애자일 프로그램 관리란 무엇인가: 프레임워크, 이점 및 도구

애자일은 훌륭합니다—하지만 확장하려고 시도할 때까지는요.

스프린트를 실행하는 한 팀을 관리하는 것은 쉽습니다. 그러나 상호 의존적인 로드맵을 가진 여러 팀이 이를 시도하면, 갑자기 애자일 프로그램에 그 어느 때보다 더 많은 조정이 필요하게 됩니다.

애자일 프로그램 관리는 모든 사람과 모든 것이 같은 방향으로 움직이도록 합니다. 미시적 관리 없이 의존성을 관리하고, 회의에 매달리지 않고 팀의 일관성을 유지하며, 과부하 없이 지속적으로 가치를 전달하는 것이 중요합니다.

이 블로그 게시물에서는 애자일 프로그램 관리, 기존 방법과의 차이점, ClickUp을 통해 애자일 워크플로우를 더 쉽게 관리할 수 있는 방법을 살펴봅니다. 🎯

이는 여러 팀을 조정하기 위해 Scaled Agile Framework (SAFe), Large Scale Scrum (LeSS) 또는 Nexus에 의존하는 경우가 많습니다.

애자일 프로그램 관리를 논의하기 전에, 애자일 프로젝트 관리와 구별하는 것이 중요합니다. 애자일 프로젝트 관리 접근 방식은 특정 목표, 타임라인, 리소스 및 팀을 관리하는 개별 프로젝트에 중점을 두는 반면, 애자일 프로그램 관리는 더 높은 수준에서 운영됩니다.

애자일 프로그램 관리 vs. 전통적인 프로그램 관리

전통적인 프로그램 관리는 구조적이고 선형적인 워터폴 접근 방식을 따르는 반면, 애자일 프로그램 관리는 유연성과 지속적인 적응을 수용합니다.

두 가지의 차이를 이해해 보세요.

애자일 프로그램 관리는 적응하고 진화하며 지속적으로 가치를 전달하는 시스템을 구축하는 데 도움이 됩니다. 다음은 프로세스를 안내하는 몇 가지 원칙입니다. ⛏️

애자일 프로그램 관리를 구현하면 조직이 여러 프로젝트를 처리하는 방식을 크게 개선하는 여러 가지 이점을 얻을 수 있습니다. 그 중 일부를 소개합니다. 💁

애자일 프로그램 관리는 적응력에 의해 발전합니다. 반복적인 계획과 지속적인 피드백을 통해 프로젝트를 변화하는 시장 요구에 맞춥니다. 이러한 유연성을 통해 팀은 우선순위를 조정하고, 노력을 재집중하며, 가장 가치 있는 결과를 실시간으로 제공할 수 있습니다.

📌 분기별 기능을 계획한 소프트웨어 회사가 경쟁사가 획기적인 도구를 출시한 것을 발견한 상황을 생각해보세요. 이 회사는 우선순위를 신속하게 재조정하고 자원을 재할당하여 대응 기능을 개발할 수 있습니다.

아직도 사일로화된 부서에서 업무를 관리하고 계십니까? 귀하와 귀하의 팀은 분산된 시스템에서 정보를 업데이트, 검색 및 관리하는 데 귀중한 시간을 낭비하고 있으며, 의미 있는 일을 완료하지 못하고 있을 가능성이 높습니다.

애자일은 여러 부서의 팀워크를 촉진하고, 열린 커뮤니케이션과 목표 공유를 촉진합니다.

📌 예를 들어, 디자인 팀과 개발자가 연결된 디지털 제품을 작업하는 경우, 매일 체크인하고 작업 목록을 공유하면 서로의 진행 상황을 확인할 수 있습니다. 키 디자인 변경이 필요한 경우, 즉시 피드백을 받아 오해와 오류를 방지하고 모든 것이 원활하게 진행될 수 있습니다.

애자일 프로그램 관리의 목표는 출시 전의 완벽함이 아니라 신속한 가치 제공입니다. 대규모 릴리스에 대한 엄격한 타임라인은 없습니다. 점진적이고 영향력이 큰 릴리스를 우선순위로 정해야 합니다.

애자일 프로그램 관리의 키 구성 요소를 이해하면 조정을 간소화하고 적응력을 개선하며 대규모로 성공적인 결과를 달성할 수 있습니다.

시작해 보세요! 💪

이러한 구조화된 접근 방식은 조직이 상호 연결된 프로젝트를 진행하는 여러 팀에 애자일 원칙을 확장하는 데 도움이 됩니다.

다음은 가장 널리 사용되는 세 가지 프레임워크입니다. 🗒️

Scaled Agile Framework는 대규모 조직을 위한 가장 체계적인 애자일 프레임워크 중 하나입니다. 애자일, 린 제품 개발 및 시스템 사고를 결합하여 여러 팀이 비즈니스 목표에 맞춰 함께 일할 수 있도록 지원합니다. 체계적인 계획 주기, 명확한 팀 역할 및 정의된 워크플로우는 다양한 애자일 팀을 조정하는 데 도움이 됩니다.

👉🏼 예를 들어, 전사적인 디지털 혁신 이니셔티브를 진행 중인 글로벌 은행은 SAFe를 사용하여 IT, 규정 준수, 제품 팀 등 여러 부서가 일관된 방향을 유지할 수 있도록 할 수 있습니다.

대규모 스크럼 (LeSS)

대규모 스크럼은 스크럼을 가능한 한 원래 프레임워크에 가깝게 유지하면서 확장하는 최소한의 접근 방식입니다. SAFe와 달리, 추가적인 관리 계층을 추가하지 않고 팀 간의 직접적인 커뮤니케이션, 공유 백로그 및 동기화된 스프린트에 중점을 둡니다.

모든 팀에 하나의 제품 백로그, 하나의 제품 소유자 및 하나의 완료 정의를 사용하여 일관성과 집중력을 보장합니다.

Scrum을 기반으로 하는 Nexus는 공유 제품을 작업하는 여러 Scrum 팀을 통합하는 경량 프레임워크입니다. 의존성을 관리하고 최종 제품이 원활하게 통합될 수 있도록 Nexus 통합 팀을 도입합니다.

단일 제품의 여러 모듈을 작업하는 3~9개의 스크럼 팀이 있는 기술 기업에 이상적이며, 대규모 애자일 소프트웨어 개발 라이프사이클에 적합합니다.

아직 어떤 것이 가장 적합한지 확신이 서지 않으신가요?

애자일 프로그램은 팀 간의 조정을 통해 팀의 일관성을 유지하고, 중복 작업을 방지하며, 각 팀의 노력을 원활하게 통합합니다.

이를 달성하는 한 가지 방법은 Scrum of Scrums를 통해 팀 대표들이 진행 상황, 장애물 및 의존성을 논의하는 정기적인 회의를 개최하는 것입니다. 예를 들어, 개발 팀이 다른 팀의 API가 필요한 경우, 여기에서 문제를 제기하여 적시에 API를 제공받을 수 있습니다.

또 다른 키 관행은 여러 팀이 동일한 우선순위 목록에서 작업을 가져오는 공유 백로그입니다. 이를 통해 불일치를 방지하고 모든 사람이 전체 목표에 집중할 수 있습니다.

의존성은 서로에 의존하는 작업, 팀 또는 프로세스입니다. 애자일 프로그램 관리에서 관리되지 않는 의존성과 위험은 진행을 늦출 수 있습니다.

👉🏼 예를 들어, 전기 자동차 프로젝트에서 배터리, 소프트웨어 및 기계 팀은 서로 동기화되어 있어야 합니다. 배터리가 지연되면 모든 것이 중단되기 때문입니다. 의존성 매핑 및 적시 플랜과 같은 애자일 기법은 장애 요소를 조기에 해결하고, 사전 위험 평가를 통해 팀이 일정을 준수할 수 있도록 지원합니다.

🧠 재미있는 사실: 널리 사용되는 애자일 프레임워크인 스크럼은 1986년에 타케우치 히로타카 박사와 노나카 이쿠지로 박사가 쓴 'The New New Product Development Game'이라는 제목의 기사에서 유래했습니다. 이 기사는 Harvard Business Review에 게재되었으며, 럭비 포메이션에서 유래한 '스크럼'이라는 용어를 제품 개발에 대한 팀 기반 접근 방식을 설명하기 위해 도입했습니다.