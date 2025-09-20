지원자 관리 및 조직화를 위한 10가지 채용 데이터베이스 소프트웨어

일부 팀의 경우 채용 업무는 기억에 의존해 운영됩니다.

지난주 그 급한 전화. 면접 도중에 급히 적어둔 노트. 누군가 분명히 보냈다고 주장하는 이력서.

세부 정보는 순식간에 흩어지고, 그 와중에 우수한 후보자들은 놓치게 됩니다.

채용 데이터베이스 소프트웨어는 이러한 문제를 해결하기 위해 개발되었습니다. 이름, 대화, 타임라인 등 모든 정보를 한 곳에 모아 검색을 중심으로 관리하므로 쉽게 찾아보고 신속하게 조치할 수 있습니다.

검토해볼 만한 10가지 훌륭한 옵션입니다. 👀

10가지 채용 데이터베이스 소프트웨어 한눈에 보기

tool 이름 사용 사례 가장 적합한 분야 가격* ClickUp 사용자 정의 가능한 워크플로우, 태그 및 대시보드를 통해 통합 채용 시스템을 구축합니다 하나의 작업 공간에서 여러 역할과 채용 담당자를 관리하세요 Free Forever 플랜; 유료 플랜 제공 Workable 감사 준비가 완료된 규정 준수 tools로 구조화된 파이프라인을 통해 채용 담당자를 안내합니다 법적 준수 유지와 동시에 채용 프로세스 효율화 유료 플랜은 월 360달러부터 시작됩니다 Greenhouse 팀에 평가 프레임워크와 다양성 분석 도구를 제공합니다 편향성 감소 및 후보자 평가 일관성 향상 맞춤형 가격 책정 Zoho Recruit 자동화, 구성 가능한 필드, 다중 채널 소싱을 통해 쉽게 적응합니다 과도한 부담 없이 프로세스 맞춤형 Free Plan 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 30달러부터 시작 Recruit CRM 인재 추적 기능과 브랜드화된 클라이언트 제출 기능, 화이트 라벨 포털을 균형 있게 제공합니다 클라이언트 경험에 중점을 둔 인력 공급 업체 유료 플랜은 사용자당 월 100달러부터 시작됩니다 Manatal /AI 강화 프로필과 지능형 추천을 통해 역할과 후보자를 매칭합니다 다양한 위치를 아우르는 첨단 기술 기반 채용 유료 플랜은 사용자당 월 19달러부터 시작됩니다 Fetcher 이메일 캠페인과 참여도 분석을 통해 연락 및 소싱을 자동화합니다 아웃바운드 노력의 확장을 선도하는 적극적인 채용 담당자 유료 플랜은 월 499달러부터 시작됩니다 SeekOut 불린 논리, 연구 데이터 및 풍부한 프로필을 통해 찾기 어려운 후보자를 발굴합니다 틈새 시장이나 대표성이 부족한 인재 풀 활용하기 맞춤형 가격 책정 JobAdder 템플릿, 일괄 작업, 원활한 기기 동기화로 일상 작업을 간소화합니다 일상 워크플로우와 이동성을 최적화하는 채용 담당자 맞춤형 가격 책정 Gem 장기적인 육성 캠페인과 분석을 통해 수동적 후보자의 관심을 지속적으로 유지합니다 관계 중심 채용 및 인재 파이프라인 성장 유료 플랜은 월 300달러부터 시작됩니다

채용 데이터베이스 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 할까요?

적합한 채용 데이터베이스 소프트웨어는 후보자 데이터를 체계적으로 관리하고, 번거로운 작업을 자동화하며, 팀의 채용 기술 스택에 부합합니다. 최적의 솔루션을 선택하려면 다음 필수 요소에 집중하세요:

사용자 친화적 인터페이스: 직관적인 디자인으로 인사 플랜을 간소화하여 팀의 학습 곡선을 크게 줄여줍니다

고급 검색 기능: 정밀한 필터, 키워드 및 기술 기반 쿼리를 통해 이상적인 후보자를 신속하게 찾아냅니다

/AI 기반 매칭:* 지능형 알고리즘을 통해 후보자 프로필과 직무 요건을 연계하여 정확도를 높입니다

원활한 연동: 채용 게시판, LinkedIn, 이메일 플랫폼과 동기화되어 인재 발굴 및 커뮤니케이션을 간소화합니다

자동화된 워크플로우: 상태 업데이트 및 면접 일정 조정과 같은 반복 작업을 처리하여 채용 속도를 높입니다

*강력한 보고 tools: 전략을 개선하고 채용 성과를 효과적으로 추적할 수 있는 상세한 메트릭을 제공합니다

모바일 접근성: 모든 기기에서 이동 중에도 지원자 및 작업 관리를 가능하게 합니다

확장 가능한 아키텍처: 속도나 기능 저하 없이 증가하는 채용 수요에 대응합니다

최고의 채용 데이터베이스 소프트웨어

훌륭한 채용에는 이력서를 저장할 공간 이상의 것이 필요합니다. 모든 것을 체계적으로 관리하고 진행 상황을 추적하며 신속한 결정을 내리는 데 도움이 되는 채용 tools가 필요합니다.

이를 정확히 수행하는 데 도움이 되는 최고의 옵션들을 소개합니다. 👇

clickUp (전체 채용 프로세스 추적 및 협업에 최적)*

17개의 브라우저 탭 사이를 정신없이 토글하며, 최종 라운드에 오른 UI 디자이너 후보자를 맞추려 애쓰고 계신가요? 인상적인 포트폴리오를 가졌지만 비디오 연결이 불안했던 사람일까, 아니면 찾을 수 없는 그 이메일 스레드에서 수석 개발자가 극찬했던 사람일까?

내일 임원 회의가 다가오는데, 손에 쥔 건 조각난 데이터뿐입니다. 📊

ClickUp(ClickUp)을 소개합니다: 채용을 위한 지휘 센터입니다.

ClickUp HR 솔루션은 프로젝트 관리, 지식 관리, 채팅 기능을 결합한 AI 기반 솔루션으로, 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp 작업들을 활용하여 모든 역할을 추적 가능하고 실행 가능한 단계로 세분화하세요

ClickUp 작업 내에서 채용 워크플로우를 구축하는 것으로 시작하세요. 각 역할을 '고객 성공 관리자 – 동부 지역'과 같은 작업으로 생각하고, 각 채용 단계에 대한 하위 작업을 생성하세요.

채용 담당자를 지정하고, 마감일을 설정하며, 이력서나 포트폴리오를 첨부 파일로 첨부하고, 맥락을 위한 코멘트를 남길 수 있습니다.

그런 다음 ClickUp 사용자 지정 필드를 추가하여 해당 워크플로우를 진정한 데이터베이스로 전환하세요. '비자 스폰서십 필요', '시간대 중복', '희망 통보 기간' 등의 필드를 추가하세요. 한 번에 다섯 개의 역할을 채워야 하고 계약 일정이 가능하며 2주 이내에 근무 가능한 모든 후보자를 불러와야 할 때, 더 이상 찾아 헤맬 필요가 없습니다.

모든 것을 한눈에 파악하려면 ClickUp 보기를 전환하세요. 👇🏼

ClickUp 테이블 보기를 활용하여 대규모로 지원자 정보를 스캔하고 비교하세요

ClickUp의 보드 보기는 후보자를 소싱, 면접, 최종 후보자 단계로 이동시키기에 완벽합니다. 한편, ClickUp 테이블 보기는 역할별 예상 보상, 채용 담당자 노트 또는 채용 단계 등을 비교할 때 유용합니다.

더 깊이 파고들어야 할 때, ClickUp Docs는 필요한 모든 추가 정보를 바로 그 자리에서 보관합니다. 문서(Doc)를 생성하여 서면 평가, 면접 노트 또는 피드백 요약 등을 수집한 후, 이를 작업(Task) 내부에서 직접 연결하세요.

예를 들어, 채용 관리자가 패널 면접 후 상세한 피드백을 남긴다고 가정해 보세요. 여러 tools 사이를 토글하지 않고도 해당 의견을 중앙 집중화하여 채용 담당자나 이해관계자에게 태그를 지정해 공유할 수 있습니다.

그리고 ClickUp 자동화 및 AI 자동화 에이전트가 있습니다. 이 도구들은 귀하가 처리하기 꺼려하는 업무를 조용히 처리해 줍니다.

ClickUp의 AI 에이전트로 더 많은 일이 완료됨

다음과 같은 규칙을 설정하세요: - 작업이 '최종 면접' 단계로 이동하면 채용 담당자에게 알림을 보내고 다음 단계 체크리스트를 추가합니다. - 후보자가 '거절됨'으로 표시되면 자동으로 후속 이메일 작업을 할당하고 해당 역할을 '공개' 상태로 되돌립니다. 이런 것들은 보통 놓치기 쉬운 부분인데, 이제 더 이상 그렇지 않습니다.

처음부터 새로 구축하기보다는 ClickUp 채용 실행 계획 템플릿을 활용하세요. 채용 단계, 작업 템플릿, 채용에 맞춤화된 보기가 이미 설정되어 있습니다.

clickUp 최고의 기능*

채용 단계별 업무 이관 관리: *ClickUp 작업 의존성을 설정하여 모든 면접 피드백이 제출될 때까지 제안서 승인을 블록하는 등, 누구도 순서를 건너뛰지 않도록 합니다

지원자를 빠르게 태그하고 그룹화하세요: ClickUp 태그를 활용해 기술, 역할 유형 또는 긴급도에 따라 프로필을 정리하세요. '프론트엔드 개발자'나 '추천' 같은 태그를 사용하면 적합한 지원자를 더 빠르게 찾을 수 있습니다 ClickUp 태그를 활용해 기술, 역할 유형 또는 긴급도에 따라 프로필을 정리하세요. '프론트엔드 개발자'나 '추천' 같은 태그를 사용하면 적합한 지원자를 더 빠르게 찾을 수 있습니다

*cRM 동기화로 후보자 정보 파악: ClickUp 통합 기능을 통해 CRM을 플랫폼에 연결하여 메시지, 과거 상호작용 내역, 출처 세부 정보를 가져옵니다

필요한 기준으로 후보자 목록을 필터링하세요: 필터를 적용하여 데이터베이스 보기를 좁히세요. '뉴욕의 공개된 역할' 또는 '최종 면접 단계의 후보자'만 표시하고 끝없이 스크롤할 필요 없습니다

채용 메트릭을 한눈에 파악하세요: *ClickUp 대시보드를 생성하여 후보자 진행 상황, 채용 담당자 업무 처리량, 역할별 타임라인을 모니터링하세요

지원자 프로필 요약하다: *ClickUp Brain이 긴 지원서나 면접 기록을 스캔하여 경력, 기술, 주의사항 등 키 내용을 추출합니다

*clickUp의 한도

다양한 기능들을 익히는 데 시간이 다소 걸릴 수 있습니다

clickUp 가격 정책*

clickUp 평가 및 리뷰*

G2: 4.7/5 (10,180개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,440개 이상의 리뷰)

*실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어가 ClickUp에 대해 남긴 평가:

다른 프로젝트 관리 시스템과 마찬가지로, 팀 전체가 동일한 방식으로 사용할 수 있도록 계획과 설정이 필요합니다. 하지만 핵심 요구사항을 구축한 후에는 사용과 맞춤 설정이 매우 쉽습니다. 사실, ClickUp의 가장 큰 장점 중 하나는 바로 높은 맞춤화 가능성입니다. 팀에 가장 잘 일할 관련 필드를 자유롭게 생성할 수 있는 '사용자 지정 필드' 기능을 제공합니다. 또한, 이러한 사용자 지정 필드로 필터링된 보고서를 생성할 수 있는 대시보드를 제공합니다. 정말 훌륭합니다!

다른 프로젝트 관리 시스템과 마찬가지로, 팀 전체가 동일한 방식으로 사용할 수 있도록 플랜과 설정이 필요합니다. 하지만 핵심 요구사항을 구축한 후에는 사용과 맞춤 설정이 매우 쉽습니다. 사실, ClickUp의 가장 큰 장점 중 하나는 바로 높은 맞춤화 가능성입니다. 팀에 가장 적합한 관련 필드를 자유롭게 생성할 수 있는 '사용자 지정 필드' 기능을 제공합니다. 또한, 이러한 사용자 지정 필드로 필터링된 보고서를 생성할 수 있는 대시보드를 제공합니다. 정말 훌륭합니다!

2. Workable (규정 준수 및 보고 기능이 필요한 팀에 최적)

via Workable

워크어블은 마치 채용 법률 전문가와 데이터 분석가가 24시간 내내 팀에 상주하는 듯한 느낌을 줍니다.

법적 정확성을 위해 엄격히 관리되는 채용 워크플로를 안내하며, 채용 공고부터 최종 채용까지 진행 과정에서 모든 후보자 정보를 세심하게 수집합니다. 이 흐름은 보고 대시보드로 자연스럽게 전환되며, 실시간 채용 메트릭과 팀 성과 데이터를 제공하는 깔끔한 인터페이스를 통해 즉시 실행 가능한 정보를 제공합니다.

이 시스템은 70개 이상의 무료 및 유료 구인 보드와 동기화되어 전 세계 인재들을 유치하며, 직원 추천 포털을 통해 팀들이 직접 추천하는 우수 인재를 확보할 수 있습니다.

워크어블 최고의 기능

회사 이미지에 맞는 전문적인 브랜드 채용 페이지를 제작하세요

각 부서의 고유한 채용 워크플로우에 맞춰 조정 가능한 맞춤형 채용 파이프라인을 통해 후보자를 추적하세요

감사 목적으로 포괄적인 규정 준수 문서를 자동 생성하여 법무팀의 검토 시간을 대폭 절감하세요

스마트 달력 동기화로 여러 시간대에 걸쳐 원활하게 면접 일정을 조정하세요

Workable한도

사용자들은 API 통합 및 이력서 업로드 과정에서 어려움을 겪었습니다

Zoom과 같은 대중적인 가상 회의 서비스와 연동되지 않아 면접 일정 조정 및 진행이 어렵습니다

워크어블은 강력한 채용 CRM 기능과 맞춤형 옵션이 부족합니다

워크어블 가격 정책

표준: 월 $360부터 시작

프리미어: 월 $599부터 (연간 결제 기준)

워크어블 평가 및 리뷰*

G2: 4.5/5 (445개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (490개 이상의 리뷰)

*실제 사용자들은 Workable에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에서 Workable에 대해 이렇게 평가했습니다:

지금까지 사용해 본 ATS 중 즐겨찾기입니다. 매우 직관적이어서 교육 및 도입에 드는 시간을 크게 절약해 줍니다. 채용 과정에서 예상치 못한 상황에 유연하게 대응할 수 있도록 높은 유연성을 제공합니다. 고객 지원팀도 훌륭했습니다. 유용한 정보와 함께 프롬프트에 답변해 주었습니다.

지금까지 사용해 본 ATS 중 즐겨찾기입니다. 매우 직관적이어서 교육 및 도입에 드는 시간을 크게 절약해 줍니다. 채용 과정에서 예상치 못한 상황에 유연하게 대응할 수 있도록 높은 유연성을 제공합니다. 고객 지원팀도 훌륭했습니다. 유용한 정보와 함께 신속하게 답변해 주었습니다.

3. Greenhouse (구조화된 면접을 통한 팀 확장 최적)

via Greenhouse

팀 규모를 확장하면서도 채용 편향을 없애고 싶으신가요? 그린하우스가 그 해답입니다. 이 채용 데이터베이스 소프트웨어는 직감보다는 기술에 초점을 맞춘 맞춤형 평가표로 면접관을 체계적인 평가 전문가로 탈바꿈시킵니다. 참 신선한 접근법이죠!

지원자 경험도 크게 개선되는 것을 확인할 수 있습니다—자동화된 커뮤니케이션으로 지원자에게 정보를 제공하므로 귀사가 직접 개입할 필요가 없습니다. 팀 간 어색한 업무 인계도 잊으세요; 협업 인터페이스로 채용 담당자부터 채용 관리자에 이르기까지 모두가 동일한 페이지에 있습니다.

Greenhouse 주요 기능

모든 면접관 간 후보자 평가를 표준화하는 스코어카드를 설계하여 채용 과정의 무의식적 편향을 줄이세요

구조화된 면접 키트를 도입하여 모든 지원자가 특정 역할 요건에 맞춰 조정된 일관된 질문을 받도록 보장하십시오

소수 계층 지원자의 채용에 영향을 미치는 병목 현상을 파악하는 데 도움이 되는 포괄적인 다양성 및 포용성 보고서를 생성하세요

면접관별 성과 추적: 가장 상세하고 유용한 피드백 제공자를 보여주는 메트릭으로 면접 팀 성과를 측정하세요

Greenhouse의 한도

자가 예약 기능은 규칙이 부족하여 후보자가 여유 시간 없이 모든 가능한 슬롯을 예약할 수 있습니다

Greenhouse의 후보자 검색 기능은 유연하지 않아 이름 검색만 가능하며 전화번호나 이메일 검색은 지원하지 않습니다

Greenhouse 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Greenhouse 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (3,260개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (730개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Greenhouse에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?*

한 사용자의 리뷰에 따르면:

Greenhouse는 채용 워크플로우 구축 및 맞춤형 설정을 매우 쉽게 만들어줍니다. 채용 단계, 이메일, 승인 절차를 우리 채용 프로세스에 정확히 맞출 수 있습니다. 사용자 경험은 직관적이며, 플랫폼이 채용 담당자와 채용 관리자를 염두에 두고 설계되었음이 분명합니다. 대량 채용부터 전문 인재 검색까지 모든 상황에 유연하게 대응할 수 있으며, 보고 tools를 통해 진행 상황을 세밀하게 모니터링할 수 있습니다.

Greenhouse는 채용 워크플로우 구축 및 맞춤형을 매우 쉽게 만들어줍니다. 채용 단계, 이메일, 승인 절차를 우리 채용 프로세스에 정확히 맞출 수 있습니다. 사용자 경험은 직관적이며, 플랫폼이 채용 담당자와 채용 관리자를 염두에 두고 설계되었음이 분명합니다. 대량 채용부터 전문 인재 검색까지 모든 것에 유연하게 대응할 수 있으며, 보고 tools를 통해 진행 상황을 세밀하게 모니터링할 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? LinkedIn에 따르면, 강력한 내부 이동 프로그램을 운영하는 기업은 2년 동안 직원 유지율이 2배 높습니다. 채용 데이터베이스는 내부 역량을 추적하고 직무가 생겼을 때 적합한 인재를 찾아내는 데 도움이 됩니다.

4. Zoho Recruit (예산이 제한적이면서도 맞춤형 설정이 필요한 팀에게 최적)

via Zoho Recruit

Zoho Recruit은 기업용 가격표 없이도 인상적인 기능을 제공합니다. 맞춤형 양식이 이 인재 관리 소프트웨어의 양식으로, 팀이 경직된 구조에 맞추기보다 특정 요구사항에 맞게 시스템을 조정할 수 있도록 합니다.

희귀한 자격증이나 업계별 평가를 위한 필드가 필요하신가요? 완료됨. 소규모 채용 팀은 특히 불필요한 클릭과 화면 전환을 없앤 인터페이스를 높이 평가합니다.

물론, Zoho 생태계의 일부라는 것은 이미 다른 Zoho tools를 사용 중이라면 원활한 연동을 의미합니다.

Zoho Recruit 주요 기능

지원자의 행동이나 프로필 변경에 따라 맞춤형 조치를 트리거하는 복잡한 자동화 규칙을 설정하세요

장기간에 걸쳐 관련성 높은 콘텐츠로 수동적 인재 풀을 육성하는 멀티터치 이메일 캠페인을 설계하세요

다양한 부서, 위치 및 채용 채널에 걸친 채용 메트릭을 시각화하는 포괄적인 분석 대시보드를 활용하세요

내장된 GDPR 준수 툴킷을 활용하여 후보자 데이터 보존 정책 및 동의를 관리하세요

Zoho Recruit 한도

사전 평가 설문지의 질문 수를 20개로 한도입니다

일부 사용자들은 통합 기능의 어려움과 고급 자동화 기능의 부족을 노트했습니다

새로운 채용 플랫폼에 비해 인터페이스가 다소 구식처럼 보입니다

Zoho Recruit 가격 정책

기업 인사 담당자용

Free

표준: 사용자당 월 30달러

기업: *사용자당 월 60달러

인력 공급 업체용

Free

표준: 사용자당 월 30달러

프로페셔널: 사용자당 월 $60

기업: 월 $90/사용자당

Zoho Recruit 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.4/5 (1,770개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (1,015개 이상의 리뷰)

*실제 사용자들은 Zoho Recruit에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 이 tool 평가:

사용자 정의 가능한 자동화된 워크플로우 작업, 이력서 파싱 구성 등 풍부한 기능을 갖추고 있으며, 거의 모든 작업을 템플릿으로 설정할 수 있어 손쉬운 소통과 알림이 가능합니다. 가격도 매우 합리적이며 채용 속도에 유연하게 대응합니다. 과거 다양한 ATS 옵션을 도입해 본 경험으로, 다음 ATS로 Zoho를 선택한 것에 매우 만족합니다. 지원도 매우 훌륭하며 비즈니스 개발팀으로부터 지속적인 사전 점검을 받고 있습니다.

사용자 정의 가능한 자동화 워크플로 작업, 이력서 파싱 구성 등 풍부한 기능을 갖추고 있으며, 거의 모든 작업을 템플릿으로 설정할 수 있어 손쉬운 소통과 알림이 가능합니다. 가격도 매우 합리적이며 채용 속도에 유연하게 대응합니다. 과거 다양한 ATS 옵션을 도입해 본 경험으로, 다음 ATS로 Zoho를 선택한 것에 매우 만족합니다. 지원도 매우 훌륭하며 비즈니스 개발팀으로부터 지속적인 사전 점검을 받고 있습니다.

💡 전문가 팁: 시기와 예산 문제로 우수한 후보자를 놓칠 때마다, 해당 후보자에게 명확한 태그를 지정하고 최우선 후보로 선정된 이유를 간략히 내부 메모로 기록하세요. 다음에 유사한 역할이 생기면 이미 확보된 유망한 후보자를 활용할 수 있습니다.

5. Recruit CRM (클라이언트 관계 중심의 에이전시에 최적)

via Recruit CRM

Recruit CRM은 인재 파이프라인과 클라이언트 관계 관리라는 이중 중심 접근 방식을 핵심으로 합니다. 이메일 자동 발송 기능을 통해 수동 개입 없이도 후보자와 클라이언트 모두에게 지속적으로 정보를 전달합니다.

직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스는 특히 스프레드시트에서 전환하는 팀의 도입 속도를 가속화합니다. AI 기반 후보자 매칭 기능은 공석에 최적의 인재를 제안하여 채용 담당자가 데이터베이스를 검색하는 데 소요되는 시간을 줄여줍니다.

또한 화이트 라벨 옵션을 통해 에이전시는 클라이언트와 후보자 프로필을 공유할 때 브랜드 일관성을 유지할 수 있습니다.

Recruit CRM 주요 기능

클라이언트에 귀사의 전문성을 보여주는 맞춤형 지원자 프로필 및 제출 서류를 생성하세요

귀사의 독자적인 클라이언트 서비스 접근 방식에 부합하는 맞춤형 워크플로우를 통해 채용 주문서를 관리하세요

지원자와 클라이언트 관계를 동시에 관리하는 자동화된 이메일 시퀀스를 생성하세요

어떤 채용 담당자, 산업 분야, 클라이언트 유형이 가장 많은 수익을 창출하는지 보여주는 취업 배치 분석에 접근하세요

Recruit CRM의 한도

대형 지원자 추적 시스템 (ATS)에 비해 한도가 있는 기업 기능

보고 기능에는 일부 고급 맞춤형 옵션이 부족합니다

일부 제공자와 달력 동기화 시 가끔 지연이 발생할 수 있습니다

검색 기능은 비정형 직원 데이터보다 정형화된 데이터에서 가장 효과적으로 일합니다

Recruit CRM 가격 정책

Pro: 사용자당 월 $100

비즈니스: 사용자당 월 $150

기업: 맞춤형 가격

리크루트 CRM 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (85개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.9/5 (435개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Recruit CRM에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

합리적인 가격에 뛰어난 기능을 제공합니다. 또한 다른 업체들이 12개월 커밋을 요구하는 것과 달리 월 단위 갱신 계약 옵션이 있어 신선합니다. RecruitCRM을 사용한 이후로 개발이 크게 진전되었고 새로운 기능이 계속 추가되고 있습니다. 지속적인 개선을 위한 추진력이 분명히 느껴지며, 이는 AI 시대에 꼭 필요한 요소입니다. 고객 지원도 탁월합니다. 쿼리가 매우 효율적으로 답변되며, 담당 계정 매니저는 필요할 때마다 기꺼이 전화 상담에 응해줍니다. 이제 멀티채널 아웃리치, 링크드인 메시징 통합, 전화 통화, 데이터 보강 등 다양한 기능을 포함해 거대한 기술 스택의 필요성을 줄여주는 원스톱 솔루션으로 빠르게 자리 잡고 있습니다.

합리적인 가격에 뛰어난 기능을 제공합니다. 또한 다른 업체들이 12개월 커밋을 요구하는 것과 달리 월 단위 갱신 계약 옵션이 있어 신선합니다. RecruitCRM을 사용한 이후로 개발이 크게 진전되었고 새로운 기능이 계속 추가되고 있습니다. 지속적인 개선을 위한 추진력이 분명히 느껴지며, 이는 AI 시대에 꼭 필요한 부분입니다. 고객 지원도 탁월합니다. 쿼리가 매우 효율적으로 답변되며, 담당 계정 매니저는 필요할 때마다 기꺼이 전화 상담에 응해줍니다. 이제 멀티채널 아웃리치, 링크드인 메시징 통합, 전화 통화, 데이터 보강 등 다양한 기능을 포함해 거대한 기술 스택의 필요성을 줄여주는 원스톱 솔루션으로 빠르게 자리 잡고 있습니다.

via Manatal

마나탈은 자격을 갖춘 후보자를 적합한 역할에 정확히 연결하는 강력한 AI 매칭 기능으로 차별화됩니다. 이 채용 데이터베이스 소프트웨어는 키워드, 맥락 정보, 기술, 관계, 심지어 경력 발전 패턴까지 분석합니다.

글로벌로 운영되는 조직을 위해, 이 AI 채용 tool은 다양한 지역에서 일할 때 다국어 지원을 제공합니다. 내장된 협업 tools은 채용 과정 전반에 걸쳐 팀 간 원활한 업무 인계를 가능하게 합니다.

마나탈의 주요 기능

공개된 전문 프로필에서 추출한 관련 소셜 미디어 정보로 후보자 프로필을 자동으로 보강하세요

내장된 댓글, 태그 및 알림 시스템을 통해 채용 팀 간 협업하며 프로세스 추진력을 유지하세요

각기 다른 위치나 부서에 맞춰 고유한 단계와 요구사항을 가진 다양한 채용 파이프라인을 구축하세요

맞춤형 인사 템플릿을 활용해 채용 제안서를 작성 및 발송하여 수락 여부를 추적하고 온보딩을 원활하게 진행하세요

Manatal 한도 사항

워크플로우 및 프로세스에 대한 맞춤형 설정 옵션은 한도입니다

대량 작업 기능은 대량 채용 프로세스에 필요한 일부 효율성 기능이 부족합니다

검색 막대는 보관된 후보자를 먼저 보관 해제하지 않으면 위치를 찾을 수 없게 하여 프로세스에 추가 단계를 더합니다

마나탈 가격 정책

프로페셔널: 사용자당 월 $19

기업: 사용자당 월 $39

맞춤형 플랜: 맞춤형 가격 책정

마나탈 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (140개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.6/5 (135개 이상의 리뷰)

*실제 사용자들은 Manatal에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 의견:

전반적으로 훌륭한 기능입니다. 링크드인을 통한 후보자 소싱을 손쉽게 해주고, 상호 후보자 풀을 통해 저와 동료들은 과거 후보자들을 효과적으로 활용할 수 있습니다. 후보자를 이동시키고 모든 것을 체계적으로 관리하는 것이 매우 쉽습니다.

전반적으로 훌륭한 기능입니다. 링크드인을 통한 후보자 소싱을 손쉽게 해주고, 상호 후보자 풀을 통해 저와 동료들은 과거 후보자들을 효과적으로 활용할 수 있습니다. 후보자를 이동시키고 모든 것을 체계적으로 관리하는 것이 매우 쉽습니다.

💡 전문가 팁: 피드백을 '기술적 적합성', '문화적 부합도', '소통 스타일'과 같이 반복적으로 활용 가능한 범주로 분류하세요. 시간이 지나면 팀 선호 패턴을 파악하고 채용 루프를 더 빠르게 마무리할 수 있습니다.

7. Fetcher (선제적 채용 자동화에 최적)

via Fetcher

Fetcher AI는 채용 담당자의 선호도에 맞춰 조정되는 스마트 검색을 통해 후보자를 찾는 데 도움을 줍니다. 자연스러운 어조로 다수의 대상에게 동시에 맞춤형 이메일 시퀀스를 발송할 수 있습니다.

이 Chrome 확장 프로그램은 LinkedIn이나 다른 사이트에서 유망한 후보자를 한 번의 클릭으로 Fetcher 파이프라인에 바로 추가할 수 있게 해줍니다.

또한 팀들이 중복 연락 없이 일할 수 있습니다. 대시보드는 단순한 번호 대신 후보자의 실제 참여도를 보여줍니다. 이는 자격을 갖춘 인재들이 일반 구인 게시판을 이용하지 않는 기술직 및 전문직 위치에 특히 효과적입니다

Fetcher 주요 기능

모든 캠페인에 걸쳐 오픈율, 응답률, 면접 전환율 등 참여 메트릭을 추적하세요

어떤 후보자 프로필이 가장 높은 참여도를 이끌어내는지 보여주는 성과 데이터를 기반으로 검색 매개변수를 세분화하세요

모바일 앱으로 이동 중에도 후보자 관리를 할 수 있어 어디서나 채용 파이프라인에 접근하세요

양방향 달력 연동을 통해 지원자의 실시간 일정 가용성을 확인하며 직접 면접 일정을 예약하세요

Fetcher 한도

주로 외부 채용에 중점을 두며, 내부 지원 관리 기능은 상대적으로 적습니다

일부 사용자들은 채용 AI가 특정 기술이나 경험 요건과 완전히 회의 후보자를 발굴할 수 있다고 보고했습니다

기존 ATS 플랫폼에 비해 통합 생태계는 아직 발전 중입니다

Fetcher 가격 정책

성장: 월 499달러

Amplify: 월 $849

기업: *맞춤형 가격

Fetcher 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (25개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Fetcher에 대해 어떻게 말하고 있을까요?*

이 채용 데이터베이스 소프트웨어에 대한 G2 리뷰는 다음과 같습니다:

페처는 후보자 소싱의 번거로움을 덜어줍니다. 그들의 팀은 검색에 대한 피드백을 반영하여 검색을 맞춤화하는 데 탁월합니다. 저희는 페처를 통해 여러 차례 채용을 진행했으며, 채용 담당자로서 업무가 훨씬 수월해졌습니다! 그들의 시스템은 Chrome과 저희 ATS와도 손쉽게 연동됩니다!

페처는 후보자 소싱의 번거로움을 덜어줍니다. 그들의 팀은 검색에 대한 피드백을 반영하여 검색을 맞춤화하는 데 탁월합니다. 저희는 페처를 통해 여러 차례 채용을 진행했으며, 채용 담당자로서 업무가 훨씬 수월해졌습니다! 그들의 시스템은 Chrome과 저희 ATS와도 손쉽게 연동됩니다!

8. SeekOut (전문 필드에서 숨겨진 인재를 발굴하는 데 최적)

via SeekOut

SeekOut은 공개 프로필, 학술 연구, 특허, 틈새 웹사이트 등 다양한 출처의 정보를 통합하여 상세한 후보자 개요를 생성합니다.

엔지니어 또는 기술 역할 채용 중이라면, 후보자가 보유한 코드 언어, 프레임워크 및 실제 기술적 기여도를 구체적으로 검색할 수 있는 기능을 높이 평가할 것입니다.

구식 정보가 담긴 데이터베이스와 달리, SeekOut은 후보자 프로필을 지속적으로 업데이트하므로 항상 최신 정보를 활용할 수 있습니다. 오래된 자격증 정보에 의존할 필요가 없습니다

SeekOut 최고의 기능

자연어 처리 기술과 결합된 고급 불린 검색 연산자를 활용하여 후보자를 필터링하고 더 정확한 결과를 얻으세요

다양성 인사이트를 통해 관련 인재 풀을 분석하여 더 대표성 있는 후보자 명단을 구성하세요

검증된 성과 및 연락처 정보가 포함된 완료된 후보자 프로필을 내보내세요

구인 설명을 입력하면 SeekOut이 기술, 경력, 채용 목표에 따라 가장 적합한 후보자를 찾아드립니다

SeekOut의 한도 사항

사용자가 활용할 수 있는 연락 크레딧 수에 상한을 설정하며, 이 크레딧은 다음 기간으로 이월되지 않습니다

사용자들은 제공된 전화번호와 이메일 주소가 종종 잘못되었다고 보고했습니다

SeekOut 가격 정책

맞춤형 가격 책정

SeekOut 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (755개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (185개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 SeekOut에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

Seekout의 즐겨찾기는 다양한 후보자를 발굴할 수 있다는 점입니다. 기술 업계에서는 여성 대비 남성 인재 비율이 보통 1:2로, 다양한 인재를 찾기 어렵습니다. Seekout 같은 tool로 최고의 다양한 후보자를 빠르게 찾을 수 있습니다! 또한 검색 기능의 세부 설정 가능성도 매우 마음에 듭니다. 업계 표준인 LinkedIn보다 우수하다고 생각합니다.

Seekout의 즐겨찾기는 다양한 후보자를 발굴할 수 있다는 점입니다. 기술 업계에서는 여성 대비 남성 인재 비율이 보통 1:2로, 다양한 인재를 찾기 어렵습니다. Seekout 같은 tool을 사용하면 최고의 다양한 후보자를 빠르게 찾을 수 있습니다! 또한 검색 기능의 세부 설정 가능성도 매우 마음에 듭니다. 업계 표준인 LinkedIn보다 우수하다고 생각합니다.

🧠 재미있는 사실: 1901년, 내셔널 캐시 레지스터 컴퍼니는 대규모 파업 이후 최초로 전담 인사팀을 양식했습니다. 그들의 임무는? 직원 불만 처리, 사기 진작, 그리고 평화 유지였습니다. 기본적으로 최초의 '인사 운영(People Ops)'이었습니다

9. JobAdder (채용 워크플로우 효율성 최적화)

via JobAdder

JobAdder는 채용 담당자의 일상 워크플로우를 따르는 세심하게 설계된 인터페이스로 채용 프로세스를 더욱 원활하게 만듭니다. 불필요한 클릭과 시간을 낭비하는 화면 전환이 사라진다는 점을 즉시 느끼실 수 있습니다.

이 플랫폼은 여러 후보자를 동시에 처리하고, 즉시 사용 가능한 온보딩 템플릿에 접근하며, 지속적인 관리 없이도 업무가 원활히 진행되도록 자동화된 후속 조치를 설정하는 등 실용적인 기능으로 시간을 절약해 줍니다.

JobAdder는 복잡한 채용 워크플로우를 처리할 만큼 포괄적이면서도 신규 팀 회원이 빠르게 익힐 수 있을 만큼 직관적입니다

JobAdder 주요 기능

원클릭 작업으로 채용 단계를 진행하며 적절한 알림과 다음 단계를 자동으로 트리거하세요

데스크톱 환경과 동등한 기능을 유지하는 포괄적인 모바일 기능을 이용하세요

구인 게시판, 평가 제공자, 온보딩 시스템 등 200개 이상의 타사 tools와 연동 가능합니다

성과 관리 및 효율성 보고서를 개발하여 병목 현상을 파악하고 팀 성과를 축하하세요

JobAdder의 한도

커리어 페이지 빌더를 제공하는 일부 기업 경쟁사들에 비해 맞춤형 옵션의 확장이 다소 제한적입니다

해당 플랫폼의 통합 기능, 특히 LinkedIn 및 Google 작업 공간과의 연동은 신뢰성이 떨어지거나 구식이라는 보고가 있습니다

이메일 템플릿에는 일부 고급 형식 옵션이 부족합니다

JobAdder 가격 정책

맞춤형 가격 책정

JobAdder 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (140개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (155개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 JobAdder에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

저는 6년 넘게 JobAdder를 사용해 왔는데, 계속해서 더 나아지고 있습니다. 첫날부터 소프트웨어와 그 뒤에 있는 팀 모두에 깊은 인상을 받았습니다. 이 플랫폼은 기능과 사용자 경험을 진정으로 향상시키는 의미 있는 업데이트를 통해 지속적으로 발전하고 있습니다. 기술 지원 응답 시간은 탁월합니다. 빠르고 효율적이며 항상 도움이 됩니다. 수년간 채용 비즈니스를 운영해온 입장에서, JobAdder는 소규모 전문 에이전시부터 대규모 운영까지 모두에 적합한 강력하고 확장성 있는 솔루션임을 확인했습니다. 주저 없이 추천합니다. 탁월한 팀이 뒷받침하는 세계적 수준의 제품입니다.

저는 6년 넘게 JobAdder를 사용해 왔는데, 계속해서 더 나아지고 있습니다. 첫날부터 소프트웨어와 그 뒤에 있는 팀 모두에 깊은 인상을 받았습니다. 이 플랫폼은 기능과 사용자 경험을 진정으로 개선하는 의미 있는 업데이트를 통해 지속적으로 발전하고 있습니다. 기술 지원 응답 시간은 탁월합니다. 빠르고 효율적이며 항상 도움이 됩니다. 수년간 채용 비즈니스를 운영해온 입장에서, JobAdder는 소규모 전문 에이전시부터 대규모 운영까지 모두에 적합한 강력하고 확장성 있는 솔루션임을 확인했습니다. 주저 없이 추천합니다. 탁월한 팀이 뒷받침하는 세계적 수준의 제품입니다.

10. Gem (인재 관계 관리에 최적)

via Gem

Gem은 채용 과정에서 종종 간과되는 측면, 즉 수동적 후보자와의 긴 기간 관계 유지에 중점을 둡니다. 적합한 기회가 나타날 때까지 인재를 지속적으로 참여시키는 맞춤형 채용 캠페인을 만드는 데 탁월합니다.

채용 마케팅 분석은 어떤 메시지 및 접근 방식이 가장 높은 참여율을 생성하는지 명확한 가시성을 제공합니다. 이 플랫폼은 시간이 지나도 모든 상호작용을 보존하는 통합 후보자 데이터베이스를 구축하여 채용 담당자 교체 시에도 조직적 기억을 유지합니다.

주요 기능 요약

브라우저 확장을 통해 LinkedIn 및 기타 플랫폼에서 모든 관련 데이터를 보존한 채 후보자를 직접 확보하세요

모든 후보자 접점에 대한 가시성을 확보하여 팀 활동을 조정함으로써 중복 연락이나 누락된 커뮤니케이션을 방지하세요

다양한 인구통계학적 그룹별 각 채용 단계에서의 전환율을 보여주는 파이프라인 분석 기능 활용

보석의 한도

주로 인재 발굴 및 육성(소싱과 너처링)에 초점을 맞추며, ATS 템플릿은 제공하지 않습니다

일부 사용자들은 Gem의 인터페이스가 구식이나 복잡하다고 느낍니다

채용 주기의 완료된 관리를 위해서는 ATS(채용 관리 시스템)와의 연동이 필요합니다

보석 가격

스타트업: 월 300달러

성장: 맞춤형 가격 정책

기업: 맞춤형 가격

보석 평가 및 리뷰*

G2: 4.8/5 (220개 이상의 리뷰)

Capterra: 4. 2/5 (120개 이상의 리뷰)

*gem에 대한 실제 사용자들의 평가는 어떨까요?

G2 리뷰어가 이 채용 데이터베이스 소프트웨어에 대해 남긴 의견은 다음과 같습니다:

Gem의 소싱 및 데이터 분석 제품은 매우 사용자 친화적입니다. 신규 입사자가 하루 이틀 만에 제품을 활용해 업무에 적응할 수 있으며, 중요한 데이터와 메트릭을 도출하기 위해 외부 분석 팀에 의존할 필요가 없습니다. 또한 피드백을 적극 수용하고 제품을 신속하게 개선하는 데도 탁월합니다!

Gem의 소싱 및 데이터 분석 제품은 매우 사용자 친화적입니다. 신규 입사자가 하루 이틀 만에 제품을 활용할 수 있도록 지원하며, 중요한 데이터와 메트릭을 도출하기 위해 외부 분석 팀에 의존할 필요가 없습니다. 또한 피드백을 적극 수용하고 제품을 신속하게 개선하는 데 탁월합니다!

💡 전문가 팁: 후보자가 제안을 수락하거나 거절하는 이유를 추적하세요. 보상과 제목 외에도 자율성을 위해 소규모 기업에 합류하는지, 예를 들어 하이브리드 역할이나 원격 역할을 선택하는지 등 세부 사항을 파악하세요. 이러한 정보를 채용 데이터베이스 소프트웨어에 검색 가능한 인사이트로 저장하면 직원 가치 제안(EVP) 메시지와 역할 범위 설정을 개선하는 데 도움이 됩니다.

clickUp으로 채용 흐름을 주도하세요*

이 목록에 포함된 모든 채용 데이터베이스 소프트웨어는 채용 과정의 특정 부분을 해결합니다.

일부는 외부 연락에 중점을 두고, 다른 일부는 규정 준수나 채용 파이프라인 분석에서 두각을 나타냅니다. 하지만 tools 전환 없이 맥락을 유지하며 채용 전 과정을 관리하는 것이 목표라면, ClickUp이 단연 돋보입니다.

ClickUp은 맞춤형 작업 공간 하나로 지원자 추적, 역할 기반 워크플로우, 채용 담당자 협업, 실시간 대시보드를 통합합니다.

이 소프트웨어는 후보자 태그부터 후속 조치 자동화에 이르기까지 프로세스를 효율적이고 확장 가능하게 유지합니다. 각 역할에 맞춤화된 워크플로우를 구축하고, 작업 내부에 피드백을 직접 연결하며, 필터링된 보기를 통해 현재 중요한 사항에만 집중할 수 있습니다.

*자주 묻는 질문

채용 담당자들은 어떤 데이터베이스를 사용할까요?

채용 담당자들은 일반적으로 지원자 추적 시스템(ATS), 구인 보드(LinkedIn, Indeed, Monster 등), 내부 인재 풀 등의 데이터베이스를 활용해 지원자 정보를 저장하고 관리합니다. 일부는 인재 확보에 특화된 전문 채용 데이터베이스나 CRM(고객 관계 관리) tools도 사용합니다.

최고의 채용 소프트웨어는 무엇인가요?

최고의 채용 소프트웨어는 조직의 요구에 대한 의존성에 따라 다르지만, 인기 있는 옵션으로는 Greenhouse, Lever, Workable, iCIMS, BambooHR 등이 있습니다. 이러한 플랫폼은 지원자 추적, 면접 일정 관리, 후보자 커뮤니케이션 등의 기능을 제공하여 채용 프로세스를 효율화합니다.

ATS는 데이터베이스인가요?

예, 지원자 추적 시스템(ATS) 또한 채용 데이터베이스 기능합니다. 지원자 이력서, 지원 세부 정보, 커뮤니케이션 기록 및 기타 관련 정보를 저장하여 채용 담당자가 지원자를 검색, 필터링 및 관리하기 쉽게 합니다.

ATS와 CRM의 차이점은 무엇인가요?

ATS(지원자 추적 시스템)는 채용 과정을 효율화하고 지원서를 관리하기 위해 설계되었으며, 다양한 채용 단계를 거치는 지원자를 추적하는 데 중점을 둡니다. 채용 분야의 CRM(고객 관계 관리)은 종종 채용 CRM이라고 불리며, 적극적으로 지원하지 않는 잠재적 지원자와의 관계를 구축하고 유지하는 데 사용됩니다. ATS가 프로세스 중심인 반면, CRM은 관계 중심입니다.