작용으로부터 학습하며 시간이 지남에 따라 개선되도록 설계되었습니다.

AI 에이전트 tools는 채팅, 이메일, 헬프 데스크 등 다양한 채널에서 작동하여 고객에게 더 빠른 응답을 제공하면서도 귀사의 일을 체계적으로 관리할 수 있게 합니다.

🧠 재미있는 사실: 1960년대 후반, '셰이키(Shakey)' 로봇은 자신의 행동에 대해 추론할 수 있는 최초의 범용 이동형 로봇으로 등장했습니다. SRI 인터내셔널에서 개발한 셰이키는 미래 AI 에이전트의 단계를 마련했습니다.

맞춤형 고객 서비스용 /AI 에이전트에서 무엇을 찾아야 할까요?

지원 담당자들은 새로운 번거로움을 만들지 않으면서 현실적인 어려움을 해결해 주는 tools를 원합니다. 왜냐하면 그들이 가장 부족한 것은 동일한 또는 반복되는 상황을 계속해서 설명할 시간이 없기 때문입니다.

AI 고객 서비스 에이전트에서 가장 중요한 요소는 다음과 같습니다:

직관적인 설정: 최소한의 교육으로 몇 시간 만에 가동 가능하여 상담원이 고객 지원에 집중할 수 있도록 지원합니다

상황 인식형 응답: *고객의 어조, 속어, 긴급도를 파악하여 따뜻하고 인간적인 느낌의 답변을 구성합니다

크로스 플랫폼 일관성: WhatsApp, 이메일, X, SMS 등 모든 채널에서 통일된 답변을 제공하여 일관된 맞춤형 고객 경험을 보장합니다

원활한 상담원 이관: 전체 채팅 맥락을 유지한 채 채팅을 인간 상담원에게 전달하여 고객이 설명을 반복할 필요가 없도록 합니다

브랜드에 맞춘 어조: 귀사의 위치를 반영하여 답변을 맞춤형으로 설정합니다. 독특한 스타일부터 전문적인 어조까지, 진정성을 위해

즉각적인 성과 분석: 해결률 같은 실시간 통계를 지원 담당자에게 제공하여 자신감과 효율성을 높입니다

안정적인 최고 성능: 휴일 영업 팀과 같은 급증하는 수요도 지연이나 긴 대기 시간 없이 처리하여 고객 만족도를 유지합니다

최고의 고객 서비스 /AI 에이전트

이 AI 고객 서비스 tools들은 고객의 쿼리에 즉각적인 답변을 제공하여 고객 만족도를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 각 tool을 자세히 살펴보겠습니다. 👇

1. ClickUp (지원 작업 추적 및 워크플로우 자동화에 최적)

ClickUp AI 자동화 에이전트로 지원 업무 최적화하기 ClickUp 자동 응답 에이전트를 설정하여 작업 데이터를 가져오고 질문에 답변하세요

ClickUp은 고객 서비스의 복잡한 요소들을 하나의 시스템으로 통합합니다.

프로젝트 관리, 지식 관리, 채팅을 하나로 결합한 업무용 모든 것 앱입니다. AI로 구동되어 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp의 Autopilot 에이전트

ClickUp AI 에이전트를 활용하여 작업을 자동화하고, 질문에 답변하며, 더 많은 것을 완료하세요

ClickUp의 자동 에이전트를 활용하여 팀 리더를 쫓아다니지 않고도 업데이트를 전달하세요

ClickUp 자동화 에이전트로 시작하세요. 이 AI 기반 워크플로는 여러분이 정의한 트리거에 따라 작동합니다.

예를 들어, 특정 계정의 환불을 누가 처리하는지 묻는 메시지가 도착했다고 가정해 보세요. 자동 응답 에이전트가 작업 공간을 스캔하여 해당 작업을 찾아 담당자 이름과 활성 스레드 링크를 포함한 답변을 제공합니다.

ClickUp의 맞춤형 자동화 에이전트

특정 키워드나 채널을 기반으로 작업을 트리거하도록 ClickUp 맞춤형 자동화 에이전트를 구축하세요

워크플로우에 더 구체적인 기능이 필요하다면, 노코드 빌더를 활용해 ClickUp 맞춤형 자동화 에이전트를 구축할 수 있습니다.

통합 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain은 작업 구축 과정에서도 지원을 제공합니다. 프롬프트 초안 작성, 작업 개선, 워크플로우 기반 tool 추천 등에 활용하세요.

VIP 계정을 위한 파트너 지원 채널이 있다고 가정해 보세요. 해당 채널을 모니터링하는 AI 에이전트를 구축할 수 있습니다. 이 에이전트는 메시지에 '데이터 유출' 또는 '접근 문제'가 멘션될 때만 트리거되어 '기업 에스컬레이션' 목록에 작업을 생성하고, 원본 메시지를 첨부한 후 보안 팀에 할당합니다.

ClickUp의 작업 관리

에이전트 배치가 완료된 후에도 나머지 워크플로우에는 체계적인 관리가 필요합니다. ClickUp의 고객 서비스용 프로젝트 관리 소프트웨어는 티켓 분류, 소유자 지정, 진행 추적, 인사이트 도출을 위한 전용 작업 공간 설정을 제공합니다.

ClickUp 작업으로 시작하여 모든 고객 문제를 실행 항목으로 전환하세요. 그런 다음 ClickUp 사용자 지정 필드로 작업을 강화하여 효과적으로 분류하고 우선순위를 지정하세요. '문제 유형', '고객 세그먼트', '채널', '긴급도'와 같은 필드를 통해 팀이 티켓을 효율적으로 필터링하고 처리할 수 있습니다.

지원 프로세스의 추진력을 유지하려면 ClickUp 자동화를 구현하세요. 티켓 분류, 우선순위 지정, 할당을 순식간에 처리해 줍니다. 작업이 '블록' 상태로 이틀 이상 지속될 경우 자동화가 팀 리더에게 알리고, 문제를 에스컬레이션하며, 관련 커뮤니케이션 채널에 업데이트를 게시할 수 있습니다.

설정을 신속하게 진행하려면 ClickUp 고객 서비스 관리 템플릿이 즉시 사용 가능한 작업 공간을 제공합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 고객 지원 관리 템플릿으로 완벽한 지원 작업 공간을 구축하세요

이 고객 서비스 템플릿에는 '문제 유형', '완료 상태', '요청자 연락처 이메일', '고객 만족도 평가'와 같은 사전 구축된 사용자 지정 필드가 포함되어 있습니다. 또한 티켓 접수를 간소화하는 사전 구축된 양식 기능을 제공하여 팀이 고객 요청을 효율적으로 관리할 수 있도록 합니다.

반복되는 문제를 심층적으로 분석하려는 팀에게는 ClickUp 고객 문제 진술서 템플릿이 매우 유용합니다.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp의 한도

유연성은 강력하지만, 신규 사용자는 맞춤형 설정과 작업 공간 설정 익히는 데 시간이 필요할 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,230개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,460개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

이 레딧 댓글이 모든 것을 말해줍니다:

솔직히 ClickUp Brain 덕분에 수많은 번거로운 작업이 사라졌어요. 무료 버전도 꽤 효율적인 AI tool이 있긴 하지만, 탭을 계속 전환해야 하는 건 정말 힘들죠. 게다가 집중 작업 중일 때 이런 걸 하고 싶지 않아요. 콘텐츠 업계에 종사하다 보니 주로 글쓰기에 AI tool을 활용합니다. 작성한 내용을 편집해 주기도 하죠(정말 대단해요!).

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자 중 자동화 tools를 정기적으로 사용하고 새로운 자동화 기회를 적극적으로 찾는 비율은 단 10%에 불과합니다. 이는 생산성 향상을 위한 주요 미개척 요소를 부각시킵니다—대부분의 팀은 여전히 간소화되거나 제거될 수 있는 수일에 의존하고 있습니다. ClickUp의 AI 에이전트는 자동화를 처음 사용하는 분들도 손쉽게 자동화된 워크플로우를 구축할 수 있게 합니다. 플러그 앤 플레이 템플릿과 자연어 기반 명령어를 통해 팀 내 모든 구성원이 업무 자동화를 활용할 수 있습니다! 💫 실제 결과: QubicaAMF는 ClickUp의 동적 대시보드와 자동화된 차트를 활용해 보고 시간을 40% 단축했습니다. 수시간 걸리던 수작업이 실시간 인사이트로 전환되었습니다.

2. Intercom 핀 (지식 기반 쿼리 해결에 최적)

intercom Fin 제공

Intercom 핀은 GPT-4와 같은 고급 언어 모델을 활용하여 단순한 키워드 매칭을 넘어 맞춤형 고객의 질문을 이해합니다. 기존 문서와 연결되어 비교적 빠른 도입이 가능합니다.

대화 맥락에 따라 어조를 조절하는 방식을 확인할 수 있습니다: 기술적 문제 논의 시에는 전문적으로, 불만 처리 시에는 공감적으로 대응합니다. 많은 팀이 지원 자료의 부족한 부분을 파악하기 위해 해결 패턴을 식별하는 기능을 높이 평가합니다.

기존에 다른 Intercom tools를 사용 중이라면, Fin은 기존 워크플로우에 완벽하게 통합됩니다.

Intercom 핀 최고의 기능

고객이 특정 제품이나 문제를 멘션할 때 특정 작업을 트리거하는 맞춤형 워크플로우를 설정하세요

에스컬레이션 대비 성공적인 해결 사례를 보여주는 분석을 통해 /AI 성능을 확인하세요

학습 과정에 고객 피드백을 반영하여 향후 상호작용을 개선하세요

키 포인트가 강조된 대화 기록을 보기하여 고객의 우려 사항을 신속하게 파악하세요

Intercom 핀 한도

다른 플랫폼을 사용할 경우 한도가 있는 Intercom 생태계 내에서만 일합니다

고도로 기술적이거나 전문적인 산업 관련 질문에 어려움을 겪고 계신가요?

제공 서비스가 변경됨에 따라 정확성을 유지하려면 정기적인 콘텐츠 업데이트가 필요합니다

Intercom 핀 가격 정책

14일 무료 체험판

필수: 좌석당 월 $39

고급: 좌석당 월 $99

전문가: 좌석당 월 $139

Fin AI 에이전트: 해결 건당 $0.99 (모든 플랜 및 통합에 동일하게 적용되는 가격)

Intercom 핀 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (3,380개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (1,115개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Intercom Fin에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

이 리뷰가 우리의 관심을 끌었습니다:

우선, 설정이나 구성이 거의 필요 없는 매우 쉬운 AI 솔루션입니다. 하지만 초기 설정을 넘어서면 꽤 빨리 한도가 느껴지기 시작합니다.

📖 추천 자료: 무료 고객 여정 지도 템플릿

3. Ada Support (기업 다국어 지원에 최적)

via Ada Support

Ada 지원은 별도의 언어별 설정 없이 다국어 대화를 처리합니다. 들어오는 질문을 자동으로 분류하여 주제별로 전문화된 AI 모듈로 전달합니다.

많은 대기업이 이 시스템을 사용하는 이유는 글로벌 시장으로 확장할 때 인력을 비례적으로 늘리지 않아도 되기 때문입니다. 보안 규정 준수 기능 덕분에 은행 및 의료 등 엄격한 데이터 처리 규정이 적용되는 산업에 적합합니다.

Ada Support 주요 기능

시스템을 제품 데이터베이스에 연결하여 재고 및 사양에 관한 최신 정보가 응답에 포함되도록 하세요

값 등급에 따라 맞춤형 대화를 분류하여 자동으로 차별화된 서비스 수준을 제공합니다

계정 마일스톤 또는 일반적인 문제 발생 시기에 트리거되어 자동으로 발송되는 사전 대응 메시지를 전송하세요

해결 유형별 맞춤형 보고서를 생성하여 티켓 급증 전에 제품 문제를 사전에 파악하세요

Ada 지원의 한도

설정에는 일반적으로 4~6주가 소요되며 전담 기술 인력이 필요합니다

가격 구조로 인해 지원 규모가 작은 기업에는 실용적이지 않습니다

여러 맞춤형 지식 항목에서 정보를 가져올 때 가끔 덜 정확한 답변을 제공할 수 있습니다

Ada 지원 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Ada 지원 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (150개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Ada 지원에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

노트할 만한 관점 하나:

ADA는 사용하기 쉽고 시스템 작동 방식을 이해하기 간편합니다. 자동 응답 설정 방법 또한 텍스트 상자, 비디오, 이미지 등의 옵션을 채팅 흐름에 드래그 앤 드롭할 수 있고, 제공되는 액션 덕분에 채팅 흐름이 원활하게 일하도록 설정하기 쉽습니다.

🧠 재미있는 사실: KPMG 조사에 따르면 비즈니스가 AI에 1달러를 투자할 때마다 평균 3.5달러의 수익을 거둡니다. 소수이지만 인상적인 5%의 기업은 무려 8달러의 수익을 창출한다고 보고했습니다.

4. Kustomer (감정 기반 지원 우선순위 지정 최적)

via Kustomer

Kustomer는 독립형 챗봇이 아닌 CRM 플랫폼의 일부로 운영됩니다. 고객 메시지를 해석하여 좌절감이나 긴급성 같은 감정을 감지합니다. 이러한 감정 인식 능력은 즉각적인 대응이 필요한 대화를 우선순위로 처리하는 데 도움을 주어 문제의 확대를 방지합니다.

각 메시지를 개별적으로 처리하는 대신 고객 이력을 고려하여 상황에 맞는 응답을 제공하는 방식을 높이 평가할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 재방문 고객의 반복적인 문의 부담을 줄이고 맞춤형 지원을 가능하게 합니다.

Kustomer 주요 기능

수동 달력 관리 없이 문제 유형에 따라 자동으로 후속 조치 일정을 예약하세요

감지된 고객 감정이나 기분에 따라 다양한 대화 또는 맞춤형 고객 관리 전략을 적용하세요

맞춤형 고객이 특정 제품을 멘션할 때 관련 구매 내역을 표시하세요

구독 유형과 같은 계정 세부 정보를 포함한 응답 제안 생성

Kustomer의 한도

AI 워크플로우 자동화 비율은 일부 경쟁사보다 낮은 편으로 평가될 수 있습니다

음성 기능은 텍스트 기능만큼 성숙하지 않습니다

기존 시스템과의 연동이 아닌 Kustomer CRM 플랫폼을 완료해야 합니다

전문 다국어 솔루션에 비해 제공되는 언어 옵션이 적습니다

Kustomer 가격 정책

기업: 사용자당 월 $89

얼티밋: 월 $139/사용자당

AI 애드온

*맞춤형 고객용 AI 에이전트: 참여 대화당 $0.60

상담원용 AI 에이전트: 사용자당 월 $40

Kustomer 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (430개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (75개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Kustomer에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자가 다음과 같은 피드백을 공유했습니다:

Kustomer가 정말 세련되고 잘 디자인된 점이 마음에 듭니다. 투박하거나 사용하기 어렵지 않아요. 정말 간결하게 구성되어 있죠. 보고 기능은 A+입니다. 고객뿐만 아니라 팀에 대해서도 매우 심층적으로 분석해줍니다. 팀 성과와 생산성 추적에도 정말 효과적이에요.

5. Zendesk AI (데이터 기반 대화 처리에 최적)

via Zendesk

Zendesk AI는 수십억 건의 지원 상호작용 패턴을 활용하여 수신 메시지를 자동으로 분류하고 적절한 대기열에 할당합니다. 이 헬프데스크 소프트웨어는 일반 대화보다 고객 서비스 언어에 집중하여 고객이 사용하는 업계 용어를 인식하는 데 도움을 줍니다.

고객 대응 자동화와 에이전트 지원 tools를 결합하여 지원 경험의 양측을 모두 향상시킵니다. 이 접근 방식은 복잡한 문제가 발생할 때 인간의 전문성이 필요할 때 더 원활한 전환의 결과를 가져옵니다.

Zendesk AI의 최고의 기능들

대화 패턴을 분석하여 고객이 자동화 솔루션을 포기하는 공통 지점을 찾아보세요

이전 유사 티켓과 해결 사례를 기반으로 에이전트에게 다음 조치를 추천합니다

언어를 자동으로 감지하고 고객 선택 없이 응답 언어를 전환하세요

Zendesk AI의 한도

최적의 성능을 발휘하려면 과거 상호작용 데이터가 충분히 필요합니다

Zendesk 외 시스템과의 연동은 더욱 복잡해집니다

인터페이스가 자주 변경되어 가끔 학습 장벽이 발생합니다

일부 사용자에 따르면 성능은 언어별로 차이가 있습니다

Zendesk AI 가격 정책

Free 체험판

*suite Team: 에이전트당 월 $55 (연간 결제)

Suite Growth: 에이전트당 월 $89 (연간 결제)

Suite Professional: 에이전트당 월 $115 (연간 결제)

Suite Enterprise: 맞춤형 가격

AI 애드온*

고급 AI: 에이전트당 월 $50 (연간 청구)

Zendesk AI 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (6,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (4,040개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zendesk AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 중 하나는 이렇게 표현합니다:

AI 기능이 마음에 듭니다. 제가 답변을 작성하면 ZD가 더 친근하게, 더 정교하게, 더 공식적으로 만들어줍니다. 정말 훌륭하죠. 또한 Zendesk 팀은 항상 매우 도움이 되고 훌륭합니다.

🔍 알고 계셨나요? 딜로이트 보고서에 따르면, 이미 15%의 고객센터에서 생성형 AI를 활용하여 고객 인증 속도를 높이고, 해결 방안을 간소화하며, 자동화된 통화 요약 및 후속 조치를 생성하고 있습니다.

6. Drift AI (영업 팀 중심 고객 상호작용에 최적)

via Salesloft

Salesloft의 Drift는 영업 팀 인식을 바탕으로 지원 대화에 접근하며, 고객 서비스 상호작용이 영업 기회를 드러낼 수 있는 시점을 파악합니다.

이 고객 성공 소프트웨어는 마케팅 tools와 연결되어 대화 상대가 이전에 가격 페이지 보기를 했는지, 장바구니를 포기했는지 등의 맥락을 추가하고, 노트합니다. 영업 팀 관점을 반영한 Drift는 지원 과정에서 업그레이드 가능성이 자주 발생하는 SaaS 및 구독 비즈니스에 특히 유용합니다.

또한, 효율성을 위해 기존 지원 측정 메트릭과 함께 전환 메트릭을 추적하는 분석 기능을 제공합니다.

Drift AI의 최고의 기능

사용 패턴을 기반으로 지원 대화 중 업셀 기회를 포착하세요

구매 의사가 확인되는 대화 시점에 바로 영업 팀 달력으로 회의 예약하기

대화 출처를 모니터링하여 어떤 마케팅 채널이 지원 요청을 생성하는지 확인하세요

잠재 고객과 기존 고객을 위한 서로 다른 대화 경로를 생성하세요

Drift AI의 한도점

지원 기능은 영업 팀 역량만큼 강력하지 않습니다

분석은 기존 지원 성과 지표보다 전환 메트릭을 중시합니다

일부 대안보다 맞춤형 대화 흐름 설정에는 더 많은 수동 작업이 필요합니다

Drift AI 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Drift AI 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (1,250개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (195개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Drift AI에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 리뷰어에 따르면:

잠재 고객과 대화할 때 Drift가 주는 대화형 느낌이 정말 마음에 듭니다. 매월 추가 인바운드 리드를 확보하는 데 도움이 되며, 영업 팀이 회의를 예약하고 인바운드 리드를 사전 심사할 수 있는 쉬운 솔루션을 제공합니다. Gmail과도 손쉽게 연동되는 점이 특히 마음에 듭니다. 덕분에 기술 스택에서 관리해야 할 또 다른 플랫폼이 아니라 훨씬 더 간소화된 느낌을 줍니다. 저는 매일 Drift를 확인하는데, 어려운 영업 팀 환경 속에서도 큰 도움이 되고 있습니다!

7. Tidio Lyro (한도 자원을 가진 소규모 비즈니스에 최적)

via Tidio

Tidio의 Lyro는 중소기업을 위한 빠른 설정에 집중하여 기술적 복잡성을 줄입니다. 방대한 훈련 데이터 없이도 일반적인 고객 문의의 약 70%를 처리합니다.

채널 간 대화 흐름이 실시간 채팅, WhatsApp, Instagram, 메신저 등에서도 맥락을 잃지 않고 이어집니다. 이러한 연결성은 소규모 팀이 여러 AI 커뮤니케이션 플랫폼을 동시에 관리하는 데 도움이 됩니다.

더 나은 점은? 이 시스템은 Claude(Anthropic AI)와 자체 개발 모델을 결합해 성능과 비용 효율성을 균형 있게 제공합니다. Tidio는 복잡한 맞춤형 옵션보다 실질적인 결과를 우선시합니다.

Tidio Lyro 최고의 기능

일반적인 비즈니스 유형별 워크플로우 템플릿으로 시작하여 AI 고객 지원을 강화하세요

맞춤형 고객과 실시간 상담원 간 대화를 정보 반복 없이 원활하게 전환하세요

제품 카탈로그를 연결하여 AI가 이름과 기능으로 특정 항목을 참조할 수 있도록 하세요

팀이 부재 중일 때 기본적인 문의에 대한 업무 시간 외 대응을 설정하세요

Tidio Lyro의 한도

기업 기능은 더 적게 제공됩니다

기업 솔루션보다 동시 처리 가능한 대화량이 적습니다

개발자 중심 플랫폼에 비해 고급 맞춤형의 한도가 있습니다

Tidio Lyro 가격 정책

7일 무료 체험판

Lyro AI 에이전트: 월 39달러

흐름: *월 $29

Tidio Lyro 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1,730개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (465개 이상의 리뷰)

Tidio Lyro에 대해 실제 사용자들은 어떤 평가를 내리고 있을까요?

G2 리뷰어의 요약은 다음과 같습니다:

Tidio는 실시간 채팅 관리, Lyro를 통한 자주 묻는 질문 자동화, 지원팀으로의 대화 연결을 놀라울 정도로 쉽게 만들어 줍니다. 깔끔하고 직관적인 인터페이스와 WooCommerce, Klaviyo 같은 플랫폼과의 연결 가능성은 큰 장점입니다. 또한 동일한 tool 내에서 지원 및 마케팅 흐름을 모두 처리할 수 있는 유연성도 높이 평가합니다.

🔍 알고 계셨나요? 연구에 따르면 AI 에이전트는 집단 상호작용 시 인간과 유사한 의사소통 관례를 자발적으로 발전시킬 수 있습니다. 이러한 행동은 인간 언어의 진화를 반영하며 AI가 보여줄 수 있는 복잡한 사회적 역학을 부각시킵니다.

8. Freshdesk Freddy AI (기술 전문성 없이도 빠른 배포에 최적)

via Freshdesk

프레시데스크 프레디 AI는 방대한 수동 교육 없이 기존 자료에 연결하여 도입 시간을 단축합니다. 지원 요청의 약 45%를 독립적으로 처리합니다.

이 AI 에이전트는 고객이 문제를 보고하기 전에 잠재적 문제를 식별하는 선제적 서비스 기능도 제공합니다. 이러한 예방적 접근은 시간이 지남에 따라 티켓 발생량을 줄일 수 있습니다. 프레디 AI의 전략은 모든 작업에 무조건 자동화를 강요하기보다, 언제 인간 지원이 더 효과적인지 판단하는 데 중점을 둡니다.

Freshdesk Freddy AI의 최고의 기능

기존 맞춤형 도움말 문서를 수동으로 맞춤형 고객 서비스 지식 기반을 재구축하는 대신 자동으로 업로드하세요

일반적인 지원 티켓을 검토하여 향후 문제를 예방할 수 있는 새로운 도움말 콘텐츠를 제안하세요

해결 메트릭 전반에 걸쳐 AI 에이전트와 인간 에이전트의 성과를 비교하세요

Freshdesk Freddy AI의 한도

일부 대화형 플랫폼에 비해 덜 정교한 대화 브랜치 구조

독립형 솔루션으로 일하기보다는 Freshdesk 인프라가 필요합니다

일부 사용자에 따르면 지식 기반 해석에 일관성 부족이 가끔 발생합니다

Freshdesk Freddy AI 가격 정책

Free Plan (최대 2명의 에이전트까지)

성장: 에이전트당 월 $18

Pro: 에이전트당 월 $59

Pro + AI Copilot: 에이전트당 월 $94

기업: 에이전트당 월 $95

Freshdesk Freddy AI 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (3,505개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (3,385개 리뷰)

실제 사용자들은 Freshdesk Freddy AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 평가를 확인해 보세요:

Freshdesk의 직관적인 인터페이스와 강력한 자동화 기능 덕분에 고객 지원 및 결제 지원 관련 티켓 관리 일이 간소화되었습니다. Freddy는 응답 품질을 향상시키고, 미리 작성된 응답은 시간을 절약해 줍니다. Freshdesk의 다중 채널 지원은 이메일, 채팅, 소셜 미디어 간 원활한 소통을 가능하게 하여 일관된 고객 서비스를 보장합니다.

🔍 알고 계셨나요? 대부분의 팀은 AI 에이전트를 면밀히 모니터링하며, 55.4%는 추적 또는 가시성 tools에 의존하고, 44%는 가드레일을 구축했습니다. 오프라인 및 온라인 평가도 흔히 이루어집니다.

ClickUp의 AI 에이전트로 맞춤형 고객 서비스를 재고하세요

적합한 AI 에이전트를 선택하는 핵심은 팀의 일상 업무를 실제로 개선하는 요소를 파악하는 데 있습니다. 팀이 여전히 업데이트를 쫓아다니거나, 동일한 답변을 반복 작성하거나, 맥락 파악에 어려움을 겪는다면 속도만으로는 해결책이 되지 않습니다.

ClickUp은 두 가지를 모두 지원합니다: 실행을 취하는 에이전트와 모든 것을 연결하는 작업 공간.

고객 지원용 템플릿, 자동화, 실시간 업데이트, 그리고 여러분의 조건에 따라 작동하는 AI 에이전트. 적절한 소유자 배정부터 필요한 맥락 파악까지, 모든 기능은 팀의 업무 속도를 늦추지 않으면서 지원을 한 단계 발전시키도록 설계되었습니다.

자주 묻는 질문

현재 고객 서비스 분야에서 AI는 이미 널리 활용되고 있습니다. 비즈니스들은 주문 추적, 계정 문제, 자주 묻는 질문(FAQ) 등 일상적인 쿼리 처리를 위해 챗봇, 가상 비서, 자동 티켓팅 시스템 양식의 AI를 도입합니다. AI는 고객 감정을 분석하여 불만이나 긴급성을 감지하고 문제를 적절한 담당자에게 연결하기도 합니다. 고객 요구에 대응하는 것을 넘어, AI는 점점 더 선제적으로 활용되어 문제가 발생하기 전에 예측하고 맞춤형 해결책을 제시합니다. 그 결과 서비스 속도가 빨라지고, 연중무휴 지원이 가능해지며, 비용이 절감되고, 상담원이 복잡하거나 감정적으로 민감한 사례에 집중할 수 있는 시간이 늘어납니다.

고객 서비스에 '최고의' AI는 존재하지 않습니다. 올바른 선택은 비즈니스 크기, 업종, 고객 상호작용 유형, 예산이라는 의존성에 따라 달라지기 때문입니다. 기업들은 일반적으로 자연어 이해 능력, CRM 같은 기존 시스템과의 통합, 다중 채널 지원, 맞춤 설정 옵션, 보안 등을 기준으로 AI tools를 평가합니다. 주요 업체로는 Salesforce, Microsoft, Google 같은 엔터프라이즈 플랫폼과 챗봇 및 음성 봇에 특화된 대화형 AI 제공자들이 있습니다. 최적의 솔루션은 자동화와 인간 상담원에게의 원활한 인계 사이의 균형을 유지하면서 기업의 지원 생태계에 완벽히 통합되는 경우가 많습니다.

인공지능 이론에서 "에이전트"란 환경을 인지하고 목표 달성을 위해 행동을 취하는 시스템을 의미합니다. 다섯 가지 고전적인 유형은 현재 입력에만 반응하는 단순 반사 에이전트, 부분적으로 관찰 가능한 상황을 처리하기 위해 내부 상태를 유지하는 모델 기반 반사 에이전트, 정의된 목표를 달성하기 위해 행동을 플랜하는 목표 기반 에이전트, 가능한 결과를 비교하고 값을 극대화하는 것을 선택하는 유용성 기반 에이전트, 데이터와 피드백을 통해 학습하여 시간이 지남에 따라 성능을 향상시키는 학습 에이전트입니다. 이것들은 이론적 범주이지만, 고객 서비스 봇과 가상 비서를 포함한 많은 실용적인 AI 응용 프로그램의 기초를 제공합니다.

